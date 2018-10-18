[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧10月17日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 晟楠 富邦美債1-3 大江 新昕纖 生泰 易威 富邦美債20年 信立 謚源 杏昌 百略 元大美債7-10 穩懋 東林 進階 穆拉德 富邦中國政策債 迎輝 欣厚-KY 寶島科 南璋 元大美債1-3 撼訊 友銓 德麥 勝昱 元大投資級公司債 松崗 達威 中華食 精確 元大中國債3-5 環球晶 三圓 世坤 宏易 群益15年IG電信債 奧斯特 雙喜 冠好 唐鋒 群益15年IG科技債 博智 力泰 萬國通 榮群 群益10年IG金融債 花王 理銘 新昕纖 天宇 國泰投資級公司債 亞都 力肯 新零售 國泰5Y+新興債 東凌-KY 祺驊 力新 國泰1-5Y高收債 明揚 精確 恩得利 富邦全球投等債 綠河-KY 宏易 李洲 富邦全球高收債 欣泰 長佳 凱柏實業 國泰中國政金債5+ 大恭 元炬 富邦中政債0-1 永純 及成 富邦A級公司債 泓瀚 和進 FH中國政策債 致振 耀勝 凱基中國債3-10 康聯訊 倚強 凱基新興債10+ 創威 錦明 凱基科技債10+ 唐榮 鑫創 元大AAA至A公司債 晉椿 廣寰科 合世 久陽 點晶 易威 強新 建舜電 百略 松和 泰谷 穆拉德 川寶 典範 南璋 李洲 長天 勝昱 及成 益通 精確 耀勝 振維 宏易 倚強 鴻翊 唐鋒 至寶電 迎輝 榮群 錦明 欣厚-KY 天宇 宇環 兆遠 新零售 點晶 太欣 力新 加百裕 系統電 恩得利 幸康 世紀 李洲 泰谷 華容 凱柏實業 矽瑪 建榮 元炬 先益 立衛 及成 泓格 天揚 和進 新鉅科 鈺創 耀勝 晶達 佳總 倚強 友銓 合正 錦明 寶聯通 寶聯通 鑫創 凱鈺 凱鈺 廣寰科 三聯 德宏 點晶 合邦 合邦 建舜電 萬旭 萬旭 泰谷 撼訊 驊宏資 典範 亞銳士 久正 長天 信昌電 上揚 益通 合晶 全譜 振維 全譜 易通展 鴻翊 易通展 安鈦克 迎輝 沛波 元隆 研勤 元隆 沛亨 欣厚-KY 沛亨 九暘 兆遠 迅德 凱碩 太欣 倉和 全達 系統電 光菱 奧斯特 世紀 星雲 保銳 華容 三圓 越峰 建榮 三豐 英格爾 立衛 雙喜 士開 天揚 力泰 昇益 鈺創 豐謙 志嘉 佳總 理銘 富裔 合正 惠普 正德 寶聯通 中連貨 燦星旅 凱鈺 易飛網 富驛-KY 德宏 亞都 劍湖山 合邦 老爺知 德記 萬旭 滿心 泰偉 驊宏資 東凌-KY 華義 久正 德記 昇華 上揚 弘帆 得利影 全譜 大展證 鼎創達 易通展 誠品生活 花王 沛波 泰偉 邦泰 安鈦克 華義 元隆 得利影 沛亨 時報 九暘 琉園 凱碩 旭然 全達 鼎創達 奧斯特 捷必勝-KY 保銳 明揚 越峰 紅木-KY 英格爾 綠河-KY 士開 欣雄 昇益 欣泰 志嘉 大汽電 富裔 正德 燦星旅 富驛-KY 劍湖山 德記 泰偉 華義 昇華 得利影 時報 鼎創達 花王 邦泰