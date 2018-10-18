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[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧10月17日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00637L 元大滬深300正2         26526         0    2317   鴻海                   -8313    -35191  
00632R 元大台灣50反1          11760         0    0050   元大台灣50             -5706    -31663  
0056   元大高股息              4382    147899    2834   臺企銀                 -4373      1917  
2371   大同                    4343      9462    2323   中環                   -2640     -2641  
2884   玉山金                  3967     -3444    2892   第一金                 -2513    -21161  
00708L 元大S&P黃金正2          3899         0    00673R 元大S&P原油反1         -2446         0  
2303   聯電                    2450     -6486    00677U 富邦VIX                -2353         0  
0055   元大MSCI金融            2331      1133    2891   中信金                 -2311      2267  
00655L 國泰中國A50正2          2252         0    2337   旺宏                   -2169    -31473  
00639  富邦深100               1936      1728    2887   台新金                 -2051     -7808  
00739  元大MSCI A股            1841     -2649    5880   合庫金                 -1752     -8676  
2330   台積電                  1817    -31663    2880   華南金                 -1470     -8141  
1402   遠東新                  1496      6722    2888   新光金                 -1204      9465  
3576   新日光                  1180      1487    2313   華通                   -1178     -2880  
00671R 富邦NASDAQ反1           1023         0    2375   智寶                   -1173     -1634  
00631L 元大台灣50正2            955         0    3481   群創                   -1167    -13748  
00633L 富邦上証正2              934         0    3016   嘉晶                    -952      -891  
00664R 國泰臺灣加權反1          898         0    2886   兆豐金                  -924      9496  
00676R 富邦臺灣加權反1          890         0    2408   南亞科                  -881     -1479  
4958   臻鼎-KY                  851      3226    2883   開發金                  -828     16237  
00672L 元大S&P原油正2           848         0    2356   英業達                  -785     -4005  
1101   台泥                     786      -970    2014   中鴻                    -760      1208  
2474   可成                     709      -503    1305   華夏                    -702     -2485  
4414   如興                     690      1499    1312   國喬                    -689      -344  
00669R 國泰美國道瓊反1          649         0    1301   台塑                    -657    -10297  
2439   美律                     649       906    0061   元大寶滬深              -604     -5442  
2915   潤泰全                   624      1824    2515   中工                    -604     -6281  
2352   佳世達                   609     -6093    2412   中華電                  -594     -7444  
8150   南茂                     604      8058    00636  國泰中國A50             -581    -18903  
00693U 華頓S&P黃豆              572         0    2376   技嘉                    -540     -2054  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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