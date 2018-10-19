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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          107/10/18  107/10/17  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.29000   10.28000   0.01000    0.09728
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                          9.91130    9.91320  -0.00190   -0.01917
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                          9.91400    9.91590  -0.00190   -0.01916
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                            9.87950    9.87690   0.00260    0.02632
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                            9.87960    9.87710   0.00250    0.02531
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.22410    9.21720   0.00690    0.07486
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                               9.52460    9.51700   0.00760    0.07986
中國信託台灣活力基金                                               12.84000   12.79000   0.05000    0.39093
中國信託台灣優勢基金                                               14.86000   14.86000   0.00000    0.00000
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.01000    9.98000   0.03000    0.30060
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                    9.51000    9.53000  -0.02000   -0.20986
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    8.84000    8.86000  -0.02000   -0.22573
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.25000    9.25000   0.00000    0.00000
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     8.98000    8.97000   0.01000    0.11148
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     9.60000    9.60000   0.00000    0.00000
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                                9.90680    9.92160  -0.01480   -0.14917
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.19330    9.20700  -0.01370   -0.14880
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.27300   10.26890   0.00410    0.03993
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.49520    9.49150   0.00370    0.03898
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  10.65470   10.68550  -0.03080   -0.28824
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.23160    9.25830  -0.02670   -0.28839
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              10.59340   10.62430  -0.03090   -0.29084
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.47830    9.50590  -0.02760   -0.29035
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.47000   10.52000  -0.05000   -0.47529
中國信託智能運動基金-美元                                          10.17000   10.20000  -0.03000   -0.29412
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       9.30000    9.31000  -0.01000   -0.10741
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.16000    9.15000   0.01000    0.10929
中國信託華盈貨幣市場基金                                           10.99370   10.99350   0.00020    0.00182
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                  9.44320    9.45290  -0.00970   -0.10261
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.01700    9.02620  -0.00920   -0.10193
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                  9.59020    9.59250  -0.00230   -0.02398
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.15220    9.15430  -0.00210   -0.02294
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.27000   11.29000  -0.02000   -0.17715
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.86000   10.88000  -0.02000   -0.18382
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.41000   11.41000   0.00000    0.00000
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     11.07000   11.06000   0.01000    0.09042
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元大2001基金                                                       54.08000   53.99000   0.09000    0.16670
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          39.33130   39.42610  -0.09480   -0.24045
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             38.16810   38.33910  -0.17100   -0.44602
元大上證50基金                                                     26.82000   27.28000  -0.46000   -1.68622
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                       9.54700    9.47400   0.07300    0.77053
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                       9.11800    9.09200   0.02600    0.28597
元大巴西指數基金                                                    6.45700    6.41000   0.04700    0.73323
元大巴菲特基金                                                     24.72000   24.71000   0.01000    0.04047
元大日經225基金                                                    28.55000   28.80000  -0.25000   -0.86806
元大台商收成基金                                                   21.41000   21.42000  -0.01000   -0.04669
元大台灣50單日反向1倍基金                                          13.15000   13.05000   0.10000    0.76628
元大台灣50單日正向2倍基金                                          33.14000   33.67000  -0.53000   -1.57410
元大台灣中型100基金                                                29.49000   29.59000  -0.10000   -0.33795
元大台灣加權股價指數基金                                           23.49400   23.59400  -0.10000   -0.42384
元大台灣卓越50基金                                                 79.27000   79.52000  -0.25000   -0.31439
元大台灣金融基金                                                   17.66000   17.69000  -0.03000   -0.16959
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        29.46000   29.54000  -0.08000   -0.27082
元大台灣高股息基金                                                 25.46000   25.40000   0.06000    0.23622
元大台灣電子科技基金                                               32.79000   32.96000  -0.17000   -0.51578
元大全球ETF成長組合基金                                            10.33000   10.36000  -0.03000   -0.28958
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.46000   14.51000  -0.05000   -0.34459
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               12.84000   12.84000   0.00000    0.00000
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  8.96000    8.97000  -0.01000   -0.11148
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    12.70000   12.65000   0.05000    0.39526
元大全球不動產證券化基金-美元                                      11.83600   11.81300   0.02300    0.19470
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   7.94000    7.94000   0.00000    0.00000
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.20000    6.20000   0.00000    0.00000
元大全球股票入息基金-美元配息                                       9.34000    9.34600  -0.00600   -0.06420
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                  10.46000   10.49000  -0.03000   -0.28599
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     9.26000    9.29000  -0.03000   -0.32293
元大全球新興市場精選組合基金                                       12.70000   12.68000   0.02000    0.15773
元大全球農業商機基金                                               17.60000   17.64000  -0.04000   -0.22676
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                           10.40000   10.42000  -0.02000   -0.19194
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                             10.36000   10.38000  -0.02000   -0.19268
元大印尼指數基金                                                    8.21500    8.14600   0.06900    0.84704
元大印度指數基金                                                    8.86900    9.05500  -0.18600   -2.05411
元大印度基金                                                       11.37000   11.53000  -0.16000   -1.38768
元大多多基金                                                       15.83000   15.85000  -0.02000   -0.12618
元大多福基金                                                       47.36000   47.35000   0.01000    0.02112
元大亞太成長基金                                                    8.91000    8.94000  -0.03000   -0.33557
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                8.35420    8.38010  -0.02590   -0.30907
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  6.83990    6.86100  -0.02110   -0.30754
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.17500    9.11300   0.06200    0.68035
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.63000    9.59000   0.04000    0.41710
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.38000    9.34000   0.04000    0.42827
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.63000    9.59000   0.04000    0.41710
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                           9.91400    9.80100   0.11300    1.15294
元大卓越基金                                                       41.72000   41.69000   0.03000    0.07196
元大店頭基金                                                        7.02000    7.09000  -0.07000   -0.98731
元大泛歐成長基金                                                    8.93000    9.04000  -0.11000   -1.21681
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.29730   10.29610   0.00120    0.01165
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.67230    9.65400   0.01830    0.18956
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    31.71510   31.69390   0.02120    0.06689
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   36.35420   36.41780  -0.06360   -0.17464
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        19.92810   19.86880   0.05930    0.29846
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        17.28740   17.38620  -0.09880   -0.56827
元大美國政府7至10年期債券基金                                      38.39330   38.41360  -0.02030   -0.05285
元大高科技基金                                                     16.81000   16.83000  -0.02000   -0.11884
元大得利貨幣市場基金                                               16.26470   16.26450   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                               11.98980   11.98970   0.00010    0.00083
元大富櫃50基金                                                     10.27000   10.36000  -0.09000   -0.86873
元大華夏中小基金                                                    6.31000    6.31000   0.00000    0.00000
元大新中國基金-人民幣                                               8.43000    8.39000   0.04000    0.47676
元大新中國基金-美元                                                 7.84600    7.82600   0.02000    0.25556
元大新中國基金-新台幣                                               7.82000    7.81000   0.01000    0.12804
元大新主流基金                                                     21.80000   21.81000  -0.01000   -0.04585
元大新東協平衡基金-美元                                             9.01800    8.99900   0.01900    0.21113
元大新東協平衡基金-新台幣                                           8.79000    8.79000   0.00000    0.00000
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                     9.65290    9.60010   0.05280    0.54999
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       8.87130    8.84480   0.02650    0.29961
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                               9.62460    9.61760   0.00700    0.07278
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 8.29260    8.28660   0.00600    0.07241
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.11130   15.11120   0.00010    0.00066
元大經貿基金                                                       33.19000   33.19000   0.00000    0.00000
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.98000    8.98000   0.00000    0.00000
元大實質多重資產基金-美元                                           8.19900    8.22100  -0.02200   -0.26761
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.65000    8.69000  -0.04000   -0.46030
元大滬深300單日反向1倍基金                                         16.44000   16.09000   0.35000    2.17526
元大滬深300單日正向2倍基金                                         12.12000   12.63000  -0.51000   -4.03800
元大摩臺基金                                                       36.39000   36.53000  -0.14000   -0.38325
元大標普500基金                                                    26.11000   26.09000   0.02000    0.07666
元大標普500單日反向1倍基金                                         13.13000   13.12000   0.01000    0.07622
元大標普500單日正向2倍基金                                         33.68000   33.71000  -0.03000   -0.08899
元大標智滬深300基金                                                14.80000   14.95000  -0.15000   -1.00334
元大歐洲50基金                                                     23.29000   23.40000  -0.11000   -0.47009
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.40880    9.38330   0.02550    0.27176
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.20240   10.20160   0.00080    0.00784
元大績效基金                                                       45.33000   45.34000  -0.01000   -0.02206
元大韓國KOSPI200基金                                               20.81000   21.07000  -0.26000   -1.23398
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    13.92000   13.91000   0.01000    0.07189
日盛上選基金                                                       28.93000   29.00000  -0.07000   -0.24138
日盛小而美基金                                                     15.71000   15.82000  -0.11000   -0.69532
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    11.73960   11.73560   0.00400    0.03408
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.74510    9.74180   0.00330    0.03387
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      11.70460   11.70430   0.00030    0.00256
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.71070    9.71040   0.00030    0.00309
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    10.60310   10.61390  -0.01080   -0.10175
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.78100    8.79000  -0.00900   -0.10239
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                         9.44000    9.46000  -0.02000   -0.21142
日盛中國戰略A股基金(美元)                                           8.93000    8.95000  -0.02000   -0.22346
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                         9.23000    9.27000  -0.04000   -0.43150
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                        9.79000    9.79000   0.00000    0.00000
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                          9.60000    9.61000  -0.01000   -0.10406
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                        9.67000    9.69000  -0.02000   -0.20640
日盛日盛基金                                                       11.96000   11.99000  -0.03000   -0.25021
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.38000    9.35000   0.03000    0.32086
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.35000    9.34000   0.01000    0.10707
日盛全球抗暖化基金                                                 10.35000   10.38000  -0.03000   -0.28902
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.08210   10.08740  -0.00530   -0.05254
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.37160    9.37660  -0.00500   -0.05332
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                    9.89890    9.91410  -0.01520   -0.15332
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.20270    9.21680  -0.01410   -0.15298
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.41510    2.41380   0.00130    0.05386
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.65880    1.65790   0.00090    0.05429
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.36350    0.36340   0.00010    0.02752
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25040    0.25040   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.06030   12.07220  -0.01190   -0.09857
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.17490    8.18300  -0.00810   -0.09899
日盛亞洲機會基金                                                    6.30000    6.29000   0.01000    0.15898
日盛首選基金                                                       14.92000   14.97000  -0.05000   -0.33400
日盛高科技基金                                                     15.37000   15.41000  -0.04000   -0.25957
日盛貨幣市場基金                                                   14.77950   14.77930   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     34.78000   34.85000  -0.07000   -0.20086
日盛精選五虎基金                                                   33.28000   33.57000  -0.29000   -0.86387
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.49400   13.49380   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 24.72000   24.76000  -0.04000   -0.16155
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                        19.22000   19.05000   0.17000    0.89239
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                        18.74000   19.08000  -0.34000   -1.78197
台新大眾貨幣市場基金                                               14.17100   14.17080   0.00020    0.00141
台新中國通基金                                                     35.46000   35.40000   0.06000    0.16949
台新主流基金                                                       19.59000   19.57000   0.02000    0.10220
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      19.42000   19.50000  -0.08000   -0.41026
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.63350    0.63460  -0.00110   -0.17334
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      14.33000   14.39000  -0.06000   -0.41696
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.46650    0.46720  -0.00070   -0.14983
台新台灣中小基金                                                   28.05000   28.00000   0.05000    0.17857
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                             9.67850    9.65230   0.02620    0.27144
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               8.90860    8.90430   0.00430    0.04829
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             8.39000    8.40000  -0.01000   -0.11905
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                10.01290   10.00810   0.00480    0.04796
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                               9.45000    9.47000  -0.02000   -0.21119
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                             9.99570    9.95610   0.03960    0.39775
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.56000    9.54000   0.02000    0.20964
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              10.85940   10.81640   0.04300    0.39754
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.39000   10.37000   0.02000    0.19286
台新印度基金                                                       13.07000   13.35000  -0.28000   -2.09738
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.09700   11.09690   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 27.11710   27.20330  -0.08620   -0.31687
台新智慧生活基金-美元                                               9.99160   10.01390  -0.02230   -0.22269
台新智慧生活基金-新台幣                                            10.28000   10.32000  -0.04000   -0.38760
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.28230    8.25430   0.02800    0.33922
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.46970    8.46030   0.00940    0.11111
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             8.99390    8.96350   0.03040    0.33915
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.20490    9.19460   0.01030    0.11202
台新新興市場債券基金(A類型)                                        10.42320   10.45390  -0.03070   -0.29367
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.33300    0.33320  -0.00020   -0.06002
台新新興市場債券基金(B類型)                                         7.70180    7.72450  -0.02270   -0.29387
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.25920    0.25940  -0.00020   -0.07710
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.32000    5.34000  -0.02000   -0.37453
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        20.93000   20.99000  -0.06000   -0.28585
台新羅傑斯環球資源指數基金                                         10.69300   10.75200  -0.05900   -0.54874
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產全球大消費基金                                             15.17000   15.17000   0.00000    0.00000
未來資產亞洲高收益債券基金A                                        11.74130   11.74350  -0.00220   -0.01873
未來資產亞洲高收益債券基金B                                         9.41080    9.41250  -0.00170   -0.01806
未來資產亞洲新富基金                                               18.13000   18.26000  -0.13000   -0.71194
未來資產所羅門貨幣市場基金                                         12.57430   12.57420   0.00010    0.00080
未來資產阿波羅基金                                                 10.03000   10.01000   0.02000    0.19980
未來資產新興市場債券基金A                                           8.71610    8.71670  -0.00060   -0.00688
未來資產新興市場債券基金B                                           6.56020    6.56070  -0.00050   -0.00762
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐中小基金                                                       46.00000   46.45000  -0.45000   -0.96878
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.75980    1.75920   0.00060    0.03411
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.34030    2.33960   0.00070    0.02992
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               7.96110    7.98200  -0.02090   -0.26184
