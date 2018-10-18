新聞

[表四1]台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

台北‧10月17日 交易日  
  
◆買超張數／成交張數                          
代碼   股票名稱          買超張數  成交張數  買超比(%)  
0055   元大MSCI金融          2339      2348      99.62  
9934   成霖                  1364      1572      86.77  
00665L 富邦恒生國企正2       1106      1350      81.93  
2841   台開                  2103      2780      75.65  
2801   彰銀                  4410      6129      71.95  
5522   遠雄                   850      1220      69.67  
2357   華碩                   893      1290      69.22  
00708L 元大S&P黃金正2        3965      5992      66.17  
2454   聯發科                2063      3133      65.85  
00671R 富邦NASDAQ反1         1148      1765      65.04  
5521   工信                  1472      2283      64.48  
1301   台塑                  5841      9287      62.89  
5264   鎧勝-KY               2044      3253      62.83  
6005   群益證                1935      3092      62.58  
2535   達欣工                 752      1204      62.46  
2023   燁輝                   894      1435      62.30  
00739  元大MSCI A股          2016      3251      62.01  
2897   王道銀行               690      1122      61.50  
1714   和桐                   930      1530      60.78  
2548   華固                   734      1216      60.36  
2823   中壽                  3121      5292      58.98  
3045   台灣大                1372      2350      58.38  
00664R 國泰臺灣加權反1       1259      2197      57.31  
2489   瑞軒                   700      1250      56.00  
2845   遠東銀                1365      2457      55.56  
2609   陽明                  1128      2042      55.24  
2884   玉山金               14934     27109      55.09  
1701   中化                   836      1534      54.50  
9910   豐泰                  1882      3464      54.33  
2501   國建                   897      1656      54.17  
  
  
◆賣超張數／成交張數                          
代碼   股票名稱          賣超張數  成交張數  賣超比(%)  
00673R 元大S&P原油反1       -2511      3253     -77.19  
2801   彰銀                 -4454      6129     -72.67  
2535   達欣工                -869      1204     -72.18  
2841   台開                 -2006      2780     -72.16  
2357   華碩                  -913      1290     -70.78  
006207 FH滬深                -880      1250     -70.40  
1301   台塑                 -6498      9287     -69.97  
00665L 富邦恒生國企正2       -944      1350     -69.93  
2548   華固                  -847      1216     -69.65  
5521   工信                 -1574      2283     -68.94  
1714   和桐                 -1052      1530     -68.76  
2897   王道銀行              -759      1122     -67.65  
2634   漢翔                 -1013      1520     -66.64  
1305   華夏                 -3184      4840     -65.79  
6005   群益證               -2002      3092     -64.75  
2891   中信金              -13076     20343     -64.28  
9934   成霖                 -1006      1572     -63.99  
6505   台塑化               -2364      3713     -63.67  
5522   遠雄                  -775      1220     -63.52  
2880   華南金               -5858      9650     -60.70  
9933   中鼎                  -707      1177     -60.07  
2887   台新金              -10484     17621     -59.50  
2301   光寶科               -1734      2960     -58.58  
2412   中華電               -4688      8092     -57.93  
3033   威健                  -622      1074     -57.91  
1504   東元                 -2540      4389     -57.87  
2823   中壽                 -3051      5292     -57.65  
8046   南電                 -1982      3444     -57.55  
2892   第一金               -9099     15950     -57.05  
2886   兆豐金              -10716     18798     -57.01  
  
  
◆淨買超張數／成交張數                            
代碼   股票名稱          淨買超張數  成交張數  淨買超比(%)  
0055   元大MSCI金融            2331      2348        99.28  
00708L 元大S&P黃金正2          3899      5992        65.07  
00671R 富邦NASDAQ反1           1023      1765        57.96  
00739  元大MSCI A股            1841      3251        56.63  
0056   元大高股息              4382      8601        50.95  
00693U 華頓S&P黃豆              572      1222        46.81  
00672L 元大S&P原油正2           848      1900        44.63  
00676R 富邦臺灣加權反1          890      2114        42.10  
00643  群益深証中小             449      1087        41.31  
00664R 國泰臺灣加權反1          898      2197        40.87  
00639  富邦深100               1936      6885        28.12  
00669R 國泰美國道瓊反1          649      2536        25.59  
9934   成霖                     358      1572        22.77  
00655L 國泰中國A50正2          2252     14170        15.89  
00632R 元大台灣50反1          11760     75981        15.48  
4958   臻鼎-KY                  851      5707        14.91  
2915   潤泰全                   624      4197        14.87  
2884   玉山金                  3967     27109        14.63  
3698   隆達                     142      1009        14.07  
00637L 元大滬深300正2         26526    193329        13.72  
2455   全新                     432      3245        13.31  
8039   台虹                     150      1140        13.16  
3576   新日光                  1180      9124        12.93  
1402   遠東新                  1496     11790        12.69  
2105   正新                     441      3583        12.31  
2454   聯發科                   385      3133        12.29  
00665L 富邦恒生國企正2          162      1350        12.00  
00631L 元大台灣50正2            955      8172        11.69  
2352   佳世達                   609      5309        11.47  
5264   鎧勝-KY                  346      3253        10.64  
  
  
◆淨賣超張數／成交張數                            
代碼   股票名稱          淨賣超張數  成交張數  淨賣超比(%)  
00673R 元大S&P原油反1         -2446      3253       -75.19  
006207 FH滬深                  -482      1250       -38.56  
6257   矽格                    -531      1754       -30.27  
0050   元大台灣50             -5706     20309       -28.10  
00634R 富邦上証反1             -407      1578       -25.79  
3706   神達                    -258      1064       -24.25  
5880   合庫金                 -1752      9817       -17.85  
3702   大聯大                  -327      2052       -15.94  
2892   第一金                 -2513     15950       -15.76  
2880   華南金                 -1470      9650       -15.23  
2323   中環                   -2640     17643       -14.96  
1305   華夏                    -702      4840       -14.50  
9904   寶成                    -397      2810       -14.13  
1722   台肥                    -263      1919       -13.71  
0061   元大寶滬深              -604      4487       -13.46  
2634   漢翔                    -204      1520       -13.42  
2538   基泰                    -155      1166       -13.29  
00636  國泰中國A50             -581      4419       -13.15  
8046   南電                    -450      3444       -13.07  
1312   國喬                    -689      5295       -13.01  
2834   臺企銀                 -4373     33805       -12.94  
2376   技嘉                    -540      4239       -12.74  
6505   台塑化                  -471      3713       -12.69  
2542   興富發                  -319      2700       -11.81  
2887   台新金                 -2051     17621       -11.64  
2014   中鴻                    -760      6551       -11.60  
2891   中信金                 -2311     20343       -11.36  
1504   東元                    -487      4389       -11.10  
3035   智原                    -255      2392       -10.66  
1710   東聯                    -172      1677       -10.26  
  
  
  
備註：  
1.當日買賣超比前30名計算方法，乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數  
  得出買超比，賣超張數除以成交張數得出賣超比，再以買超張數減去賣超張數得到淨  
  買(賣)超張數，據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。  
2.當日淨買賣超比前30名之計算，成交張數低於1000張者不予比較。
留言載入中...

相關新聞