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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          107/10/17  107/10/16  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                               10.59530   10.59350   0.00180    0.01699
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.28000   10.29000  -0.01000   -0.09718
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                          9.91320    9.88190   0.03130    0.31674
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                          9.91590    9.88460   0.03130    0.31665
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                            9.87690    9.85790   0.01900    0.19274
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                            9.87710    9.85810   0.01900    0.19273
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.21720    9.20040   0.01680    0.18260
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                               9.51700    9.49990   0.01710    0.18000
中國信託台灣活力基金                                               12.79000   12.73000   0.06000    0.47133
中國信託台灣優勢基金                                               14.86000   14.81000   0.05000    0.33761
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                  9.98000    9.84000   0.14000    1.42276
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                    9.53000    9.38000   0.15000    1.59915
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    8.86000    8.73000   0.13000    1.48912
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.25000    9.10000   0.15000    1.64835
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     8.97000    8.73000   0.24000    2.74914
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     9.60000    9.34000   0.26000    2.78373
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                                9.92160    9.91740   0.00420    0.04235
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.20700    9.20320   0.00380    0.04129
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.26890   10.25910   0.00980    0.09552
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.49150    9.48240   0.00910    0.09597
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  10.68550   10.41900   0.26650    2.55783
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.25830    9.02730   0.23100    2.55890
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              10.62430   10.59550   0.02880    0.27181
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.50590    9.48020   0.02570    0.27109
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.52000   10.32000   0.20000    1.93798
中國信託智能運動基金-美元                                          10.20000   10.00000   0.20000    2.00000
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       9.31000    9.13000   0.18000    1.97152
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.15000    8.97000   0.18000    2.00669
中國信託華盈貨幣市場基金                                           10.99350   10.99340   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                  9.45290    9.44560   0.00730    0.07728
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.02620    9.01930   0.00690    0.07650
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                  9.59250    9.58300   0.00950    0.09913
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.15430    9.14530   0.00900    0.09841
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.29000   11.08000   0.21000    1.89531
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.88000   10.68000   0.20000    1.87266
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.41000   11.19000   0.22000    1.96604
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     11.06000   10.85000   0.21000    1.93548
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元大2001基金                                                       53.99000   53.91000   0.08000    0.14840
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          39.42610   39.45790  -0.03180   -0.08059
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             38.33910   38.43550  -0.09640   -0.25081
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       16.84000   17.00000  -0.16000   -0.94118
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.45740   11.45630   0.00110    0.00960
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.54170   10.53340   0.00830    0.07880
元大上證50基金                                                     27.28000   27.30000  -0.02000   -0.07326
元大大中華TMT基金-人民幣                                            9.91000    9.99000  -0.08000   -0.80080
元大大中華TMT基金-新台幣                                            8.81000    8.88000  -0.07000   -0.78829
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      12.74000   12.73000   0.01000    0.07855
元大大中華價值指數基金-美元                                        11.87900   11.84600   0.03300    0.27858
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      16.07700   16.04300   0.03400    0.21193
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                       9.47400    9.55200  -0.07800   -0.81658
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                       9.09200    9.16100  -0.06900   -0.75319
元大中國平衡基金-人民幣                                             2.80000    2.81000  -0.01000   -0.35587
元大中國平衡基金-新台幣                                            12.47000   12.51000  -0.04000   -0.31974
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      45.41530   45.47800  -0.06270   -0.13787
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.46300   10.45890   0.00410    0.03920
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.64890    9.64510   0.00380    0.03940
元大中國機會債券基金-新台幣                                         9.60450    9.59410   0.01040    0.10840
元大巴西指數基金                                                    6.41000    6.22100   0.18900    3.03810
元大巴菲特基金                                                     24.71000   24.64000   0.07000    0.28409
元大日經225基金                                                    28.80000   28.41000   0.39000    1.37276
元大台商收成基金                                                   21.42000   21.43000  -0.01000   -0.04666
元大台灣50單日反向1倍基金                                          13.05000   13.12000  -0.07000   -0.53354
元大台灣50單日正向2倍基金                                          33.67000   33.30000   0.37000    1.11111
元大台灣中型100基金                                                29.59000   29.43000   0.16000    0.54366
元大台灣加權股價指數基金                                           23.59400   23.59400   0.00000    0.00000
元大台灣卓越50基金                                                 79.52000   79.51000   0.01000    0.01258
元大台灣金融基金                                                   17.69000   17.70000  -0.01000   -0.05650
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        29.54000   29.48000   0.06000    0.20353
元大台灣高股息基金                                                 25.40000   25.26000   0.14000    0.55424
元大台灣電子科技基金                                               32.96000   32.87000   0.09000    0.27381
元大全球ETF成長組合基金                                            10.36000   10.22000   0.14000    1.36986
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.51000   14.37000   0.14000    0.97425
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               12.84000   12.76000   0.08000    0.62696
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  8.97000    8.91000   0.06000    0.67340
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    12.65000   12.57000   0.08000    0.63644
元大全球不動產證券化基金-美元                                      11.81300   11.72500   0.08800    0.75053
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.43000    8.43000   0.00000    0.00000
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.40000    6.40000   0.00000    0.00000
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   7.94000    7.83000   0.11000    1.40485
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.20000    6.11000   0.09000    1.47300
元大全球股票入息基金-美元配息                                       9.34600    9.22200   0.12400    1.34461
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                  10.49000   10.36000   0.13000    1.25483
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     9.29000    9.17000   0.12000    1.30862
元大全球新興市場精選組合基金                                       12.68000   12.64000   0.04000    0.31646
元大全球農業商機基金                                               17.64000   17.35000   0.29000    1.67147
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                           10.42000   10.40000   0.02000    0.19231
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                             10.38000   10.36000   0.02000    0.19305
元大印尼指數基金                                                    8.14600    7.93600   0.21000    2.64617
元大印度指數基金                                                    9.05500    8.93300   0.12200    1.36572
元大印度基金                                                       11.53000   11.43000   0.10000    0.87489
元大多多基金                                                       15.85000   15.73000   0.12000    0.76287
元大多福基金                                                       47.35000   47.32000   0.03000    0.06340
元大亞太成長基金                                                    8.94000    8.86000   0.08000    0.90293
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                8.38010    8.36670   0.01340    0.16016
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  6.86100    6.85000   0.01100    0.16058
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.11300    9.05900   0.05400    0.59609
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.59000    9.53000   0.06000    0.62959
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.34000    9.29000   0.05000    0.53821
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.59000    9.53000   0.06000    0.62959
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                           9.80100    9.75700   0.04400    0.45096
元大卓越基金                                                       41.69000   41.54000   0.15000    0.36110
元大店頭基金                                                        7.09000    7.04000   0.05000    0.71023
元大泛歐成長基金                                                    9.04000    8.93000   0.11000    1.23180
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.29610   10.29550   0.00060    0.00583
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.65400    9.65950  -0.00550   -0.05694
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    31.69390   31.79450  -0.10060   -0.31641
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   36.41780   36.45980  -0.04200   -0.11520
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        19.86880   19.92710  -0.05830   -0.29257
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        17.38620   17.30860   0.07760    0.44833
元大美國政府7至10年期債券基金                                      38.41360   38.51630  -0.10270   -0.26664
元大高科技基金                                                     16.83000   16.73000   0.10000    0.59773
元大得利貨幣市場基金                                               16.26450   16.26430   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                               11.98970   11.98950   0.00020    0.00167
元大富櫃50基金                                                     10.36000   10.20000   0.16000    1.56863
元大華夏中小基金                                                    6.31000    6.35000  -0.04000   -0.62992
元大新中國基金-人民幣                                               8.39000    8.42000  -0.03000   -0.35629
元大新中國基金-美元                                                 7.82600    7.84700  -0.02100   -0.26762
元大新中國基金-新台幣                                               7.81000    7.84000  -0.03000   -0.38265
元大新主流基金                                                     21.81000   21.60000   0.21000    0.97222
元大新東協平衡基金-美元                                             8.99900    8.94500   0.05400    0.60369
元大新東協平衡基金-新台幣                                           8.79000    8.75000   0.04000    0.45714
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                     9.60010    9.55090   0.04920    0.51513
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       8.84480    8.78780   0.05700    0.64863
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                               9.61760    9.56180   0.05580    0.58357
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 8.28660    8.23850   0.04810    0.58384
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                              9.74980    9.75580  -0.00600   -0.06150
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.29690    9.30250  -0.00560   -0.06020
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                            9.92520    9.93770  -0.01250   -0.12578
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                              9.46810    9.48000  -0.01190   -0.12553
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                        9.47350    9.47900  -0.00550   -0.05802
元大新興亞洲基金                                                   10.53000   10.48000   0.05000    0.47710
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          8.61020    8.56130   0.04890    0.57117
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.28300    8.23600   0.04700    0.57067
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                        8.87130    8.82660   0.04470    0.50642
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          8.53780    8.49490   0.04290    0.50501
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.11120   15.11100   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       33.19000   33.17000   0.02000    0.06030
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.98000    8.98000   0.00000    0.00000
元大實質多重資產基金-美元                                           8.22100    8.21000   0.01100    0.13398
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.69000    8.69000   0.00000    0.00000
元大滬深300單日反向1倍基金                                         16.09000   16.17000  -0.08000   -0.49474
元大滬深300單日正向2倍基金                                         12.63000   12.50000   0.13000    1.04000
元大摩臺基金                                                       36.53000   36.49000   0.04000    0.10962
元大標普500基金                                                    26.09000   25.62000   0.47000    1.83450
元大標普500單日反向1倍基金                                         13.12000   13.46000  -0.34000   -2.52600
元大標普500單日正向2倍基金                                         33.71000   32.13000   1.58000    4.91752
元大標智滬深300基金                                                14.95000   15.31000  -0.36000   -2.35140
元大歐洲50基金                                                     23.40000   23.08000   0.32000    1.38648
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.38330    9.39170  -0.00840   -0.08944
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.20160   10.20120   0.00040    0.00392
元大績效基金                                                       45.34000   44.90000   0.44000    0.97996
元大韓國KOSPI200基金                                               21.07000   20.83000   0.24000    1.15218
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    13.91000   13.94000  -0.03000   -0.21521
日盛上選基金                                                       29.00000   29.01000  -0.01000   -0.03447
日盛小而美基金                                                     15.82000   15.87000  -0.05000   -0.31506
日盛中國內需動力基金                                                8.66000    8.65000   0.01000    0.11561
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    11.73560   11.74560  -0.01000   -0.08514
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.74180    9.75010  -0.00830   -0.08513
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      11.70430   11.71300  -0.00870   -0.07428
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.71040    9.71760  -0.00720   -0.07409
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    10.61390   10.62620  -0.01230   -0.11575
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.79000    8.80010  -0.01010   -0.11477
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                         9.46000    9.54000  -0.08000   -0.83857
日盛中國戰略A股基金(美元)                                           8.95000    9.02000  -0.07000   -0.77605
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                         9.27000    9.35000  -0.08000   -0.85561
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                        9.79000    9.79000   0.00000    0.00000
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                          9.61000    9.60000   0.01000    0.10417
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                        9.69000    9.69000   0.00000    0.00000
日盛日盛基金                                                       11.99000   12.02000  -0.03000   -0.24958
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.35000    9.34000   0.01000    0.10707
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.34000    9.32000   0.02000    0.21459
日盛全球抗暖化基金                                                 10.38000   10.19000   0.19000    1.86457
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.08740   10.06540   0.02200    0.21857
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.37660    9.39870  -0.02210   -0.23514
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                    9.91410    9.89640   0.01770    0.17885
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.21680    9.24280  -0.02600   -0.28130
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.41380    2.41700  -0.00320   -0.13240
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.65790    1.66010  -0.00220   -0.13252
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.36340    0.36390  -0.00050   -0.13740
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25040    0.25070  -0.00030   -0.11966
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.07220   12.09320  -0.02100   -0.17365
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.18300    8.19720  -0.01420   -0.17323
日盛亞洲機會基金                                                    6.29000    6.28000   0.01000    0.15924
日盛首選基金                                                       14.97000   14.98000  -0.01000   -0.06676
日盛高科技基金                                                     15.41000   15.36000   0.05000    0.32552
日盛貨幣市場基金                                                   14.77930   14.77910   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     34.85000   34.93000  -0.08000   -0.22903
日盛精選五虎基金                                                   33.57000   33.64000  -0.07000   -0.20809
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.49380   13.49360   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 24.76000   24.70000   0.06000    0.24291
台新MSCI中國基金                                                   18.32000   18.16000   0.16000    0.88106
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                        19.05000   19.16000  -0.11000   -0.57411
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                        19.08000   18.87000   0.21000    1.11288
台新大眾貨幣市場基金                                               14.17080   14.17060   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.48750   10.49410  -0.00660   -0.06289
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.49950   10.49220   0.00730    0.06958
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.10860   10.10810   0.00050    0.00495
台新中國通基金                                                     35.40000   35.08000   0.32000    0.91220
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.44190    0.44560  -0.00370   -0.83034
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              13.64300   13.76600  -0.12300   -0.89351
台新中國精選中小基金-美元                                           0.28920    0.29230  -0.00310   -1.06055
台新中國精選中小基金-新台幣                                         8.95000    9.05000  -0.10000   -1.10497
台新主流基金                                                       19.57000   19.43000   0.14000    0.72054
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      19.50000   19.21000   0.29000    1.50963
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.63460    0.62490   0.00970    1.55225
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      14.39000   14.24000   0.15000    1.05337
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.46720    0.46210   0.00510    1.10366
台新台灣中小基金                                                   28.00000   27.77000   0.23000    0.82823
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                             9.65230    9.62000   0.03230    0.33576
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               8.90430    8.86800   0.03630    0.40934
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             8.40000    8.37000   0.03000    0.35842
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                10.00810    9.93430   0.07380    0.74288
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                               9.47000    9.40000   0.07000    0.74468
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                             9.95610    9.95920  -0.00310   -0.03113
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.54000    9.55000  -0.01000   -0.10471
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              10.81640   10.78370   0.03270    0.30324
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.37000   10.34000   0.03000    0.29014
台新印度基金                                                       13.35000   13.20000   0.15000    1.13636
台新亞美短期債券基金                                               10.87710   10.88060  -0.00350   -0.03217
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.47500    8.52380  -0.04880   -0.57251
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.27970    0.28120  -0.00150   -0.53343
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     11.89610   11.90470  -0.00860   -0.07224
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.38710    0.38720  -0.00010   -0.02583
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.09690   11.09680   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 27.20330   27.15790   0.04540    0.16717
台新智慧生活基金-美元                                              10.01390    9.73250   0.28140    2.89134
台新智慧生活基金-新台幣                                            10.32000   10.04000   0.28000    2.78884
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.25430    8.27330  -0.01900   -0.22965
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.46030    8.48520  -0.02490   -0.29345
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             8.96350    8.93930   0.02420    0.27071
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.19460    9.17580   0.01880    0.20489
台新新興市場債券基金(A類型)                                        10.45390   10.39290   0.06100    0.58694
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.33320    0.33110   0.00210    0.63425
台新新興市場債券基金(B類型)                                         7.72450    7.71460   0.00990    0.12833
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.25940    0.25890   0.00050    0.19312
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.34000    5.28000   0.06000    1.13636
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        20.99000   20.95000   0.04000    0.19093
台新羅傑斯環球資源指數基金                                         10.75200   10.64800   0.10400    0.97671
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產全球大消費基金                                             15.17000   14.81000   0.36000    2.43079
未來資產亞洲高收益債券基金A                                        11.74350   11.74570  -0.00220   -0.01873
未來資產亞洲高收益債券基金B                                         9.41250    9.41430  -0.00180   -0.01912
未來資產亞洲新富基金                                               18.26000   18.19000   0.07000    0.38483
未來資產所羅門貨幣市場基金                                         12.57420   12.57400   0.00020    0.00159
未來資產阿波羅基金                                                 10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
未來資產新興市場債券基金A                                           8.71670    8.71780  -0.00110   -0.01262
未來資產新興市場債券基金B                                           6.56070    6.56150  -0.00080   -0.01219
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.14260   11.14170   0.00090    0.00808
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                   9.89670    9.88210   0.01460    0.14774
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.13760    9.14030  -0.00270   -0.02954
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.42270   10.42590  -0.00320   -0.03069
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.70080    7.69070   0.01010    0.13133
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   8.84510    8.83350   0.01160    0.13132