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              10.27220   10.29920  -0.02700   -0.26216
永豐主流品牌基金                                                   16.58000   16.71000  -0.13000   -0.77798
永豐永豐基金                                                       31.06000   31.19000  -0.13000   -0.41680
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.58780    9.58550   0.00230    0.02399
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.69570    9.69330   0.00240    0.02476
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.51530    9.51550  -0.00020   -0.00210
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.62330    9.62360  -0.00030   -0.00312
永豐亞洲民生消費基金                                               10.72000   10.70000   0.02000    0.18692
永豐高科技基金                                                     20.37000   20.54000  -0.17000   -0.82765
永豐貨幣市場基金                                                   13.89100   13.89090   0.00010    0.00072
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.12640    2.12300   0.00340    0.16015
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.52400    2.51980   0.00420    0.16668
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.74400    7.75400  -0.01000   -0.12897
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.43880   10.45240  -0.01360   -0.13011
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.00660    7.00920  -0.00260   -0.03709
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   10.83460   10.83850  -0.00390   -0.03598
永豐臺灣加權ETF基金                                                51.64000   51.80000  -0.16000   -0.30888
永豐領航科技基金                                                   34.07000   34.24000  -0.17000   -0.49650
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.00000   10.92000   0.08000    0.73260
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  10.62000   10.55000   0.07000    0.66351
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                       9.66000    9.74000  -0.08000   -0.82136
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         9.45000    9.50000  -0.05000   -0.52632
永豐趨勢平衡基金                                                   38.46000   38.45000   0.01000    0.02601
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.62940   11.62710   0.00230    0.01978
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        8.77000    8.79000  -0.02000   -0.22753
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                        9.38000    9.39000  -0.01000   -0.10650
兆豐國際中小基金                                                   13.15000   13.30000  -0.15000   -1.12782
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        13.12000   13.05000   0.07000    0.53640
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          17.22000   17.19000   0.03000    0.17452
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          17.10000   17.04000   0.06000    0.35211
兆豐國際生命科學基金                                               16.34000   16.33000   0.01000    0.06124
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.15490   10.19180  -0.03690   -0.36206
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.37430   10.39680  -0.02250   -0.21641
兆豐國際全球基金                                                   30.86000   31.03000  -0.17000   -0.54786
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.30270   10.30140   0.00130    0.01262
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.13500   10.11570   0.01930    0.19079
兆豐國際國民基金                                                   19.24000   19.33000  -0.09000   -0.46560
兆豐國際第一基金                                                   11.54000   11.54000   0.00000    0.00000
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.01660   10.03290  -0.01630   -0.16247
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             7.88840    7.92810  -0.03970   -0.50075
兆豐國際萬全基金                                                   18.65000   18.64000   0.01000    0.05365
兆豐國際電子基金                                                   22.29000   22.34000  -0.05000   -0.22381
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          20.84000   20.89000  -0.05000   -0.23935
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              17.53000   17.40000   0.13000    0.74713
兆豐國際豐台灣基金                                                 31.03000   31.09000  -0.06000   -0.19299
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.51040   12.51020   0.00020    0.00160
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                            9.96270    9.96500  -0.00230   -0.02308
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                            9.93020    9.93360  -0.00340   -0.03423
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                            9.94950    9.95270  -0.00320   -0.03215
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                              9.96430    9.96660  -0.00230   -0.02308
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                              9.93740    9.94090  -0.00350   -0.03521
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                              9.94850    9.95180  -0.00330   -0.03316
合庫台灣基金                                                        9.89000    9.97000  -0.08000   -0.80241
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.09990   11.12540  -0.02550   -0.22921
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                11.96650   11.97750  -0.01100   -0.09184
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  10.70630   10.71510  -0.00880   -0.08213
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  11.46740   11.47620  -0.00880   -0.07668
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.04280    8.06130  -0.01850   -0.22949
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.36230    9.37010  -0.00780   -0.08324
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   8.92620    8.93360  -0.00740   -0.08283
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.82020    8.82690  -0.00670   -0.07590
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.17490    9.18210  -0.00720   -0.07841
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.45000   10.50000  -0.05000   -0.47619
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.20000   11.24000  -0.04000   -0.35587
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.56000    9.61000  -0.05000   -0.52029
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.42000   10.45000  -0.03000   -0.28708
合庫全球新興市場基金                                                8.73000    8.77000  -0.04000   -0.45610
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                 9.62000    9.61000   0.01000    0.10406
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                 9.86000    9.84000   0.02000    0.20325
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   8.96000    8.95000   0.01000    0.11173
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.20000    9.18000   0.02000    0.21786
合庫貨幣市場基金                                                   10.13620   10.13610   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.38020    9.37080   0.00940    0.10031
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                    9.64130    9.63250   0.00880    0.09136
合庫新興多重收益基金A類型                                           9.94600    9.94820  -0.00220   -0.02211
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.37580   11.36510   0.01070    0.09415
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  13.56600   13.55710   0.00890    0.06565
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.61520    8.60700   0.00820    0.09527
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.30530    9.29680   0.00850    0.09143
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.75530    7.75700  -0.00170   -0.02192
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.61050    8.60200   0.00850    0.09881
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                   9.99050    9.98400   0.00650    0.06510
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                          9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                          9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                          9.79000    9.77000   0.02000    0.20471
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.63000    9.61000   0.02000    0.20812
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.78000    9.78000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.60000    9.58000   0.02000    0.20877
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                           9.84000    9.82000   0.02000    0.20367
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                         9.78000    9.76000   0.02000    0.20492
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                             9.90000    9.88000   0.02000    0.20243
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                           9.84000    9.82000   0.02000    0.20367
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                     10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.27000   10.29000  -0.02000   -0.19436
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.75000    9.76000  -0.01000   -0.10246
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                   9.97000   10.00000  -0.03000   -0.30000
安聯中國策略基金-美元                                               9.39000    9.42000  -0.03000   -0.31847
安聯中國策略基金-新臺幣                                            12.17000   12.23000  -0.06000   -0.49060
安聯中華新思路基金-人民幣                                          12.07000   12.11000  -0.04000   -0.33031
安聯中華新思路基金-美元                                            11.16000   11.21000  -0.05000   -0.44603
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          10.48000   10.54000  -0.06000   -0.56926
安聯台灣大壩基金                                                   24.64000   24.73000  -0.09000   -0.36393
安聯台灣科技基金                                                   38.69000   38.87000  -0.18000   -0.46308
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.49960   12.49950   0.00010    0.00080
安聯台灣智慧基金                                                   26.48000   26.63000  -0.15000   -0.56327
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.09000   11.09000   0.00000    0.00000
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        11.37000   11.39000  -0.02000   -0.17559
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.15000   11.15000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.07000   11.09000  -0.02000   -0.18034
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.84000   10.83000   0.01000    0.09234
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.40000    9.42000  -0.02000   -0.21231
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.04000   11.03000   0.01000    0.09066
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.56000   10.57000  -0.01000   -0.09461
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.41000    9.42000  -0.01000   -0.10616
安聯全球人口趨勢基金                                               11.32000   11.35000  -0.03000   -0.26432
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           9.84000    9.85000  -0.01000   -0.10152
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        37.05000   37.18000  -0.13000   -0.34965
安聯全球油礦金趨勢基金                                              8.50000    8.60000  -0.10000   -1.16279
安聯全球新興市場基金                                               16.45000   16.51000  -0.06000   -0.36342
安聯全球農金趨勢基金                                                9.84000    9.89000  -0.05000   -0.50556
安聯全球綠能趨勢基金                                                8.53000    8.57000  -0.04000   -0.46674
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.42000   10.42000   0.00000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.20000   10.20000   0.00000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.12000   10.12000   0.00000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                      10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
安聯亞洲動態策略基金                                               21.01000   20.98000   0.03000    0.14299
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利台灣動力基金                                                   27.56000   27.66000  -0.10000   -0.36153
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                                9.89670    9.89200   0.00470    0.04751
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.70600    9.72340  -0.01740   -0.17895
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.73160    7.72790   0.00370    0.04788
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.71130    7.72080  -0.00950   -0.12304
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       10.62000   10.67000  -0.05000   -0.46860
宏利全球債券組合基金                                               12.98380   12.98410  -0.00030   -0.00231
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           11.81860   11.82060  -0.00200   -0.01692
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.46790   10.47120  -0.00330   -0.03152
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.13710   10.14850  -0.01140   -0.11233
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.85310    8.85490  -0.00180   -0.02033
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.44960    8.45220  -0.00260   -0.03076
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.36050    8.36980  -0.00930   -0.11111
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.31590    8.31740  -0.00150   -0.01803
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.07000   10.06000   0.01000    0.09940
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                    9.82000    9.81000   0.01000    0.10194
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                  9.88000    9.89000  -0.01000   -0.10111
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.78000    9.77000   0.01000    0.10235
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                  9.84000    9.85000  -0.01000   -0.10152
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.76830    2.76990  -0.00160   -0.05776
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.40110    0.40130  -0.00020   -0.04984
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.17350   12.19260  -0.01910   -0.15665
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.91280    0.91320  -0.00040   -0.04380
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.32440    7.33400  -0.00960   -0.13090
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.02950    2.03010  -0.00060   -0.02956
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.29170    0.29180  -0.00010   -0.03427
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.96200    8.97440  -0.01240   -0.13817
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32700    0.32710  -0.00010   -0.03057
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.64820   13.64800   0.00020    0.00147
宏利臺灣股息收益基金                                               24.33000   24.43000  -0.10000   -0.40933
宏利澳幣保本基金                                                   12.14850   12.14980  -0.00130   -0.01070
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                        9.86000    9.83000   0.03000    0.30519
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.68000    9.67000   0.01000    0.10341
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.13000   10.12000   0.01000    0.09881
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                        9.76000    9.77000  -0.01000   -0.10235
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.22000   10.24000  -0.02000   -0.19531
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  10.76000   10.74000   0.02000    0.18622
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    10.74000   10.75000  -0.01000   -0.09302
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   10.42000   10.45000  -0.03000   -0.28708
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.25510   10.22710   0.02800    0.27378
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.43170    9.42910   0.00260    0.02757
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.87330    8.89110  -0.01780   -0.20020
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           10.66130   10.68270  -0.02140   -0.20032
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.02000    9.04000  -0.02000   -0.22124
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                                9.72000    9.76000  -0.04000   -0.40984
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                                9.62000    9.67000  -0.05000   -0.51706
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.48000    9.54000  -0.06000   -0.62893
貝萊德新台幣基金                                                   12.93860   12.93850   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     23.93000   23.96000  -0.03000   -0.12521
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金-人民幣                                             8.76000    8.75000   0.01000    0.11429
保德信大中華基金-美元                                               8.59000    8.59000   0.00000    0.00000
保德信大中華基金-新台幣                                            25.57000   25.64000  -0.07000   -0.27301
保德信中小型股基金                                                 36.70000   37.01000  -0.31000   -0.83761
保德信中國中小基金-人民幣                                           7.80000    7.79000   0.01000    0.12837
保德信中國中小基金-美元                                             7.46000    7.47000  -0.01000   -0.13387
保德信中國中小基金-新臺幣                                           7.21000    7.23000  -0.02000   -0.27663
保德信中國品牌基金-人民幣                                           8.11000    8.13000  -0.02000   -0.24600
保德信中國品牌基金-美元                                             8.12000    8.13000  -0.01000   -0.12300
保德信中國品牌基金-新臺幣                                           8.79000    8.79000   0.00000    0.00000
保德信台商全方位基金                                               31.30000   31.42000  -0.12000   -0.38192
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          28.62000   28.73000  -0.11000   -0.38288
保德信全球消費商機基金                                             17.92000   17.96000  -0.04000   -0.22272
保德信全球基礎建設基金                                             12.02000   12.13000  -0.11000   -0.90684
保德信全球資源基金                                                  7.93000    8.02000  -0.09000   -1.12219
保德信全球醫療生化基金-美元                                        10.40000   10.37000   0.03000    0.28930
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      34.47000   34.45000   0.02000    0.05806
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.01420    9.99980   0.01440    0.14400
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.01420    9.99980   0.01440    0.14400
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                              9.99160    9.99980  -0.00820   -0.08200
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                                9.99160    9.99980  -0.00820   -0.08200
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.60490    9.59210   0.01280    0.13344
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.43980   10.42640   0.01340    0.12852
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.12180    9.13080  -0.00900   -0.09857
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                 9.89940    9.90910  -0.00970   -0.09789
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.12660    8.13450  -0.00790   -0.09712
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     10.76190   10.77230  -0.01040   -0.09654
保德信亞太基金                                                     19.71000   19.75000  -0.04000   -0.20253
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.41370    8.41930  -0.00560   -0.06651
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               11.19410   11.20160  -0.00750   -0.06695
保德信店頭市場基金                                                 25.73000   26.04000  -0.31000   -1.19048
保德信拉丁美洲基金                                                  7.33000    7.34000  -0.01000   -0.13624
保德信金平衡基金                                                   28.51000   28.52000  -0.01000   -0.03506
保德信金滿意基金                                                   38.08000   38.21000  -0.13000   -0.34023
保德信科技島基金                                                   22.88000   22.95000  -0.07000   -0.30501
保德信高成長基金                                                   84.04000   84.04000   0.00000    0.00000
保德信第一基金                                                     23.04000   23.10000  -0.06000   -0.25974
保德信貨幣市場基金                                                 15.77900   15.77880   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.39320   10.42290  -0.02970   -0.28495
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.56970   10.62410  -0.05440   -0.51204
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.63650   10.66750  -0.03100   -0.29060
