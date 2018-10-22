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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          107/10/19  107/10/18  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                               10.59760   10.59530   0.00230    0.02171
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.28000   10.29000  -0.01000   -0.09718
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                          9.89050    9.91130  -0.02080   -0.20986
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                          9.89320    9.91400  -0.02080   -0.20980
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                            9.86830    9.87950  -0.01120   -0.11337
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                            9.86840    9.87960  -0.01120   -0.11336
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.21580    9.22410  -0.00830   -0.08998
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                               9.51920    9.52460  -0.00540   -0.05670
中國信託台灣活力基金                                               12.70000   12.84000  -0.14000   -1.09034
中國信託台灣優勢基金                                               14.74000   14.86000  -0.12000   -0.80754
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                    9.54000    9.51000   0.03000    0.31546
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    8.88000    8.84000   0.04000    0.45249
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.25000    9.25000   0.00000    0.00000
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     8.87000    8.98000  -0.11000   -1.22494
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     9.49000    9.60000  -0.11000   -1.14583
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                                9.92730    9.90680   0.02050    0.20693
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.21230    9.19330   0.01900    0.20667
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.26010   10.27300  -0.01290   -0.12557
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.48330    9.49520  -0.01190   -0.12533
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  10.54240   10.65470  -0.11230   -1.05399
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.13420    9.23160  -0.09740   -1.05507
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              10.55950   10.59340  -0.03390   -0.32001
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.44800    9.47830  -0.03030   -0.31968
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.37000   10.47000  -0.10000   -0.95511
中國信託智能運動基金-美元                                          10.03000   10.17000  -0.14000   -1.37660
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       9.24000    9.30000  -0.06000   -0.64516
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.07000    9.16000  -0.09000   -0.98253
中國信託華盈貨幣市場基金                                           10.99380   10.99370   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                  9.43960    9.44320  -0.00360   -0.03812
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.01350    9.01700  -0.00350   -0.03882
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                  9.57520    9.59020  -0.01500   -0.15641
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.13800    9.15220  -0.01420   -0.15515
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.20000   11.27000  -0.07000   -0.62112
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.79000   10.86000  -0.07000   -0.64457
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.30000   11.41000  -0.11000   -0.96407
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.96000   11.07000  -0.11000   -0.99368
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元大2001基金                                                       53.80000   54.08000  -0.28000   -0.51775
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          39.38230   39.33130   0.05100    0.12967
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             38.28440   38.16810   0.11630    0.30470
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       16.56000   16.84000  -0.28000   -1.66271
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.45980   11.45740   0.00240    0.02095
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.52130   10.54170  -0.02040   -0.19352
元大上證50基金                                                     27.68000   26.82000   0.86000    3.20656
元大大中華TMT基金-人民幣                                            9.90000    9.91000  -0.01000   -0.10091
元大大中華TMT基金-新台幣                                            8.78000    8.81000  -0.03000   -0.34052
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      12.74000   12.74000   0.00000    0.00000
元大大中華價值指數基金-美元                                        11.82600   11.87900  -0.05300   -0.44617
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      16.03400   16.07700  -0.04300   -0.26746
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                       9.39900    9.54700  -0.14800   -1.55023
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                       9.00200    9.11800  -0.11600   -1.27221
元大中國平衡基金-人民幣                                             2.78000    2.80000  -0.02000   -0.71429
元大中國平衡基金-新台幣                                            12.37000   12.47000  -0.10000   -0.80192
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      45.54600   45.41530   0.13070    0.28779
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.46880   10.46300   0.00580    0.05543
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.65420    9.64890   0.00530    0.05493
元大中國機會債券基金-新台幣                                         9.59050    9.60450  -0.01400   -0.14577
元大巴西指數基金                                                    6.27800    6.45700  -0.17900   -2.77219
元大巴菲特基金                                                     24.61000   24.72000  -0.11000   -0.44498
元大日經225基金                                                    28.41000   28.55000  -0.14000   -0.49037
元大台商收成基金                                                   21.35000   21.41000  -0.06000   -0.28024
元大台灣50單日反向1倍基金                                          13.13000   13.15000  -0.02000   -0.15209
元大台灣50單日正向2倍基金                                          33.26000   33.14000   0.12000    0.36210
元大台灣中型100基金                                                29.45000   29.49000  -0.04000   -0.13564
元大台灣加權股價指數基金                                           23.44200   23.49400  -0.05200   -0.22133
元大台灣卓越50基金                                                 79.08000   79.27000  -0.19000   -0.23969
元大台灣金融基金                                                   17.65000   17.66000  -0.01000   -0.05663
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        29.33000   29.46000  -0.13000   -0.44128
元大台灣高股息基金                                                 25.54000   25.46000   0.08000    0.31422
元大台灣電子科技基金                                               32.73000   32.79000  -0.06000   -0.18298
元大全球ETF成長組合基金                                            10.28000   10.33000  -0.05000   -0.48403
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.42000   14.46000  -0.04000   -0.27663
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               12.90000   12.84000   0.06000    0.46729
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.01000    8.96000   0.05000    0.55804
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    12.72000   12.70000   0.02000    0.15748
元大全球不動產證券化基金-美元                                      11.84200   11.83600   0.00600    0.05069
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.39000    8.43000  -0.04000   -0.47450
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.37000    6.40000  -0.03000   -0.46875
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   7.92000    7.94000  -0.02000   -0.25189
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.19000    6.20000  -0.01000   -0.16129
元大全球股票入息基金-美元配息                                       9.29600    9.34000  -0.04400   -0.47109
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                  10.46000   10.46000   0.00000    0.00000
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     9.25000    9.26000  -0.01000   -0.10799
元大全球新興市場精選組合基金                                       12.63000   12.70000  -0.07000   -0.55118
元大全球農業商機基金                                               17.51000   17.60000  -0.09000   -0.51136
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                           10.40000   10.40000   0.00000    0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                             10.36000   10.36000   0.00000    0.00000
元大印尼指數基金                                                    8.14500    8.21500  -0.07000   -0.85210
元大多多基金                                                       15.67000   15.83000  -0.16000   -1.01074
元大多福基金                                                       47.10000   47.36000  -0.26000   -0.54899
元大亞太成長基金                                                    8.93000    8.91000   0.02000    0.22447
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                8.36660    8.35420   0.01240    0.14843
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  6.85000    6.83990   0.01010    0.14766
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.20500    9.17500   0.03000    0.32698
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.70000    9.63000   0.07000    0.72690
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.45000    9.38000   0.07000    0.74627
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.70000    9.63000   0.07000    0.72690
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                           9.95800    9.91400   0.04400    0.44382
元大卓越基金                                                       41.57000   41.72000  -0.15000   -0.35954
元大店頭基金                                                        6.97000    7.02000  -0.05000   -0.71225
元大泛歐成長基金                                                    8.89000    8.93000  -0.04000   -0.44793
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.29790   10.29730   0.00060    0.00583
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.67340    9.67230   0.00110    0.01137
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    31.85170   31.71510   0.13660    0.43071
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   36.43540   36.35420   0.08120    0.22336
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        19.97560   19.92810   0.04750    0.23836
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        17.23250   17.28740  -0.05490   -0.31757
元大美國政府7至10年期債券基金                                      38.57060   38.39330   0.17730    0.46180
元大高科技基金                                                     16.73000   16.81000  -0.08000   -0.47591
元大得利貨幣市場基金                                               16.26490   16.26470   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                               11.99000   11.98980   0.00020    0.00167
元大富櫃50基金                                                     10.21000   10.27000  -0.06000   -0.58423
元大華夏中小基金                                                    6.21000    6.31000  -0.10000   -1.58479
元大新中國基金-人民幣                                               8.27000    8.43000  -0.16000   -1.89798
元大新中國基金-美元                                                 7.69100    7.84600  -0.15500   -1.97553
元大新中國基金-新台幣                                               7.69000    7.82000  -0.13000   -1.66240
元大新主流基金                                                     21.58000   21.80000  -0.22000   -1.00917
元大新東協平衡基金-美元                                             8.98200    9.01800  -0.03600   -0.39920
元大新東協平衡基金-新台幣                                           8.79000    8.79000   0.00000    0.00000
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                     9.64340    9.65290  -0.00950   -0.09842
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       8.85120    8.87130  -0.02010   -0.22657
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                               9.64170    9.62460   0.01710    0.17767
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 8.30740    8.29260   0.01480    0.17847
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                              9.74160    9.74980  -0.00820   -0.08410
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.28900    9.29690  -0.00790   -0.08497
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                            9.93450    9.92520   0.00930    0.09370
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                              9.47690    9.46810   0.00880    0.09294
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                        9.46620    9.47350  -0.00730   -0.07706
元大新興亞洲基金                                                   10.44000   10.53000  -0.09000   -0.85470
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          8.55520    8.61020  -0.05500   -0.63878
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.23010    8.28300  -0.05290   -0.63866
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                        8.83030    8.87130  -0.04100   -0.46216
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          8.49840    8.53780  -0.03940   -0.46148
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.11150   15.11130   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       33.00000   33.19000  -0.19000   -0.57246
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.97000    8.98000  -0.01000   -0.11136
元大實質多重資產基金-美元                                           8.18200    8.19900  -0.01700   -0.20734
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.67000    8.65000   0.02000    0.23121
元大滬深300單日反向1倍基金                                         16.06000   16.44000  -0.38000   -2.31144
元大滬深300單日正向2倍基金                                         12.69000   12.12000   0.57000    4.70297
元大摩臺基金                                                       36.33000   36.39000  -0.06000   -0.16488
元大標普500基金                                                    25.84000   26.11000  -0.27000   -1.03409
元大標普500單日反向1倍基金                                         13.34000   13.13000   0.21000    1.59939
元大標普500單日正向2倍基金                                         32.66000   33.68000  -1.02000   -3.02850
元大標智滬深300基金                                                15.19000   14.80000   0.39000    2.63514
元大歐洲50基金                                                     23.06000   23.29000  -0.23000   -0.98755
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.38270    9.40880  -0.02610   -0.27740
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.20280   10.20240   0.00040    0.00392
元大績效基金                                                       44.89000   45.33000  -0.44000   -0.97066
元大韓國KOSPI200基金                                               20.89000   20.81000   0.08000    0.38443
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    13.87000   13.92000  -0.05000   -0.35920
日盛上選基金                                                       28.74000   28.93000  -0.19000   -0.65676
日盛小而美基金                                                     15.53000   15.71000  -0.18000   -1.14577
日盛中國內需動力基金                                                8.54000    8.66000  -0.12000   -1.38568
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    11.73100   11.73960  -0.00860   -0.07326
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.73790    9.74510  -0.00720   -0.07388
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      11.69490   11.70460  -0.00970   -0.08287
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.70260    9.71070  -0.00810   -0.08341
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    10.61260   10.60310   0.00950    0.08960
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.78880    8.78100   0.00780    0.08883
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                         9.23000    9.44000  -0.21000   -2.22458
日盛中國戰略A股基金(美元)                                           8.71000    8.93000  -0.22000   -2.46361
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                         9.04000    9.23000  -0.19000   -2.05850
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                        9.71000    9.79000  -0.08000   -0.81716
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                          9.51000    9.60000  -0.09000   -0.93750
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                        9.61000    9.67000  -0.06000   -0.62048
日盛日盛基金                                                       11.85000   11.96000  -0.11000   -0.91973
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.35000    9.38000  -0.03000   -0.31983
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.34000    9.35000  -0.01000   -0.10695
日盛全球抗暖化基金                                                 10.23000   10.35000  -0.12000   -1.15942
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.05730   10.08210  -0.02480   -0.24598
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.34850    9.37160  -0.02310   -0.24649
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                    9.89060    9.89890  -0.00830   -0.08385
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.19500    9.20270  -0.00770   -0.08367
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.40950    2.41510  -0.00560   -0.23187
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.65500    1.65880  -0.00380   -0.22908
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.36260    0.36350  -0.00090   -0.24759
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.24980    0.25040  -0.00060   -0.23962
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.05660   12.06030  -0.00370   -0.03068
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.17230    8.17490  -0.00260   -0.03180
日盛亞洲機會基金                                                    6.25000    6.30000  -0.05000   -0.79365
日盛首選基金                                                       14.84000   14.92000  -0.08000   -0.53619
日盛高科技基金                                                     15.28000   15.37000  -0.09000   -0.58556
日盛貨幣市場基金                                                   14.77970   14.77950   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     34.46000   34.78000  -0.32000   -0.92007
日盛精選五虎基金                                                   32.90000   33.28000  -0.38000   -1.14183
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.49410   13.49400   0.00010    0.00074
台新2000高科技基金                                                 24.29000   24.72000  -0.43000   -1.73948
台新MSCI中國基金                                                   18.05000   18.32000  -0.27000   -1.47380
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                        19.18000   19.22000  -0.04000   -0.20812
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                        18.81000   18.74000   0.07000    0.37353
台新大眾貨幣市場基金                                               14.17120   14.17100   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.51210   10.48750   0.02460    0.23456
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.48460   10.49950  -0.01490   -0.14191
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.11200   10.10860   0.00340    0.03363
台新中國通基金                                                     34.99000   35.46000  -0.47000   -1.32544
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.42760    0.44190  -0.01430   -3.23603
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              13.22400   13.64300  -0.41900   -3.07117
台新中國精選中小基金-美元                                           0.28040    0.28920  -0.00880   -3.04288
台新中國精選中小基金-新台幣                                         8.69000    8.95000  -0.26000   -2.90503
台新主流基金                                                       19.41000   19.59000  -0.18000   -0.91884
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      19.45000   19.42000   0.03000    0.15448
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.63200    0.63350  -0.00150   -0.23678
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      14.36000   14.33000   0.03000    0.20935
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.46530    0.46650  -0.00120   -0.25723
台新台灣中小基金                                                   27.63000   28.05000  -0.42000   -1.49733
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                             9.70040    9.67850   0.02190    0.22627
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               8.91570    8.90860   0.00710    0.07970
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             8.43000    8.39000   0.04000    0.47676
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                10.02090   10.01290   0.00800    0.07990
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                               9.49000    9.45000   0.04000    0.42328
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                             9.97410    9.99570  -0.02160   -0.21609
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.58000    9.56000   0.02000    0.20921
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              10.83660   10.85940  -0.02280   -0.20996
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.41000   10.39000   0.02000    0.19249
台新亞美短期債券基金                                               10.87950   10.87710   0.00240    0.02206
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.47830    8.47500   0.00330    0.03894
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.27930    0.27970  -0.00040   -0.14301
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     11.90070   11.89610   0.00460    0.03867
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.38660    0.38710  -0.00050   -0.12917
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.09710   11.09700   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 27.02510   27.11710  -0.09200   -0.33927
台新智慧生活基金-美元                                               9.80220    9.99160  -0.18940   -1.89559
台新智慧生活基金-新台幣                                            10.12000   10.28000  -0.16000   -1.55642
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.25770    8.28230  -0.02460   -0.29702
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.47880    8.46970   0.00910    0.10744
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             8.96690    8.99390  -0.02700   -0.30020
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.21480    9.20490   0.00990    0.10755
台新新興市場債券基金(A類型)                                        10.42760   10.42320   0.00440    0.04221
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.33180    0.33300  -0.00120   -0.36036
台新新興市場債券基金(B類型)                                         7.70510    7.70180   0.00330    0.04285
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.25830    0.25920  -0.00090   -0.34722
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.27000    5.32000  -0.05000   -0.93985
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        20.95000   20.93000   0.02000    0.09556
台新羅傑斯環球資源指數基金                                         10.70100   10.69300   0.00800    0.07482
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產全球大消費基金                                             14.75000   15.17000  -0.42000   -2.76862
未來資產亞洲高收益債券基金A                                        11.74400   11.74130   0.00270    0.02300
未來資產亞洲高收益債券基金B                                         9.41300    9.41080   0.00220    0.02338
未來資產亞洲新富基金                                               17.99000   18.13000  -0.14000   -0.77220
未來資產所羅門貨幣市場基金                                         12.57450   12.57430   0.00020    0.00159
未來資產阿波羅基金                                                  9.99000   10.03000  -0.04000   -0.39880
未來資產新興市場債券基金A                                           8.71700    8.71610   0.00090    0.01033
未來資產新興市場債券基金B                                           6.56090    6.56020   0.00070    0.01067
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.14430   11.14260   0.00170    0.01526
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                   9.87740    9.89670  -0.01930   -0.19501
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.14390    9.13760   0.00630    0.06895
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.42990   10.42270   0.00720    0.06908
