[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/10/17 107/10/16 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀人民幣保本基金 10.59530 10.59350 0.00180 0.01699 大華銀多元特別收益平衡基金 10.28000 10.29000 -0.01000 -0.09718 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 9.91320 9.88190 0.03130 0.31674 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.91590 9.88460 0.03130 0.31665 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.87690 9.85790 0.01900 0.19274 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.87710 9.85810 0.01900 0.19273 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.21720 9.20040 0.01680 0.18260 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.51700 9.49990 0.01710 0.18000 中國信託台灣活力基金 12.79000 12.73000 0.06000 0.47133 中國信託台灣優勢基金 14.86000 14.81000 0.05000 0.33761 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.98000 9.84000 0.14000 1.42276 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.53000 9.38000 0.15000 1.59915 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.86000 8.73000 0.13000 1.48912 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.25000 9.10000 0.15000 1.64835 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.97000 8.73000 0.24000 2.74914 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.60000 9.34000 0.26000 2.78373 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.92160 9.91740 0.00420 0.04235 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.20700 9.20320 0.00380 0.04129 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.26890 10.25910 0.00980 0.09552 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.49150 9.48240 0.00910 0.09597 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.68550 10.41900 0.26650 2.55783 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.25830 9.02730 0.23100 2.55890 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.62430 10.59550 0.02880 0.27181 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.50590 9.48020 0.02570 0.27109 中國信託智能運動基金-台幣 10.52000 10.32000 0.20000 1.93798 中國信託智能運動基金-美元 10.20000 10.00000 0.20000 2.00000 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.31000 9.13000 0.18000 1.97152 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.15000 8.97000 0.18000 2.00669 中國信託華盈貨幣市場基金 10.99350 10.99340 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.45290 9.44560 0.00730 0.07728 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.02620 9.01930 0.00690 0.07650 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.59250 9.58300 0.00950 0.09913 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.15430 9.14530 0.00900 0.09841 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.29000 11.08000 0.21000 1.89531 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.88000 10.68000 0.20000 1.87266 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.41000 11.19000 0.22000 1.96604 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.06000 10.85000 0.21000 1.93548 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 53.99000 53.91000 0.08000 0.14840 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 39.42610 39.45790 -0.03180 -0.08059 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 38.33910 38.43550 -0.09640 -0.25081 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 16.84000 17.00000 -0.16000 -0.94118 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.45740 11.45630 0.00110 0.00960 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.54170 10.53340 0.00830 0.07880 元大上證50基金 27.28000 27.30000 -0.02000 -0.07326 元大大中華TMT基金-人民幣 9.91000 9.99000 -0.08000 -0.80080 元大大中華TMT基金-新台幣 8.81000 8.88000 -0.07000 -0.78829 元大大中華價值指數基金-人民幣 12.74000 12.73000 0.01000 0.07855 元大大中華價值指數基金-美元 11.87900 11.84600 0.03300 0.27858 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.07700 16.04300 0.03400 0.21193 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 9.47400 9.55200 -0.07800 -0.81658 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.09200 9.16100 -0.06900 -0.75319 元大中國平衡基金-人民幣 2.80000 2.81000 -0.01000 -0.35587 元大中國平衡基金-新台幣 12.47000 12.51000 -0.04000 -0.31974 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 45.41530 45.47800 -0.06270 -0.13787 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.46300 