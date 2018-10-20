騰訊(00700-HK)ADR險守280元 中人壽(02628-HK)升0.11元

港股ADR指數收報25476點，跌84點。騰訊控股(00700-HK)ADR收報280.1元，較港收市跌1.9元；匯豐控股(00005-HK)收報63.45元，較港收市跌0.4元；港交所(00388-HK)ADR收報208元，較港收市跌1元；友邦(01299-HK)ADR收報62.29元，較港收市跌0.01元。
內銀股偏軟內險向好，建設銀行(00939-HK)ADR收報6.16元，較港收市跌0.04元；工商銀行(01398-HK)ADR收報5.21元，較港收市跌0.02元；中人壽(02628-HK)ADR收報17.35元，較港收市升0.11元。
油價昨日回升但已是連跌兩個星期，紐約期油全星期累積下跌3.1%，倫敦布蘭特期油跌0.9%。中海油(00883-HK)ADR收報14.19元，較港收市升0.11元；中石油(00857-HK)ADR收報5.92元，較港收市無升跌；中石化(00386-HK)ADR收報6.47元，較港收市跌0.03元。
至於電訊股，中移動(00941-HK)ADR收報77.71元，較港收市跌0.14元；聯通(00762-HK)ADR收報8.63元，較港收市跌0.06元；中電信(00728-HK)ADR收報3.84元，較港收市跌0.05元。