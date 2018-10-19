[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧10月18日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00637L 元大滬深300正2 30472 0 00632R 元大台灣50反1 -4396 0 00633L 富邦上証正2 7065 0 2303 聯電 -3934 -11869 00655L 國泰中國A50正2 4366 0 2408 南亞科 -3565 -2932 00672L 元大S&P原油正2 3768 0 00677U 富邦VIX -2788 0 0056 元大高股息 3193 151356 2371 大同 -2204 6698 0061 元大寶滬深 3040 -1938 2324 仁寶 -1806 -16024 3037 欣興 2698 4979 006205 富邦上証 -1742 0 2633 台灣高鐵 2040 6237 1605 華新 -1728 -12493 2888 新光金 1734 11533 00673R 元大S&P原油反1 -1721 0 2313 華通 1474 -1881 3481 群創 -1170 -15370 2323 中環 1438 -1101 6116 彩晶 -1139 -26696 2353 宏碁 1327 3770 1305 華夏 -1133 -3749 2603 長榮 1132 1279 2883 開發金 -1083 8661 1402 遠東新 1120 7135 1504 東元 -1025 -6031 2884 玉山金 1068 -1709 2409 友達 -992 -20196 2834 臺企銀 1034 968 0050 元大台灣50 -905 -33669 2345 智邦 1001 -194 2886 兆豐金 -811 6340 5264 鎧勝-KY 937 1354 00643 群益深証中小 -647 -385 2609 陽明 794 246 2892 第一金 -599 -21349 6153 嘉聯益 778 811 2867 三商壽 -597 -1980 00676R 富邦臺灣加權反1 753 0 1303 南亞 -558 -9948 2412 中華電 752 -6652 2887 台新金 -558 -7810 2891 中信金 675 2324 006206 元大上證50 -488 0 2885 元大金 665 5921 00639 富邦深100 -470 1255 2492 華新科 596 -882 2375 智寶 -461 -2047 2027 大成鋼 578 -2458 2823 中壽 -451 -2493 00636 國泰中國A50 577 -16333 3711 日月光投控 -421 -6620 2002 中鋼 545 8754 2882 國泰金 -393 -5320 2881 富邦金 545 5514 2845 遠東銀 -387 -2111 00739 元大MSCI A股 496 -671 3706 神達 -362 -7447 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股