10.45890 0.00410 0.03920 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.64890 9.64510 0.00380 0.03940 元大中國機會債券基金-新台幣 9.60450 9.59410 0.01040 0.10840 元大巴西指數基金 6.41000 6.22100 0.18900 3.03810 元大巴菲特基金 24.71000 24.64000 0.07000 0.28409 元大日經225基金 28.80000 28.41000 0.39000 1.37276 元大台商收成基金 21.42000 21.43000 -0.01000 -0.04666 元大台灣50單日反向1倍基金 13.05000 13.12000 -0.07000 -0.53354 元大台灣50單日正向2倍基金 33.67000 33.30000 0.37000 1.11111 元大台灣中型100基金 29.59000 29.43000 0.16000 0.54366 元大台灣加權股價指數基金 23.59400 23.59400 0.00000 0.00000 元大台灣卓越50基金 79.52000 79.51000 0.01000 0.01258 元大台灣金融基金 17.69000 17.70000 -0.01000 -0.05650 元大台灣高股息低波動ETF基金 29.54000 29.48000 0.06000 0.20353 元大台灣高股息基金 25.40000 25.26000 0.14000 0.55424 元大台灣電子科技基金 32.96000 32.87000 0.09000 0.27381 元大全球ETF成長組合基金 10.36000 10.22000 0.14000 1.36986 元大全球ETF穩健組合基金 14.51000 14.37000 0.14000 0.97425 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.84000 12.76000 0.08000 0.62696 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.97000 8.91000 0.06000 0.67340 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.65000 12.57000 0.08000 0.63644 元大全球不動產證券化基金-美元 11.81300 11.72500 0.08800 0.75053 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.43000 8.43000 0.00000 0.00000 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.40000 6.40000 0.00000 0.00000 元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.94000 7.83000 0.11000 1.40485 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.20000 6.11000 0.09000 1.47300 元大全球股票入息基金-美元配息 9.34600 9.22200 0.12400 1.34461 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.49000 10.36000 0.13000 1.25483 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.29000 9.17000 0.12000 1.30862 元大全球新興市場精選組合基金 12.68000 12.64000 0.04000 0.31646 元大全球農業商機基金 17.64000 17.35000 0.29000 1.67147 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.42000 10.40000 0.02000 0.19231 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.38000 10.36000 0.02000 0.19305 元大印尼指數基金 8.14600 7.93600 0.21000 2.64617 元大印度指數基金 9.05500 8.93300 0.12200 1.36572 元大印度基金 11.53000 11.43000 0.10000 0.87489 元大多多基金 15.85000 15.73000 0.12000 0.76287 元大多福基金 47.35000 47.32000 0.03000 0.06340 元大亞太成長基金 8.94000 8.86000 0.08000 0.90293 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.38010 8.36670 0.01340 0.16016 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 6.86100 6.85000 0.01100 0.16058 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.11300 9.05900 0.05400 0.59609 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.59000 9.53000 0.06000 0.62959 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.34000 9.29000 0.05000 0.53821 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.59000 9.53000 0.06000 0.62959 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.80100 9.75700 0.04400 0.45096 元大卓越基金 41.69000 41.54000 0.15000 0.36110 元大店頭基金 7.09000 7.04000 0.05000 0.71023 元大泛歐成長基金 9.04000 8.93000 0.11000 1.23180 元大美元貨幣市場基金-美元 10.29610 10.29550 0.00060 0.00583 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.65400 9.65950 -0.00550 -0.05694 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.69390 31.79450 -0.10060 -0.31641 元大美國政府20年期(以上)債券基金 36.41780 36.45980 -0.04200 -0.11520 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.86880 19.92710 -0.05830 -0.29257 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 17.38620 17.30860 0.07760 0.44833 元大美國政府7至10年期債券基金 38.41360 38.51630 -0.10270 -0.26664 元大高科技基金 16.83000 16.73000 0.10000 0.59773 元大得利貨幣市場基金 16.26450 16.26430 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.98970 11.98950 0.00020 0.00167 元大富櫃50基金 10.36000 10.20000 0.16000 1.56863 元大華夏中小基金 6.31000 6.35000 -0.04000 -0.62992 元大新中國基金-人民幣 8.39000 8.42000 -0.03000 -0.35629 元大新中國基金-美元 7.82600 7.84700 -0.02100 -0.26762 元大新中國基金-新台幣 7.81000 7.84000 -0.03000 -0.38265 元大新主流基金 21.81000 21.60000 0.21000 0.97222 元大新東協平衡基金-美元 8.99900 8.94500 0.05400 0.60369 元大新東協平衡基金-新台幣 8.79000 8.75000 0.04000 0.45714 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 9.60010 9.55090 0.04920 0.51513 元大新興印尼機會債券基金-美金 8.84480 8.78780 0.05700 0.64863 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 9.61760 9.56180 0.05580 0.58357 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 