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.68500    7.70080  -0.01580   -0.20517
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   8.82710    8.84510  -0.01800   -0.20350
永豐中小基金                                                       45.39000   46.00000  -0.61000   -1.32609
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.75830    1.75980  -0.00150   -0.08524
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.33840    2.34030  -0.00190   -0.08119
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               7.96120    7.96110   0.00010    0.00126
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              10.27240   10.27220   0.00020    0.00195
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.14000    4.13000   0.01000    0.24213
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    18.48000   18.49000  -0.01000   -0.05408
永豐主流品牌基金                                                   16.39000   16.58000  -0.19000   -1.14596
永豐永豐基金                                                       31.14000   31.06000   0.08000    0.25757
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.51310    9.58780  -0.07470   -0.77912
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.62000    9.69570  -0.07570   -0.78076
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.44440    9.51530  -0.07090   -0.74512
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.55160    9.62330  -0.07170   -0.74507
永豐亞洲民生消費基金                                               10.61000   10.72000  -0.11000   -1.02612
永豐南非幣2021保本基金                                             13.10830   13.10240   0.00590    0.04503
永豐高科技基金                                                     20.50000   20.37000   0.13000    0.63819
永豐貨幣市場基金                                                   13.89120   13.89100   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.12660    2.12640   0.00020    0.00941
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.52420    2.52400   0.00020    0.00792
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.75120    7.74400   0.00720    0.09298
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.44850   10.43880   0.00970    0.09292
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.00750    7.00660   0.00090    0.01285
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   10.83590   10.83460   0.00130    0.01200
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                  8.82000    8.90000  -0.08000   -0.89888
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    6.90000    6.99000  -0.09000   -1.28755
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 15.94000   16.12000  -0.18000   -1.11663
永豐臺灣加權ETF基金                                                51.48000   51.64000  -0.16000   -0.30984
永豐領航科技基金                                                   34.00000   34.07000  -0.07000   -0.20546
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    10.93000   11.00000  -0.07000   -0.63636
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  10.57000   10.62000  -0.05000   -0.47081
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                       9.56000    9.66000  -0.10000   -1.03520
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         9.36000    9.45000  -0.09000   -0.95238
永豐趨勢平衡基金                                                   38.12000   38.46000  -0.34000   -0.88404
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.63060   11.62940   0.00120    0.01032
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.50690    9.54150  -0.03460   -0.36263
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                       9.78650    9.79640  -0.00990   -0.10106
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.47950    9.54160  -0.06210   -0.65083
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                       9.71290    9.71500  -0.00210   -0.02162
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.52330    9.55370  -0.03040   -0.31820
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                         9.93310    9.93870  -0.00560   -0.05635
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.45650    9.51880  -0.06230   -0.65449
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                           9.77030    9.77270  -0.00240   -0.02456
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                      9.93000   10.04000  -0.11000   -1.09562
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        8.68000    8.77000  -0.09000   -1.02623
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                        9.27000    9.38000  -0.11000   -1.17271
兆豐國際中小基金                                                   13.01000   13.15000  -0.14000   -1.06464
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        12.85000   13.12000  -0.27000   -2.05793
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          16.89000   17.22000  -0.33000   -1.91638
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          16.73000   17.10000  -0.37000   -2.16374
兆豐國際生命科學基金                                               16.09000   16.34000  -0.25000   -1.52999
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.10800   10.15490  -0.04690   -0.46185
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.29920   10.37430  -0.07510   -0.72390
兆豐國際全球基金                                                   30.44000   30.86000  -0.42000   -1.36099
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.30340   10.30270   0.00070    0.00679
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.13670   10.13500   0.00170    0.01677
兆豐國際國民基金                                                   19.22000   19.24000  -0.02000   -0.10395
兆豐國際第一基金                                                   11.51000   11.54000  -0.03000   -0.25997
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.02380   10.01660   0.00720    0.07188
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             7.89410    7.88840   0.00570    0.07226
兆豐國際萬全基金                                                   18.62000   18.65000  -0.03000   -0.16086
兆豐國際電子基金                                                   22.19000   22.29000  -0.10000   -0.44863
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          20.80000   20.84000  -0.04000   -0.19194
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              17.50000   17.53000  -0.03000   -0.17114
兆豐國際豐台灣基金                                                 30.91000   31.03000  -0.12000   -0.38672
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.51060   12.51040   0.00020    0.00160
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                            9.94960    9.96270  -0.01310   -0.13149
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                            9.91690    9.93020  -0.01330   -0.13393
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                            9.93800    9.94950  -0.01150   -0.11558
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                              9.95110    9.96430  -0.01320   -0.13247
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                              9.92410    9.93740  -0.01330   -0.13384
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                              9.93700    9.94850  -0.01150   -0.11560
合庫台灣基金                                                       10.01000    9.89000   0.12000    1.21335
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.10010   11.09990   0.00020    0.00180
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                11.93480   11.96650  -0.03170   -0.26491
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  10.67930   10.70630  -0.02700   -0.25219
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  11.43750   11.46740  -0.02990   -0.26074
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.04290    8.04280   0.00010    0.00124
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.33720    9.36230  -0.02510   -0.26810
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   8.90370    8.92620  -0.02250   -0.25207
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.79780    8.82020  -0.02240   -0.25396
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.15180    9.17490  -0.02310   -0.25177
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.45000   10.45000   0.00000    0.00000
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.16000   11.20000  -0.04000   -0.35714
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.56000    9.56000   0.00000    0.00000
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.37000   10.42000  -0.05000   -0.47985
合庫全球新興市場基金                                                8.67000    8.73000  -0.06000   -0.68729
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                 9.61000    9.62000  -0.01000   -0.10395
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                 9.83000    9.86000  -0.03000   -0.30426
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   8.96000    8.96000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.17000    9.20000  -0.03000   -0.32609
合庫貨幣市場基金                                                   10.13630   10.13620   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.36520    9.38020  -0.01500   -0.15991
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                    9.62800    9.64130  -0.01330   -0.13795
合庫新興多重收益基金A類型                                           9.95120    9.94600   0.00520    0.05228
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.36020   11.37580  -0.01560   -0.13713
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  13.54900   13.56600  -0.01700   -0.12531
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.60270    8.61520  -0.01250   -0.14509
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.29250    9.30530  -0.01280   -0.13756
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.75930    7.75530   0.00400    0.05158
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.59860    8.61050  -0.01190   -0.13820
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                   9.97800    9.99050  -0.01250   -0.12512
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                          9.91000    9.89000   0.02000    0.20222
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.02000    9.98000   0.04000    0.40080
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                          9.80000    9.79000   0.01000    0.10215
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.65000    9.63000   0.02000    0.20768
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.82000    9.78000   0.04000    0.40900
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.60000    9.60000   0.00000    0.00000
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安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                           9.82000    9.84000  -0.02000   -0.20325
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                         9.77000    9.78000  -0.01000   -0.10225
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                             9.88000    9.90000  -0.02000   -0.20202
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                           9.83000    9.84000  -0.01000   -0.10163
安本標準兩岸價值基金                                                9.77000    9.87000  -0.10000   -1.01317
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                      9.92000   10.05000  -0.13000   -1.29353
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.18000   10.27000  -0.09000   -0.87634
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.65000    9.75000  -0.10000   -1.02564
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                   9.92000    9.97000  -0.05000   -0.50150
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.02560   11.02350   0.00210    0.01905
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.85600    9.88490  -0.02890   -0.29237
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.75430    9.76550  -0.01120   -0.11469
安聯中國東協基金                                                   14.35000   14.46000  -0.11000   -0.76072
安聯中國策略基金-美元                                               9.13000    9.39000  -0.26000   -2.76890
安聯中國策略基金-新臺幣                                            11.88000   12.17000  -0.29000   -2.38291
安聯中華新思路基金-人民幣                                          11.87000   12.07000  -0.20000   -1.65700
安聯中華新思路基金-美元                                            10.95000   11.16000  -0.21000   -1.88172
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          10.32000   10.48000  -0.16000   -1.52672
安聯台灣大壩基金                                                   24.53000   24.64000  -0.11000   -0.44643
安聯台灣科技基金                                                   38.44000   38.69000  -0.25000   -0.64616
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.49980   12.49960   0.00020    0.00160
安聯台灣智慧基金                                                   26.36000   26.48000  -0.12000   -0.45317
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.11210   10.10850   0.00360    0.03561
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.01550   15.00760   0.00790    0.05264
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.56790    9.56290   0.00500    0.05229
安聯四季成長組合基金-美元                                          10.98000   11.09000  -0.11000   -0.99188
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        11.30000   11.37000  -0.07000   -0.61566
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        12.35150   12.34740   0.00410    0.03321
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.12770   10.12340   0.00430    0.04248
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.20030   12.19530   0.00500    0.04100
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.41170    9.40850   0.00320    0.03401
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.26490    9.26090   0.00400    0.04319
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       8.92360    8.92000   0.00360    0.04036
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.04000   11.15000  -0.11000   -0.98655
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.01000   11.07000  -0.06000   -0.54201
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.76000   10.84000  -0.08000   -0.73801
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.87000    9.97000  -0.10000   -1.00301
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.34000    9.40000  -0.06000   -0.63830
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              10.94000   11.04000  -0.10000   -0.90580
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.50000   10.56000  -0.06000   -0.56818
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.73000    9.83000  -0.10000   -1.01729
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.36000    9.41000  -0.05000   -0.53135
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.07990   12.08530  -0.00540   -0.04468
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  10.97210   10.97830  -0.00620   -0.05648
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.63390   10.63890  -0.00500   -0.04700
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.84350    8.84690  -0.00340   -0.03843
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.63150    8.63640  -0.00490   -0.05674
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.34030    8.34420  -0.00390   -0.04674
安聯全球人口趨勢基金                                               11.20000   11.32000  -0.12000   -1.06007
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           9.68000    9.84000  -0.16000   -1.62602
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        36.58000   37.05000  -0.47000   -1.26856
安聯全球油礦金趨勢基金                                              8.44000    8.50000  -0.06000   -0.70588
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       11.92200   11.92040   0.00160    0.01342
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.29610   10.29470   0.00140    0.01360
安聯全球新興市場基金                                               16.27000   16.45000  -0.18000   -1.09422
安聯全球農金趨勢基金                                                9.75000    9.84000  -0.09000   -0.91463
安聯全球綠能趨勢基金                                                8.42000    8.53000  -0.11000   -1.28957
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.30000   10.42000  -0.12000   -1.15163
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.08000   10.20000  -0.12000   -1.17647
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.00000   10.12000  -0.12000   -1.18577
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.90000   10.01000  -0.11000   -1.09890
安聯亞洲動態策略基金                                               20.93000   21.01000  -0.08000   -0.38077
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.09090   10.09110  -0.00020   -0.00198
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                   9.79520    9.79540  -0.00020   -0.00204
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               82.97410   82.95580   0.01830    0.02206
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.25810   12.27840  -0.02030   -0.16533
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               64.60010   64.58320   0.01690    0.02617
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.46430    9.48000  -0.01570   -0.16561
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.58320    2.57990   0.00330    0.12791
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.40140   10.41050  -0.00910   -0.08741
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.19560    2.19090   0.00470    0.21452
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.59630    8.60380  -0.00750   -0.08717
宏利台灣動力基金                                                   27.38000   27.56000  -0.18000   -0.65312
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                                9.84470    9.89670  -0.05200   -0.52543
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.69480    9.70600  -0.01120   -0.11539
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.69100    7.73160  -0.04060   -0.52512
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.69410    7.71130  -0.01720   -0.22305
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       10.60000   10.62000  -0.02000   -0.18832
宏利全球債券組合基金                                               12.99030   12.98380   0.00650    0.05006
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.76380    2.76460  -0.00080   -0.02894
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 11.62620   11.62510   0.00110    0.00946
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.57720    8.57660   0.00060    0.00700
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.43370    2.42460   0.00910    0.37532
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 10.86220   10.84440   0.01780    0.16414
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.23000    3.23830  -0.00830   -0.25631
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.52130    0.52200  -0.00070   -0.13410
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       15.10000   15.12000  -0.02000   -0.13228
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           11.78870   11.81860  -0.02990   -0.25299
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.44100   10.46790  -0.02690   -0.25698
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.12410   10.13710  -0.01300   -0.12824
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.83060    8.85310  -0.02250   -0.25415
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.42770    8.44960  -0.02190   -0.25918
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.34980    8.36050  -0.01070   -0.12798
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.29240    8.31590  -0.02350   -0.28259
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.08000   10.07000   0.01000    0.09930
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                    9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                  9.92000    9.88000   0.04000    0.40486
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.79000    9.78000   0.01000    0.10225
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                  9.89000    9.84000   0.05000    0.50813
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.76190    2.76830  -0.00640   -0.23119
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.40030    0.40110  -0.00080   -0.19945
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.17010   12.17350  -0.00340   -0.02793
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.91080    0.91280  -0.00200   -0.21911
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.31950    7.32440  -0.00490   -0.06690
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.02540    2.02950  -0.00410   -0.20202
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.29110    0.29170  -0.00060   -0.20569
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.95720    8.96200  -0.00480   -0.05356
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32630    0.32700  -0.00070   -0.21407
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.64830   13.64820   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.31000    2.34000  -0.03000   -1.28205
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           10.52000   10.63000  -0.11000   -1.03481
宏利臺灣股息收益基金                                               24.22000   24.33000  -0.11000   -0.45212
宏利澳幣保本基金                                                   12.15240   12.14850   0.00390    0.03210
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                        9.85000    9.86000  -0.01000   -0.10142
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.66000    9.68000  -0.02000   -0.20661
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.11000   10.13000  -0.02000   -0.19743
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                        9.78000    9.76000   0.02000    0.20492
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.24000   10.22000   0.02000    0.19569
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  10.72000   10.76000  -0.04000   -0.37175
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    10.69000   10.74000  -0.05000   -0.46555
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   10.41000   10.42000  -0.01000   -0.09597
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      11.00000   10.96000   0.04000    0.36496
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.48000   10.48000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.56000    9.54000   0.02000    0.20964
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.31000   11.29000   0.02000    0.17715
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.25010   10.25510  -0.00500   -0.04876
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.41470    9.43170  -0.01700   -0.18024
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.89320    8.87330   0.01990    0.22427
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           10.68520   10.66130   0.02390    0.22418
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.03000    9.02000   0.01000    0.11086
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                                9.70000    9.72000  -0.02000   -0.20576
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                                9.58000    9.62000  -0.04000   -0.41580
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.42000    9.48000  -0.06000   -0.63291
貝萊德新台幣基金                                                   12.93870   12.93860   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     23.84000   23.93000  -0.09000   -0.37610
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.26000   11.26190  -0.00190   -0.01687
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.85110    9.88270  -0.03160   -0.31975
保德信大中華基金-人民幣                                             8.66000    8.76000  -0.10000   -1.14155
保德信大中華基金-美元                                               8.45000    8.59000  -0.14000   -1.62980
保德信大中華基金-新台幣                                            25.27000   25.57000  -0.30000   -1.17325
保德信中小型股基金                                                 36.79000   36.70000   0.09000    0.24523
保德信中國中小基金-人民幣                                           7.59000    7.80000  -0.21000   -2.69231
保德信中國中小基金-美元                                             7.24000    7.46000  -0.22000   -2.94906
保德信中國中小基金-新臺幣                                           7.02000    7.21000  -0.19000   -2.63523
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 8.75530    8.86930  -0.11400   -1.28533
