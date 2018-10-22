[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/10/19 107/10/18 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀人民幣保本基金 10.59760 10.59530 0.00230 0.02171 大華銀多元特別收益平衡基金 10.28000 10.29000 -0.01000 -0.09718 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 9.89050 9.91130 -0.02080 -0.20986 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.89320 9.91400 -0.02080 -0.20980 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.86830 9.87950 -0.01120 -0.11337 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.86840 9.87960 -0.01120 -0.11336 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.21580 9.22410 -0.00830 -0.08998 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.51920 9.52460 -0.00540 -0.05670 中國信託台灣活力基金 12.70000 12.84000 -0.14000 -1.09034 中國信託台灣優勢基金 14.74000 14.86000 -0.12000 -0.80754 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.54000 9.51000 0.03000 0.31546 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.88000 8.84000 0.04000 0.45249 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.25000 9.25000 0.00000 0.00000 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.87000 8.98000 -0.11000 -1.22494 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.49000 9.60000 -0.11000 -1.14583 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.92730 9.90680 0.02050 0.20693 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.21230 9.19330 0.01900 0.20667 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.26010 10.27300 -0.01290 -0.12557 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.48330 9.49520 -0.01190 -0.12533 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.54240 10.65470 -0.11230 -1.05399 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.13420 9.23160 -0.09740 -1.05507 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.55950 10.59340 -0.03390 -0.32001 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.44800 9.47830 -0.03030 -0.31968 中國信託智能運動基金-台幣 10.37000 10.47000 -0.10000 -0.95511 中國信託智能運動基金-美元 10.03000 10.17000 -0.14000 -1.37660 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.24000 9.30000 -0.06000 -0.64516 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.07000 9.16000 -0.09000 -0.98253 中國信託華盈貨幣市場基金 10.99380 10.99370 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.43960 9.44320 -0.00360 -0.03812 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.01350 9.01700 -0.00350 -0.03882 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.57520 9.59020 -0.01500 -0.15641 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.13800 9.15220 -0.01420 -0.15515 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.20000 11.27000 -0.07000 -0.62112 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.79000 10.86000 -0.07000 -0.64457 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.30000 11.41000 -0.11000 -0.96407 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.96000 11.07000 -0.11000 -0.99368 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 53.80000 54.08000 -0.28000 -0.51775 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 39.38230 39.33130 0.05100 0.12967 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 38.28440 38.16810 0.11630 0.30470 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 16.56000 16.84000 -0.28000 -1.66271 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.45980 11.45740 0.00240 0.02095 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.52130 10.54170 -0.02040 -0.19352 元大上證50基金 27.68000 26.82000 0.86000 3.20656 元大大中華TMT基金-人民幣 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091 元大大中華TMT基金-新台幣 8.78000 8.81000 -0.03000 -0.34052 元大大中華價值指數基金-人民幣 12.74000 12.74000 0.00000 0.00000 元大大中華價值指數基金-美元 11.82600 11.87900 -0.05300 -0.44617 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.03400 16.07700 -0.04300 -0.26746 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 9.39900 9.54700 -0.14800 -1.55023 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.00200 9.11800 -0.11600 -1.27221 元大中國平衡基金-人民幣 2.78000 2.80000 -0.02000 -0.71429 元大中國平衡基金-新台幣 12.37000 12.47000 -0.10000 -0.80192 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 45.54600 45.41530 0.13070 0.28779 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.46880 10.46300 0.00580 0.05543 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.65420 9.64890 0.00530 0.05493 元大中國機會債券基金-新台幣 9.59050 9.60450 -0.01400 -0.14577 元大巴西指數基金 6.27800 6.45700 -0.17900 -2.77219 元大巴菲特基金 24.61000 24.72000 -0.11000 -0.44498 元大日經225基金 28.41000 28.55000 -0.14000 -0.49037 元大台商收成基金 21.35000 21.41000 -0.06000 -0.28024 元大台灣50單日反向1倍基金 13.13000 13.15000 -0.02000 -0.15209 元大台灣50單日正向2倍基金 33.26000 33.14000 0.12000 0.36210 元大台灣中型100基金 29.45000 29.49000 -0.04000 -0.13564 元大台灣加權股價指數基金 23.44200 23.49400 -0.05200 -0.22133 元大台灣卓越50基金 79.08000 79.27000 -0.19000 -0.23969 元大台灣金融基金 17.65000 17.66000 -0.01000 -0.05663 元大台灣高股息低波動ETF基金 29.33000 29.46000 -0.13000 -0.44128 元大台灣高股息基金 25.54000 25.46000 0.08000 0.31422 元大台灣電子科技基金 32.73000 32.79000 -0.06000 -0.18298 元大全球ETF成長組合基金 10.28000 10.33000 -0.05000 -0.48403 元大全球ETF穩健組合基金 14.42000 14.46000 -0.04000 -0.27663 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.90000 12.84000 0.06000 0.46729 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.01000 8.96000 0.05000 0.55804 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.72000 12.70000 0.02000 0.15748 元大全球不動產證券化基金-美元 11.84200 11.83600 0.00600 0.05069 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.39000 8.43000 -0.04000 -0.47450 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.37000 6.40000 -0.03000 -0.46875 元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.92000 7.94000 -0.02000 -0.25189 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.19000 6.20000 -0.01000 -0.16129 元大全球股票入息基金-美元配息 9.29600 9.34000 -0.04400 -0.47109 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.25000 9.26000 -0.01000 -0.10799 元大全球新興市場精選組合基金 12.63000 12.70000 -0.07000 -0.55118 元大全球農業商機基金 17.51000 17.60000 -0.09000 -0.51136 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000 元大印尼指數基金 8.14500 8.21500 -0.07000 -0.85210 元大多多基金 15.67000 15.83000 -0.16000 -1.01074 元大多福基金 47.10000 47.36000 -0.26000 -0.54899 元大亞太成長基金 8.93000 8.91000 0.02000 0.22447 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.36660 8.35420 0.01240 0.14843 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 6.85000 6.83990 0.01010 0.14766 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.20500 9.17500 0.03000 0.32698 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.70000 9.63000 0.07000 0.72690 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.45000 9.38000 0.07000 0.74627 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.70000 9.63000 0.07000 0.72690 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.95800 9.91400 0.04400 0.44382 元大卓越基金 41.57000 41.72000 -0.15000 -0.35954 元大店頭基金 6.97000 7.02000 -0.05000 -0.71225 元大泛歐成長基金 8.89000 8.93000 -0.04000 -0.44793 元大美元貨幣市場基金-美元 10.29790 10.29730 0.00060 0.00583 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.67340 9.67230 0.00110 0.01137 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.85170 31.71510 0.13660 0.43071 元大美國政府20年期(以上)債券基金 36.43540 36.35420 0.08120 0.22336 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.97560 19.92810 0.04750 0.23836 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 17.23250 17.28740 -0.05490 -0.31757 元大美國政府7至10年期債券基金 38.57060 38.39330 0.17730 0.46180 元大高科技基金 16.73000 16.81000 -0.08000 -0.47591 元大得利貨幣市場基金 16.26490 16.26470 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.99000 11.98980 0.00020 0.00167 元大富櫃50基金 10.21000 10.27000 -0.06000 -0.58423 元大華夏中小基金 6.21000 6.31000 -0.10000 -1.58479 元大新中國基金-人民幣 8.27000 8.43000 -0.16000 -1.89798 元大新中國基金-美元 7.69100 7.84600 -0.15500 -1.97553 元大新中國基金-新台幣 7.69000 7.82000 -0.13000 -1.66240 元大新主流基金 21.58000 21.80000 -0.22000 -1.00917 元大新東協平衡基金-美元 8.98200 9.01800 -0.03600 -0.39920 元大新東協平衡基金-新台幣 8.79000 8.79000 0.00000 0.00000 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 9.64340 9.65290 -0.00950 -0.09842 元大新興印尼機會債券基金-美金 8.85120 8.87130 -0.02010 -0.22657 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 9.64170 9.62460 0.01710 0.17767 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 8.30740 8.29260 0.01480 0.17847 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.74160 9.74980 -0.00820 -0.08410 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.28900 9.29690 -0.00790 -0.08497 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.93450 9.92520 0.00930 0.09370 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.47690 9.46810 0.00880 0.09294 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.46620 9.47350 -0.00730 -0.07706 元大新興亞洲基金 10.44000 10.53000 -0.09000 -0.85470 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 8.55520 8.61020 -0.05500 -0.63878 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.23010 8.28300 -0.05290 -0.63866 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 8.83030 8.87130 -0.04100 -0.46216 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 8.49840 8.53780 -0.03940 -0.46148 元大萬泰貨幣市場基金 15.11150 15.11130 0.00020 0.00132 元大經貿基金 33.00000 33.19000 -0.19000 -0.57246 元大實質多重資產基金-人民幣 8.97000 8.98000 -0.01000 -0.11136 元大實質多重資產基金-美元 8.18200 8.19900 -0.01700 -0.20734 元大實質多重資產基金-新台幣 8.67000 8.65000 0.02000 0.23121 元大滬深300單日反向1倍基金 16.06000 16.44000 -0.38000 -2.31144 元大滬深300單日正向2倍基金 12.69000 12.12000 0.57000 4.70297 元大摩臺基金 36.33000 36.39000 -0.06000 -0.16488 元大標普500基金 25.84000 26.11000 -0.27000 -1.03409 元大標普500單日反向1倍基金 13.34000 13.13000 0.21000 1.59939 元大標普500單日正向2倍基金 32.66000 33.68000 -1.02000 -3.02850 元大標智滬深300基金 15.19000 14.80000 0.39000 2.63514 元大歐洲50基金 23.06000 23.29000 -0.23000 -0.98755 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.38270 9.40880 -0.02610 -0.27740 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.20280 10.20240 0.00040 0.00392 元大績效基金 44.89000 45.33000 -0.44000 -0.97066 元大韓國KOSPI200基金 20.89000 20.81000 0.08000 0.38443 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 13.87000 13.92000 -0.05000 -0.35920 日盛上選基金 28.74000 28.93000 -0.19000 -0.65676 日盛小而美基金 15.53000 15.71000 -0.18000 -1.14577 日盛中國內需動力基金 8.54000 8.66000 -0.12000 -1.38568 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.73100 11.73960 -0.00860 -0.07326 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.73790 9.74510 -0.00720 -0.07388 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.69490 11.70460 -0.00970 -0.08287 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.70260 9.71070 -0.00810 -0.08341 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.61260 10.60310 0.00950 0.08960 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.78880 8.78100 0.00780 0.08883 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.23000 9.44000 -0.21000 -2.22458 日盛中國戰略A股基金(美元) 8.71000 8.93000 -0.22000 -2.46361 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.04000 9.23000 -0.19000 -2.05850 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 9.71000 9.79000 -0.08000 -0.81716 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.51000 9.60000 -0.09000 -0.93750 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 9.61000 9.67000 -0.06000 -0.62048 日盛日盛基金 11.85000 11.96000 -0.11000 -0.91973 日盛目標收益組合基金(美元) 9.35000 9.38000 -0.03000 -0.31983 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.34000 9.35000 -0.01000 -0.10695 日盛全球抗暖化基金 10.23000 10.35000 -0.12000 -1.15942 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.05730 10.08210 -0.02480 -0.24598 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.34850 9.37160 -0.02310 -0.24649 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.89060 9.89890 -0.00830 -0.08385 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.19500 9.20270 -0.00770 -0.08367 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.40950 2.41510 -0.00560 -0.23187 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.65500 1.65880 -0.00380 -0.22908 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.36260 0.36350 -0.00090 -0.24759 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.24980 0.25040 -0.00060 -0.23962 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.05660 12.06030 -0.00370 -0.03068 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.17230 8.17490 -0.00260 -0.03180 日盛亞洲機會基金 6.25000 6.30000 -0.05000 -0.79365 日盛首選基金 14.84000 14.92000 -0.08000 -0.53619 日盛高科技基金 15.28000 15.37000 -0.09000 -0.58556 日盛貨幣市場基金 14.77970 14.77950 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 34.46000 34.78000 -0.32000 -0.92007 日盛精選五虎基金 32.90000 33.28000 -0.38000 -1.14183 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.49410 13.49400 0.00010 0.00074 台新2000高科技基金 24.29000 24.72000 -0.43000 -1.73948 台新MSCI中國基金 18.05000 18.32000 -0.27000 -1.47380 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 19.18000 19.22000 -0.04000 -0.20812 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 18.81000 18.74000 0.07000 0.37353 台新大眾貨幣市場基金 14.17120 14.17100 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.51210 10.48750 0.02460 0.23456 台新中美貨幣市場基金-美元 10.48460 10.49950 -0.01490 -0.14191 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.11200 10.10860 0.00340 0.03363 台新中國通基金 34.99000 35.46000 -0.47000 -1.32544 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.42760 0.44190 -0.01430 -3.23603 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 13.22400 13.64300 -0.41900 -3.07117 台新中國精選中小基金-美元 0.28040 0.28920 -0.00880 -3.04288 台新中國精選中小基金-新台幣 8.69000 8.95000 -0.26000 -2.90503 台新主流基金 19.41000 19.59000 -0.18000 -0.91884 台新北美收益資產證券化基金(A) 19.45000 19.42000 0.03000 0.15448 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.63200 0.63350 -0.00150 -0.23678 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.36000 14.33000 0.03000 0.20935 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.46530 0.46650 -0.00120 -0.25723 台新台灣中小基金 27.63000 28.05000 -0.42000 -1.49733 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.70040 9.67850 0.02190 0.22627 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 8.91570 8.90860 0.00710 0.07970 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.43000 8.39000 0.04000 0.47676 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.02090 10.01290 0.00800 0.07990 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.49000 9.45000 0.04000 0.42328 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.97410 9.99570 -0.02160 -0.21609 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.58000 9.56000 0.02000 0.20921 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.83660 10.85940 -0.02280 -0.20996 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.41000 10.39000 0.02000 0.19249 台新亞美短期債券基金 10.87950 10.87710 0.00240 0.02206 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.47830 8.47500 0.00330 0.03894 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.27930 0.27970 -0.00040 -0.14301 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.90070 11.89610 0.00460 0.03867 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.38660 0.38710 -0.00050 -0.12917 台新真吉利貨幣市場基金 11.09710 11.09700 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 27.02510 27.11710 -0.09200 -0.33927 台新智慧生活基金-美元 9.80220 9.99160 -0.18940 -1.89559 台新智慧生活基金-新台幣 10.12000 10.28000 -0.16000 -1.55642 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.25770 8.28230 -0.02460 -0.29702 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.47880 8.46970 0.00910 0.10744 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 8.96690 8.99390 -0.02700 -0.30020 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.21480 9.20490 0.00990 0.10755 台新新興市場債券基金(A類型) 10.42760 10.42320 0.00440 0.04221 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.33180 0.33300 -0.00120 -0.36036 台新新興市場債券基金(B類型) 7.70510 7.70180 0.00330 0.04285 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.25830 0.25920 -0.00090 -0.34722 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.27000 5.32000 -0.05000 -0.93985 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 20.95000 20.93000 0.02000 0.09556 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.70100 10.69300 0.00800 0.07482 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產全球大消費基金 14.75000 15.17000 -0.42000 -2.76862 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.74400 11.74130 0.00270 0.02300 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.41300 9.41080 0.00220 0.02338 未來資產亞洲新富基金 17.99000 18.13000 -0.14000 -0.77220 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.57450 12.57430 0.00020 0.00159 未來資產阿波羅基金 9.99000 10.03000 -0.04000 -0.39880 未來資產新興市場債券基金A 8.71700 8.71610 0.00090 0.01033 未來資產新興市場債券基金B 6.56090 6.56020 0.00070 0.01067 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.14430 11.14260 0.00170 0.01526 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.87740 9.89670 -0.01930 -0.19501 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.14390 9.13760 0.00630 0.06895 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.42990 10.42270 0.00720 0.06908 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.68500 7.70080 -0.01580 -0.20517 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 8.82710 8.84510 -0.01800 -0.20350 永豐中小基金 45.39000 46.00000 -0.61000 -1.32609 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.75830 