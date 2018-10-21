庫克公開敦促：彭博應該撤回虛假「晶片門」報導

周五，蘋果 CEO 庫克呼籲彭博社應當撤回虛假「晶片門」報導。庫克稱，蘋果是此次「晶片門」事件的受害者，庫克此次表態，也是蘋果首次公開要求彭博社撤回報導。

月初，彭博社旗下《彭博商業周刊》封面文章報導了蘋果於 2015 年在其網路服務器上發現了「惡意晶片」。蘋果隨後發布聲明稱這是錯誤、子虛烏有的報導。此外，在彭博社這篇文章發表之後，不少美國業界、政界和網路安全科研人員都公開質疑該文章的合理性。

周五，庫克稱：

我在公司律師的陪同下和彭博社的記者們有過私下會面。當時雙方都很清楚，他們所提及的事情並沒有發生，而且我回答了他們所有的問題。每次他們拿着稿子來，他們寫的東西都會修改，而且每次我們調查後發現他們說的都是子虛烏有。

沒有就是沒有，他們的報導里沒有真話。

除了質疑彭博社報導的真實性，庫克還質疑彭博社是否真正進行了調查，以及是否獲得了相關證據。庫克稱，彭博社的采編人員從未向蘋果透露其掌握的所謂證據的細節。庫克說：

我們把公司翻了個底朝天，包括電子郵件記錄、數據中心記錄、財務記錄和運輸記錄等等，但是最終的結果只有一個：他們指控我們的事情不存在。

此前，在一封郵件中，彭博社稱其此次「晶片門」報導是歷經一年多的調查，採訪了超過 100 人後完成的。其中可靠的消息不僅來自政府官員，也來自公司內部員工。

華爾街見聞曾提到，早在「晶片門」發生後不久，蘋果就公開聲明稱彭博社的報導子虛烏有：

關於蘋果，《商業周刊》搞錯了什麼？

彭博商業周刊（Bloomberg Businessweek）10 月 8 日期封面文章錯誤地報導了蘋果於 2015 年在其網路服務器上發現了「惡意晶片」。但正如蘋果公司在過去 12 個月裡反覆向彭博記者和編輯解釋的那樣，這些說法是不真實的。

在彭博商業周刊的報導發表之前，蘋果向其提供了以下聲明:

在過去的一年裡，彭博曾多次與我們聯繫，聲稱有涉及到蘋果公司的安全事件有，些問題含糊不清，有些問題非常細緻。每次，我們都根據他們的說法進行了嚴格的內部調查，但我們也從未發現有任何證據得以支持他們的描述。我們不斷地提供事實性反饋，記錄在案，幾乎駁斥了彭博關於蘋果報導的方方面面。

在這一點上，我們可以非常清楚地說：蘋果從未在服務器上發現過惡意晶片、「硬體操縱」或有意植入的漏洞。蘋果也從未與 FBI 或其他機構對此類事件進行過接觸。我們不知道 FBI 的任何調查，也沒有與我們的執法部門進行聯繫。

針對彭博最新的報導，我們嚴正聲明: Siri 和 Topsy 從未共享服務器；Siri 也並沒有被部署在 Super Micro 銷售給我們的服務器上；Topsy 記錄的數據僅限於 2000 台 Super Micro 服務器，而不是 7000 台。並且這些服務器均沒有被發現裝有惡意晶片。

按照慣例，所有的蘋果服務器在投入生產前，都會被檢查是否存在安全漏洞，並且我們會更新固件和軟體，而當我們根據標準程序進行更新時，也未發現從 Super Micro 購買的服務器中存在任何異常的漏洞。

我們深感失望的是，彭博記者在與我們打交道時，並沒有意識到其消息來源可能是錯誤的或被誤導的。我們對此的猜測是，他們是對此前報導的 2016 年事件產生了誤解，當時我們在實驗室的一台 Super Micro 服務器上發現了一個受到感染的驅動程序。但該事件被認定是意外，而不是針對蘋果的攻擊。

雖然沒有人聲稱涉及到客戶數據，但我們認真對待這些指控，我們希望用戶知道，蘋果會盡一切可能保護客戶的個人資訊。我們還想讓他們知道，彭博對蘋果公司的報導也是不準確。

蘋果一直相信公司處理和保護數據的方式是透明的。如果有像彭博聲稱的事件發生，我們會坦誠以待，並與執法部門密切合作。蘋果工程師定期進行嚴格的安全檢查，以確保我們的系統安全。我們知道安全是一場永無止境的競賽，這就是為什麼我們在不斷加強系統，以抵禦那些越來越老練並想要竊取蘋果數據的駭客和網路罪犯據。

《商業周刊》發表的文章還聲稱，蘋果「向 FBI 報告了這一事件，但對其發現的細節嚴加保密，甚至在公司內部也是如此」。2017 年 11 月，在我們首次收到這一指控後，我們向彭博提供了以下資訊，作為冗長而詳細的正式回復的一部分。它首先談到了彭博記者未經證實的關於所謂內部調查的說法:

儘管在多個團隊和組織之間進行了大量討論，但在蘋果公司從未有人聽說過這項調查。《商業周刊》拒絕向我們提供任何資訊，以追蹤所謂的調查進展和結果。他們也沒有理解蘋果處理此類事件的標準程序，而這本不應出現這種情況。

蘋果公司的人從來沒有就此事與 FBI 聯繫過，我們也沒有從 FBI 那裡聽說過這種調查——更不用說試圖限制它了。

記者 Jordan Robertson 今天早上在彭博電視台露面時，進一步聲稱發現了惡意晶片。他說：「就蘋果而言，我們的理解是，對一些問題服務器的隨機抽樣檢查，才導致了這一發現。"

然而正如我們之前告知彭博的那樣，這完全不真實。蘋果從未在我們的服務器中發現惡意晶片。

最後，在回復自《商業周刊》發表其報導以來我們從其它新聞機構收到的詢問時，我們未受任何形式的禁令或其它保密義務的約束。

『新聞來源／華爾街見聞』