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   8.83780    8.94350  -0.10570   -1.18186
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                 8.88510    8.99630  -0.11120   -1.23606
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                 9.64180    9.73710  -0.09530   -0.97873
保德信中國品牌基金-人民幣                                           7.91000    8.11000  -0.20000   -2.46609
保德信中國品牌基金-美元                                             7.93000    8.12000  -0.19000   -2.33990
保德信中國品牌基金-新臺幣                                           8.57000    8.79000  -0.22000   -2.50284
保德信台商全方位基金                                               31.31000   31.30000   0.01000    0.03195
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          28.34000   28.62000  -0.28000   -0.97834
保德信全球消費商機基金                                             17.79000   17.92000  -0.13000   -0.72545
保德信全球基礎建設基金                                             12.02000   12.02000   0.00000    0.00000
保德信全球資源基金                                                  7.88000    7.93000  -0.05000   -0.63052
保德信全球醫療生化基金-美元                                        10.26000   10.40000  -0.14000   -1.34615
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      34.16000   34.47000  -0.31000   -0.89933
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                                9.98950   10.01420  -0.02470   -0.24665
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                  9.98950   10.01420  -0.02470   -0.24665
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.00730    9.99160   0.01570    0.15713
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.00730    9.99160   0.01570    0.15713
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.53000    9.60490  -0.07490   -0.77981
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.39490   10.43980  -0.04490   -0.43008
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.08880    9.12180  -0.03300   -0.36177
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                 9.89680    9.89940  -0.00260   -0.02626
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.09260    8.12660  -0.03400   -0.41838
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     10.76190   10.76190   0.00000    0.00000
保德信亞太基金                                                     19.59000   19.71000  -0.12000   -0.60883
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.37960    8.41370  -0.03410   -0.40529
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               11.19540   11.19410   0.00130    0.01161
保德信店頭市場基金                                                 25.70000   25.73000  -0.03000   -0.11660
保德信拉丁美洲基金                                                  7.14000    7.33000  -0.19000   -2.59209
保德信金平衡基金                                                   28.45000   28.51000  -0.06000   -0.21045
保德信金滿意基金                                                   38.35000   38.08000   0.27000    0.70903
保德信科技島基金                                                   23.08000   22.88000   0.20000    0.87413
保德信高成長基金                                                   83.97000   84.04000  -0.07000   -0.08329
保德信第一基金                                                     23.09000   23.04000   0.05000    0.21701
保德信貨幣市場基金                                                 15.77920   15.77900   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.30280   10.39320  -0.09040   -0.86980
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.52030   10.56970  -0.04940   -0.46737
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.55860   10.63650  -0.07790   -0.73238
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.09500   10.12850  -0.03350   -0.33075
保德信新世紀基金                                                    9.96000   10.01000  -0.05000   -0.49950
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              7.94670    7.98820  -0.04150   -0.51952
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               10.86120   10.85890   0.00230    0.02118
保德信新興趨勢組合基金                                             10.17000   10.39000  -0.22000   -2.11742
保德信瑞騰基金                                                     15.55000   15.55000   0.00000    0.00000
保德信歐洲組合基金                                                  9.85000    9.96000  -0.11000   -1.10442
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.71190    9.71450  -0.00260   -0.02676
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.02030   10.02320  -0.00290   -0.02893
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.67880    9.67340   0.00540    0.05582
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.84230    9.83660   0.00570    0.05795
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.75740    9.76430  -0.00690   -0.07067
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                   9.91090    9.91780  -0.00690   -0.06957
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.64970    9.64840   0.00130    0.01347
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.77250    9.77120   0.00130    0.01330
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.08720   10.07130   0.01590    0.15787
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型              10.04450   10.05490  -0.01040   -0.10343
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.04460   10.05510  -0.01050   -0.10442
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                 9.98820    9.99180  -0.00360   -0.03603
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                 9.98820    9.99180  -0.00360   -0.03603
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.92410    9.93210  -0.00800   -0.08055
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.11860   10.12390  -0.00530   -0.05235
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.83940    9.84120  -0.00180   -0.01829
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                 9.93540    9.93720  -0.00180   -0.01811
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.60970    9.61990  -0.01020   -0.10603
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.44850    9.45460  -0.00610   -0.06452
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型              10.05440   10.06890  -0.01450   -0.14401
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.05140   10.06650  -0.01510   -0.15000
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.14410   10.14490  -0.00080   -0.00789
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.22290   10.22230   0.00060    0.00587
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.07590   10.08410  -0.00820   -0.08132
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.07630   10.08450  -0.00820   -0.08131
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.94370    1.94390  -0.00020   -0.01029
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.67440    2.67490  -0.00050   -0.01869
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29030    0.29100  -0.00070   -0.24055
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.43300    0.43400  -0.00100   -0.23041
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.31730    8.33910  -0.02180   -0.26142
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    11.65620   11.68020  -0.02400   -0.20548
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.41740    9.41570   0.00170    0.01805
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  11.60150   11.59720   0.00430    0.03708
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.45600    8.47340  -0.01740   -0.20535
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    10.45230   10.47380  -0.02150   -0.20527
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.15660   10.15750  -0.00090   -0.00886
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.08240   10.07600   0.00640    0.06352
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.05450   10.05520  -0.00070   -0.00696
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            10.69170   10.69200  -0.00030   -0.00281
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                   9.98740    9.98250   0.00490    0.04909
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.72300    9.72560  -0.00260   -0.02673
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.10620   10.10890  -0.00270   -0.02671
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.73240    9.72680   0.00560    0.05757
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.97340    9.96660   0.00680    0.06823
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.52310   10.55180  -0.02870   -0.27199
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.14110    6.14820  -0.00710   -0.11548
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.66550   10.67790  -0.01240   -0.11613
施羅德新紀元貨幣市場基金                                           11.65320   11.65310   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                           16.58000   16.69000  -0.11000   -0.65908
施羅德樂活中小基金-I類型                                         3791.20000 3817.04000 -25.84000   -0.67696
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                              9.76260    9.81240  -0.04980   -0.50752
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     10.68150   10.75030  -0.06880   -0.63998
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                        9.95100   10.01480  -0.06380   -0.63706
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              8.63500    8.67900  -0.04400   -0.50697
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      8.97450    9.03230  -0.05780   -0.63993
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        8.80670    8.86320  -0.05650   -0.63747
柏瑞中國平衡基金-N類型                                              9.89990    9.95040  -0.05050   -0.50752
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.35600   10.42260  -0.06660   -0.63900
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.30590   10.37200  -0.06610   -0.63729
柏瑞五國金勢力建設基金                                              6.23000    6.25000  -0.02000   -0.32000
柏瑞巨人基金                                                       11.65000   11.69000  -0.04000   -0.34217
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.66090   13.66080   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                               15.53000   15.58000  -0.05000   -0.32092
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   13.51750   13.51270   0.00480    0.03552
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.86390   11.88620  -0.02230   -0.18761
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             12.45480   12.47770  -0.02290   -0.18353
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.77560    8.77250   0.00310    0.03534
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.73970    6.73720   0.00250    0.03711
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.67570    8.69200  -0.01630   -0.18753
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.41590    8.43060  -0.01470   -0.17436
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.65170   10.67120  -0.01950   -0.18273
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.28440    8.29890  -0.01450   -0.17472
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.03990   12.06260  -0.02270   -0.18818
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.71060   11.70640   0.00420    0.03588
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          11.93980   11.96060  -0.02080   -0.17390
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.33780   11.35860  -0.02080   -0.18312
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.93180    8.92860   0.00320    0.03584
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.69420    9.71250  -0.01830   -0.18842
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.61900    9.63570  -0.01670   -0.17331
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.47300    9.49030  -0.01730   -0.18229
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.35280    9.36920  -0.01640   -0.17504
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.15520   10.13670   0.01850    0.18251
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.01130   10.01240  -0.00110   -0.01099
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                                9.87610    9.87930  -0.00320   -0.03239
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                                9.95460    9.95600  -0.00140   -0.01406
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.81320    9.79530   0.01790    0.18274
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.58130    9.58240  -0.00110   -0.01148
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.53780    9.54090  -0.00310   -0.03249
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.61730    9.61860  -0.00130   -0.01352
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.13620   10.11770   0.01850    0.18285
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.01130   10.01240  -0.00110   -0.01099
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                               9.87620    9.87940  -0.00320   -0.03239
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                               9.95470    9.95600  -0.00130   -0.01306
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.81310    9.79530   0.01780    0.18172
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.58150    9.58260  -0.00110   -0.01148
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.53780    9.54090  -0.00310   -0.03249
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.61740    9.61870  -0.00130   -0.01352
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       10.72610   10.71440   0.01170    0.10920
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               11.92300   11.92510  -0.00210   -0.01761
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.29710   11.30520  -0.00810   -0.07165
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        9.00010    8.99020   0.00990    0.11012
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.67650    9.67820  -0.00170   -0.01757
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.53540    9.54220  -0.00680   -0.07126
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      10.43720   10.42580   0.01140    0.10934
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.10180   11.10370  -0.00190   -0.01711
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                10.91420   10.92200  -0.00780   -0.07142
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        9.00030    8.99040   0.00990    0.11012
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.67690    9.67860  -0.00170   -0.01756
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.53580    9.54260  -0.00680   -0.07126
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           12.01000   12.08000  -0.07000   -0.57947
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   12.74000   12.86000  -0.12000   -0.93313
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      8.35000    8.43000  -0.08000   -0.94899
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            7.88000    7.92000  -0.04000   -0.50505
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    8.68000    8.76000  -0.08000   -0.91324
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           10.40000   10.46000  -0.06000   -0.57361
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   10.39000   10.49000  -0.10000   -0.95329
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     10.61000   10.72000  -0.11000   -1.02612
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 11.97000   12.01000  -0.04000   -0.33306
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   12.17000   12.16000   0.01000    0.08224
柏瑞拉丁美洲基金                                                    9.90000   10.15000  -0.25000   -2.46305
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       11.29420   11.28140   0.01280    0.11346
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.35600    7.34760   0.00840    0.11432
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.11000   10.09000   0.02000    0.19822
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 10.71000   10.70000   0.01000    0.09346
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.39000   10.39000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.29000    9.26000   0.03000    0.32397
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.61000    9.60000   0.01000    0.10417
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.56000    9.56000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.52000    9.51000   0.01000    0.10515
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.10000   10.07000   0.03000    0.29791
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                10.45000   10.44000   0.01000    0.09579
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.19000   10.19000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.37000    9.34000   0.03000    0.32120
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.40000    9.40000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.43000    9.43000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.52000    9.51000   0.01000    0.10515
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 11.39940   11.38870   0.01070    0.09395
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         11.05170   11.06430  -0.01260   -0.11388
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.15840   10.17050  -0.01210   -0.11897
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.28080    8.27300   0.00780    0.09428
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.28410    9.29470  -0.01060   -0.11404
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.31440    9.32550  -0.01110   -0.11903
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        10.63120   10.64330  -0.01210   -0.11369
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.01060   10.00120   0.00940    0.09399
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.14130   10.15340  -0.01210   -0.11917
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.61830    9.62920  -0.01090   -0.11320
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            8.94730    8.93890   0.00840    0.09397
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          8.84450    8.85350  -0.00900   -0.10165
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.33850    9.34960  -0.01110   -0.11872
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   11.85660   11.83540   0.02120    0.17912
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.30030   11.30700  -0.00670   -0.05926
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             10.71230   10.71880  -0.00650   -0.06064
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    6.99180    6.97930   0.01250    0.17910
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.71750    8.72270  -0.00520   -0.05961
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.31470    9.32030  -0.00560   -0.06008
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.19240   10.17420   0.01820    0.17888
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            10.72930   10.73580  -0.00650   -0.06055
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.43580    9.44140  -0.00560   -0.05931
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.91700    8.90100   0.01600    0.17976
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.51320    9.51900  -0.00580   -0.06093
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     11.18080   11.17570   0.00510    0.04563
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             11.75160   11.76240  -0.01080   -0.09182
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               10.75710   10.77130  -0.01420   -0.13183
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.06230    9.05820   0.00410    0.04526
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.57340    9.58230  -0.00890   -0.09288
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.56590    9.57850  -0.01260   -0.13154
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            11.07650   11.08670  -0.01020   -0.09200
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                               9.97560    9.97110   0.00450    0.04513
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              10.24990   10.26350  -0.01360   -0.13251
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.46120    9.45680   0.00440    0.04653
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.21600    9.21180   0.00420    0.04559
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                              9.79350    9.80260  -0.00910   -0.09283
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.32820    9.34050  -0.01230   -0.13168
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           17.69000   17.75000  -0.06000   -0.33803
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           16.28000   16.38000  -0.10000   -0.61050
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     12.82450   12.83570  -0.01120   -0.08726
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.24780   10.33120  -0.08340   -0.80726
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.20880   11.29550  -0.08670   -0.76756
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 11.77410   11.86860  -0.09450   -0.79622
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.70410   10.79310  -0.08900   -0.82460
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.24900    9.32430  -0.07530   -0.80757
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.80470    9.88050  -0.07580   -0.76717
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.66370    9.74120  -0.07750   -0.79559
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.68660    9.76720  -0.08060   -0.82521
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.38230    9.45860  -0.07630   -0.80667
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.60940    9.68370  -0.07430   -0.76727
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.28940   11.38000  -0.09060   -0.79613
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.63040    9.71050  -0.08010   -0.82488
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        14.64000   14.99000  -0.35000   -2.33489
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        24.14000   23.07000   1.07000    4.63806
國泰大中華基金                                                     17.13000   17.07000   0.06000    0.35149
國泰小龍基金                                                       13.42000   13.43000  -0.01000   -0.07446
國泰中小成長基金                                                   35.93000   36.12000  -0.19000   -0.52602
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                      3.65520    3.70180  -0.04660   -1.25885
國泰中國內需增長基金台幣級別                                       16.32000   16.48000  -0.16000   -0.97087
國泰中國內需增長基金美元I級別                                       0.61120    0.61980  -0.00860   -1.38754
國泰中國內需增長基金美元級別                                        0.57550    0.58350  -0.00800   -1.37104
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                                 2.21290    2.20650   0.00640    0.29005
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                                 9.65850    9.65540   0.00310    0.03211
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                   8.11520    8.11260   0.00260    0.03205
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                                 0.31450    0.31480  -0.00030   -0.09530
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                     11.55990   11.55790   0.00200    0.01730
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                        1.66190    1.66790  -0.00600   -0.35973
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                          9.93820    9.91190   0.02630    0.26534
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                          0.32610    0.32640  -0.00030   -0.09191
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                      3.74640    3.78770  -0.04130   -1.09037
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                       16.72000   16.85000  -0.13000   -0.77151
國泰中國新興戰略基金美元級別                                        0.53520    0.54180  -0.00660   -1.21816
國泰中港台基金人民幣級別                                            2.71900    2.74280  -0.02380   -0.86773
國泰中港台基金台幣級別                                             12.14000   12.21000  -0.07000   -0.57330
