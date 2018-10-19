[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/10/18 107/10/17 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀多元特別收益平衡基金 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 9.91130 9.91320 -0.00190 -0.01917 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.91400 9.91590 -0.00190 -0.01916 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.87950 9.87690 0.00260 0.02632 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.87960 9.87710 0.00250 0.02531 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.22410 9.21720 0.00690 0.07486 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.52460 9.51700 0.00760 0.07986 中國信託台灣活力基金 12.84000 12.79000 0.05000 0.39093 中國信託台灣優勢基金 14.86000 14.86000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.01000 9.98000 0.03000 0.30060 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.51000 9.53000 -0.02000 -0.20986 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.84000 8.86000 -0.02000 -0.22573 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.25000 9.25000 0.00000 0.00000 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.98000 8.97000 0.01000 0.11148 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.60000 9.60000 0.00000 0.00000 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.90680 9.92160 -0.01480 -0.14917 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.19330 9.20700 -0.01370 -0.14880 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.27300 10.26890 0.00410 0.03993 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.49520 9.49150 0.00370 0.03898 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.65470 10.68550 -0.03080 -0.28824 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.23160 9.25830 -0.02670 -0.28839 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.59340 10.62430 -0.03090 -0.29084 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.47830 9.50590 -0.02760 -0.29035 中國信託智能運動基金-台幣 10.47000 10.52000 -0.05000 -0.47529 中國信託智能運動基金-美元 10.17000 10.20000 -0.03000 -0.29412 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.30000 9.31000 -0.01000 -0.10741 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.16000 9.15000 0.01000 0.10929 中國信託華盈貨幣市場基金 10.99370 10.99350 0.00020 0.00182 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.44320 9.45290 -0.00970 -0.10261 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.01700 9.02620 -0.00920 -0.10193 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.59020 9.59250 -0.00230 -0.02398 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.15220 9.15430 -0.00210 -0.02294 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.27000 11.29000 -0.02000 -0.17715 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.86000 10.88000 -0.02000 -0.18382 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.41000 11.41000 0.00000 0.00000 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.07000 11.06000 0.01000 0.09042 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 54.08000 53.99000 0.09000 0.16670 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 39.33130 39.42610 -0.09480 -0.24045 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 38.16810 38.33910 -0.17100 -0.44602 元大上證50基金 26.82000 27.28000 -0.46000 -1.68622 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 9.54700 9.47400 0.07300 0.77053 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.11800 9.09200 0.02600 0.28597 元大巴西指數基金 6.45700 6.41000 0.04700 0.73323 元大巴菲特基金 24.72000 24.71000 0.01000 0.04047 元大日經225基金 28.55000 28.80000 -0.25000 -0.86806 元大台商收成基金 21.41000 21.42000 -0.01000 -0.04669 元大台灣50單日反向1倍基金 13.15000 13.05000 0.10000 0.76628 元大台灣50單日正向2倍基金 33.14000 33.67000 -0.53000 -1.57410 元大台灣中型100基金 29.49000 29.59000 -0.10000 -0.33795 元大台灣加權股價指數基金 23.49400 23.59400 -0.10000 -0.42384 元大台灣卓越50基金 79.27000 79.52000 -0.25000 -0.31439 元大台灣金融基金 17.66000 17.69000 -0.03000 -0.16959 元大台灣高股息低波動ETF基金 29.46000 29.54000 -0.08000 -0.27082 元大台灣高股息基金 25.46000 25.40000 0.06000 0.23622 元大台灣電子科技基金 32.79000 32.96000 -0.17000 -0.51578 元大全球ETF成長組合基金 10.33000 10.36000 -0.03000 -0.28958 元大全球ETF穩健組合基金 14.46000 14.51000 -0.05000 -0.34459 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.84000 12.84000 0.00000 0.00000 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.96000 8.97000 -0.01000 -0.11148 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.70000 12.65000 0.05000 0.39526 元大全球不動產證券化基金-美元 11.83600 11.81300 0.02300 0.19470 元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.94000 7.94000 0.00000 0.00000 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.20000 6.20000 0.00000 0.00000 元大全球股票入息基金-美元配息 9.34000 9.34600 -0.00600 -0.06420 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.46000 10.49000 -0.03000 -0.28599 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.26000 9.29000 -0.03000 -0.32293 元大全球新興市場精選組合基金 12.70000 12.68000 0.02000 0.15773 元大全球農業商機基金 17.60000 17.64000 -0.04000 -0.22676 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.40000 10.42000 -0.02000 -0.19194 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.36000 10.38000 -0.02000 -0.19268 元大印尼指數基金 8.21500 8.14600 0.06900 0.84704 元大印度指數基金 8.86900 9.05500 -0.18600 -2.05411 元大印度基金 11.37000 11.53000 -0.16000 -1.38768 元大多多基金 15.83000 15.85000 -0.02000 -0.12618 元大多福基金 47.36000 47.35000 0.01000 0.02112 元大亞太成長基金 8.91000 8.94000 -0.03000 -0.33557 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.35420 8.38010 -0.02590 -0.30907 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 6.83990 6.86100 -0.02110 -0.30754 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.17500 9.11300 0.06200 0.68035 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.63000 9.59000 0.04000 0.41710 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.38000 9.34000 0.04000 0.42827 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.63000 9.59000 0.04000 0.41710 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.91400 9.80100 0.11300 1.15294 元大卓越基金 41.72000 41.69000 0.03000 0.07196 元大店頭基金 7.02000 7.09000 -0.07000 -0.98731 元大泛歐成長基金 8.93000 9.04000 -0.11000 -1.21681 元大美元貨幣市場基金-美元 10.29730 10.29610 0.00120 0.01165 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.67230 9.65400 0.01830 0.18956 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.71510 31.69390 0.02120 0.06689 元大美國政府20年期(以上)債券基金 36.35420 36.41780 -0.06360 -0.17464 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.92810 19.86880 0.05930 0.29846 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 17.28740 17.38620 -0.09880 -0.56827 元大美國政府7至10年期債券基金 38.39330 38.41360 -0.02030 -0.05285 元大高科技基金 16.81000 16.83000 -0.02000 -0.11884 元大得利貨幣市場基金 16.26470 16.26450 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.98980 11.98970 0.00010 0.00083 元大富櫃50基金 10.27000 10.36000 -0.09000 -0.86873 元大華夏中小基金 6.31000 6.31000 0.00000 0.00000 元大新中國基金-人民幣 8.43000 8.39000 0.04000 0.47676 元大新中國基金-美元 7.84600 7.82600 0.02000 0.25556 元大新中國基金-新台幣 7.82000 7.81000 0.01000 0.12804 元大新主流基金 21.80000 21.81000 -0.01000 -0.04585 元大新東協平衡基金-美元 9.01800 8.99900 0.01900 0.21113 元大新東協平衡基金-新台幣 8.79000 8.79000 0.00000 0.00000 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 9.65290 9.60010 0.05280 0.54999 元大新興印尼機會債券基金-美金 8.87130 8.84480 0.02650 0.29961 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 9.62460 9.61760 0.00700 0.07278 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 8.29260 8.28660 0.00600 0.07241 元大萬泰貨幣市場基金 15.11130 15.11120 0.00010 0.00066 元大經貿基金 33.19000 33.19000 0.00000 0.00000 元大實質多重資產基金-人民幣 8.98000 8.98000 0.00000 0.00000 元大實質多重資產基金-美元 8.19900 8.22100 -0.02200 -0.26761 元大實質多重資產基金-新台幣 8.65000 8.69000 -0.04000 -0.46030 元大滬深300單日反向1倍基金 16.44000 16.09000 0.35000 2.17526 元大滬深300單日正向2倍基金 12.12000 12.63000 -0.51000 -4.03800 元大摩臺基金 36.39000 36.53000 -0.14000 -0.38325 元大標普500基金 26.11000 26.09000 0.02000 0.07666 元大標普500單日反向1倍基金 13.13000 13.12000 0.01000 0.07622 元大標普500單日正向2倍基金 33.68000 33.71000 -0.03000 -0.08899 元大標智滬深300基金 14.80000 14.95000 -0.15000 -1.00334 元大歐洲50基金 23.29000 23.40000 -0.11000 -0.47009 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.40880 9.38330 0.02550 0.27176 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.20240 10.20160 0.00080 0.00784 元大績效基金 45.33000 45.34000 -0.01000 -0.02206 元大韓國KOSPI200基金 20.81000 21.07000 -0.26000 -1.23398 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 13.92000 13.91000 0.01000 0.07189 日盛上選基金 28.93000 29.00000 -0.07000 -0.24138 日盛小而美基金 15.71000 15.82000 -0.11000 -0.69532 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.73960 11.73560 0.00400 0.03408 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.74510 9.74180 0.00330 0.03387 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.70460 11.70430 0.00030 0.00256 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.71070 9.71040 0.00030 0.00309 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.60310 10.61390 -0.01080 -0.10175 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.78100 8.79000 -0.00900 -0.10239 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.44000 9.46000 -0.02000 -0.21142 日盛中國戰略A股基金(美元) 8.93000 8.95000 -0.02000 -0.22346 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.23000 9.27000 -0.04000 -0.43150 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.60000 9.61000 -0.01000 -0.10406 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 9.67000 9.69000 -0.02000 -0.20640 日盛日盛基金 11.96000 11.99000 -0.03000 -0.25021 日盛目標收益組合基金(美元) 9.38000 9.35000 0.03000 0.32086 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.35000 9.34000 0.01000 0.10707 日盛全球抗暖化基金 10.35000 10.38000 -0.03000 -0.28902 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.08210 10.08740 -0.00530 -0.05254 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.37160 9.37660 -0.00500 -0.05332 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.89890 9.91410 -0.01520 -0.15332 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.20270 9.21680 -0.01410 -0.15298 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.41510 2.41380 0.00130 0.05386 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.65880 1.65790 0.00090 0.05429 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.36350 0.36340 0.00010 0.02752 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25040 0.25040 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.06030 12.07220 -0.01190 -0.09857 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.17490 8.18300 -0.00810 -0.09899 日盛亞洲機會基金 6.30000 6.29000 0.01000 0.15898 日盛首選基金 14.92000 14.97000 -0.05000 -0.33400 日盛高科技基金 15.37000 15.41000 -0.04000 -0.25957 日盛貨幣市場基金 14.77950 14.77930 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 34.78000 34.85000 -0.07000 -0.20086 日盛精選五虎基金 33.28000 33.57000 -0.29000 -0.86387 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.49400 13.49380 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 24.72000 24.76000 -0.04000 -0.16155 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 19.22000 19.05000 0.17000 0.89239 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 18.74000 19.08000 -0.34000 -1.78197 台新大眾貨幣市場基金 14.17100 14.17080 0.00020 0.00141 台新中國通基金 35.46000 35.40000 0.06000 0.16949 台新主流基金 19.59000 19.57000 0.02000 0.10220 台新北美收益資產證券化基金(A) 19.42000 19.50000 -0.08000 -0.41026 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.63350 0.63460 -0.00110 -0.17334 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.33000 14.39000 -0.06000 -0.41696 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.46650 0.46720 -0.00070 -0.14983 台新台灣中小基金 28.05000 28.00000 0.05000 0.17857 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.67850 9.65230 0.02620 0.27144 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 8.90860 8.90430 0.00430 0.04829 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.39000 8.40000 -0.01000 -0.11905 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.01290 10.00810 0.00480 0.04796 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.45000 9.47000 -0.02000 -0.21119 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.99570 9.95610 0.03960 0.39775 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.56000 9.54000 0.02000 0.20964 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.85940 10.81640 0.04300 0.39754 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.39000 10.37000 0.02000 0.19286 台新印度基金 13.07000 13.35000 -0.28000 -2.09738 台新真吉利貨幣市場基金 11.09700 11.09690 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 27.11710 27.20330 -0.08620 -0.31687 台新智慧生活基金-美元 9.99160 10.01390 -0.02230 -0.22269 台新智慧生活基金-新台幣 10.28000 10.32000 -0.04000 -0.38760 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.28230 8.25430 0.02800 0.33922 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.46970 8.46030 0.00940 0.11111 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 8.99390 8.96350 0.03040 0.33915 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.20490 9.19460 0.01030 0.11202 台新新興市場債券基金(A類型) 10.42320 10.45390 -0.03070 -0.29367 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.33300 0.33320 -0.00020 -0.06002 台新新興市場債券基金(B類型) 7.70180 7.72450 -0.02270 -0.29387 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.25920 0.25940 -0.00020 -0.07710 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.32000 5.34000 -0.02000 -0.37453 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 20.93000 20.99000 -0.06000 -0.28585 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.69300 10.75200 -0.05900 -0.54874 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產全球大消費基金 15.17000 15.17000 0.00000 0.00000 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.74130 11.74350 -0.00220 -0.01873 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.41080 9.41250 -0.00170 -0.01806 未來資產亞洲新富基金 18.13000 18.26000 -0.13000 -0.71194 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.57430 12.57420 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980 未來資產新興市場債券基金A 8.71610 8.71670 -0.00060 -0.00688 未來資產新興市場債券基金B 6.56020 6.56070 -0.00050 -0.00762 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐中小基金 46.00000 46.45000 -0.45000 -0.96878 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.75980 1.75920 0.00060 0.03411 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.34030 2.33960 0.00070 0.02992 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 7.96110 7.98200 -0.02090 -0.26184 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.27220 10.29920 -0.02700 -0.26216 永豐主流品牌基金 16.58000 16.71000 -0.13000 -0.77798 永豐永豐基金 31.06000 31.19000 -0.13000 -0.41680 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.58780 9.58550 0.00230 0.02399 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.69570 9.69330 0.00240 0.02476 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.51530 9.51550 -0.00020 -0.00210 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.62330 9.62360 -0.00030 -0.00312 永豐亞洲民生消費基金 10.72000 10.70000 0.02000 0.18692 永豐高科技基金 20.37000 20.54000 -0.17000 -0.82765 永豐貨幣市場基金 13.89100 13.89090 0.00010 0.00072 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.12640 2.12300 0.00340 0.16015 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.52400 2.51980 0.00420 0.16668 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.74400 7.75400 -0.01000 -0.12897 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.43880 10.45240 -0.01360 -0.13011 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.00660 7.00920 -0.00260 -0.03709 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.83460 10.83850 -0.00390 -0.03598 永豐臺灣加權ETF基金 51.64000 51.80000 -0.16000 -0.30888 永豐領航科技基金 34.07000 34.24000 -0.17000 -0.49650 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.00000 10.92000 0.08000 0.73260 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.62000 10.55000 0.07000 0.66351 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.66000 9.74000 -0.08000 -0.82136 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.45000 9.50000 -0.05000 -0.52632 永豐趨勢平衡基金 38.46000 38.45000 0.01000 0.02601 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.62940 11.62710 0.00230 0.01978 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 8.77000 8.79000 -0.02000 -0.22753 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.38000 9.39000 -0.01000 -0.10650 兆豐國際中小基金 13.15000 13.30000 -0.15000 -1.12782 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 13.12000 13.05000 0.07000 0.53640 兆豐國際中國A股基金(台幣) 17.22000 17.19000 0.03000 0.17452 兆豐國際中國A股基金(美金) 17.10000 17.04000 0.06000 0.35211 兆豐國際生命科學基金 16.34000 16.33000 0.01000 0.06124 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.15490 10.19180 -0.03690 -0.36206 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.37430 10.39680 -0.02250 -0.21641 兆豐國際全球基金 30.86000 31.03000 -0.17000 -0.54786 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.30270 10.30140 0.00130 0.01262 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.13500 10.11570 0.01930 0.19079 兆豐國際國民基金 19.24000 19.33000 -0.09000 -0.46560 兆豐國際第一基金 11.54000 11.54000 0.00000 0.00000 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.01660 10.03290 -0.01630 -0.16247 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.88840 7.92810 -0.03970 -0.50075 兆豐國際萬全基金 18.65000 18.64000 0.01000 0.05365 兆豐國際電子基金 22.29000 22.34000 -0.05000 -0.22381 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 20.84000 20.89000 -0.05000 -0.23935 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.53000 17.40000 0.13000 0.74713 兆豐國際豐台灣基金 31.03000 31.09000 -0.06000 -0.19299 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.51040 12.51020 0.00020 0.00160 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.96270 9.96500 -0.00230 -0.02308 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.93020 9.93360 -0.00340 -0.03423 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 9.94950 9.95270 -0.00320 -0.03215 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 9.96430 9.96660 -0.00230 -0.02308 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 9.93740 9.94090 -0.00350 -0.03521 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 9.94850 9.95180 -0.00330 -0.03316 合庫台灣基金 9.89000 9.97000 -0.08000 -0.80241 合庫全球高收益債券基金A類型 11.09990 11.12540 -0.02550 -0.22921 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.96650 11.97750 -0.01100 -0.09184 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.70630 10.71510 -0.00880 -0.08213 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.46740 11.47620 -0.00880 -0.07668 合庫全球高收益債券基金B類型 8.04280 8.06130 -0.01850 -0.22949 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.36230 9.37010 -0.00780 -0.08324 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.92620 8.93360 -0.00740 -0.08283 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.82020 8.82690 -0.00670 -0.07590 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.17490 9.18210 -0.00720 -0.07841 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.45000 10.50000 -0.05000 -0.47619 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.20000 11.24000 -0.04000 -0.35587 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.56000 9.61000 -0.05000 -0.52029 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.42000 10.45000 -0.03000 -0.28708 合庫全球新興市場基金 8.73000 8.77000 -0.04000 -0.45610 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.62000 9.61000 0.01000 0.10406 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 9.86000 9.84000 0.02000 0.20325 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 8.96000 8.95000 0.01000 0.11173 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.20000 9.18000 0.02000 0.21786 合庫貨幣市場基金 10.13620 10.13610 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.38020 9.37080 0.00940 0.10031 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.64130 9.63250 0.00880 0.09136 合庫新興多重收益基金A類型 9.94600 9.94820 -0.00220 -0.02211 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.37580 11.36510 0.01070 0.09415 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.56600 13.55710 0.00890 0.06565 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.61520 8.60700 0.00820 0.09527 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.30530 9.29680 0.00850 0.09143 合庫新興多重收益基金B類型 7.75530 7.75700 -0.00170 -0.02192 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.61050 8.60200 0.00850 0.09881 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.99050 9.98400 0.00650 0.06510 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.63000 9.61000 0.02000 0.20812 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.60000 9.58000 0.02000 0.20877 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 9.84000 9.82000 0.02000 0.20367 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 9.78000 9.76000 0.02000 0.20492 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 9.90000 9.88000 0.02000 0.20243 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 9.84000 9.82000 0.02000 0.20367 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.27000 10.29000 -0.02000 -0.19436 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.97000 10.00000 -0.03000 -0.30000 安聯中國策略基金-美元 9.39000 9.42000 -0.03000 -0.31847 安聯中國策略基金-新臺幣 12.17000 12.23000 -0.06000 -0.49060 安聯中華新思路基金-人民幣 12.07000 12.11000 -0.04000 -0.33031 安聯中華新思路基金-美元 11.16000 11.21000 -0.05000 -0.44603 安聯中華新思路基金-新臺幣 10.48000 10.54000 -0.06000 -0.56926 安聯台灣大壩基金 24.64000 24.73000 -0.09000 -0.36393 安聯台灣科技基金 38.69000 38.87000 -0.18000 -0.46308 安聯台灣貨幣市場基金 12.49960 12.49950 0.00010 0.00080 安聯台灣智慧基金 26.48000 26.63000 -0.15000 -0.56327 安聯四季成長組合基金-美元 11.09000 11.09000 0.00000 0.00000 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.37000 11.39000 -0.02000 -0.17559 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.15000 11.15000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.07000 11.09000 -0.02000 -0.18034 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.84000 10.83000 0.01000 0.09234 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.40000 9.42000 -0.02000 -0.21231 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.04000 11.03000 0.01000 0.09066 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.56000 10.57000 -0.01000 -0.09461 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.41000 9.42000 -0.01000 -0.10616 安聯全球人口趨勢基金 11.32000 11.35000 -0.03000 -0.26432 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 37.05000 37.18000 -0.13000 -0.34965 安聯全球油礦金趨勢基金 8.50000 8.60000 -0.10000 -1.16279 安聯全球新興市場基金 16.45000 16.51000 -0.06000 -0.36342 安聯全球農金趨勢基金 9.84000 9.89000 -0.05000 -0.50556 安聯全球綠能趨勢基金 8.53000 8.57000 -0.04000 -0.46674 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 安聯亞洲動態策略基金 21.01000 20.98000 0.03000 0.14299 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利台灣動力基金 27.56000 27.66000 -0.10000 -0.36153 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.89670 9.89200 0.00470 0.04751 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.70600 9.72340 -0.01740 -0.17895 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.73160 7.72790 0.00370 0.04788 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.71130 7.72080 -0.00950 -0.12304 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.62000 10.67000 -0.05000 -0.46860 宏利全球債券組合基金 12.98380 12.98410 -0.00030 -0.00231 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.81860 11.82060 -0.00200 -0.01692 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.46790 10.47120 -0.00330 -0.03152 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.13710 10.14850 -0.01140 -0.11233 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.85310 8.85490 -0.00180 -0.02033 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.44960 8.45220 -0.00260 -0.03076 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.36050 8.36980 -0.00930 -0.11111 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.31590 8.31740 -0.00150 -0.01803 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.76830 2.76990 -0.00160 -0.05776 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.40110 0.40130 -0.00020 -0.04984 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.17350 12.19260 -0.01910 -0.15665 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.91280 0.91320 -0.00040 -0.04380 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.32440 7.33400 -0.00960 -0.13090 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.02950 2.03010 -0.00060 -0.02956 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29170 0.29180 -0.00010 -0.03427 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.96200 8.97440 -0.01240 -0.13817 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32700 0.32710 -0.00010 -0.03057 宏利萬利貨幣市場基金 13.64820 13.64800 0.00020 0.00147 宏利臺灣股息收益基金 24.33000 24.43000 -0.10000 -0.40933 宏利澳幣保本基金 12.14850 12.14980 -0.00130 -0.01070 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.86000 9.83000 0.03000 0.30519 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.68000 9.67000 0.01000 0.10341 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.22000 10.24000 -0.02000 -0.19531 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.76000 10.74000 0.02000 0.18622 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.74000 10.75000 -0.01000 -0.09302 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.42000 10.45000 -0.03000 -0.28708 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.25510 10.22710 0.02800 0.27378 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.43170 9.42910 0.00260 0.02757 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.87330 8.89110 -0.01780 -0.20020 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.66130 10.68270 -0.02140 -0.20032 貝萊德亞美利加收益基金 9.02000 9.04000 -0.02000 -0.22124 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.72000 9.76000 -0.04000 -0.40984 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.62000 9.67000 -0.05000 -0.51706 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.48000 9.54000 -0.06000 -0.62893 貝萊德新台幣基金 12.93860 12.93850 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 23.93000 23.96000 -0.03000 -0.12521 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信大中華基金-人民幣 8.76000 8.75000 0.01000 0.11429 保德信大中華基金-美元 8.59000 8.59000 0.00000 0.00000 保德信大中華基金-新台幣 25.57000 25.64000 -0.07000 -0.27301 保德信中小型股基金 36.70000 37.01000 -0.31000 -0.83761 保德信中國中小基金-人民幣 7.80000 7.79000 0.01000 0.12837 保德信中國中小基金-美元 7.46000 7.47000 -0.01000 -0.13387 保德信中國中小基金-新臺幣 7.21000 7.23000 -0.02000 -0.27663 保德信中國品牌基金-人民幣 8.11000 8.13000 -0.02000 -0.24600 保德信中國品牌基金-美元 8.12000 8.13000 -0.01000 -0.12300 保德信中國品牌基金-新臺幣 8.79000 8.79000 0.00000 0.00000 保德信台商全方位基金 31.30000 31.42000 -0.12000 -0.38192 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 28.62000 28.73000 -0.11000 -0.38288 保德信全球消費商機基金 17.92000 17.96000 -0.04000 -0.22272 保德信全球基礎建設基金 12.02000 12.13000 -0.11000 -0.90684 保德信全球資源基金 7.93000 8.02000 -0.09000 -1.12219 保德信全球醫療生化基金-美元 10.40000 10.37000 0.03000 0.28930 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 34.47000 34.45000 0.02000 0.05806 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.01420 9.99980 0.01440 0.14400 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.01420 9.99980 0.01440 0.14400 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 9.99160 9.99980 -0.00820 -0.08200 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 9.99160 9.99980 -0.00820 -0.08200 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.60490 9.59210 0.01280 0.13344 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.43980 10.42640 0.01340 0.12852 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.12180 9.13080 -0.00900 -0.09857 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.89940 9.90910 -0.00970 -0.09789 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.12660 8.13450 -0.00790 -0.09712 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.76190 10.77230 -0.01040 -0.09654 保德信亞太基金 19.71000 19.75000 -0.04000 -0.20253 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.41370 8.41930 -0.00560 -0.06651 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.19410 11.20160 -0.00750 -0.06695 保德信店頭市場基金 25.73000 26.04000 -0.31000 -1.19048 保德信拉丁美洲基金 7.33000 7.34000 -0.01000 -0.13624 保德信金平衡基金 28.51000 28.52000 -0.01000 -0.03506 保德信金滿意基金 38.08000 38.21000 -0.13000 -0.34023 保德信科技島基金 22.88000 22.95000 -0.07000 -0.30501 保德信高成長基金 84.04000 84.04000 0.00000 0.00000 保德信第一基金 23.04000 23.10000 -0.06000 -0.25974 保德信貨幣市場基金 15.77900 15.77880 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.39320 10.42290 -0.02970 -0.28495 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.56970 10.62410 -0.05440 -0.51204 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.63650 10.66750 -0.03100 -0.29060 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.12850 10.18100 -0.05250 -0.51567 保德信新世紀基金 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 7.98820 7.99090 -0.00270 -0.03379 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.85890 10.86250 -0.00360 -0.03314 保德信新興趨勢組合基金 10.39000 10.54000 -0.15000 -1.42315 保德信瑞騰基金 15.55000 15.55000 0.00000 0.00000 保德信歐洲組合基金 9.96000 10.07000 -0.11000 -1.09235 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.71450 9.71040 0.00410 0.04222 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.02320 10.01890 0.00430 0.04292 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.67340 9.68010 -0.00670 -0.06921 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.83660 9.84260 -0.00600 -0.06096 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.76430 9.75610 0.00820 0.08405 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.91780 9.90960 0.00820 0.08275 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.64840 9.64630 0.00210 0.02177 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.77120 9.76910 0.00210 0.02150 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.07130 10.08380 -0.01250 -0.12396 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.05490 10.05170 0.00320 0.03184 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.05510 10.05170 0.00340 0.03383 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 9.99180 9.98980 0.00200 0.02002 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 9.99180 9.98980 0.00200 0.02002 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.93210 9.92750 0.00460 0.04634 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.12390 10.11740 0.00650 0.06425 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.84120 9.83990 0.00130 0.01321 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.93720 9.93590 0.00130 0.01308 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.61990 9.60890 0.01100 0.11448 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.45460 9.44710 0.00750 0.07939 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.06890 10.06120 0.00770 0.07653 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.06650 10.05910 0.00740 0.07357 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.14490 10.14050 0.00440 0.04339 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.22230 10.21760 0.00470 0.04600 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.08410 10.07920 0.00490 0.04861 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.08450 10.07970 0.00480 0.04762 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.15750 10.15070 0.00680 0.06699 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.07600 10.08030 -0.00430 -0.04266 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.05520 10.04930 0.00590 0.05871 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.69200 10.68590 0.00610 0.05708 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.98250 9.98630 -0.00380 -0.03805 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.72560 9.72290 0.00270 0.02777 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.10890 10.10610 0.00280 0.02771 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.72680 9.73420 -0.00740 -0.07602 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.96660 9.97690 -0.01030 -0.10324 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.55180 10.48550 0.06630 0.63230 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.14820 6.13270 0.01550 0.25274 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.67790 10.65090 0.02700 0.25350 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.65310 11.65310 0.00000 0.00000 施羅德樂活中小基金-A類型 16.69000 16.70000 -0.01000 -0.05988 施羅德樂活中小基金-I類型 3817.04000 3818.34000 -1.30000 -0.03405 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞五國金勢力建設基金 6.25000 6.27000 -0.02000 -0.31898 柏瑞巨人基金 11.69000 11.72000 -0.03000 -0.25597 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.66080 13.66060 0.00020 0.00146 柏瑞全球金牌組合基金 15.58000 15.56000 0.02000 0.12853 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.51270 13.53410 -0.02140 -0.15812 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.88620 11.88860 -0.00240 -0.02019 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.47770 12.48110 -0.00340 -0.02724 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.77250 8.78640 -0.01390 -0.15820 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.73720 6.74790 -0.01070 -0.15857 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.69200 8.69380 -0.00180 -0.02070 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.43060 8.43460 -0.00400 -0.04742 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.67120 10.67420 -0.00300 -0.02811 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.29890 8.30210 -0.00320 -0.03854 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.06260 12.06500 -0.00240 -0.01989 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.70640 11.72500 -0.01860 -0.15864 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.96060 11.96620 -0.00560 -0.04680 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.35860 11.36170 -0.00310 -0.02728 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.92860 8.94280 -0.01420 -0.15879 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.71250 9.71450 -0.00200 -0.02059 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.63570 9.64020 -0.00450 -0.04668 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.49030 9.49290 -0.00260 -0.02739 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.36920 9.37280 -0.00360 -0.03841 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.13670 10.15620 -0.01950 -0.19200 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.01240 10.01780 -0.00540 -0.05390 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.87930 9.88570 -0.00640 -0.06474 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 9.95600 9.96420 -0.00820 -0.08229 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.79530 9.81410 -0.01880 -0.19156 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.58240 9.58750 -0.00510 -0.05319 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.54090 9.54700 -0.00610 -0.06389 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.61860 9.62650 -0.00790 -0.08207 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.11770 10.13720 -0.01950 -0.19236 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.01240 10.01780 -0.00540 -0.05390 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.87940 9.88570 -0.00630 -0.06373 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 9.95600 9.96430 -0.00830 -0.08330 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.79530 9.81410 -0.01880 -0.19156 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.58260 9.58770 -0.00510 -0.05319 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.54090 9.54700 -0.00610 -0.06389 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.61870 9.62670 -0.00800 -0.08310 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.71440 10.72560 -0.01120 -0.10442 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.92510 11.92360 0.00150 0.01258 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.30520 11.30450 0.00070 0.00619 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 8.99020 8.99960 -0.00940 -0.10445 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.67820 9.67700 0.00120 0.01240 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.54220 9.54160 0.00060 0.00629 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.42580 10.43670 -0.01090 -0.10444 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.10370 11.10240 0.00130 0.01171 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.92200 10.92140 0.00060 0.00549 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 8.99040 8.99980 -0.00940 -0.10445 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.67860 9.67740 0.00120 0.01240 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.54260 9.54210 0.00050 0.00524 柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.08000 12.05000 0.03000 0.24896 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 12.86000 12.80000 0.06000 0.46875 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 8.43000 8.39000 0.04000 0.47676 柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.92000 7.90000 0.02000 0.25316 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.76000 8.72000 0.04000 0.45872 柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.46000 10.43000 0.03000 0.28763 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.49000 10.44000 0.05000 0.47893 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.72000 10.67000 0.05000 0.46860 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 12.01000 11.95000 0.06000 0.50209 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 12.16000 12.13000 0.03000 0.24732 柏瑞拉丁美洲基金 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.28140 11.30830 -0.02690 -0.23788 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.34760 7.36520 -0.01760 -0.23896 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.70000 10.70000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.39000 10.39000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.26000 9.28000 -0.02000 -0.21552 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.60000 9.61000 -0.01000 -0.10406 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.51000 9.52000 -0.01000 -0.10504 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.07000 10.09000 -0.02000 -0.19822 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.44000 10.44000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.34000 9.36000 -0.02000 -0.21368 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.40000 9.40000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.43000 9.43000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.51000 9.52000 -0.01000 -0.10504 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.38870 11.40350 -0.01480 -0.12978 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.06430 11.06400 0.00030 0.00271 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.17050 10.17110 -0.00060 -0.00590 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.27300 8.28370 -0.01070 -0.12917 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.29470 9.29440 0.00030 0.00323 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.32550 9.32610 -0.00060 -0.00643 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.64330 10.64300 0.00030 0.00282 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.00120 10.01420 -0.01300 -0.12982 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.15340 10.15400 -0.00060 -0.00591 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.62920 9.62890 0.00030 0.00312 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 8.93890 8.95050 -0.01160 -0.12960 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.85350 8.85420 -0.00070 -0.00791 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.34960 9.35020 -0.00060 -0.00642 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.83540 11.83410 0.00130 0.01099 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.30700 11.28880 0.01820 0.16122 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.71880 10.70250 0.01630 0.15230 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 6.97930 6.97850 0.00080 0.01146 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.72270 8.70860 0.01410 0.16191 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.32030 9.30610 0.01420 0.15259 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.17420 10.17300 0.00120 0.01180 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.73580 10.71950 0.01630 0.15206 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.44140 9.42620 0.01520 0.16125 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.90100 8.90000 0.00100 0.01124 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.51900 9.50450 0.01450 0.15256 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.17570 11.18740 -0.01170 -0.10458 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.76240 11.76150 0.00090 0.00765 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.77130 10.77080 0.00050 0.00464 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.05820 9.06770 -0.00950 -0.10477 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.58230 9.58150 0.00080 0.00835 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.57850 9.57810 0.00040 0.00418 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.08670 11.08580 0.00090 0.00812 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.97110 9.98150 -0.01040 -0.10419 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.26350 10.26300 0.00050 0.00487 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.45680 9.46670 -0.00990 -0.10458 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.21180 9.22140 -0.00960 -0.10411 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.80260 9.80180 0.00080 0.00816 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.34050 9.34010 0.00040 0.00428 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.75000 17.74000 0.01000 0.05637 柏瑞旗艦全球成長組合基金 16.38000 16.41000 -0.03000 -0.18282 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.83570 12.83130 0.00440 0.03429 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.33120 10.33450 -0.00330 -0.03193 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.29550 11.29270 0.00280 0.02479 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 11.86860 11.87250 -0.00390 -0.03285 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.79310 10.79260 0.00050 0.00463 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.32430 9.32720 -0.00290 -0.03109 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.88050 9.87810 0.00240 0.02430 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.74120 9.74450 -0.00330 -0.03387 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.76720 9.76670 0.00050 0.00512 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.45860 9.46160 -0.00300 -0.03171 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.68370 9.68130 0.00240 0.02479 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.38000 11.38370 -0.00370 -0.03250 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.71050 9.71000 0.00050 0.00515 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 14.99000 14.67000 0.32000 2.18132 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 23.07000 24.08000 -1.01000 -4.19435 國泰大中華基金 17.07000 17.16000 -0.09000 -0.52448 國泰小龍基金 13.43000 13.46000 -0.03000 -0.22288 國泰中小成長基金 36.12000 36.25000 -0.13000 -0.35862 國泰中國內需增長基金台幣級別 16.48000 16.54000 -0.06000 -0.36276 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.91190 9.95230 -0.04040 -0.40594 國泰中國新興戰略基金台幣級別 16.85000 16.88000 -0.03000 -0.17773 國泰中港台基金台幣級別 12.21000 12.22000 -0.01000 -0.08183 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.99000 28.23000 -0.24000 -0.85016 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.36000 12.20000 0.16000 1.31148 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 36.59000 37.50000 -0.91000 -2.42667 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.41900 10.44370 -0.02470 -0.23651 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.22850 10.25270 -0.02420 -0.23604 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.25230 10.27660 -0.02430 -0.23646 國泰台灣貨幣市場基金 12.41830 12.41820 0.00010 0.00081 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.94000 10.99000 -0.05000 -0.45496 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.72000 12.83000 -0.11000 -0.85737 國泰全球資源基金台幣級別 5.71000 5.78000 -0.07000 -1.21107 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.85000 10.87000 -0.02000 -0.18399 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.62000 9.64000 -0.02000 -0.20747 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.53000 20.58000 -0.05000 -0.24295 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.31000 21.32000 -0.01000 -0.04690 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.79140 10.78590 