埃克森美孚繞過貿易戰 大手筆押注中國LNG需求

中美貿易戰期間，當多數美國公司都看向其他地區以規避關稅威脅之際，全球最大上市油氣公司埃克森美孚卻把目光投向北京，以尋找業務機會。

埃克森美孚(XOM.N)正大手筆押註中國激增的液化天然氣需求，將全球數十億美元計的生產項目，與該公司在中國大陸的首個存儲與分銷中心結合起來。

根據埃克森美孚一名經理以及了解公司計劃的人士，該公司的天然氣策略正在兩條軌道上推進：在巴布亞新幾內亞和莫桑比克等地擴大LNG的產量，同時通過開設埃克森美孚在中國的首個進口和儲存中心，為這些供應創造需求。

這種結合“將保證我們的大量LNG在幾十年內有穩定銷路，”這位埃克森美孚經理表示，但因未獲授權討論該計劃而要求匿名。這位經理表示，今年公司的最高政策目標之一，就是建立中國客戶名冊。

“中國天然氣需求確實在迅猛增長，當前的進口量同比增幅遠遠超過10%，受政府的煤改氣計劃以及石化等部門快速增長的工業需求提振，”這位埃克森美孚經理表示。

埃克森美孚發言人沒有指名一位可討論公司在華LNG投資的管理人士。

此一策略會帶來額外的好處：幫助埃克森美孚避開全球貿易戰。埃克森美孚在巴布亞新幾內亞與莫桑比克大規模的LNG項目，將不會被中國征收針對美國天然氣的10%關稅，天然氣關稅也是美中貿易戰的一部分。

追蹤LNG銷售的船貨經紀商Poten & Partners的商業情報主管Jason Feer表示，這項交易提供了“一個信號，即中國願意讓有興趣的外資投資過去被中方視為戰略性的東西。”

埃克森美孚是不顧美中貿易紛爭，持續挺進中國的美國大型企業之一，但埃克森美孚並不孤單。美國與歐洲汽車制造商正在新建或擴大在中國的工廠，以避免高額關稅與運輸成本。 特斯拉TSLA.N本月取得上海一處用地，打算用來生產汽車與電池。

埃克森美孚亞洲與非洲的LNG與美國競爭對手的出口品相較，將擁有成本上的優勢，後者的出口將面臨關稅與較高的運輸成本。與此同時，中國對埃克森美孚項目的支持，則是對特朗普政府抗議中國封閉市場的反面證明。

埃克森美孚擴大生產LNG，並在中國這個全球成長最快的LNG市場開發一個進口接收站的決定，是埃克森美孚CEO伍德倫(Darren Woods)要讓公司擺脫獲利不見起色的步驟之一，過去七年，獲利不振使得埃克森美孚股價文風不動。

**貿易戰風險**

伍德倫公布廣東一個LNG接收站與一個大型化學項目獲得地方政府批準後，上月在中國國有媒體露面，與中國總理李克強進行討論。自從去年接任CEO之後，伍德倫力促埃克森美孚更積極承擔風險，包括在能源交易業務方面。



他對LNG的規劃時機至關重要。據北京顧問公司SIA Energy預估，明年，中國將成為全球最大天然氣進口國；到2020年，中國的LNG進口量預估將從去年的3,810萬噸增長70%。

埃克森尚未公開宣布其中國LNG進口終端的合作方。國營電力企業--廣東省粵電集團有限公司在網站中稱，將參與該項目。除埃克森之外，英國BP (BP.L)是在中國LNG終端擁有股權的唯一一家外國大型油企。

粵電集團未回覆置評請求。

這筆數以10億美元計的押註仍面臨著中美貿易爭端帶來的多種風險。中國已誓言將對特朗普政府實施的任何新關稅措施予以反制；而美國近期則指責中國幹預11月美國期中選舉、還試圖招聘美國人作為間諜。不過目前還不清楚中美爭端的進展如何，以及是否會令埃克森等企業在中國簽訂的協議陷入危險境地。

除了LNG終端之外，埃克森在中國設立的首家全資化工廠也獲批，令其與德國巴斯夫(BASF)(BASFn.DE)成為僅有的兩家獲準在中國境內獨立開設化工廠的外國企業。

咨詢公司IHS Markit估計，LNG終端和化工廠的總建設成本將約為90億美元。

**需要建設新項目**

中國在2017年啟動一項巨大的“煤改氣”計劃，將數以百萬計家庭和工廠的發電與取暖燃料從煤變為天然氣，以改善城市空氣質量。

這一改變讓LNG行業煥發了新生。2014-2017年期間的價格大幅下挫，讓這一行業備受挫折，許多公司不得不推遲項目上馬。

但今年LNG價格上漲，主要生產商已加大投資力度。除埃克森美孚外，皇家荷蘭/殼牌石油集團(RDSa.L)本月決定推進310億美元的加拿大LNG項目，該項目將主要出口中國。

“像埃克森美孚這樣的大型獨立石油公司，目標是那種規模較大的一流位置，對於LNG來說，這樣級別的氣田位於卡塔爾、東非，北美和巴布亞新幾內亞也可能有一些，”瑞士信貸駐悉尼的油企研究員Saul Kavonic說。

埃克森美孚和其他LNG生產商也正在適應買家行為的變化。在過去，LNG市場以長期供應合同為主--特別是日本和韓國的買家，這樣的合同可能長達幾十年，買賣雙方在合同中商定，按照固定的價格計算公式，每月提供固定數量的LNG。

但現在這種情況正在發生改變，部分因為中國進口商或者希望提高合同彈性，或者只是在需要時臨時去現貨市場購買。

這種轉變使交易方式日漸脫離以固定價格供貨，迫使生產商對新的LNG供應進行交易，因此進口終端在鼓勵現貨采購方面發揮更大作用。

“LNG市場參與人士正日漸適應一種LNG資產組合模式，供應項目並不和最終用戶直接掛鉤，目前有超過50%的合同是來自LNG資產供應商，而非特定項目，”瑞士信貸的Kavonic說。

路透休斯頓/新加坡10月17日