國泰中港台基金美元級別                                              0.39330    0.39720  -0.00390   -0.98187
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   27.83000   27.99000  -0.16000   -0.57163
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.40000   12.36000   0.04000    0.32362
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       36.31000   36.59000  -0.28000   -0.76524
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                         10.44680   10.41900   0.02780    0.26682
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                         10.25570   10.22850   0.02720    0.26592
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                        10.27960   10.25230   0.02730    0.26628
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                          0.33690    0.33740  -0.00050   -0.14819
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                          0.33060    0.33110  -0.00050   -0.15101
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                         0.33130    0.33180  -0.00050   -0.15069
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.41850   12.41830   0.00020    0.00161
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                       2.43290    2.45280  -0.01990   -0.81132
國泰全球高股息基金-台幣級別                                        10.88000   10.94000  -0.06000   -0.54845
國泰全球高股息基金-美金級別                                         0.35090    0.35420  -0.00330   -0.93168
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                         0.49680    0.50080  -0.00400   -0.79872
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                       12.72000   12.72000   0.00000    0.00000
國泰全球基礎建設基金美元級別                                        0.43660    0.43840  -0.00180   -0.41058
國泰全球資源基金台幣級別                                            5.67000    5.71000  -0.04000   -0.70053
國泰全球資源基金美元級別                                            0.18030    0.18230  -0.00200   -1.09709
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)              0.40230    0.40530  -0.00300   -0.74019
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                0.36230    0.36510  -0.00280   -0.76691
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)              0.42720    0.43050  -0.00330   -0.76655
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)           10.78000   10.85000  -0.07000   -0.64516
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)              9.56000    9.62000  -0.06000   -0.62370
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)              0.51230    0.51540  -0.00310   -0.60147
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 20.52000   20.53000  -0.01000   -0.04871
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        21.28000   21.31000  -0.03000   -0.14078
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                          2.40370    2.41740  -0.01370   -0.56672
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                           10.75220   10.79140  -0.03920   -0.36325
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                              9.58850    9.62350  -0.03500   -0.36369
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                            0.34760    0.35000  -0.00240   -0.68571
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                              0.31000    0.31210  -0.00210   -0.67286
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                            0.48890    0.49160  -0.00270   -0.54923
國泰亞洲成長基金台幣級別                                           10.81000   10.86000  -0.05000   -0.46041
國泰亞洲成長基金美元級別                                            0.36040    0.36350  -0.00310   -0.85282
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                    17.82000   17.94000  -0.12000   -0.66890
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                     0.57530    0.58140  -0.00610   -1.04919
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型)             17.82000   17.94000  -0.12000   -0.66890
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型)              0.81040    0.81790  -0.00750   -0.91698
國泰科技生化基金                                                   27.76000   27.77000  -0.01000   -0.03601
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          27.38000   27.60000  -0.22000   -0.79710
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           13.39000   13.20000   0.19000    1.43939
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    37.74200   37.81110  -0.06910   -0.18275
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    20.44290   20.38860   0.05430    0.26633
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    17.51060   17.57070  -0.06010   -0.34205
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   38.98150   39.19110  -0.20960   -0.53482
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   40.45930   41.01570  -0.55640   -1.35655
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.01620   43.56760  -0.55140   -1.26562
國泰紐幣2021保本基金                                               12.26410   12.26480  -0.00070   -0.00571
國泰紐幣八年期保本基金                                             12.55640   12.55760  -0.00120   -0.00956
國泰紐幣保本基金                                                   12.49650   12.49720  -0.00070   -0.00560
國泰國泰基金台幣I級別                                              18.87000   18.82000   0.05000    0.26567
國泰國泰基金台幣級別                                               18.87000   18.82000   0.05000    0.26567
國泰富時中國A50基金                                                17.80000   17.24000   0.56000    3.24826
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.37000   10.35000   0.02000    0.19324
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)                10.03000   10.01000   0.02000    0.19980
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)               0.33360    0.33430  -0.00070   -0.20939
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.47930    0.47960  -0.00030   -0.06255
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                         10.56870   10.56270   0.00600    0.05680
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                            7.50110    7.49680   0.00430    0.05736
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                          0.35700    0.35790  -0.00090   -0.25147
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                            0.24220    0.24300  -0.00080   -0.32922
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C                  2.12920    2.14860  -0.01940   -0.90291
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A                    9.46770    9.52760  -0.05990   -0.62870
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B                    0.30480    0.30790  -0.00310   -1.00682
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       40.17870   40.05550   0.12320    0.30757
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            16.93000   16.52000   0.41000    2.48184
國泰新興市場基金台幣級別                                           11.20000   11.29000  -0.09000   -0.79717
國泰新興市場基金美元級別                                            0.36180    0.36600  -0.00420   -1.14754
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                              2.28830    2.28800   0.00030    0.01311
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                                1.49020    1.49000   0.00020    0.01342
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                                0.34020    0.34060  -0.00040   -0.11744
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                                0.33660    0.33810  -0.00150   -0.44366
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                  0.22370    0.22400  -0.00030   -0.13393
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                             10.42480   10.42970  -0.00490   -0.04698
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                                6.66170    6.66470  -0.00300   -0.04501
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   14.89000   14.92000  -0.03000   -0.20107
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   30.30000   30.19000   0.11000    0.36436
國泰價值卓越基金                                                   12.57000   12.61000  -0.04000   -0.31721
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                          10.30000   10.30000   0.00000    0.00000
國泰歐洲精選基金-美元級別                                           0.34950    0.35100  -0.00150   -0.42735
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    38.72280   38.68480   0.03800    0.09823
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              19.81000   20.07000  -0.26000   -1.29547
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              18.29000   18.52000  -0.23000   -1.24190
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  17.91000   17.88000   0.03000    0.16779
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                       12.05110   12.05130  -0.00020   -0.00166
國泰豐益債券組合基金美元級別                                        0.39540    0.39590  -0.00050   -0.12629
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                           9.59070    9.60020  -0.00950   -0.09896
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                           8.21510    8.20510   0.01000    0.12188
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                          10.74060   10.75130  -0.01070   -0.09952
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.31520    9.30380   0.01140    0.12253
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.23000   11.22900   0.00100    0.00891
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.80950    9.79110   0.01840    0.18793
第一金大中華基金                                                   23.80000   23.91000  -0.11000   -0.46006
第一金小型精選基金                                                 29.80000   30.16000  -0.36000   -1.19363
第一金中國世紀基金-人民幣                                          11.36000   11.65000  -0.29000   -2.48927
第一金中國世紀基金-美元                                             7.02870    7.23610  -0.20740   -2.86618
第一金中國世紀基金-美元-N                                           7.02920    7.23670  -0.20750   -2.86733
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           8.30000    8.53000  -0.23000   -2.69637
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         8.30000    8.53000  -0.23000   -2.69637
第一金中概平衡基金                                                 22.27000   22.44000  -0.17000   -0.75758
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.26200   15.26180   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                          177.96900  177.96700   0.00200    0.00112
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                       9.70430    9.81890  -0.11460   -1.16714
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                     9.70440    9.81890  -0.11450   -1.16612
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                     9.92000   10.00000  -0.08000   -0.80000
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                   9.92000   10.00000  -0.08000   -0.80000
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                                 13.40360   13.60110  -0.19750   -1.45209
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                               13.40430   13.60190  -0.19760   -1.45274
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                               12.93000   13.07000  -0.14000   -1.07116
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                             12.93000   13.07000  -0.14000   -1.07116
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.60890    9.63270  -0.02380   -0.24708
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.61240    9.63560  -0.02320   -0.24077
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.29340    9.29530  -0.00190   -0.02044
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.31780    9.31980  -0.00200   -0.02146
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.14360   10.16810  -0.02450   -0.24095
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                          9.82340    9.82550  -0.00210   -0.02137
第一金全球大趨勢基金                                               22.84000   23.06000  -0.22000   -0.95403
第一金全球不動產證券化基金A                                         8.01870    7.95490   0.06380    0.80202
第一金全球不動產證券化基金B                                         5.67280    5.62760   0.04520    0.80318
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.28240    9.26980   0.01260    0.13593
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.28360    9.27100   0.01260    0.13591
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  8.99000    8.98000   0.01000    0.11136
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.00000    8.98000   0.02000    0.22272
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                    9.71700    9.70390   0.01310    0.13500
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                  9.71820    9.70530   0.01290    0.13292
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                  9.42000    9.40000   0.02000    0.21277
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N                9.42000    9.40000   0.02000    0.21277
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.43760    8.44500  -0.00740   -0.08763
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.03910   10.04790  -0.00880   -0.08758
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.57890    9.59420  -0.01530   -0.15947
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.57800    9.59330  -0.01530   -0.15949
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.87420    7.88680  -0.01260   -0.15976
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.74780    8.74830  -0.00050   -0.00572
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.74840    8.74890  -0.00050   -0.00572
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.21530   11.23320  -0.01790   -0.15935
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.21620   11.23410  -0.01790   -0.15934
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                                9.98020    9.99600  -0.01580   -0.15806
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.78060   14.78140  -0.00080   -0.00541
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                              13.08260   13.35070  -0.26810   -2.00813
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                            13.09910   13.36740  -0.26830   -2.00712
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                            12.40000   12.60000  -0.20000   -1.58730
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                          12.42000   12.63000  -0.21000   -1.66271
第一金亞洲科技基金                                                 17.48000   17.60000  -0.12000   -0.68182
第一金亞洲新興市場基金                                             12.44000   12.42000   0.02000    0.16103
第一金店頭市場基金                                                  7.63000    7.65000  -0.02000   -0.26144
第一金創新趨勢基金                                                 19.81000   20.06000  -0.25000   -1.24626
第一金電子基金                                                     28.09000   28.17000  -0.08000   -0.28399
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       18.54000   18.52000   0.02000    0.10799
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           20.70000   20.74000  -0.04000   -0.19286
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                          6.91000    6.99000  -0.08000   -1.14449
統一大中華中小基金(美元)                                            6.26000    6.35000  -0.09000   -1.41732
統一大中華中小基金(新台幣)                                          9.28000    9.38000  -0.10000   -1.06610
統一大東協高股息基金(人民幣)                                       10.20000   10.24000  -0.04000   -0.39063
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.39000    9.45000  -0.06000   -0.63492
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.71000    9.73000  -0.02000   -0.20555
統一大滿貫基金-A類型                                               28.93000   29.33000  -0.40000   -1.36379
統一大滿貫基金-I類型                                               28.93000   29.33000  -0.40000   -1.36379
統一大龍印基金                                                     13.07000   13.19000  -0.12000   -0.90978
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          7.82000    7.93000  -0.11000   -1.38714
統一大龍騰中國基金(美元)                                            7.09000    7.21000  -0.12000   -1.66436
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          8.09000    8.18000  -0.09000   -1.10024
統一中小基金                                                       21.60000   21.65000  -0.05000   -0.23095
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.84040    9.82330   0.01710    0.17408
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.08860    9.10730  -0.01870   -0.20533
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.83210    8.84240  -0.01030   -0.11648
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              11.80140   11.78090   0.02050    0.17401
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                10.83570   10.85800  -0.02230   -0.20538
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              10.51580   10.52800  -0.01220   -0.11588
統一台灣動力基金                                                   14.48000   14.49000  -0.01000   -0.06901
統一全天候基金-A類型                                               98.07000   98.67000  -0.60000   -0.60809
統一全天候基金-I類型                                               98.17000   98.77000  -0.60000   -0.60747
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.59950    8.65610  -0.05660   -0.65387
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               8.22780    8.30870  -0.08090   -0.97368
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             8.21110    8.27930  -0.06820   -0.82374
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             8.96280    9.02180  -0.05900   -0.65397
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.58270    8.66720  -0.08450   -0.97494
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.55820    8.62930  -0.07110   -0.82394
統一全球債券組合基金                                               11.90930   11.91340  -0.00410   -0.03442
統一全球新科技基金(人民幣)                                         15.66000   15.97000  -0.31000   -1.94114
統一全球新科技基金(美元)                                           14.59000   14.92000  -0.33000   -2.21180
統一全球新科技基金(新台幣)                                         14.05000   14.30000  -0.25000   -1.74825
統一亞太基金                                                       22.93000   23.19000  -0.26000   -1.12117
統一亞洲大金磚基金                                                 11.34000   11.47000  -0.13000   -1.13339
統一奔騰基金                                                       51.52000   51.89000  -0.37000   -0.71305
統一強棒貨幣市場基金                                               16.67060   16.67040   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                                8.87000    9.08000  -0.21000   -2.31278
統一強漢基金(美元)                                                  7.92000    8.12000  -0.20000   -2.46305
統一強漢基金(新台幣)                                               20.90000   21.35000  -0.45000   -2.10773
統一統信基金                                                       25.10000   25.31000  -0.21000   -0.82971
統一黑馬基金                                                       52.14000   52.38000  -0.24000   -0.45819
統一新亞洲科技能源基金                                             16.45000   16.69000  -0.24000   -1.43799
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     7.94230    7.94930  -0.00700   -0.08806
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.17610   10.18500  -0.00890   -0.08738
統一經建基金                                                       41.13000   41.39000  -0.26000   -0.62817
統一龍馬基金                                                       55.56000   56.31000  -0.75000   -1.33191
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     16.15000   16.30000  -0.15000   -0.92025
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              39.84000   39.87000  -0.03000   -0.07524
野村中國機會基金                                                   11.71000   11.86000  -0.15000   -1.26476
野村巴西基金                                                        5.95000    6.09000  -0.14000   -2.29885
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.69000   11.73000  -0.04000   -0.34101
野村台灣高股息基金                                                 23.02000   22.92000   0.10000    0.43630
野村台灣運籌基金                                                   31.07000   31.14000  -0.07000   -0.22479
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.44420    9.44340   0.00080    0.00847
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.35660    9.35740  -0.00080   -0.00855
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.44150    9.43820   0.00330    0.03496
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                 9.76160    9.76080   0.00080    0.00820
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                   9.59930    9.60010  -0.00080   -0.00833
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                 9.54420    9.54090   0.00330    0.03459
野村平衡基金                                                       17.17000   17.21000  -0.04000   -0.23242
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            8.94000    8.90000   0.04000    0.44944
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                         9.45000    9.42000   0.03000    0.31847
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           13.00000   12.94000   0.06000    0.46368
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        10.82000   10.79000   0.03000    0.27804
野村全球生技醫療基金                                               17.54000   17.63000  -0.09000   -0.51049
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.00500   10.00520  -0.00020   -0.00200
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                               9.94150    9.94820  -0.00670   -0.06735
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                             9.94440    9.93960   0.00480    0.04829
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.00500   10.00520  -0.00020   -0.00200
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                               9.94150    9.94820  -0.00670   -0.06735
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                             9.94450    9.93960   0.00490    0.04930
野村全球品牌基金                                                   25.69000   26.01000  -0.32000   -1.23030
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.89000   12.94000  -0.05000   -0.38640
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.91000   10.99000  -0.08000   -0.72793
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.47000   19.56000  -0.09000   -0.46012
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              12.18000   12.28000  -0.10000   -0.81433
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.01830   10.02750  -0.00920   -0.09175
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.43210   10.44240  -0.01030   -0.09864
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.33240   10.33440  -0.00200   -0.01935
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             9.27010    9.31680  -0.04670   -0.50125
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               9.03470    9.07940  -0.04470   -0.49232
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.65920    8.68140  -0.02220   -0.25572
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            11.06840   11.12410  -0.05570   -0.50071
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.55200   10.60430  -0.05230   -0.49320
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.17980   10.20640  -0.02660   -0.26062
野村成長基金                                                       26.14000   26.23000  -0.09000   -0.34312
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.34330    8.38240  -0.03910   -0.46645
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.34500    8.38470  -0.03970   -0.47348
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.54780    8.55970  -0.01190   -0.13902
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         8.95100    8.99260  -0.04160   -0.46260
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           8.84400    8.88600  -0.04200   -0.47265