1.75980 -0.00150 -0.08524 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.33840 2.34030 -0.00190 -0.08119 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 7.96120 7.96110 0.00010 0.00126 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.27240 10.27220 0.00020 0.00195 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.14000 4.13000 0.01000 0.24213 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 18.48000 18.49000 -0.01000 -0.05408 永豐主流品牌基金 16.39000 16.58000 -0.19000 -1.14596 永豐永豐基金 31.14000 31.06000 0.08000 0.25757 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.51310 9.58780 -0.07470 -0.77912 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.62000 9.69570 -0.07570 -0.78076 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.44440 9.51530 -0.07090 -0.74512 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.55160 9.62330 -0.07170 -0.74507 永豐亞洲民生消費基金 10.61000 10.72000 -0.11000 -1.02612 永豐南非幣2021保本基金 13.10830 13.10240 0.00590 0.04503 永豐高科技基金 20.50000 20.37000 0.13000 0.63819 永豐貨幣市場基金 13.89120 13.89100 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.12660 2.12640 0.00020 0.00941 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.52420 2.52400 0.00020 0.00792 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.75120 7.74400 0.00720 0.09298 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.44850 10.43880 0.00970 0.09292 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.00750 7.00660 0.00090 0.01285 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.83590 10.83460 0.00130 0.01200 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 8.82000 8.90000 -0.08000 -0.89888 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 6.90000 6.99000 -0.09000 -1.28755 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 15.94000 16.12000 -0.18000 -1.11663 永豐臺灣加權ETF基金 51.48000 51.64000 -0.16000 -0.30984 永豐領航科技基金 34.00000 34.07000 -0.07000 -0.20546 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.93000 11.00000 -0.07000 -0.63636 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.57000 10.62000 -0.05000 -0.47081 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.56000 9.66000 -0.10000 -1.03520 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.36000 9.45000 -0.09000 -0.95238 永豐趨勢平衡基金 38.12000 38.46000 -0.34000 -0.88404 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.63060 11.62940 0.00120 0.01032 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.50690 9.54150 -0.03460 -0.36263 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.78650 9.79640 -0.00990 -0.10106 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.47950 9.54160 -0.06210 -0.65083 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.71290 9.71500 -0.00210 -0.02162 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.52330 9.55370 -0.03040 -0.31820 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.93310 9.93870 -0.00560 -0.05635 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.45650 9.51880 -0.06230 -0.65449 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.77030 9.77270 -0.00240 -0.02456 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.93000 10.04000 -0.11000 -1.09562 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 8.68000 8.77000 -0.09000 -1.02623 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.27000 9.38000 -0.11000 -1.17271 兆豐國際中小基金 13.01000 13.15000 -0.14000 -1.06464 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 12.85000 13.12000 -0.27000 -2.05793 兆豐國際中國A股基金(台幣) 16.89000 17.22000 -0.33000 -1.91638 兆豐國際中國A股基金(美金) 16.73000 17.10000 -0.37000 -2.16374 兆豐國際生命科學基金 16.09000 16.34000 -0.25000 -1.52999 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.10800 10.15490 -0.04690 -0.46185 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.29920 10.37430 -0.07510 -0.72390 兆豐國際全球基金 30.44000 30.86000 -0.42000 -1.36099 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.30340 10.30270 0.00070 0.00679 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.13670 10.13500 0.00170 0.01677 兆豐國際國民基金 19.22000 19.24000 -0.02000 -0.10395 兆豐國際第一基金 11.51000 11.54000 -0.03000 -0.25997 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.02380 10.01660 0.00720 0.07188 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.89410 7.88840 0.00570 0.07226 兆豐國際萬全基金 18.62000 18.65000 -0.03000 -0.16086 兆豐國際電子基金 22.19000 22.29000 -0.10000 -0.44863 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 20.80000 20.84000 -0.04000 -0.19194 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.50000 17.53000 -0.03000 -0.17114 兆豐國際豐台灣基金 30.91000 31.03000 -0.12000 -0.38672 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.51060 12.51040 0.00020 0.00160 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.94960 9.96270 -0.01310 -0.13149 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.91690 9.93020 -0.01330 -0.13393 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 9.93800 9.94950 -0.01150 -0.11558 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 9.95110 9.96430 -0.01320 -0.13247 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 9.92410 9.93740 -0.01330 -0.13384 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 9.93700 9.94850 -0.01150 -0.11560 合庫台灣基金 10.01000 9.89000 0.12000 1.21335 合庫全球高收益債券基金A類型 11.10010 11.09990 0.00020 0.00180 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.93480 11.96650 -0.03170 -0.26491 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.67930 10.70630 -0.02700 -0.25219 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.43750 11.46740 -0.02990 -0.26074 合庫全球高收益債券基金B類型 8.04290 8.04280 0.00010 0.00124 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.33720 9.36230 -0.02510 -0.26810 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.90370 8.92620 -0.02250 -0.25207 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.79780 8.82020 -0.02240 -0.25396 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.15180 9.17490 -0.02310 -0.25177 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.45000 10.45000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.16000 11.20000 -0.04000 -0.35714 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.37000 10.42000 -0.05000 -0.47985 合庫全球新興市場基金 8.67000 8.73000 -0.06000 -0.68729 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.61000 9.62000 -0.01000 -0.10395 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 9.83000 9.86000 -0.03000 -0.30426 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 8.96000 8.96000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.17000 9.20000 -0.03000 -0.32609 合庫貨幣市場基金 10.13630 10.13620 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.36520 9.38020 -0.01500 -0.15991 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.62800 9.64130 -0.01330 -0.13795 合庫新興多重收益基金A類型 9.95120 9.94600 0.00520 0.05228 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.36020 11.37580 -0.01560 -0.13713 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.54900 13.56600 -0.01700 -0.12531 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.60270 8.61520 -0.01250 -0.14509 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.29250 9.30530 -0.01280 -0.13756 合庫新興多重收益基金B類型 7.75930 7.75530 0.00400 0.05158 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.59860 8.61050 -0.01190 -0.13820 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.97800 9.99050 -0.01250 -0.12512 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.02000 9.98000 0.04000 0.40080 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.65000 9.63000 0.02000 0.20768 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.82000 9.78000 0.04000 0.40900 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.60000 9.60000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 9.82000 9.84000 -0.02000 -0.20325 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 9.77000 9.78000 -0.01000 -0.10225 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 9.88000 9.90000 -0.02000 -0.20202 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 9.83000 9.84000 -0.01000 -0.10163 安本標準兩岸價值基金 9.77000 9.87000 -0.10000 -1.01317 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.92000 10.05000 -0.13000 -1.29353 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.18000 10.27000 -0.09000 -0.87634 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.65000 9.75000 -0.10000 -1.02564 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.92000 9.97000 -0.05000 -0.50150 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.02560 11.02350 0.00210 0.01905 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.85600 9.88490 -0.02890 -0.29237 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.75430 9.76550 -0.01120 -0.11469 安聯中國東協基金 14.35000 14.46000 -0.11000 -0.76072 安聯中國策略基金-美元 9.13000 9.39000 -0.26000 -2.76890 安聯中國策略基金-新臺幣 11.88000 12.17000 -0.29000 -2.38291 安聯中華新思路基金-人民幣 11.87000 12.07000 -0.20000 -1.65700 安聯中華新思路基金-美元 10.95000 11.16000 -0.21000 -1.88172 安聯中華新思路基金-新臺幣 10.32000 10.48000 -0.16000 -1.52672 安聯台灣大壩基金 24.53000 24.64000 -0.11000 -0.44643 安聯台灣科技基金 38.44000 38.69000 -0.25000 -0.64616 安聯台灣貨幣市場基金 12.49980 12.49960 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 26.36000 26.48000 -0.12000 -0.45317 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.11210 10.10850 0.00360 0.03561 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.01550 15.00760 0.00790 0.05264 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.56790 9.56290 0.00500 0.05229 安聯四季成長組合基金-美元 10.98000 11.09000 -0.11000 -0.99188 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.30000 11.37000 -0.07000 -0.61566 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.35150 12.34740 0.00410 0.03321 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.12770 10.12340 0.00430 0.04248 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.20030 12.19530 0.00500 0.04100 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.41170 9.40850 0.00320 0.03401 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.26490 9.26090 0.00400 0.04319 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.92360 8.92000 0.00360 0.04036 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.04000 11.15000 -0.11000 -0.98655 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.01000 11.07000 -0.06000 -0.54201 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.76000 10.84000 -0.08000 -0.73801 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.87000 9.97000 -0.10000 -1.00301 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.34000 9.40000 -0.06000 -0.63830 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.94000 11.04000 -0.10000 -0.90580 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.50000 10.56000 -0.06000 -0.56818 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.73000 9.83000 -0.10000 -1.01729 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.36000 9.41000 -0.05000 -0.53135 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.07990 12.08530 -0.00540 -0.04468 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.97210 10.97830 -0.00620 -0.05648 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.63390 10.63890 -0.00500 -0.04700 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.84350 8.84690 -0.00340 -0.03843 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.63150 8.63640 -0.00490 -0.05674 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.34030 8.34420 -0.00390 -0.04674 安聯全球人口趨勢基金 11.20000 11.32000 -0.12000 -1.06007 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.68000 9.84000 -0.16000 -1.62602 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 36.58000 37.05000 -0.47000 -1.26856 安聯全球油礦金趨勢基金 8.44000 8.50000 -0.06000 -0.70588 安聯全球債券基金-A類型(累積) 11.92200 11.92040 0.00160 0.01342 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.29610 10.29470 0.00140 0.01360 安聯全球新興市場基金 16.27000 16.45000 -0.18000 -1.09422 安聯全球農金趨勢基金 9.75000 9.84000 -0.09000 -0.91463 安聯全球綠能趨勢基金 8.42000 8.53000 -0.11000 -1.28957 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.30000 10.42000 -0.12000 -1.15163 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.08000 10.20000 -0.12000 -1.17647 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 10.00000 10.12000 -0.12000 -1.18577 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.90000 10.01000 -0.11000 -1.09890 安聯亞洲動態策略基金 20.93000 21.01000 -0.08000 -0.38077 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.09090 10.09110 -0.00020 -0.00198 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.79520 9.79540 -0.00020 -0.00204 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 82.97410 82.95580 0.01830 0.02206 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.25810 12.27840 -0.02030 -0.16533 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.60010 64.58320 0.01690 0.02617 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.46430 9.48000 -0.01570 -0.16561 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.58320 2.57990 0.00330 0.12791 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.40140 10.41050 -0.00910 -0.08741 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.19560 2.19090 0.00470 0.21452 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.59630 8.60380 -0.00750 -0.08717 宏利台灣動力基金 27.38000 27.56000 -0.18000 -0.65312 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.84470 9.89670 -0.05200 -0.52543 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.69480 9.70600 -0.01120 -0.11539 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.69100 7.73160 -0.04060 -0.52512 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.69410 7.71130 -0.01720 -0.22305 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.60000 10.62000 -0.02000 -0.18832 宏利全球債券組合基金 12.99030 12.98380 0.00650 0.05006 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.76380 2.76460 -0.00080 -0.02894 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.62620 11.62510 0.00110 0.00946 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.57720 8.57660 0.00060 0.00700 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.43370 2.42460 0.00910 0.37532 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.86220 10.84440 0.01780 0.16414 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.23000 3.23830 -0.00830 -0.25631 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.52130 0.52200 -0.00070 -0.13410 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.10000 15.12000 -0.02000 -0.13228 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.78870 11.81860 -0.02990 -0.25299 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.44100 10.46790 -0.02690 -0.25698 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.12410 10.13710 -0.01300 -0.12824 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.83060 8.85310 -0.02250 -0.25415 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.42770 8.44960 -0.02190 -0.25918 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.34980 8.36050 -0.01070 -0.12798 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.29240 8.31590 -0.02350 -0.28259 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 9.92000 9.88000 0.04000 0.40486 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 9.89000 9.84000 0.05000 0.50813 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.76190 2.76830 -0.00640 -0.23119 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.40030 0.40110 -0.00080 -0.19945 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.17010 12.17350 -0.00340 -0.02793 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.91080 0.91280 -0.00200 -0.21911 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.31950 7.32440 -0.00490 -0.06690 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.02540 2.02950 -0.00410 -0.20202 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29110 0.29170 -0.00060 -0.20569 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.95720 8.96200 -0.00480 -0.05356 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32630 0.32700 -0.00070 -0.21407 宏利萬利貨幣市場基金 13.64830 13.64820 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.31000 2.34000 -0.03000 -1.28205 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.52000 10.63000 -0.11000 -1.03481 宏利臺灣股息收益基金 24.22000 24.33000 -0.11000 -0.45212 宏利澳幣保本基金 12.15240 12.14850 0.00390 0.03210 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.66000 9.68000 -0.02000 -0.20661 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.11000 10.13000 -0.02000 -0.19743 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.78000 9.76000 0.02000 0.20492 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.24000 10.22000 0.02000 0.19569 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.72000 10.76000 -0.04000 -0.37175 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.69000 10.74000 -0.05000 -0.46555 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.00000 10.96000 0.04000 0.36496 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.48000 10.48000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.56000 9.54000 0.02000 0.20964 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.31000 11.29000 0.02000 0.17715 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.25010 10.25510 -0.00500 -0.04876 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.41470 9.43170 -0.01700 -0.18024 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.89320 8.87330 0.01990 0.22427 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.68520 