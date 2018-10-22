◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧10月22日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00632R 元大台灣50反1 4367 0 00637L 元大滬深300正2 -62227 0 00672L 元大S&P原油正2 2528 0 00677U 富邦VIX -10503 0 0056 元大高股息 2470 158888 00633L 富邦上証正2 -6519 0 2409 友達 2155 -21632 00655L 國泰中國A50正2 -5370 0 00631L 元大台灣50正2 1851 0 00739 元大MSCI A股 -3253 -2969 3037 欣興 1666 5014 2884 玉山金 -3116 -2134 00642U 元大S&P石油 1414 0 2303 聯電 -2755 -19730 00639 富邦深100 1342 2313 00664R 國泰臺灣加權反1 -2551 0 2344 華邦電 1247 -3955 2337 旺宏 -2143 -29016 00693U 華頓S&P黃豆 1064 0 3481 群創 -2027 -13332 2456 奇力新 958 -1040 6116 彩晶 -1942 -28248 6176 瑞儀 937 -1181 2886 兆豐金 -1806 -349 1402 遠東新 928 5151 2330 台積電 -1508 -38378 2610 華航 793 3028 2313 華通 -1394 -314 8163 達方 784 1176 00673R 元大S&P原油反1 -1336 0 00686R 群益臺灣加權反1 754 0 2382 廣達 -1307 -13624 2888 新光金 717 9718 2883 開發金 -1254 -2238 2498 宏達電 656 -2307 2371 大同 -1201 4313 006205 富邦上証 611 0 2324 仁寶 -1180 -18843 1310 台苯 495 5078 00671R 富邦NASDAQ反1 -1120 0 3673 TPK-KY 494 2791 0050 元大台灣50 -1086 -45431 1101 台泥 479 -2696 00676R 富邦臺灣加權反1 -885 0 2885 元大金 423 6416 3702 大聯大 -854 -9056 2323 中環 402 1839 3706 神達 -837 -8518 00640L 富邦日本正2 400 0 2376 技嘉 -786 -1972 3026 禾伸堂 399 -615 1102 亞泥 -735 -1306 2882 國泰金 388 -2659 2880 華南金 -728 -11263 4927 泰鼎-KY 345 720 6278 台表科 -704 -1398 2891 中信金 345 -4369 1216 統一 -680 -4127 00670L 富邦NASDAQ正2 335 0 3231 緯創 -649 -15279 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股