0.00550 0.05099 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 9.62350 9.61860 0.00490 0.05094 國泰亞洲成長基金台幣級別 10.86000 10.90000 -0.04000 -0.36697 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 17.94000 17.94000 0.00000 0.00000 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型) 17.94000 17.94000 0.00000 0.00000 國泰科技生化基金 27.77000 27.89000 -0.12000 -0.43026 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 27.60000 27.76000 -0.16000 -0.57637 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.20000 13.17000 0.03000 0.22779 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 37.81110 38.00480 -0.19370 -0.50967 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 20.38860 20.33680 0.05180 0.25471 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 17.57070 17.67600 -0.10530 -0.59572 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.19110 39.40600 -0.21490 -0.54535 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 41.01570 41.13550 -0.11980 -0.29123 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.56760 43.68470 -0.11710 -0.26806 國泰國泰基金台幣I級別 18.82000 18.88000 -0.06000 -0.31780 國泰國泰基金台幣級別 18.82000 18.88000 -0.06000 -0.31780 國泰富時中國A50基金 17.24000 17.53000 -0.29000 -1.65431 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.35000 10.39000 -0.04000 -0.38499 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 10.01000 10.05000 -0.04000 -0.39801 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.56270 10.58410 -0.02140 -0.20219 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.49680 7.51200 -0.01520 -0.20234 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 9.52760 9.56050 -0.03290 -0.34412 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 16.52000 16.89000 -0.37000 -2.19065 國泰新興市場基金台幣級別 11.29000 11.31000 -0.02000 -0.17683 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.42970 10.44050 -0.01080 -0.10344 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.66470 6.67170 -0.00700 -0.10492 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.92000 14.79000 0.13000 0.87897 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 30.19000 30.70000 -0.51000 -1.66124 國泰價值卓越基金 12.61000 12.64000 -0.03000 -0.23734 國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.30000 10.38000 -0.08000 -0.77071 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 20.07000 20.13000 -0.06000 -0.29806 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 17.88000 18.02000 -0.14000 -0.77691 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.05130 12.05900 -0.00770 -0.06385 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.60020 9.59470 0.00550 0.05732 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.20510 8.23040 -0.02530 -0.30740 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.75130 10.74510 0.00620 0.05770 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.30380 9.33250 -0.02870 -0.30753 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.22900 11.22810 0.00090 0.00802 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.79110 9.82040 -0.02930 -0.29836 第一金大中華基金 23.91000 23.98000 -0.07000 -0.29191 第一金小型精選基金 30.16000 30.14000 0.02000 0.06636 第一金中概平衡基金 22.44000 22.58000 -0.14000 -0.62002 第一金台灣貨幣市場基金 15.26180 15.26160 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.96700 177.96500 0.00200 0.00112 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.81890 9.82500 -0.00610 -0.06209 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.81890 9.82510 -0.00620 -0.06310 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.00000 10.03000 -0.03000 -0.29910 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.00000 10.03000 -0.03000 -0.29910 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 13.60110 13.67310 -0.07200 -0.52658 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 13.60190 13.67380 -0.07190 -0.52582 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 13.07000 13.16000 -0.09000 -0.68389 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 13.07000 13.17000 -0.10000 -0.75930 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.63270 9.62270 0.01000 0.10392 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.63560 9.62560 0.01000 0.10389 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.29530 9.29780 -0.00250 -0.02689 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.31980 9.32230 -0.00250 -0.02682 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.16810 10.15760 0.01050 0.10337 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.82550 9.82820 -0.00270 -0.02747 第一金全球大趨勢基金 23.06000 23.21000 -0.15000 -0.64627 第一金全球不動產證券化基金A 7.95490 7.91090 0.04400 0.55619 第一金全球不動產證券化基金B 5.62760 5.59650 0.03110 0.55570 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.26980 9.29240 -0.02260 -0.24321 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.27100 9.29350 -0.02250 -0.24210 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 8.98000 9.00000 -0.02000 -0.22222 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 8.98000 9.00000 -0.02000 -0.22222 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.70390 9.72760 -0.02370 -0.24364 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.70530 9.72890 -0.02360 -0.24258 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.40000 9.43000 -0.03000 -0.31813 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.40000 9.43000 -0.03000 -0.31813 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.44500 8.45520 -0.01020 -0.12064 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.04790 10.06010 -0.01220 -0.12127 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.59420 9.59580 -0.00160 -0.01667 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.59330 9.59460 -0.00130 -0.01355 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.88680 7.89110 -0.00430 -0.05449 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.74830 8.76150 -0.01320 -0.15066 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.74890 8.76200 -0.01310 -0.14951 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.23320 11.23480 -0.00160 -0.01424 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.23410 11.23570 -0.00160 -0.01424 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.99600 10.00160 -0.00560 -0.05599 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.78140 14.80360 -0.02220 -0.14996 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 13.35070 13.32000 0.03070 0.23048 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 13.36740 13.33670 0.03070 0.23019 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.60000 12.60000 0.00000 0.00000 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.63000 12.63000 0.00000 0.00000 第一金亞洲科技基金 17.60000 17.55000 0.05000 0.28490 第一金亞洲新興市場基金 12.42000 12.45000 -0.03000 -0.24096 第一金店頭市場基金 7.65000 7.63000 0.02000 0.26212 第一金創新趨勢基金 20.06000 20.17000 -0.11000 -0.54536 第一金電子基金 28.17000 28.15000 0.02000 0.07105 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 18.52000 18.51000 0.01000 0.05402 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 20.74000 20.57000 0.17000 0.82645 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一大中華中小基金(人民幣) 6.99000 6.93000 0.06000 0.86580 統一大中華中小基金(美元) 6.35000 6.30000 0.05000 0.79365 統一大中華中小基金(新台幣) 9.38000 9.33000 0.05000 0.53591 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.24000 10.19000 0.05000 0.49068 統一大東協高股息基金(美元) 9.45000 9.41000 0.04000 0.42508 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.73000 9.72000 0.01000 0.10288 統一大滿貫基金-A類型 29.33000 29.58000 -0.25000 -0.84517 統一大滿貫基金-I類型 29.33000 29.58000 -0.25000 -0.84517 統一大龍印基金 13.19000 13.24000 -0.05000 -0.37764 統一大龍騰中國基金(人民幣) 7.93000 7.88000 0.05000 0.63452 統一大龍騰中國基金(美元) 7.21000 7.17000 0.04000 0.55788 統一大龍騰中國基金(新台幣) 8.18000 8.16000 0.02000 0.24510 統一中小基金 21.65000 21.61000 0.04000 0.18510 統一台灣動力基金 14.49000 14.49000 0.00000 0.00000 統一全天候基金-A類型 98.67000 98.51000 0.16000 0.16242 統一全天候基金-I類型 98.77000 98.61000 0.16000 0.16226 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.65610 8.64540 0.01070 0.12377 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.30870 8.30320 0.00550 0.06624 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.27930 8.28140 -0.00210 -0.02536 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.02180 9.01070 0.01110 0.12319 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.66720 8.66140 0.00580 0.06696 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.62930 8.63150 -0.00220 -0.02549 統一全球債券組合基金 11.91340 11.91510 -0.00170 -0.01427 統一全球新科技基金(人民幣) 15.97000 15.94000 0.03000 0.18821 統一全球新科技基金(美元) 14.92000 14.91000 0.01000 0.06707 統一全球新科技基金(新台幣) 14.30000 14.32000 -0.02000 -0.13966 統一亞太基金 23.19000 23.18000 0.01000 0.04314 統一亞洲大金磚基金 11.47000 11.52000 -0.05000 -0.43403 統一奔騰基金 51.89000 51.76000 0.13000 0.25116 統一強棒貨幣市場基金 16.67040 16.67020 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 9.08000 8.97000 0.11000 1.22631 統一強漢基金(美元) 8.12000 8.03000 0.09000 1.12080 統一強漢基金(新台幣) 21.35000 21.17000 0.18000 0.85026 統一統信基金 25.31000 25.45000 -0.14000 -0.55010 統一黑馬基金 52.38000 52.16000 0.22000 0.42178 統一新亞洲科技能源基金 16.69000 16.62000 0.07000 0.42118 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.94930 7.95700 -0.00770 -0.09677 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.18500 10.19490 -0.00990 -0.09711 統一經建基金 41.39000 41.34000 0.05000 0.12095 統一龍馬基金 56.31000 56.39000 -0.08000 -0.14187 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 16.30000 16.33000 -0.03000 -0.18371 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 39.87000 40.08000 -0.21000 -0.52395 野村巴西基金 6.09000 6.04000 0.05000 0.82781 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.73000 11.62000 0.11000 0.94664 野村台灣高股息基金 22.92000 22.85000 0.07000 0.30635 野村台灣運籌基金 31.14000 31.11000 0.03000 0.09643 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.44340 9.43540 0.00800 0.08479 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.35740 9.35280 0.00460 0.04918 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.43820 9.43710 0.00110 0.01166 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.76080 9.75250 0.00830 0.08511 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.60010 9.59500 0.00510 0.05315 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.54090 9.53970 0.00120 0.01258 野村平衡基金 17.21000 17.19000 0.02000 0.11635 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 8.90000 8.90000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.42000 9.38000 0.04000 0.42644 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.94000 12.93000 0.01000 0.07734 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.79000 10.75000 0.04000 0.37209 野村全球生技醫療基金 17.63000 17.66000 -0.03000 -0.16988 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.00520 10.00020 0.00500 0.05000 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 9.94820 9.94930 -0.00110 -0.01106 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 9.93960 9.94870 -0.00910 -0.09147 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.00520 10.00020 0.00500 0.05000 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 9.94820 9.94930 -0.00110 -0.01106 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 9.93960 9.94880 -0.00920 -0.09247 野村全球品牌基金 26.01000 26.08000 -0.07000 -0.26840 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.94000 12.99000 -0.05000 -0.38491 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.99000 11.00000 -0.01000 -0.09091 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.56000 19.63000 -0.07000 -0.35660 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.28000 12.29000 -0.01000 -0.08137 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.02750 10.02080 0.00670 0.06686 野村全球短期收益基金-美元計價 10.44240 10.43840 0.00400 0.03832 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.33440 10.33610 -0.00170 -0.01645 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.31680 9.33530 -0.01850 -0.19817 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.07940 9.09860 -0.01920 -0.21102 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.68140 8.71180 -0.03040 -0.34895 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.12410 11.14630 -0.02220 -0.19917 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.60430 10.62660 -0.02230 -0.20985 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.20640 10.24190 -0.03550 -0.34662 野村成長基金 26.23000 26.24000 -0.01000 -0.03811 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.38240 8.36700 0.01540 0.18406 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.38470 8.37120 0.01350 0.16127 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.55970 8.56210 -0.00240 -0.02803 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 8.99260 8.97620 0.01640 0.18271 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 8.88600 8.87180 0.01420 0.16006 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.07030 9.07290 -0.00260 -0.02866 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 7.88000 7.87000 0.01000 0.12706 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.39000 11.38000 0.01000 0.08787 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.21280 9.20780 0.00500 0.05430 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.25360 9.25110 0.00250 0.02702 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.37020 9.37900 -0.00880 -0.09383 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 9.84540 9.84080 0.00460 0.04674 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.79000 9.78730 0.00270 0.02759 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.91820 9.92760 -0.00940 -0.09469 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.44170 8.44800 -0.00630 -0.07457 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.01310 9.01030 0.00280 0.03108 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.87710 8.87520 0.00190 0.02141 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.00190 13.01160 -0.00970 -0.07455 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.06490 12.06140 0.00350 0.02902 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.80500 9.80290 0.00210 0.02142 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.99500 0.00000 9.99500 0.00000 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.00190 0.00000 10.00190 0.00000 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.00190 0.00000 10.00190 0.00000 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.99500 0.00000 9.99500 0.00000 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.00190 0.00000 10.00190 0.00000 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.00190 0.00000 10.00190 0.00000 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 9.69730 0.00000 9.69730 0.00000 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 9.70290 0.00000 9.70290 0.00000 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 9.70400 0.00000 9.70400 0.00000 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 9.96880 9.98250 -0.01370 -0.13724 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.13090 10.13470 -0.00380 -0.03749 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.74870 9.75430 -0.00560 -0.05741 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.29710 9.31000 -0.01290 -0.13856 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.22330 11.23890 -0.01560 -0.13880 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.98500 10.01080 -0.02580 -0.25772 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.02840 11.03900 -0.01060 -0.09602 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.50900 10.52110 -0.01210 -0.11501 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.31190 10.33850 -0.02660 -0.25729 野村泰國基金 42.39000 42.41000 -0.02000 -0.04716 野村高科技基金 8.53000 8.55000 -0.02000 -0.23392 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.06480 10.09260 -0.02780 -0.27545 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.11150 10.11490 -0.00340 -0.03361 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.49970 10.50690 -0.00720 -0.06853 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.46630 9.47410 -0.00780 -0.08233 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.41760 9.44390 -0.02630 -0.27849 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.29250 9.29820 -0.00570 -0.06130 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.72130 11.72470 -0.00340 -0.02900 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.20220 13.21150 -0.00930 -0.07039 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.64190 10.65060 -0.00870 -0.08169 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.59400 10.62360 -0.02960 -0.27862 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.71710 10.72390 -0.00680 -0.06341 野村貨幣市場基金 16.27790 16.27770 0.00020 0.00123 野村新馬基金 15.25000 15.17000 0.08000 0.52736 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.77330 9.76830 0.00500 0.05119 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.74930 9.74770 0.00160 0.01641 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.76020 9.76270 -0.00250 -0.02561 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 9.85210 9.84710 0.00500 0.05078 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 9.81110 9.80960 0.00150 0.01529 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 9.78870 9.79130 -0.00260 -0.02655 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.84480 9.82530 0.01950 0.19847 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.78780 9.77280 0.01500 0.15349 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.76410 9.75360 0.01050 0.10765 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 9.84480 9.82530 0.01950 0.19847 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 9.78780 9.77280 0.01500 0.15349 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 9.76410 9.75360 0.01050 0.10765 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.04750 10.05120 -0.00370 -0.03681 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.84670 7.84980 -0.00310 -0.03949 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.72010 11.72470 -0.00460 -0.03923 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.72000 7.77000 -0.05000 -0.64350 野村精選貨幣市場基金 12.08420 12.08410 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.63000 11.63000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.74000 10.75000 -0.01000 -0.09302 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.46000 10.51000 -0.05000 -0.47574 野村歐洲高股息基金季配型 7.72000 7.79000 -0.07000 -0.89859 野村歐洲高股息基金累積型 10.98000 11.07000 -0.09000 -0.81301 野村積極成長基金 11.06000 11.06000 0.00000 0.00000 野村優質基金-S類型新臺幣計價 7.89000 7.94000 -0.05000 -0.62972 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 28.75000 28.91000 -0.16000 -0.55344 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.30950 10.32330 -0.01380 -0.13368 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.54650 8.54790 -0.00140 -0.01638 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.87620 7.88020 -0.00400 -0.05076 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.79760 7.80690 -0.00930 -0.11913 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.72340 11.72610 -0.00270 -0.02303 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.53460 10.53990 -0.00530 -0.05029 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.46290 10.47530 -0.01240 -0.11837 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.29000 10.35000 -0.06000 -0.57971 野村環球基金-人民幣計價 15.70000 15.75000 -0.05000 -0.31746 野村環球基金-美元計價 12.22000 12.26000 -0.04000 -0.32626 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 17.11000 17.21000 -0.10000 -0.58106 野村鴻利基金 19.62000 19.69000 -0.07000 -0.35551 野村鴻揚貨幣市場基金 16.86520 16.86510 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 16.81000 16.78000 0.03000 0.17878 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.89000 8.77000 0.12000 1.36830 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.00000 12.20000 -0.20000 -1.63934 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.54000 9.52000 0.02000 0.21008 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.19000 14.15000 0.04000 0.28269 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.11150 10.11450 -0.00300 -0.02966 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.26430 13.26830 -0.00400 -0.03015 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.04680 10.04130 0.00550 0.05477 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 9.90920 9.92860 -0.01940 -0.19540 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.61680 9.61740 -0.00060 -0.00624 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.62370 9.62000 0.00370 0.03846 凱基台商天下基金 11.83000 11.86000 -0.03000 -0.25295 凱基台灣精五門基金 18.01000 18.12000 -0.11000 -0.60706 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 38.83500 39.11510 -0.28010 -0.71609 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 39.27880 39.44700 -0.16820 -0.42639 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 40.25830 40.23470 0.02360 0.05866 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.24000 10.34000 -0.10000 -0.96712 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.63000 9.73000 -0.10000 -1.02775 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.50320 10.58470 -0.08150 -0.76998 凱基凱旋貨幣市場基金 11.55110 11.55100 0.00010 0.00087 凱基開創基金 23.79000 23.92000 -0.13000 -0.54348 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 21.90000 21.97000 -0.07000 -0.31862 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.19610 21.21140 -0.01530 -0.07213 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 16.35000 16.37000 -0.02000 -0.12217 凱基新興市場中小基金-美元計價B 15.59960 15.58360 0.01600 0.10267 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.19000 7.25000 -0.06000 -0.82759 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 12.04000 12.02000 0.02000 0.16639 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.62750 11.63220 -0.00470 -0.04041 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 11.14000 11.17000 -0.03000 -0.26858 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.92160 11.90380 0.01780 0.14953 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.23000 12.24000 -0.01000 -0.08170 凱基護城河基金-台幣計價A 13.04000 13.10000 -0.06000 -0.45802 凱基護城河基金-美元計價B 12.76630 12.78390 -0.01760 -0.13767 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 13.72000 13.63000 0.09000 0.66031 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 34.01000 34.32000 -0.31000 -0.90326 富邦NASDAQ-100基金 30.63000 30.60000 0.03000 0.09804 富邦上証180基金 25.53000 26.13000 -0.60000 -2.29621 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 8.21000 8.04000 0.17000 2.11443 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 31.94000 33.25000 -1.31000 -3.93985 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.23110 20.17180 0.05930 0.29397 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.66000 14.52000 0.14000 0.96419 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 22.60000 23.05000 -0.45000 -1.95228 富邦日本東証基金 22.06000 22.21000 -0.15000 -0.67537 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 43.43000 43.51000 -0.08000 -0.18387 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 43.99000 43.86000 0.13000 0.29640 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 48.44000 48.61000 -0.17000 -0.34972 富邦台灣心基金 19.35000 19.45000 -0.10000 -0.51414 富邦台灣釆吉50基金 45.73000 45.88000 -0.15000 -0.32694 富邦台灣科技指數基金 50.62000 51.10000 -0.48000 -0.93933 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 40.56470 40.64600 -0.08130 -0.20002 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.61820 41.59980 0.01840 0.04423 富邦全球不動產基金-(美元) 0.28440 0.28320 0.00120 0.42373 富邦全球不動產基金-(新台幣) 8.97000 8.95000 0.02000 0.22346 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.53350 2.52990 0.00360 0.14230 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33720 0.33760 -0.00040 -0.11848 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.45380 10.46510 -0.01130 -0.10798 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.19160 2.18860 0.00300 0.13707 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32210 0.32250 -0.00040 -0.12403 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 8.98570 8.99540 -0.00970 -0.10783 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 21.20000 21.43000 -0.23000 -1.07326 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 15.21000 15.03000 0.18000 1.19760 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 27.03000 27.67000 -0.64000 -2.31297 富邦吉祥貨幣市場基金 15.65030 15.65010 0.00020 0.00128 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 39.85950 39.78610 0.07340 0.18449 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 39.17710 39.22610 -0.04900 -0.12492 富邦長紅基金 55.00000 55.23000 -0.23000 -0.41644 富邦科技基金 20.26000 20.45000 -0.19000 -0.92910 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.60700 40.58220 0.02480 0.06111 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 38.36310 38.44070 -0.07760 -0.20187 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 38.81930 38.85000 -0.03070 -0.07902 富邦恒生國企ETF基金 19.23000 19.26000 -0.03000 -0.15576 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.96000 14.86000 0.10000 0.67295 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 24.42000 24.60000 -0.18000 -0.73171 富邦高成長基金 21.20000 21.24000 -0.04000 -0.18832 富邦基金A類型 11.76000 11.88000 -0.12000 -1.01010 富邦基金I類型 11.76000 11.88000 -0.12000 -1.01010 富邦深証100基金 7.82000 7.95000 -0.13000 -1.63522 富邦富時歐洲ETF基金 19.71000 19.81000 -0.10000 -0.50480 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.41250 0.41340 -0.00090 -0.21771 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.27970 12.28980 -0.01010 -0.08218 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.42810 9.43570 -0.00760 -0.08055 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30330 0.30390 -0.00060 -0.19743 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.74450 8.75160 -0.00710 -0.08113 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 8.94530 8.94510 0.00020 0.00224 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.44940 9.47060 -0.02120 -0.22385 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 8.73420 8.73390 0.00030 0.00343 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.21970 9.24040 -0.02070 -0.22402 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.84000 18.90000 -0.06000 -0.31746 富邦精準基金 40.17000 40.27000 -0.10000 -0.24832 富邦精銳中小基金 9.56000 9.64000 -0.08000 -0.82988 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 15.56000 15.52000 0.04000 0.25773 富邦臺灣公司治理100基金 20.83000 20.90000 -0.07000 -0.33493 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 8.08000 8.01000 0.07000 0.87391 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 13.08000 13.30000 -0.22000 -1.65414 富邦標普美國特別股ETF基金 19.45000 19.43000 0.02000 0.10293 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 28.77000 28.73000 0.04000 0.13923 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.81280 9.81810 -0.00530 -0.05398 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.75360 9.75940 -0.00580 -0.05943 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.78570 9.79350 -0.00780 -0.07964 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.81270 9.81800 -0.00530 -0.05398 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 9.75360 9.75940 -0.00580 -0.05943 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 9.78580 9.79350 -0.00770 -0.07862 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.55130 8.56760 -0.01630 -0.19025 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.08360 9.10120 -0.01760 -0.19338 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.83640 8.85520 -0.01880 -0.21230 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.64990 9.66830 -0.01840 -0.19031 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.65860 9.67740 -0.01880 -0.19427 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.40150 9.42180 -0.02030 -0.21546 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.48530 9.50590 -0.02060 -0.21671 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.20050 8.21140 -0.01090 -0.13274 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.23610 9.24890 -0.01280 -0.13839 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.75240 8.76650 -0.01410 -0.16084 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.32140 10.33500 -0.01360 -0.13159 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.09750 10.11150 -0.01400 -0.13846 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.64730 9.66280 -0.01550 -0.16041 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 8.88610 8.89990 -0.01380 -0.15506 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.49070 9.50600 -0.01530 -0.16095 富達卓越領航全球組合基金 14.82000 14.90000 -0.08000 -0.53691 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.42850 8.43810 -0.00960 -0.11377 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.12430 9.13510 -0.01080 -0.11823 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.84150 8.85350 -0.01200 -0.13554 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.68440 9.69540 -0.01100 -0.11346 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.65510 9.66650 -0.01140 -0.11793 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.39380 9.40640 -0.01260 -0.13395 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 8.94190 8.95410 -0.01220 -0.13625 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.47500 9.48800 -0.01300 -0.13702 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.58000 8.59000 -0.01000 -0.11641 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.12000 9.17000 -0.05000 -0.54526 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.02000 8.08000 -0.06000 -0.74257 富蘭克林華美中華基金 10.87000 10.93000 -0.06000 -0.54895 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 17.94000 18.03000 -0.09000 -0.49917 