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.12850   10.18100  -0.05250   -0.51567
保德信新世紀基金                                                   10.01000    9.99000   0.02000    0.20020
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              7.98820    7.99090  -0.00270   -0.03379
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               10.85890   10.86250  -0.00360   -0.03314
保德信新興趨勢組合基金                                             10.39000   10.54000  -0.15000   -1.42315
保德信瑞騰基金                                                     15.55000   15.55000   0.00000    0.00000
保德信歐洲組合基金                                                  9.96000   10.07000  -0.11000   -1.09235
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.71450    9.71040   0.00410    0.04222
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.02320   10.01890   0.00430    0.04292
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.67340    9.68010  -0.00670   -0.06921
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.83660    9.84260  -0.00600   -0.06096
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.76430    9.75610   0.00820    0.08405
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                   9.91780    9.90960   0.00820    0.08275
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.64840    9.64630   0.00210    0.02177
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.77120    9.76910   0.00210    0.02150
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.07130   10.08380  -0.01250   -0.12396
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型              10.05490   10.05170   0.00320    0.03184
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.05510   10.05170   0.00340    0.03383
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                 9.99180    9.98980   0.00200    0.02002
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                 9.99180    9.98980   0.00200    0.02002
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.93210    9.92750   0.00460    0.04634
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.12390   10.11740   0.00650    0.06425
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.84120    9.83990   0.00130    0.01321
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                 9.93720    9.93590   0.00130    0.01308
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.61990    9.60890   0.01100    0.11448
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.45460    9.44710   0.00750    0.07939
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型              10.06890   10.06120   0.00770    0.07653
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.06650   10.05910   0.00740    0.07357
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.14490   10.14050   0.00440    0.04339
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.22230   10.21760   0.00470    0.04600
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.08410   10.07920   0.00490    0.04861
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.08450   10.07970   0.00480    0.04762
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.15750   10.15070   0.00680    0.06699
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.07600   10.08030  -0.00430   -0.04266
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.05520   10.04930   0.00590    0.05871
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            10.69200   10.68590   0.00610    0.05708
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                   9.98250    9.98630  -0.00380   -0.03805
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.72560    9.72290   0.00270    0.02777
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.10890   10.10610   0.00280    0.02771
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.72680    9.73420  -0.00740   -0.07602
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.96660    9.97690  -0.01030   -0.10324
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.55180   10.48550   0.06630    0.63230
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.14820    6.13270   0.01550    0.25274
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.67790   10.65090   0.02700    0.25350
施羅德新紀元貨幣市場基金                                           11.65310   11.65310   0.00000    0.00000
施羅德樂活中小基金-A類型                                           16.69000   16.70000  -0.01000   -0.05988
施羅德樂活中小基金-I類型                                         3817.04000 3818.34000  -1.30000   -0.03405
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞五國金勢力建設基金                                              6.25000    6.27000  -0.02000   -0.31898
柏瑞巨人基金                                                       11.69000   11.72000  -0.03000   -0.25597
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.66080   13.66060   0.00020    0.00146
柏瑞全球金牌組合基金                                               15.58000   15.56000   0.02000    0.12853
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   13.51270   13.53410  -0.02140   -0.15812
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.88620   11.88860  -0.00240   -0.02019
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             12.47770   12.48110  -0.00340   -0.02724
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.77250    8.78640  -0.01390   -0.15820
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.73720    6.74790  -0.01070   -0.15857
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.69200    8.69380  -0.00180   -0.02070
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.43060    8.43460  -0.00400   -0.04742
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.67120   10.67420  -0.00300   -0.02811
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.29890    8.30210  -0.00320   -0.03854
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.06260   12.06500  -0.00240   -0.01989
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.70640   11.72500  -0.01860   -0.15864
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          11.96060   11.96620  -0.00560   -0.04680
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.35860   11.36170  -0.00310   -0.02728
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.92860    8.94280  -0.01420   -0.15879
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.71250    9.71450  -0.00200   -0.02059
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.63570    9.64020  -0.00450   -0.04668
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.49030    9.49290  -0.00260   -0.02739
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.36920    9.37280  -0.00360   -0.03841
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.13670   10.15620  -0.01950   -0.19200
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.01240   10.01780  -0.00540   -0.05390
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                                9.87930    9.88570  -0.00640   -0.06474
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                                9.95600    9.96420  -0.00820   -0.08229
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.79530    9.81410  -0.01880   -0.19156
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.58240    9.58750  -0.00510   -0.05319
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.54090    9.54700  -0.00610   -0.06389
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.61860    9.62650  -0.00790   -0.08207
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.11770   10.13720  -0.01950   -0.19236
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.01240   10.01780  -0.00540   -0.05390
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                               9.87940    9.88570  -0.00630   -0.06373
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                               9.95600    9.96430  -0.00830   -0.08330
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.79530    9.81410  -0.01880   -0.19156
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.58260    9.58770  -0.00510   -0.05319
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.54090    9.54700  -0.00610   -0.06389
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.61870    9.62670  -0.00800   -0.08310
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       10.71440   10.72560  -0.01120   -0.10442
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               11.92510   11.92360   0.00150    0.01258
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.30520   11.30450   0.00070    0.00619
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        8.99020    8.99960  -0.00940   -0.10445
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.67820    9.67700   0.00120    0.01240
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.54220    9.54160   0.00060    0.00629
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      10.42580   10.43670  -0.01090   -0.10444
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.10370   11.10240   0.00130    0.01171
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                10.92200   10.92140   0.00060    0.00549
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        8.99040    8.99980  -0.00940   -0.10445
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.67860    9.67740   0.00120    0.01240
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.54260    9.54210   0.00050    0.00524
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           12.08000   12.05000   0.03000    0.24896
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   12.86000   12.80000   0.06000    0.46875
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      8.43000    8.39000   0.04000    0.47676
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            7.92000    7.90000   0.02000    0.25316
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    8.76000    8.72000   0.04000    0.45872
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           10.46000   10.43000   0.03000    0.28763
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   10.49000   10.44000   0.05000    0.47893
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     10.72000   10.67000   0.05000    0.46860
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 12.01000   11.95000   0.06000    0.50209
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   12.16000   12.13000   0.03000    0.24732
柏瑞拉丁美洲基金                                                   10.15000   10.15000   0.00000    0.00000
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       11.28140   11.30830  -0.02690   -0.23788
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.34760    7.36520  -0.01760   -0.23896
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.09000   10.10000  -0.01000   -0.09901
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 10.70000   10.70000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.39000   10.39000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.26000    9.28000  -0.02000   -0.21552
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.60000    9.61000  -0.01000   -0.10406
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.56000    9.56000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.51000    9.52000  -0.01000   -0.10504
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.07000   10.09000  -0.02000   -0.19822
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                10.44000   10.44000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.19000   10.19000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.34000    9.36000  -0.02000   -0.21368
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.40000    9.40000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.43000    9.43000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.51000    9.52000  -0.01000   -0.10504
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 11.38870   11.40350  -0.01480   -0.12978
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         11.06430   11.06400   0.00030    0.00271
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.17050   10.17110  -0.00060   -0.00590
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.27300    8.28370  -0.01070   -0.12917
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.29470    9.29440   0.00030    0.00323
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.32550    9.32610  -0.00060   -0.00643
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        10.64330   10.64300   0.00030    0.00282
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.00120   10.01420  -0.01300   -0.12982
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.15340   10.15400  -0.00060   -0.00591
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.62920    9.62890   0.00030    0.00312
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            8.93890    8.95050  -0.01160   -0.12960
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          8.85350    8.85420  -0.00070   -0.00791
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.34960    9.35020  -0.00060   -0.00642
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   11.83540   11.83410   0.00130    0.01099
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.30700   11.28880   0.01820    0.16122
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             10.71880   10.70250   0.01630    0.15230
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    6.97930    6.97850   0.00080    0.01146
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.72270    8.70860   0.01410    0.16191
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.32030    9.30610   0.01420    0.15259
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.17420   10.17300   0.00120    0.01180
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            10.73580   10.71950   0.01630    0.15206
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.44140    9.42620   0.01520    0.16125
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.90100    8.90000   0.00100    0.01124
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.51900    9.50450   0.01450    0.15256
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     11.17570   11.18740  -0.01170   -0.10458
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             11.76240   11.76150   0.00090    0.00765
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               10.77130   10.77080   0.00050    0.00464
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.05820    9.06770  -0.00950   -0.10477
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.58230    9.58150   0.00080    0.00835
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.57850    9.57810   0.00040    0.00418
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            11.08670   11.08580   0.00090    0.00812
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                               9.97110    9.98150  -0.01040   -0.10419
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              10.26350   10.26300   0.00050    0.00487
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.45680    9.46670  -0.00990   -0.10458
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.21180    9.22140  -0.00960   -0.10411
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                              9.80260    9.80180   0.00080    0.00816
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.34050    9.34010   0.00040    0.00428
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           17.75000   17.74000   0.01000    0.05637
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           16.38000   16.41000  -0.03000   -0.18282
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     12.83570   12.83130   0.00440    0.03429
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.33120   10.33450  -0.00330   -0.03193
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.29550   11.29270   0.00280    0.02479
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 11.86860   11.87250  -0.00390   -0.03285
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.79310   10.79260   0.00050    0.00463
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.32430    9.32720  -0.00290   -0.03109
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.88050    9.87810   0.00240    0.02430
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.74120    9.74450  -0.00330   -0.03387
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.76720    9.76670   0.00050    0.00512
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.45860    9.46160  -0.00300   -0.03171
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.68370    9.68130   0.00240    0.02479
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.38000   11.38370  -0.00370   -0.03250
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.71050    9.71000   0.00050    0.00515
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        14.99000   14.67000   0.32000    2.18132
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        23.07000   24.08000  -1.01000   -4.19435
國泰大中華基金                                                     17.07000   17.16000  -0.09000   -0.52448
國泰小龍基金                                                       13.43000   13.46000  -0.03000   -0.22288
國泰中小成長基金                                                   36.12000   36.25000  -0.13000   -0.35862
國泰中國內需增長基金台幣級別                                       16.48000   16.54000  -0.06000   -0.36276
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                          9.91190    9.95230  -0.04040   -0.40594
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                       16.85000   16.88000  -0.03000   -0.17773
國泰中港台基金台幣級別                                             12.21000   12.22000  -0.01000   -0.08183
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   27.99000   28.23000  -0.24000   -0.85016
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.36000   12.20000   0.16000    1.31148
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       36.59000   37.50000  -0.91000   -2.42667
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                         10.41900   10.44370  -0.02470   -0.23651
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                         10.22850   10.25270  -0.02420   -0.23604
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                        10.25230   10.27660  -0.02430   -0.23646
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.41830   12.41820   0.00010    0.00081
國泰全球高股息基金-台幣級別                                        10.94000   10.99000  -0.05000   -0.45496
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                       12.72000   12.83000  -0.11000   -0.85737
國泰全球資源基金台幣級別                                            5.71000    5.78000  -0.07000   -1.21107
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)           10.85000   10.87000  -0.02000   -0.18399
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)              9.62000    9.64000  -0.02000   -0.20747
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 20.53000   20.58000  -0.05000   -0.24295
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        21.31000   21.32000  -0.01000   -0.04690
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                           10.79140   10.78590   0.00550    0.05099
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                              9.62350    9.61860   0.00490    0.05094
國泰亞洲成長基金台幣級別                                           10.86000   10.90000  -0.04000   -0.36697
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                    17.94000   17.94000   0.00000    0.00000
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型)             17.94000   17.94000   0.00000    0.00000
國泰科技生化基金                                                   27.77000   27.89000  -0.12000   -0.43026
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          27.60000   27.76000  -0.16000   -0.57637
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           13.20000   13.17000   0.03000    0.22779
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    37.81110   38.00480  -0.19370   -0.50967
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    20.38860   20.33680   0.05180    0.25471
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    17.57070   17.67600  -0.10530   -0.59572
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   39.19110   39.40600  -0.21490   -0.54535
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   41.01570   41.13550  -0.11980   -0.29123
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.56760   43.68470  -0.11710   -0.26806
國泰國泰基金台幣I級別                                              18.82000   18.88000  -0.06000   -0.31780
國泰國泰基金台幣級別                                               18.82000   18.88000  -0.06000   -0.31780
國泰富時中國A50基金                                                17.24000   17.53000  -0.29000   -1.65431
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.35000   10.39000  -0.04000   -0.38499
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)                10.01000   10.05000  -0.04000   -0.39801
