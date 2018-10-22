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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧10月19日 交易日  
  
停止融資    融資分配         停止融券          融券分配  股價波動    降    低  股    權   成 交 量    融券餘額 >=
                                                         過    劇    融資成數  過度集中   過度異常    融資餘額60%
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宏洲        元大滬深300正2   富邦科技                    本盟                  昶和       東泥
嘉裕        群益臺灣加權反1  元大台商50                  日馳                  大統新創   大飲
東華        正道             元大高股息                  世紀鋼                本盟       宏亞
立益                         富邦摩台                    國巨                  銘旺科     達新
佳和                         富邦發達                    錸德                  健和興     恆大
昶和                         富邦金融                    金像電                旭隼       怡華
三洋紡                       元大MSCI台灣                智寶                  元晶       聚隆
本盟                         永豐臺灣加權                云辰                  遠雄來     昶和
瑞利                         富邦日本                    奇力新                統領       大統新創
樂士                         國泰日經225                 強茂                  威宏-KY    程泰
正峰新                       元大日經225                 華新科                泰昇-KY    氣立
億泰                         國泰20年美債反1             禾伸堂                           榮星
毛寶                         元大S&P日圓反1              喬鼎                             台硝
懷特                         富邦歐洲                    玉晶光                           永記
燁興                         FH彭博高收益債              創意                             日勝化
中鴻                         FH彭博新興債                揚明光                           展宇
威致                         群益道瓊美國地產            台勝科                           華廣
華豐                         FH富時高息低波              世芯-KY                          士紙
首利                         新光內需收益                永崴投控                         高興昌
麗正                         宏洲                        康控-KY                          東明-KY
東訊                         嘉裕                        達運                             世紀鋼
華泰                         東華                        嘉聯益                           六暉-KY
錸德                         立益                        鈞寶                             宏旭-KY
倫飛                         佳和                        訊芯-KY                          隴華
虹光                         昶和                        GIS-KY                           銘旺科
威盛                         三洋紡                      杜康-DR                          互盛電
國碩                         本盟                        陽光能源-DR                      翔耀
銘旺科                       瑞利                                                         華新科
統懋                         日馳                                                         新至陞
翔耀                         樂士                                                         穎漢
太空梭                       正峰新                                                       時碩工業
麗臺                         億泰                                                         東科-KY
華映                         和桐                                                         迎廣
吉祥全                       毛寶                                                         亞弘電
憶聲                         懷特                                                         全國電
科風                         燁興                                                         陞泰
和鑫                         中鴻                                                         愛山林
力特                         威致                                                         皇昌
喬鼎                         華豐                                                         遠雄來
正達                         首利                                                         夏都
晟鈦                         信錦                                                         雲品
聯德                         麗正                                                         鳳凰
同泰                         東訊                                                         新天地
新世紀                       華泰                                                         欣欣
誠研                         錸德                                                         統領
綠能                         倫飛                                                         客思達-KY
誠創                         虹光                                                         康師傅-DR
嘉威                         威盛                                                         同方友友-DR
亞太電                       國碩                                                         一零四
達能                         銘旺科                                                       欣天然
清惠                         統懋                                                         新海
慧友                         翔耀                                                         欣高
捷泰                         太空梭                                                       全國
互億                         麗臺                                                         jpp-KY
天瀚                         華映                                                         台數科
迅杰                         吉祥全                                                       南六
華上                         憶聲                                                         基勝-KY
光麗-KY                      科風                                                         威宏-KY
元晶                         和鑫                                                         波力-KY
華冠                         力特                                                         泰昇-KY
裕豐                         喬鼎
寶徠                         正達
皇普                         晟鈦
陽明                         聯德
六福                         同泰
康師傅-DR                    新世紀
聖馬丁-DR                    誠研
神州-DR                      綠能
耀傑-DR                      誠創
同方友友-DR                  嘉威
晨訊科-DR                    亞太電
友佳-DR                      達能
陽光能源-DR                  清惠
精熙-DR                      慧友
中福                         捷泰
雷虎                         互億
中視                         天瀚
秋雨                         迅杰
慶豐富                       華上
新利虹                       光麗-KY
國光生                       元晶
                             華冠
                             裕豐
                             寶徠
                             皇普
                             陽明
                             六福
                             康師傅-DR
                             聖馬丁-DR
                             神州-DR
                             耀傑-DR
                             同方友友-DR
                             晨訊科-DR
                             友佳-DR
                             陽光能源-DR
                             精熙-DR
                             中福
                             雷虎
                             中視
                             秋雨
                             慶豐富
                             新利虹
                             國光生
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