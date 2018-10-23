◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧10月23日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 台新MSCI台灣反1 群益臺灣加權反1 富邦科技 中和 昶和 大飲 超眾 宏洲 正道 元大台商50 本盟 大統新創 宏亞 嘉裕 富邦摩台 日馳 本盟 達新 東華 富邦發達 世紀鋼 銘旺科 恆大 立益 富邦金融 國巨 健和興 怡華 佳和 元大MSCI台灣 錸德 旭隼 聚隆 昶和 永豐臺灣加權 金像電 元晶 昶和 三洋紡 富邦日本 智寶 遠雄來 大統新創 本盟 國泰日經225 云辰 統領 程泰 瑞利 元大日經225 奇力新 威宏-KY 氣立 樂士 國泰20年美債反1 強茂 泰昇-KY 榮星 正峰新 台新MSCI台灣反1 華新科 台硝 億泰 元大S&P日圓反1 禾伸堂 永記 毛寶 富邦歐洲 玉晶光 日勝化 懷特 FH彭博高收益債 創意 華廣 燁興 FH彭博新興債 揚明光 士紙 中鴻 群益道瓊美國地產 台勝科 高興昌 威致 富邦美國特別股 世芯-KY 東明-KY 華豐 富邦臺灣優質高息 永崴投控 世紀鋼 首利 FH富時高息低波 康控-KY 六暉-KY 麗正 新光內需收益 達運 宏旭-KY 東訊 宏洲 嘉聯益 隴華 華泰 嘉裕 鈞寶 銘旺科 錸德 東華 訊芯-KY 互盛電 倫飛 立益 GIS-KY 翔耀 虹光 佳和 杜康-DR 華新科 威盛 昶和 陽光能源-DR 新至陞 國碩 三洋紡 穎漢 銘旺科 本盟 時碩工業 統懋 瑞利 東科-KY 翔耀 日馳 迎廣 太空梭 樂士 亞弘電 麗臺 正峰新 陞泰 華映 吉茂 華友聯 吉祥全 億泰 愛山林 憶聲 和桐 皇昌 科風 毛寶 遠雄來 和鑫 懷特 夏都 力特 燁興 雲品 喬鼎 中鴻 鳳凰 正達 威致 新天地 晟鈦 華豐 欣欣 聯德 首利 統領 同泰 信錦 客思達-KY 新世紀 麗正 康師傅-DR 誠研 東訊 同方友友-DR 綠能 華泰 一零四 誠創 錸德 欣天然 嘉威 倫飛 新海 亞太電 虹光 欣高 達能 威盛 全國 清惠 國碩 jpp-KY 慧友 銘旺科 台數科 捷泰 統懋 南六 互億 翔耀 基勝-KY 天瀚 太空梭 威宏-KY 迅杰 麗臺 波力-KY 華上 華映 泰昇-KY 光麗-KY 吉祥全 元晶 憶聲 華冠 科風 裕豐 和鑫 寶徠 力特 皇普 喬鼎 陽明 正達 六福 晟鈦 康師傅-DR 聯德 聖馬丁-DR 同泰 神州-DR 新世紀 耀傑-DR 誠研 同方友友-DR 綠能 晨訊科-DR 誠創 友佳-DR 嘉威 陽光能源-DR 亞太電 精熙-DR 達能 中福 清惠 雷虎 慧友 中視 捷泰 秋雨 互億 慶豐富 天瀚 新利虹 迅杰 國光生 華上 光麗-KY 元晶 華冠 裕豐 寶徠 皇普 陽明 六福 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 中視 秋雨 慶豐富 新利虹 國光生