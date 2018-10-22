盛源控股(00851-HK)擬斥不超過2.2億購融資租賃業務公司80%股權

盛源控股(00851-HK)公布，該公司全資附屬公司盛源創業投資有限公司於8月20日公布與有意賣方訂立諒解備忘錄， 據此， 有意買方擬收購及有意賣方擬出售一間於中國成立並主要從事融資租賃業務之公司之80%股權。於10月19日，盛源創業投資與有意賣方訂立協議。根據協議，訂約方同意進行建議交易。經考慮盡職審查檢討之初步結果及結論；及目標集團之業務前景及融資租賃行業之整體市場發展後，協議訂約方同意建議交易之建議代價將不超過2.2億港元。最終協定之代價金額及代價之支付方法(包括但不限於以現金及╱或由該公司配發及發行代價股份之方式支付)將由訂約方進一步磋商及確定。除與保密性、費用有關之條款以及其他事項條款外，協議不具法律約束力。
盛源控股(00851-HK)公布，該公司全資附屬公司盛源創業投資有限公司於8月20日公布與有意賣方訂立諒解備忘錄， 據此， 有意買方擬收購及有意賣方擬出售一間於中國成立並主要從事融資租賃業務之公司之80%股權。於10月19日，盛源創業投資與有意賣方訂立協議。根據協議，訂約方同意進行建議交易。經考慮盡職審查檢討之初步結果及結論；及目標集團之業務前景及融資租賃行業之整體市場發展後，協議訂約方同意建議交易之建議代價將不超過2.2億港元。最終協定之代價金額及代價之支付方法(包括但不限於以現金及╱或由該公司配發及發行代價股份之方式支付)將由訂約方進一步磋商及確定。除與保密性、費用有關之條款以及其他事項條款外，協議不具法律約束力。