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 18.37000 18.47000 -0.10000 -0.54142 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.67000 10.73000 -0.06000 -0.55918 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.36000 10.45000 -0.09000 -0.86124 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.77040 7.80490 -0.03450 -0.44203 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.85490 8.88390 -0.02900 -0.32643 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.59430 9.62580 -0.03150 -0.32725 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.14590 9.18650 -0.04060 -0.44195 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.11750 11.12330 -0.00580 -0.05214 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.69660 8.70110 -0.00450 -0.05172 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.07160 9.07630 -0.00470 -0.05178 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.35950 13.36600 -0.00650 -0.04863 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.26420 10.26920 -0.00500 -0.04869 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.14560 10.15110 -0.00550 -0.05418 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.61960 7.62380 -0.00420 -0.05509 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.05850 9.06350 -0.00500 -0.05517 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.73100 10.75050 -0.01950 -0.18139 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.52560 7.53920 -0.01360 -0.18039 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.96530 8.98160 -0.01630 -0.18148 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.44070 10.44710 -0.00640 -0.06126 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.66530 7.66990 -0.00460 -0.05997 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.08140 8.08950 -0.00810 -0.10013 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.07090 9.06940 0.00150 0.01654 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.89770 9.89610 0.00160 0.01617 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.51180 12.52440 -0.01260 -0.10060 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.21000 8.22000 -0.01000 -0.12165 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.43000 8.47000 -0.04000 -0.47226 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 9.13000 9.12000 0.01000 0.10965 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.63000 10.62000 0.01000 0.09416 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.76000 8.72000 0.04000 0.45872 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.52000 11.47000 0.05000 0.43592 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.01000 9.02000 -0.01000 -0.11086 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.27000 10.29000 -0.02000 -0.19436 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.47000 8.51000 -0.04000 -0.47004 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.66000 9.70000 -0.04000 -0.41237 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.27000 9.26000 0.01000 0.10799 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.21000 9.20000 0.01000 0.10870 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 8.97000 8.97000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.69000 9.69000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.65000 12.69510 -0.04510 -0.35526 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.61000 9.61000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.61000 9.61000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.54000 9.54000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.54000 9.54000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.17000 10.19000 -0.02000 -0.19627 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.03000 10.05000 -0.02000 -0.19900 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.58000 9.59000 -0.01000 -0.10428 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.80000 9.84000 -0.04000 -0.40650 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.44000 9.48000 -0.04000 -0.42194 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.66000 9.72000 -0.06000 -0.61728 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.19000 9.25000 -0.06000 -0.64865 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.41000 9.49000 -0.08000 -0.84299 富蘭克林華美第一富基金 34.31000 34.21000 0.10000 0.29231 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.31090 10.31070 0.00020 0.00194 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.07000 9.09000 -0.02000 -0.22002 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.51000 9.53000 -0.02000 -0.20986 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.28000 9.32000 -0.04000 -0.42918 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.73000 9.77000 -0.04000 -0.40942 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.43000 14.38000 0.05000 0.34771 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.31000 13.31000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.45000 15.48000 -0.03000 -0.19380 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.77910 7.82010 -0.04100 -0.52429 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.84820 9.85710 -0.00890 -0.09029 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.42540 9.41280 0.01260 0.13386 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.91000 10.89540 0.01460 0.13400 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.72750 6.72920 -0.00170 -0.02526 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.86410 8.85570 0.00840 0.09485 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.02320 10.01370 0.00950 0.09487 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.40790 10.41060 -0.00270 -0.02594 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華1至5年期高收益債券基金 20.18000 20.17000 0.01000 0.04958 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163 復華人民幣貨幣市場基金 11.67250 11.67040 0.00210 0.01799 復華人生目標基金 34.93230 34.98970 -0.05740 -0.16405 復華中小精選基金 59.30000 59.35000 -0.05000 -0.08425 復華中國新經濟A股基金-人民幣 8.21000 8.25000 -0.04000 -0.48485 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.26000 7.33000 -0.07000 -0.95498 復華六年到期新興市場債券基金 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 復華台灣智能基金 11.64000 11.65000 -0.01000 -0.08584 復華全方位基金 26.68000 26.61000 0.07000 0.26306 復華全球大趨勢基金-美元 12.89000 12.93000 -0.04000 -0.30936 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.24000 20.34000 -0.10000 -0.49164 復華全球平衡基金-美元 9.07000 9.08000 -0.01000 -0.11013 復華全球平衡基金-新臺幣 19.30000 19.37000 -0.07000 -0.36138 復華全球物聯網科技基金-美元 15.52000 15.49000 0.03000 0.19367 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 14.92000 14.93000 -0.01000 -0.06698 復華全球原物料基金 9.18000 9.25000 -0.07000 -0.75676 復華全球消費基金-新臺幣 12.59000 12.65000 -0.06000 -0.47431 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.43130 11.43830 -0.00700 -0.06120 復華全球債券基金 13.17560 13.18330 -0.00770 -0.05841 復華全球債券組合基金 14.58000 14.58000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.91000 13.89000 0.02000 0.14399 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309 復華全球戰略配置強基金-美元 9.41000 9.40000 0.01000 0.10638 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.60000 10.60000 0.00000 0.00000 復華有利貨幣市場基金 13.44480 13.44470 0.00010 0.00074 復華亞太平衡基金 11.09000 11.07000 0.02000 0.18067 復華亞太成長基金 13.41000 13.39000 0.02000 0.14937 復華亞太神龍科技基金-美元 8.88000 8.89000 -0.01000 -0.11249 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.40000 9.43000 -0.03000 -0.31813 復華東協世紀基金 11.75000 11.67000 0.08000 0.68552 復華南非幣長期收益基金A 12.91000 12.86000 0.05000 0.38880 復華南非幣長期收益基金B 7.88000 7.85000 0.03000 0.38217 復華南非幣短期收益基金A 13.67000 13.66000 0.01000 0.07321 復華南非幣短期收益基金B 8.95000 8.94000 0.01000 0.11186 復華美國新星基金-美元 12.33000 12.35000 -0.02000 -0.16194 復華美國新星基金-新臺幣 12.45000 12.50000 -0.05000 -0.40000 復華恒生基金 19.30000 19.22000 0.08000 0.41623 復華恒生單日反向一倍基金 9.53000 9.53000 0.00000 0.00000 復華恒生單日正向二倍基金 25.82000 25.77000 0.05000 0.19402 復華神盾基金 22.72670 22.72200 0.00470 0.02068 復華高成長基金 59.21000 59.12000 0.09000 0.15223 復華高益策略組合基金 13.03000 13.03000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.40610 14.40590 0.00020 0.00139 復華富時不動產證券化基金 18.26000 18.23000 0.03000 0.16456 復華富時台灣高股息低波動基金 50.10000 50.18000 -0.08000 -0.15943 復華復華基金 18.45000 18.41000 0.04000 0.21727 復華傳家二號基金 28.06300 28.14220 -0.07920 -0.28143 復華傳家基金 20.04280 20.08940 -0.04660 -0.23196 復華奧林匹克全球組合基金 14.59000 14.57000 0.02000 0.13727 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.30000 11.27000 0.03000 0.26619 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 13.83000 13.81000 0.02000 0.14482 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.45000 9.44000 0.01000 0.10593 復華新興市場10年期以上債券基金 18.91000 18.92000 -0.01000 -0.05285 復華新興市場高收益債券基金A 9.27000 9.30000 -0.03000 -0.32258 復華新興市場高收益債券基金B 5.39000 5.41000 -0.02000 -0.36969 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.03000 12.06000 -0.03000 -0.24876 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.09000 12.12000 -0.03000 -0.24752 復華新興市場短期收益基金 10.80000 10.81000 -0.01000 -0.09251 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.65000 8.67000 -0.02000 -0.23068 復華滬深300 A股基金 18.71000 19.10000 -0.39000 -2.04188 復華數位經濟基金 44.08000 44.08000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.79390 9.79230 0.00160 0.01634 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.61260 9.61430 -0.00170 -0.01768 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.94910 9.94740 0.00170 0.01709 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.73040 9.73220 -0.00180 -0.01850 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.58840 9.58790 0.00050 0.00521 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.09550 10.11790 -0.02240 -0.22139 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.63280 9.63460 -0.00180 -0.01868 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.14340 10.16840 -0.02500 -0.24586 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.63190 9.63370 -0.00180 -0.01868 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.14530 10.17020 -0.02490 -0.24483 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 9.96580 9.96140 0.00440 0.04417 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 9.96750 9.97050 -0.00300 -0.03009 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 9.98200 10.00770 -0.02570 -0.25680 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 9.91190 9.90910 0.00280 0.02826 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.74150 10.77450 -0.03300 -0.30628 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 9.89730 9.90130 -0.00400 -0.04040 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 9.91200 9.90930 0.00270 0.02725 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.73950 10.77250 -0.03300 -0.30634 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 9.89770 9.90160 -0.00390 -0.03939 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 9.94600 9.97250 -0.02650 -0.26573 景順主流基金 14.69000 14.70000 -0.01000 -0.06803 景順台灣科技基金 25.20000 25.35000 -0.15000 -0.59172 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.70000 9.72000 -0.02000 -0.20576 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.40000 9.43000 -0.03000 -0.31813 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.95000 8.98000 -0.03000 -0.33408 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.83000 10.86000 -0.03000 -0.27624 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.33000 10.36000 -0.03000 -0.28958 景順全球科技基金 21.82000 21.94000 -0.12000 -0.54695 景順全球康健基金 19.49000 19.50000 -0.01000 -0.05128 景順貨幣市場基金 15.94560 15.94540 0.00020 0.00125 景順潛力基金 26.87000 26.91000 -0.04000 -0.14864 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 13.84000 13.90000 -0.06000 -0.43165 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 12.93000 13.02000 -0.09000 -0.69124 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.82000 10.84000 -0.02000 -0.18450 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.99000 11.03000 -0.04000 -0.36265 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.08000 11.10000 -0.02000 -0.18018 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.26000 11.31000 -0.05000 -0.44209 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.49000 9.50000 -0.01000 -0.10526 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.65000 9.68000 -0.03000 -0.30992 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 9.95000 9.98000 -0.03000 -0.30060 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.62300 8.65030 -0.02730 -0.31560 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.86590 7.89230 -0.02640 -0.33450 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.11650 11.11290 0.00360 0.03239 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.12020 10.11950 0.00070 0.00692 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.00000 6.98000 0.02000 0.28653 華南永昌中國A股基金(美元) 6.68000 6.64000 0.04000 0.60241 華南永昌中國A股基金(新台幣) 9.79000 9.76000 0.03000 0.30738 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.34230 9.34070 0.00160 0.01713 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.53470 9.55480 -0.02010 -0.21037 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.70060 9.69900 0.00160 0.01650 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.90320 9.92400 -0.02080 -0.20959 華南永昌永昌基金 16.50000 16.63000 -0.13000 -0.78172 華南永昌全球亨利組合基金 14.26160 14.27050 -0.00890 -0.06237 華南永昌全球神農水資源基金 10.02000 10.05000 -0.03000 -0.29851 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.12000 9.12000 0.00000 0.00000 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 9.40000 9.42000 -0.02000 -0.21231 華南永昌全球精品基金 15.09000 15.16000 -0.07000 -0.46174 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.70000 10.73000 -0.03000 -0.27959 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.69000 10.74000 -0.05000 -0.46555 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 12.95000 12.98000 -0.03000 -0.23112 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 12.85000 12.91000 -0.06000 -0.46476 華南永昌物聯網精選基金 9.51000 9.55000 -0.04000 -0.41885 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.21640 16.21620 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 21.86580 21.93860 -0.07280 -0.33184 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.94500 11.94490 0.00010 0.00084 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.23460 10.23430 0.00030 0.00293 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.05980 10.10760 -0.04780 -0.47291 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.78760 9.78690 0.00070 0.00715 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.58870 9.63420 -0.04550 -0.47228 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.03240 10.03310 -0.00070 -0.00698 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.80610 9.85370 -0.04760 -0.48307 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.68870 9.68940 -0.00070 -0.00722 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.46060 