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.05770    9.07030  -0.01260   -0.13891
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  7.84000    7.88000  -0.04000   -0.50761
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 11.33000   11.39000  -0.06000   -0.52678
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.20410    9.21280  -0.00870   -0.09443
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.24520    9.25360  -0.00840   -0.09078
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.38090    9.37020   0.01070    0.11419
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                             9.83420    9.84540  -0.01120   -0.11376
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                               9.78100    9.79000  -0.00900   -0.09193
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                             9.92960    9.91820   0.01140    0.11494
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.43800    8.44170  -0.00370   -0.04383
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         8.99500    9.01310  -0.01810   -0.20082
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.85920    8.87710  -0.01790   -0.20164
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          12.99610   13.00190  -0.00580   -0.04461
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.04080   12.06490  -0.02410   -0.19975
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                           9.78510    9.80500  -0.01990   -0.20296
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.99240    9.99500  -0.00260   -0.02601
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.99710   10.00190  -0.00480   -0.04799
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.03660   10.00190   0.03470    0.34693
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.99270    9.99500  -0.00230   -0.02301
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.99610   10.00190  -0.00580   -0.05799
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.03660   10.00190   0.03470    0.34693
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價       9.69800    9.69730   0.00070    0.00722
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價         9.69860    9.70290  -0.00430   -0.04432
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價       9.73800    9.70400   0.03400    0.35037
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                              9.96540    9.96880  -0.00340   -0.03411
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                          10.11460   10.13090  -0.01630   -0.16089
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.73230    9.74870  -0.01640   -0.16823
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.29360    9.29710  -0.00350   -0.03765
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.21920   11.22330  -0.00410   -0.03653
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                            9.94260    9.98500  -0.04240   -0.42464
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                10.95450   11.02840  -0.07390   -0.67009
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.43840   10.50900  -0.07060   -0.67181
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.26940   10.31190  -0.04250   -0.41215
野村泰國基金                                                       42.21000   42.39000  -0.18000   -0.42463
野村高科技基金                                                      8.45000    8.53000  -0.08000   -0.93787
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.01160   10.06480  -0.05320   -0.52857
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.02140   10.11150  -0.09010   -0.89106
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.39360   10.49970  -0.10610   -1.01051
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.38340    9.46630  -0.08290   -0.87574
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.36770    9.41760  -0.04990   -0.52986
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.20610    9.29250  -0.08640   -0.92978
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        11.61660   11.72130  -0.10470   -0.89325
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        13.06180   13.20220  -0.14040   -1.06346
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.54870   10.64190  -0.09320   -0.87578
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.53780   10.59400  -0.05620   -0.53049
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          10.61810   10.71710  -0.09900   -0.92376
野村貨幣市場基金                                                   16.27820   16.27790   0.00030    0.00184
野村新馬基金                                                       15.27000   15.25000   0.02000    0.13115
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價               9.94890    9.96720  -0.01830   -0.18360
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                 9.77680    9.81970  -0.04290   -0.43688
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價       9.85480    9.87980  -0.02500   -0.25304
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民     9.76790    9.77330  -0.00540   -0.05525
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元     9.74720    9.74930  -0.00210   -0.02154
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺     9.76370    9.76020   0.00350    0.03586
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民     9.84670    9.85210  -0.00540   -0.05481
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元     9.80910    9.81110  -0.00200   -0.02039
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺     9.79220    9.78870   0.00350    0.03576
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.82220    9.84480  -0.02260   -0.22956
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.76710    9.78780  -0.02070   -0.21149
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.74930    9.76410  -0.01480   -0.15158
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計     9.82220    9.84480  -0.02260   -0.22956
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價     9.76720    9.78780  -0.02060   -0.21047
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計     9.74940    9.76410  -0.01470   -0.15055
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.05320   10.04750   0.00570    0.05673
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.85120    7.84670   0.00450    0.05735
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    11.72680   11.72010   0.00670    0.05717
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      7.55000    7.72000  -0.17000   -2.20207
野村精選貨幣市場基金                                               12.08430   12.08420   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.57000   11.63000  -0.06000   -0.51591
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      10.68000   10.74000  -0.06000   -0.55866
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.42000   10.46000  -0.04000   -0.38241
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.71000    7.72000  -0.01000   -0.12953
野村歐洲高股息基金累積型                                           10.96000   10.98000  -0.02000   -0.18215
野村積極成長基金                                                   11.02000   11.06000  -0.04000   -0.36166
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        7.87000    7.89000  -0.02000   -0.25349
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    28.67000   28.75000  -0.08000   -0.27826
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.30730   10.30950  -0.00220   -0.02134
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.53470    8.54650  -0.01180   -0.13807
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.86590    7.87620  -0.01030   -0.13077
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.79560    7.79760  -0.00200   -0.02565
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            11.70750   11.72340  -0.01590   -0.13563
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.52080   10.53460  -0.01380   -0.13100
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.46020   10.46290  -0.00270   -0.02581
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       10.19000   10.29000  -0.10000   -0.97182
野村環球基金-人民幣計價                                            15.50000   15.70000  -0.20000   -1.27389
野村環球基金-美元計價                                              12.05000   12.22000  -0.17000   -1.39116
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    16.95000   17.11000  -0.16000   -0.93513
野村鴻利基金                                                       19.59000   19.62000  -0.03000   -0.15291
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.86540   16.86520   0.00020    0.00119
野村鴻運基金                                                       16.76000   16.81000  -0.05000   -0.29744
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                      8.85000    8.89000  -0.04000   -0.44994
野村鑫平衡組合基金-S類型                                            9.55000    9.54000   0.01000    0.10482
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        14.19000   14.19000   0.00000    0.00000
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.11900   10.11150   0.00750    0.07417
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.27390   13.26430   0.00960    0.07237
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.04320   10.04680  -0.00360   -0.03583
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.89290    9.90920  -0.01630   -0.16449
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                  9.62290    9.61680   0.00610    0.06343
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                  9.62380    9.62370   0.00010    0.00104
凱基台商天下基金                                                   11.79000   11.83000  -0.04000   -0.33812
凱基台灣精五門基金                                                 17.85000   18.01000  -0.16000   -0.88840
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       38.95000   38.83500   0.11500    0.29612
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   39.22610   39.27880  -0.05270   -0.13417
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      40.26700   40.25830   0.00870    0.02161
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.19000   10.24000  -0.05000   -0.48828
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.59000    9.63000  -0.04000   -0.41537
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.41160   10.50320  -0.09160   -0.87212
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.46000   12.50000  -0.04000   -0.32000
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.15030   11.23130  -0.08100   -0.72120
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.04000   11.11000  -0.07000   -0.63006
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.55130   11.55110   0.00020    0.00173
凱基開創基金                                                       23.57000   23.79000  -0.22000   -0.92476
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         21.51000   21.90000  -0.39000   -1.78082
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         20.72890   21.19610  -0.46720   -2.20418
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     16.24000   16.35000  -0.11000   -0.67278
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     15.43110   15.59960  -0.16850   -1.08016
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.10000    7.19000  -0.09000   -1.25174
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.91000   12.04000  -0.13000   -1.07973
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.49140   11.62750  -0.13610   -1.17050
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       11.06000   11.14000  -0.08000   -0.71813
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       11.76760   11.92160  -0.15400   -1.29177
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.12000   12.23000  -0.11000   -0.89943
凱基護城河基金-台幣計價A                                           12.93000   13.04000  -0.11000   -0.84356
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.60190   12.76630  -0.16440   -1.28777
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         14.04000   13.72000   0.32000    2.33236
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         32.35000   34.01000  -1.66000   -4.88092
富邦NASDAQ-100基金                                                 30.06000   30.63000  -0.57000   -1.86092
富邦上証180基金                                                    26.28000   25.53000   0.75000    2.93772
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.16530    0.16880  -0.00350   -2.07346
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         5.12000    5.22000  -0.10000   -1.91571
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    8.03000    8.21000  -0.18000   -2.19245
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   33.40000   31.94000   1.46000    4.57107
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               10.80930   10.89430  -0.08500   -0.78022
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                  9.96310   10.04570  -0.08260   -0.82224
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                                9.56800    9.65790  -0.08990   -0.93084
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                                9.38820    9.46190  -0.07370   -0.77891
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  8.58190    8.65300  -0.07110   -0.82168
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                8.24730    8.32480  -0.07750   -0.93095
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.22760   20.23110  -0.00350   -0.01730
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.39720   11.39510   0.00210    0.01843
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.37660   10.39550  -0.01890   -0.18181
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             12.89500   12.90370  -0.00870   -0.06742
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                1.89440    1.89570  -0.00130   -0.06858
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.29180    9.29810  -0.00630   -0.06776
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.41320    1.41410  -0.00090   -0.06364
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               11.78800   11.78930  -0.00130   -0.01103
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.71050    1.71290  -0.00240   -0.14011
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.12150   10.12260  -0.00110   -0.01087
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.48750    1.48960  -0.00210   -0.14098
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  14.74000   14.66000   0.08000    0.54570
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  22.34000   22.60000  -0.26000   -1.15044
富邦日本東証基金                                                   21.90000   22.06000  -0.16000   -0.72529
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    43.45000   43.43000   0.02000    0.04605
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    43.86000   43.99000  -0.13000   -0.29552
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    48.35000   48.44000  -0.09000   -0.18580
富邦台灣心基金                                                     19.30000   19.35000  -0.05000   -0.25840
富邦台灣釆吉50基金                                                 45.62000   45.73000  -0.11000   -0.24054
富邦台灣科技指數基金                                               50.49000   50.62000  -0.13000   -0.25682
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   40.60970   40.56470   0.04500    0.11093
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.65800   41.61820   0.03980    0.09563
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.28630    0.28440   0.00190    0.66807
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                         9.06000    8.97000   0.09000    1.00334
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.53800    2.53350   0.00450    0.17762
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.33730    0.33720   0.00010    0.02966
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             10.45120   10.45380  -0.00260   -0.02487
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.19560    2.19160   0.00400    0.18252
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.32220    0.32210   0.00010    0.03105
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              8.98340    8.98570  -0.00230   -0.02560
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.65050   15.65030   0.00020    0.00128
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          39.84080   39.85950  -0.01870   -0.04691
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   39.25310   39.17710   0.07600    0.19399
富邦長紅基金                                                       54.82000   55.00000  -0.18000   -0.32727
富邦科技基金                                                       20.20000   20.26000  -0.06000   -0.29615
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           40.78170   40.60700   0.17470    0.43022
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        38.45150   38.36310   0.08840    0.23043
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          39.00170   38.81930   0.18240    0.46987
富邦恒生國企ETF基金                                                19.39000   19.23000   0.16000    0.83203
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              14.85000   14.96000  -0.11000   -0.73529
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              24.76000   24.42000   0.34000    1.39230
富邦高成長基金                                                     21.16000   21.20000  -0.04000   -0.18868
富邦基金A類型                                                      11.66000   11.76000  -0.10000   -0.85034
富邦基金I類型                                                      11.66000   11.76000  -0.10000   -0.85034
富邦深証100基金                                                     8.03000    7.82000   0.21000    2.68542
富邦富時歐洲ETF基金                                                19.57000   19.71000  -0.14000   -0.71030
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.41250    0.41250   0.00000    0.00000
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.25050   12.27970  -0.02920   -0.23779
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.40560    9.42810  -0.02250   -0.23865
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.30330    0.30330   0.00000    0.00000
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.72370    8.74450  -0.02080   -0.23786
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      18.78000   18.84000  -0.06000   -0.31847
富邦精準基金                                                       39.95000   40.17000  -0.22000   -0.54767
富邦精銳中小基金                                                    9.51000    9.56000  -0.05000   -0.52301
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       15.67000   15.56000   0.11000    0.70694
富邦臺灣公司治理100基金                                            20.77000   20.83000  -0.06000   -0.28805
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               8.06000    8.08000  -0.02000   -0.24752
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              13.13000   13.08000   0.05000    0.38226
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.53000   19.45000   0.08000    0.41131
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                            9.94400    9.94590  -0.00190   -0.01910
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                              9.65590    9.70560  -0.04970   -0.51208
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                            9.85010    9.87880  -0.02870   -0.29052
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                            9.63310    9.63490  -0.00180   -0.01868
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.31280    9.36070  -0.04790   -0.51171
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.48290    9.51050  -0.02760   -0.29021
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                   28.80000   28.77000   0.03000    0.10428
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.75600    9.81280  -0.05680   -0.57884
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.70000    9.75360  -0.05360   -0.54954
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.73310    9.78570  -0.05260   -0.53752
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別             9.75590    9.81270  -0.05680   -0.57884
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                   9.70000    9.75360  -0.05360   -0.54954
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.73310    9.78580  -0.05270   -0.53854
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.52800    8.55130  -0.02330   -0.27247
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.06180    9.08360  -0.02180   -0.23999
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.81640    8.83640  -0.02000   -0.22634
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                   9.62380    9.64990  -0.02610   -0.27047
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                         9.63540    9.65860  -0.02320   -0.24020
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.38050    9.40150  -0.02100   -0.22337
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.45810    9.48530  -0.02720   -0.28676
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.19620    8.20050  -0.00430   -0.05244
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.23400    9.23610  -0.00210   -0.02274
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         8.75220    8.75240  -0.00020   -0.00229
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      10.31620   10.32140  -0.00520   -0.05038
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            10.09520   10.09750  -0.00230   -0.02278
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                           9.64690    9.64730  -0.00040   -0.00415
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        8.88530    8.88610  -0.00080   -0.00900
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                          9.49100    9.49070   0.00030    0.00316
富達卓越領航全球組合基金                                           14.73000   14.82000  -0.09000   -0.60729
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.42260    8.42850  -0.00590   -0.07000
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.12080    9.12430  -0.00350   -0.03836
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               8.83900    8.84150  -0.00250   -0.02828
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別             9.67780    9.68440  -0.00660   -0.06815
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                   9.65140    9.65510  -0.00370   -0.03832
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.39100    9.39380  -0.00280   -0.02981
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               8.94000    8.94190  -0.00190   -0.02125
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                 9.47320    9.47500  -0.00180   -0.01900
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     8.45000    8.58000  -0.13000   -1.51515
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       8.98000    9.12000  -0.14000   -1.53509
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     7.93000    8.02000  -0.09000   -1.12219
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        6.95000    7.16000  -0.21000   -2.93296
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          7.89000    8.15000  -0.26000   -3.19018
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        7.75000    7.99000  -0.24000   -3.00375
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                 9.75550    9.74760   0.00790    0.08105
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.19720    9.20030  -0.00310   -0.03369
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.81390    8.81100   0.00290    0.03291
富蘭克林華美中華基金                                               10.80000   10.87000  -0.07000   -0.64397
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               17.87000   17.94000  -0.07000   -0.39019
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 18.32000   18.37000  -0.05000   -0.27218
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.55000   10.67000  -0.12000   -1.12465
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                    10.29000   10.36000  -0.07000   -0.67568
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               7.75460    7.77040  -0.01580   -0.20334
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           8.81950    8.85490  -0.03540   -0.39978
