[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧10月17日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 宏洲 群益臺灣加權反1 富邦科技 本盟 昶和 東泥 嘉裕 正道 元大台商50 日馳 大統新創 大飲 東華 元大高股息 亞德客-KY 本盟 福懋油 立益 富邦摩台 世紀鋼 銘旺科 宏亞 佳和 富邦發達 國巨 健和興 達新 昶和 富邦金融 錸德 旭隼 恆大 三洋紡 元大MSCI台灣 金像電 元晶 怡華 本盟 永豐臺灣加權 智寶 遠雄來 聚隆 瑞利 富邦日本 云辰 統領 昶和 樂士 國泰日經225 承啟 威宏-KY 大統新創 正峰新 元大日經225 強茂 泰昇-KY 中宇 億泰 國泰20年美債反1 華新科 程泰 毛寶 元大S&P日圓反1 同開 氣立 懷特 富邦歐洲 禾伸堂 榮星 燁興 FH彭博高收益債 喬鼎 台硝 中鴻 FH彭博新興債 玉晶光 永記 威致 群益道瓊美國地產 創意 日勝化 華豐 FH富時高息低波 揚明光 展宇 首利 新光內需收益 台勝科 亞諾法 麗正 宏洲 世芯-KY 德淵 東訊 嘉裕 永崴投控 華廣 華泰 東華 聯德控股-KY 士紙 錸德 立益 康控-KY 高興昌 倫飛 佳和 達運 東明-KY 虹光 昶和 嘉聯益 世紀鋼 威盛 三洋紡 鈞寶 鑫永銓 國碩 本盟 訊芯-KY 六暉-KY 銘旺科 瑞利 GIS-KY 宏旭-KY 統懋 樂士 杜康-DR 友通 翔耀 正峰新 陽光能源-DR 隴華 太空梭 億泰 銘旺科 麗臺 毛寶 互盛電 華映 懷特 翔耀 吉祥全 燁興 華新科 憶聲 中鴻 揚明光 科風 聚亨 新至陞 和鑫 威致 穎漢 力特 華豐 時碩工業 喬鼎 首利 迎廣 正達 麗正 亞弘電 晟鈦 東訊 全國電 聯德 華泰 陞泰 同泰 錸德 愛山林 新世紀 倫飛 皇昌 誠研 虹光 潤弘 綠能 威盛 遠雄來 誠創 國碩 夏都 嘉威 銘旺科 雲品 力銘 統懋 鳳凰 亞太電 翔耀 新天地 達能 太空梭 欣欣 清惠 麗臺 統領 慧友 華映 客思達-KY 捷泰 吉祥全 康師傅-DR 互億 憶聲 同方友友-DR 天瀚 科風 匯僑 迅杰 和鑫 一零四 華上 力特 欣天然 光麗-KY 喬鼎 新海 元晶 正達 欣高 華冠 晟鈦 全國 裕豐 聯德 jpp-KY 寶徠 同泰 台數科 皇普 新世紀 南六 陽明 誠研 基勝-KY 六福 綠能 威宏-KY 康師傅-DR 誠創 波力-KY 聖馬丁-DR 嘉威 泰昇-KY 神州-DR 力銘 耀傑-DR 亞太電 同方友友-DR 達能 晨訊科-DR 清惠 友佳-DR 慧友 陽光能源-DR 捷泰 精熙-DR 互億 中福 天瀚 雷虎 迅杰 中視 華上 秋雨 光麗-KY 慶豐富 元晶 新利虹 華冠 國光生 裕豐 寶徠 皇普 陽明 六福 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 中保 中視 秋雨 慶豐富 新利虹 國光生