9.50650 -0.04590 -0.48283 華頓中小型基金 21.97000 22.12000 -0.15000 -0.67812 華頓台灣基金 22.63000 22.77000 -0.14000 -0.61484 華頓平安貨幣市場基金 11.52720 11.52710 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 16.75000 16.72000 0.03000 0.17943 華頓全球高收益債券基金A 13.42200 13.44840 -0.02640 -0.19631 華頓全球高收益債券基金B 8.22800 8.24420 -0.01620 -0.19650 華頓全球黑鑽油源基金 5.60000 5.66000 -0.06000 -1.06007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.04320 11.04560 -0.00240 -0.02173 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.01720 10.01060 0.00660 0.06593 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 9.77980 9.82480 -0.04500 -0.45802 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 8.78560 8.82610 -0.04050 -0.45887 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 9.97730 10.00060 -0.02330 -0.23299 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 8.99270 9.00950 -0.01680 -0.18647 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 9.48000 9.36000 0.12000 1.28205 匯豐中國科技精選基金(台幣) 8.13000 8.07000 0.06000 0.74349 匯豐中國科技精選基金(美元) 8.72000 8.63000 0.09000 1.04287 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.50180 2.50150 0.00030 0.01199 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.04940 2.04350 0.00590 0.28872 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.63710 11.66200 -0.02490 -0.21351 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.36840 9.38840 -0.02000 -0.21303 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.36060 0.36130 -0.00070 -0.19374 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29560 0.29580 -0.00020 -0.06761 匯豐台灣精典基金 22.39000 22.38000 0.01000 0.04468 匯豐全球趨勢組合基金 12.19000 12.27000 -0.08000 -0.65200 匯豐全球關鍵資源基金 8.12000 8.19000 -0.07000 -0.85470 匯豐安富基金 24.43000 24.44000 -0.01000 -0.04092 匯豐成功基金 40.19000 39.90000 0.29000 0.72682 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.78000 10.78000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.97000 10.97000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.57000 10.57000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.51000 10.52000 -0.01000 -0.09506 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.57880 2.57070 0.00810 0.31509 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.33110 2.32270 0.00840 0.36165 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.42930 11.42820 0.00110 0.00963 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.74640 7.74510 0.00130 0.01678 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37310 0.37270 0.00040 0.10732 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.32910 0.32860 0.00050 0.15216 匯豐金磚動力基金 13.34000 13.40000 -0.06000 -0.44776 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.98510 14.98500 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.82000 4.85000 -0.03000 -0.61856 匯豐新鑽動力基金 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.40650 5.41310 -0.00660 -0.12193 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.05110 9.05780 -0.00670 -0.07397 匯豐龍鳳基金-A類型 48.18000 48.17000 0.01000 0.02076 匯豐龍鳳基金-I類型 48.18000 48.17000 0.01000 0.02076 匯豐龍騰電子基金 31.91000 31.99000 -0.08000 -0.25008 匯豐雙高收益債券組合基金 12.15330 12.15520 -0.00190 -0.01563 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 16.90000 16.92000 -0.02000 -0.11820 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.55030 10.52840 0.02190 0.20801 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.63920 9.64500 -0.00580 -0.06013 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 9.94460 9.94800 -0.00340 -0.03418 新光台灣富貴基金 20.84000 20.99000 -0.15000 -0.71463 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.81000 8.82000 -0.01000 -0.11338 新光全球生技醫療基金(美元) 11.62000 11.60000 0.02000 0.17241 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.33000 11.31000 0.02000 0.17683 新光全球債券基金(A累積)美元 9.95470 9.97450 -0.01980 -0.19851 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.73420 9.75080 -0.01660 -0.17024 新光全球債券基金(B配息)美元 9.55570 9.57450 -0.01880 -0.19635 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.33080 9.34670 -0.01590 -0.17011 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.29000 9.28000 0.01000 0.10776 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.64000 10.65000 -0.01000 -0.09390 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030 新光吉星貨幣市場基金 15.45320 15.45310 0.00010 0.00065 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 新光多重資產基金(A累積)美元 8.91000 8.92000 -0.01000 -0.11211 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.35000 9.36000 -0.01000 -0.10684 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.24000 9.25000 -0.01000 -0.10811 新光亞洲精選基金-美金 21.13000 21.01000 0.12000 0.57116 新光亞洲精選基金-新台幣 21.42000 21.30000 0.12000 0.56338 新光店頭基金 21.54000 21.61000 -0.07000 -0.32392 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.32000 10.34000 -0.02000 -0.19342 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.77000 9.79000 -0.02000 -0.20429 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.55000 9.57000 -0.02000 -0.20899 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.02000 9.03000 -0.01000 -0.11074 新光特選內需收益ETF基金 19.84000 19.78000 0.06000 0.30334 新光創新科技基金 13.68000 13.59000 0.09000 0.66225 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.82190 9.81710 0.00480 0.04889 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.03710 10.04220 -0.00510 -0.05079 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.66890 9.67460 -0.00570 -0.05892 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.23240 9.22780 0.00460 0.04985 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.44120 9.44600 -0.00480 -0.05082 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.09110 9.09650 -0.00540 -0.05936 新光澳幣八年期保本基金 10.43000 10.42000 0.01000 0.09597 新光澳幣十年期保本基金 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814 新光澳幣保本基金 11.97000 11.97000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.11490 10.11730 -0.00240 -0.02372 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.63300 9.63440 -0.00140 -0.01453 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.58840 9.60270 -0.01430 -0.14892 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.98670 10.00160 -0.01490 -0.14898 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.94000 9.94460 -0.00460 -0.04626 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.54040 9.54480 -0.00440 -0.04610 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.53970 9.54310 -0.00340 -0.03563 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.93690 9.94030 -0.00340 -0.03420 瑞銀全球創新趨勢基金 7.03000 7.08000 -0.05000 -0.70621 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.62000 8.56000 0.06000 0.70093 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以上金融債ETF基金 36.57070 36.74530 -0.17460 -0.47516 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 39.99580 39.99700 -0.00120 -0.00300 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 37.35010 37.58660 -0.23650 -0.62921 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 39.99880 39.99900 -0.00020 -0.00050 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 39.99810 39.99870 -0.00060 -0.00150 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 38.77160 38.95020 -0.17860 -0.45853 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.24300 11.24250 0.00050 0.00445 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.94760 9.97750 -0.02990 -0.29967 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 11.14420 11.16920 -0.02500 -0.22383 群益大中華雙力優勢基金-美元 8.27980 8.30530 -0.02550 -0.30703 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.57000 8.62000 -0.05000 -0.58005 群益大印度基金-人民幣 12.08380 12.26710 -0.18330 -1.49424 群益大印度基金-美元 11.29660 11.47760 -0.18100 -1.57698 群益大印度基金-新臺幣 10.71000 10.91000 -0.20000 -1.83318 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.13300 12.15190 -0.01890 -0.15553 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.63050 11.65840 -0.02790 -0.23931 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.93000 10.98000 -0.05000 -0.45537 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.14030 11.15770 -0.01740 -0.15595 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.74500 9.76830 -0.02330 -0.23853 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.18000 9.22000 -0.04000 -0.43384 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.73660 9.75180 -0.01520 -0.15587 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.55110 8.57160 -0.02050 -0.23916 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.04000 9.08000 -0.04000 -0.44053 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.30380 9.31830 -0.01450 -0.15561 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.44470 8.46490 -0.02020 -0.23863 群益中小型股基金 37.07000 37.13000 -0.06000 -0.16159 群益平衡王基金 18.15720 18.20170 -0.04450 -0.24448 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.03000 8.02000 0.01000 0.12469 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.80000 5.79000 0.01000 0.17271 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.74050 10.68000 0.06050 0.56648 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.19050 10.14170 0.04880 0.48118 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.66000 9.64000 0.02000 0.20747 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.55150 9.49780 0.05370 0.56539 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.06210 9.01870 0.04340 0.48122 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.59000 8.57000 0.02000 0.23337 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.84170 9.83490 0.00680 0.06914 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.62990 9.62340 0.00650 0.06754 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.61000 9.62000 -0.01000 -0.10395 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.11190 9.10560 0.00630 0.06919 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.03130 9.02520 0.00610 0.06759 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.01000 9.02000 -0.01000 -0.11086 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 9.89870 9.89180 0.00690 0.06975 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 9.93190 9.92520 0.00670 0.06750 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.27230 9.26590 0.00640 0.06907 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.66300 9.65650 0.00650 0.06731 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.19560 10.19890 -0.00330 -0.03236 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.06450 10.06770 -0.00320 -0.03178 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.20860 10.22280 -0.01420 -0.13891 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.95950 9.96270 -0.00320 -0.03212 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.86450 9.86770 -0.00320 -0.03243 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.00580 10.01970 -0.01390 -0.13873 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.19570 10.19900 -0.00330 -0.03236 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.06450 10.06770 -0.00320 -0.03178 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.20880 10.22300 -0.01420 -0.13890 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.95960 9.96280 -0.00320 -0.03212 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.86450 9.86760 -0.00310 -0.03142 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.00580 10.01980 -0.01400 -0.13972 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.83340 9.79150 0.04190 0.42792 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.44000 11.42000 0.02000 0.17513 群益全球關鍵生技基金-美元 16.09000 16.02140 0.06860 0.42818 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.87000 15.84000 0.03000 0.18939 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.59000 10.68000 -0.09000 -0.84270 群益印度中小基金N-人民幣 9.82240 0.00000 9.82240 0.00000 群益印度中小基金N-美元 8.19620 8.35140 -0.15520 -1.85837 群益印度中小基金N-新臺幣 7.75000 7.91000 -0.16000 -2.02276 群益印度中小基金-人民幣 13.29740 13.53780 -0.24040 -1.77577 群益印度中小基金-美元 11.72290 11.94490 -0.22200 -1.85853 群益印度中小基金-新臺幣 13.56000 13.85000 -0.29000 -2.09386 群益多利策略組合基金 11.41000 11.42000 -0.01000 -0.08757 群益多重收益組合基金 13.51000 13.52000 -0.01000 -0.07396 群益多重資產組合基金 15.04000 15.00000 0.04000 0.26667 群益安家基金 23.05560 23.03830 0.01730 0.07509 群益安穩貨幣市場基金 16.09540 16.09520 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 23.45000 23.53000 -0.08000 -0.33999 群益亞太中小基金 10.39000 10.36000 0.03000 0.28958 群益亞太新趨勢平衡基金 15.17000 15.14000 0.03000 0.19815 群益店頭市場基金 84.29000 84.78000 -0.49000 -0.57797 群益東方盛世基金 8.52000 8.48000 0.04000 0.47170 群益東協成長基金-人民幣 12.65360 12.53350 0.12010 0.95823 群益東協成長基金-美元 11.04030 10.94460 0.09570 0.87440 群益東協成長基金-新臺幣 10.92000 10.85000 0.07000 0.64516 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.07060 11.07880 -0.00820 -0.07402 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.48310 10.49090 -0.00780 -0.07435 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.95530 9.97380 -0.01850 -0.18549 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.57730 9.58450 -0.00720 -0.07512 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.07220 9.07890 -0.00670 -0.07380 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.61340 8.62940 -0.01600 -0.18541 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.37250 9.37940 -0.00690 -0.07357 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.23360 9.24050 -0.00690 -0.07467 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.62240 9.64030 -0.01790 -0.18568 群益長安基金 25.02000 25.03000 -0.01000 -0.03995 群益美國新創亮點基金N-美元 10.01280 10.02220 -0.00940 -0.09379 群益美國新創亮點基金-美元 15.14670 15.16090 -0.01420 -0.09366 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.63000 14.67000 -0.04000 -0.27267 群益真善美基金 15.67400 15.67810 -0.00410 -0.02615 群益馬拉松基金 110.41000 110.47000 -0.06000 -0.05431 群益馬拉松基金I類型 110.52000 110.58000 -0.06000 -0.05426 群益深証中小板基金 10.05000 10.23000 -0.18000 -1.75953 群益創新科技基金 28.61000 28.71000 -0.10000 -0.34831 群益奧斯卡基金 24.41000 24.21000 0.20000 0.82610 群益新興金鑽基金-美元 10.88790 10.85770 0.03020 0.27814 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.32000 8.31000 0.01000 0.12034 群益葛萊美基金 20.52000 20.54000 -0.02000 -0.09737 群益道瓊美國地產ETF基金 19.23000 19.32000 -0.09000 -0.46584 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.81000 8.74000 0.07000 0.80092 群益臺灣加權單日正向2倍基金 11.51000 11.70000 -0.19000 -1.62393 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.75840 11.73250 0.02590 0.22075 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.08950 11.05880 0.03070 0.27761 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.05050 11.02200 0.02850 0.25857 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.44360 8.42500 0.01860 0.22077 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.86250 8.83800 0.02450 0.27721 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.16000 8.15000 0.01000 0.12270 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.49300 8.47100 0.02200 0.25971 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 