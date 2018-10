「2019亞洲時尚生活產品展」 港商康亞首辦大型商貿展 2019年8月泰國曼谷強勢登場

推動本港與東盟地區貿易發展

香港,中國 - Media OutReach - 2018 年 10 月 20 日 - 東盟是近年經濟發展最快的地區之一,近 10 年的 GDP 增長率長期維持於 5% 左右,僅次於中國和印度,為一個豐厚及發展潛力龐大的市場,成為區內產品生產商及供應商不容忽視的新興目標市場。香港展覽會籌辦及管理企業康亞有限公司於今天 (10 月 20 日) 宣布,由泰國知名展覽會主辦機構 N.C.C. Exhibition Organiser Co., Ltd. (NEO) 擔任協辦夥伴,籌辦首屆「亞洲生活時尚產品展」,為港商和來自亞洲多個地區的廠商及供應商提供一個大型招商平台,攜手捕捉具強大潛力的市場。有關新聞發布會獲泰國駐港總領事館領事 Asi Mamanee 先生擔任榮譽主禮嘉賓。

(左四起) N.C.C. Exhibition Organizer Co., Ltd. 董事 Sakchai Pattarapleechakal 先生、康亞有限公司董事張瑞富先生、泰國駐港總領事館領事兼榮譽主禮嘉賓 Asi Mamanee 先生及康亞有限公司董事陳兆忠先生,與本港、來自亞洲及土耳其業界精英合照,見證港商與東盟貿易平台誕生。

首屆「亞洲生活時尚產品展」定於 2019 年 8 月 21-23 日於泰國的曼谷國際貿易展覽中心 (BITEC) 舉行,將設 500 個展覽攤位,銳意為來自東南亞及東盟區內的廠商及買家提供一個發掘和締結更多商機的新平台,藉此開拓和捕捉區內急速發展的市場契機。目標參展廠商和供應商主要來自亞洲國家和地區,包括中國大陸、香港、台灣、泰國、菲律賓、越南、柬埔寨、緬甸、印度、印尼、南韓及孟加拉等。

展會的展品範疇將涵蓋一系列產自亞洲的時尚生活產品,包括禮品、贈品、玩具、家居用品及裝潢、時尚飾品、品味生活精品、消費電子產品及移動裝置配件等,以配合東盟區內人民對設計新穎和優質的時尚生活產品需求日增。是項新展會更獲得十多個泰國及區內行業商會和機構的大力支持和認可,如官方 Thailand Convention & Exhibition Bureau (請參看本新聞稿內「編輯垂注」所列的「支持商會和機構名單」。

康亞有限公司董事張瑞富先生表示:「現正火熱進行的中國『一帶一路』發展戰略,大力推動沿線包括東南亞及東盟各國間的經貿合作和市場融合,勢必為區內消費商品貿易市場的發展增添動力,把它打造成為一個區內的大市場體。東盟這一個具增長潛力的龐大市場,更帶動商貿週邊行業如展覽業發展。由此可見,廠商、買家和從事商貿者對展覽平台的需求十分殷切。」

作為主辦「亞洲生活時尚產品展」的港商選址泰國,張瑞富先生簡介:「泰國為東盟重要交通樞紐和旅遊中心,擁有良好的餐飲、酒店和旅遊配套,令區內企業到泰國參展,以及買家前來參觀展覽和採購均相對十分省時方便,並具寓商務於休閒娛樂的吸引力。同時,泰國具商業戰略性發展的地位,泰國與當中毗鄰 CLMV 四國 (即 Cambodia 柬埔寨、Laos 老撾、Myanmar 緬甸及 Vietnam 越南) 近年經濟發展強勁;CLMV 與泰國的貿易額近年亦呈穏步增長勢態;以及本港政府將於 2019 年在泰國設立第 3 個東盟經貿辦事處,相信泰國將成為港商與來自不同地區的廠商及買手洽談商貿,參與東盟市場的熱點。」

N.C.C. Exhibition Organizer Co., Ltd. 董事 Sakchai Pattarapleechakal 先生總結,泰國近年累積有豐富的商貿展覽籌辦及營運資源,並補充:「泰國現時吸引逾 100 萬會議及展覽旅客,包括到訪當地參與展覽旅客增長率為 19.68%,在近年有關收入升幅為 20.30%。」

他又表示,東盟人口不只帶動人民購買力,還增加市場對高質素產品需求;環球消費者購物行為轉變,尤是現代貿易和零售方式改變、電子商貿興起、便利店及網店興起,推動消費者對時尚產品需求。因此,他相信與康亞有限公司合辦「2019 年亞洲生活時尚產品展」為泰國及東盟市場帶來更多經濟機遇及收入。

「2019 亞洲時尚生活產品展」網址:https://www.asialifestyleexpo.com

關於籌辦機構

Comasia Limited (康亞有限公司)

COMASIA Limited 康亞有限公司 (下稱「康亞」) 乃一家以香港為基地的專業貿易展覽會籌辦及策劃管理公司,公司管理層在過去逾 26 年曾在香港、澳門、中國內地、美國、新加坡、德國、英國、法國和波蘭等地籌辦、合辦及承辦合共超過 80 項貿易展覽會,銳意為以出口貿易為主要業務的亞洲供應商與環球買家呈獻高效益的展貿平台。康亞現時旗下籌辦的貿易展覽會項目包括:每年十月在香港分兩部份舉行的「MEGA SHOW」展會系列,該展會現已成為每年秋季香港及亞太區內一項舉足輕重的採購盛會;以及已舉行了七屆每年二月的德國「柏林 -- 亞洲服裝及配飾博覽會」和於 2017 年 11 月在法國巴黎新推出的「巴黎 - 亞洲產品展」 。

N.C.C. Exhibition Organizer Co., Ltd. (NEO)

N.C.C. Exhibition Organizer Co., Ltd. (NEO) 乃來自泰國的一家知名的展覽會主辦機構,NEO 的前身是 N.C.C Management & Development Co., Ltd. 旗下一個專責展覽業務的部門, 於 2004 年正式成立為一家獨立的展覽會籌辦及項目管理公司。憑藉其在過去十多年於會展業務及先後籌辦管理超過 100 項國際性貿易展覽會和商務會議的豐富經驗,NEO 現已成為泰國當地一家深受各業界讚譽及公認為具高度專業和極可信賴的展覽會主辦及管理機構,除繼續與國內外的其他展覽會主辦機構合作籌辦展覽會外,NEO 現時亦不斷在泰國和海外地區推出多項自己主辦的展覽會。

支持商會及機構名單

Thailand Convention & Exhibition Bureau (泰國)

Cambodia Business Association (柬埔寨)

Cambodia Handicraft Association (柬埔寨)

Federation of Associations For Small and Medium Enterprises of Cambodia (柬埔寨)

Home Design Decoration Association (泰國)

Lao Handicraft Association(老撾)

Myanmar Arts and Crafts Association (緬甸)

Nohmex (泰國)

Promo Gifts Association (新加坡)

Thai Gift, Premium & Decorative Association (泰國)

Thai Housewares Association (泰國)

Thai Toy Industry Association

The Association of Thai Lifestyle Product Federation (泰國)