10.66130 0.02390 0.22418 貝萊德亞美利加收益基金 9.03000 9.02000 0.01000 0.11086 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.70000 9.72000 -0.02000 -0.20576 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.58000 9.62000 -0.04000 -0.41580 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.42000 9.48000 -0.06000 -0.63291 貝萊德新台幣基金 12.93870 12.93860 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 23.84000 23.93000 -0.09000 -0.37610 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.26000 11.26190 -0.00190 -0.01687 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.85110 9.88270 -0.03160 -0.31975 保德信大中華基金-人民幣 8.66000 8.76000 -0.10000 -1.14155 保德信大中華基金-美元 8.45000 8.59000 -0.14000 -1.62980 保德信大中華基金-新台幣 25.27000 25.57000 -0.30000 -1.17325 保德信中小型股基金 36.79000 36.70000 0.09000 0.24523 保德信中國中小基金-人民幣 7.59000 7.80000 -0.21000 -2.69231 保德信中國中小基金-美元 7.24000 7.46000 -0.22000 -2.94906 保德信中國中小基金-新臺幣 7.02000 7.21000 -0.19000 -2.63523 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 8.75530 8.86930 -0.11400 -1.28533 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 8.83780 8.94350 -0.10570 -1.18186 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 8.88510 8.99630 -0.11120 -1.23606 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.64180 9.73710 -0.09530 -0.97873 保德信中國品牌基金-人民幣 7.91000 8.11000 -0.20000 -2.46609 保德信中國品牌基金-美元 7.93000 8.12000 -0.19000 -2.33990 保德信中國品牌基金-新臺幣 8.57000 8.79000 -0.22000 -2.50284 保德信台商全方位基金 31.31000 31.30000 0.01000 0.03195 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 28.34000 28.62000 -0.28000 -0.97834 保德信全球消費商機基金 17.79000 17.92000 -0.13000 -0.72545 保德信全球基礎建設基金 12.02000 12.02000 0.00000 0.00000 保德信全球資源基金 7.88000 7.93000 -0.05000 -0.63052 保德信全球醫療生化基金-美元 10.26000 10.40000 -0.14000 -1.34615 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 34.16000 34.47000 -0.31000 -0.89933 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 9.98950 10.01420 -0.02470 -0.24665 保德信印度機會債券基金－美元累積型 9.98950 10.01420 -0.02470 -0.24665 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.00730 9.99160 0.01570 0.15713 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.00730 9.99160 0.01570 0.15713 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.53000 9.60490 -0.07490 -0.77981 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.39490 10.43980 -0.04490 -0.43008 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.08880 9.12180 -0.03300 -0.36177 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.89680 9.89940 -0.00260 -0.02626 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.09260 8.12660 -0.03400 -0.41838 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.76190 10.76190 0.00000 0.00000 保德信亞太基金 19.59000 19.71000 -0.12000 -0.60883 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.37960 8.41370 -0.03410 -0.40529 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.19540 11.19410 0.00130 0.01161 保德信店頭市場基金 25.70000 25.73000 -0.03000 -0.11660 保德信拉丁美洲基金 7.14000 7.33000 -0.19000 -2.59209 保德信金平衡基金 28.45000 28.51000 -0.06000 -0.21045 保德信金滿意基金 38.35000 38.08000 0.27000 0.70903 保德信科技島基金 23.08000 22.88000 0.20000 0.87413 保德信高成長基金 83.97000 84.04000 -0.07000 -0.08329 保德信第一基金 23.09000 23.04000 0.05000 0.21701 保德信貨幣市場基金 15.77920 15.77900 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.30280 10.39320 -0.09040 -0.86980 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.52030 10.56970 -0.04940 -0.46737 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.55860 10.63650 -0.07790 -0.73238 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.09500 10.12850 -0.03350 -0.33075 保德信新世紀基金 9.96000 10.01000 -0.05000 -0.49950 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 7.94670 7.98820 -0.04150 -0.51952 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.86120 10.85890 0.00230 0.02118 保德信新興趨勢組合基金 10.17000 10.39000 -0.22000 -2.11742 保德信瑞騰基金 15.55000 15.55000 0.00000 0.00000 保德信歐洲組合基金 9.85000 9.96000 -0.11000 -1.10442 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.71190 9.71450 -0.00260 -0.02676 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.02030 10.02320 -0.00290 -0.02893 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.67880 9.67340 0.00540 0.05582 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.84230 9.83660 0.00570 0.05795 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.75740 9.76430 -0.00690 -0.07067 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.91090 9.91780 -0.00690 -0.06957 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.64970 9.64840 0.00130 0.01347 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.77250 9.77120 0.00130 0.01330 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.08720 10.07130 0.01590 0.15787 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.04450 10.05490 -0.01040 -0.10343 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.04460 10.05510 -0.01050 -0.10442 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 9.98820 9.99180 -0.00360 -0.03603 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 9.98820 9.99180 -0.00360 -0.03603 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.92410 9.93210 -0.00800 -0.08055 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.11860 10.12390 -0.00530 -0.05235 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.83940 9.84120 -0.00180 -0.01829 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.93540 9.93720 -0.00180 -0.01811 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.60970 9.61990 -0.01020 -0.10603 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.44850 9.45460 -0.00610 -0.06452 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.05440 10.06890 -0.01450 -0.14401 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.05140 10.06650 -0.01510 -0.15000 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.14410 10.14490 -0.00080 -0.00789 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.22290 10.22230 0.00060 0.00587 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.07590 10.08410 -0.00820 -0.08132 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.07630 10.08450 -0.00820 -0.08131 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.94370 1.94390 -0.00020 -0.01029 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.67440 2.67490 -0.00050 -0.01869 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29030 0.29100 -0.00070 -0.24055 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.43300 0.43400 -0.00100 -0.23041 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.31730 8.33910 -0.02180 -0.26142 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.65620 11.68020 -0.02400 -0.20548 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.41740 9.41570 0.00170 0.01805 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.60150 11.59720 0.00430 0.03708 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.45600 8.47340 -0.01740 -0.20535 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.45230 10.47380 -0.02150 -0.20527 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.15660 10.15750 -0.00090 -0.00886 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.08240 10.07600 0.00640 0.06352 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.05450 10.05520 -0.00070 -0.00696 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.69170 10.69200 -0.00030 -0.00281 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.98740 9.98250 0.00490 0.04909 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.72300 9.72560 -0.00260 -0.02673 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.10620 10.10890 -0.00270 -0.02671 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.73240 9.72680 0.00560 0.05757 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.97340 9.96660 0.00680 0.06823 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.52310 10.55180 -0.02870 -0.27199 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.14110 6.14820 -0.00710 -0.11548 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.66550 10.67790 -0.01240 -0.11613 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.65320 11.65310 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 16.58000 16.69000 -0.11000 -0.65908 施羅德樂活中小基金-I類型 3791.20000 3817.04000 -25.84000 -0.67696 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 9.76260 9.81240 -0.04980 -0.50752 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 10.68150 10.75030 -0.06880 -0.63998 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.95100 10.01480 -0.06380 -0.63706 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.63500 8.67900 -0.04400 -0.50697 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.97450 9.03230 -0.05780 -0.63993 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.80670 8.86320 -0.05650 -0.63747 柏瑞中國平衡基金-N類型 9.89990 9.95040 -0.05050 -0.50752 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.35600 10.42260 -0.06660 -0.63900 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.30590 10.37200 -0.06610 -0.63729 柏瑞五國金勢力建設基金 6.23000 6.25000 -0.02000 -0.32000 柏瑞巨人基金 11.65000 11.69000 -0.04000 -0.34217 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.66090 13.66080 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 15.53000 15.58000 -0.05000 -0.32092 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.51750 13.51270 0.00480 0.03552 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.86390 11.88620 -0.02230 -0.18761 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.45480 12.47770 -0.02290 -0.18353 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.77560 8.77250 0.00310 0.03534 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.73970 6.73720 0.00250 0.03711 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.67570 8.69200 -0.01630 -0.18753 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.41590 8.43060 -0.01470 -0.17436 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.65170 10.67120 -0.01950 -0.18273 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.28440 8.29890 -0.01450 -0.17472 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.03990 12.06260 -0.02270 -0.18818 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.71060 11.70640 0.00420 0.03588 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.93980 11.96060 -0.02080 -0.17390 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.33780 11.35860 -0.02080 -0.18312 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.93180 8.92860 0.00320 0.03584 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.69420 9.71250 -0.01830 -0.18842 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.61900 9.63570 -0.01670 -0.17331 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.47300 9.49030 -0.01730 -0.18229 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.35280 9.36920 -0.01640 -0.17504 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.15520 10.13670 0.01850 0.18251 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.01130 10.01240 -0.00110 -0.01099 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.87610 9.87930 -0.00320 -0.03239 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 9.95460 9.95600 -0.00140 -0.01406 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.81320 9.79530 0.01790 0.18274 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.58130 9.58240 -0.00110 -0.01148 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.53780 9.54090 -0.00310 -0.03249 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.61730 9.61860 -0.00130 -0.01352 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.13620 10.11770 0.01850 0.18285 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.01130 10.01240 -0.00110 -0.01099 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.87620 9.87940 -0.00320 -0.03239 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 9.95470 9.95600 -0.00130 -0.01306 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.81310 9.79530 0.01780 0.18172 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.58150 9.58260 -0.00110 -0.01148 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.53780 9.54090 -0.00310 -0.03249 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.61740 9.61870 -0.00130 -0.01352 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.72610 10.71440 0.01170 0.10920 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.92300 11.92510 -0.00210 -0.01761 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.29710 11.30520 -0.00810 -0.07165 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.00010 8.99020 0.00990 0.11012 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.67650 9.67820 -0.00170 -0.01757 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.53540 9.54220 -0.00680 -0.07126 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.43720 10.42580 0.01140 0.10934 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.10180 11.10370 -0.00190 -0.01711 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.91420 10.92200 -0.00780 -0.07142 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.00030 8.99040 0.00990 0.11012 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.67690 9.67860 -0.00170 -0.01756 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.53580 9.54260 -0.00680 -0.07126 柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.01000 12.08000 -0.07000 -0.57947 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 12.74000 12.86000 -0.12000 -0.93313 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 8.35000 8.43000 -0.08000 -0.94899 柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.88000 7.92000 -0.04000 -0.50505 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.68000 8.76000 -0.08000 -0.91324 柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.40000 10.46000 -0.06000 -0.57361 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.39000 10.49000 -0.10000 -0.95329 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.61000 10.72000 -0.11000 -1.02612 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 11.97000 12.01000 -0.04000 -0.33306 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 12.17000 12.16000 0.01000 0.08224 柏瑞拉丁美洲基金 9.90000 10.15000 -0.25000 -2.46305 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.29420 11.28140 0.01280 0.11346 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.35600 7.34760 0.00840 0.11432 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.71000 10.70000 0.01000 0.09346 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.39000 10.39000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.29000 9.26000 0.03000 0.32397 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.61000 9.60000 0.01000 0.10417 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.52000 9.51000 0.01000 0.10515 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.10000 10.07000 0.03000 0.29791 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.45000 10.44000 0.01000 0.09579 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.37000 9.34000 0.03000 0.32120 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.40000 9.40000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.43000 9.43000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.52000 9.51000 0.01000 0.10515 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.39940 11.38870 0.01070 0.09395 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.05170 11.06430 -0.01260 -0.11388 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.15840 10.17050 -0.01210 -0.11897 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.28080 8.27300 0.00780 0.09428 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.28410 9.29470 -0.01060 -0.11404 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.31440 9.32550 -0.01110 -0.11903 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.63120 10.64330 -0.01210 -0.11369 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.01060 10.00120 0.00940 0.09399 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.14130 10.15340 -0.01210 -0.11917 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.61830 9.62920 -0.01090 -0.11320 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 8.94730 8.93890 0.00840 0.09397 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.84450 8.85350 -0.00900 -0.10165 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.33850 9.34960 -0.01110 -0.11872 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.85660 11.83540 0.02120 0.17912 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.30030 11.30700 -0.00670 -0.05926 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.71230 10.71880 -0.00650 -0.06064 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 6.99180 6.97930 0.01250 0.17910 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.71750 8.72270 -0.00520 -0.05961 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.31470 9.32030 -0.00560 -0.06008 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.19240 10.17420 0.01820 0.17888 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.72930 10.73580 -0.00650 -0.06055 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.43580 9.44140 -0.00560 -0.05931 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.91700 8.90100 0.01600 0.17976 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.51320 9.51900 -0.00580 -0.06093 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.18080 11.17570 0.00510 0.04563 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.75160 11.76240 -0.01080 -0.09182 