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                         10.56270   10.58410  -0.02140   -0.20219
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                            7.49680    7.51200  -0.01520   -0.20234
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A                    9.52760    9.56050  -0.03290   -0.34412
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            16.52000   16.89000  -0.37000   -2.19065
國泰新興市場基金台幣級別                                           11.29000   11.31000  -0.02000   -0.17683
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                             10.42970   10.44050  -0.01080   -0.10344
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                                6.66470    6.67170  -0.00700   -0.10492
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   14.92000   14.79000   0.13000    0.87897
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   30.19000   30.70000  -0.51000   -1.66124
國泰價值卓越基金                                                   12.61000   12.64000  -0.03000   -0.23734
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                          10.30000   10.38000  -0.08000   -0.77071
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              20.07000   20.13000  -0.06000   -0.29806
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  17.88000   18.02000  -0.14000   -0.77691
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                       12.05130   12.05900  -0.00770   -0.06385
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                           9.60020    9.59470   0.00550    0.05732
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                           8.20510    8.23040  -0.02530   -0.30740
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                          10.75130   10.74510   0.00620    0.05770
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.30380    9.33250  -0.02870   -0.30753
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.22900   11.22810   0.00090    0.00802
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.79110    9.82040  -0.02930   -0.29836
第一金大中華基金                                                   23.91000   23.98000  -0.07000   -0.29191
第一金小型精選基金                                                 30.16000   30.14000   0.02000    0.06636
第一金中概平衡基金                                                 22.44000   22.58000  -0.14000   -0.62002
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.26180   15.26160   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                          177.96700  177.96500   0.00200    0.00112
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                       9.81890    9.82500  -0.00610   -0.06209
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                     9.81890    9.82510  -0.00620   -0.06310
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.00000   10.03000  -0.03000   -0.29910
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.00000   10.03000  -0.03000   -0.29910
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                                 13.60110   13.67310  -0.07200   -0.52658
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                               13.60190   13.67380  -0.07190   -0.52582
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                               13.07000   13.16000  -0.09000   -0.68389
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                             13.07000   13.17000  -0.10000   -0.75930
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.63270    9.62270   0.01000    0.10392
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.63560    9.62560   0.01000    0.10389
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.29530    9.29780  -0.00250   -0.02689
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.31980    9.32230  -0.00250   -0.02682
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.16810   10.15760   0.01050    0.10337
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                          9.82550    9.82820  -0.00270   -0.02747
第一金全球大趨勢基金                                               23.06000   23.21000  -0.15000   -0.64627
第一金全球不動產證券化基金A                                         7.95490    7.91090   0.04400    0.55619
第一金全球不動產證券化基金B                                         5.62760    5.59650   0.03110    0.55570
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.26980    9.29240  -0.02260   -0.24321
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.27100    9.29350  -0.02250   -0.24210
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  8.98000    9.00000  -0.02000   -0.22222
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                8.98000    9.00000  -0.02000   -0.22222
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                    9.70390    9.72760  -0.02370   -0.24364
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                  9.70530    9.72890  -0.02360   -0.24258
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                  9.40000    9.43000  -0.03000   -0.31813
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N                9.40000    9.43000  -0.03000   -0.31813
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.44500    8.45520  -0.01020   -0.12064
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.04790   10.06010  -0.01220   -0.12127
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.59420    9.59580  -0.00160   -0.01667
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.59330    9.59460  -0.00130   -0.01355
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.88680    7.89110  -0.00430   -0.05449
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.74830    8.76150  -0.01320   -0.15066
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.74890    8.76200  -0.01310   -0.14951
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.23320   11.23480  -0.00160   -0.01424
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.23410   11.23570  -0.00160   -0.01424
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                                9.99600   10.00160  -0.00560   -0.05599
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.78140   14.80360  -0.02220   -0.14996
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                              13.35070   13.32000   0.03070    0.23048
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                            13.36740   13.33670   0.03070    0.23019
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                            12.60000   12.60000   0.00000    0.00000
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                          12.63000   12.63000   0.00000    0.00000
第一金亞洲科技基金                                                 17.60000   17.55000   0.05000    0.28490
第一金亞洲新興市場基金                                             12.42000   12.45000  -0.03000   -0.24096
第一金店頭市場基金                                                  7.65000    7.63000   0.02000    0.26212
第一金創新趨勢基金                                                 20.06000   20.17000  -0.11000   -0.54536
第一金電子基金                                                     28.17000   28.15000   0.02000    0.07105
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       18.52000   18.51000   0.01000    0.05402
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           20.74000   20.57000   0.17000    0.82645
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                          6.99000    6.93000   0.06000    0.86580
統一大中華中小基金(美元)                                            6.35000    6.30000   0.05000    0.79365
統一大中華中小基金(新台幣)                                          9.38000    9.33000   0.05000    0.53591
統一大東協高股息基金(人民幣)                                       10.24000   10.19000   0.05000    0.49068
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.45000    9.41000   0.04000    0.42508
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.73000    9.72000   0.01000    0.10288
統一大滿貫基金-A類型                                               29.33000   29.58000  -0.25000   -0.84517
統一大滿貫基金-I類型                                               29.33000   29.58000  -0.25000   -0.84517
統一大龍印基金                                                     13.19000   13.24000  -0.05000   -0.37764
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          7.93000    7.88000   0.05000    0.63452
統一大龍騰中國基金(美元)                                            7.21000    7.17000   0.04000    0.55788
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          8.18000    8.16000   0.02000    0.24510
統一中小基金                                                       21.65000   21.61000   0.04000    0.18510
統一台灣動力基金                                                   14.49000   14.49000   0.00000    0.00000
統一全天候基金-A類型                                               98.67000   98.51000   0.16000    0.16242
統一全天候基金-I類型                                               98.77000   98.61000   0.16000    0.16226
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.65610    8.64540   0.01070    0.12377
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               8.30870    8.30320   0.00550    0.06624
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             8.27930    8.28140  -0.00210   -0.02536
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             9.02180    9.01070   0.01110    0.12319
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.66720    8.66140   0.00580    0.06696
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.62930    8.63150  -0.00220   -0.02549
統一全球債券組合基金                                               11.91340   11.91510  -0.00170   -0.01427
統一全球新科技基金(人民幣)                                         15.97000   15.94000   0.03000    0.18821
統一全球新科技基金(美元)                                           14.92000   14.91000   0.01000    0.06707
統一全球新科技基金(新台幣)                                         14.30000   14.32000  -0.02000   -0.13966
統一亞太基金                                                       23.19000   23.18000   0.01000    0.04314
統一亞洲大金磚基金                                                 11.47000   11.52000  -0.05000   -0.43403
統一奔騰基金                                                       51.89000   51.76000   0.13000    0.25116
統一強棒貨幣市場基金                                               16.67040   16.67020   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                                9.08000    8.97000   0.11000    1.22631
統一強漢基金(美元)                                                  8.12000    8.03000   0.09000    1.12080
統一強漢基金(新台幣)                                               21.35000   21.17000   0.18000    0.85026
統一統信基金                                                       25.31000   25.45000  -0.14000   -0.55010
統一黑馬基金                                                       52.38000   52.16000   0.22000    0.42178
統一新亞洲科技能源基金                                             16.69000   16.62000   0.07000    0.42118
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     7.94930    7.95700  -0.00770   -0.09677
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.18500   10.19490  -0.00990   -0.09711
統一經建基金                                                       41.39000   41.34000   0.05000    0.12095
統一龍馬基金                                                       56.31000   56.39000  -0.08000   -0.14187
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     16.30000   16.33000  -0.03000   -0.18371
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              39.87000   40.08000  -0.21000   -0.52395
野村巴西基金                                                        6.09000    6.04000   0.05000    0.82781
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.73000   11.62000   0.11000    0.94664
野村台灣高股息基金                                                 22.92000   22.85000   0.07000    0.30635
野村台灣運籌基金                                                   31.14000   31.11000   0.03000    0.09643
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.44340    9.43540   0.00800    0.08479
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.35740    9.35280   0.00460    0.04918
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.43820    9.43710   0.00110    0.01166
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                 9.76080    9.75250   0.00830    0.08511
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                   9.60010    9.59500   0.00510    0.05315
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                 9.54090    9.53970   0.00120    0.01258
野村平衡基金                                                       17.21000   17.19000   0.02000    0.11635
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            8.90000    8.90000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                         9.42000    9.38000   0.04000    0.42644
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           12.94000   12.93000   0.01000    0.07734
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        10.79000   10.75000   0.04000    0.37209
野村全球生技醫療基金                                               17.63000   17.66000  -0.03000   -0.16988
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.00520   10.00020   0.00500    0.05000
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                               9.94820    9.94930  -0.00110   -0.01106
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                             9.93960    9.94870  -0.00910   -0.09147
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.00520   10.00020   0.00500    0.05000
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                               9.94820    9.94930  -0.00110   -0.01106
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                             9.93960    9.94880  -0.00920   -0.09247
野村全球品牌基金                                                   26.01000   26.08000  -0.07000   -0.26840
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.94000   12.99000  -0.05000   -0.38491
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.99000   11.00000  -0.01000   -0.09091
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.56000   19.63000  -0.07000   -0.35660
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              12.28000   12.29000  -0.01000   -0.08137
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.02750   10.02080   0.00670    0.06686
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.44240   10.43840   0.00400    0.03832
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.33440   10.33610  -0.00170   -0.01645
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             9.31680    9.33530  -0.01850   -0.19817
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               9.07940    9.09860  -0.01920   -0.21102
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.68140    8.71180  -0.03040   -0.34895
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            11.12410   11.14630  -0.02220   -0.19917
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.60430   10.62660  -0.02230   -0.20985
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.20640   10.24190  -0.03550   -0.34662
野村成長基金                                                       26.23000   26.24000  -0.01000   -0.03811
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.38240    8.36700   0.01540    0.18406
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.38470    8.37120   0.01350    0.16127
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.55970    8.56210  -0.00240   -0.02803
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         8.99260    8.97620   0.01640    0.18271
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           8.88600    8.87180   0.01420    0.16006
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.07030    9.07290  -0.00260   -0.02866
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  7.88000    7.87000   0.01000    0.12706
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 11.39000   11.38000   0.01000    0.08787
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.21280    9.20780   0.00500    0.05430
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.25360    9.25110   0.00250    0.02702
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.37020    9.37900  -0.00880   -0.09383
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                             9.84540    9.84080   0.00460    0.04674
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                               9.79000    9.78730   0.00270    0.02759
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                             9.91820    9.92760  -0.00940   -0.09469
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.44170    8.44800  -0.00630   -0.07457
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         9.01310    9.01030   0.00280    0.03108
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.87710    8.87520   0.00190    0.02141
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.00190   13.01160  -0.00970   -0.07455
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.06490   12.06140   0.00350    0.02902
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                           9.80500    9.80290   0.00210    0.02142
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.99500    0.00000   9.99500    0.00000
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.00190    0.00000  10.00190    0.00000
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.00190    0.00000  10.00190    0.00000
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.99500    0.00000   9.99500    0.00000
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.00190    0.00000  10.00190    0.00000
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.00190    0.00000  10.00190    0.00000
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價       9.69730    0.00000   9.69730    0.00000
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價         9.70290    0.00000   9.70290    0.00000
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價       9.70400    0.00000   9.70400    0.00000
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                              9.96880    9.98250  -0.01370   -0.13724
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                          10.13090   10.13470  -0.00380   -0.03749
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.74870    9.75430  -0.00560   -0.05741
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.29710    9.31000  -0.01290   -0.13856
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.22330   11.23890  -0.01560   -0.13880
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                            9.98500   10.01080  -0.02580   -0.25772
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.02840   11.03900  -0.01060   -0.09602
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.50900   10.52110  -0.01210   -0.11501
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.31190   10.33850  -0.02660   -0.25729
野村泰國基金                                                       42.39000   42.41000  -0.02000   -0.04716
野村高科技基金                                                      8.53000    8.55000  -0.02000   -0.23392
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.06480   10.09260  -0.02780   -0.27545
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.11150   10.11490  -0.00340   -0.03361
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.49970   10.50690  -0.00720   -0.06853
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.46630    9.47410  -0.00780   -0.08233
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.41760    9.44390  -0.02630   -0.27849
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.29250    9.29820  -0.00570   -0.06130
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        11.72130   11.72470  -0.00340   -0.02900
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        13.20220   13.21150  -0.00930   -0.07039
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.64190   10.65060  -0.00870   -0.08169
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.59400   10.62360  -0.02960   -0.27862
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          10.71710   10.72390  -0.00680   -0.06341
野村貨幣市場基金                                                   16.27790   16.27770   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                       15.25000   15.17000   0.08000    0.52736
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民     9.77330    9.76830   0.00500    0.05119
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元     9.74930    9.74770   0.00160    0.01641
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺     9.76020    9.76270  -0.00250   -0.02561
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民     9.85210    9.84710   0.00500    0.05078
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元     9.81110    9.80960   0.00150    0.01529
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺     9.78870    9.79130  -0.00260   -0.02655
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.84480    9.82530   0.01950    0.19847