永豐中小基金                                                       46.45000   45.96000   0.49000    1.06614
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.75920    1.76480  -0.00560   -0.31732
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.33960    2.34700  -0.00740   -0.31530
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               7.98200    7.99630  -0.01430   -0.17883
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              10.29920   10.31760  -0.01840   -0.17834
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.13000    4.16000  -0.03000   -0.72115
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    18.49000   18.61000  -0.12000   -0.64481
永豐主流品牌基金                                                   16.71000   16.36000   0.35000    2.13936
永豐永豐基金                                                       31.19000   31.10000   0.09000    0.28939
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.58550    9.49260   0.09290    0.97866
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.69330    9.59940   0.09390    0.97819
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.51550    9.42510   0.09040    0.95914
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.62360    9.53210   0.09150    0.95991
永豐亞洲民生消費基金                                               10.70000   10.67000   0.03000    0.28116
永豐南非幣2021保本基金                                             13.10240   13.06540   0.03700    0.28319
永豐高科技基金                                                     20.54000   20.55000  -0.01000   -0.04866
永豐貨幣市場基金                                                   13.89090   13.89070   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.12300    2.12590  -0.00290   -0.13641
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.51980    2.52320  -0.00340   -0.13475
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.75400    7.75380   0.00020    0.00258
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.45240   10.45200   0.00040    0.00383
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.00920    7.00510   0.00410    0.05853
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   10.83850   10.83230   0.00620    0.05724
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                  8.90000    8.96000  -0.06000   -0.66964
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    6.99000    7.02000  -0.03000   -0.42735
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 16.12000   16.20000  -0.08000   -0.49383
永豐臺灣加權ETF基金                                                51.80000   51.67000   0.13000    0.25160
永豐領航科技基金                                                   34.24000   33.92000   0.32000    0.94340
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    10.92000   10.83000   0.09000    0.83102
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  10.55000   10.46000   0.09000    0.86042
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                       9.74000    9.59000   0.15000    1.56413
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         9.50000    9.36000   0.14000    1.49573
永豐趨勢平衡基金                                                   38.45000   38.46000  -0.01000   -0.02600
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.62710   11.62600   0.00110    0.00946
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.54150    9.53780   0.00370    0.03879
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                       9.79640    9.79260   0.00380    0.03880
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.54160    9.54290  -0.00130   -0.01362
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                       9.71500    9.71640  -0.00140   -0.01441
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.55370    9.55150   0.00220    0.02303
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                         9.93870    9.93650   0.00220    0.02214
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.51880    9.51920  -0.00040   -0.00420
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                           9.77270    9.77310  -0.00040   -0.00409
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.03000   10.17000  -0.14000   -1.37660
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        8.79000    8.91000  -0.12000   -1.34680
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                        9.39000    9.51000  -0.12000   -1.26183
兆豐國際中小基金                                                   13.30000   13.27000   0.03000    0.22607
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        13.05000   13.21000  -0.16000   -1.21120
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          17.19000   17.39000  -0.20000   -1.15009
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          17.04000   17.24000  -0.20000   -1.16009
兆豐國際生命科學基金                                               16.33000   15.76000   0.57000    3.61675
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.19180   10.10520   0.08660    0.85698
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.39680   10.30440   0.09240    0.89670
兆豐國際全球基金                                                   31.03000   30.32000   0.71000    2.34169
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.30140   10.30080   0.00060    0.00582
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.11570   10.12170  -0.00600   -0.05928
兆豐國際國民基金                                                   19.33000   19.19000   0.14000    0.72955
兆豐國際第一基金                                                   11.54000   11.44000   0.10000    0.87413
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.03290   10.04250  -0.00960   -0.09559
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             7.92810    7.93570  -0.00760   -0.09577
兆豐國際萬全基金                                                   18.64000   18.52000   0.12000    0.64795
兆豐國際電子基金                                                   22.34000   22.18000   0.16000    0.72137
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          20.89000   20.84000   0.05000    0.23992
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              17.40000   17.49000  -0.09000   -0.51458
兆豐國際豐台灣基金                                                 31.09000   30.94000   0.15000    0.48481
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.51020   12.51010   0.00010    0.00080
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                            9.96500    9.95530   0.00970    0.09744
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                            9.93360    9.92800   0.00560    0.05641
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                            9.95270    9.94750   0.00520    0.05227
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                              9.96660    9.95700   0.00960    0.09641
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                              9.94090    9.93520   0.00570    0.05737
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                              9.95180    9.94650   0.00530    0.05329
合庫台灣基金                                                        9.97000    9.95000   0.02000    0.20101
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.12540   11.10810   0.01730    0.15574
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                11.97750   11.95060   0.02690    0.22509
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  10.71510   10.69380   0.02130    0.19918
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  11.47620   11.45320   0.02300    0.20082
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.06130    8.04870   0.01260    0.15655
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.37010    9.34930   0.02080    0.22248
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   8.93360    8.91590   0.01770    0.19852
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.82690    8.80950   0.01740    0.19751
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.18210    9.16390   0.01820    0.19861
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.50000   10.40000   0.10000    0.96154
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.24000   11.12000   0.12000    1.07914
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.61000    9.51000   0.10000    1.05152
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.45000   10.34000   0.11000    1.06383
合庫全球新興市場基金                                                8.77000    8.65000   0.12000    1.38728
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                 9.61000    9.58000   0.03000    0.31315
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                 9.84000    9.80000   0.04000    0.40816
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   8.95000    8.93000   0.02000    0.22396
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.18000    9.15000   0.03000    0.32787
合庫貨幣市場基金                                                   10.13610   10.13600   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.37080    9.35980   0.01100    0.11752
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                    9.63250    9.62160   0.01090    0.11329
合庫新興多重收益基金A類型                                           9.94820    9.94020   0.00800    0.08048
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.36510   11.34990   0.01520    0.13392
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  13.55710   13.51930   0.03780    0.27960
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.60700    8.59740   0.00960    0.11166
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.29680    9.28630   0.01050    0.11307
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.75700    7.75080   0.00620    0.07999
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.60200    8.59050   0.01150    0.13387
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                   9.98400    9.95620   0.02780    0.27922
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                          9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                          9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                          9.77000    9.77000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.61000    9.61000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.78000    9.78000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.58000    9.58000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                           9.82000    9.79000   0.03000    0.30644
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                         9.76000    9.73000   0.03000    0.30832
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                             9.88000    9.85000   0.03000    0.30457
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                           9.82000    9.79000   0.03000    0.30644
安本標準兩岸價值基金                                                9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                     10.05000    9.90000   0.15000    1.51515
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.29000   10.15000   0.14000    1.37931
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.76000    9.67000   0.09000    0.93071
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.00000    9.92000   0.08000    0.80645
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.02350   11.02260   0.00090    0.00817
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.88490    9.87070   0.01420    0.14386
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.76550    9.75780   0.00770    0.07891
安聯中國東協基金                                                   14.46000   14.37000   0.09000    0.62630
安聯中國策略基金-美元                                               9.42000    9.54000  -0.12000   -1.25786
安聯中國策略基金-新臺幣                                            12.23000   12.40000  -0.17000   -1.37097
安聯中華新思路基金-人民幣                                          12.11000   12.21000  -0.10000   -0.81900
安聯中華新思路基金-美元                                            11.21000   11.28000  -0.07000   -0.62057
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          10.54000   10.63000  -0.09000   -0.84666
安聯台灣大壩基金                                                   24.73000   24.60000   0.13000    0.52846
安聯台灣科技基金                                                   38.87000   38.57000   0.30000    0.77781
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.49950   12.49930   0.00020    0.00160
安聯台灣智慧基金                                                   26.63000   26.44000   0.19000    0.71861
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.10850   10.10900  -0.00050   -0.00495
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.00760   15.00990  -0.00230   -0.01532
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.56290    9.56440  -0.00150   -0.01568
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.09000   10.94000   0.15000    1.37112
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        11.39000   11.24000   0.15000    1.33452
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        12.34740   12.34530   0.00210    0.01701
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.12340   10.12420  -0.00080   -0.00790
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.19530   12.19680  -0.00150   -0.01230
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.40850    9.40690   0.00160    0.01701
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.26090    9.26160  -0.00070   -0.00756
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       8.92000    8.92110  -0.00110   -0.01233
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.15000   11.05000   0.10000    0.90498
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.09000   11.00000   0.09000    0.81818
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.83000   10.75000   0.08000    0.74419
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.97000    9.88000   0.09000    0.91093
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.42000    9.34000   0.08000    0.85653
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.03000   10.93000   0.10000    0.91491
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.57000   10.49000   0.08000    0.76263
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.82000    9.73000   0.09000    0.92497
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.42000    9.35000   0.07000    0.74866
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.08530   12.08130   0.00400    0.03311
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  10.97830   10.97510   0.00320    0.02916
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.63890   10.63650   0.00240    0.02256
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.84690    8.84440   0.00250    0.02827
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.63640    8.63390   0.00250    0.02896
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.34420    8.34230   0.00190    0.02278
安聯全球人口趨勢基金                                               11.35000   11.15000   0.20000    1.79372
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           9.85000    9.45000   0.40000    4.23280
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        37.18000   35.67000   1.51000    4.23325
安聯全球油礦金趨勢基金                                              8.60000    8.52000   0.08000    0.93897
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       11.92040   11.92380  -0.00340   -0.02851
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.29470   10.29760  -0.00290   -0.02816
安聯全球新興市場基金                                               16.51000   16.37000   0.14000    0.85522
安聯全球農金趨勢基金                                                9.89000    9.68000   0.21000    2.16942
安聯全球綠能趨勢基金                                                8.57000    8.40000   0.17000    2.02381
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.42000   10.26000   0.16000    1.55945
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.20000   10.05000   0.15000    1.49254
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.12000    9.96000   0.16000    1.60643
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                      10.01000    9.86000   0.15000    1.52130
安聯亞洲動態策略基金                                               20.98000   20.80000   0.18000    0.86538
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宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.09110   10.09200  -0.00090   -0.00892
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                   9.79540    9.79630  -0.00090   -0.00919
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               82.95580   83.04250  -0.08670   -0.10440
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.27840   12.29120  -0.01280   -0.10414
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               64.58320   64.64850  -0.06530   -0.10101
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.48000    9.48990  -0.00990   -0.10432
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.57990    2.58160  -0.00170   -0.06585
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.41050   10.41930  -0.00880   -0.08446
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.19090    2.19260  -0.00170   -0.07753
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.60380    8.61110  -0.00730   -0.08477
宏利台灣動力基金                                                   27.66000   27.64000   0.02000    0.07236
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                                9.89200    9.84000   0.05200    0.52846
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.72340    9.67890   0.04450    0.45976
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.72790    7.68740   0.04050    0.52684
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.72080    7.68430   0.03650    0.47499
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       10.67000   10.52000   0.15000    1.42586
宏利全球債券組合基金                                               12.98410   12.98020   0.00390    0.03005
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.76460    2.76350   0.00110    0.03980
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 11.62510   11.62550  -0.00040   -0.00344
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.57660    8.57680  -0.00020   -0.00233
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.42460    2.42500  -0.00040   -0.01649
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 10.84440   10.85000  -0.00560   -0.05161
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.23830    3.22280   0.01550    0.48095
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.52200    0.51980   0.00220    0.42324
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       15.12000   15.05000   0.07000    0.46512
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           11.82060   11.80000   0.02060    0.17458
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.47120   10.45500   0.01620    0.15495
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.14850   10.13540   0.01310    0.12925
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.85490    8.83960   0.01530    0.17308
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.45220    8.43920   0.01300    0.15404
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.36980    8.35910   0.01070    0.12800
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.31740    8.30540   0.01200    0.14448
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.06000   10.04000   0.02000    0.19920
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                    9.81000    9.79000   0.02000    0.20429
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                  9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.02000   10.00000   0.02000    0.20000
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.77000    9.76000   0.01000    0.10246
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                  9.85000    9.84000   0.01000    0.10163
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.76990    2.76330   0.00660    0.23884
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.40130    0.40050   0.00080    0.19975
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.19260   12.17090   0.02170    0.17829
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.91320    0.91140   0.00180    0.19750
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.33400    7.32060   0.01340    0.18305
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.03010    2.02540   0.00470    0.23205
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.29180    0.29120   0.00060    0.20604
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.97440    8.95790   0.01650    0.18419
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32710    0.32640   0.00070    0.21446
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.64800   13.64790   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.34000    2.32000   0.02000    0.86207
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           10.63000   10.56000   0.07000    0.66288
宏利臺灣股息收益基金                                               24.43000   24.31000   0.12000    0.49362
宏利澳幣保本基金                                                   12.14980   12.14180   0.00800    0.06589
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                        9.83000    9.81000   0.02000    0.20387
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.67000    9.64000   0.03000    0.31120
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.12000   10.09000   0.03000    0.29732
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                        9.77000    9.74000   0.03000    0.30801
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.24000   10.21000   0.03000    0.29383
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  10.74000   10.72000   0.02000    0.18657
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    10.75000   10.71000   0.04000    0.37348
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   10.45000   10.42000   0.03000    0.28791
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      10.96000   10.90000   0.06000    0.55046
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.48000   10.42000   0.06000    0.57582
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.54000    9.49000   0.05000    0.52687
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.29000   11.23000   0.06000    0.53428
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.22710   10.26750  -0.04040   -0.39347
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.42910    9.45300  -0.02390   -0.25283
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.89110    8.91940  -0.02830   -0.31729
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           10.68270   10.71670  -0.03400   -0.31726
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.04000    8.99000   0.05000    0.55617
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                                9.76000    9.70000   0.06000    0.61856
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                                9.67000    9.58000   0.09000    0.93946
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.54000    9.41000   0.13000    1.38151
貝萊德新台幣基金                                                   12.93850   12.93840   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     23.96000   23.89000   0.07000    0.29301
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保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.26190   11.26050   0.00140    0.01243
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.88270    9.87840   0.00430    0.04353
保德信大中華基金-人民幣                                             8.75000    8.77000  -0.02000   -0.22805
保德信大中華基金-美元                                               8.59000    8.61000  -0.02000   -0.23229
保德信大中華基金-新台幣                                            25.64000   25.70000  -0.06000   -0.23346
保德信中小型股基金                                                 37.01000   36.77000   0.24000    0.65271
保德信中國中小基金-人民幣                                           7.79000    7.99000  -0.20000   -2.50313
保德信中國中小基金-美元                                             7.47000    7.65000  -0.18000   -2.35294
保德信中國中小基金-新臺幣                                           7.23000    7.41000  -0.18000   -2.42915
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 8.86930    8.90330  -0.03400   -0.38188
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   8.94350    8.97980  -0.03630   -0.40424
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                 8.99630    9.03130  -0.03500   -0.38754
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                 9.73710    9.77490  -0.03780   -0.38670
保德信中國品牌基金-人民幣                                           8.13000    8.20000  -0.07000   -0.85366
保德信中國品牌基金-美元                                             8.13000    8.20000  -0.07000   -0.85366
保德信中國品牌基金-新臺幣                                           8.79000    8.86000  -0.07000   -0.79007
