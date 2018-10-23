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◆台灣集中市場資券相抵張數前30名

台北‧10月23日 交易日  
  
代碼   股票名稱          資券相抵  成交張數   比率%  
00637L 元大滬深300正2        3558    202179    1.76  
00677U 富邦VIX               1046    101234    1.03  
00633L 富邦上証正2            886     48812    1.82  
00655L 國泰中國A50正2         469     24598    1.91  
00632R 元大台灣50反1          366     90777    0.40  
4943   康控-KY                304      1253   24.26  
2371   大同                   218     41586    0.52  
3712   永崴投控               206      1154   17.84  
2492   華新科                 171     33382    0.51  
00631L 元大台灣50正2          145      9160    1.58  
1439   中和                   131      1332    9.84  
2456   奇力新                 113     17324    0.65  
6278   台表科                 107     25524    0.42  
2390   云辰                   102     18885    0.54  
2327   國巨                    99     23400    0.42  
1312   國喬                    89      9763    0.91  
3059   華晶科                  84     15669    0.54  
6120   達運                    82      8491    0.97  
2442   新美齊                  82      9279    0.88  
2633   台灣高鐵                82     21338    0.38  
2337   旺宏                    79     25498    0.31  
6153   嘉聯益                  77     18258    0.42  
0056   元大高股息              76     39950    0.19  
2367   燿華                    65      7854    0.83  
0061   元大寶滬深              60      2130    2.82  
2027   大成鋼                  59     14619    0.40  
3481   群創                    54     21595    0.25  
3576   新日光                  51      6815    0.75  
2323   中環                    44     11839    0.37  
8163   達方                    43     10884    0.40
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