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.78780    9.77280   0.01500    0.15349
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.76410    9.75360   0.01050    0.10765
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計     9.84480    9.82530   0.01950    0.19847
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價     9.78780    9.77280   0.01500    0.15349
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計     9.76410    9.75360   0.01050    0.10765
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.04750   10.05120  -0.00370   -0.03681
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.84670    7.84980  -0.00310   -0.03949
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    11.72010   11.72470  -0.00460   -0.03923
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      7.72000    7.77000  -0.05000   -0.64350
野村精選貨幣市場基金                                               12.08420   12.08410   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.63000   11.63000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      10.74000   10.75000  -0.01000   -0.09302
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.46000   10.51000  -0.05000   -0.47574
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.72000    7.79000  -0.07000   -0.89859
野村歐洲高股息基金累積型                                           10.98000   11.07000  -0.09000   -0.81301
野村積極成長基金                                                   11.06000   11.06000   0.00000    0.00000
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        7.89000    7.94000  -0.05000   -0.62972
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    28.75000   28.91000  -0.16000   -0.55344
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.30950   10.32330  -0.01380   -0.13368
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.54650    8.54790  -0.00140   -0.01638
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.87620    7.88020  -0.00400   -0.05076
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.79760    7.80690  -0.00930   -0.11913
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            11.72340   11.72610  -0.00270   -0.02303
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.53460   10.53990  -0.00530   -0.05029
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.46290   10.47530  -0.01240   -0.11837
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       10.29000   10.35000  -0.06000   -0.57971
野村環球基金-人民幣計價                                            15.70000   15.75000  -0.05000   -0.31746
野村環球基金-美元計價                                              12.22000   12.26000  -0.04000   -0.32626
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    17.11000   17.21000  -0.10000   -0.58106
野村鴻利基金                                                       19.62000   19.69000  -0.07000   -0.35551
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.86520   16.86510   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                       16.81000   16.78000   0.03000    0.17878
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                      8.89000    8.77000   0.12000    1.36830
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     12.00000   12.20000  -0.20000   -1.63934
野村鑫平衡組合基金-S類型                                            9.54000    9.52000   0.02000    0.21008
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        14.19000   14.15000   0.04000    0.28269
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.11150   10.11450  -0.00300   -0.02966
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.26430   13.26830  -0.00400   -0.03015
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.04680   10.04130   0.00550    0.05477
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.90920    9.92860  -0.01940   -0.19540
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                  9.61680    9.61740  -0.00060   -0.00624
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                  9.62370    9.62000   0.00370    0.03846
凱基台商天下基金                                                   11.83000   11.86000  -0.03000   -0.25295
凱基台灣精五門基金                                                 18.01000   18.12000  -0.11000   -0.60706
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       38.83500   39.11510  -0.28010   -0.71609
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   39.27880   39.44700  -0.16820   -0.42639
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      40.25830   40.23470   0.02360    0.05866
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.24000   10.34000  -0.10000   -0.96712
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.63000    9.73000  -0.10000   -1.02775
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.50320   10.58470  -0.08150   -0.76998
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.55110   11.55100   0.00010    0.00087
凱基開創基金                                                       23.79000   23.92000  -0.13000   -0.54348
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         21.90000   21.97000  -0.07000   -0.31862
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         21.19610   21.21140  -0.01530   -0.07213
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     16.35000   16.37000  -0.02000   -0.12217
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     15.59960   15.58360   0.01600    0.10267
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.19000    7.25000  -0.06000   -0.82759
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       12.04000   12.02000   0.02000    0.16639
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.62750   11.63220  -0.00470   -0.04041
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       11.14000   11.17000  -0.03000   -0.26858
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       11.92160   11.90380   0.01780    0.14953
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.23000   12.24000  -0.01000   -0.08170
凱基護城河基金-台幣計價A                                           13.04000   13.10000  -0.06000   -0.45802
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.76630   12.78390  -0.01760   -0.13767
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         13.72000   13.63000   0.09000    0.66031
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         34.01000   34.32000  -0.31000   -0.90326
富邦NASDAQ-100基金                                                 30.63000   30.60000   0.03000    0.09804
富邦上証180基金                                                    25.53000   26.13000  -0.60000   -2.29621
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    8.21000    8.04000   0.17000    2.11443
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   31.94000   33.25000  -1.31000   -3.93985
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.23110   20.17180   0.05930    0.29397
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  14.66000   14.52000   0.14000    0.96419
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  22.60000   23.05000  -0.45000   -1.95228
富邦日本東証基金                                                   22.06000   22.21000  -0.15000   -0.67537
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    43.43000   43.51000  -0.08000   -0.18387
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    43.99000   43.86000   0.13000    0.29640
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    48.44000   48.61000  -0.17000   -0.34972
富邦台灣心基金                                                     19.35000   19.45000  -0.10000   -0.51414
富邦台灣釆吉50基金                                                 45.73000   45.88000  -0.15000   -0.32694
富邦台灣科技指數基金                                               50.62000   51.10000  -0.48000   -0.93933
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   40.56470   40.64600  -0.08130   -0.20002
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF   41.61820   41.59980   0.01840    0.04423
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.28440    0.28320   0.00120    0.42373
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                         8.97000    8.95000   0.02000    0.22346
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.53350    2.52990   0.00360    0.14230
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.33720    0.33760  -0.00040   -0.11848
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             10.45380   10.46510  -0.01130   -0.10798
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.19160    2.18860   0.00300    0.13707
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.32210    0.32250  -0.00040   -0.12403
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              8.98570    8.99540  -0.00970   -0.10783
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             21.20000   21.43000  -0.23000   -1.07326
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 15.21000   15.03000   0.18000    1.19760
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 27.03000   27.67000  -0.64000   -2.31297
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.65030   15.65010   0.00020    0.00128
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          39.85950   39.78610   0.07340    0.18449
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   39.17710   39.22610  -0.04900   -0.12492
富邦長紅基金                                                       55.00000   55.23000  -0.23000   -0.41644
富邦科技基金                                                       20.26000   20.45000  -0.19000   -0.92910
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           40.60700   40.58220   0.02480    0.06111
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        38.36310   38.44070  -0.07760   -0.20187
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          38.81930   38.85000  -0.03070   -0.07902
富邦恒生國企ETF基金                                                19.23000   19.26000  -0.03000   -0.15576
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              14.96000   14.86000   0.10000    0.67295
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              24.42000   24.60000  -0.18000   -0.73171
富邦高成長基金                                                     21.20000   21.24000  -0.04000   -0.18832
富邦基金A類型                                                      11.76000   11.88000  -0.12000   -1.01010
富邦基金I類型                                                      11.76000   11.88000  -0.12000   -1.01010
富邦深証100基金                                                     7.82000    7.95000  -0.13000   -1.63522
富邦富時歐洲ETF基金                                                19.71000   19.81000  -0.10000   -0.50480
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.41250    0.41340  -0.00090   -0.21771
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.27970   12.28980  -0.01010   -0.08218
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.42810    9.43570  -0.00760   -0.08055
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.30330    0.30390  -0.00060   -0.19743
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.74450    8.75160  -0.00710   -0.08113
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                                8.94530    8.94510   0.00020    0.00224
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                              9.44940    9.47060  -0.02120   -0.22385
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                8.73420    8.73390   0.00030    0.00343
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.21970    9.24040  -0.02070   -0.22402
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      18.84000   18.90000  -0.06000   -0.31746
富邦精準基金                                                       40.17000   40.27000  -0.10000   -0.24832
富邦精銳中小基金                                                    9.56000    9.64000  -0.08000   -0.82988
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       15.56000   15.52000   0.04000    0.25773
富邦臺灣公司治理100基金                                            20.83000   20.90000  -0.07000   -0.33493
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               8.08000    8.01000   0.07000    0.87391
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              13.08000   13.30000  -0.22000   -1.65414
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.45000   19.43000   0.02000    0.10293
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                   28.77000   28.73000   0.04000    0.13923
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.81280    9.81810  -0.00530   -0.05398
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.75360    9.75940  -0.00580   -0.05943
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.78570    9.79350  -0.00780   -0.07964
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別             9.81270    9.81800  -0.00530   -0.05398
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                   9.75360    9.75940  -0.00580   -0.05943
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.78580    9.79350  -0.00770   -0.07862
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.55130    8.56760  -0.01630   -0.19025
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.08360    9.10120  -0.01760   -0.19338
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.83640    8.85520  -0.01880   -0.21230
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                   9.64990    9.66830  -0.01840   -0.19031
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                         9.65860    9.67740  -0.01880   -0.19427
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.40150    9.42180  -0.02030   -0.21546
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.48530    9.50590  -0.02060   -0.21671
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.20050    8.21140  -0.01090   -0.13274
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.23610    9.24890  -0.01280   -0.13839
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         8.75240    8.76650  -0.01410   -0.16084
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      10.32140   10.33500  -0.01360   -0.13159
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            10.09750   10.11150  -0.01400   -0.13846
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                           9.64730    9.66280  -0.01550   -0.16041
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        8.88610    8.89990  -0.01380   -0.15506
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                          9.49070    9.50600  -0.01530   -0.16095
富達卓越領航全球組合基金                                           14.82000   14.90000  -0.08000   -0.53691
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.42850    8.43810  -0.00960   -0.11377
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.12430    9.13510  -0.01080   -0.11823
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               8.84150    8.85350  -0.01200   -0.13554
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別             9.68440    9.69540  -0.01100   -0.11346
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                   9.65510    9.66650  -0.01140   -0.11793
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.39380    9.40640  -0.01260   -0.13395
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               8.94190    8.95410  -0.01220   -0.13625
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                 9.47500    9.48800  -0.01300   -0.13702
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     8.58000    8.59000  -0.01000   -0.11641
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.12000    9.17000  -0.05000   -0.54526
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.02000    8.08000  -0.06000   -0.74257
富蘭克林華美中華基金                                               10.87000   10.93000  -0.06000   -0.54895
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               17.94000   18.03000  -0.09000   -0.49917
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 18.37000   18.47000  -0.10000   -0.54142
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.67000   10.73000  -0.06000   -0.55918
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                    10.36000   10.45000  -0.09000   -0.86124
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               7.77040    7.80490  -0.03450   -0.44203
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           8.85490    8.88390  -0.02900   -0.32643
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                           9.59430    9.62580  -0.03150   -0.32725
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.14590    9.18650  -0.04060   -0.44195
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.11750   11.12330  -0.00580   -0.05214
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.69660    8.70110  -0.00450   -0.05172
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        9.07160    9.07630  -0.00470   -0.05178
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       13.35950   13.36600  -0.00650   -0.04863
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.26420   10.26920  -0.00500   -0.04869
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.14560   10.15110  -0.00550   -0.05418
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.61960    7.62380  -0.00420   -0.05509
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          9.05850    9.06350  -0.00500   -0.05517
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       10.73100   10.75050  -0.01950   -0.18139
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.52560    7.53920  -0.01360   -0.18039
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.96530    8.98160  -0.01630   -0.18148
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.44070   10.44710  -0.00640   -0.06126
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.66530    7.66990  -0.00460   -0.05997
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.08140    8.08950  -0.00810   -0.10013
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.07090    9.06940   0.00150    0.01654
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                             9.89770    9.89610   0.00160    0.01617
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.51180   12.52440  -0.01260   -0.10060
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.21000    8.22000  -0.01000   -0.12165
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.43000    8.47000  -0.04000   -0.47226
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           9.13000    9.12000   0.01000    0.10965
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.63000   10.62000   0.01000    0.09416
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.76000    8.72000   0.04000    0.45872
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.52000   11.47000   0.05000    0.43592
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             9.01000    9.02000  -0.01000   -0.11086
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.27000   10.29000  -0.02000   -0.19436
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.47000    8.51000  -0.04000   -0.47004
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.66000    9.70000  -0.04000   -0.41237
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.27000    9.26000   0.01000    0.10799
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.21000    9.20000   0.01000    0.10870
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                               9.98000    9.96000   0.02000    0.20080
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             8.97000    8.97000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                             9.69000    9.69000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 12.65000   12.69510  -0.04510   -0.35526
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.61000    9.61000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.61000    9.61000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                            9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                           9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                              9.67000    9.67000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.54000    9.54000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.54000    9.54000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           10.17000   10.19000  -0.02000   -0.19627
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.04000   10.05000  -0.01000   -0.09950
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.03000   10.05000  -0.02000   -0.19900
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.58000    9.59000  -0.01000   -0.10428
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                       9.80000    9.84000  -0.04000   -0.40650
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.44000    9.48000  -0.04000   -0.42194
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                       9.66000    9.72000  -0.06000   -0.61728
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.19000    9.25000  -0.06000   -0.64865