9.94630 9.91870 0.02760 0.27826 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.80280 9.77570 0.02710 0.27722 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.81000 8.81000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.32000 9.32000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 25.28000 25.43000 -0.15000 -0.58985 德信中國精選成長基金 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263 德信台灣主流中小基金 15.63000 15.71000 -0.08000 -0.50923 德信新興股票組合基金 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000 德信萬保貨幣市場基金 11.94060 11.94040 0.00020 0.00167 德信萬瑞基金 10.72930 10.74550 -0.01620 -0.15076 德信數位時代基金 24.93000 25.01000 -0.08000 -0.31987 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.05540 10.05350 0.00190 0.01890 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.01450 10.01290 0.00160 0.01598 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.66920 11.66910 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 13.06000 13.11000 -0.05000 -0.38139 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.51000 18.73000 -0.22000 -1.17459 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.52270 10.48620 0.03650 0.34808 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 15.19460 15.14160 0.05300 0.35003 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.14500 8.15540 -0.01040 -0.12752 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.98050 10.96950 0.01100 0.10028 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.40300 11.39160 0.01140 0.10007 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.18960 13.20640 -0.01680 -0.12721 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 16.97000 17.13000 -0.16000 -0.93403 摩根中小基金 19.19000 19.28000 -0.09000 -0.46680 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 10.55600 10.56010 -0.00410 -0.03883 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 11.74930 11.72180 0.02750 0.23461 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 8.94830 8.93940 0.00890 0.09956 摩根中國雙息平衡基金-累積型 11.92910 11.93380 -0.00470 -0.03938 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 13.77080 13.73840 0.03240 0.23584 摩根台灣金磚基金-累積型 17.35000 17.43000 -0.08000 -0.45898 摩根台灣金磚基金-機構法人型 17.35000 17.43000 -0.08000 -0.45898 摩根台灣增長基金 45.91000 46.02000 -0.11000 -0.23903 摩根平衡基金 26.85000 26.91000 -0.06000 -0.22297 摩根全球α基金 18.99000 19.12000 -0.13000 -0.67992 摩根全球平衡基金 14.59460 14.65720 -0.06260 -0.42709 摩根全球發現基金 12.07000 12.10000 -0.03000 -0.24793 摩根亞洲基金 51.19000 51.32000 -0.13000 -0.25331 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.31760 8.32840 -0.01080 -0.12968 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.70810 9.71070 -0.00260 -0.02677 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.58170 8.58690 -0.00520 -0.06056 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.17000 12.18590 -0.01590 -0.13048 摩根東方內需機會基金 16.23000 16.27000 -0.04000 -0.24585 摩根東方科技基金 30.86000 30.65000 0.21000 0.68515 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.29000 9.24000 0.05000 0.54113 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.59000 9.51000 0.08000 0.84122 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.04000 8.98000 0.06000 0.66815 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.96000 10.90000 0.06000 0.55046 摩根第一貨幣市場基金 15.08670 15.08650 0.00020 0.00133 摩根絕對日本基金 14.06000 13.74000 0.32000 2.32897 摩根新金磚五國基金 10.81000 10.89000 -0.08000 -0.73462 摩根新絲路基金 8.98000 9.00000 -0.02000 -0.22222 摩根新興35基金 12.29000 12.32000 -0.03000 -0.24351 摩根新興日本基金 24.19000 23.80000 0.39000 1.63866 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.20630 7.19740 0.00890 0.12366 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.46480 9.44800 0.01680 0.17782 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.20730 9.19390 0.01340 0.14575 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.50350 10.49230 0.01120 0.10674 摩根新興科技基金 46.47000 46.72000 -0.25000 -0.53510 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.23530 8.24300 -0.00770 -0.09341 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.49930 10.50920 -0.00990 -0.09420 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.39110 8.38620 0.00490 0.05843 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.11680 9.09210 0.02470 0.27166 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.56680 8.54700 0.01980 0.23166 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.69110 9.68540 0.00570 0.05885 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.02000 10.06000 -0.04000 -0.39761 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.70000 10.73000 -0.03000 -0.27959 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.45000 10.48000 -0.03000 -0.28626 摩根環球股票收益基金-累積型 11.14000 11.19000 -0.05000 -0.44683 摩根總收益組合基金-月配息型 9.28730 9.28420 0.00310 0.03339 摩根總收益組合基金-累積型 11.25860 11.25480 0.00380 0.03376 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦中國龍基金 21.22000 21.33000 -0.11000 -0.51571 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.80640 11.80320 0.00320 0.02711 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.02700 11.02610 0.00090 0.00816 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.02370 10.03790 -0.01420 -0.14146 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.20380 10.20100 0.00280 0.02745 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.58840 9.58760 0.00080 0.00834 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.71040 8.72280 -0.01240 -0.14216 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.06390 10.07630 -0.01240 -0.12306 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.12700 10.16250 -0.03550 -0.34932 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.49290 9.48070 0.01220 0.12868 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.64270 9.65210 -0.00940 -0.09739 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.23520 9.22340 0.01180 0.12794 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.38060 9.38980 -0.00920 -0.09798 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.13540 11.12000 0.01540 0.13849 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.90080 10.88630 0.01450 0.13319 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.09810 10.10560 -0.00750 -0.07422 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.53590 10.52130 0.01460 0.13877 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.29810 10.28440 0.01370 0.13321 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.54250 9.54960 -0.00710 -0.07435 聯邦金鑽平衡基金 20.56840 20.55940 0.00900 0.04378 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.14940 9.12670 0.02270 0.24872 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.45130 9.44940 0.00190 0.02011 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.14170 9.11910 0.02260 0.24783 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.44340 9.44140 0.00200 0.02118 聯邦貨幣市場基金 13.17140 13.17120 0.00020 0.00152 聯邦精選科技基金 10.77000 10.83000 -0.06000 -0.55402 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.13900 16.16670 -0.02770 -0.17134 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.01680 11.99020 0.02660 0.22185 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.55880 11.56460 -0.00580 -0.05015 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.08370 11.08920 -0.00550 -0.04960 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.75910 11.76090 -0.00180 -0.01530 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.01040 11.02630 -0.01590 -0.14420 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.44940 10.45100 -0.00160 -0.01531 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.55470 8.56710 -0.01240 -0.14474 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 32.86000 32.98000 -0.12000 -0.36386 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.53000 15.53000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.25000 10.26000 -0.01000 -0.09747 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.34000 12.34000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.01000 13.01000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.20000 12.20000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.82000 7.83000 -0.01000 -0.12771 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.84000 11.84000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 14.16000 14.19000 -0.03000 -0.21142 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.22000 10.26000 -0.04000 -0.38986 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.50000 8.53000 -0.03000 -0.35170 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.60000 11.68000 -0.08000 -0.68493 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 14.27000 14.33000 -0.06000 -0.41870 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.79000 14.85000 -0.06000 -0.40404 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.73000 14.78000 -0.05000 -0.33829 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.69000 9.76000 -0.07000 -0.71721 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.21000 20.24000 -0.03000 -0.14822 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.31000 18.33000 -0.02000 -0.10911 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.64000 12.68000 -0.04000 -0.31546 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.11000 15.13000 -0.02000 -0.13219 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.86000 15.89000 -0.03000 -0.18880 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.90000 14.92000 -0.02000 -0.13405 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.90000 9.93000 -0.03000 -0.30211 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.06000 15.08000 -0.02000 -0.13263 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 13.43000 13.45000 -0.02000 -0.14870 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 13.43000 13.45000 -0.02000 -0.14870 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.14000 9.17000 -0.03000 -0.32715 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 14.07000 14.09000 -0.02000 -0.14194 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.50000 18.50000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.30000 17.30000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.80000 10.81000 -0.01000 -0.09251 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.29000 13.29000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.11000 14.11000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.13000 13.13000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.06000 8.07000 -0.01000 -0.12392 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.05000 13.05000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.42000 14.43000 -0.01000 -0.06930 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.39000 14.39000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.60000 9.61000 -0.01000 -0.10406 聯博貨幣市場基金 15.00250 15.00230 0.00020 0.00133 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.40760 10.42350 -0.01590 -0.15254 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.56610 13.57180 -0.00570 -0.04200 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.44380 7.45520 -0.01140 -0.15291 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.73000 9.75000 -0.02000 -0.20513 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 13.79000 13.80000 -0.01000 -0.07246 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 13.82000 13.83000 -0.01000 -0.07231 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.12000 9.14000 -0.02000 -0.21882 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞中小型股基金 18.91000 18.93000 -0.02000 -0.10565 瀚亞巴西基金 5.30000 5.25000 0.05000 0.95238 瀚亞外銷基金 37.69000 37.78000 -0.09000 -0.23822 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.55000 11.58000 -0.03000 -0.25907 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 10.92000 10.92000 0.00000 0.00000 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.45000 10.47000 -0.02000 -0.19102 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.56000 9.55000 0.01000 0.10471 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.17000 9.19000 -0.02000 -0.21763 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.70000 9.72000 -0.02000 -0.20576 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.30000 9.30000 0.00000 0.00000 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.59000 9.61000 -0.02000 -0.20812 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.67590 10.71780 -0.04190 -0.39094 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.33870 10.34010 -0.00140 -0.01354 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.23930 12.25190 -0.01260 -0.10284 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.22580 10.26990 -0.04410 -0.42941 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.41650 7.44560 -0.02910 -0.39083 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 7.94120 7.94240 -0.00120 -0.01511 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.05540 8.06370 -0.00830 -0.10293 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.11320 7.14390 -0.03070 -0.42974 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.77670 8.78570 -0.00900 -0.10244 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 9.12380 9.15970 -0.03590 -0.39193 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.28550 9.28680 -0.00130 -0.01400 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 9.14830 9.15770 -0.00940 -0.10265 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 11.48000 11.51000 -0.03000 -0.26064 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.08000 11.08000 0.00000 0.00000 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.76000 10.78000 -0.02000 -0.18553 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.55000 10.57000 -0.02000 -0.18921 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.06000 10.08000 -0.02000 -0.19841 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣 9.76590 9.74640 0.01950 0.20007 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣 9.85190 9.83910 0.01280 0.13009 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元 9.70650 9.66840 0.03810 0.39407 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣 9.76590 9.74640 0.01950 0.20007 瀚亞印度基金-人民幣 12.83000 12.97000 -0.14000 -1.07941 瀚亞印度基金-美元 12.03000 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瀚亞新興豐收基金B-澳幣 7.76250 7.80110 -0.03860 -0.49480 瀚亞電通網基金 13.28000 13.32000 -0.04000 -0.30030 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.59410 13.60390 -0.00980 -0.07204 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.42930 10.44890 -0.01960 -0.18758 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 9.69140 9.68420 0.00720 0.07435 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 11.36530 11.37350 -0.00820 -0.07210 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞歐洲基金 11.31000 11.40000 -0.09000 -0.78947 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------