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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧10月22日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00632R 元大台灣50反1           4367         0    00637L 元大滬深300正2        -62227         0  
00672L 元大S&P原油正2          2528         0    00677U 富邦VIX               -10503         0  
0056   元大高股息              2470    158888    00633L 富邦上証正2            -6519         0  
2409   友達                    2155    -21632    00655L 國泰中國A50正2         -5370         0  
00631L 元大台灣50正2           1851         0    00739  元大MSCI A股           -3253     -2969  
3037   欣興                    1666      5014    2884   玉山金                 -3116     -2134  
00642U 元大S&P石油             1414         0    2303   聯電                   -2755    -19730  
00639  富邦深100               1342      2313    00664R 國泰臺灣加權反1        -2551         0  
2344   華邦電                  1247     -3955    2337   旺宏                   -2143    -29016  
00693U 華頓S&P黃豆             1064         0    3481   群創                   -2027    -13332  
2456   奇力新                   958     -1040    6116   彩晶                   -1942    -28248  
6176   瑞儀                     937     -1181    2886   兆豐金                 -1806      -349  
1402   遠東新                   928      5151    2330   台積電                 -1508    -38378  
2610   華航                     793      3028    2313   華通                   -1394      -314  
8163   達方                     784      1176    00673R 元大S&P原油反1         -1336         0  
00686R 群益臺灣加權反1          754         0    2382   廣達                   -1307    -13624  
2888   新光金                   717      9718    2883   開發金                 -1254     -2238  
2498   宏達電                   656     -2307    2371   大同                   -1201      4313  
006205 富邦上証                 611         0    2324   仁寶                   -1180    -18843  
1310   台苯                     495      5078    00671R 富邦NASDAQ反1          -1120         0  
3673   TPK-KY                   494      2791    0050   元大台灣50             -1086    -45431  
1101   台泥                     479     -2696    00676R 富邦臺灣加權反1         -885         0  
2885   元大金                   423      6416    3702   大聯大                  -854     -9056  
2323   中環                     402      1839    3706   神達                    -837     -8518  
00640L 富邦日本正2              400         0    2376   技嘉                    -786     -1972  
3026   禾伸堂                   399      -615    1102   亞泥                    -735     -1306  
2882   國泰金                   388     -2659    2880   華南金                  -728    -11263  
4927   泰鼎-KY                  345       720    6278   台表科                  -704     -1398  
2891   中信金                   345     -4369    1216   統一                    -680     -4127  
00670L 富邦NASDAQ正2            335         0    3231   緯創                    -649    -15279  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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