調控奏效 中國9月房價漲幅趨緩 漲勢集中中西部二、三線城市

中國 9 月房價漲幅放緩，扭轉了此前半年內漲勢逐月加速的趨勢。

據中國國家統計局週六 (20 日) 公布的數據計算得出，9 月份新建商品住宅均價月增 1%，相比之下，8 月份為上漲 1.5%。統計也顯示，9 月商品住宅銷售面積為 1.68 億平方公司，年減 3.6%，是近 5 個月來首見年減的現象。

市場分化明顯

此外，市場分化的情況也愈加明顯，部分一、二線熱點城市在強力調控之下，已經出現穩中趨緩跡象，9 月的漲勢集中在中西部二、三線城市。

中原地產首席分析師張大偉表示，調控政策嚴格的北京、上海、深圳、杭州、南京、合肥等城市，房價已有下行走向，「金九銀十」已然消失，房地產市場已經沒有淡旺季之分，市場更多看限價政策執行嚴格與否。

依統計局資料測算，今年 9 月 70 個城市新建商品住宅價格指數年增 7.9%，連漲 36 個月，為去年 8 月以來最高；以月增來看，則是連漲 41 個月，但漲幅回落。

包括凱投宏觀 (Capital Economics) 在內的經濟分析機構表示，中國政府可能會至少在明年之前保持對房地產市場的嚴格控制。決策層正在尋求在增加信貸供應的同時，避免房市購買熱潮捲土重來。

房市熱度觸頂回落

分析人士指出，9 月份以來，房市熱度已然觸頂回落。供給方面，慣性作用下，投資在第 4 季還將維持相對高位，但房企拿地將更為謹慎。

克而瑞駐上海的研究主管 Yang Kewei 在數據發布之前說：「市場調整已經開始，因為銷售無疑已經降溫，一些城市的住宅購買力已經出現瓶頸，尤其是二線城市。」

經過中國政府曠日持久的房地產調控，中國房市終在上個月出現降溫跡象。開發商提供了大幅折扣以加快銷售速度，而越來越多的地塊未售出。

已經承受融資壓力的中國開發商面臨另一個潛在打擊，上個月有文件顯示，地方政府考慮取消商品房預售制度，如此，將打擊開放商最大的融資渠道。