【大行報告】交通銀行：預期中國第四季度經濟增長6.5%

交通銀行發表報告，據國家統計局2018年10月19日公佈的資料顯示，初步核算，前三季度國內生產總值65.0899萬億元，按可比價格計算，同比增長6.7%。增速比去年同期回落0.1個百分點。分季度看，一季度同比增長6.8%，二季度增長6.7%，三季度增長6.5%。

三季度GDP增長6.5%，首次跌出前12個季度6.7%-6.9%的增速區間，這表明經濟下行壓力進一步加大，經濟增長穩中有緩，消費基礎作用則繼續鞏固。

1、兩大主因導致三季度經濟增速下滑

一是外部不確定性加大是影響中國經濟增長的重要變數。儘管從出口資料看，三季度外需較為平穩。前三季度我國人民幣計價的出口增長6.5%，加快1.8個百分點，順差14331億元，比上年同期收窄28.3%。但由於中美經貿摩擦升級預期不減，國內企業信心不足，投資佈局及生產經營受到干擾，同時外部環境的不確定性加劇了全球金融市場波動，中國的股市和匯市也受到聯動影響。由此可見，外部不確定性加大是導致當前經濟增速下滑的重要因素。

二是基建投資增速下滑拖累經濟增長。從內需看，前三季度我國社會消費品零售總額同比增長9.3%，增速比上半年回落0.1個百分點，比去年同期回落1.1%。從單月看，9月消費增速同比增長9.2%，連續兩個月回升0.2%個百分點，這表明未來消費回升仍然可期。相比消費，投資增速尤其是基建投資增速下滑較明顯。從總量看，前三季度我國固定資產投資增長5.4%，增速比上半年回落0.6個百分點，比去年同期回落2.1%。從投資類型看，製造業投資增長8.7%，比上半年加快1.9個百分點，增速連續6個月加快；房地產開發投資同比增長9.9%，增速繼續保持高位。基建投資是導致投資增速下滑的主因，前三季度基建投資增長3.3%，是2014年以來的最低增速，拖累經濟增長。

儘管三季度經濟增速出現下滑，但經濟結構持續優化仍是亮點。從產業結構看，產業發展持續升級，前三季度三產增加值增速比二產快1.9個百分點，占國內生產總值的比重為53.1%，比上年同期提高0.3個百分點，高於二產12.7個百分點。從需求結構看，消費基礎作用繼續鞏固，前三季度最終消費支出對經濟增長的貢獻率為78.0%，高於資本形成總額46.2個百分點；消費升級類商品銷售增長較快。從投資結構看，前三季度高技術製造業投資同比增長14.9%，增速比全部投資快9.5個百分點。從貿易結構看，前三季度一般貿易進出口增長13.5%，占進出口總額的58.4%，比上年同期提高1.9個百分點。

2、四季度經濟增長怎麼看？

一是經濟增長面臨進一步下行壓力。三季度企業“搶出口”現象較為明顯，應激式出口過後，未來對美出口放緩概率較大。同時，歐洲市場需求走弱、美聯儲加息導致新興市場波動加劇，都將對我國出口帶來影響，四季度貿易順差可能進一步收窄，預計全年外需對經濟增長貢獻率為負。雖然8月後宏觀政策趨向積極，加大基建投資補短板得到明確，四季度基建投資增速有望探底回升，但全年增速可能大幅低於去年。更重要的是，外部不確定性加大將繼續干擾國內生產投資預期，在此情況下，預計四季度經濟增長為6.5%，全年實現6.5%的經濟增速預期完全有信心。進一步看，明年經濟將面臨更大挑戰，開發投資增速可能進一步放緩，中美經貿摩擦的實質影響可能在明年初集中顯現。

二是經濟具有韌性，消費具有平穩增長潛力。儘管內外部環境較為複雜，但中國經濟依然具有韌性。隨著去產能任務基本完成，部分行業增長勢頭有望回升。創新型國家戰略深入實施，創新型企業快速發展。尤為值得關注的是，一系列促進消費政策的出臺，將對消費起到提振作用。今年10月，新個稅起征點正式實施，中低收入人群稅負降低，有助於擴大消費。今年11月，首屆中國國際進口博覽會將在上海舉辦，有望帶來新的消費熱點。同時，國務院新近發佈的《關於完善促進消費體制機制 進一步激發居民消費潛力的若干意見》將會對消費轉型產生更大的推動力。未來隨著政策逐步落地，消費需求增長仍有較大空間和潛力。