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.75710 10.77130 -0.01420 -0.13183 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.06230 9.05820 0.00410 0.04526 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.57340 9.58230 -0.00890 -0.09288 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.56590 9.57850 -0.01260 -0.13154 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.07650 11.08670 -0.01020 -0.09200 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.97560 9.97110 0.00450 0.04513 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.24990 10.26350 -0.01360 -0.13251 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.46120 9.45680 0.00440 0.04653 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.21600 9.21180 0.00420 0.04559 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.79350 9.80260 -0.00910 -0.09283 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.32820 9.34050 -0.01230 -0.13168 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.69000 17.75000 -0.06000 -0.33803 柏瑞旗艦全球成長組合基金 16.28000 16.38000 -0.10000 -0.61050 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.82450 12.83570 -0.01120 -0.08726 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.24780 10.33120 -0.08340 -0.80726 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.20880 11.29550 -0.08670 -0.76756 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 11.77410 11.86860 -0.09450 -0.79622 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.70410 10.79310 -0.08900 -0.82460 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.24900 9.32430 -0.07530 -0.80757 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.80470 9.88050 -0.07580 -0.76717 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.66370 9.74120 -0.07750 -0.79559 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.68660 9.76720 -0.08060 -0.82521 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.38230 9.45860 -0.07630 -0.80667 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.60940 9.68370 -0.07430 -0.76727 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.28940 11.38000 -0.09060 -0.79613 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.63040 9.71050 -0.08010 -0.82488 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 14.64000 14.99000 -0.35000 -2.33489 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 24.14000 23.07000 1.07000 4.63806 國泰大中華基金 17.13000 17.07000 0.06000 0.35149 國泰小龍基金 13.42000 13.43000 -0.01000 -0.07446 國泰中小成長基金 35.93000 36.12000 -0.19000 -0.52602 國泰中國內需增長基金人民幣級別 3.65520 3.70180 -0.04660 -1.25885 國泰中國內需增長基金台幣級別 16.32000 16.48000 -0.16000 -0.97087 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.61120 0.61980 -0.00860 -1.38754 國泰中國內需增長基金美元級別 0.57550 0.58350 -0.00800 -1.37104 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.21290 2.20650 0.00640 0.29005 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.65850 9.65540 0.00310 0.03211 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.11520 8.11260 0.00260 0.03205 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31450 0.31480 -0.00030 -0.09530 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.55990 11.55790 0.00200 0.01730 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.66190 1.66790 -0.00600 -0.35973 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.93820 9.91190 0.02630 0.26534 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32610 0.32640 -0.00030 -0.09191 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 3.74640 3.78770 -0.04130 -1.09037 國泰中國新興戰略基金台幣級別 16.72000 16.85000 -0.13000 -0.77151 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.53520 0.54180 -0.00660 -1.21816 國泰中港台基金人民幣級別 2.71900 2.74280 -0.02380 -0.86773 國泰中港台基金台幣級別 12.14000 12.21000 -0.07000 -0.57330 國泰中港台基金美元級別 0.39330 0.39720 -0.00390 -0.98187 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.83000 27.99000 -0.16000 -0.57163 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.40000 12.36000 0.04000 0.32362 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 36.31000 36.59000 -0.28000 -0.76524 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.44680 10.41900 0.02780 0.26682 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.25570 10.22850 0.02720 0.26592 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.27960 10.25230 0.02730 0.26628 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33690 0.33740 -0.00050 -0.14819 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.33060 0.33110 -0.00050 -0.15101 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.33130 0.33180 -0.00050 -0.15069 國泰台灣貨幣市場基金 12.41850 12.41830 0.00020 0.00161 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.43290 2.45280 -0.01990 -0.81132 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.88000 10.94000 -0.06000 -0.54845 國泰全球高股息基金-美金級別 0.35090 0.35420 -0.00330 -0.93168 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.49680 0.50080 -0.00400 -0.79872 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.72000 12.72000 0.00000 0.00000 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.43660 0.43840 -0.00180 -0.41058 國泰全球資源基金台幣級別 5.67000 5.71000 -0.04000 -0.70053 國泰全球資源基金美元級別 0.18030 0.18230 -0.00200 -1.09709 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.40230 0.40530 -0.00300 -0.74019 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.36230 0.36510 -0.00280 -0.76691 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.42720 0.43050 -0.00330 -0.76655 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.78000 10.85000 -0.07000 -0.64516 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.56000 9.62000 -0.06000 -0.62370 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.51230 0.51540 -0.00310 -0.60147 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.52000 20.53000 -0.01000 -0.04871 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.28000 21.31000 -0.03000 -0.14078 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.40370 2.41740 -0.01370 -0.56672 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.75220 10.79140 -0.03920 -0.36325 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 9.58850 9.62350 -0.03500 -0.36369 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.34760 0.35000 -0.00240 -0.68571 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.31000 0.31210 -0.00210 -0.67286 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48890 0.49160 -0.00270 -0.54923 國泰亞洲成長基金台幣級別 10.81000 10.86000 -0.05000 -0.46041 國泰亞洲成長基金美元級別 0.36040 0.36350 -0.00310 -0.85282 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 17.82000 17.94000 -0.12000 -0.66890 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.57530 0.58140 -0.00610 -1.04919 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型) 17.82000 17.94000 -0.12000 -0.66890 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型) 0.81040 0.81790 -0.00750 -0.91698 國泰科技生化基金 27.76000 27.77000 -0.01000 -0.03601 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 27.38000 27.60000 -0.22000 -0.79710 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.39000 13.20000 0.19000 1.43939 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 37.74200 37.81110 -0.06910 -0.18275 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 20.44290 20.38860 0.05430 0.26633 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 17.51060 17.57070 -0.06010 -0.34205 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 38.98150 39.19110 -0.20960 -0.53482 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 40.45930 41.01570 -0.55640 -1.35655 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.01620 43.56760 -0.55140 -1.26562 國泰紐幣2021保本基金 12.26410 12.26480 -0.00070 -0.00571 國泰紐幣八年期保本基金 12.55640 12.55760 -0.00120 -0.00956 國泰紐幣保本基金 12.49650 12.49720 -0.00070 -0.00560 國泰國泰基金台幣I級別 18.87000 18.82000 0.05000 0.26567 國泰國泰基金台幣級別 18.87000 18.82000 0.05000 0.26567 國泰富時中國A50基金 17.80000 17.24000 0.56000 3.24826 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.37000 10.35000 0.02000 0.19324 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33360 0.33430 -0.00070 -0.20939 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47930 0.47960 -0.00030 -0.06255 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.56870 10.56270 0.00600 0.05680 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.50110 7.49680 0.00430 0.05736 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35700 0.35790 -0.00090 -0.25147 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.24220 0.24300 -0.00080 -0.32922 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.12920 2.14860 -0.01940 -0.90291 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 9.46770 9.52760 -0.05990 -0.62870 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.30480 0.30790 -0.00310 -1.00682 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 40.17870 40.05550 0.12320 0.30757 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 16.93000 16.52000 0.41000 2.48184 國泰新興市場基金台幣級別 11.20000 11.29000 -0.09000 -0.79717 國泰新興市場基金美元級別 0.36180 0.36600 -0.00420 -1.14754 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.28830 2.28800 0.00030 0.01311 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.49020 1.49000 0.00020 0.01342 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.34020 0.34060 -0.00040 -0.11744 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33660 0.33810 -0.00150 -0.44366 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22370 0.22400 -0.00030 -0.13393 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.42480 10.42970 -0.00490 -0.04698 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.66170 6.66470 -0.00300 -0.04501 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.89000 14.92000 -0.03000 -0.20107 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 30.30000 30.19000 0.11000 0.36436 國泰價值卓越基金 12.57000 12.61000 -0.04000 -0.31721 國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.34950 0.35100 -0.00150 -0.42735 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.72280 38.68480 0.03800 0.09823 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 19.81000 20.07000 -0.26000 -1.29547 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 18.29000 18.52000 -0.23000 -1.24190 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 17.91000 17.88000 0.03000 0.16779 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.05110 12.05130 -0.00020 -0.00166 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39540 0.39590 -0.00050 -0.12629 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.59070 9.60020 -0.00950 -0.09896 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.21510 8.20510 0.01000 0.12188 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.74060 10.75130 -0.01070 -0.09952 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.31520 9.30380 0.01140 0.12253 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.23000 11.22900 0.00100 0.00891 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.80950 9.79110 0.01840 0.18793 第一金大中華基金 23.80000 23.91000 -0.11000 -0.46006 第一金小型精選基金 29.80000 30.16000 -0.36000 -1.19363 第一金中國世紀基金-人民幣 11.36000 11.65000 -0.29000 -2.48927 第一金中國世紀基金-美元 7.02870 7.23610 -0.20740 -2.86618 第一金中國世紀基金-美元-N 7.02920 7.23670 -0.20750 -2.86733 第一金中國世紀基金-新臺幣 8.30000 8.53000 -0.23000 -2.69637 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 8.30000 8.53000 -0.23000 -2.69637 第一金中概平衡基金 22.27000 22.44000 -0.17000 -0.75758 第一金台灣貨幣市場基金 15.26200 15.26180 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.96900 177.96700 0.00200 0.00112 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.70430 9.81890 -0.11460 -1.16714 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.70440 9.81890 -0.11450 -1.16612 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 9.92000 10.00000 -0.08000 -0.80000 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 9.92000 10.00000 -0.08000 -0.80000 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 13.40360 13.60110 -0.19750 -1.45209 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 13.40430 13.60190 -0.19760 -1.45274 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 12.93000 13.07000 -0.14000 -1.07116 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 12.93000 13.07000 -0.14000 -1.07116 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.60890 9.63270 -0.02380 -0.24708 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.61240 9.63560 -0.02320 -0.24077 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.29340 9.29530 -0.00190 -0.02044 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.31780 9.31980 -0.00200 -0.02146 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.14360 10.16810 -0.02450 -0.24095 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.82340 9.82550 -0.00210 -0.02137 第一金全球大趨勢基金 22.84000 23.06000 -0.22000 -0.95403 第一金全球不動產證券化基金A 8.01870 7.95490 0.06380 0.80202 第一金全球不動產證券化基金B 5.67280 5.62760 0.04520 0.80318 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.28240 9.26980 0.01260 0.13593 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.28360 9.27100 0.01260 0.13591 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 8.99000 8.98000 0.01000 0.11136 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.00000 8.98000 0.02000 0.22272 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.71700 9.70390 0.01310 0.13500 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.71820 9.70530 0.01290 0.13292 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.42000 9.40000 0.02000 0.21277 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.42000 9.40000 0.02000 0.21277 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.43760 8.44500 -0.00740 -0.08763 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.03910 10.04790 -0.00880 -0.08758 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.57890 9.59420 -0.01530 -0.15947 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.57800 9.59330 -0.01530 -0.15949 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.87420 7.88680 -0.01260 -0.15976 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.74780 8.74830 -0.00050 -0.00572 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.74840 8.74890 -0.00050 -0.00572 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.21530 11.23320 -0.01790 -0.15935 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.21620 11.23410 -0.01790 -0.15934 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.98020 9.99600 -0.01580 -0.15806 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.78060 14.78140 -0.00080 -0.00541 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 13.08260 13.35070 -0.26810 -2.00813 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 13.09910 13.36740 -0.26830 -2.00712 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.40000 12.60000 -0.20000 -1.58730 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.42000 12.63000 -0.21000 -1.66271 第一金亞洲科技基金 17.48000 17.60000 -0.12000 -0.68182 第一金亞洲新興市場基金 12.44000 12.42000 0.02000 0.16103 第一金店頭市場基金 7.63000 7.65000 -0.02000 -0.26144 第一金創新趨勢基金 19.81000 20.06000 -0.25000 -1.24626 第一金電子基金 28.09000 28.17000 -0.08000 -0.28399 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 18.54000 18.52000 0.02000 0.10799 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 20.70000 20.74000 -0.04000 -0.19286 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一大中華中小基金(人民幣) 6.91000 6.99000 -0.08000 -1.14449 統一大中華中小基金(美元) 6.26000 6.35000 -0.09000 -1.41732 統一大中華中小基金(新台幣) 9.28000 9.38000 -0.10000 -1.06610 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.20000 10.24000 -0.04000 -0.39063 統一大東協高股息基金(美元) 9.39000 9.45000 -0.06000 -0.63492 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.71000 9.73000 -0.02000 -0.20555 統一大滿貫基金-A類型 28.93000 29.33000 -0.40000 -1.36379 統一大滿貫基金-I類型 28.93000 29.33000 -0.40000 -1.36379 統一大龍印基金 13.07000 13.19000 -0.12000 -0.90978 統一大龍騰中國基金(人民幣) 7.82000 7.93000 -0.11000 -1.38714 統一大龍騰中國基金(美元) 7.09000 7.21000 -0.12000 -1.66436 統一大龍騰中國基金(新台幣) 8.09000 8.18000 -0.09000 -1.10024 統一中小基金 21.60000 21.65000 -0.05000 -0.23095 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.84040 9.82330 0.01710 0.17408 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.08860 9.10730 -0.01870 -0.20533 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.83210 8.84240 -0.01030 -0.11648 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.80140 11.78090 0.02050 0.17401 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.83570 10.85800 -0.02230 -0.20538 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.51580 10.52800 -0.01220 -0.11588 統一台灣動力基金 14.48000 14.49000 -0.01000 -0.06901 統一全天候基金-A類型 98.07000 98.67000 -0.60000 -0.60809 統一全天候基金-I類型 98.17000 98.77000 -0.60000 -0.60747 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.59950 8.65610 -0.05660 -0.65387 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.22780 8.30870 -0.08090 -0.97368 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.21110 8.27930 -0.06820 -0.82374 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.96280 9.02180 -0.05900 -0.65397 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.58270 8.66720 -0.08450 -0.97494 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.55820 8.62930 -0.07110 -0.82394 統一全球債券組合基金 11.90930 11.91340 -0.00410 -0.03442 統一全球新科技基金(人民幣) 15.66000 15.97000 -0.31000 -1.94114 統一全球新科技基金(美元) 14.59000 14.92000 -0.33000 -2.21180 統一全球新科技基金(新台幣) 14.05000 14.30000 -0.25000 -1.74825 統一亞太基金 22.93000 23.19000 -0.26000 -1.12117 統一亞洲大金磚基金 11.34000 11.47000 -0.13000 -1.13339 統一奔騰基金 51.52000 51.89000 -0.37000 -0.71305 統一強棒貨幣市場基金 16.67060 16.67040 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 8.87000 9.08000 -0.21000 -2.31278 統一強漢基金(美元) 7.92000 8.12000 -0.20000 -2.46305 統一強漢基金(新台幣) 20.90000 21.35000 -0.45000 -2.10773 統一統信基金 25.10000 25.31000 -0.21000 -0.82971 統一黑馬基金 52.14000 52.38000 -0.24000 -0.45819 統一新亞洲科技能源基金 16.45000 16.69000 -0.24000 -1.43799 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.94230 7.94930 -0.00700 -0.08806 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.17610 10.18500 -0.00890 -0.08738 統一經建基金 41.13000 41.39000 -0.26000 -0.62817 統一龍馬基金 55.56000 56.31000 -0.75000 -1.33191 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 16.15000 16.30000 -0.15000 -0.92025 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 39.84000 39.87000 -0.03000 -0.07524 野村中國機會基金 11.71000 11.86000 -0.15000 -1.26476 野村巴西基金 5.95000 6.09000 -0.14000 -2.29885 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.69000 11.73000 -0.04000 -0.34101 野村台灣高股息基金 23.02000 22.92000 0.10000 0.43630 野村台灣運籌基金 31.07000 31.14000 -0.07000 -0.22479 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.44420 9.44340 0.00080 0.00847 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.35660 9.35740 -0.00080 -0.00855 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.44150 9.43820 0.00330 0.03496 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.76160 9.76080 0.00080 0.00820 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.59930 9.60010 -0.00080 -0.00833 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.54420 9.54090 0.00330 0.03459 野村平衡基金 17.17000 17.21000 -0.04000 -0.23242 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 8.94000 8.90000 0.04000 0.44944 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.45000 9.42000 0.03000 0.31847 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.00000 12.94000 0.06000 0.46368 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.82000 10.79000 0.03000 0.27804 野村全球生技醫療基金 17.54000 17.63000 -0.09000 -0.51049 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.00500 10.00520 -0.00020 -0.00200 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 9.94150 9.94820 -0.00670 -0.06735 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 9.94440 9.93960 0.00480 0.04829 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.00500 10.00520 -0.00020 -0.00200 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 9.94150 9.94820 -0.00670 -0.06735 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 9.94450 9.93960 0.00490 0.04930 野村全球品牌基金 25.69000 26.01000 -0.32000 -1.23030 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.89000 12.94000 -0.05000 -0.38640 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.91000 10.99000 -0.08000 -0.72793 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.47000 19.56000 -0.09000 -0.46012 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.18000 12.28000 -0.10000 -0.81433 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.01830 10.02750 -0.00920 -0.09175 野村全球短期收益基金-美元計價 10.43210 10.44240 -0.01030 -0.09864 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.33240 10.33440 -0.00200 -0.01935 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.27010 9.31680 -0.04670 -0.50125 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.03470 9.07940 -0.04470 -0.49232 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.65920 8.68140 -0.02220 -0.25572 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.06840 11.12410 -0.05570 -0.50071 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.55200 10.60430 -0.05230 -0.49320 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.17980 10.20640 -0.02660 -0.26062 野村成長基金 26.14000 26.23000 -0.09000 -0.34312 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.34330 8.38240 -0.03910 -0.46645 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.34500 8.38470 -0.03970 -0.47348 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.54780 8.55970 -0.01190 -0.13902 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 8.95100 8.99260 -0.04160 -0.46260 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 8.84400 8.88600 -0.04200 -0.47265 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.05770 9.07030 -0.01260 -0.13891 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 7.84000 7.88000 -0.04000 -0.50761 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.33000 11.39000 -0.06000 -0.52678 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.20410 9.21280 -0.00870 -0.09443 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.24520 9.25360 -0.00840 -0.09078 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.38090 9.37020 0.01070 0.11419 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 9.83420 9.84540 -0.01120 -0.11376 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.78100 9.79000 -0.00900 -0.09193 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.92960 9.91820 0.01140 0.11494 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.43800 8.44170 -0.00370 -0.04383 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.99500 9.01310 -0.01810 -0.20082 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.85920 8.87710 -0.01790 -0.20164 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.99610 13.00190 -0.00580 -0.04461 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.04080 12.06490 -0.02410 -0.19975 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.78510 9.80500 -0.01990 -0.20296 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.99240 9.99500 -0.00260 -0.02601 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.99710 10.00190 -0.00480 -0.04799 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.03660 10.00190 0.03470 0.34693 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.99270 9.99500 -0.00230 -0.02301 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.99610 10.00190 -0.00580 -0.05799 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.03660 10.00190 0.03470 0.34693 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 9.69800 9.69730 0.00070 0.00722 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 9.69860 9.70290 -0.00430 -0.04432 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 9.73800 9.70400 0.03400 0.35037 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 9.96540 9.96880 -0.00340 -0.03411 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.11460 10.13090 -0.01630 -0.16089 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.73230 9.74870 -0.01640 -0.16823 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.29360 9.29710 -0.00350 -0.03765 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.21920 11.22330 -0.00410 -0.03653 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.94260 9.98500 -0.04240 -0.42464 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 10.95450 11.02840 -0.07390 -0.67009 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.43840 10.50900 -0.07060 -0.67181 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.26940 10.31190 -0.04250 -0.41215 野村泰國基金 42.21000 42.39000 -0.18000 -0.42463 野村高科技基金 8.45000 8.53000 -0.08000 -0.93787 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.01160 10.06480 -0.05320 -0.52857 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.02140 10.11150 -0.09010 -0.89106 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.39360 10.49970 -0.10610 -1.01051 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.38340 9.46630 -0.08290 -0.87574 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.36770 9.41760 -0.04990 -0.52986 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.20610 9.29250 -0.08640 -0.92978 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.61660 11.72130 -0.10470 -0.89325 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.06180 13.20220 -0.14040 -1.06346 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.54870 10.64190 -0.09320 -0.87578 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.53780 10.59400 -0.05620 -0.53049 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.61810 10.71710 -0.09900 -0.92376 野村貨幣市場基金 16.27820 16.27790 0.00030 0.00184 野村新馬基金 15.27000 15.25000 0.02000 0.13115 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 9.94890 9.96720 -0.01830 -0.18360 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.77680 9.81970 -0.04290 -0.43688 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.85480 9.87980 -0.02500 -0.25304 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.76790 9.77330 -0.00540 -0.05525 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.74720 9.74930 -0.00210 -0.02154 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.76370 9.76020 0.00350 0.03586 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 9.84670 9.85210 -0.00540 -0.05481 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 9.80910 9.81110 -0.00200 -0.02039 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 9.79220 9.78870 0.00350 0.03576 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.82220 9.84480 -0.02260 -0.22956 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.76710 9.78780 -0.02070 -0.21149 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.74930 9.76410 -0.01480 -0.15158 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 9.82220 9.84480 -0.02260 -0.22956 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 9.76720 9.78780 -0.02060 -0.21047 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 9.74940 9.76410 -0.01470 -0.15055 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.05320 10.04750 0.00570 0.05673 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.85120 7.84670 0.00450 0.05735 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.72680 11.72010 0.00670 0.05717 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.55000 7.72000 -0.17000 -2.20207 野村精選貨幣市場基金 12.08430 12.08420 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.57000 11.63000 -0.06000 -0.51591 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.68000 10.74000 -0.06000 -0.55866 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.42000 10.46000 -0.04000 -0.38241 野村歐洲高股息基金季配型 7.71000 7.72000 -0.01000 -0.12953 野村歐洲高股息基金累積型 10.96000 10.98000 -0.02000 -0.18215 野村積極成長基金 11.02000 11.06000 -0.04000 -0.36166 野村優質基金-S類型新臺幣計價 7.87000 7.89000 -0.02000 -0.25349 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 28.67000 28.75000 -0.08000 -0.27826 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.30730 10.30950 -0.00220 -0.02134 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.53470 8.54650 -0.01180 -0.13807 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.86590 7.87620 -0.01030 -0.13077 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.79560 7.79760 -0.00200 -0.02565 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.70750 11.72340 -0.01590 -0.13563 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.52080 10.53460 -0.01380 -0.13100 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.46020 10.46290 -0.00270 -0.02581 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.19000 10.29000 -0.10000 -0.97182 野村環球基金-人民幣計價 15.50000 15.70000 -0.20000 -1.27389 野村環球基金-美元計價 12.05000 12.22000 -0.17000 -1.39116 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 16.95000 17.11000 -0.16000 -0.93513 野村鴻利基金 19.59000 19.62000 -0.03000 -0.15291 野村鴻揚貨幣市場基金 16.86540 16.86520 0.00020 0.00119 野村鴻運基金 16.76000 16.81000 -0.05000 -0.29744 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.85000 8.89000 -0.04000 -0.44994 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.55000 9.54000 0.01000 0.10482 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.19000 14.19000 0.00000 0.00000 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.11900 10.11150 0.00750 0.07417 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.27390 13.26430 0.00960 0.07237 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.04320 10.04680 -0.00360 -0.03583 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 9.89290 9.90920 -0.01630 -0.16449 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.62290 9.61680 0.00610 0.06343 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.62380 9.62370 0.00010 0.00104 凱基台商天下基金 11.79000 11.83000 -0.04000 -0.33812 凱基台灣精五門基金 17.85000 18.01000 -0.16000 -0.88840 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 38.95000 38.83500 0.11500 0.29612 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 39.22610 39.27880 -0.05270 -0.13417 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 40.26700 40.25830 0.00870 0.02161 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.19000 10.24000 -0.05000 -0.48828 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.59000 9.63000 -0.04000 -0.41537 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.41160 10.50320 -0.09160 -0.87212 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.46000 12.50000 -0.04000 -0.32000 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.15030 11.23130 -0.08100 -0.72120 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.04000 11.11000 -0.07000 -0.63006 凱基凱旋貨幣市場基金 11.55130 11.55110 0.00020 0.00173 凱基開創基金 23.57000 23.79000 -0.22000 -0.92476 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 21.51000 21.90000 -0.39000 -1.78082 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 20.72890 21.19610 -0.46720 -2.20418 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 16.24000 16.35000 -0.11000 -0.67278 凱基新興市場中小基金-美元計價B 15.43110 15.59960 -0.16850 -1.08016 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.10000 7.19000 -0.09000 -1.25174 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.91000 12.04000 -0.13000 -1.07973 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.49140 11.62750 -0.13610 -1.17050 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 11.06000 11.14000 -0.08000 -0.71813 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.76760 11.92160 -0.15400 -1.29177 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.12000 12.23000 -0.11000 -0.89943 凱基護城河基金-台幣計價A 12.93000 13.04000 -0.11000 -0.84356 凱基護城河基金-美元計價B 12.60190 12.76630 -0.16440 -1.28777 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 14.04000 13.72000 0.32000 2.33236 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 32.35000 34.01000 -1.66000 -4.88092 富邦NASDAQ-100基金 30.06000 30.63000 -0.57000 -1.86092 富邦上証180基金 26.28000 25.53000 0.75000 2.93772 富邦大中華成長基金-(美元) 0.16530 0.16880 -0.00350 -2.07346 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.12000 5.22000 -0.10000 -1.91571 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 8.03000 8.21000 -0.18000 -2.19245 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 33.40000 31.94000 1.46000 4.57107 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.80930 10.89430 -0.08500 -0.78022 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 9.96310 10.04570 -0.08260 -0.82224 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.56800 9.65790 -0.08990 -0.93084 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.38820 9.46190 -0.07370 -0.77891 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 8.58190 8.65300 -0.07110 -0.82168 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.24730 8.32480 -0.07750 -0.93095 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.22760 20.23110 -0.00350 -0.01730 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.39720 11.39510 0.00210 0.01843 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.37660 10.39550 -0.01890 -0.18181 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.89500 12.90370 -0.00870 -0.06742 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.89440 1.89570 -0.00130 -0.06858 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.29180 9.29810 -0.00630 -0.06776 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.41320 1.41410 -0.00090 -0.06364 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.78800 11.78930 -0.00130 -0.01103 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.71050 1.71290 -0.00240 -0.14011 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.12150 10.12260 -0.00110 -0.01087 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.48750 1.48960 -0.00210 -0.14098 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.74000 14.66000 0.08000 0.54570 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 22.34000 22.60000 -0.26000 -1.15044 富邦日本東証基金 21.90000 22.06000 -0.16000 -0.72529 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 43.45000 43.43000 0.02000 0.04605 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 43.86000 43.99000 -0.13000 -0.29552 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 48.35000 48.44000 -0.09000 -0.18580 富邦台灣心基金 19.30000 19.35000 -0.05000 -0.25840 富邦台灣釆吉50基金 45.62000 45.73000 -0.11000 -0.24054 富邦台灣科技指數基金 50.49000 50.62000 -0.13000 -0.25682 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 40.60970 40.56470 0.04500 0.11093 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.65800 41.61820 0.03980 0.09563 富邦全球不動產基金-(美元) 0.28630 0.28440 0.00190 0.66807 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.06000 8.97000 0.09000 1.00334 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.53800 2.53350 0.00450 0.17762 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33730 0.33720 0.00010 0.02966 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.45120 10.45380 -0.00260 -0.02487 