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                           9.55600    9.59430  -0.03830   -0.39920
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.12720    9.14590  -0.01870   -0.20446
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.09770   11.11750  -0.01980   -0.17810
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.68110    8.69660  -0.01550   -0.17823
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        9.05540    9.07160  -0.01620   -0.17858
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       13.34470   13.35950  -0.01480   -0.11078
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.25280   10.26420  -0.01140   -0.11107
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.13110   10.14560  -0.01450   -0.14292
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.60880    7.61960  -0.01080   -0.14174
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          9.04560    9.05850  -0.01290   -0.14241
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       10.73910   10.73100   0.00810    0.07548
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.53130    7.52560   0.00570    0.07574
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.97210    8.96530   0.00680    0.07585
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.42540   10.44070  -0.01530   -0.14654
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.65400    7.66530  -0.01130   -0.14742
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.07890    8.08140  -0.00250   -0.03094
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.04980    9.07090  -0.02110   -0.23261
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                             9.87470    9.89770  -0.02300   -0.23238
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.50790   12.51180  -0.00390   -0.03117
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.20000    8.21000  -0.01000   -0.12180
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.46000    8.43000   0.03000    0.35587
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           9.08000    9.13000  -0.05000   -0.54765
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.57000   10.63000  -0.06000   -0.56444
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.83000    8.76000   0.07000    0.79909
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.61000   11.52000   0.09000    0.78125
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.95000    9.01000  -0.06000   -0.66593
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.20000   10.27000  -0.07000   -0.68160
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.45000    8.47000  -0.02000   -0.23613
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.64000    9.66000  -0.02000   -0.20704
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.21000    9.27000  -0.06000   -0.64725
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.15000    9.21000  -0.06000   -0.65147
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                               9.91000    9.98000  -0.07000   -0.70140
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             8.92000    8.97000  -0.05000   -0.55741
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                             9.65000    9.69000  -0.04000   -0.41280
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 12.62310   12.65000  -0.02690   -0.21265
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.61000    9.61000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.61000    9.61000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                            9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                           9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                              9.68000    9.67000   0.01000    0.10341
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.54000    9.54000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.54000    9.54000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           10.21000   10.17000   0.04000    0.39331
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.07000   10.04000   0.03000    0.29880
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.07000   10.03000   0.04000    0.39880
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.52000    9.58000  -0.06000   -0.62630
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                       9.78000    9.80000  -0.02000   -0.20408
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.34000    9.44000  -0.10000   -1.05932
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                       9.60000    9.66000  -0.06000   -0.62112
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.03000    9.19000  -0.16000   -1.74102
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.28000    9.41000  -0.13000   -1.38151
富蘭克林華美第一富基金                                             34.17000   34.31000  -0.14000   -0.40804
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.31100   10.31090   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               9.00000    9.07000  -0.07000   -0.77178
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.44000    9.51000  -0.07000   -0.73607
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.25000    9.28000  -0.03000   -0.32328
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.70000    9.73000  -0.03000   -0.30832
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.23000   14.43000  -0.20000   -1.38600
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.11000   13.31000  -0.20000   -1.50263
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  15.28000   15.45000  -0.17000   -1.10032
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      7.70910    7.77910  -0.07000   -0.89985
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                  9.81530    9.84820  -0.03290   -0.33407
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.40300    9.42540  -0.02240   -0.23766
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    10.88400   10.91000  -0.02600   -0.23831
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.72600    6.72750  -0.00150   -0.02230
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.84390    8.86410  -0.02020   -0.22789
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型      10.00030   10.02320  -0.02290   -0.22847
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.40560   10.40790  -0.00230   -0.02210
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.24000   20.18000   0.06000    0.29732
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.86000    9.87000  -0.01000   -0.10132
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.84000    9.85000  -0.01000   -0.10152
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.67350   11.67250   0.00100    0.00857
復華人生目標基金                                                   34.67200   34.93230  -0.26030   -0.74516
復華大中華中小策略基金                                              7.71000    7.79000  -0.08000   -1.02696
復華中小精選基金                                                   58.71000   59.30000  -0.59000   -0.99494
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             49.91270   49.68970   0.22300    0.44879
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        8.03000    8.21000  -0.18000   -2.19245
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        7.12000    7.26000  -0.14000   -1.92837
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     10.79000   10.77000   0.02000    0.18570
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                      9.85000    9.84000   0.01000    0.10163
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                       9.37000    9.38000  -0.01000   -0.10661
復華六年到期新興市場債券基金                                        9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
復華台灣智能基金                                                   11.62000   11.64000  -0.02000   -0.17182
復華全方位基金                                                     26.57000   26.68000  -0.11000   -0.41229
復華全球大趨勢基金-美元                                            12.70000   12.89000  -0.19000   -1.47401
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          20.02000   20.24000  -0.22000   -1.08696
復華全球平衡基金-美元                                               8.99000    9.07000  -0.08000   -0.88203
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.22000   19.30000  -0.08000   -0.41451
復華全球物聯網科技基金-美元                                        15.11000   15.52000  -0.41000   -2.64175
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      14.58000   14.92000  -0.34000   -2.27882
復華全球原物料基金                                                  9.10000    9.18000  -0.08000   -0.87146
復華全球消費基金-新臺幣                                            12.49000   12.59000  -0.10000   -0.79428
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        11.43550   11.43130   0.00420    0.03674
復華全球債券基金                                                   13.17140   13.17560  -0.00420   -0.03188
復華全球債券組合基金                                               14.59000   14.58000   0.01000    0.06859
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     13.92000   13.91000   0.01000    0.07189
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                      9.72000    9.71000   0.01000    0.10299
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.37000    9.41000  -0.04000   -0.42508
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.58000   10.60000  -0.02000   -0.18868
復華有利貨幣市場基金                                               13.44500   13.44480   0.00020    0.00149
復華亞太平衡基金                                                   11.07000   11.09000  -0.02000   -0.18034
復華亞太成長基金                                                   13.14000   13.41000  -0.27000   -2.01342
復華亞太神龍科技基金-美元                                           8.72000    8.88000  -0.16000   -1.80180
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         9.27000    9.40000  -0.13000   -1.38298
復華東協世紀基金                                                   11.69000   11.75000  -0.06000   -0.51064
復華南非幣長期收益基金A                                            12.87000   12.91000  -0.04000   -0.30984
復華南非幣長期收益基金B                                             7.85000    7.88000  -0.03000   -0.38071
復華南非幣短期收益基金A                                            13.68000   13.67000   0.01000    0.07315
復華南非幣短期收益基金B                                             8.95000    8.95000   0.00000    0.00000
復華美國新星基金-美元                                              12.06000   12.33000  -0.27000   -2.18978
復華美國新星基金-新臺幣                                            12.24000   12.45000  -0.21000   -1.68675
復華恒生基金                                                       19.37000   19.30000   0.07000    0.36269
復華恒生單日反向一倍基金                                            9.51000    9.53000  -0.02000   -0.20986
復華恒生單日正向二倍基金                                           25.91000   25.82000   0.09000    0.34857
復華神盾基金                                                       22.56750   22.72670  -0.15920   -0.70050
復華高成長基金                                                     59.13000   59.21000  -0.08000   -0.13511
復華高益策略組合基金                                               13.04000   13.03000   0.01000    0.07675
復華貨幣市場基金                                                   14.40630   14.40610   0.00020    0.00139
復華富時不動產證券化基金                                           18.23000   18.26000  -0.03000   -0.16429
復華富時台灣高股息低波動基金                                       49.95000   50.10000  -0.15000   -0.29940
復華復華基金                                                       18.42000   18.45000  -0.03000   -0.16260
復華華人世紀基金                                                   14.85000   14.99000  -0.14000   -0.93396
復華傳家二號基金                                                   27.88350   28.06300  -0.17950   -0.63963
復華傳家基金                                                       19.72010   20.04280  -0.32270   -1.61005
復華奧林匹克全球組合基金                                           14.60000   14.59000   0.01000    0.06854
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.24000   11.30000  -0.06000   -0.53097
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               13.79000   13.83000  -0.04000   -0.28923
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.42000    9.45000  -0.03000   -0.31746
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.32000   10.33000  -0.01000   -0.09681
復華新興人民幣債券基金A                                            11.73000   11.74000  -0.01000   -0.08518
復華新興人民幣債券基金B                                             8.92000    8.92000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                     18.87000   18.91000  -0.04000   -0.21153
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.24000    9.27000  -0.03000   -0.32362
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.38000    5.39000  -0.01000   -0.18553
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              11.99000   12.03000  -0.04000   -0.33250
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              12.05000   12.09000  -0.04000   -0.33085
復華新興市場短期收益基金                                           10.81000   10.80000   0.01000    0.09259
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     8.62000    8.65000  -0.03000   -0.34682
復華滬深300 A股基金                                                19.27000   18.71000   0.56000    2.99305
復華數位經濟基金                                                   43.44000   44.08000  -0.64000   -1.45191
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景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.79120    9.79390  -0.00270   -0.02757
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.61510    9.61260   0.00250    0.02601
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                          9.94630    9.94910  -0.00280   -0.02814
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                        9.73190    9.73040   0.00150    0.01542
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                          9.58360    9.58840  -0.00480   -0.05006
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.13140   10.09550   0.03590    0.35560
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.62880    9.63280  -0.00400   -0.04152
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.18030   10.14340   0.03690    0.36378
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                              9.62790    9.63190  -0.00400   -0.04153
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           10.18220   10.14530   0.03690    0.36372
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                            9.96240    9.96580  -0.00340   -0.03412
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                              9.96060    9.96750  -0.00690   -0.06922
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.01550    9.98200   0.03350    0.33560
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                            9.90780    9.91190  -0.00410   -0.04136
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.97070   10.74150   0.22920    2.13378
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                              9.89010    9.89730  -0.00720   -0.07275
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                            9.90790    9.91200  -0.00410   -0.04136
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.96860   10.73950   0.22910    2.13325
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                              9.89050    9.89770  -0.00720   -0.07274
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                            9.97900    9.94600   0.03300    0.33179
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.19170    9.17750   0.01420    0.15473
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.18960    8.22260  -0.03300   -0.40133
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.19810    8.21640  -0.01830   -0.22273
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.54480   11.52560   0.01920    0.16659
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.30230   10.34370  -0.04140   -0.40024
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.43170   10.45500  -0.02330   -0.22286
景順主流基金                                                       14.68000   14.69000  -0.01000   -0.06807
景順台灣科技基金                                                   25.19000   25.20000  -0.01000   -0.03968
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.64000    9.70000  -0.06000   -0.61856
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.34000    9.40000  -0.06000   -0.63830
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.89000    8.95000  -0.06000   -0.67039
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   10.75000   10.83000  -0.08000   -0.73869
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.26000   10.33000  -0.07000   -0.67764
景順全球科技基金                                                   21.40000   21.82000  -0.42000   -1.92484
景順全球康健基金                                                   19.41000   19.49000  -0.08000   -0.41047
景順貨幣市場基金                                                   15.94580   15.94560   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                       26.86000   26.87000  -0.01000   -0.03722
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           13.52000   13.84000  -0.32000   -2.31214
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         12.68000   12.93000  -0.25000   -1.93349
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.67000   10.82000  -0.15000   -1.38632
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    10.89000   10.99000  -0.10000   -0.90992
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      10.93000   11.08000  -0.15000   -1.35379
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.16000   11.26000  -0.10000   -0.88810
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.45000    9.49000  -0.04000   -0.42150
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                            9.64000    9.65000  -0.01000   -0.10363
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                              9.70000    9.75000  -0.05000   -0.51282
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                            9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.60980    8.62300  -0.01320   -0.15308
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.87480    7.86590   0.00890    0.11315
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.09980   11.11650  -0.01670   -0.15023
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.13170   10.12020   0.01150    0.11363
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         6.86000    7.00000  -0.14000   -2.00000
華南永昌中國A股基金(美元)                                           6.53000    6.68000  -0.15000   -2.24551
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                         9.61000    9.79000  -0.18000   -1.83861
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.33750    9.34230  -0.00480   -0.05138
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.56850    9.53470   0.03380    0.35449
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                      9.69560    9.70060  -0.00500   -0.05154
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                    9.93830    9.90320   0.03510    0.35443
華南永昌永昌基金                                                   16.50000   16.50000   0.00000    0.00000
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.25970   14.26160  -0.00190   -0.01332
華南永昌全球神農水資源基金                                          9.96000   10.02000  -0.06000   -0.59880
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        8.97000    9.12000  -0.15000   -1.64474
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                      9.29000    9.40000  -0.11000   -1.17021
華南永昌全球精品基金                                               14.98000   15.09000  -0.11000   -0.72896
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.52000   10.70000  -0.18000   -1.68224
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.55000   10.69000  -0.14000   -1.30964
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             12.73000   12.95000  -0.22000   -1.69884
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           12.68000   12.85000  -0.17000   -1.32296
華南永昌物聯網精選基金                                              9.59000    9.51000   0.08000    0.84122
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.21660   16.21640   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                               21.96870   21.86580   0.10290    0.47060
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.94520   11.94500   0.00020    0.00167
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.22730   10.23460  -0.00730   -0.07133
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.08040   10.05980   0.02060    0.20478
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.78060    9.78760  -0.00700   -0.07152
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.60830    9.58870   0.01960    0.20441
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.02430   10.03240  -0.00810   -0.08074
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                          9.82520    9.80610   0.01910    0.19478
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.68080    9.68870  -0.00790   -0.08154
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.47900    9.46060   0.01840    0.19449
華頓中小型基金                                                     21.86000   21.97000  -0.11000   -0.50068
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.22340   11.30880  -0.08540   -0.75516
華頓台灣基金                                                       22.62000   22.63000  -0.01000   -0.04419
華頓平安貨幣市場基金                                               11.52730   11.52720   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                               16.51000   16.75000  -0.24000   -1.43284
華頓全球高收益債券基金A                                            13.43050   13.42200   0.00850    0.06333
華頓全球高收益債券基金B                                             8.23320    8.22800   0.00520    0.06320
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.55000    5.60000  -0.05000   -0.89286
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.35030    2.40240  -0.05210   -2.16866
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          10.47570   10.74870  -0.27300   -2.53984
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.33820    0.34760  -0.00940   -2.70426
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         10.96440   11.04320  -0.07880   -0.71356
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                            9.94450   10.01720  -0.07270   -0.72575
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                            9.71570    9.77980  -0.06410   -0.65543
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                              8.72810    8.78560  -0.05750   -0.65448
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                            9.87200    9.97730  -0.10530   -1.05540
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                              8.89040    8.99270  -0.10230   -1.13759
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                        9.34000    9.48000  -0.14000   -1.47679
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          8.02000    8.13000  -0.11000   -1.35301
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          8.57000    8.72000  -0.15000   -1.72018
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.50620    2.50180   0.00440    0.17587
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.05230    2.04940   0.00290    0.14150
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 11.61880   11.63710  -0.01830   -0.15726
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.35370    9.36840  -0.01470   -0.15691
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.36000    0.36060  -0.00060   -0.16639
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29430    0.29560  -0.00130   -0.43978
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.05000    3.10000  -0.05000   -1.61290
匯豐中國動力基金(台幣)                                             13.60000   13.85000  -0.25000   -1.80505
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.44000    0.45000  -0.01000   -2.22222
匯豐台灣精典基金                                                   22.30000   22.39000  -0.09000   -0.40197
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.03000   12.19000  -0.16000   -1.31255
