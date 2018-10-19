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[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧10月18日 交易日  
  
◆成交張數前30名  
代碼   股票名稱          成交張數  
00637L 元大滬深300正2      228729  
2371   大同                 71937  
00633L 富邦上証正2          42316  
00677U 富邦VIX              41538  
2492   華新科               41121  
2834   臺企銀               39913  
2303   聯電                 39468  
2027   大成鋼               38667  
00632R 元大台灣50反1        38371  
2883   開發金               35434  
2408   南亞科               29963  
2337   旺宏                 28343  
2888   新光金               28155  
3481   群創                 25763  
2330   台積電               25699  
2313   華通                 23507  
2633   台灣高鐵             22103  
00655L 國泰中國A50正2       21572  
9958   世紀鋼               20055  
1605   華新                 19164  
2886   兆豐金               19090  
2891   中信金               17311  
2327   國巨                 17035  
3037   欣興                 16733  
6153   嘉聯益               16419  
2614   東森                 16117  
2409   友達                 15415  
2884   玉山金               15385  
2603   長榮                 15048  
2344   華邦電               15017
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