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.19560 2.19160 0.00400 0.18252 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32220 0.32210 0.00010 0.03105 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 8.98340 8.98570 -0.00230 -0.02560 富邦吉祥貨幣市場基金 15.65050 15.65030 0.00020 0.00128 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 39.84080 39.85950 -0.01870 -0.04691 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 39.25310 39.17710 0.07600 0.19399 富邦長紅基金 54.82000 55.00000 -0.18000 -0.32727 富邦科技基金 20.20000 20.26000 -0.06000 -0.29615 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.78170 40.60700 0.17470 0.43022 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 38.45150 38.36310 0.08840 0.23043 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.00170 38.81930 0.18240 0.46987 富邦恒生國企ETF基金 19.39000 19.23000 0.16000 0.83203 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.85000 14.96000 -0.11000 -0.73529 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 24.76000 24.42000 0.34000 1.39230 富邦高成長基金 21.16000 21.20000 -0.04000 -0.18868 富邦基金A類型 11.66000 11.76000 -0.10000 -0.85034 富邦基金I類型 11.66000 11.76000 -0.10000 -0.85034 富邦深証100基金 8.03000 7.82000 0.21000 2.68542 富邦富時歐洲ETF基金 19.57000 19.71000 -0.14000 -0.71030 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.41250 0.41250 0.00000 0.00000 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.25050 12.27970 -0.02920 -0.23779 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.40560 9.42810 -0.02250 -0.23865 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30330 0.30330 0.00000 0.00000 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.72370 8.74450 -0.02080 -0.23786 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.78000 18.84000 -0.06000 -0.31847 富邦精準基金 39.95000 40.17000 -0.22000 -0.54767 富邦精銳中小基金 9.51000 9.56000 -0.05000 -0.52301 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 15.67000 15.56000 0.11000 0.70694 富邦臺灣公司治理100基金 20.77000 20.83000 -0.06000 -0.28805 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 8.06000 8.08000 -0.02000 -0.24752 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 13.13000 13.08000 0.05000 0.38226 富邦標普美國特別股ETF基金 19.53000 19.45000 0.08000 0.41131 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 9.94400 9.94590 -0.00190 -0.01910 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 9.65590 9.70560 -0.04970 -0.51208 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.85010 9.87880 -0.02870 -0.29052 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.63310 9.63490 -0.00180 -0.01868 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.31280 9.36070 -0.04790 -0.51171 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.48290 9.51050 -0.02760 -0.29021 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 28.80000 28.77000 0.03000 0.10428 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.75600 9.81280 -0.05680 -0.57884 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.70000 9.75360 -0.05360 -0.54954 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.73310 9.78570 -0.05260 -0.53752 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.75590 9.81270 -0.05680 -0.57884 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 9.70000 9.75360 -0.05360 -0.54954 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 9.73310 9.78580 -0.05270 -0.53854 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.52800 8.55130 -0.02330 -0.27247 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.06180 9.08360 -0.02180 -0.23999 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.81640 8.83640 -0.02000 -0.22634 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.62380 9.64990 -0.02610 -0.27047 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.63540 9.65860 -0.02320 -0.24020 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.38050 9.40150 -0.02100 -0.22337 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.45810 9.48530 -0.02720 -0.28676 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.19620 8.20050 -0.00430 -0.05244 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.23400 9.23610 -0.00210 -0.02274 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.75220 8.75240 -0.00020 -0.00229 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.31620 10.32140 -0.00520 -0.05038 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.09520 10.09750 -0.00230 -0.02278 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.64690 9.64730 -0.00040 -0.00415 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 8.88530 8.88610 -0.00080 -0.00900 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.49100 9.49070 0.00030 0.00316 富達卓越領航全球組合基金 14.73000 14.82000 -0.09000 -0.60729 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.42260 8.42850 -0.00590 -0.07000 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.12080 9.12430 -0.00350 -0.03836 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.83900 8.84150 -0.00250 -0.02828 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.67780 9.68440 -0.00660 -0.06815 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.65140 9.65510 -0.00370 -0.03832 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.39100 9.39380 -0.00280 -0.02981 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 8.94000 8.94190 -0.00190 -0.02125 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.47320 9.47500 -0.00180 -0.01900 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.45000 8.58000 -0.13000 -1.51515 富蘭克林華美中國消費基金-美元 8.98000 9.12000 -0.14000 -1.53509 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 7.93000 8.02000 -0.09000 -1.12219 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 6.95000 7.16000 -0.21000 -2.93296 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 7.89000 8.15000 -0.26000 -3.19018 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 7.75000 7.99000 -0.24000 -3.00375 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.75550 9.74760 0.00790 0.08105 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.19720 9.20030 -0.00310 -0.03369 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.81390 8.81100 0.00290 0.03291 富蘭克林華美中華基金 10.80000 10.87000 -0.07000 -0.64397 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 17.87000 17.94000 -0.07000 -0.39019 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 18.32000 18.37000 -0.05000 -0.27218 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.55000 10.67000 -0.12000 -1.12465 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.29000 10.36000 -0.07000 -0.67568 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.75460 7.77040 -0.01580 -0.20334 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.81950 8.85490 -0.03540 -0.39978 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.55600 9.59430 -0.03830 -0.39920 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.12720 9.14590 -0.01870 -0.20446 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.09770 11.11750 -0.01980 -0.17810 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.68110 8.69660 -0.01550 -0.17823 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.05540 9.07160 -0.01620 -0.17858 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.34470 13.35950 -0.01480 -0.11078 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.25280 10.26420 -0.01140 -0.11107 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.13110 10.14560 -0.01450 -0.14292 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.60880 7.61960 -0.01080 -0.14174 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.04560 9.05850 -0.01290 -0.14241 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.73910 10.73100 0.00810 0.07548 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.53130 7.52560 0.00570 0.07574 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.97210 8.96530 0.00680 0.07585 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.42540 10.44070 -0.01530 -0.14654 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.65400 7.66530 -0.01130 -0.14742 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.07890 8.08140 -0.00250 -0.03094 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.04980 9.07090 -0.02110 -0.23261 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.87470 9.89770 -0.02300 -0.23238 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.50790 12.51180 -0.00390 -0.03117 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.20000 8.21000 -0.01000 -0.12180 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.46000 8.43000 0.03000 0.35587 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 9.08000 9.13000 -0.05000 -0.54765 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.57000 10.63000 -0.06000 -0.56444 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.83000 8.76000 0.07000 0.79909 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.61000 11.52000 0.09000 0.78125 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.95000 9.01000 -0.06000 -0.66593 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.20000 10.27000 -0.07000 -0.68160 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.45000 8.47000 -0.02000 -0.23613 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.64000 9.66000 -0.02000 -0.20704 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.21000 9.27000 -0.06000 -0.64725 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.15000 9.21000 -0.06000 -0.65147 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 9.91000 9.98000 -0.07000 -0.70140 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 8.92000 8.97000 -0.05000 -0.55741 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.65000 9.69000 -0.04000 -0.41280 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.62310 12.65000 -0.02690 -0.21265 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.61000 9.61000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.61000 9.61000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.68000 9.67000 0.01000 0.10341 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.54000 9.54000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.54000 9.54000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.21000 10.17000 0.04000 0.39331 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.07000 10.04000 0.03000 0.29880 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.07000 10.03000 0.04000 0.39880 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.52000 9.58000 -0.06000 -0.62630 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.78000 9.80000 -0.02000 -0.20408 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.34000 9.44000 -0.10000 -1.05932 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.60000 9.66000 -0.06000 -0.62112 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.03000 9.19000 -0.16000 -1.74102 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.28000 9.41000 -0.13000 -1.38151 富蘭克林華美第一富基金 34.17000 34.31000 -0.14000 -0.40804 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.31100 10.31090 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.00000 9.07000 -0.07000 -0.77178 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.44000 9.51000 -0.07000 -0.73607 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.25000 9.28000 -0.03000 -0.32328 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.70000 9.73000 -0.03000 -0.30832 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.23000 14.43000 -0.20000 -1.38600 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.11000 13.31000 -0.20000 -1.50263 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.28000 15.45000 -0.17000 -1.10032 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.70910 7.77910 -0.07000 -0.89985 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.81530 9.84820 -0.03290 -0.33407 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.40300 9.42540 -0.02240 -0.23766 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.88400 10.91000 -0.02600 -0.23831 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.72600 6.72750 -0.00150 -0.02230 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.84390 8.86410 -0.02020 -0.22789 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.00030 10.02320 -0.02290 -0.22847 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.40560 10.40790 -0.00230 -0.02210 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華1至5年期高收益債券基金 20.24000 20.18000 0.06000 0.29732 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.86000 9.87000 -0.01000 -0.10132 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152 復華人民幣貨幣市場基金 11.67350 11.67250 0.00100 0.00857 復華人生目標基金 34.67200 34.93230 -0.26030 -0.74516 復華大中華中小策略基金 7.71000 7.79000 -0.08000 -1.02696 復華中小精選基金 58.71000 59.30000 -0.59000 -0.99494 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 49.91270 49.68970 0.22300 0.44879 復華中國新經濟A股基金-人民幣 8.03000 8.21000 -0.18000 -2.19245 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.12000 7.26000 -0.14000 -1.92837 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 10.79000 10.77000 0.02000 0.18570 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.37000 9.38000 -0.01000 -0.10661 復華六年到期新興市場債券基金 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 復華台灣智能基金 11.62000 11.64000 -0.02000 -0.17182 復華全方位基金 26.57000 26.68000 -0.11000 -0.41229 復華全球大趨勢基金-美元 12.70000 12.89000 -0.19000 -1.47401 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.02000 20.24000 -0.22000 -1.08696 復華全球平衡基金-美元 8.99000 9.07000 -0.08000 -0.88203 復華全球平衡基金-新臺幣 19.22000 19.30000 -0.08000 -0.41451 復華全球物聯網科技基金-美元 15.11000 15.52000 -0.41000 -2.64175 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 14.58000 14.92000 -0.34000 -2.27882 復華全球原物料基金 9.10000 9.18000 -0.08000 -0.87146 復華全球消費基金-新臺幣 12.49000 12.59000 -0.10000 -0.79428 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.43550 11.43130 0.00420 0.03674 復華全球債券基金 13.17140 13.17560 -0.00420 -0.03188 復華全球債券組合基金 14.59000 14.58000 0.01000 0.06859 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.92000 13.91000 0.01000 0.07189 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299 復華全球戰略配置強基金-美元 9.37000 9.41000 -0.04000 -0.42508 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.58000 10.60000 -0.02000 -0.18868 復華有利貨幣市場基金 13.44500 13.44480 0.00020 0.00149 復華亞太平衡基金 11.07000 11.09000 -0.02000 -0.18034 復華亞太成長基金 13.14000 13.41000 -0.27000 -2.01342 復華亞太神龍科技基金-美元 8.72000 8.88000 -0.16000 -1.80180 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.27000 9.40000 -0.13000 -1.38298 復華東協世紀基金 11.69000 11.75000 -0.06000 -0.51064 復華南非幣長期收益基金A 12.87000 12.91000 -0.04000 -0.30984 復華南非幣長期收益基金B 7.85000 7.88000 -0.03000 -0.38071 復華南非幣短期收益基金A 13.68000 13.67000 0.01000 0.07315 復華南非幣短期收益基金B 8.95000 8.95000 0.00000 0.00000 復華美國新星基金-美元 12.06000 12.33000 -0.27000 -2.18978 復華美國新星基金-新臺幣 12.24000 12.45000 -0.21000 -1.68675 復華恒生基金 19.37000 19.30000 0.07000 0.36269 復華恒生單日反向一倍基金 9.51000 9.53000 -0.02000 -0.20986 復華恒生單日正向二倍基金 25.91000 25.82000 0.09000 0.34857 復華神盾基金 22.56750 22.72670 -0.15920 -0.70050 復華高成長基金 59.13000 59.21000 -0.08000 -0.13511 復華高益策略組合基金 13.04000 13.03000 0.01000 0.07675 復華貨幣市場基金 14.40630 14.40610 0.00020 0.00139 復華富時不動產證券化基金 18.23000 18.26000 -0.03000 -0.16429 復華富時台灣高股息低波動基金 49.95000 50.10000 -0.15000 -0.29940 復華復華基金 18.42000 18.45000 -0.03000 -0.16260 復華華人世紀基金 14.85000 14.99000 -0.14000 -0.93396 復華傳家二號基金 27.88350 28.06300 -0.17950 -0.63963 復華傳家基金 19.72010 20.04280 -0.32270 -1.61005 復華奧林匹克全球組合基金 14.60000 14.59000 0.01000 0.06854 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.24000 11.30000 -0.06000 -0.53097 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 13.79000 13.83000 -0.04000 -0.28923 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.42000 9.45000 -0.03000 -0.31746 復華新興人民幣短期收益基金 10.32000 10.33000 -0.01000 -0.09681 復華新興人民幣債券基金A 11.73000 11.74000 -0.01000 -0.08518 復華新興人民幣債券基金B 8.92000 8.92000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 18.87000 18.91000 -0.04000 -0.21153 復華新興市場高收益債券基金A 9.24000 9.27000 -0.03000 -0.32362 復華新興市場高收益債券基金B 5.38000 5.39000 -0.01000 -0.18553 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 11.99000 12.03000 -0.04000 -0.33250 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.05000 12.09000 -0.04000 -0.33085 復華新興市場短期收益基金 10.81000 10.80000 0.01000 0.09259 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.62000 8.65000 -0.03000 -0.34682 復華滬深300 A股基金 19.27000 18.71000 0.56000 2.99305 復華數位經濟基金 43.44000 44.08000 -0.64000 -1.45191 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.79120 9.79390 -0.00270 -0.02757 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.61510 9.61260 0.00250 0.02601 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.94630 9.94910 -0.00280 -0.02814 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.73190 9.73040 0.00150 0.01542 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.58360 9.58840 -0.00480 -0.05006 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.13140 10.09550 0.03590 0.35560 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.62880 9.63280 -0.00400 -0.04152 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.18030 10.14340 0.03690 0.36378 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.62790 9.63190 -0.00400 -0.04153 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.18220 10.14530 0.03690 0.36372 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 9.96240 9.96580 -0.00340 -0.03412 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 9.96060 9.96750 -0.00690 -0.06922 