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.41000    9.49000  -0.08000   -0.84299
富蘭克林華美第一富基金                                             34.31000   34.21000   0.10000    0.29231
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.31090   10.31070   0.00020    0.00194
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               9.07000    9.09000  -0.02000   -0.22002
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.51000    9.53000  -0.02000   -0.20986
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.28000    9.32000  -0.04000   -0.42918
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.73000    9.77000  -0.04000   -0.40942
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.43000   14.38000   0.05000    0.34771
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.31000   13.31000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  15.45000   15.48000  -0.03000   -0.19380
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      7.77910    7.82010  -0.04100   -0.52429
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                  9.84820    9.85710  -0.00890   -0.09029
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.42540    9.41280   0.01260    0.13386
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    10.91000   10.89540   0.01460    0.13400
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.72750    6.72920  -0.00170   -0.02526
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.86410    8.85570   0.00840    0.09485
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型      10.02320   10.01370   0.00950    0.09487
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.40790   10.41060  -0.00270   -0.02594
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.18000   20.17000   0.01000    0.04958
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.87000    9.86000   0.01000    0.10142
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.85000    9.84000   0.01000    0.10163
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.67250   11.67040   0.00210    0.01799
復華人生目標基金                                                   34.93230   34.98970  -0.05740   -0.16405
復華中小精選基金                                                   59.30000   59.35000  -0.05000   -0.08425
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        8.21000    8.25000  -0.04000   -0.48485
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        7.26000    7.33000  -0.07000   -0.95498
復華六年到期新興市場債券基金                                        9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
復華台灣智能基金                                                   11.64000   11.65000  -0.01000   -0.08584
復華全方位基金                                                     26.68000   26.61000   0.07000    0.26306
復華全球大趨勢基金-美元                                            12.89000   12.93000  -0.04000   -0.30936
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          20.24000   20.34000  -0.10000   -0.49164
復華全球平衡基金-美元                                               9.07000    9.08000  -0.01000   -0.11013
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.30000   19.37000  -0.07000   -0.36138
復華全球物聯網科技基金-美元                                        15.52000   15.49000   0.03000    0.19367
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      14.92000   14.93000  -0.01000   -0.06698
復華全球原物料基金                                                  9.18000    9.25000  -0.07000   -0.75676
復華全球消費基金-新臺幣                                            12.59000   12.65000  -0.06000   -0.47431
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        11.43130   11.43830  -0.00700   -0.06120
復華全球債券基金                                                   13.17560   13.18330  -0.00770   -0.05841
復華全球債券組合基金                                               14.58000   14.58000   0.00000    0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     13.91000   13.89000   0.02000    0.14399
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                      9.71000    9.70000   0.01000    0.10309
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.41000    9.40000   0.01000    0.10638
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.60000   10.60000   0.00000    0.00000
復華有利貨幣市場基金                                               13.44480   13.44470   0.00010    0.00074
復華亞太平衡基金                                                   11.09000   11.07000   0.02000    0.18067
復華亞太成長基金                                                   13.41000   13.39000   0.02000    0.14937
復華亞太神龍科技基金-美元                                           8.88000    8.89000  -0.01000   -0.11249
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         9.40000    9.43000  -0.03000   -0.31813
復華東協世紀基金                                                   11.75000   11.67000   0.08000    0.68552
復華南非幣長期收益基金A                                            12.91000   12.86000   0.05000    0.38880
復華南非幣長期收益基金B                                             7.88000    7.85000   0.03000    0.38217
復華南非幣短期收益基金A                                            13.67000   13.66000   0.01000    0.07321
復華南非幣短期收益基金B                                             8.95000    8.94000   0.01000    0.11186
復華美國新星基金-美元                                              12.33000   12.35000  -0.02000   -0.16194
復華美國新星基金-新臺幣                                            12.45000   12.50000  -0.05000   -0.40000
復華恒生基金                                                       19.30000   19.22000   0.08000    0.41623
復華恒生單日反向一倍基金                                            9.53000    9.53000   0.00000    0.00000
復華恒生單日正向二倍基金                                           25.82000   25.77000   0.05000    0.19402
復華神盾基金                                                       22.72670   22.72200   0.00470    0.02068
復華高成長基金                                                     59.21000   59.12000   0.09000    0.15223
復華高益策略組合基金                                               13.03000   13.03000   0.00000    0.00000
復華貨幣市場基金                                                   14.40610   14.40590   0.00020    0.00139
復華富時不動產證券化基金                                           18.26000   18.23000   0.03000    0.16456
復華富時台灣高股息低波動基金                                       50.10000   50.18000  -0.08000   -0.15943
復華復華基金                                                       18.45000   18.41000   0.04000    0.21727
復華傳家二號基金                                                   28.06300   28.14220  -0.07920   -0.28143
復華傳家基金                                                       20.04280   20.08940  -0.04660   -0.23196
復華奧林匹克全球組合基金                                           14.59000   14.57000   0.02000    0.13727
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.30000   11.27000   0.03000    0.26619
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               13.83000   13.81000   0.02000    0.14482
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.45000    9.44000   0.01000    0.10593
復華新興市場10年期以上債券基金                                     18.91000   18.92000  -0.01000   -0.05285
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.27000    9.30000  -0.03000   -0.32258
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.39000    5.41000  -0.02000   -0.36969
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              12.03000   12.06000  -0.03000   -0.24876
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              12.09000   12.12000  -0.03000   -0.24752
復華新興市場短期收益基金                                           10.80000   10.81000  -0.01000   -0.09251
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     8.65000    8.67000  -0.02000   -0.23068
復華滬深300 A股基金                                                18.71000   19.10000  -0.39000   -2.04188
復華數位經濟基金                                                   44.08000   44.08000   0.00000    0.00000
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景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.79390    9.79230   0.00160    0.01634
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.61260    9.61430  -0.00170   -0.01768
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                          9.94910    9.94740   0.00170    0.01709
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                        9.73040    9.73220  -0.00180   -0.01850
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                          9.58840    9.58790   0.00050    0.00521
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.09550   10.11790  -0.02240   -0.22139
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.63280    9.63460  -0.00180   -0.01868
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.14340   10.16840  -0.02500   -0.24586
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                              9.63190    9.63370  -0.00180   -0.01868
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           10.14530   10.17020  -0.02490   -0.24483
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                            9.96580    9.96140   0.00440    0.04417
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                              9.96750    9.97050  -0.00300   -0.03009
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                            9.98200   10.00770  -0.02570   -0.25680
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                            9.91190    9.90910   0.00280    0.02826
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.74150   10.77450  -0.03300   -0.30628
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                              9.89730    9.90130  -0.00400   -0.04040
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                            9.91200    9.90930   0.00270    0.02725
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.73950   10.77250  -0.03300   -0.30634
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                              9.89770    9.90160  -0.00390   -0.03939
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                            9.94600    9.97250  -0.02650   -0.26573
景順主流基金                                                       14.69000   14.70000  -0.01000   -0.06803
景順台灣科技基金                                                   25.20000   25.35000  -0.15000   -0.59172
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.70000    9.72000  -0.02000   -0.20576
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.40000    9.43000  -0.03000   -0.31813
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.95000    8.98000  -0.03000   -0.33408
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   10.83000   10.86000  -0.03000   -0.27624
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.33000   10.36000  -0.03000   -0.28958
景順全球科技基金                                                   21.82000   21.94000  -0.12000   -0.54695
景順全球康健基金                                                   19.49000   19.50000  -0.01000   -0.05128
景順貨幣市場基金                                                   15.94560   15.94540   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                       26.87000   26.91000  -0.04000   -0.14864
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           13.84000   13.90000  -0.06000   -0.43165
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         12.93000   13.02000  -0.09000   -0.69124
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.82000   10.84000  -0.02000   -0.18450
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    10.99000   11.03000  -0.04000   -0.36265
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.08000   11.10000  -0.02000   -0.18018
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.26000   11.31000  -0.05000   -0.44209
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.49000    9.50000  -0.01000   -0.10526
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                            9.65000    9.68000  -0.03000   -0.30992
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                              9.75000    9.76000  -0.01000   -0.10246
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                            9.95000    9.98000  -0.03000   -0.30060
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.62300    8.65030  -0.02730   -0.31560
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.86590    7.89230  -0.02640   -0.33450
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.11650   11.11290   0.00360    0.03239
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.12020   10.11950   0.00070    0.00692
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         7.00000    6.98000   0.02000    0.28653
華南永昌中國A股基金(美元)                                           6.68000    6.64000   0.04000    0.60241
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                         9.79000    9.76000   0.03000    0.30738
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.34230    9.34070   0.00160    0.01713
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.53470    9.55480  -0.02010   -0.21037
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                      9.70060    9.69900   0.00160    0.01650
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                    9.90320    9.92400  -0.02080   -0.20959
華南永昌永昌基金                                                   16.50000   16.63000  -0.13000   -0.78172
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.26160   14.27050  -0.00890   -0.06237
華南永昌全球神農水資源基金                                         10.02000   10.05000  -0.03000   -0.29851
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        9.12000    9.12000   0.00000    0.00000
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                      9.40000    9.42000  -0.02000   -0.21231
華南永昌全球精品基金                                               15.09000   15.16000  -0.07000   -0.46174
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.70000   10.73000  -0.03000   -0.27959
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.69000   10.74000  -0.05000   -0.46555
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             12.95000   12.98000  -0.03000   -0.23112
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           12.85000   12.91000  -0.06000   -0.46476
華南永昌物聯網精選基金                                              9.51000    9.55000  -0.04000   -0.41885
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.21640   16.21620   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                               21.86580   21.93860  -0.07280   -0.33184
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.94500   11.94490   0.00010    0.00084
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.23460   10.23430   0.00030    0.00293
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.05980   10.10760  -0.04780   -0.47291
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.78760    9.78690   0.00070    0.00715
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.58870    9.63420  -0.04550   -0.47228
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.03240   10.03310  -0.00070   -0.00698
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                          9.80610    9.85370  -0.04760   -0.48307
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.68870    9.68940  -0.00070   -0.00722
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.46060    9.50650  -0.04590   -0.48283
華頓中小型基金                                                     21.97000   22.12000  -0.15000   -0.67812
華頓台灣基金                                                       22.63000   22.77000  -0.14000   -0.61484
華頓平安貨幣市場基金                                               11.52720   11.52710   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                               16.75000   16.72000   0.03000    0.17943
華頓全球高收益債券基金A                                            13.42200   13.44840  -0.02640   -0.19631
華頓全球高收益債券基金B                                             8.22800    8.24420  -0.01620   -0.19650
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.60000    5.66000  -0.06000   -1.06007
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.04320   11.04560  -0.00240   -0.02173
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                           10.01720   10.01060   0.00660    0.06593
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                            9.77980    9.82480  -0.04500   -0.45802
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                              8.78560    8.82610  -0.04050   -0.45887
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                            9.97730   10.00060  -0.02330   -0.23299
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                              8.99270    9.00950  -0.01680   -0.18647
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                        9.48000    9.36000   0.12000    1.28205
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          8.13000    8.07000   0.06000    0.74349
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          8.72000    8.63000   0.09000    1.04287
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.50180    2.50150   0.00030    0.01199
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.04940    2.04350   0.00590    0.28872
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 11.63710   11.66200  -0.02490   -0.21351
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.36840    9.38840  -0.02000   -0.21303
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.36060    0.36130  -0.00070   -0.19374
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29560    0.29580  -0.00020   -0.06761
匯豐台灣精典基金                                                   22.39000   22.38000   0.01000    0.04468
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.19000   12.27000  -0.08000   -0.65200
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.12000    8.19000  -0.07000   -0.85470
匯豐安富基金                                                       24.43000   24.44000  -0.01000   -0.04092
匯豐成功基金                                                       40.19000   39.90000   0.29000    0.72682
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                   10.78000   10.78000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.33000   10.34000  -0.01000   -0.09671
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                      9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   10.97000   10.97000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                     10.57000   10.57000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                     10.51000   10.52000  -0.01000   -0.09506
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.57880    2.57070   0.00810    0.31509
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.33110    2.32270   0.00840    0.36165
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.42930   11.42820   0.00110    0.00963
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.74640    7.74510   0.00130    0.01678
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.37310    0.37270   0.00040    0.10732
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.32910    0.32860   0.00050    0.15216
匯豐金磚動力基金                                                   13.34000   13.40000  -0.06000   -0.44776
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           14.98510   14.98500   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            4.82000    4.85000  -0.03000   -0.61856
匯豐新鑽動力基金                                                   10.40000   10.40000   0.00000    0.00000
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.40650    5.41310  -0.00660   -0.12193
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.05110    9.05780  -0.00670   -0.07397
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 48.18000   48.17000   0.01000    0.02076
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 48.18000   48.17000   0.01000    0.02076
匯豐龍騰電子基金                                                   31.91000   31.99000  -0.08000   -0.25008
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.15330   12.15520  -0.00190   -0.01563
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     16.90000   16.92000  -0.02000   -0.11820
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             10.55030   10.52840   0.02190    0.20801
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                                9.63920    9.64500  -0.00580   -0.06013
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                              9.94460    9.94800  -0.00340   -0.03418
新光台灣富貴基金                                                   20.84000   20.99000  -0.15000   -0.71463
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.84000    9.85000  -0.01000   -0.10152
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.81000    8.82000  -0.01000   -0.11338
新光全球生技醫療基金(美元)                                         11.62000   11.60000   0.02000    0.17241
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       11.33000   11.31000   0.02000    0.17683