保德信台商全方位基金                                               31.42000   31.29000   0.13000    0.41547
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          28.73000   28.15000   0.58000    2.06039
保德信全球消費商機基金                                             17.96000   17.70000   0.26000    1.46893
保德信全球基礎建設基金                                             12.13000   11.96000   0.17000    1.42140
保德信全球資源基金                                                  8.02000    7.96000   0.06000    0.75377
保德信全球醫療生化基金-美元                                        10.37000   10.07000   0.30000    2.97915
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      34.45000   33.48000   0.97000    2.89725
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                                9.99980    0.00000   9.99980    0.00000
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                  9.99980    0.00000   9.99980    0.00000
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                              9.99980    0.00000   9.99980    0.00000
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                                9.99980    0.00000   9.99980    0.00000
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.59210    9.55510   0.03700    0.38723
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.42640   10.38630   0.04010    0.38609
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.13080    9.10160   0.02920    0.32082
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                 9.90910    9.87740   0.03170    0.32093
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.13450    8.12990   0.00460    0.05658
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     10.77230   10.76620   0.00610    0.05666
保德信亞太基金                                                     19.75000   19.64000   0.11000    0.56008
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.41930    8.42440  -0.00510   -0.06054
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               11.20160   11.20840  -0.00680   -0.06067
保德信店頭市場基金                                                 26.04000   25.81000   0.23000    0.89113
保德信拉丁美洲基金                                                  7.34000    7.18000   0.16000    2.22841
保德信金平衡基金                                                   28.52000   28.55000  -0.03000   -0.10508
保德信金滿意基金                                                   38.21000   38.06000   0.15000    0.39411
保德信科技島基金                                                   22.95000   22.80000   0.15000    0.65789
保德信高成長基金                                                   84.04000   83.92000   0.12000    0.14299
保德信第一基金                                                     23.10000   23.03000   0.07000    0.30395
保德信貨幣市場基金                                                 15.77880   15.77860   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.42290   10.31020   0.11270    1.09309
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.62410   10.51590   0.10820    1.02892
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.66750   10.57110   0.09640    0.91192
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.18100   10.09550   0.08550    0.84691
保德信新世紀基金                                                    9.99000   10.04000  -0.05000   -0.49801
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              7.99090    7.98760   0.00330    0.04131
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               10.86250   10.85800   0.00450    0.04144
保德信新興趨勢組合基金                                             10.54000   10.30000   0.24000    2.33010
保德信瑞騰基金                                                     15.55000   15.55000   0.00000    0.00000
保德信歐洲組合基金                                                 10.07000    9.92000   0.15000    1.51210
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.71040    9.69590   0.01450    0.14955
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.01890   10.00390   0.01500    0.14994
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.68010    9.66390   0.01620    0.16763
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.84260    9.82360   0.01900    0.19341
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.75610    9.73330   0.02280    0.23425
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                   9.90960    9.88630   0.02330    0.23568
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.64630    9.63250   0.01380    0.14326
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.76910    9.75520   0.01390    0.14249
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.08380   10.06620   0.01760    0.17484
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型              10.05170   10.02540   0.02630    0.26233
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.05170   10.02540   0.02630    0.26233
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                 9.98980    9.97450   0.01530    0.15339
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                 9.98980    9.97450   0.01530    0.15339
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.92750    9.90320   0.02430    0.24538
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.11740   10.09290   0.02450    0.24274
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.83990    9.82470   0.01520    0.15471
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                 9.93590    9.92040   0.01550    0.15624
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.60890    9.58340   0.02550    0.26609
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.44710    9.42900   0.01810    0.19196
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型              10.06120   10.03340   0.02780    0.27707
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.05910   10.03150   0.02760    0.27513
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.14050   10.12170   0.01880    0.18574
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.21760   10.19670   0.02090    0.20497
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.07920   10.06210   0.01710    0.16994
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.07970   10.06260   0.01710    0.16994
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.94390    1.94450  -0.00060   -0.03086
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.67490    2.67540  -0.00050   -0.01869
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29100    0.29110  -0.00010   -0.03435
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.43400    0.43410  -0.00010   -0.02304
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.33910    8.33890   0.00020    0.00240
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    11.68020   11.68170  -0.00150   -0.01284
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.41570    9.41440   0.00130    0.01381
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  11.59720   11.59730  -0.00010   -0.00086
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.47340    8.47290   0.00050    0.00590
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    10.47380   10.47310   0.00070    0.00668
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.15070   10.13620   0.01450    0.14305
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.08030   10.06060   0.01970    0.19581
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.04930   10.03900   0.01030    0.10260
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            10.68590   10.67550   0.01040    0.09742
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                   9.98630    9.97400   0.01230    0.12332
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.72290    9.71240   0.01050    0.10811
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.10610   10.09510   0.01100    0.10896
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.73420    9.72570   0.00850    0.08740
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.97690    9.96100   0.01590    0.15962
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.48550   10.44570   0.03980    0.38102
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.13270    6.11140   0.02130    0.34853
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.65090   10.61400   0.03690    0.34765
施羅德新紀元貨幣市場基金                                           11.65310   11.65300   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                           16.70000   16.56000   0.14000    0.84541
施羅德樂活中小基金-I類型                                         3818.34000 3787.12000  31.22000    0.82437
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柏瑞中國平衡基金-A類型                                              9.81240    9.85070  -0.03830   -0.38880
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     10.75030   10.78540  -0.03510   -0.32544
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.01480   10.04870  -0.03390   -0.33736
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              8.67900    8.71280  -0.03380   -0.38793
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.03230    9.06180  -0.02950   -0.32554
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        8.86320    8.89320  -0.03000   -0.33734
柏瑞中國平衡基金-N類型                                              9.95040    9.98920  -0.03880   -0.38842
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.42260   10.45670  -0.03410   -0.32611
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.37200   10.40710  -0.03510   -0.33727
柏瑞五國金勢力建設基金                                              6.27000    6.16000   0.11000    1.78571
柏瑞巨人基金                                                       11.72000   11.70000   0.02000    0.17094
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.66060   13.66050   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                               15.56000   15.43000   0.13000    0.84251
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   13.53410   13.52050   0.01360    0.10059
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.88860   11.87050   0.01810    0.15248
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             12.48110   12.46400   0.01710    0.13720
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.78640    8.77760   0.00880    0.10026
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.74790    6.74110   0.00680    0.10087
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.69380    8.68050   0.01330    0.15322
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.43460    8.42900   0.00560    0.06644
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.67420   10.65950   0.01470    0.13791
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.30210    8.29060   0.01150    0.13871
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.06500   12.04660   0.01840    0.15274
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.72500   11.71320   0.01180    0.10074
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          11.96620   11.95830   0.00790    0.06606
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.36170   11.34610   0.01560    0.13749
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.94280    8.93380   0.00900    0.10074
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.71450    9.69970   0.01480    0.15258
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.64020    9.63380   0.00640    0.06643
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.49290    9.47990   0.01300    0.13713
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.37280    9.35980   0.01300    0.13889
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.15620   10.15100   0.00520    0.05123
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.01780   10.00920   0.00860    0.08592
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                                9.88570    9.87720   0.00850    0.08606
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                                9.96420    9.95560   0.00860    0.08638
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.81410    9.80910   0.00500    0.05097
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.58750    9.57930   0.00820    0.08560
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.54700    9.53880   0.00820    0.08596
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.62650    9.61830   0.00820    0.08525
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.13720   10.13200   0.00520    0.05132
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.01780   10.00920   0.00860    0.08592
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                               9.88570    9.87730   0.00840    0.08504
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                               9.96430    9.95570   0.00860    0.08638
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.81410    9.80910   0.00500    0.05097
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.58770    9.57950   0.00820    0.08560
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.54700    9.53880   0.00820    0.08596
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.62670    9.61840   0.00830    0.08629
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       10.72560   10.73000  -0.00440   -0.04101
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               11.92360   11.92700  -0.00340   -0.02851
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.30450   11.30600  -0.00150   -0.01327
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        8.99960    9.00330  -0.00370   -0.04110
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.67700    9.67980  -0.00280   -0.02893
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.54160    9.54280  -0.00120   -0.01257
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      10.43670   10.44100  -0.00430   -0.04118
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.10240   11.10550  -0.00310   -0.02791
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                10.92140   10.92280  -0.00140   -0.01282
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        8.99980    9.00350  -0.00370   -0.04110
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.67740    9.68020  -0.00280   -0.02893
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.54210    9.54330  -0.00120   -0.01257
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           12.05000   12.02000   0.03000    0.24958
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   12.80000   12.77000   0.03000    0.23493
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      8.39000    8.37000   0.02000    0.23895
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            7.90000    7.89000   0.01000    0.12674
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    8.72000    8.70000   0.02000    0.22989
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           10.43000   10.41000   0.02000    0.19212
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   10.44000   10.42000   0.02000    0.19194
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     10.67000   10.64000   0.03000    0.28195
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 11.95000   11.89000   0.06000    0.50463
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   12.13000   12.07000   0.06000    0.49710
柏瑞拉丁美洲基金                                                   10.15000    9.89000   0.26000    2.62892
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       11.30830   11.30500   0.00330    0.02919
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.36520    7.36300   0.00220    0.02988
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 10.70000   10.70000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.39000   10.39000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.28000    9.28000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.61000    9.60000   0.01000    0.10417
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.56000    9.56000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.52000    9.52000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.09000   10.09000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                10.44000   10.44000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.19000   10.19000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.36000    9.36000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.40000    9.40000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.43000    9.43000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.52000    9.52000   0.00000    0.00000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 11.40350   11.40230   0.00120    0.01052
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         11.06400   11.05830   0.00570    0.05154
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.17110   10.16670   0.00440    0.04328
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.28370    8.28290   0.00080    0.00966
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.29440    9.28960   0.00480    0.05167
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.32610    9.32200   0.00410    0.04398
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        10.64300   10.63750   0.00550    0.05170
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.01420   10.01310   0.00110    0.01099
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.15400   10.14960   0.00440    0.04335
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.62890    9.62400   0.00490    0.05091
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            8.95050    8.94960   0.00090    0.01006
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          8.85420    8.85270   0.00150    0.01694
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.35020    9.34610   0.00410    0.04387
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   11.83410   11.81240   0.02170    0.18371
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.28880   11.26250   0.02630    0.23352
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             10.70250   10.67880   0.02370    0.22194
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    6.97850    6.96570   0.01280    0.18376
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.70860    8.68840   0.02020    0.23249
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.30610    9.28550   0.02060    0.22185
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.17300   10.15440   0.01860    0.18317
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            10.71950   10.69580   0.02370    0.22158
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.42620    9.40430   0.02190    0.23287
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.90000    8.88370   0.01630    0.18348
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.50450    9.48350   0.02100    0.22144
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     11.18740   11.19860  -0.01120   -0.10001
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             11.76150   11.77080  -0.00930   -0.07901
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               10.77080   10.77870  -0.00790   -0.07329
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.06770    9.07680  -0.00910   -0.10026
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.58150    9.58910  -0.00760   -0.07926
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.57810    9.58510  -0.00700   -0.07303
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            11.08580   11.09460  -0.00880   -0.07932
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                               9.98150    9.99150  -0.01000   -0.10009
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              10.26300   10.27050  -0.00750   -0.07302
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.46670    9.47620  -0.00950   -0.10025
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.22140    9.23070  -0.00930   -0.10075
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                              9.80180    9.80960  -0.00780   -0.07951
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.34010    9.34690  -0.00680   -0.07275
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           17.74000   17.60000   0.14000    0.79545
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           16.41000   16.23000   0.18000    1.10906
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     12.83130   12.82570   0.00560    0.04366
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.33450   10.22780   0.10670    1.04324
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.29270   11.18120   0.11150    0.99721
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 11.87250   11.76830   0.10420    0.88543
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.79260   10.68290   0.10970    1.02687
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.32720    9.23100   0.09620    1.04214
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.87810    9.78060   0.09750    0.99687
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.74450    9.65890   0.08560    0.88623
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.76670    9.66740   0.09930    1.02716
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.46160    9.36400   0.09760    1.04229
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.68130    9.58580   0.09550    0.99627
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.38370   11.28380   0.09990    0.88534
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.71000    9.61140   0.09860    1.02587
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        14.67000   14.75000  -0.08000   -0.54237
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        24.08000   23.85000   0.23000    0.96436
國泰大中華基金                                                     17.16000   17.12000   0.04000    0.23364
國泰小龍基金                                                       13.46000   13.44000   0.02000    0.14881
國泰中小成長基金                                                   36.25000   36.10000   0.15000    0.41551
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                      3.69680    3.72830  -0.03150   -0.84489
國泰中國內需增長基金台幣級別                                       16.54000   16.67000  -0.13000   -0.77984
國泰中國內需增長基金美元I級別                                       0.62050    0.62490  -0.00440   -0.70411
國泰中國內需增長基金美元級別                                        0.58420    0.58840  -0.00420   -0.71380
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                                 2.20650    2.20930  -0.00280   -0.12674
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                                 9.65540    9.65940  -0.00400   -0.04141
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                   8.11260    8.11590  -0.00330   -0.04066
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                                 0.31480    0.31480   0.00000    0.00000
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                     11.55790   11.55690   0.00100    0.00865
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                        1.66790    1.66560   0.00230    0.13809
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                          9.95230    9.94780   0.00450    0.04524
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                          0.32710    0.32670   0.00040    0.12244
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                      3.77570    3.83280  -0.05710   -1.48977
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                       16.88000   17.12000  -0.24000   -1.40187
國泰中國新興戰略基金美元級別                                        0.54150    0.54890  -0.00740   -1.34815
國泰中港台基金人民幣級別                                            2.73130    2.80300  -0.07170   -2.55797
國泰中港台基金台幣級別                                             12.22000   12.53000  -0.31000   -2.47406
國泰中港台基金美元級別                                              0.39660    0.40640  -0.00980   -2.41142
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   28.23000   27.85000   0.38000    1.36445
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.20000   12.46000  -0.26000   -2.08668
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       37.50000   36.03000   1.47000    4.07993
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                         10.44370   10.44250   0.00120    0.01149
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                         10.25270   10.25160   0.00110    0.01073
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                        10.27660   10.27550   0.00110    0.01071
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                          0.33740    0.33720   0.00020    0.05931
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                          0.33110    0.33080   0.00030    0.09069
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                         0.33180    0.33150   0.00030    0.09050
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.41820   12.41810   0.00010    0.00081
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                       2.45350    2.41850   0.03500    1.44718