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.06000    8.12000  -0.06000   -0.73892
匯豐安富基金                                                       24.38000   24.43000  -0.05000   -0.20467
匯豐成功基金                                                       39.95000   40.19000  -0.24000   -0.59716
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                   10.75000   10.78000  -0.03000   -0.27829
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.34000   10.33000   0.01000    0.09681
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                      9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   10.96000   10.97000  -0.01000   -0.09116
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                     10.56000   10.57000  -0.01000   -0.09461
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                     10.49000   10.51000  -0.02000   -0.19029
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.58110    2.57880   0.00230    0.08919
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.33340    2.33110   0.00230    0.09867
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.41810   11.42930  -0.01120   -0.09799
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.73530    7.74640  -0.01110   -0.14329
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.37210    0.37310  -0.00100   -0.26802
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.32800    0.32910  -0.00110   -0.33424
匯豐金磚動力基金                                                   13.16000   13.34000  -0.18000   -1.34933
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           14.98520   14.98510   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            4.82000    4.82000   0.00000    0.00000
匯豐新鑽動力基金                                                   10.29000   10.40000  -0.11000   -1.05769
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.36720    5.40650  -0.03930   -0.72690
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.01160    9.05110  -0.03950   -0.43641
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 47.99000   48.18000  -0.19000   -0.39435
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 47.99000   48.18000  -0.19000   -0.39435
匯豐龍騰電子基金                                                   31.92000   31.91000   0.01000    0.03134
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.14150   12.15330  -0.01180   -0.09709
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     16.81000   16.90000  -0.09000   -0.53254
新光中國成長基金(人民幣)                                            8.46000    8.57000  -0.11000   -1.28355
新光中國成長基金(美元)                                              8.40000    8.54000  -0.14000   -1.63934
新光中國成長基金(新臺幣)                                            8.41000    8.52000  -0.11000   -1.29108
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             10.52760   10.55030  -0.02270   -0.21516
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                                9.63580    9.63920  -0.00340   -0.03527
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                              9.97170    9.94460   0.02710    0.27251
新光台灣富貴基金                                                   20.63000   20.84000  -0.21000   -1.00768
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.82000    9.84000  -0.02000   -0.20325
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.79000    8.81000  -0.02000   -0.22701
新光全球生技醫療基金(美元)                                         11.54000   11.62000  -0.08000   -0.68847
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       11.29000   11.33000  -0.04000   -0.35305
新光全球債券基金(A累積)美元                                         9.95650    9.95470   0.00180    0.01808
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                       9.76620    9.73420   0.03200    0.32874
新光全球債券基金(B配息)美元                                         9.55700    9.55570   0.00130    0.01360
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                       9.36150    9.33080   0.03070    0.32902
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.23000    9.29000  -0.06000   -0.64586
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  10.56000   10.64000  -0.08000   -0.75188
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.79000    9.96000  -0.17000   -1.70683
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.83000    9.96000  -0.13000   -1.30522
新光吉星貨幣市場基金                                               15.45340   15.45320   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.66000    9.84000  -0.18000   -1.82927
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.74000    8.91000  -0.17000   -1.90797
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       9.19000    9.35000  -0.16000   -1.71123
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       9.08000    9.24000  -0.16000   -1.73160
新光亞洲精選基金-美金                                              21.02000   21.13000  -0.11000   -0.52059
新光亞洲精選基金-新台幣                                            21.38000   21.42000  -0.04000   -0.18674
新光兩岸優勢基金                                                    9.84000    9.95000  -0.11000   -1.10553
新光店頭基金                                                       21.43000   21.54000  -0.11000   -0.51068
新光南非幣保本基金                                                 12.02000   12.02000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    10.31000   10.32000  -0.01000   -0.09690
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                   9.79000    9.77000   0.02000    0.20471
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                     9.54000    9.55000  -0.01000   -0.10471
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.04000    9.02000   0.02000    0.22173
新光特選內需收益ETF基金                                            19.79000   19.84000  -0.05000   -0.25202
新光創新科技基金                                                   13.69000   13.68000   0.01000    0.07310
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                 9.81030    9.82190  -0.01160   -0.11810
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.04680   10.03710   0.00970    0.09664
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                 9.67160    9.66890   0.00270    0.02792
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.22140    9.23240  -0.01100   -0.11915
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.45050    9.44120   0.00930    0.09850
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.09370    9.09110   0.00260    0.02860
新光澳幣八年期保本基金                                             10.42000   10.43000  -0.01000   -0.09588
新光澳幣十年期保本基金                                             10.19000   10.20000  -0.01000   -0.09804
新光澳幣保本基金                                                   11.97000   11.97000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.10610   10.11490  -0.00880   -0.08700
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.62450    9.63300  -0.00850   -0.08824
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.59480    9.58840   0.00640    0.06675
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                         9.99340    9.98670   0.00670    0.06709
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.92960    9.94000  -0.01040   -0.10463
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.53040    9.54040  -0.01000   -0.10482
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.52510    9.53970  -0.01460   -0.15304
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.92150    9.93690  -0.01540   -0.15498
瑞銀全球創新趨勢基金                                                6.98000    7.03000  -0.05000   -0.71124
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                            8.71000    8.62000   0.09000    1.04408
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                        9.79380    9.80910  -0.01530   -0.15598
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.24770    9.26190  -0.01420   -0.15332
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                           9.67770    9.69790  -0.02020   -0.20829
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.20770    9.22650  -0.01880   -0.20376
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.29470    9.31880  -0.02410   -0.25862
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                           9.82130    9.84630  -0.02500   -0.25390
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        13.77210   13.78800  -0.01590   -0.11532
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.37370    8.38340  -0.00970   -0.11570
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                        36.72140   36.57070   0.15070    0.41208
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               39.83240   39.99580  -0.16340   -0.40854
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  37.48700   37.35010   0.13690    0.36653
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 39.91790   39.99880  -0.08090   -0.20226
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                39.94870   39.99810  -0.04940   -0.12351
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  38.88270   38.77160   0.11110    0.28655
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.24430   11.24300   0.00130    0.01156
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.96620    9.94760   0.01860    0.18698
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      10.92440   11.14420  -0.21980   -1.97233
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         8.09840    8.27980  -0.18140   -2.19087
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                       8.42000    8.57000  -0.15000   -1.75029
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 11.95530   12.13300  -0.17770   -1.46460
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.43460   11.63050  -0.19590   -1.68436
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 10.79000   10.93000  -0.14000   -1.28088
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 10.97710   11.14030  -0.16320   -1.46495
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.58080    9.74500  -0.16420   -1.68497
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  9.06000    9.18000  -0.12000   -1.30719
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.59400    9.73660  -0.14260   -1.46458
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.40700    8.55110  -0.14410   -1.68516
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 8.92000    9.04000  -0.12000   -1.32743
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.16760    9.30380  -0.13620   -1.46392
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.30240    8.44470  -0.14230   -1.68508
群益中小型股基金                                                   37.10000   37.07000   0.03000    0.08093
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                               9.41180    9.47320  -0.06140   -0.64814
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 8.66620    8.74960  -0.08340   -0.95319
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               8.16350    8.22740  -0.06390   -0.77667
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.23640    8.29010  -0.05370   -0.64776
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 7.58340    7.65640  -0.07300   -0.95345
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.14420    7.20020  -0.05600   -0.77776
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                      9.99920    0.00000   9.99920    0.00000
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      10.99910   11.00000  -0.00090   -0.00818
群益中國高收益債券基金-美元                                        10.60720   10.61690  -0.00970   -0.09136
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                       9.80990    9.81870  -0.00880   -0.08962
群益中國新機會基金N-人民幣                                          7.34840    7.50450  -0.15610   -2.08009
群益中國新機會基金N-美元                                            6.69220    6.85540  -0.16320   -2.38061
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          7.18000    7.34000  -0.16000   -2.17984
群益中國新機會基金-人民幣                                           6.51690    6.65530  -0.13840   -2.07955
群益中國新機會基金-美元                                             7.15550    7.33000  -0.17450   -2.38063
群益中國新機會基金-新臺幣                                           6.86000    7.01000  -0.15000   -2.13980
群益平衡王基金                                                     18.10770   18.15720  -0.04950   -0.27262
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    8.07000    8.03000   0.04000    0.49813
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    5.82000    5.80000   0.02000    0.34483
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               10.76540   10.74050   0.02490    0.23183
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 10.19140   10.19050   0.00090    0.00883
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                                9.70000    9.66000   0.04000    0.41408
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                                9.57370    9.55150   0.02220    0.23242
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.06280    9.06210   0.00070    0.00772
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                8.63000    8.59000   0.04000    0.46566
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                              9.84940    9.84170   0.00770    0.07824
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                                9.63980    9.62990   0.00990    0.10280
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                              9.64000    9.61000   0.03000    0.31217
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.11900    9.11190   0.00710    0.07792
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.04060    9.03130   0.00930    0.10298
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.05000    9.01000   0.04000    0.44395
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                             9.90640    9.89870   0.00770    0.07779
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                               9.94220    9.93190   0.01030    0.10371
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.09000   10.06000   0.03000    0.29821
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.27950    9.27230   0.00720    0.07765
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.67290    9.66300   0.00990    0.10245
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                             9.93000    9.89000   0.04000    0.40445
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 10.21130   10.20440   0.00690    0.06762
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.33120    7.32620   0.00500    0.06825
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.18050   10.19560  -0.01510   -0.14810
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.05220   10.06450  -0.01230   -0.12221
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.21440   10.20860   0.00580    0.05681
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.94480    9.95950  -0.01470   -0.14760
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.85250    9.86450  -0.01200   -0.12165
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                     10.01150   10.00580   0.00570    0.05697
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.18050   10.19570  -0.01520   -0.14908
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.05210   10.06450  -0.01240   -0.12321
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.21460   10.20880   0.00580    0.05681
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.94480    9.95960  -0.01480   -0.14860
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.85240    9.86450  -0.01210   -0.12266
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                    10.01150   10.00580   0.00570    0.05697
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.71930    9.83340  -0.11410   -1.16033
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.36000   11.44000  -0.08000   -0.69930
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.90340   16.09000  -0.18660   -1.15973
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.75000   15.87000  -0.12000   -0.75614
群益多利策略組合基金                                               11.42000   11.41000   0.01000    0.08764
群益多重收益組合基金                                               13.50000   13.51000  -0.01000   -0.07402
群益多重資產組合基金                                               15.03000   15.04000  -0.01000   -0.06649
群益安家基金                                                       23.00380   23.05560  -0.05180   -0.22467
群益安穩貨幣市場基金                                               16.09560   16.09540   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               23.19000   23.45000  -0.26000   -1.10874
群益亞太中小基金                                                   10.34000   10.39000  -0.05000   -0.48123
群益亞太新趨勢平衡基金                                             15.13000   15.17000  -0.04000   -0.26368
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                          9.65490    9.66120  -0.00630   -0.06521
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.36410    7.36890  -0.00480   -0.06514
群益店頭市場基金                                                   83.38000   84.29000  -0.91000   -1.07961
群益東方盛世基金                                                    8.48000    8.52000  -0.04000   -0.46948
群益東協成長基金-人民幣                                            12.62910   12.65360  -0.02450   -0.19362
群益東協成長基金-美元                                              10.99420   11.04030  -0.04610   -0.41756
群益東協成長基金-新臺幣                                            10.92000   10.92000   0.00000    0.00000
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               10.96300   11.07060  -0.10760   -0.97194
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 10.38290   10.48310  -0.10020   -0.95582
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                                9.87970    9.95530  -0.07560   -0.75939
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.48430    9.57730  -0.09300   -0.97105
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  8.98550    9.07220  -0.08670   -0.95567
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.54790    8.61340  -0.06550   -0.76044
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.28140    9.37250  -0.09110   -0.97199
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.14530    9.23360  -0.08830   -0.95629
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.54930    9.62240  -0.07310   -0.75969
群益長安基金                                                       24.52000   25.02000  -0.50000   -1.99840
群益美國新創亮點基金N-美元                                          9.84550   10.01280  -0.16730   -1.67086
群益美國新創亮點基金-美元                                          14.89360   15.14670  -0.25310   -1.67099
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        14.44000   14.63000  -0.19000   -1.29870
群益真善美基金                                                     15.58380   15.67400  -0.09020   -0.57548
群益馬拉松基金                                                    109.49000  110.41000  -0.92000   -0.83326
群益馬拉松基金I類型                                               109.60000  110.52000  -0.92000   -0.83243
群益深証中小板基金                                                 10.29000   10.05000   0.24000    2.38806
群益創新科技基金                                                   28.49000   28.61000  -0.12000   -0.41943
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            8.47490    8.61980  -0.14490   -1.68101
群益華夏盛世基金N-美元                                              7.73570    7.89220  -0.15650   -1.98297
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            8.09000    8.24000  -0.15000   -1.82039
群益華夏盛世基金-人民幣                                             9.22910    9.38690  -0.15780   -1.68107
群益華夏盛世基金-美元                                               8.52970    8.70220  -0.17250   -1.98226
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            14.12000   14.38000  -0.26000   -1.80807
群益奧斯卡基金                                                     24.28000   24.41000  -0.13000   -0.53257
群益新興金鑽基金-美元                                              10.69790   10.88790  -0.19000   -1.74506
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.21000    8.32000  -0.11000   -1.32212
群益葛萊美基金                                                     20.55000   20.52000   0.03000    0.14620
群益道瓊美國地產ETF基金                                            19.29000   19.23000   0.06000    0.31201
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         8.80000    8.81000  -0.01000   -0.11351
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        11.55000   11.51000   0.04000    0.34752
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   11.72160   11.75840  -0.03680   -0.31297
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.05270   11.08950  -0.03680   -0.33185
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.20000   10.20000   0.00000    0.00000
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.01480   11.05050  -0.03570   -0.32306
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.41720    8.44360  -0.02640   -0.31266
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      8.83310    8.86250  -0.02940   -0.33173
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.15000    8.16000  -0.01000   -0.12255
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.46560    8.49300  -0.02740   -0.32262
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                     9.91330    9.94630  -0.03300   -0.33178
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.77040    9.80280  -0.03240   -0.33052
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               8.79000    8.81000  -0.02000   -0.22701
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.29000    9.32000  -0.03000   -0.32189
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.02000   10.04000  -0.02000   -0.19920
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              10.09000   10.10000  -0.01000   -0.09901
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.00000   10.02000  -0.02000   -0.19960
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                 9.97000    9.99000  -0.02000   -0.20020
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                             9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                             9.89000    9.91000  -0.02000   -0.20182
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                              10.00000   10.02000  -0.02000   -0.19960
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                             9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                              10.00000   10.01000  -0.01000   -0.09990
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                             9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                             9.89000    9.91000  -0.02000   -0.20182
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.00000   10.02000  -0.02000   -0.19960
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                             9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.00000   10.01000  -0.01000   -0.09990
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                             9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                             9.89000    9.91000  -0.02000   -0.20182
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                              10.00000   10.02000  -0.02000   -0.19960
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                             9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                              10.00000   10.01000  -0.01000   -0.09990
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                             9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                             9.89000    9.91000  -0.02000   -0.20182
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.00000   10.02000  -0.02000   -0.19960
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                             9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.00000   10.01000  -0.01000   -0.09990
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德信大發基金                                                       25.15000   25.28000  -0.13000   -0.51424
德信中國精選成長基金                                                9.81000    9.89000  -0.08000   -0.80890