新光全球債券基金(A累積)美元                                         9.95470    9.97450  -0.01980   -0.19851
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                       9.73420    9.75080  -0.01660   -0.17024
新光全球債券基金(B配息)美元                                         9.55570    9.57450  -0.01880   -0.19635
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                       9.33080    9.34670  -0.01590   -0.17011
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.29000    9.28000   0.01000    0.10776
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  10.64000   10.65000  -0.01000   -0.09390
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.96000    9.97000  -0.01000   -0.10030
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.96000    9.97000  -0.01000   -0.10030
新光吉星貨幣市場基金                                               15.45320   15.45310   0.00010    0.00065
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.91000    8.92000  -0.01000   -0.11211
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       9.35000    9.36000  -0.01000   -0.10684
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       9.24000    9.25000  -0.01000   -0.10811
新光亞洲精選基金-美金                                              21.13000   21.01000   0.12000    0.57116
新光亞洲精選基金-新台幣                                            21.42000   21.30000   0.12000    0.56338
新光店頭基金                                                       21.54000   21.61000  -0.07000   -0.32392
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    10.32000   10.34000  -0.02000   -0.19342
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                   9.77000    9.79000  -0.02000   -0.20429
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                     9.55000    9.57000  -0.02000   -0.20899
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.02000    9.03000  -0.01000   -0.11074
新光特選內需收益ETF基金                                            19.84000   19.78000   0.06000    0.30334
新光創新科技基金                                                   13.68000   13.59000   0.09000    0.66225
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                 9.82190    9.81710   0.00480    0.04889
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.03710   10.04220  -0.00510   -0.05079
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                 9.66890    9.67460  -0.00570   -0.05892
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.23240    9.22780   0.00460    0.04985
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.44120    9.44600  -0.00480   -0.05082
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.09110    9.09650  -0.00540   -0.05936
新光澳幣八年期保本基金                                             10.43000   10.42000   0.01000    0.09597
新光澳幣十年期保本基金                                             10.20000   10.19000   0.01000    0.09814
新光澳幣保本基金                                                   11.97000   11.97000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.11490   10.11730  -0.00240   -0.02372
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.63300    9.63440  -0.00140   -0.01453
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.58840    9.60270  -0.01430   -0.14892
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                         9.98670   10.00160  -0.01490   -0.14898
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.94000    9.94460  -0.00460   -0.04626
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.54040    9.54480  -0.00440   -0.04610
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.53970    9.54310  -0.00340   -0.03563
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.93690    9.94030  -0.00340   -0.03420
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.03000    7.08000  -0.05000   -0.70621
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                            8.62000    8.56000   0.06000    0.70093
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群益10年期以上金融債ETF基金                                        36.57070   36.74530  -0.17460   -0.47516
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               39.99580   39.99700  -0.00120   -0.00300
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  37.35010   37.58660  -0.23650   -0.62921
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 39.99880   39.99900  -0.00020   -0.00050
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                39.99810   39.99870  -0.00060   -0.00150
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  38.77160   38.95020  -0.17860   -0.45853
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.24300   11.24250   0.00050    0.00445
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.94760    9.97750  -0.02990   -0.29967
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      11.14420   11.16920  -0.02500   -0.22383
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         8.27980    8.30530  -0.02550   -0.30703
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                       8.57000    8.62000  -0.05000   -0.58005
群益大印度基金-人民幣                                              12.08380   12.26710  -0.18330   -1.49424
群益大印度基金-美元                                                11.29660   11.47760  -0.18100   -1.57698
群益大印度基金-新臺幣                                              10.71000   10.91000  -0.20000   -1.83318
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.13300   12.15190  -0.01890   -0.15553
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.63050   11.65840  -0.02790   -0.23931
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 10.93000   10.98000  -0.05000   -0.45537
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 11.14030   11.15770  -0.01740   -0.15595
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.74500    9.76830  -0.02330   -0.23853
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  9.18000    9.22000  -0.04000   -0.43384
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.73660    9.75180  -0.01520   -0.15587
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.55110    8.57160  -0.02050   -0.23916
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 9.04000    9.08000  -0.04000   -0.44053
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.30380    9.31830  -0.01450   -0.15561
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.44470    8.46490  -0.02020   -0.23863
群益中小型股基金                                                   37.07000   37.13000  -0.06000   -0.16159
群益平衡王基金                                                     18.15720   18.20170  -0.04450   -0.24448
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    8.03000    8.02000   0.01000    0.12469
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    5.80000    5.79000   0.01000    0.17271
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               10.74050   10.68000   0.06050    0.56648
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 10.19050   10.14170   0.04880    0.48118
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                                9.66000    9.64000   0.02000    0.20747
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                                9.55150    9.49780   0.05370    0.56539
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.06210    9.01870   0.04340    0.48122
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                8.59000    8.57000   0.02000    0.23337
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                              9.84170    9.83490   0.00680    0.06914
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                                9.62990    9.62340   0.00650    0.06754
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                              9.61000    9.62000  -0.01000   -0.10395
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.11190    9.10560   0.00630    0.06919
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.03130    9.02520   0.00610    0.06759
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.01000    9.02000  -0.01000   -0.11086
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                             9.89870    9.89180   0.00690    0.06975
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                               9.93190    9.92520   0.00670    0.06750
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.06000   10.07000  -0.01000   -0.09930
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.27230    9.26590   0.00640    0.06907
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.66300    9.65650   0.00650    0.06731
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                             9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.19560   10.19890  -0.00330   -0.03236
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.06450   10.06770  -0.00320   -0.03178
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.20860   10.22280  -0.01420   -0.13891
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.95950    9.96270  -0.00320   -0.03212
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.86450    9.86770  -0.00320   -0.03243
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                     10.00580   10.01970  -0.01390   -0.13873
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.19570   10.19900  -0.00330   -0.03236
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.06450   10.06770  -0.00320   -0.03178
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.20880   10.22300  -0.01420   -0.13890
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.95960    9.96280  -0.00320   -0.03212
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.86450    9.86760  -0.00310   -0.03142
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                    10.00580   10.01980  -0.01400   -0.13972
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.83340    9.79150   0.04190    0.42792
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.44000   11.42000   0.02000    0.17513
群益全球關鍵生技基金-美元                                          16.09000   16.02140   0.06860    0.42818
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.87000   15.84000   0.03000    0.18939
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            10.59000   10.68000  -0.09000   -0.84270
群益印度中小基金N-人民幣                                            9.82240    0.00000   9.82240    0.00000
群益印度中小基金N-美元                                              8.19620    8.35140  -0.15520   -1.85837
群益印度中小基金N-新臺幣                                            7.75000    7.91000  -0.16000   -2.02276
群益印度中小基金-人民幣                                            13.29740   13.53780  -0.24040   -1.77577
群益印度中小基金-美元                                              11.72290   11.94490  -0.22200   -1.85853
群益印度中小基金-新臺幣                                            13.56000   13.85000  -0.29000   -2.09386
群益多利策略組合基金                                               11.41000   11.42000  -0.01000   -0.08757
群益多重收益組合基金                                               13.51000   13.52000  -0.01000   -0.07396
群益多重資產組合基金                                               15.04000   15.00000   0.04000    0.26667
群益安家基金                                                       23.05560   23.03830   0.01730    0.07509
群益安穩貨幣市場基金                                               16.09540   16.09520   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               23.45000   23.53000  -0.08000   -0.33999
群益亞太中小基金                                                   10.39000   10.36000   0.03000    0.28958
群益亞太新趨勢平衡基金                                             15.17000   15.14000   0.03000    0.19815
群益店頭市場基金                                                   84.29000   84.78000  -0.49000   -0.57797
群益東方盛世基金                                                    8.52000    8.48000   0.04000    0.47170
群益東協成長基金-人民幣                                            12.65360   12.53350   0.12010    0.95823
群益東協成長基金-美元                                              11.04030   10.94460   0.09570    0.87440
群益東協成長基金-新臺幣                                            10.92000   10.85000   0.07000    0.64516
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               11.07060   11.07880  -0.00820   -0.07402
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 10.48310   10.49090  -0.00780   -0.07435
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                                9.95530    9.97380  -0.01850   -0.18549
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.57730    9.58450  -0.00720   -0.07512
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.07220    9.07890  -0.00670   -0.07380
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.61340    8.62940  -0.01600   -0.18541
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.37250    9.37940  -0.00690   -0.07357
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.23360    9.24050  -0.00690   -0.07467
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.62240    9.64030  -0.01790   -0.18568
群益長安基金                                                       25.02000   25.03000  -0.01000   -0.03995
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.01280   10.02220  -0.00940   -0.09379
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.14670   15.16090  -0.01420   -0.09366
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        14.63000   14.67000  -0.04000   -0.27267
群益真善美基金                                                     15.67400   15.67810  -0.00410   -0.02615
群益馬拉松基金                                                    110.41000  110.47000  -0.06000   -0.05431
群益馬拉松基金I類型                                               110.52000  110.58000  -0.06000   -0.05426
群益深証中小板基金                                                 10.05000   10.23000  -0.18000   -1.75953
群益創新科技基金                                                   28.61000   28.71000  -0.10000   -0.34831
群益奧斯卡基金                                                     24.41000   24.21000   0.20000    0.82610
群益新興金鑽基金-美元                                              10.88790   10.85770   0.03020    0.27814
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.32000    8.31000   0.01000    0.12034
群益葛萊美基金                                                     20.52000   20.54000  -0.02000   -0.09737
群益道瓊美國地產ETF基金                                            19.23000   19.32000  -0.09000   -0.46584
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         8.81000    8.74000   0.07000    0.80092
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        11.51000   11.70000  -0.19000   -1.62393
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   11.75840   11.73250   0.02590    0.22075
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.08950   11.05880   0.03070    0.27761
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.20000   10.19000   0.01000    0.09814
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.05050   11.02200   0.02850    0.25857
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.44360    8.42500   0.01860    0.22077
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      8.86250    8.83800   0.02450    0.27721
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.16000    8.15000   0.01000    0.12270
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.49300    8.47100   0.02200    0.25971
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                     9.94630    9.91870   0.02760    0.27826
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.80280    9.77570   0.02710    0.27722
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               8.81000    8.81000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.32000    9.32000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.04000   10.04000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.03000   10.04000  -0.01000   -0.09960
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                 9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                             9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                              10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                             9.99000   10.01000  -0.02000   -0.19980
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                              10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                             9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                             9.99000   10.01000  -0.02000   -0.19980
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                             9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                              10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                             9.99000   10.01000  -0.02000   -0.19980
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                              10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                             9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                             9.99000   10.01000  -0.02000   -0.19980
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
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德信大發基金                                                       25.28000   25.43000  -0.15000   -0.58985
德信中國精選成長基金                                                9.89000    9.87000   0.02000    0.20263
德信台灣主流中小基金                                               15.63000   15.71000  -0.08000   -0.50923
德信新興股票組合基金                                               10.23000   10.23000   0.00000    0.00000
德信萬保貨幣市場基金                                               11.94060   11.94040   0.00020    0.00167
德信萬瑞基金                                                       10.72930   10.74550  -0.01620   -0.15076
德信數位時代基金                                                   24.93000   25.01000  -0.08000   -0.31987
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       10.05540   10.05350   0.00190    0.01890
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         10.01450   10.01290   0.00160    0.01598
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.66920   11.66910   0.00010    0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            13.06000   13.11000  -0.05000   -0.38139
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      18.51000   18.73000  -0.22000   -1.17459
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.52270   10.48620   0.03650    0.34808
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     15.19460   15.14160   0.05300    0.35003
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.14500    8.15540  -0.01040   -0.12752
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       10.98050   10.96950   0.01100    0.10028
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       11.40300   11.39160   0.01140    0.10007
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                13.18960   13.20640  -0.01680   -0.12721
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摩根大歐洲基金                                                     16.97000   17.13000  -0.16000   -0.93403
摩根中小基金                                                       19.19000   19.28000  -0.09000   -0.46680
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      10.55600   10.56010  -0.00410   -0.03883
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              11.74930   11.72180   0.02750    0.23461
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 8.94830    8.93940   0.00890    0.09956
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        11.92910   11.93380  -0.00470   -0.03938
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                13.77080   13.73840   0.03240    0.23584
摩根台灣金磚基金-累積型                                            17.35000   17.43000  -0.08000   -0.45898
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        17.35000   17.43000  -0.08000   -0.45898
摩根台灣增長基金                                                   45.91000   46.02000  -0.11000   -0.23903
摩根平衡基金                                                       26.85000   26.91000  -0.06000   -0.22297
摩根全球α基金                                                     18.99000   19.12000  -0.13000   -0.67992
摩根全球平衡基金                                                   14.59460   14.65720  -0.06260   -0.42709
摩根全球發現基金                                                   12.07000   12.10000  -0.03000   -0.24793
摩根亞洲基金                                                       51.19000   51.32000  -0.13000   -0.25331
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.31760    8.32840  -0.01080   -0.12968
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.70810    9.71070  -0.00260   -0.02677
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.58170    8.58690  -0.00520   -0.06056
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.17000   12.18590  -0.01590   -0.13048
摩根東方內需機會基金                                               16.23000   16.27000  -0.04000   -0.24585
摩根東方科技基金                                                   30.86000   30.65000   0.21000    0.68515
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.29000    9.24000   0.05000    0.54113