國泰全球高股息基金-台幣級別                                        10.99000   10.83000   0.16000    1.47738
國泰全球高股息基金-美金級別                                         0.35520    0.34970   0.00550    1.57278
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                         0.49980    0.49290   0.00690    1.39988
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                       12.83000   12.65000   0.18000    1.42292
國泰全球基礎建設基金美元級別                                        0.44120    0.43480   0.00640    1.47194
國泰全球資源基金台幣級別                                            5.78000    5.72000   0.06000    1.04895
國泰全球資源基金美元級別                                            0.18400    0.18200   0.00200    1.09890
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)              0.40570    0.40190   0.00380    0.94551
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                0.36540    0.36200   0.00340    0.93923
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)              0.43090    0.42690   0.00400    0.93699
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)           10.87000   10.77000   0.10000    0.92851
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)              9.64000    9.55000   0.09000    0.94241
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)              0.51350    0.50960   0.00390    0.76531
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 20.58000   20.32000   0.26000    1.27953
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        21.32000   21.29000   0.03000    0.14091
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                          2.40590    2.40340   0.00250    0.10402
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                           10.78590   10.76560   0.02030    0.18856
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                              9.61860    9.60050   0.01810    0.18853
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                            0.34920    0.34840   0.00080    0.22962
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                              0.31140    0.31070   0.00070    0.22530
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                            0.48820    0.48790   0.00030    0.06149
國泰亞洲成長基金台幣級別                                           10.90000   10.86000   0.04000    0.36832
國泰亞洲成長基金美元級別                                            0.36420    0.36260   0.00160    0.44126
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                    17.94000   17.69000   0.25000    1.41323
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                     0.58010    0.57180   0.00830    1.45156
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型)             17.94000   17.70000   0.24000    1.35593
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型)              0.81240    0.80190   0.01050    1.30939
國泰科技生化基金                                                   27.89000   27.79000   0.10000    0.35984
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          27.76000   27.20000   0.56000    2.05882
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           13.17000   13.48000  -0.31000   -2.29970
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    38.00480   37.95640   0.04840    0.12751
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    20.33680   20.39220  -0.05540   -0.27167
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    17.67600   17.59070   0.08530    0.48492
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   39.40600   39.35480   0.05120    0.13010
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   41.13550   41.09920   0.03630    0.08832
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.68470   43.65110   0.03360    0.07697
國泰紐幣2021保本基金                                               12.25990   12.26340  -0.00350   -0.02854
國泰紐幣八年期保本基金                                             12.55120   12.55780  -0.00660   -0.05256
國泰紐幣保本基金                                                   12.49180   12.49120   0.00060    0.00480
國泰國泰基金台幣I級別                                              18.88000   18.89000  -0.01000   -0.05294
國泰國泰基金台幣級別                                               18.88000   18.89000  -0.01000   -0.05294
國泰富時中國A50基金                                                17.53000   17.50000   0.03000    0.17143
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.39000   10.36000   0.03000    0.28958
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)                10.05000   10.02000   0.03000    0.29940
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)               0.33470    0.33350   0.00120    0.35982
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.47790    0.47710   0.00080    0.16768
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)              11.39000   11.23000   0.16000    1.42476
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)               0.36680    0.36150   0.00530    1.46611
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.52390    0.51720   0.00670    1.29544
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.59000   10.47000   0.12000    1.14613
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)                10.10000    9.99000   0.11000    1.10110
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)               0.34110    0.33700   0.00410    1.21662
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.48710    0.48210   0.00500    1.03713
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                         10.58410   10.57000   0.01410    0.13340
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                            7.51200    7.50200   0.01000    0.13330
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                          0.35800    0.35740   0.00060    0.16788
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                            0.24290    0.24250   0.00040    0.16495
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C                  2.14570    2.16030  -0.01460   -0.67583
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A                    9.56050    9.61860  -0.05810   -0.60404
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B                    0.30830    0.31000  -0.00170   -0.54839
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       40.05550   40.05200   0.00350    0.00874
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            16.89000   17.24000  -0.35000   -2.03016
國泰新興市場基金台幣級別                                           11.31000   11.31000   0.00000    0.00000
國泰新興市場基金美元級別                                            0.36600    0.36560   0.00040    0.10941
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                              2.28350    2.28120   0.00230    0.10082
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                                1.48710    1.48560   0.00150    0.10097
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                                0.34070    0.33990   0.00080    0.23536
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                                0.33770    0.33670   0.00100    0.29700
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                  0.22410    0.22360   0.00050    0.22361
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                             10.44050   10.41780   0.02270    0.21790
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                                6.67170    6.65720   0.01450    0.21781
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   14.79000   14.88000  -0.09000   -0.60484
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   30.70000   30.35000   0.35000    1.15321
國泰價值卓越基金                                                   12.64000   12.58000   0.06000    0.47695
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                          10.38000   10.17000   0.21000    2.06490
國泰歐洲精選基金-美元級別                                           0.35310    0.34540   0.00770    2.22930
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    38.68480   38.69040  -0.00560   -0.01447
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              20.13000   19.61000   0.52000    2.65171
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              18.52000   18.28000   0.24000    1.31291
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  18.02000   17.93000   0.09000    0.50195
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                       12.05900   12.05630   0.00270    0.02239
國泰豐益債券組合基金美元級別                                        0.39580    0.39570   0.00010    0.02527
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                           9.59470    9.60050  -0.00580   -0.06041
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                           8.23040    8.23210  -0.00170   -0.02065
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                          10.74510   10.75170  -0.00660   -0.06139
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.33250    9.33440  -0.00190   -0.02035
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.22810   11.22720   0.00090    0.00802
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.82040    9.81190   0.00850    0.08663
第一金大中華基金                                                   23.98000   23.96000   0.02000    0.08347
第一金小型精選基金                                                 30.14000   29.89000   0.25000    0.83640
第一金中國世紀基金-人民幣                                          11.65000   11.69000  -0.04000   -0.34217
第一金中國世紀基金-美元                                             7.23610    7.25280  -0.01670   -0.23026
第一金中國世紀基金-美元-N                                           7.23670    7.25340  -0.01670   -0.23024
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           8.53000    8.56000  -0.03000   -0.35047
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         8.53000    8.55000  -0.02000   -0.23392
第一金中概平衡基金                                                 22.58000   22.53000   0.05000    0.22193
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.26160   15.26140   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                          177.96500  177.96200   0.00300    0.00169
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                       9.82500    9.51910   0.30590    3.21354
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                     9.82510    9.51920   0.30590    3.21351
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.03000    9.72000   0.31000    3.18930
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.03000    9.72000   0.31000    3.18930
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                                 13.67310   13.30010   0.37300    2.80449
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                               13.67380   13.30130   0.37250    2.80048
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                               13.16000   12.81000   0.35000    2.73224
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                             13.17000   12.82000   0.35000    2.73011
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.62270    9.57110   0.05160    0.53912
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.62560    9.57400   0.05160    0.53896
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.29780    9.25140   0.04640    0.50155
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.32230    9.27580   0.04650    0.50130
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.15760   10.10310   0.05450    0.53944
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                          9.82820    9.77900   0.04920    0.50312
第一金全球大趨勢基金                                               23.21000   22.58000   0.63000    2.79008
第一金全球不動產證券化基金A                                         7.91090    7.81930   0.09160    1.17146
第一金全球不動產證券化基金B                                         5.59650    5.53170   0.06480    1.17143
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.29240    9.13290   0.15950    1.74643
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.29350    9.13410   0.15940    1.74511
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.00000    8.85000   0.15000    1.69492
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.00000    8.85000   0.15000    1.69492
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                    9.72760    9.56060   0.16700    1.74675
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                  9.72890    9.56200   0.16690    1.74545
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                  9.43000    9.26000   0.17000    1.83585
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N                9.43000    9.27000   0.16000    1.72600
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.45520    8.37980   0.07540    0.89978
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.06010    9.97030   0.08980    0.90068
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.59580    9.58770   0.00810    0.08448
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.59460    9.58710   0.00750    0.07823
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.89110    7.88530   0.00580    0.07355
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.76150    8.75720   0.00430    0.04910
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.76200    8.75770   0.00430    0.04910
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.23480   11.22600   0.00880    0.07839
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.23570   11.22690   0.00880    0.07838
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.00160    9.99420   0.00740    0.07404
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.80360   14.79640   0.00720    0.04866
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                              13.32000   13.01820   0.30180    2.31829
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                            13.33670   13.03450   0.30220    2.31846
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                            12.60000   12.32000   0.28000    2.27273
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                          12.63000   12.35000   0.28000    2.26721
第一金亞洲科技基金                                                 17.55000   17.45000   0.10000    0.57307
第一金亞洲新興市場基金                                             12.45000   12.38000   0.07000    0.56543
第一金店頭市場基金                                                  7.63000    7.58000   0.05000    0.65963
第一金創新趨勢基金                                                 20.17000   20.07000   0.10000    0.49826
第一金電子基金                                                     28.15000   28.06000   0.09000    0.32074
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       18.51000   18.46000   0.05000    0.27086
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           20.57000   20.69000  -0.12000   -0.57999
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                          6.93000    7.06000  -0.13000   -1.84136
統一大中華中小基金(美元)                                            6.30000    6.41000  -0.11000   -1.71607
統一大中華中小基金(新台幣)                                          9.33000    9.50000  -0.17000   -1.78947
統一大東協高股息基金(人民幣)                                       10.19000   10.12000   0.07000    0.69170
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.41000    9.34000   0.07000    0.74946
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.72000    9.65000   0.07000    0.72539
統一大滿貫基金-A類型                                               29.58000   29.36000   0.22000    0.74932
統一大滿貫基金-I類型                                               29.58000   29.36000   0.22000    0.74932
統一大龍印基金                                                     13.24000   13.15000   0.09000    0.68441
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          7.88000    8.05000  -0.17000   -2.11180
統一大龍騰中國基金(美元)                                            7.17000    7.31000  -0.14000   -1.91518
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          8.16000    8.33000  -0.17000   -2.04082
統一中小基金                                                       21.61000   21.48000   0.13000    0.60521
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.82330    9.84820  -0.02490   -0.25284
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.10730    9.11300  -0.00570   -0.06255
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.84240    8.85100  -0.00860   -0.09716
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              11.78090   11.81080  -0.02990   -0.25316
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                10.85800   10.86480  -0.00680   -0.06259
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              10.52800   10.53830  -0.01030   -0.09774
統一台灣動力基金                                                   14.49000   14.43000   0.06000    0.41580
統一全天候基金-A類型                                               98.51000   98.66000  -0.15000   -0.15204
統一全天候基金-I類型                                               98.61000   98.76000  -0.15000   -0.15188
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.64540    8.57070   0.07470    0.87157
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               8.30320    8.21570   0.08750    1.06503
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             8.28140    8.19620   0.08520    1.03951
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             9.01070    8.93280   0.07790    0.87207
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.66140    8.57020   0.09120    1.06415
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.63150    8.54270   0.08880    1.03948
統一全球債券組合基金                                               11.91510   11.90850   0.00660    0.05542
統一全球新科技基金(人民幣)                                         15.94000   15.52000   0.42000    2.70619
統一全球新科技基金(美元)                                           14.91000   14.50000   0.41000    2.82759
統一全球新科技基金(新台幣)                                         14.32000   13.94000   0.38000    2.72597
統一亞太基金                                                       23.18000   23.13000   0.05000    0.21617
統一亞洲大金磚基金                                                 11.52000   11.43000   0.09000    0.78740
統一奔騰基金                                                       51.76000   51.38000   0.38000    0.73959
統一強棒貨幣市場基金                                               16.67020   16.67000   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                                8.97000    9.11000  -0.14000   -1.53677
統一強漢基金(美元)                                                  8.03000    8.14000  -0.11000   -1.35135
統一強漢基金(新台幣)                                               21.17000   21.48000  -0.31000   -1.44320
統一統信基金                                                       25.45000   25.34000   0.11000    0.43410
統一黑馬基金                                                       52.16000   51.80000   0.36000    0.69498
統一新亞洲科技能源基金                                             16.62000   16.55000   0.07000    0.42296
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     7.95700    7.93070   0.02630    0.33162
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.19490   10.16120   0.03370    0.33165
統一經建基金                                                       41.34000   41.45000  -0.11000   -0.26538
統一龍馬基金                                                       56.39000   55.79000   0.60000    1.07546
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     16.33000   16.26000   0.07000    0.43050
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              40.08000   39.82000   0.26000    0.65294
野村中國機會基金                                                   11.86000   11.90000  -0.04000   -0.33613
野村巴西基金                                                        6.04000    5.85000   0.19000    3.24786
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.62000   11.56000   0.06000    0.51903
野村台灣高股息基金                                                 22.85000   22.74000   0.11000    0.48373
野村台灣運籌基金                                                   31.11000   30.84000   0.27000    0.87549
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.43540    9.43150   0.00390    0.04135
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.35280    9.35130   0.00150    0.01604
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.43710    9.43610   0.00100    0.01060
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                 9.75250    9.74840   0.00410    0.04206
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                   9.59500    9.59350   0.00150    0.01564
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                 9.53970    9.53870   0.00100    0.01048
野村平衡基金                                                       17.19000   17.11000   0.08000    0.46756
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            8.90000    8.76000   0.14000    1.59817
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                         9.38000    9.23000   0.15000    1.62514
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           12.93000   12.73000   0.20000    1.57109
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        10.75000   10.57000   0.18000    1.70293
野村全球生技醫療基金                                               17.66000   17.11000   0.55000    3.21449
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.00020   10.00010   0.00010    0.00100
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                               9.94930    9.94890   0.00040    0.00402
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                             9.94870    9.95020  -0.00150   -0.01508
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.00020   10.00010   0.00010    0.00100
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                               9.94930    9.94880   0.00050    0.00503
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                             9.94880    9.95030  -0.00150   -0.01507
野村全球品牌基金                                                   26.08000   25.62000   0.46000    1.79547
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.99000   12.80000   0.19000    1.48438
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              11.00000   10.83000   0.17000    1.56971
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.63000   19.34000   0.29000    1.49948
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              12.29000   12.10000   0.19000    1.57025
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.02080   10.01600   0.00480    0.04792
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.43840   10.43550   0.00290    0.02779
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.33610   10.33440   0.00170    0.01645
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             9.33530    9.25800   0.07730    0.83495
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               9.09860    9.02490   0.07370    0.81663
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.71180    8.64400   0.06780    0.78436
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            11.14630   11.05410   0.09220    0.83408
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.62660   10.54050   0.08610    0.81685
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.24190   10.16210   0.07980    0.78527
野村成長基金                                                       26.24000   26.14000   0.10000    0.38256
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.36700    8.32750   0.03950    0.47433
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.37120    8.33280   0.03840    0.46083
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.56210    8.52730   0.03480    0.40810
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         8.97620    8.93380   0.04240    0.47460
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           8.87180    8.83110   0.04070    0.46087
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.07290    9.03600   0.03690    0.40837
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  7.87000    7.85000   0.02000    0.25478
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 11.38000   11.35000   0.03000    0.26432
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.20780    9.20720   0.00060    0.00652
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.25110    9.25250  -0.00140   -0.01513
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.37900    9.38330  -0.00430   -0.04583
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                             9.84080    9.83990   0.00090    0.00915
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                               9.78730    9.78870  -0.00140   -0.01430
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                             9.92760    9.93220  -0.00460   -0.04631
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.44800    8.44570   0.00230    0.02723
