[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧10月18日 交易日 ◆成交張數前30名 代碼 股票名稱 成交張數 00637L 元大滬深300正2 228729 2371 大同 71937 00633L 富邦上証正2 42316 00677U 富邦VIX 41538 2492 華新科 41121 2834 臺企銀 39913 2303 聯電 39468 2027 大成鋼 38667 00632R 元大台灣50反1 38371 2883 開發金 35434 2408 南亞科 29963 2337 旺宏 28343 2888 新光金 28155 3481 群創 25763 2330 台積電 25699 2313 華通 23507 2633 台灣高鐵 22103 00655L 國泰中國A50正2 21572 9958 世紀鋼 20055 1605 華新 19164 2886 兆豐金 19090 2891 中信金 17311 2327 國巨 17035 3037 欣興 16733 6153 嘉聯益 16419 2614 東森 16117 2409 友達 15415 2884 玉山金 15385 2603 長榮 15048 2344 華邦電 15017
[表二3]台灣集中市場成交張數前30名鉅亨台北資料中心
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