[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧10月19日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降 低 股 權 成 交 量 融券餘額 >= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏洲 元大滬深300正2 富邦科技 本盟 昶和 東泥 嘉裕 群益臺灣加權反1 元大台商50 日馳 大統新創 大飲 東華 正道 元大高股息 世紀鋼 本盟 宏亞 立益 富邦摩台 國巨 銘旺科 達新 佳和 富邦發達 錸德 健和興 恆大 昶和 富邦金融 金像電 旭隼 怡華 三洋紡 元大MSCI台灣 智寶 元晶 聚隆 本盟 永豐臺灣加權 云辰 遠雄來 昶和 瑞利 富邦日本 奇力新 統領 大統新創 樂士 國泰日經225 強茂 威宏-KY 程泰 正峰新 元大日經225 華新科 泰昇-KY 氣立 億泰 國泰20年美債反1 禾伸堂 榮星 毛寶 元大S&P日圓反1 喬鼎 台硝 懷特 富邦歐洲 玉晶光 永記 燁興 FH彭博高收益債 創意 日勝化 中鴻 FH彭博新興債 揚明光 展宇 威致 群益道瓊美國地產 台勝科 華廣 華豐 FH富時高息低波 世芯-KY 士紙 首利 新光內需收益 永崴投控 高興昌 麗正 宏洲 康控-KY 東明-KY 東訊 嘉裕 達運 世紀鋼 華泰 東華 嘉聯益 六暉-KY 錸德 立益 鈞寶 宏旭-KY 倫飛 佳和 訊芯-KY 隴華 虹光 昶和 GIS-KY 銘旺科 威盛 三洋紡 杜康-DR 互盛電 國碩 本盟 陽光能源-DR 翔耀 銘旺科 瑞利 華新科 統懋 日馳 新至陞 翔耀 樂士 穎漢 太空梭 正峰新 時碩工業 麗臺 億泰 東科-KY 華映 和桐 迎廣 吉祥全 毛寶 亞弘電 憶聲 懷特 全國電 科風 燁興 陞泰 和鑫 中鴻 愛山林 力特 威致 皇昌 喬鼎 華豐 遠雄來 正達 首利 夏都 晟鈦 信錦 雲品 聯德 麗正 鳳凰 同泰 東訊 新天地 新世紀 華泰 欣欣 誠研 錸德 統領 綠能 倫飛 客思達-KY 誠創 虹光 康師傅-DR 嘉威 威盛 同方友友-DR 亞太電 國碩 一零四 達能 銘旺科 欣天然 清惠 統懋 新海 慧友 翔耀 欣高 捷泰 太空梭 全國 互億 麗臺 jpp-KY 天瀚 華映 台數科 迅杰 吉祥全 南六 華上 憶聲 基勝-KY 光麗-KY 科風 威宏-KY 元晶 和鑫 波力-KY 華冠 力特 泰昇-KY 裕豐 喬鼎 寶徠 正達 皇普 晟鈦 陽明 聯德 六福 同泰 康師傅-DR 新世紀 聖馬丁-DR 誠研 神州-DR 綠能 耀傑-DR 誠創 同方友友-DR 嘉威 晨訊科-DR 亞太電 友佳-DR 達能 陽光能源-DR 清惠 精熙-DR 慧友 中福 捷泰 雷虎 互億 中視 天瀚 秋雨 迅杰 慶豐富 華上 新利虹 光麗-KY 國光生 元晶 華冠 裕豐 寶徠 皇普 陽明 六福 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 中視 秋雨 慶豐富 新利虹 國光生