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         9.01030    9.00420   0.00610    0.06775
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.87520    8.87070   0.00450    0.05073
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.01160   13.00810   0.00350    0.02691
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.06140   12.05320   0.00820    0.06803
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                           9.80290    9.79790   0.00500    0.05103
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                              9.98250    9.96910   0.01340    0.13442
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                          10.13470   10.11880   0.01590    0.15713
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.75430    9.73940   0.01490    0.15299
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.31000    9.29770   0.01230    0.13229
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.23890   11.22400   0.01490    0.13275
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.01080    9.93840   0.07240    0.72849
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.03900   10.95320   0.08580    0.78333
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.52110   10.44100   0.08010    0.76717
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.33850   10.26360   0.07490    0.72976
野村泰國基金                                                       42.41000   42.24000   0.17000    0.40246
野村高科技基金                                                      8.55000    8.51000   0.04000    0.47004
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.09260    9.97870   0.11390    1.14143
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.11490    9.99360   0.12130    1.21378
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.50690   10.39920   0.10770    1.03566
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.47410    9.36220   0.11190    1.19523
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.44390    9.33750   0.10640    1.13949
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.29820    9.18600   0.11220    1.22142
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        11.72470   11.58390   0.14080    1.21548
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        13.21150   13.08350   0.12800    0.97833
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.65060   10.52480   0.12580    1.19527
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.62360   10.50390   0.11970    1.13958
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          10.72390   10.59470   0.12920    1.21948
野村貨幣市場基金                                                   16.27770   16.27750   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                       15.17000   15.18000  -0.01000   -0.06588
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價               9.96720    9.95990   0.00730    0.07329
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                 9.81970    9.81340   0.00630    0.06420
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價       9.87980    9.87990  -0.00010   -0.00101
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民     9.76830    9.76280   0.00550    0.05634
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元     9.74770    9.74830  -0.00060   -0.00615
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺     9.76270    9.76370  -0.00100   -0.01024
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民     9.84710    9.84160   0.00550    0.05589
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元     9.80960    9.81020  -0.00060   -0.00612
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺     9.79130    9.79220  -0.00090   -0.00919
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.82530    9.79530   0.03000    0.30627
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.77280    9.74770   0.02510    0.25750
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.75360    9.72930   0.02430    0.24976
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計     9.82530    9.79520   0.03010    0.30729
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價     9.77280    9.74770   0.02510    0.25750
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計     9.75360    9.72930   0.02430    0.24976
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.05120   10.04750   0.00370    0.03683
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.84980    7.84660   0.00320    0.04078
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    11.72470   11.72000   0.00470    0.04010
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      7.77000    7.64000   0.13000    1.70157
野村精選貨幣市場基金                                               12.08410   12.08400   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.63000   11.34000   0.29000    2.55732
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      10.75000   10.48000   0.27000    2.57634
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.51000   10.26000   0.25000    2.43665
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.79000    7.72000   0.07000    0.90674
野村歐洲高股息基金累積型                                           11.07000   10.97000   0.10000    0.91158
野村積極成長基金                                                   11.06000   11.02000   0.04000    0.36298
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        7.94000    7.87000   0.07000    0.88945
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    28.91000   28.67000   0.24000    0.83711
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.32330   10.31080   0.01250    0.12123
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.54790    8.53590   0.01200    0.14058
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.88020    7.87170   0.00850    0.10798
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.80690    7.79940   0.00750    0.09616
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            11.72610   11.70970   0.01640    0.14005
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.53990   10.52850   0.01140    0.10828
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.47530   10.46530   0.01000    0.09555
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       10.35000   10.12000   0.23000    2.27273
野村環球基金-人民幣計價                                            15.75000   15.39000   0.36000    2.33918
野村環球基金-美元計價                                              12.26000   11.98000   0.28000    2.33723
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    17.21000   16.83000   0.38000    2.25787
野村鴻利基金                                                       19.69000   19.56000   0.13000    0.66462
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.86510   16.86500   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                       16.78000   16.63000   0.15000    0.90198
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                      8.77000    8.63000   0.14000    1.62225
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     12.20000   12.06000   0.14000    1.16086
野村鑫平衡組合基金-S類型                                            9.52000    9.50000   0.02000    0.21053
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        14.15000   14.13000   0.02000    0.14154
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.11450   10.11390   0.00060    0.00593
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.26830   13.26780   0.00050    0.00377
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.04130   10.03590   0.00540    0.05381
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.92860    9.91000   0.01860    0.18769
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                  9.61740    9.60830   0.00910    0.09471
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                  9.62000    9.60950   0.01050    0.10927
凱基台商天下基金                                                   11.86000   11.83000   0.03000    0.25359
凱基台灣精五門基金                                                 18.12000   17.97000   0.15000    0.83472
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       39.11510   39.07250   0.04260    0.10903
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   39.44700   39.35700   0.09000    0.22868
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      40.23470   40.19960   0.03510    0.08731
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.34000   10.23000   0.11000    1.07527
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.73000    9.65000   0.08000    0.82902
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.58470   10.46480   0.11990    1.14575
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.50000   12.47000   0.03000    0.24058
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.23130   11.18490   0.04640    0.41485
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.11000   11.07000   0.04000    0.36134
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.55100   11.55080   0.00020    0.00173
凱基開創基金                                                       23.92000   23.82000   0.10000    0.41982
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         21.97000   21.32000   0.65000    3.04878
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         21.21140   20.56940   0.64200    3.12114
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     16.37000   16.27000   0.10000    0.61463
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     15.58360   15.47400   0.10960    0.70828
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.25000    7.15000   0.10000    1.39860
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       12.02000   11.80000   0.22000    1.86441
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.63220   11.40830   0.22390    1.96261
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       11.17000   10.96000   0.21000    1.91606
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       11.90380   11.59240   0.31140    2.68624
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.24000   11.93000   0.31000    2.59849
凱基護城河基金-台幣計價A                                           13.10000   12.81000   0.29000    2.26386
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.78390   12.50190   0.28200    2.25566
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         13.63000   14.18000  -0.55000   -3.87870
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         34.32000   31.82000   2.50000    7.85669
富邦NASDAQ-100基金                                                 30.60000   29.77000   0.83000    2.78804
富邦上証180基金                                                    26.13000   26.02000   0.11000    0.42275
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.16880    0.16940  -0.00060   -0.35419
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         5.22000    5.24000  -0.02000   -0.38168
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    8.04000    8.07000  -0.03000   -0.37175
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   33.25000   32.93000   0.32000    0.97176
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               10.89430   10.89370   0.00060    0.00551
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 10.04570   10.04480   0.00090    0.00896
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                                9.65790    9.65210   0.00580    0.06009
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                                9.46190    9.46140   0.00050    0.00528
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  8.65300    8.65220   0.00080    0.00925
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                8.32480    8.31990   0.00490    0.05889
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.17180   20.17140   0.00040    0.00198
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.39510   11.39410   0.00100    0.00878
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.39550   10.38670   0.00880    0.08472
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             12.90370   12.90700  -0.00330   -0.02557
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                1.89570    1.89680  -0.00110   -0.05799
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.29810    9.30050  -0.00240   -0.02581
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.41410    1.41500  -0.00090   -0.06360
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               11.78930   11.78820   0.00110    0.00933
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.71290    1.71200   0.00090    0.05257
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.12260   10.12170   0.00090    0.00889
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.48960    1.48890   0.00070    0.04701
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  14.52000   14.83000  -0.31000   -2.09036
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  23.05000   22.08000   0.97000    4.39312
富邦日本東証基金                                                   22.21000   21.85000   0.36000    1.64760
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    43.51000   43.57000  -0.06000   -0.13771
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    43.86000   44.12000  -0.26000   -0.58930
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    48.61000   48.57000   0.04000    0.08236
富邦台灣心基金                                                     19.45000   19.42000   0.03000    0.15448
富邦台灣釆吉50基金                                                 45.88000   45.87000   0.01000    0.02180
富邦台灣科技指數基金                                               51.10000   50.69000   0.41000    0.80884
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   40.64600   40.62310   0.02290    0.05637
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.59980   41.61400  -0.01420   -0.03412
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.28320    0.28030   0.00290    1.03461
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                         8.95000    8.86000   0.09000    1.01580
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.52990    2.53370  -0.00380   -0.14998
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.33760    0.33760   0.00000    0.00000
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             10.46510   10.46340   0.00170    0.01625
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.18860    2.19190  -0.00330   -0.15055
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.32250    0.32250   0.00000    0.00000
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              8.99540    8.99400   0.00140    0.01557
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             21.43000   21.24000   0.19000    0.89454
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 15.03000   15.14000  -0.11000   -0.72655
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 27.67000   27.36000   0.31000    1.13304
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.65010   15.64990   0.00020    0.00128
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          39.78610   39.78900  -0.00290   -0.00729
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   39.22610   39.23310  -0.00700   -0.01784
富邦長紅基金                                                       55.23000   55.07000   0.16000    0.29054
富邦科技基金                                                       20.45000   20.30000   0.15000    0.73892
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           40.58220   40.64890  -0.06670   -0.16409
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        38.44070   38.41930   0.02140    0.05570
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          38.85000   38.88960  -0.03960   -0.10183
富邦恒生國企ETF基金                                                19.26000   19.19000   0.07000    0.36477
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              14.86000   14.92000  -0.06000   -0.40214
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              24.60000   24.45000   0.15000    0.61350
富邦高成長基金                                                     21.24000   21.21000   0.03000    0.14144
富邦基金A類型                                                      11.88000   11.84000   0.04000    0.33784
富邦基金I類型                                                      11.88000   11.84000   0.04000    0.33784
富邦深証100基金                                                     7.95000    7.89000   0.06000    0.76046
富邦富時歐洲ETF基金                                                19.81000   19.55000   0.26000    1.32992
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.41340    0.41300   0.00040    0.09685
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.28980   12.27320   0.01660    0.13525
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.43570    9.42310   0.01260    0.13371
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.30390    0.30360   0.00030    0.09881
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.75160    8.73990   0.01170    0.13387
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                                8.94510    8.90500   0.04010    0.45031
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                              9.47060    9.43420   0.03640    0.38583
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                8.73390    8.69480   0.03910    0.44969
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.24040    9.20490   0.03550    0.38566
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      18.90000   18.96000  -0.06000   -0.31646
富邦精準基金                                                       40.27000   40.23000   0.04000    0.09943
富邦精銳中小基金                                                    9.64000    9.61000   0.03000    0.31217
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       15.52000   15.62000  -0.10000   -0.64020
富邦臺灣公司治理100基金                                            20.90000   20.93000  -0.03000   -0.14333
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               8.01000    8.06000  -0.05000   -0.62035
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              13.30000   13.15000   0.15000    1.14068
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.43000   19.43000   0.00000    0.00000
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                            9.94590    9.93640   0.00950    0.09561
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                              9.70560    9.68070   0.02490    0.25721
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                            9.87880    9.86110   0.01770    0.17949
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                            9.63490    9.62580   0.00910    0.09454
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.36070    9.33670   0.02400    0.25705
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.51050    9.49350   0.01700    0.17907
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                   28.73000   28.77000  -0.04000   -0.13903
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.81810    9.77480   0.04330    0.44298
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.75940    9.71940   0.04000    0.41155
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.79350    9.75380   0.03970    0.40702
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別             9.81800    9.77470   0.04330    0.44298
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                   9.75940    9.71940   0.04000    0.41155
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.79350    9.75380   0.03970    0.40702
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.56760    8.58100  -0.01340   -0.15616
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.10120    9.11860  -0.01740   -0.19082
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.85520    8.87250  -0.01730   -0.19498
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                   9.66830    9.68350  -0.01520   -0.15697
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                         9.67740    9.69580  -0.01840   -0.18977
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.42180    9.44020  -0.01840   -0.19491
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.50590    9.52440  -0.01850   -0.19424
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.21140    8.21070   0.00070    0.00853
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.24890    9.25100  -0.00210   -0.02270
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         8.76650    8.76900  -0.00250   -0.02851
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      10.33500   10.33420   0.00080    0.00774
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            10.11150   10.11380  -0.00230   -0.02274
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                           9.66280    9.66550  -0.00270   -0.02793
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        8.89990    8.90220  -0.00230   -0.02584
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                          9.50600    9.50860  -0.00260   -0.02734
富達卓越領航全球組合基金                                           14.90000   14.73000   0.17000    1.15411
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.43810    8.43910  -0.00100   -0.01185
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.13510    9.13920  -0.00410   -0.04486
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               8.85350    8.85780  -0.00430   -0.04854
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別             9.69540    9.69660  -0.00120   -0.01238
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                   9.66650    9.67090  -0.00440   -0.04550
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.40640    9.41100  -0.00460   -0.04888
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               8.95410    8.95840  -0.00430   -0.04800
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                 9.48800    9.49260  -0.00460   -0.04846
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     8.59000    8.69000  -0.10000   -1.15075
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.17000    9.25000  -0.08000   -0.86486
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.08000    8.16000  -0.08000   -0.98039
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        7.16000    7.21000  -0.05000   -0.69348
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          8.15000    8.20000  -0.05000   -0.60976
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        7.99000    8.04000  -0.05000   -0.62189
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                 9.74760    9.75950  -0.01190   -0.12193
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.20030    9.20820  -0.00790   -0.08579
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.81100    8.82080  -0.00980   -0.11110
富蘭克林華美中華基金                                               10.93000   10.85000   0.08000    0.73733
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               18.03000   17.93000   0.10000    0.55772
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 18.47000   18.48000  -0.01000   -0.05411
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.73000   10.60000   0.13000    1.22642
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                    10.45000   10.32000   0.13000    1.25969
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               7.80490    7.79540   0.00950    0.12187
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           8.88390    8.87010   0.01380    0.15558
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                           9.62580    9.61090   0.01490    0.15503
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.18650    9.17530   0.01120    0.12207
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.12330   11.10490   0.01840    0.16569
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.70110    8.68680   0.01430    0.16462
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        9.07630    9.06140   0.01490    0.16443
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       13.36600   13.34560   0.02040    0.15286
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.26920   10.25350   0.01570    0.15312
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.15110   10.13640   0.01470    0.14502
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.62380    7.61280   0.01100    0.14449
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          9.06350    9.05030   0.01320    0.14585
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       10.75050   10.73840   0.01210    0.11268
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.53920    7.53080   0.00840    0.11154
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.98160    8.97150   0.01010    0.11258
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.44710   10.43130   0.01580    0.15147
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.66990    7.65830   0.01160    0.15147
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.08950    8.08170   0.00780    0.09651