德信台灣主流中小基金                                               15.51000   15.63000  -0.12000   -0.76775
德信新興股票組合基金                                               10.22000   10.23000  -0.01000   -0.09775
德信萬保貨幣市場基金                                               11.94070   11.94060   0.00010    0.00084
德信萬瑞基金                                                       10.74840   10.72930   0.01910    0.17802
德信數位時代基金                                                   24.81000   24.93000  -0.12000   -0.48135
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       10.03800   10.05540  -0.01740   -0.17304
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         10.00710   10.01450  -0.00740   -0.07389
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.66940   11.66920   0.00020    0.00171
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            13.11000   13.06000   0.05000    0.38285
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      18.34000   18.51000  -0.17000   -0.91842
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.51920   10.52270  -0.00350   -0.03326
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     15.18930   15.19460  -0.00530   -0.03488
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.16470    8.14500   0.01970    0.24187
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       10.96250   10.98050  -0.01800   -0.16393
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       11.38440   11.40300  -0.01860   -0.16311
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                13.22140   13.18960   0.03180    0.24110
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摩根大歐洲基金                                                     16.91000   16.97000  -0.06000   -0.35357
摩根中小基金                                                       19.31000   19.19000   0.12000    0.62533
摩根中國A股基金                                                    11.55000   11.81000  -0.26000   -2.20152
摩根中國A股基金(美元)                                               9.03000    9.26000  -0.23000   -2.48380
摩根中國亮點基金                                                   11.13000   11.34000  -0.21000   -1.85185
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      10.44230   10.55600  -0.11370   -1.07711
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              11.61260   11.74930  -0.13670   -1.16347
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 8.83010    8.94830  -0.11820   -1.32092
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        11.80070   11.92910  -0.12840   -1.07636
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                13.61100   13.77080  -0.15980   -1.16043
摩根台灣金磚基金-累積型                                            17.44000   17.35000   0.09000    0.51873
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        17.44000   17.35000   0.09000    0.51873
摩根台灣增長基金                                                   45.92000   45.91000   0.01000    0.02178
摩根平衡基金                                                       26.88000   26.85000   0.03000    0.11173
摩根全球α基金                                                     18.87000   18.99000  -0.12000   -0.63191
摩根全球平衡基金                                                   14.55430   14.59460  -0.04030   -0.27613
摩根全球發現基金                                                   12.10000   12.07000   0.03000    0.24855
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.47510    9.46350   0.01160    0.12258
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.48900   10.46540   0.02360    0.22550
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                 9.86760    9.85730   0.01030    0.10449
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.21190   11.19820   0.01370    0.12234
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                   9.85820    9.84780   0.01040    0.10561
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.15980   10.11870   0.04110    0.40618
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.12680   13.07360   0.05320    0.40693
摩根亞洲基金                                                       51.01000   51.19000  -0.18000   -0.35163
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.32750    8.31760   0.00990    0.11902
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.71250    9.70810   0.00440    0.04532
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.58160    8.58170  -0.00010   -0.00117
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.18460   12.17000   0.01460    0.11997
摩根東方內需機會基金                                               16.17000   16.23000  -0.06000   -0.36969
摩根東方科技基金                                                   30.44000   30.86000  -0.42000   -1.36099
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.30000    9.29000   0.01000    0.10764
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.57000    9.59000  -0.02000   -0.20855
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.02000    9.04000  -0.02000   -0.22124
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      10.97000   10.96000   0.01000    0.09124
摩根金龍收成基金                                                   18.35000   18.63000  -0.28000   -1.50295
摩根第一貨幣市場基金                                               15.08680   15.08670   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                   13.87000   14.06000  -0.19000   -1.35135
摩根新金磚五國基金                                                 10.71000   10.81000  -0.10000   -0.92507
摩根新絲路基金                                                      8.93000    8.98000  -0.05000   -0.55679
摩根新興35基金                                                     12.18000   12.29000  -0.11000   -0.89504
摩根新興日本基金                                                   24.01000   24.19000  -0.18000   -0.74411
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.20240    7.20630  -0.00390   -0.05412
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.45790    9.46480  -0.00690   -0.07290
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.19720    9.20730  -0.01010   -0.10970
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  10.49690   10.50350  -0.00660   -0.06284
摩根新興科技基金                                                   46.70000   46.47000   0.23000    0.49494
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                   8.23850    8.23530   0.00320    0.03886
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                    10.50350   10.49930   0.00420    0.04000
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.35300    8.39110  -0.03810   -0.45405
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.05010    9.11680  -0.06670   -0.73162
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.50100    8.56680  -0.06580   -0.76808
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                         9.64700    9.69110  -0.04410   -0.45506
摩根龍揚基金                                                       27.38000   27.80000  -0.42000   -1.51079
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.00000   10.02000  -0.02000   -0.19960
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              10.64000   10.70000  -0.06000   -0.56075
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.39000   10.45000  -0.06000   -0.57416
摩根環球股票收益基金-累積型                                        11.12000   11.14000  -0.02000   -0.17953
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.28410    9.28730  -0.00320   -0.03446
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.25470   11.25860  -0.00390   -0.03464
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                     21.06000   21.22000  -0.16000   -0.75401
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       11.79790   11.80640  -0.00850   -0.07199
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.01810   11.02700  -0.00890   -0.08071
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.04150   10.02370   0.01780    0.17758
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.19650   10.20380  -0.00730   -0.07154
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.58070    9.58840  -0.00770   -0.08031
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.72590    8.71040   0.01550    0.17795
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                       9.97840   10.06390  -0.08550   -0.84957
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                    10.08170   10.12700  -0.04530   -0.44732
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.45420    9.49290  -0.03870   -0.40767
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                  9.64220    9.64270  -0.00050   -0.00519
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.19750    9.23520  -0.03770   -0.40822
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.38010    9.38060  -0.00050   -0.00533
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.08670   11.13540  -0.04870   -0.43734
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     10.85460   10.90080  -0.04620   -0.42382
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.09220   10.09810  -0.00590   -0.05843
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.48980   10.53590  -0.04610   -0.43755
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.25440   10.29810  -0.04370   -0.42435
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.53700    9.54250  -0.00550   -0.05764
聯邦金鑽平衡基金                                                   20.41740   20.56840  -0.15100   -0.73414
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.06380    9.14940  -0.08560   -0.93558
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.40090    9.45130  -0.05040   -0.53326
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.05630    9.14170  -0.08540   -0.93418
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.39300    9.44340  -0.05040   -0.53371
聯邦貨幣市場基金                                                   13.17150   13.17140   0.00010    0.00076
聯邦精選科技基金                                                   10.67000   10.77000  -0.10000   -0.92851
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.16670   16.13900   0.02770    0.17163
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.96760   12.01680  -0.04920   -0.40943
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 11.53420   11.55880  -0.02460   -0.21282
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.06010   11.08370  -0.02360   -0.21293
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          11.74990   11.75910  -0.00920   -0.07824
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.02530   11.01040   0.01490    0.13533
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.44120   10.44940  -0.00820   -0.07847
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.56630    8.55470   0.01160    0.13560
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       32.93000   32.86000   0.07000    0.21302
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     14.63000   14.82000  -0.19000   -1.28205
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       14.59000   14.83000  -0.24000   -1.61834
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                      9.69000    9.83000  -0.14000   -1.42421
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              15.50000   15.53000  -0.03000   -0.19317
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.25000   10.25000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              12.31000   12.34000  -0.03000   -0.24311
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.99000   13.01000  -0.02000   -0.15373
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                12.18000   12.20000  -0.02000   -0.16393
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.82000    7.82000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.82000   11.84000  -0.02000   -0.16892
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            14.07000   14.16000  -0.09000   -0.63559
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.18000   10.22000  -0.04000   -0.39139
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.46000    8.50000  -0.04000   -0.47059
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.55000   11.60000  -0.05000   -0.43103
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            14.19000   14.27000  -0.08000   -0.56062
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.72000   14.79000  -0.07000   -0.47329
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.65000   14.73000  -0.08000   -0.54311
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.64000    9.69000  -0.05000   -0.51600
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          20.04000   20.21000  -0.17000   -0.84117
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            18.15000   18.31000  -0.16000   -0.87384
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          12.56000   12.64000  -0.08000   -0.63291
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.98000   15.11000  -0.13000   -0.86036
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.74000   15.86000  -0.12000   -0.75662
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.77000   14.90000  -0.13000   -0.87248
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.84000    9.90000  -0.06000   -0.60606
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.93000   15.06000  -0.13000   -0.86321
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          13.32000   13.43000  -0.11000   -0.81906
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            13.32000   13.43000  -0.11000   -0.81906
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           9.09000    9.14000  -0.05000   -0.54705
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.96000   14.07000  -0.11000   -0.78181
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              18.39000   18.50000  -0.11000   -0.59459
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                17.21000   17.30000  -0.09000   -0.52023
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              10.75000   10.80000  -0.05000   -0.46296
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.21000   13.29000  -0.08000   -0.60196
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.04000   14.11000  -0.07000   -0.49610
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.06000   13.13000  -0.07000   -0.53313
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               8.02000    8.06000  -0.04000   -0.49628
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.97000   13.05000  -0.08000   -0.61303
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.08000   10.09000  -0.01000   -0.09911
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.39000   14.42000  -0.03000   -0.20804
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.36000   14.39000  -0.03000   -0.20848
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.60000    9.60000   0.00000    0.00000
聯博貨幣市場基金                                                   15.00260   15.00250   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            10.42390   10.40760   0.01630    0.15662
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.56200   13.56610  -0.00410   -0.03022
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.45550    7.44380   0.01170    0.15718
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                 9.75000    9.73000   0.02000    0.20555
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                13.79000   13.79000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  13.82000   13.82000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.14000    9.12000   0.02000    0.21930
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瀚亞中小型股基金                                                   18.71000   18.91000  -0.20000   -1.05764
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             10.08000   10.21000  -0.13000   -1.27326
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             10.51000   10.64000  -0.13000   -1.22180
瀚亞巴西基金                                                        5.18000    5.30000  -0.12000   -2.26415
瀚亞外銷基金                                                       37.42000   37.69000  -0.27000   -0.71637
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   11.55000   11.55000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     10.88000   10.92000  -0.04000   -0.36630
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   10.45000   10.45000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                    9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.52000    9.56000  -0.04000   -0.41841
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    9.17000    9.17000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.70000    9.70000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.26000    9.30000  -0.04000   -0.43011
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.59000    9.59000   0.00000    0.00000
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     10.66520   10.67590  -0.01070   -0.10023
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.30830   10.33870  -0.03040   -0.29404
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.22090   12.23930  -0.01840   -0.15034
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.22620   10.22580   0.00040    0.00391
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.40900    7.41650  -0.00750   -0.10113
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.91790    7.94120  -0.02330   -0.29341
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.04330    8.05540  -0.01210   -0.15021
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.11350    7.11320   0.00030    0.00422
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.76350    8.77670  -0.01320   -0.15040
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      9.11470    9.12380  -0.00910   -0.09974
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.25820    9.28550  -0.02730   -0.29401
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.13450    9.14830  -0.01380   -0.15085
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   11.47000   11.48000  -0.01000   -0.08711
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.02000   11.08000  -0.06000   -0.54152
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   10.74000   10.76000  -0.02000   -0.18587
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.54000   10.55000  -0.01000   -0.09479
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.27000   10.32000  -0.05000   -0.48450
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.04000   10.06000  -0.02000   -0.19881
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                  9.94000    9.97000  -0.03000   -0.30090
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                               10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.94000    9.97000  -0.03000   -0.30090
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                               10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                               10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.94000    9.97000  -0.03000   -0.30090
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                               10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                  9.89000    9.93000  -0.04000   -0.40282
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                                9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.63000    9.67000  -0.04000   -0.41365
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.89000    9.93000  -0.04000   -0.40282
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                 10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.06000   10.08000  -0.02000   -0.19841
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.89000    9.93000  -0.04000   -0.40282
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.06000   10.08000  -0.02000   -0.19841
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      11.74000   11.69000   0.05000    0.42772
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                       9.72000    9.68000   0.04000    0.41322
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.23000   11.21000   0.02000    0.17841
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                            9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.12000   14.09000   0.03000    0.21292
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.87000    8.85000   0.02000    0.22599
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            8.52000    8.51000   0.01000    0.11751
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.58000    8.56000   0.02000    0.23364
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.31000   11.35000  -0.04000   -0.35242
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       11.54640   11.54210   0.00430    0.03725
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       13.11200   13.15420  -0.04220   -0.32081
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         10.48270   10.50940  -0.02670   -0.25406
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.31550   10.31210   0.00340    0.03297
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         11.56840   11.57790  -0.00950   -0.08205
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        8.83000    8.82670   0.00330    0.03739
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.51270    9.53630  -0.02360   -0.24748
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.66430    8.68640  -0.02210   -0.25442
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.51420    8.51140   0.00280    0.03290
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          8.95490    8.96290  -0.00800   -0.08926
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.31930   14.36300  -0.04370   -0.30425
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.72640   10.75920  -0.03280   -0.30486
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.44540   10.51980  -0.07440   -0.70724
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.40840   12.44630  -0.03790   -0.30451
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.70000   10.76000  -0.06000   -0.55762
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                19.24000   19.23000   0.01000    0.05200
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.57190   13.57170   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 26.37000   26.82000  -0.45000   -1.67785
瀚亞高科技基金                                                     52.50000   52.65000  -0.15000   -0.28490
瀚亞理財通基金                                                     25.80000   25.92000  -0.12000   -0.46296
瀚亞菁華基金                                                       20.91000   21.03000  -0.12000   -0.57061
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      12.86300   12.89140  -0.02840   -0.22030
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       8.96380    8.98350  -0.01970   -0.21929
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.27740   10.31630  -0.03890   -0.37707
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           10.66020   10.76140  -0.10120   -0.94040
瀚亞新興豐收基金A-美元                                             10.02770   10.10100  -0.07330   -0.72567
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                            9.51720    9.54810  -0.03090   -0.32362
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                              9.86320    9.92420  -0.06100   -0.61466
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.09570    8.12630  -0.03060   -0.37656
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            7.94440    8.01980  -0.07540   -0.94017
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.52990    8.59220  -0.06230   -0.72508
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            7.98600    8.01190  -0.02590   -0.32327
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              7.71480    7.76250  -0.04770   -0.61449
瀚亞電通網基金                                                     13.20000   13.28000  -0.08000   -0.60241
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         13.60270   13.59410   0.00860    0.06326
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.45510   10.42930   0.02580    0.24738
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.67620    9.69140  -0.01520   -0.15684
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.37250   11.36530   0.00720    0.06335
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞歐洲基金                                                       11.26000   11.31000  -0.05000   -0.44209
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