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.59000    9.51000   0.08000    0.84122
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.04000    8.98000   0.06000    0.66815
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      10.96000   10.90000   0.06000    0.55046
摩根第一貨幣市場基金                                               15.08670   15.08650   0.00020    0.00133
摩根絕對日本基金                                                   14.06000   13.74000   0.32000    2.32897
摩根新金磚五國基金                                                 10.81000   10.89000  -0.08000   -0.73462
摩根新絲路基金                                                      8.98000    9.00000  -0.02000   -0.22222
摩根新興35基金                                                     12.29000   12.32000  -0.03000   -0.24351
摩根新興日本基金                                                   24.19000   23.80000   0.39000    1.63866
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.20630    7.19740   0.00890    0.12366
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.46480    9.44800   0.01680    0.17782
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.20730    9.19390   0.01340    0.14575
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  10.50350   10.49230   0.01120    0.10674
摩根新興科技基金                                                   46.47000   46.72000  -0.25000   -0.53510
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                   8.23530    8.24300  -0.00770   -0.09341
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                    10.49930   10.50920  -0.00990   -0.09420
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.39110    8.38620   0.00490    0.05843
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.11680    9.09210   0.02470    0.27166
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.56680    8.54700   0.01980    0.23166
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                         9.69110    9.68540   0.00570    0.05885
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.02000   10.06000  -0.04000   -0.39761
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              10.70000   10.73000  -0.03000   -0.27959
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.45000   10.48000  -0.03000   -0.28626
摩根環球股票收益基金-累積型                                        11.14000   11.19000  -0.05000   -0.44683
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.28730    9.28420   0.00310    0.03339
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.25860   11.25480   0.00380    0.03376
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                     21.22000   21.33000  -0.11000   -0.51571
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       11.80640   11.80320   0.00320    0.02711
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.02700   11.02610   0.00090    0.00816
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.02370   10.03790  -0.01420   -0.14146
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.20380   10.20100   0.00280    0.02745
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.58840    9.58760   0.00080    0.00834
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.71040    8.72280  -0.01240   -0.14216
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                      10.06390   10.07630  -0.01240   -0.12306
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                    10.12700   10.16250  -0.03550   -0.34932
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.49290    9.48070   0.01220    0.12868
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                  9.64270    9.65210  -0.00940   -0.09739
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.23520    9.22340   0.01180    0.12794
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.38060    9.38980  -0.00920   -0.09798
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.13540   11.12000   0.01540    0.13849
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     10.90080   10.88630   0.01450    0.13319
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.09810   10.10560  -0.00750   -0.07422
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.53590   10.52130   0.01460    0.13877
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.29810   10.28440   0.01370    0.13321
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.54250    9.54960  -0.00710   -0.07435
聯邦金鑽平衡基金                                                   20.56840   20.55940   0.00900    0.04378
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.14940    9.12670   0.02270    0.24872
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.45130    9.44940   0.00190    0.02011
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.14170    9.11910   0.02260    0.24783
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.44340    9.44140   0.00200    0.02118
聯邦貨幣市場基金                                                   13.17140   13.17120   0.00020    0.00152
聯邦精選科技基金                                                   10.77000   10.83000  -0.06000   -0.55402
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.13900   16.16670  -0.02770   -0.17134
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.01680   11.99020   0.02660    0.22185
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 11.55880   11.56460  -0.00580   -0.05015
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.08370   11.08920  -0.00550   -0.04960
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          11.75910   11.76090  -0.00180   -0.01530
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.01040   11.02630  -0.01590   -0.14420
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.44940   10.45100  -0.00160   -0.01531
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.55470    8.56710  -0.01240   -0.14474
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       32.86000   32.98000  -0.12000   -0.36386
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              15.53000   15.53000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.25000   10.26000  -0.01000   -0.09747
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              12.34000   12.34000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              13.01000   13.01000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                12.20000   12.20000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.82000    7.83000  -0.01000   -0.12771
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.84000   11.84000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            14.16000   14.19000  -0.03000   -0.21142
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.22000   10.26000  -0.04000   -0.38986
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.50000    8.53000  -0.03000   -0.35170
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.60000   11.68000  -0.08000   -0.68493
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            14.27000   14.33000  -0.06000   -0.41870
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.79000   14.85000  -0.06000   -0.40404
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.73000   14.78000  -0.05000   -0.33829
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.69000    9.76000  -0.07000   -0.71721
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          20.21000   20.24000  -0.03000   -0.14822
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            18.31000   18.33000  -0.02000   -0.10911
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          12.64000   12.68000  -0.04000   -0.31546
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          15.11000   15.13000  -0.02000   -0.13219
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.86000   15.89000  -0.03000   -0.18880
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.90000   14.92000  -0.02000   -0.13405
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.90000    9.93000  -0.03000   -0.30211
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            15.06000   15.08000  -0.02000   -0.13263
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          13.43000   13.45000  -0.02000   -0.14870
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            13.43000   13.45000  -0.02000   -0.14870
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           9.14000    9.17000  -0.03000   -0.32715
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            14.07000   14.09000  -0.02000   -0.14194
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              18.50000   18.50000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                17.30000   17.30000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              10.80000   10.81000  -0.01000   -0.09251
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.29000   13.29000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.11000   14.11000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.13000   13.13000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               8.06000    8.07000  -0.01000   -0.12392
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                13.05000   13.05000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.09000   10.10000  -0.01000   -0.09901
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.42000   14.43000  -0.01000   -0.06930
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.39000   14.39000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.60000    9.61000  -0.01000   -0.10406
聯博貨幣市場基金                                                   15.00250   15.00230   0.00020    0.00133
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            10.40760   10.42350  -0.01590   -0.15254
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.56610   13.57180  -0.00570   -0.04200
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.44380    7.45520  -0.01140   -0.15291
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                 9.73000    9.75000  -0.02000   -0.20513
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                13.79000   13.80000  -0.01000   -0.07246
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  13.82000   13.83000  -0.01000   -0.07231
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.12000    9.14000  -0.02000   -0.21882
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                   18.91000   18.93000  -0.02000   -0.10565
瀚亞巴西基金                                                        5.30000    5.25000   0.05000    0.95238
瀚亞外銷基金                                                       37.69000   37.78000  -0.09000   -0.23822
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   11.55000   11.58000  -0.03000   -0.25907
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     10.92000   10.92000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   10.45000   10.47000  -0.02000   -0.19102
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                    9.91000    9.93000  -0.02000   -0.20141
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.56000    9.55000   0.01000    0.10471
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    9.17000    9.19000  -0.02000   -0.21763
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.70000    9.72000  -0.02000   -0.20576
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.30000    9.30000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.59000    9.61000  -0.02000   -0.20812
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     10.67590   10.71780  -0.04190   -0.39094
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.33870   10.34010  -0.00140   -0.01354
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.23930   12.25190  -0.01260   -0.10284
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.22580   10.26990  -0.04410   -0.42941
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.41650    7.44560  -0.02910   -0.39083
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.94120    7.94240  -0.00120   -0.01511
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.05540    8.06370  -0.00830   -0.10293
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.11320    7.14390  -0.03070   -0.42974
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.77670    8.78570  -0.00900   -0.10244
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      9.12380    9.15970  -0.03590   -0.39193
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.28550    9.28680  -0.00130   -0.01400
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.14830    9.15770  -0.00940   -0.10265
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   11.48000   11.51000  -0.03000   -0.26064
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.08000   11.08000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   10.76000   10.78000  -0.02000   -0.18553
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.55000   10.57000  -0.02000   -0.18921
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.32000   10.32000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.06000   10.08000  -0.02000   -0.19841
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                             9.76590    9.74640   0.01950    0.20007
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.85190    9.83910   0.01280    0.13009
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.70650    9.66840   0.03810    0.39407
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.76590    9.74640   0.01950    0.20007
瀚亞印度基金-人民幣                                                12.83000   12.97000  -0.14000   -1.07941
瀚亞印度基金-美元                                                  12.03000   12.13000  -0.10000   -0.82440
瀚亞印度基金-新台幣                                                26.71000   26.99000  -0.28000   -1.03742
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                  9.97000    9.95000   0.02000    0.20101
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.03000   10.04000  -0.01000   -0.09960
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                               10.02000   10.03000  -0.01000   -0.09970
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                               10.03000   10.04000  -0.01000   -0.09960
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                               10.02000   10.03000  -0.01000   -0.09970
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.97000    9.95000   0.02000    0.20101
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                               10.03000   10.04000  -0.01000   -0.09960
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                  9.93000    9.92000   0.01000    0.10081
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                                9.96000    9.97000  -0.01000   -0.10030
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.67000    9.71000  -0.04000   -0.41195
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.93000    9.92000   0.01000    0.10081
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                 10.03000   10.07000  -0.04000   -0.39722
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.96000    9.97000  -0.01000   -0.10030
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.08000   10.11000  -0.03000   -0.29674
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.93000    9.92000   0.01000    0.10081
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.96000    9.97000  -0.01000   -0.10030
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.08000   10.11000  -0.03000   -0.29674
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      11.69000   11.52000   0.17000    1.47569
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                       9.68000    9.54000   0.14000    1.46751
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.35000   11.33000   0.02000    0.17652
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       11.54210   11.54660  -0.00450   -0.03897
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       13.15420   13.19660  -0.04240   -0.32129
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         10.50940   10.48010   0.02930    0.27958
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.31210   10.30030   0.01180    0.11456
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         11.57790   11.59250  -0.01460   -0.12594
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        8.82670    8.83010  -0.00340   -0.03850
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.53630    9.56150  -0.02520   -0.26356
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.68640    8.66220   0.02420    0.27937
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.51140    8.50160   0.00980    0.11527
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          8.96290    8.97460  -0.01170   -0.13037
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.36300   14.36370  -0.00070   -0.00487
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.75920   10.76350  -0.00430   -0.03995
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.51980   10.49640   0.02340    0.22293
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.44630   12.44680  -0.00050   -0.00402
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.76000   10.86000  -0.10000   -0.92081
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                19.23000   19.31000  -0.08000   -0.41429
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.57170   13.57160   0.00010    0.00074
瀚亞美國高科技基金                                                 26.82000   26.92000  -0.10000   -0.37147
瀚亞高科技基金                                                     52.65000   52.56000   0.09000    0.17123
瀚亞理財通基金                                                     25.92000   25.98000  -0.06000   -0.23095
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               8.98000    9.00000  -0.02000   -0.22222
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.50000    8.52000  -0.02000   -0.23474
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.19000    8.19000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.37000    8.38000  -0.01000   -0.11933
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.45000    8.47000  -0.02000   -0.23613
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.23000    8.23000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.38000    8.39000  -0.01000   -0.11919
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 8.97000    8.92000   0.05000    0.56054
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.16000    9.13000   0.03000    0.32859
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.68000    8.66000   0.02000    0.23095
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.35000    8.31000   0.04000    0.48135
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.54000    8.51000   0.03000    0.35253
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.37000    9.34000   0.03000    0.32120
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.66000    8.64000   0.02000    0.23148
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.47000    8.42000   0.05000    0.59382
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.62000    8.59000   0.03000    0.34924
瀚亞菁華基金                                                       21.03000   21.07000  -0.04000   -0.18984
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      12.89140   12.85690   0.03450    0.26834
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       8.98350    8.95950   0.02400    0.26787
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.31630   10.35580  -0.03950   -0.38143
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           10.76140   10.84660  -0.08520   -0.78550
瀚亞新興豐收基金A-美元                                             10.10100   10.11020  -0.00920   -0.09100
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                            9.54810    9.57840  -0.03030   -0.31634
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                              9.92420    9.97350  -0.04930   -0.49431
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.12630    8.15740  -0.03110   -0.38125
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.01980    8.08330  -0.06350   -0.78557
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.59220    8.60000  -0.00780   -0.09070
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.01190    8.03740  -0.02550   -0.31727
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              7.76250    7.80110  -0.03860   -0.49480
瀚亞電通網基金                                                     13.28000   13.32000  -0.04000   -0.30030
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         13.59410   13.60390  -0.00980   -0.07204
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.42930   10.44890  -0.01960   -0.18758
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.69140    9.68420   0.00720    0.07435
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.36530   11.37350  -0.00820   -0.07210
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞歐洲基金                                                       11.31000   11.40000  -0.09000   -0.78947
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