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.06940    9.05790   0.01150    0.12696
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                             9.89610    9.88350   0.01260    0.12749
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.52440   12.51230   0.01210    0.09670
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.22000    8.14000   0.08000    0.98280
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.47000    8.39000   0.08000    0.95352
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           9.12000    9.06000   0.06000    0.66225
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.62000   10.54000   0.08000    0.75901
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.72000    8.77000  -0.05000   -0.57013
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.47000   11.54000  -0.07000   -0.60659
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             9.02000    8.94000   0.08000    0.89485
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.29000   10.20000   0.09000    0.88235
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.51000    8.44000   0.07000    0.82938
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.70000    9.62000   0.08000    0.83160
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.26000    9.17000   0.09000    0.98146
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.20000    9.11000   0.09000    0.98793
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                               9.96000    9.87000   0.09000    0.91185
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             8.97000    8.88000   0.09000    1.01351
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                             9.69000    9.61000   0.08000    0.83247
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 12.69510   12.55230   0.14280    1.13764
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.61000    9.60000   0.01000    0.10417
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.61000    9.60000   0.01000    0.10417
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                            9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                           9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                              9.67000    9.66000   0.01000    0.10352
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.54000    9.53000   0.01000    0.10493
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.54000    9.53000   0.01000    0.10493
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           10.19000   10.18000   0.01000    0.09823
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.05000   10.04000   0.01000    0.09960
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.59000    9.54000   0.05000    0.52411
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                       9.84000    9.80000   0.04000    0.40816
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.48000    9.39000   0.09000    0.95847
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                       9.72000    9.64000   0.08000    0.82988
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.25000    9.13000   0.12000    1.31435
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.49000    9.37000   0.12000    1.28068
富蘭克林華美第一富基金                                             34.21000   34.28000  -0.07000   -0.20420
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.31070   10.31060   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               9.09000    8.96000   0.13000    1.45089
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.53000    9.40000   0.13000    1.38298
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.32000    9.20000   0.12000    1.30435
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.77000    9.65000   0.12000    1.24352
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.38000   14.14000   0.24000    1.69731
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.31000   13.06000   0.25000    1.91424
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  15.48000   15.20000   0.28000    1.84211
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      7.82010    7.78710   0.03300    0.42378
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                  9.85710    9.82160   0.03550    0.36145
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.41280    9.39500   0.01780    0.18946
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    10.89540   10.87480   0.02060    0.18943
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.72920    6.71850   0.01070    0.15926
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.85570    8.83890   0.01680    0.19007
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型      10.01370    9.99460   0.01910    0.19110
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.41060   10.39410   0.01650    0.15874
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復華1至5年期高收益債券基金                                         20.17000   20.17000   0.00000    0.00000
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.67040   11.66950   0.00090    0.00771
復華人生目標基金                                                   34.98970   34.93500   0.05470    0.15658
復華大中華中小策略基金                                              7.79000    7.82000  -0.03000   -0.38363
復華中小精選基金                                                   59.35000   59.20000   0.15000    0.25338
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             49.68970   49.69520  -0.00550   -0.01107
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        8.25000    8.24000   0.01000    0.12136
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        7.33000    7.32000   0.01000    0.13661
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     10.77000   10.78000  -0.01000   -0.09276
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                      9.84000    9.85000  -0.01000   -0.10152
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                       9.38000    9.38000   0.00000    0.00000
復華六年到期新興市場債券基金                                        9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
復華台灣智能基金                                                   11.65000   11.67000  -0.02000   -0.17138
復華全方位基金                                                     26.61000   26.66000  -0.05000   -0.18755
復華全球大趨勢基金-美元                                            12.93000   12.58000   0.35000    2.78219
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          20.34000   19.82000   0.52000    2.62361
復華全球平衡基金-美元                                               9.08000    9.01000   0.07000    0.77691
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.37000   19.23000   0.14000    0.72803
復華全球物聯網科技基金-美元                                        15.49000   14.91000   0.58000    3.89001
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      14.93000   14.37000   0.56000    3.89701
復華全球原物料基金                                                  9.25000    9.18000   0.07000    0.76253
復華全球消費基金-新臺幣                                            12.65000   12.46000   0.19000    1.52488
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        11.43830   11.44260  -0.00430   -0.03758
復華全球債券基金                                                   13.18330   13.18750  -0.00420   -0.03185
復華全球債券組合基金                                               14.58000   14.58000   0.00000    0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     13.89000   13.62000   0.27000    1.98238
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                      9.70000    9.51000   0.19000    1.99790
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.40000    9.36000   0.04000    0.42735
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.60000   10.56000   0.04000    0.37879
復華有利貨幣市場基金                                               13.44470   13.44450   0.00020    0.00149
復華亞太平衡基金                                                   11.07000   11.09000  -0.02000   -0.18034
復華亞太成長基金                                                   13.39000   12.99000   0.40000    3.07929
復華亞太神龍科技基金-美元                                           8.89000    8.66000   0.23000    2.65589
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         9.43000    9.19000   0.24000    2.61153
復華東協世紀基金                                                   11.67000   11.61000   0.06000    0.51680
復華南非幣長期收益基金A                                            12.86000   12.81000   0.05000    0.39032
復華南非幣長期收益基金B                                             7.85000    7.82000   0.03000    0.38363
復華南非幣短期收益基金A                                            13.66000   13.63000   0.03000    0.22010
復華南非幣短期收益基金B                                             8.94000    8.93000   0.01000    0.11198
復華美國新星基金-美元                                              12.35000   11.90000   0.45000    3.78151
復華美國新星基金-新臺幣                                            12.50000   12.06000   0.44000    3.64842
復華恒生基金                                                       19.22000   19.24000  -0.02000   -0.10395
復華恒生單日反向一倍基金                                            9.53000    9.55000  -0.02000   -0.20942
復華恒生單日正向二倍基金                                           25.77000   25.69000   0.08000    0.31141
復華神盾基金                                                       22.72200   22.68380   0.03820    0.16840
復華高成長基金                                                     59.12000   59.00000   0.12000    0.20339
復華高益策略組合基金                                               13.03000   13.03000   0.00000    0.00000
復華貨幣市場基金                                                   14.40590   14.40580   0.00010    0.00069
復華富時不動產證券化基金                                           18.23000   18.04000   0.19000    1.05322
復華富時台灣高股息低波動基金                                       50.18000   50.27000  -0.09000   -0.17903
復華復華基金                                                       18.41000   18.37000   0.04000    0.21775
復華華人世紀基金                                                   14.99000   14.97000   0.02000    0.13360
復華傳家二號基金                                                   28.14220   28.11850   0.02370    0.08429
復華傳家基金                                                       20.08940   20.10330  -0.01390   -0.06914
復華奧林匹克全球組合基金                                           14.57000   14.51000   0.06000    0.41351
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.27000   11.19000   0.08000    0.71492
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               13.81000   13.72000   0.09000    0.65598
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.44000    9.37000   0.07000    0.74707
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.33000   10.33000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金A                                            11.74000   11.74000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                             8.92000    8.92000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                     18.92000   18.87000   0.05000    0.26497
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.30000    9.28000   0.02000    0.21552
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.41000    5.40000   0.01000    0.18519
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              12.06000   12.03000   0.03000    0.24938
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              12.12000   12.09000   0.03000    0.24814
復華新興市場短期收益基金                                           10.81000   10.81000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     8.67000    8.63000   0.04000    0.46350
復華滬深300 A股基金                                                19.10000   19.01000   0.09000    0.47344
復華數位經濟基金                                                   44.08000   43.94000   0.14000    0.31862
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景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.79230    9.78170   0.01060    0.10837
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.61430    9.60460   0.00970    0.10099
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                          9.94740    9.93670   0.01070    0.10768
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                        9.73220    9.72230   0.00990    0.10183
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                          9.58790    9.58120   0.00670    0.06993
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.11790   10.11730   0.00060    0.00593
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.63460    9.62950   0.00510    0.05296
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.16840   10.16960  -0.00120   -0.01180
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                              9.63370    9.62870   0.00500    0.05193
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           10.17020   10.17150  -0.00130   -0.01278
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                            9.96140    9.96950  -0.00810   -0.08125
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                              9.97050    9.96950   0.00100    0.01003
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.00770   10.01310  -0.00540   -0.05393
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                            9.90910    9.91300  -0.00390   -0.03934
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.77450   10.80510  -0.03060   -0.28320
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                              9.90130    9.89770   0.00360    0.03637
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                            9.90930    9.91310  -0.00380   -0.03833
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.77250   10.80310  -0.03060   -0.28325
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                              9.90160    9.89800   0.00360    0.03637
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                            9.97250    9.97530  -0.00280   -0.02807
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.17750    9.18820  -0.01070   -0.11645
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.22260    8.21530   0.00730    0.08886
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.21640    8.21440   0.00200    0.02435
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.52560   11.53890  -0.01330   -0.11526
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.34370   10.33440   0.00930    0.08999
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.45500   10.45240   0.00260    0.02487
景順主流基金                                                       14.70000   14.64000   0.06000    0.40984
景順台灣科技基金                                                   25.35000   25.14000   0.21000    0.83532
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.72000    9.64000   0.08000    0.82988
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.43000    9.34000   0.09000    0.96360
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.98000    8.89000   0.09000    1.01237
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   10.86000   10.75000   0.11000    1.02326
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.36000   10.27000   0.09000    0.87634
景順全球科技基金                                                   21.94000   21.35000   0.59000    2.76347
景順全球康健基金                                                   19.50000   19.06000   0.44000    2.30850
景順貨幣市場基金                                                   15.94540   15.94530   0.00010    0.00063
景順潛力基金                                                       26.91000   26.80000   0.11000    0.41045
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           13.90000   13.59000   0.31000    2.28109
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         13.02000   12.74000   0.28000    2.19780
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.84000   10.64000   0.20000    1.87970
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.03000   10.84000   0.19000    1.75277
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.10000   10.89000   0.21000    1.92837
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.31000   11.11000   0.20000    1.80018
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.50000    9.35000   0.15000    1.60428
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                            9.68000    9.53000   0.15000    1.57398
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                              9.76000    9.60000   0.16000    1.66667
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                            9.98000    9.83000   0.15000    1.52594
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.65030    8.64670   0.00360    0.04163
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.89230    7.89980  -0.00750   -0.09494
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.11290   11.10860   0.00430    0.03871
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.11950   10.12900  -0.00950   -0.09379
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         6.98000    6.99000  -0.01000   -0.14306
華南永昌中國A股基金(美元)                                           6.64000    6.66000  -0.02000   -0.30030
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                         9.76000    9.79000  -0.03000   -0.30644
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.34070    9.33820   0.00250    0.02677
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.55480    9.55840  -0.00360   -0.03766
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                      9.69900    9.69640   0.00260    0.02681
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                    9.92400    9.92780  -0.00380   -0.03828
華南永昌永昌基金                                                   16.63000   16.56000   0.07000    0.42271
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.27050   14.26640   0.00410    0.02874
華南永昌全球神農水資源基金                                         10.05000    9.91000   0.14000    1.41271
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        9.12000    8.92000   0.20000    2.24215
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                      9.42000    9.22000   0.20000    2.16920
華南永昌全球精品基金                                               15.16000   14.91000   0.25000    1.67673
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.73000   10.58000   0.15000    1.41777
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.74000   10.60000   0.14000    1.32075
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             12.98000   12.81000   0.17000    1.32709
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           12.91000   12.74000   0.17000    1.33438
華南永昌物聯網精選基金                                              9.55000    9.53000   0.02000    0.20986
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.21620   16.21600   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                               21.93860   21.90130   0.03730    0.17031
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.94490   11.94470   0.00020    0.00167
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.23430   10.23260   0.00170    0.01661
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.10760   10.09920   0.00840    0.08317
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.78690    9.78540   0.00150    0.01533
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.63420    9.62620   0.00800    0.08311
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.03310   10.03300   0.00010    0.00100
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                          9.85370    9.84680   0.00690    0.07007
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.68940    9.68930   0.00010    0.00103
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.50650    9.49980   0.00670    0.07053
華頓中小型基金                                                     22.12000   22.06000   0.06000    0.27199
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.30880   11.23320   0.07560    0.67301
華頓台灣基金                                                       22.77000   22.77000   0.00000    0.00000
華頓平安貨幣市場基金                                               11.52710   11.52690   0.00020    0.00174
華頓全球時尚精品基金                                               16.72000   16.53000   0.19000    1.14943
華頓全球高收益債券基金A                                            13.44840   13.44160   0.00680    0.05059
華頓全球高收益債券基金B                                             8.24420    8.24000   0.00420    0.05097
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.66000    5.62000   0.04000    0.71174
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匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.40240    2.41680  -0.01440   -0.59583
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          10.74870   10.79790  -0.04920   -0.45564
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.34760    0.34900  -0.00140   -0.40115
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.04560   11.07550  -0.02990   -0.26997
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                           10.01060   10.04050  -0.02990   -0.29779
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                            9.82480    9.83760  -0.01280   -0.13011
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                              8.82610    8.83760  -0.01150   -0.13013
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.00060   10.00710  -0.00650   -0.06495
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                              9.00950    9.01420  -0.00470   -0.05214
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                        9.36000    9.42000  -0.06000   -0.63694
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          8.07000    8.10000  -0.03000   -0.37037
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          8.63000    8.66000  -0.03000   -0.34642
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.50150    2.50580  -0.00430   -0.17160
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.04350    2.04880  -0.00530   -0.25869
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 11.66200   11.64800   0.01400    0.12019
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.38840    9.37720   0.01120    0.11944
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.36130    0.36120   0.00010    0.02769
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29580    0.29560   0.00020    0.06766
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.10000    3.09000   0.01000    0.32362
匯豐中國動力基金(台幣)                                             13.85000   13.80000   0.05000    0.36232
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.45000    0.45000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                   22.38000   22.37000   0.01000    0.04470
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.27000   12.02000   0.25000    2.07987
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.19000    8.08000   0.11000    1.36139
匯豐安富基金                                                       24.44000   24.42000   0.02000    0.08190
匯豐成功基金                                                       39.90000   40.07000  -0.17000   -0.42426
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                   10.78000   10.73000   0.05000    0.46598
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.34000   10.31000   0.03000    0.29098
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                      9.98000    9.95000   0.03000    0.30151
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   10.97000   10.92000   0.05000    0.45788
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                     10.57000   10.53000   0.04000    0.37987
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                     10.52000   10.47000   0.05000    0.47755
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.57070    2.57620  -0.00550   -0.21349
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.32270    2.32830  -0.00560   -0.24052
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.42820   11.43260  -0.00440   -0.03849
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.74510    7.74940  -0.00430   -0.05549
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.37270    0.37270   0.00000    0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.32860    0.32870  -0.00010   -0.03042
匯豐金磚動力基金                                                   13.40000   13.26000   0.14000    1.05581
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           14.98500   14.98490   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            4.85000    4.84000   0.01000    0.20661
匯豐新鑽動力基金                                                   10.40000   10.27000   0.13000    1.26582
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.41310    5.38250   0.03060    0.56851
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.05780    9.02740   0.03040    0.33675
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 48.17000   48.14000   0.03000    0.06232