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.01550 9.98200 0.03350 0.33560 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 9.90780 9.91190 -0.00410 -0.04136 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.97070 10.74150 0.22920 2.13378 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 9.89010 9.89730 -0.00720 -0.07275 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 9.90790 9.91200 -0.00410 -0.04136 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.96860 10.73950 0.22910 2.13325 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 9.89050 9.89770 -0.00720 -0.07274 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 9.97900 9.94600 0.03300 0.33179 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.19170 9.17750 0.01420 0.15473 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.18960 8.22260 -0.03300 -0.40133 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.19810 8.21640 -0.01830 -0.22273 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.54480 11.52560 0.01920 0.16659 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.30230 10.34370 -0.04140 -0.40024 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.43170 10.45500 -0.02330 -0.22286 景順主流基金 14.68000 14.69000 -0.01000 -0.06807 景順台灣科技基金 25.19000 25.20000 -0.01000 -0.03968 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.64000 9.70000 -0.06000 -0.61856 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.34000 9.40000 -0.06000 -0.63830 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.89000 8.95000 -0.06000 -0.67039 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.75000 10.83000 -0.08000 -0.73869 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.26000 10.33000 -0.07000 -0.67764 景順全球科技基金 21.40000 21.82000 -0.42000 -1.92484 景順全球康健基金 19.41000 19.49000 -0.08000 -0.41047 景順貨幣市場基金 15.94580 15.94560 0.00020 0.00125 景順潛力基金 26.86000 26.87000 -0.01000 -0.03722 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 13.52000 13.84000 -0.32000 -2.31214 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 12.68000 12.93000 -0.25000 -1.93349 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.67000 10.82000 -0.15000 -1.38632 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.89000 10.99000 -0.10000 -0.90992 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.93000 11.08000 -0.15000 -1.35379 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.16000 11.26000 -0.10000 -0.88810 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.45000 9.49000 -0.04000 -0.42150 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.64000 9.65000 -0.01000 -0.10363 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.70000 9.75000 -0.05000 -0.51282 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.60980 8.62300 -0.01320 -0.15308 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.87480 7.86590 0.00890 0.11315 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.09980 11.11650 -0.01670 -0.15023 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.13170 10.12020 0.01150 0.11363 華南永昌中國A股基金(人民幣) 6.86000 7.00000 -0.14000 -2.00000 華南永昌中國A股基金(美元) 6.53000 6.68000 -0.15000 -2.24551 華南永昌中國A股基金(新台幣) 9.61000 9.79000 -0.18000 -1.83861 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.33750 9.34230 -0.00480 -0.05138 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.56850 9.53470 0.03380 0.35449 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.69560 9.70060 -0.00500 -0.05154 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.93830 9.90320 0.03510 0.35443 華南永昌永昌基金 16.50000 16.50000 0.00000 0.00000 華南永昌全球亨利組合基金 14.25970 14.26160 -0.00190 -0.01332 華南永昌全球神農水資源基金 9.96000 10.02000 -0.06000 -0.59880 華南永昌全球新零售基金(美元) 8.97000 9.12000 -0.15000 -1.64474 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 9.29000 9.40000 -0.11000 -1.17021 華南永昌全球精品基金 14.98000 15.09000 -0.11000 -0.72896 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.52000 10.70000 -0.18000 -1.68224 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.55000 10.69000 -0.14000 -1.30964 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 12.73000 12.95000 -0.22000 -1.69884 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 12.68000 12.85000 -0.17000 -1.32296 華南永昌物聯網精選基金 9.59000 9.51000 0.08000 0.84122 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.21660 16.21640 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 21.96870 21.86580 0.10290 0.47060 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.94520 11.94500 0.00020 0.00167 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.22730 10.23460 -0.00730 -0.07133 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.08040 10.05980 0.02060 0.20478 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.78060 9.78760 -0.00700 -0.07152 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.60830 9.58870 0.01960 0.20441 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.02430 10.03240 -0.00810 -0.08074 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.82520 9.80610 0.01910 0.19478 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.68080 9.68870 -0.00790 -0.08154 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.47900 9.46060 0.01840 0.19449 華頓中小型基金 21.86000 21.97000 -0.11000 -0.50068 華頓中國多重機會平衡基金 11.22340 11.30880 -0.08540 -0.75516 華頓台灣基金 22.62000 22.63000 -0.01000 -0.04419 華頓平安貨幣市場基金 11.52730 11.52720 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 16.51000 16.75000 -0.24000 -1.43284 華頓全球高收益債券基金A 13.43050 13.42200 0.00850 0.06333 華頓全球高收益債券基金B 8.23320 8.22800 0.00520 0.06320 華頓全球黑鑽油源基金 5.55000 5.60000 -0.05000 -0.89286 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.35030 2.40240 -0.05210 -2.16866 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 10.47570 10.74870 -0.27300 -2.53984 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.33820 0.34760 -0.00940 -2.70426 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.96440 11.04320 -0.07880 -0.71356 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 9.94450 10.01720 -0.07270 -0.72575 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 9.71570 9.77980 -0.06410 -0.65543 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 8.72810 8.78560 -0.05750 -0.65448 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 9.87200 9.97730 -0.10530 -1.05540 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 8.89040 8.99270 -0.10230 -1.13759 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 9.34000 9.48000 -0.14000 -1.47679 匯豐中國科技精選基金(台幣) 8.02000 8.13000 -0.11000 -1.35301 匯豐中國科技精選基金(美元) 8.57000 8.72000 -0.15000 -1.72018 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.50620 2.50180 0.00440 0.17587 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.05230 2.04940 0.00290 0.14150 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.61880 11.63710 -0.01830 -0.15726 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.35370 9.36840 -0.01470 -0.15691 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.36000 0.36060 -0.00060 -0.16639 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29430 0.29560 -0.00130 -0.43978 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.05000 3.10000 -0.05000 -1.61290 匯豐中國動力基金(台幣) 13.60000 13.85000 -0.25000 -1.80505 匯豐中國動力基金(美元) 0.44000 0.45000 -0.01000 -2.22222 匯豐台灣精典基金 22.30000 22.39000 -0.09000 -0.40197 匯豐全球趨勢組合基金 12.03000 12.19000 -0.16000 -1.31255 匯豐全球關鍵資源基金 8.06000 8.12000 -0.06000 -0.73892 匯豐安富基金 24.38000 24.43000 -0.05000 -0.20467 匯豐成功基金 39.95000 40.19000 -0.24000 -0.59716 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.75000 10.78000 -0.03000 -0.27829 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.96000 10.97000 -0.01000 -0.09116 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.56000 10.57000 -0.01000 -0.09461 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.49000 10.51000 -0.02000 -0.19029 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.58110 2.57880 0.00230 0.08919 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.33340 2.33110 0.00230 0.09867 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.41810 11.42930 -0.01120 -0.09799 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.73530 7.74640 -0.01110 -0.14329 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37210 0.37310 -0.00100 -0.26802 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.32800 0.32910 -0.00110 -0.33424 匯豐金磚動力基金 13.16000 13.34000 -0.18000 -1.34933 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.98520 14.98510 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.82000 4.82000 0.00000 0.00000 匯豐新鑽動力基金 10.29000 10.40000 -0.11000 -1.05769 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.36720 5.40650 -0.03930 -0.72690 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.01160 9.05110 -0.03950 -0.43641 匯豐龍鳳基金-A類型 47.99000 48.18000 -0.19000 -0.39435 匯豐龍鳳基金-I類型 47.99000 48.18000 -0.19000 -0.39435 匯豐龍騰電子基金 31.92000 31.91000 0.01000 0.03134 匯豐雙高收益債券組合基金 12.14150 12.15330 -0.01180 -0.09709 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 16.81000 16.90000 -0.09000 -0.53254 新光中國成長基金(人民幣) 8.46000 8.57000 -0.11000 -1.28355 新光中國成長基金(美元) 8.40000 8.54000 -0.14000 -1.63934 新光中國成長基金(新臺幣) 8.41000 8.52000 -0.11000 -1.29108 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.52760 10.55030 -0.02270 -0.21516 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.63580 9.63920 -0.00340 -0.03527 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 9.97170 9.94460 0.02710 0.27251 新光台灣富貴基金 20.63000 20.84000 -0.21000 -1.00768 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.82000 9.84000 -0.02000 -0.20325 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.79000 8.81000 -0.02000 -0.22701 新光全球生技醫療基金(美元) 11.54000 11.62000 -0.08000 -0.68847 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.29000 11.33000 -0.04000 -0.35305 新光全球債券基金(A累積)美元 9.95650 9.95470 0.00180 0.01808 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.76620 9.73420 0.03200 0.32874 新光全球債券基金(B配息)美元 9.55700 9.55570 0.00130 0.01360 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.36150 9.33080 0.03070 0.32902 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.23000 9.29000 -0.06000 -0.64586 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.56000 10.64000 -0.08000 -0.75188 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.79000 9.96000 -0.17000 -1.70683 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.83000 9.96000 -0.13000 -1.30522 新光吉星貨幣市場基金 15.45340 15.45320 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.66000 9.84000 -0.18000 -1.82927 新光多重資產基金(A累積)美元 8.74000 8.91000 -0.17000 -1.90797 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.19000 9.35000 -0.16000 -1.71123 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.08000 9.24000 -0.16000 -1.73160 新光亞洲精選基金-美金 21.02000 21.13000 -0.11000 -0.52059 新光亞洲精選基金-新台幣 21.38000 21.42000 -0.04000 -0.18674 新光兩岸優勢基金 9.84000 9.95000 -0.11000 -1.10553 新光店頭基金 21.43000 21.54000 -0.11000 -0.51068 新光南非幣保本基金 12.02000 12.02000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.54000 9.55000 -0.01000 -0.10471 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.04000 9.02000 0.02000 0.22173 新光特選內需收益ETF基金 19.79000 19.84000 -0.05000 -0.25202 新光創新科技基金 13.69000 13.68000 0.01000 0.07310 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.81030 9.82190 -0.01160 -0.11810 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.04680 10.03710 0.00970 0.09664 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.67160 9.66890 0.00270 0.02792 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.22140 9.23240 -0.01100 -0.11915 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.45050 9.44120 0.00930 0.09850 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.09370 9.09110 0.00260 0.02860 新光澳幣八年期保本基金 10.42000 10.43000 -0.01000 -0.09588 新光澳幣十年期保本基金 10.19000 10.20000 -0.01000 -0.09804 新光澳幣保本基金 11.97000 11.97000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.10610 10.11490 -0.00880 -0.08700 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.62450 9.63300 -0.00850 -0.08824 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.59480 9.58840 0.00640 0.06675 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.99340 9.98670 0.00670 0.06709 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.92960 9.94000 -0.01040 -0.10463 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.53040 9.54040 -0.01000 -0.10482 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.52510 9.53970 -0.01460 -0.15304 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.92150 9.93690 -0.01540 -0.15498 瑞銀全球創新趨勢基金 6.98000 7.03000 -0.05000 -0.71124 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.71000 8.62000 0.09000 1.04408 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.79380 9.80910 -0.01530 -0.15598 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.24770 9.26190 -0.01420 -0.15332 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.67770 9.69790 -0.02020 -0.20829 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.20770 9.22650 -0.01880 -0.20376 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.29470 9.31880 -0.02410 -0.25862 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.82130 9.84630 -0.02500 -0.25390 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.77210 13.78800 -0.01590 -0.11532 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.37370 8.38340 -0.00970 -0.11570 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以上金融債ETF基金 36.72140 36.57070 0.15070 0.41208 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 39.83240 39.99580 -0.16340 -0.40854 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 37.48700 37.35010 0.13690 0.36653 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 39.91790 39.99880 -0.08090 -0.20226 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 39.94870 39.99810 -0.04940 -0.12351 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 38.88270 38.77160 0.11110 0.28655 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.24430 11.24300 0.00130 0.01156 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.96620 9.94760 0.01860 0.18698 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.92440 11.14420 -0.21980 -1.97233 群益大中華雙力優勢基金-美元 8.09840 8.27980 -0.18140 -2.19087 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.42000 8.57000 -0.15000 -1.75029 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.95530 12.13300 -0.17770 -1.46460 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.43460 11.63050 -0.19590 -1.68436 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.79000 10.93000 -0.14000 -1.28088 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.97710 11.14030 -0.16320 -1.46495 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.58080 9.74500 -0.16420 -1.68497 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.06000 9.18000 -0.12000 -1.30719 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.59400 9.73660 -0.14260 -1.46458 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.40700 8.55110 -0.14410 -1.68516 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 8.92000 9.04000 -0.12000 -1.32743 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.16760 9.30380 -0.13620 -1.46392 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.30240 8.44470 -0.14230 -1.68508 群益中小型股基金 37.10000 37.07000 0.03000 0.08093 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.41180 9.47320 -0.06140 -0.64814 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 8.66620 8.74960 -0.08340 -0.95319 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.16350 8.22740 -0.06390 -0.77667 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.23640 8.29010 -0.05370 -0.64776 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 7.58340 7.65640 -0.07300 -0.95345 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.14420 7.20020 -0.05600 -0.77776 群益中國高收益債券基金N-人民幣 9.99920 0.00000 9.99920 0.00000 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.99910 11.00000 -0.00090 -0.00818 群益中國高收益債券基金-美元 10.60720 10.61690 -0.00970 -0.09136 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.80990 9.81870 -0.00880 -0.08962 群益中國新機會基金N-人民幣 7.34840 7.50450 -0.15610 -2.08009 群益中國新機會基金N-美元 6.69220 6.85540 -0.16320 -2.38061 群益中國新機會基金N-新臺幣 7.18000 7.34000 -0.16000 -2.17984 群益中國新機會基金-人民幣 6.51690 6.65530 -0.13840 -2.07955 群益中國新機會基金-美元 7.15550 7.33000 -0.17450 -2.38063 群益中國新機會基金-新臺幣 6.86000 7.01000 -0.15000 -2.13980 群益平衡王基金 18.10770 18.15720 -0.04950 -0.27262 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.07000 8.03000 0.04000 0.49813 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.82000 5.80000 0.02000 0.34483 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.76540 10.74050 0.02490 0.23183 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.19140 10.19050 0.00090 0.00883 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.70000 9.66000 0.04000 0.41408 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.57370 9.55150 0.02220 0.23242 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.06280 9.06210 0.00070 0.00772 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.63000 8.59000 0.04000 0.46566 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.84940 9.84170 0.00770 0.07824 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.63980 9.62990 0.00990 0.10280 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.64000 9.61000 0.03000 0.31217 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.11900 