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[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧10月19日 交易日  
  
停止融資   融資分配  停止融券          融券分配  股價波動  降    低  股    權  成 交 量   融券餘額 >=
                                                 過    劇  融資成數  過度集中  過度異常   融資餘額60%
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合世       晟楠      富邦美債1-3                 大江                 新昕纖   生泰       碩禾
易威       駿熠電    富邦美債20年                信立                 謚源     訊聯
百略                 元大美債7-10                穩懋                 東林     寶島科
穆拉德               富邦中國政策債              迎輝                 欣厚-KY  德麥
南璋                 元大美債1-3                 牧德                 友銓     中華食
勝昱                 元大投資級公司債            撼訊                 達威     世坤
精確                 元大中國債3-5               松崗                 三圓     冠好
宏易                 群益15年IG電信債            神盾                 雙喜     萬國通
唐鋒                 群益15年IG科技債            環球晶               力泰     新昕纖
榮群                 群益10年IG金融債            奧斯特               理銘     精確
天宇                 國泰投資級公司債            博智                 亞都     長佳
新零售               國泰5Y+新興債                                    東凌-KY  大恭
力新                 國泰1-5Y高收債                                   明揚     永純
恩得利               富邦全球投等債                                   綠河-KY  泓瀚
李洲                 富邦全球高收債                                   欣泰     致振
凱柏實業             國泰中國政金債5+                                          創威
元炬                 富邦中政債0-1                                             唐榮
及成                 富邦A級公司債                                             晉椿
和進                 FH中國政策債                                              久陽
耀勝                 凱基中國債3-10                                            強新
倚強                 凱基新興債10+                                             松和
錦明                 凱基科技債10+                                             川寶
鑫創                 元大AAA至A公司債                                          李洲
廣寰科               合世                                                      及成
點晶                 易威                                                      新洲
建舜電               百略                                                      倚強
泰谷                 穆拉德                                                    至寶電
典範                 南璋                                                      錦明
長天                 勝昱                                                      宇環
益通                 精確                                                      點晶
振維                 宏易                                                      加百裕
鴻翊                 唐鋒                                                      幸康
迎輝                 榮群                                                      泰谷
欣厚-KY              天宇                                                      矽瑪
兆遠                 新零售                                                    先益
太欣                 力新                                                      泓格
系統電               恩得利                                                    新鉅科
世紀                 李洲                                                      晶達
華容                 凱柏實業                                                  友銓
建榮                 元炬                                                      寶聯通
立衛                 及成                                                      凱鈺
天揚                 和進                                                      三聯
鈺創                 耀勝                                                      合邦
佳總                 倚強                                                      萬旭
合正                 錦明                                                      訊達
寶聯通               鑫創                                                      撼訊
凱鈺                 廣寰科                                                    亞銳士
德宏                 點晶                                                      信昌電
合邦                 建舜電                                                    合晶
萬旭                 泰谷                                                      全譜
驊宏資               典範                                                      易通展
久正                 長天                                                      沛波
上揚                 益通                                                      元隆
全譜                 振維                                                      沛亨
易通展               鴻翊                                                      迅德
安鈦克               迎輝                                                      倉和
元隆                 研勤                                                      光菱
沛亨                 欣厚-KY                                                   星雲
九暘                 兆遠                                                      三圓
凱碩                 太欣                                                      三豐
全達                 系統電                                                    雙喜
奧斯特               世紀                                                      力泰
保銳                 華容                                                      豐謙
越峰                 建榮                                                      理銘
英格爾               立衛                                                      惠普
士開                 天揚                                                      中連貨
昇益                 鈺創                                                      易飛網
志嘉                 佳總                                                      亞都
富裔                 合正                                                      老爺知
正德                 寶聯通                                                    滿心
燦星旅               凱鈺                                                      東凌-KY
富驛-KY              德宏                                                      德記
劍湖山               合邦                                                      大展證
德記                 萬旭                                                      誠品生活
泰偉                 驊宏資                                                    泰偉
華義                 久正                                                      華義
昇華                 上揚                                                      得利影
得利影               全譜                                                      時報
鼎創達               易通展                                                    琉園
花王                 沛波                                                      旭然
邦泰                 安鈦克                                                    鼎創達
                     元隆                                                      捷必勝-KY
                     沛亨                                                      明揚
                     九暘                                                      紅木-KY
                     凱碩                                                      綠河-KY
                     全達                                                      欣雄
                     奧斯特                                                    欣泰
                     保銳                                                      大汽電
                     越峰
                     英格爾
                     士開
                     昇益
                     力泰
                     志嘉
                     富裔
                     正德
                     燦星旅
                     富驛-KY
                     劍湖山
                     德記
                     泰偉
                     華義
                     昇華
                     得利影
                     時報
                     鼎創達
                     花王
                     邦泰
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