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 48.17000   48.14000   0.03000    0.06232
匯豐龍騰電子基金                                                   31.99000   31.86000   0.13000    0.40804
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.15520   12.14140   0.01380    0.11366
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     16.92000   16.95000  -0.03000   -0.17699
新光中國成長基金(人民幣)                                            8.57000    8.60000  -0.03000   -0.34884
新光中國成長基金(美元)                                              8.54000    8.56000  -0.02000   -0.23364
新光中國成長基金(新臺幣)                                            8.52000    8.55000  -0.03000   -0.35088
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             10.52840   10.51030   0.01810    0.17221
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                                9.64500    9.63180   0.01320    0.13705
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                              9.94800    9.94730   0.00070    0.00704
新光台灣富貴基金                                                   20.99000   20.99000   0.00000    0.00000
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.85000    9.78000   0.07000    0.71575
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.82000    8.80000   0.02000    0.22727
新光全球生技醫療基金(美元)                                         11.60000   11.40000   0.20000    1.75439
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       11.31000   11.13000   0.18000    1.61725
新光全球債券基金(A累積)美元                                         9.97450    9.97210   0.00240    0.02407
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                       9.75080    9.76130  -0.01050   -0.10757
新光全球債券基金(B配息)美元                                         9.57450    9.57210   0.00240    0.02507
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                       9.34670    9.35670  -0.01000   -0.10688
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.28000    9.23000   0.05000    0.54171
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  10.65000   10.58000   0.07000    0.66163
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.97000    9.87000   0.10000    1.01317
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.97000    9.88000   0.09000    0.91093
新光吉星貨幣市場基金                                               15.45310   15.45290   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.84000    9.75000   0.09000    0.92308
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.92000    8.83000   0.09000    1.01925
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       9.36000    9.27000   0.09000    0.97087
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       9.25000    9.17000   0.08000    0.87241
新光亞洲精選基金-美金                                              21.01000   20.91000   0.10000    0.47824
新光亞洲精選基金-新台幣                                            21.30000   21.23000   0.07000    0.32972
新光兩岸優勢基金                                                    9.95000    9.97000  -0.02000   -0.20060
新光店頭基金                                                       21.61000   21.48000   0.13000    0.60521
新光南非幣保本基金                                                 12.02000   12.01000   0.01000    0.08326
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    10.34000   10.30000   0.04000    0.38835
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                   9.79000    9.76000   0.03000    0.30738
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                     9.57000    9.53000   0.04000    0.41973
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.03000    9.01000   0.02000    0.22198
新光特選內需收益ETF基金                                            19.78000   19.83000  -0.05000   -0.25214
新光創新科技基金                                                   13.59000   13.59000   0.00000    0.00000
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                 9.81710    9.81340   0.00370    0.03770
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.04220   10.04890  -0.00670   -0.06667
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                 9.67460    9.67610  -0.00150   -0.01550
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.22780    9.22430   0.00350    0.03794
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.44600    9.45230  -0.00630   -0.06665
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.09650    9.09790  -0.00140   -0.01539
新光澳幣八年期保本基金                                             10.42000   10.42000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                             10.19000   10.20000  -0.01000   -0.09804
新光澳幣保本基金                                                   11.97000   11.96000   0.01000    0.08361
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.11730   10.09690   0.02040    0.20204
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.63440    9.61500   0.01940    0.20177
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.60270    9.58930   0.01340    0.13974
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.00160    9.98770   0.01390    0.13917
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.94460    9.92790   0.01670    0.16821
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.54480    9.52880   0.01600    0.16791
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.54310    9.52470   0.01840    0.19318
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.94030    9.92110   0.01920    0.19353
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.08000    6.92000   0.16000    2.31214
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                            8.56000    8.53000   0.03000    0.35170
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                        9.80910    9.82680  -0.01770   -0.18012
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.26190    9.27850  -0.01660   -0.17891
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                           9.69790    9.71630  -0.01840   -0.18937
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.22650    9.24390  -0.01740   -0.18823
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.31880    9.33390  -0.01510   -0.16178
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                           9.84630    9.86260  -0.01630   -0.16527
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        13.78800   13.81890  -0.03090   -0.22361
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.38340    8.40220  -0.01880   -0.22375
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                        36.74530   37.07540  -0.33010   -0.89035
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               39.99700   39.99850  -0.00150   -0.00375
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  37.58660   37.87890  -0.29230   -0.77167
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 39.99900   39.99950  -0.00050   -0.00125
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                39.99870   39.99950  -0.00080   -0.00200
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  38.95020   39.30140  -0.35120   -0.89361
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.24250   11.24140   0.00110    0.00979
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.97750    9.96890   0.00860    0.08627
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      11.16920   11.14300   0.02620    0.23513
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         8.30530    8.27400   0.03130    0.37829
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                       8.62000    8.59000   0.03000    0.34924
群益大印度基金-人民幣                                              12.26710   12.13260   0.13450    1.10858
群益大印度基金-美元                                                11.47760   11.33550   0.14210    1.25358
群益大印度基金-新臺幣                                              10.91000   10.78000   0.13000    1.20594
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.15190   11.91790   0.23400    1.96343
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.65840   11.41760   0.24080    2.10902
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 10.98000   10.76000   0.22000    2.04461
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 11.15770   10.94280   0.21490    1.96385
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.76830    9.56660   0.20170    2.10838
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  9.22000    9.04000   0.18000    1.99115
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.75180    9.56400   0.18780    1.96361
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.57160    8.39450   0.17710    2.10971
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 9.08000    8.90000   0.18000    2.02247
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.31830    9.13890   0.17940    1.96304
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.46490    8.29010   0.17480    2.10854
群益中小型股基金                                                   37.13000   36.99000   0.14000    0.37848
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                               9.47320    9.49490  -0.02170   -0.22854
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 8.74960    8.75710  -0.00750   -0.08564
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               8.22740    8.23980  -0.01240   -0.15049
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.29010    8.30910  -0.01900   -0.22866
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 7.65640    7.66300  -0.00660   -0.08613
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.20020    7.21110  -0.01090   -0.15116
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.00000   11.01080  -0.01080   -0.09809
群益中國高收益債券基金-美元                                        10.61690   10.62420  -0.00730   -0.06871
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                       9.81870    9.82430  -0.00560   -0.05700
群益中國新機會基金N-人民幣                                          7.50450    7.53980  -0.03530   -0.46818
群益中國新機會基金N-美元                                            6.85540    6.87780  -0.02240   -0.32569
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          7.34000    7.37000  -0.03000   -0.40706
群益中國新機會基金-人民幣                                           6.65530    6.68670  -0.03140   -0.46959
群益中國新機會基金-美元                                             7.33000    7.35400  -0.02400   -0.32635
群益中國新機會基金-新臺幣                                           7.01000    7.04000  -0.03000   -0.42614
群益平衡王基金                                                     18.20170   18.19040   0.01130    0.06212
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    8.02000    7.95000   0.07000    0.88050
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    5.79000    5.74000   0.05000    0.87108
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               10.68000   10.50010   0.17990    1.71332
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 10.14170    9.95660   0.18510    1.85907
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                                9.64000    9.47000   0.17000    1.79514
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                                9.49780    9.33780   0.16000    1.71347
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.01870    8.85410   0.16460    1.85903
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                8.57000    8.42000   0.15000    1.78147
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                              9.83490    9.82320   0.01170    0.11911
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                                9.62340    9.61430   0.00910    0.09465
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                              9.62000    9.61000   0.01000    0.10406
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.10560    9.09470   0.01090    0.11985
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.02520    9.01670   0.00850    0.09427
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.02000    9.02000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                             9.89180    9.88010   0.01170    0.11842
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                               9.92520    9.91590   0.00930    0.09379
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.07000   10.06000   0.01000    0.09940
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.26590    9.25490   0.01100    0.11886
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.65650    9.64740   0.00910    0.09433
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                             9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 10.20440   10.19710   0.00730    0.07159
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.32620    7.32090   0.00530    0.07240
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.19890   10.17800   0.02090    0.20534
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.06770   10.05040   0.01730    0.17213
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.22280   10.20820   0.01460    0.14302
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.96270    9.94240   0.02030    0.20418
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.86770    9.85070   0.01700    0.17258
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                     10.01970   10.00550   0.01420    0.14192
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.19900   10.17810   0.02090    0.20534
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.06770   10.05030   0.01740    0.17313
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.22300   10.20840   0.01460    0.14302
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.96280    9.94240   0.02040    0.20518
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.86760    9.85060   0.01700    0.17258
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                    10.01980   10.00550   0.01430    0.14292
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.79150    9.50470   0.28680    3.01745
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.42000   11.09000   0.33000    2.97565
群益全球關鍵生技基金-美元                                          16.02140   15.55210   0.46930    3.01760
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.84000   15.39000   0.45000    2.92398
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            10.68000   10.34000   0.34000    3.28820
群益印度中小基金N-美元                                              8.35140    8.20590   0.14550    1.77311
群益印度中小基金N-新臺幣                                            7.91000    7.78000   0.13000    1.67095
群益印度中小基金-人民幣                                            13.53780   13.32090   0.21690    1.62827
群益印度中小基金-美元                                              11.94490   11.73670   0.20820    1.77392
群益印度中小基金-新臺幣                                            13.85000   13.61000   0.24000    1.76341
群益多利策略組合基金                                               11.42000   11.42000   0.00000    0.00000
群益多重收益組合基金                                               13.52000   13.52000   0.00000    0.00000
群益多重資產組合基金                                               15.00000   14.94000   0.06000    0.40161
群益安家基金                                                       23.03830   22.99960   0.03870    0.16826
群益安穩貨幣市場基金                                               16.09520   16.09500   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               23.53000   22.59000   0.94000    4.16113
群益亞太中小基金                                                   10.36000   10.37000  -0.01000   -0.09643
群益亞太新趨勢平衡基金                                             15.14000   15.12000   0.02000    0.13228
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                          9.66120    9.66490  -0.00370   -0.03828
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.36890    7.37170  -0.00280   -0.03798
群益店頭市場基金                                                   84.78000   84.33000   0.45000    0.53362
群益東方盛世基金                                                    8.48000    8.41000   0.07000    0.83234
群益東協成長基金-人民幣                                            12.53350   12.48230   0.05120    0.41018
群益東協成長基金-美元                                              10.94460   10.88440   0.06020    0.55309
群益東協成長基金-新臺幣                                            10.85000   10.80000   0.05000    0.46296
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               11.07880   10.93450   0.14430    1.31968
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 10.49090   10.35460   0.13630    1.31632
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                                9.97380    9.84740   0.12640    1.28359
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.58450    9.45960   0.12490    1.32035
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.07890    8.96100   0.11790    1.31570
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.62940    8.52000   0.10940    1.28404
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.37940    9.25720   0.12220    1.32005
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.24050    9.12050   0.12000    1.31572
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.64030    9.51810   0.12220    1.28387
群益長安基金                                                       25.03000   25.01000   0.02000    0.07997
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.02220    9.75190   0.27030    2.77177
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.16090   14.75200   0.40890    2.77183
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        14.67000   14.29000   0.38000    2.65920
群益真善美基金                                                     15.67810   15.69250  -0.01440   -0.09176
群益馬拉松基金                                                    110.47000  110.42000   0.05000    0.04528
群益馬拉松基金I類型                                               110.58000  110.52000   0.06000    0.05429
群益深証中小板基金                                                 10.23000   10.13000   0.10000    0.98717
群益創新科技基金                                                   28.71000   28.59000   0.12000    0.41973
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            8.61980    8.63630  -0.01650   -0.19105
群益華夏盛世基金N-美元                                              7.89220    7.89600  -0.00380   -0.04813
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            8.24000    8.25000  -0.01000   -0.12121
群益華夏盛世基金-人民幣                                             9.38690    9.40490  -0.01800   -0.19139
群益華夏盛世基金-美元                                               8.70220    8.70650  -0.00430   -0.04939
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            14.38000   14.40000  -0.02000   -0.13889
群益奧斯卡基金                                                     24.21000   24.09000   0.12000    0.49813
群益新興金鑽基金-美元                                              10.85770   10.75270   0.10500    0.97650
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.31000    8.24000   0.07000    0.84951
群益葛萊美基金                                                     20.54000   20.52000   0.02000    0.09747
群益道瓊美國地產ETF基金                                            19.32000   19.17000   0.15000    0.78247
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         8.74000    8.79000  -0.05000   -0.56883
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        11.70000   11.57000   0.13000    1.12360
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   11.73250   11.69270   0.03980    0.34038
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.05880   11.01100   0.04780    0.43411
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.19000   10.15000   0.04000    0.39409
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.02200   10.97390   0.04810    0.43831
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.42500    8.39640   0.02860    0.34062
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      8.83800    8.79980   0.03820    0.43410
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.15000    8.12000   0.03000    0.36946
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.47100    8.43410   0.03690    0.43751
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                     9.91870    9.87580   0.04290    0.43440
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.77570    9.73350   0.04220    0.43355
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               8.81000    8.84000  -0.03000   -0.33937
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.32000    9.35000  -0.03000   -0.32086
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.99000    9.97000   0.02000    0.20060
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.04000   10.02000   0.02000    0.19960
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              10.10000   10.08000   0.02000    0.19841
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.02000   10.00000   0.02000    0.20000
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                 9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                             9.90000   10.00000  -0.10000   -1.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                              10.02000   10.00000   0.02000    0.20000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                            10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                              10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                             9.90000   10.00000  -0.10000   -1.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.02000   10.00000   0.02000    0.20000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                            10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                             9.90000   10.00000  -0.10000   -1.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                              10.02000   10.00000   0.02000    0.20000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                            10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                              10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                             9.90000   10.00000  -0.10000   -1.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.02000   10.00000   0.02000    0.20000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                            10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
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德信大發基金                                                       25.43000   25.36000   0.07000    0.27603
德信中國精選成長基金                                                9.87000    9.94000  -0.07000   -0.70423
德信台灣主流中小基金                                               15.71000   15.64000   0.07000    0.44757
德信新興股票組合基金                                               10.23000   10.20000   0.03000    0.29412
德信萬保貨幣市場基金                                               11.94040   11.94030   0.00010    0.00084
德信萬瑞基金                                                       10.74550   10.75120  -0.00570   -0.05302
德信數位時代基金                                                   25.01000   24.91000   0.10000    0.40145
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       10.05350   10.03600   0.01750    0.17437
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         10.01290   10.00290   0.01000    0.09997
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.66910   11.66890   0.00020    0.00171
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            13.11000   13.10000   0.01000    0.07634
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      18.73000   18.53000   0.20000    1.07933
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.48620   10.50190  -0.01570   -0.14950
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     15.14160   15.16400  -0.02240   -0.14772
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.15540    8.16200  -0.00660   -0.08086
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       10.96950   10.97130  -0.00180   -0.01641
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       11.39160   11.39340  -0.00180   -0.01580
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                13.20640   13.21710  -0.01070   -0.08096
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摩根大歐洲基金                                                     17.13000   16.83000   0.30000    1.78253
摩根中小基金                                                       19.28000   18.96000   0.32000    1.68776
摩根中國A股基金                                                    11.81000   11.89000  -0.08000   -0.67283
摩根中國A股基金(美元)                                               9.26000    9.31000  -0.05000   -0.53706
摩根中國亮點基金                                                   11.34000   11.31000   0.03000    0.26525
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      10.56010   10.57550  -0.01540   -0.14562
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              11.72180   11.73640  -0.01460   -0.12440
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 8.93940    8.94840  -0.00900   -0.10058