9.11190 0.00710 0.07792 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.04060 9.03130 0.00930 0.10298 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.05000 9.01000 0.04000 0.44395 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 9.90640 9.89870 0.00770 0.07779 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 9.94220 9.93190 0.01030 0.10371 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.09000 10.06000 0.03000 0.29821 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.27950 9.27230 0.00720 0.07765 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.67290 9.66300 0.00990 0.10245 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 9.93000 9.89000 0.04000 0.40445 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.21130 10.20440 0.00690 0.06762 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.33120 7.32620 0.00500 0.06825 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.18050 10.19560 -0.01510 -0.14810 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.05220 10.06450 -0.01230 -0.12221 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.21440 10.20860 0.00580 0.05681 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.94480 9.95950 -0.01470 -0.14760 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.85250 9.86450 -0.01200 -0.12165 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.01150 10.00580 0.00570 0.05697 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.18050 10.19570 -0.01520 -0.14908 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.05210 10.06450 -0.01240 -0.12321 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.21460 10.20880 0.00580 0.05681 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.94480 9.95960 -0.01480 -0.14860 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.85240 9.86450 -0.01210 -0.12266 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.01150 10.00580 0.00570 0.05697 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.71930 9.83340 -0.11410 -1.16033 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.36000 11.44000 -0.08000 -0.69930 群益全球關鍵生技基金-美元 15.90340 16.09000 -0.18660 -1.15973 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.75000 15.87000 -0.12000 -0.75614 群益多利策略組合基金 11.42000 11.41000 0.01000 0.08764 群益多重收益組合基金 13.50000 13.51000 -0.01000 -0.07402 群益多重資產組合基金 15.03000 15.04000 -0.01000 -0.06649 群益安家基金 23.00380 23.05560 -0.05180 -0.22467 群益安穩貨幣市場基金 16.09560 16.09540 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 23.19000 23.45000 -0.26000 -1.10874 群益亞太中小基金 10.34000 10.39000 -0.05000 -0.48123 群益亞太新趨勢平衡基金 15.13000 15.17000 -0.04000 -0.26368 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.65490 9.66120 -0.00630 -0.06521 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.36410 7.36890 -0.00480 -0.06514 群益店頭市場基金 83.38000 84.29000 -0.91000 -1.07961 群益東方盛世基金 8.48000 8.52000 -0.04000 -0.46948 群益東協成長基金-人民幣 12.62910 12.65360 -0.02450 -0.19362 群益東協成長基金-美元 10.99420 11.04030 -0.04610 -0.41756 群益東協成長基金-新臺幣 10.92000 10.92000 0.00000 0.00000 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 10.96300 11.07060 -0.10760 -0.97194 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.38290 10.48310 -0.10020 -0.95582 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.87970 9.95530 -0.07560 -0.75939 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.48430 9.57730 -0.09300 -0.97105 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 8.98550 9.07220 -0.08670 -0.95567 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.54790 8.61340 -0.06550 -0.76044 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.28140 9.37250 -0.09110 -0.97199 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.14530 9.23360 -0.08830 -0.95629 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.54930 9.62240 -0.07310 -0.75969 群益長安基金 24.52000 25.02000 -0.50000 -1.99840 群益美國新創亮點基金N-美元 9.84550 10.01280 -0.16730 -1.67086 群益美國新創亮點基金-美元 14.89360 15.14670 -0.25310 -1.67099 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.44000 14.63000 -0.19000 -1.29870 群益真善美基金 15.58380 15.67400 -0.09020 -0.57548 群益馬拉松基金 109.49000 110.41000 -0.92000 -0.83326 群益馬拉松基金I類型 109.60000 110.52000 -0.92000 -0.83243 群益深証中小板基金 10.29000 10.05000 0.24000 2.38806 群益創新科技基金 28.49000 28.61000 -0.12000 -0.41943 群益華夏盛世基金N-人民幣 8.47490 8.61980 -0.14490 -1.68101 群益華夏盛世基金N-美元 7.73570 7.89220 -0.15650 -1.98297 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.09000 8.24000 -0.15000 -1.82039 群益華夏盛世基金-人民幣 9.22910 9.38690 -0.15780 -1.68107 群益華夏盛世基金-美元 8.52970 8.70220 -0.17250 -1.98226 群益華夏盛世基金-新臺幣 14.12000 14.38000 -0.26000 -1.80807 群益奧斯卡基金 24.28000 24.41000 -0.13000 -0.53257 群益新興金鑽基金-美元 10.69790 10.88790 -0.19000 -1.74506 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.21000 8.32000 -0.11000 -1.32212 群益葛萊美基金 20.55000 20.52000 0.03000 0.14620 群益道瓊美國地產ETF基金 19.29000 19.23000 0.06000 0.31201 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.80000 8.81000 -0.01000 -0.11351 群益臺灣加權單日正向2倍基金 11.55000 11.51000 0.04000 0.34752 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.72160 11.75840 -0.03680 -0.31297 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.05270 11.08950 -0.03680 -0.33185 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.01480 11.05050 -0.03570 -0.32306 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.41720 8.44360 -0.02640 -0.31266 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.83310 8.86250 -0.02940 -0.33173 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.15000 8.16000 -0.01000 -0.12255 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.46560 8.49300 -0.02740 -0.32262 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 9.91330 9.94630 -0.03300 -0.33178 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.77040 9.80280 -0.03240 -0.33052 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.79000 8.81000 -0.02000 -0.22701 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.29000 9.32000 -0.03000 -0.32189 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.02000 10.04000 -0.02000 -0.19920 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 9.89000 9.91000 -0.02000 -0.20182 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 9.89000 9.91000 -0.02000 -0.20182 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 9.89000 9.91000 -0.02000 -0.20182 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 9.89000 9.91000 -0.02000 -0.20182 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 25.15000 25.28000 -0.13000 -0.51424 德信中國精選成長基金 9.81000 9.89000 -0.08000 -0.80890 德信台灣主流中小基金 15.51000 15.63000 -0.12000 -0.76775 德信新興股票組合基金 10.22000 10.23000 -0.01000 -0.09775 德信萬保貨幣市場基金 11.94070 11.94060 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.74840 10.72930 0.01910 0.17802 德信數位時代基金 24.81000 24.93000 -0.12000 -0.48135 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.03800 10.05540 -0.01740 -0.17304 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.00710 10.01450 -0.00740 -0.07389 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.66940 11.66920 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 13.11000 13.06000 0.05000 0.38285 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.34000 18.51000 -0.17000 -0.91842 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.51920 10.52270 -0.00350 -0.03326 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 15.18930 15.19460 -0.00530 -0.03488 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.16470 8.14500 0.01970 0.24187 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.96250 10.98050 -0.01800 -0.16393 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.38440 11.40300 -0.01860 -0.16311 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.22140 13.18960 0.03180 0.24110 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 16.91000 16.97000 -0.06000 -0.35357 摩根中小基金 19.31000 19.19000 0.12000 0.62533 摩根中國A股基金 11.55000 11.81000 -0.26000 -2.20152 摩根中國A股基金(美元) 9.03000 9.26000 -0.23000 -2.48380 摩根中國亮點基金 11.13000 11.34000 -0.21000 -1.85185 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 10.44230 10.55600 -0.11370 -1.07711 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 11.61260 11.74930 -0.13670 -1.16347 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 8.83010 8.94830 -0.11820 -1.32092 摩根中國雙息平衡基金-累積型 11.80070 11.92910 -0.12840 -1.07636 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 13.61100 13.77080 -0.15980 -1.16043 摩根台灣金磚基金-累積型 17.44000 17.35000 0.09000 0.51873 摩根台灣金磚基金-機構法人型 17.44000 17.35000 0.09000 0.51873 摩根台灣增長基金 45.92000 45.91000 0.01000 0.02178 摩根平衡基金 26.88000 26.85000 0.03000 0.11173 摩根全球α基金 18.87000 18.99000 -0.12000 -0.63191 摩根全球平衡基金 14.55430 14.59460 -0.04030 -0.27613 摩根全球發現基金 12.10000 12.07000 0.03000 0.24855 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.47510 9.46350 0.01160 0.12258 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.48900 10.46540 0.02360 0.22550 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.86760 9.85730 0.01030 0.10449 摩根多元入息成長基金-累積型 11.21190 11.19820 0.01370 0.12234 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.85820 9.84780 0.01040 0.10561 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.15980 10.11870 0.04110 0.40618 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.12680 13.07360 0.05320 0.40693 摩根亞洲基金 51.01000 51.19000 -0.18000 -0.35163 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.32750 8.31760 0.00990 0.11902 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.71250 9.70810 0.00440 0.04532 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.58160 8.58170 -0.00010 -0.00117 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.18460 12.17000 0.01460 0.11997 摩根東方內需機會基金 16.17000 16.23000 -0.06000 -0.36969 摩根東方科技基金 30.44000 30.86000 -0.42000 -1.36099 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.30000 9.29000 0.01000 0.10764 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.57000 9.59000 -0.02000 -0.20855 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.02000 9.04000 -0.02000 -0.22124 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.97000 10.96000 0.01000 0.09124 摩根金龍收成基金 18.35000 18.63000 -0.28000 -1.50295 摩根第一貨幣市場基金 15.08680 15.08670 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 13.87000 14.06000 -0.19000 -1.35135 摩根新金磚五國基金 10.71000 10.81000 -0.10000 -0.92507 摩根新絲路基金 8.93000 8.98000 -0.05000 -0.55679 摩根新興35基金 12.18000 12.29000 -0.11000 -0.89504 摩根新興日本基金 24.01000 24.19000 -0.18000 -0.74411 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.20240 7.20630 -0.00390 -0.05412 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.45790 9.46480 -0.00690 -0.07290 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.19720 9.20730 -0.01010 -0.10970 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.49690 10.50350 -0.00660 -0.06284 摩根新興科技基金 46.70000 46.47000 0.23000 0.49494 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.23850 8.23530 0.00320 0.03886 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.50350 10.49930 0.00420 0.04000 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.35300 8.39110 -0.03810 -0.45405 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.05010 9.11680 -0.06670 -0.73162 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.50100 8.56680 -0.06580 -0.76808 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.64700 9.69110 -0.04410 -0.45506 摩根龍揚基金 27.38000 27.80000 -0.42000 -1.51079 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.64000 10.70000 -0.06000 -0.56075 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.39000 10.45000 -0.06000 -0.57416 摩根環球股票收益基金-累積型 11.12000 11.14000 -0.02000 -0.17953 摩根總收益組合基金-月配息型 9.28410 9.28730 -0.00320 -0.03446 摩根總收益組合基金-累積型 11.25470 11.25860 -0.00390 -0.03464 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦中國龍基金 21.06000 21.22000 -0.16000 -0.75401 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.79790 11.80640 -0.00850 -0.07199 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.01810 11.02700 -0.00890 -0.08071 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.04150 10.02370 0.01780 0.17758 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.19650 10.20380 -0.00730 -0.07154 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.58070 9.58840 -0.00770 -0.08031 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.72590 8.71040 0.01550 0.17795 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.97840 10.06390 -0.08550 -0.84957 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.08170 10.12700 -0.04530 -0.44732 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.45420 9.49290 -0.03870 -0.40767 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.64220 9.64270 -0.00050 -0.00519 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.19750 9.23520 -0.03770 -0.40822 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.38010 9.38060 -0.00050 -0.00533 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.08670 11.13540 -0.04870 -0.43734 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.85460 10.90080 -0.04620 -0.42382 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.09220 10.09810 -0.00590 -0.05843 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.48980 10.53590 -0.04610 -0.43755 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.25440 10.29810 -0.04370 -0.42435 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.53700 9.54250 -0.00550 -0.05764 聯邦金鑽平衡基金 20.41740 20.56840 -0.15100 -0.73414 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.06380 9.14940 -0.08560 -0.93558 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.40090 9.45130 -0.05040 -0.53326 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.05630 9.14170 -0.08540 -0.93418 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.39300 9.44340 -0.05040 -0.53371 聯邦貨幣市場基金 13.17150 13.17140 0.00010 0.00076 聯邦精選科技基金 10.67000 10.77000 -0.10000 -0.92851 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.16670 16.13900 0.02770 0.17163 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.96760 12.01680 -0.04920 -0.40943 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.53420 11.55880 -0.02460 -0.21282 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.06010 11.08370 -0.02360 -0.21293 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.74990 11.75910 -0.00920 -0.07824 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.02530 11.01040 0.01490 0.13533 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.44120 10.44940 -0.00820 -0.07847 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.56630 8.55470 0.01160 0.13560 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 32.93000 32.86000 0.07000 0.21302 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 14.63000 14.82000 -0.19000 -1.28205 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 14.59000 14.83000 -0.24000 -1.61834 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 9.69000 9.83000 -0.14000 -1.42421 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.50000 15.53000 -0.03000 -0.19317 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.31000 12.34000 -0.03000 -0.24311 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.99000 13.01000 -0.02000 -0.15373 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.18000 12.20000 -0.02000 -0.16393 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.82000 7.82000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.82000 11.84000 -0.02000 -0.16892 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 14.07000 14.16000 -0.09000 -0.63559 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.18000 10.22000 -0.04000 -0.39139 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.46000 8.50000 -0.04000 -0.47059 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.55000 11.60000 -0.05000 -0.43103 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 14.19000 14.27000 -0.08000 -0.56062 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.72000 14.79000 -0.07000 -0.47329 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.65000 14.73000 -0.08000 -0.54311 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.64000 9.69000 -0.05000 -0.51600 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.04000 20.21000 -0.17000 -0.84117 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.15000 18.31000 -0.16000 -0.87384 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.56000 12.64000 -0.08000 -0.63291 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.98000 15.11000 -0.13000 -0.86036 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.74000 15.86000 -0.12000 -0.75662 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.77000 14.90000 -0.13000 -0.87248 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.84000 9.90000 -0.06000 -0.60606 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.93000 15.06000 -0.13000 -0.86321 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 13.32000 13.43000 -0.11000 -0.81906 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 13.32000 13.43000 -0.11000 -0.81906 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.09000 9.14000 -0.05000 -0.54705 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.96000 14.07000 -0.11000 -0.78181 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.39000 18.50000 -0.11000 -0.59459 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.21000 17.30000 -0.09000 -0.52023 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 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