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        11.93380   11.95120  -0.01740   -0.14559
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                13.73840   13.75550  -0.01710   -0.12431
摩根台灣金磚基金-累積型                                            17.43000   17.24000   0.19000    1.10209
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        17.43000   17.24000   0.19000    1.10209
摩根台灣增長基金                                                   46.02000   45.85000   0.17000    0.37077
摩根平衡基金                                                       26.91000   26.83000   0.08000    0.29817
摩根全球α基金                                                     19.12000   18.76000   0.36000    1.91898
摩根全球平衡基金                                                   14.65720   14.59080   0.06640    0.45508
摩根全球發現基金                                                   12.10000   12.11000  -0.01000   -0.08258
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.46350    9.43760   0.02590    0.27443
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.46540   10.43530   0.03010    0.28844
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                 9.85730    9.82910   0.02820    0.28690
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.19820   11.16750   0.03070    0.27490
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                   9.84780    9.81970   0.02810    0.28616
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.11870   10.10390   0.01480    0.14648
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.07360   13.05450   0.01910    0.14631
摩根亞洲基金                                                       51.32000   50.98000   0.34000    0.66693
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.32840    8.33710  -0.00870   -0.10435
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.71070    9.71740  -0.00670   -0.06895
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.58690    8.59360  -0.00670   -0.07796
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.18590   12.19860  -0.01270   -0.10411
摩根東方內需機會基金                                               16.27000   16.16000   0.11000    0.68069
摩根東方科技基金                                                   30.65000   30.49000   0.16000    0.52476
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.24000    9.21000   0.03000    0.32573
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.51000    9.48000   0.03000    0.31646
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               8.98000    8.95000   0.03000    0.33520
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      10.90000   10.87000   0.03000    0.27599
摩根金龍收成基金                                                   18.63000   18.58000   0.05000    0.26911
摩根第一貨幣市場基金                                               15.08650   15.08640   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                   13.74000   13.91000  -0.17000   -1.22214
摩根新金磚五國基金                                                 10.89000   10.69000   0.20000    1.87091
摩根新絲路基金                                                      9.00000    8.92000   0.08000    0.89686
摩根新興35基金                                                     12.32000   12.19000   0.13000    1.06645
摩根新興日本基金                                                   23.80000   23.80000   0.00000    0.00000
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.19740    7.17640   0.02100    0.29263
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.44800    9.41850   0.02950    0.31321
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.19390    9.16610   0.02780    0.30329
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  10.49230   10.46190   0.03040    0.29058
摩根新興科技基金                                                   46.72000   46.00000   0.72000    1.56522
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                   8.24300    8.24200   0.00100    0.01213
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                    10.50920   10.50800   0.00120    0.01142
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.38620    8.32590   0.06030    0.72425
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.09210    9.02050   0.07160    0.79375
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.54700    8.48110   0.06590    0.77702
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                         9.68540    9.61580   0.06960    0.72381
摩根龍揚基金                                                       27.80000   27.72000   0.08000    0.28860
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.06000    9.94000   0.12000    1.20724
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              10.73000   10.58000   0.15000    1.41777
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.48000   10.34000   0.14000    1.35397
摩根環球股票收益基金-累積型                                        11.19000   11.05000   0.14000    1.26697
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.28420    9.28610  -0.00190   -0.02046
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.25480   11.25720  -0.00240   -0.02132
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聯邦中國龍基金                                                     21.33000   21.25000   0.08000    0.37647
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       11.80320   11.80960  -0.00640   -0.05419
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.02610   11.03390  -0.00780   -0.07069
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.03790   10.04940  -0.01150   -0.11443
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.20100   10.20660  -0.00560   -0.05487
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.58760    9.59450  -0.00690   -0.07192
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.72280    8.73270  -0.00990   -0.11337
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                      10.07630    9.96070   0.11560    1.16056
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                    10.16250   10.05240   0.11010    1.09526
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.48070    9.38730   0.09340    0.99496
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                  9.65210    9.56320   0.08890    0.92961
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.22340    9.13250   0.09090    0.99535
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.38980    9.30330   0.08650    0.92978
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.12000   11.03220   0.08780    0.79585
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     10.88630   10.80210   0.08420    0.77948
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.10560   10.03330   0.07230    0.72060
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.52130   10.43820   0.08310    0.79611
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.28440   10.20480   0.07960    0.78003
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.54960    9.48130   0.06830    0.72037
聯邦金鑽平衡基金                                                   20.55940   20.54640   0.01300    0.06327
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.12670    9.03380   0.09290    1.02836
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.44940    9.35910   0.09030    0.96484
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.11910    9.02620   0.09290    1.02923
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.44140    9.35130   0.09010    0.96350
聯邦貨幣市場基金                                                   13.17120   13.17110   0.00010    0.00076
聯邦精選科技基金                                                   10.83000   10.77000   0.06000    0.55710
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.16670   16.16610   0.00060    0.00371
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.99020   11.90250   0.08770    0.73682
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 11.56460   11.48470   0.07990    0.69571
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.08920   11.01250   0.07670    0.69648
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          11.76090   11.76360  -0.00270   -0.02295
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.02630   11.03580  -0.00950   -0.08608
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.45100   10.45340  -0.00240   -0.02296
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.56710    8.57450  -0.00740   -0.08630
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聯博大利基金                                                       32.98000   32.76000   0.22000    0.67155
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     14.82000   14.94000  -0.12000   -0.80321
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       14.83000   14.95000  -0.12000   -0.80268
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                      9.83000    9.92000  -0.09000   -0.90726
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              15.53000   15.51000   0.02000    0.12895
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.26000   10.25000   0.01000    0.09756
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              12.34000   12.32000   0.02000    0.16234
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              13.01000   12.99000   0.02000    0.15396
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                12.20000   12.18000   0.02000    0.16420
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.83000    7.82000   0.01000    0.12788
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.84000   11.83000   0.01000    0.08453
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            14.19000   14.16000   0.03000    0.21186
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.26000   10.24000   0.02000    0.19531
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.53000    8.51000   0.02000    0.23502
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.68000   11.52000   0.16000    1.38889
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            14.33000   14.11000   0.22000    1.55918
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.85000   14.63000   0.22000    1.50376
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.78000   14.56000   0.22000    1.51099
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.76000    9.62000   0.14000    1.45530
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          20.24000   19.98000   0.26000    1.30130
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            18.33000   18.10000   0.23000    1.27072
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          12.68000   12.53000   0.15000    1.19713
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          15.13000   14.94000   0.19000    1.27175
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.89000   15.69000   0.20000    1.27470
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.92000   14.73000   0.19000    1.28988
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.93000    9.81000   0.12000    1.22324
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            15.08000   14.89000   0.19000    1.27602
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          13.45000   13.28000   0.17000    1.28012
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            13.45000   13.28000   0.17000    1.28012
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           9.17000    9.06000   0.11000    1.21413
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            14.09000   13.92000   0.17000    1.22126
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              18.50000   18.39000   0.11000    0.59815
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                17.30000   17.21000   0.09000    0.52295
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              10.81000   10.75000   0.06000    0.55814
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.29000   13.21000   0.08000    0.60560
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.11000   14.03000   0.08000    0.57021
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.13000   13.06000   0.07000    0.53599
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               8.07000    8.02000   0.05000    0.62344
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                13.05000   12.97000   0.08000    0.61681
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.10000   10.09000   0.01000    0.09911
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.43000   14.40000   0.03000    0.20833
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.39000   14.37000   0.02000    0.13918
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.61000    9.60000   0.01000    0.10417
聯博貨幣市場基金                                                   15.00230   15.00220   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            10.42350   10.42420  -0.00070   -0.00672
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.57180   13.56910   0.00270    0.01990
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.45520    7.45570  -0.00050   -0.00671
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                 9.75000    9.75000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                13.80000   13.80000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  13.83000   13.84000  -0.01000   -0.07225
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.14000    9.15000  -0.01000   -0.10929
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                   18.93000   18.87000   0.06000    0.31797
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             10.21000   10.39000  -0.18000   -1.73244
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             10.64000   10.83000  -0.19000   -1.75439
瀚亞巴西基金                                                        5.25000    5.12000   0.13000    2.53906
瀚亞外銷基金                                                       37.78000   37.75000   0.03000    0.07947
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   11.58000   11.49000   0.09000    0.78329
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     10.92000   10.83000   0.09000    0.83102
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   10.47000   10.39000   0.08000    0.76997
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                    9.93000    9.86000   0.07000    0.70994
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.55000    9.47000   0.08000    0.84477
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    9.19000    9.12000   0.07000    0.76754
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.72000    9.64000   0.08000    0.82988
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.30000    9.22000   0.08000    0.86768
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.61000    9.53000   0.08000    0.83945
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     10.71780   10.69500   0.02280    0.21318
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.34010   10.31750   0.02260    0.21905
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.25190   12.22770   0.02420    0.19791
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.26990   10.25540   0.01450    0.14139
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.44560    7.42970   0.01590    0.21401
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.94240    7.92500   0.01740    0.21956
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.06370    8.04780   0.01590    0.19757
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.14390    7.13380   0.01010    0.14158
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.78570    8.76840   0.01730    0.19730
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      9.15970    9.14010   0.01960    0.21444
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.28680    9.26640   0.02040    0.22015
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.15770    9.13960   0.01810    0.19804
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   11.51000   11.39000   0.12000    1.05356
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.08000   10.96000   0.12000    1.09489
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   10.78000   10.67000   0.11000    1.03093
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.57000   10.46000   0.11000    1.05163
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.32000   10.21000   0.11000    1.07738
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.08000    9.97000   0.11000    1.10331
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                             9.74640    9.73150   0.01490    0.15311
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.83910    9.82390   0.01520    0.15472
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.66840    9.64830   0.02010    0.20833
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.74640    9.73150   0.01490    0.15311
瀚亞印度基金-人民幣                                                12.97000   12.83000   0.14000    1.09119
瀚亞印度基金-美元                                                  12.13000   11.99000   0.14000    1.16764
瀚亞印度基金-新台幣                                                26.99000   26.70000   0.29000    1.08614
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                  9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                               10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.96000    9.94000   0.02000    0.20121
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                               10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                               10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                               10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                  9.92000    9.90000   0.02000    0.20202
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                                9.97000    9.95000   0.02000    0.20101
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                               10.00000    9.98000   0.02000    0.20040
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.71000    9.76000  -0.05000   -0.51230
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.92000    9.90000   0.02000    0.20202
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                 10.07000   10.10000  -0.03000   -0.29703
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.97000    9.95000   0.02000    0.20101
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.11000   10.09000   0.02000    0.19822
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                               10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.92000    9.90000   0.02000    0.20202
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.97000    9.95000   0.02000    0.20101
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.11000   10.09000   0.02000    0.19822
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      11.52000   11.51000   0.01000    0.08688
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                       9.54000    9.53000   0.01000    0.10493
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.21000   11.15000   0.06000    0.53812
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                            9.96000    9.91000   0.05000    0.50454
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.09000   14.02000   0.07000    0.49929
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.85000    8.80000   0.05000    0.56818
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            8.51000    8.46000   0.05000    0.59102
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.56000    8.51000   0.05000    0.58754
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.33000   11.25000   0.08000    0.71111
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       11.54660   11.52120   0.02540    0.22046
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       13.19660   13.25570  -0.05910   -0.44585
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         10.48010   10.45480   0.02530    0.24199
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.30030   10.28010   0.02020    0.19650
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         11.59250   11.56450   0.02800    0.24212
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        8.83010    8.81070   0.01940    0.22019
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.56150    9.59280  -0.03130   -0.32629
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.66220    8.64100   0.02120    0.24534
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.50160    8.48490   0.01670    0.19682
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          8.97460    8.95270   0.02190    0.24462
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.36370   14.27800   0.08570    0.60022
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.76350   10.69810   0.06540    0.61132
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.49640   10.42710   0.06930    0.66461
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.44680   12.37250   0.07430    0.60053
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.86000   10.77000   0.09000    0.83565
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                19.31000   18.97000   0.34000    1.79230
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.57160   13.57140   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 26.92000   26.17000   0.75000    2.86588
瀚亞高科技基金                                                     52.56000   52.52000   0.04000    0.07616
瀚亞理財通基金                                                     25.98000   26.05000  -0.07000   -0.26871
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.00000    8.96000   0.04000    0.44643
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.52000    8.49000   0.03000    0.35336
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.19000    8.15000   0.04000    0.49080
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.38000    8.35000   0.03000    0.35928
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.47000    8.44000   0.03000    0.35545
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.23000    8.19000   0.04000    0.48840
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.39000    8.36000   0.03000    0.35885
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 8.92000    8.89000   0.03000    0.33746
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.13000    9.11000   0.02000    0.21954
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.66000    8.63000   0.03000    0.34762
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.31000    8.29000   0.02000    0.24125
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.51000    8.49000   0.02000    0.23557
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.34000    9.32000   0.02000    0.21459
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.64000    8.62000   0.02000    0.23202
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.42000    8.40000   0.02000    0.23810
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.59000    8.57000   0.02000    0.23337
瀚亞菁華基金                                                       21.07000   21.09000  -0.02000   -0.09483
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      12.85690   12.81830   0.03860    0.30113
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       8.95950    8.93260   0.02690    0.30114
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.35580   10.28310   0.07270    0.70699
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           10.84660   10.88120  -0.03460   -0.31798
瀚亞新興豐收基金A-美元                                             10.11020   10.03530   0.07490    0.74637
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                            9.57840    9.51360   0.06480    0.68113
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                              9.97350    9.89610   0.07740    0.78213
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.15740    8.10010   0.05730    0.70740
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.08330    8.10920  -0.02590   -0.31939
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.60000    8.53640   0.06360    0.74504
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.03740    7.98300   0.05440    0.68145
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              7.80110    7.74050   0.06060    0.78290
瀚亞電通網基金                                                     13.32000   13.30000   0.02000    0.15038
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         13.60390   13.60540  -0.00150   -0.01103
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.44890   10.45100  -0.00210   -0.02009
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.68420    9.68090   0.00330    0.03409
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.37350   11.37480  -0.00130   -0.01143
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞歐洲基金                                                       11.40000   11.25000   0.15000    1.33333
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