8.28660 8.23850 0.04810 0.58384 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.74980 9.75580 -0.00600 -0.06150 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.29690 9.30250 -0.00560 -0.06020 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.92520 9.93770 -0.01250 -0.12578 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.46810 9.48000 -0.01190 -0.12553 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.47350 9.47900 -0.00550 -0.05802 元大新興亞洲基金 10.53000 10.48000 0.05000 0.47710 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 8.61020 8.56130 0.04890 0.57117 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.28300 8.23600 0.04700 0.57067 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 8.87130 8.82660 0.04470 0.50642 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 8.53780 8.49490 0.04290 0.50501 元大萬泰貨幣市場基金 15.11120 15.11100 0.00020 0.00132 元大經貿基金 33.19000 33.17000 0.02000 0.06030 元大實質多重資產基金-人民幣 8.98000 8.98000 0.00000 0.00000 元大實質多重資產基金-美元 8.22100 8.21000 0.01100 0.13398 元大實質多重資產基金-新台幣 8.69000 8.69000 0.00000 0.00000 元大滬深300單日反向1倍基金 16.09000 16.17000 -0.08000 -0.49474 元大滬深300單日正向2倍基金 12.63000 12.50000 0.13000 1.04000 元大摩臺基金 36.53000 36.49000 0.04000 0.10962 元大標普500基金 26.09000 25.62000 0.47000 1.83450 元大標普500單日反向1倍基金 13.12000 13.46000 -0.34000 -2.52600 元大標普500單日正向2倍基金 33.71000 32.13000 1.58000 4.91752 元大標智滬深300基金 14.95000 15.31000 -0.36000 -2.35140 元大歐洲50基金 23.40000 23.08000 0.32000 1.38648 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.38330 9.39170 -0.00840 -0.08944 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.20160 10.20120 0.00040 0.00392 元大績效基金 45.34000 44.90000 0.44000 0.97996 元大韓國KOSPI200基金 21.07000 20.83000 0.24000 1.15218 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 13.91000 13.94000 -0.03000 -0.21521 日盛上選基金 29.00000 29.01000 -0.01000 -0.03447 日盛小而美基金 15.82000 15.87000 -0.05000 -0.31506 日盛中國內需動力基金 8.66000 8.65000 0.01000 0.11561 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.73560 11.74560 -0.01000 -0.08514 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.74180 9.75010 -0.00830 -0.08513 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.70430 11.71300 -0.00870 -0.07428 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.71040 9.71760 -0.00720 -0.07409 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.61390 10.62620 -0.01230 -0.11575 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.79000 8.80010 -0.01010 -0.11477 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.46000 9.54000 -0.08000 -0.83857 日盛中國戰略A股基金(美元) 8.95000 9.02000 -0.07000 -0.77605 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.27000 9.35000 -0.08000 -0.85561 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.61000 9.60000 0.01000 0.10417 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 9.69000 9.69000 0.00000 0.00000 日盛日盛基金 11.99000 12.02000 -0.03000 -0.24958 日盛目標收益組合基金(美元) 9.35000 9.34000 0.01000 0.10707 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.34000 9.32000 0.02000 0.21459 日盛全球抗暖化基金 10.38000 10.19000 0.19000 1.86457 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.08740 10.06540 0.02200 0.21857 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.37660 9.39870 -0.02210 -0.23514 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.91410 9.89640 0.01770 0.17885 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.21680 9.24280 -0.02600 -0.28130 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.41380 2.41700 -0.00320 -0.13240 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.65790 1.66010 -0.00220 -0.13252 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.36340 0.36390 -0.00050 -0.13740 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25040 0.25070 -0.00030 -0.11966 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.07220 12.09320 -0.02100 -0.17365 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.18300 8.19720 -0.01420 -0.17323 日盛亞洲機會基金 6.29000 6.28000 0.01000 0.15924 日盛首選基金 14.97000 14.98000 -0.01000 -0.06676 日盛高科技基金 15.41000 15.36000 0.05000 0.32552 日盛貨幣市場基金 14.77930 14.77910 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 34.85000 34.93000 -0.08000 -0.22903 日盛精選五虎基金 33.57000 33.64000 -0.07000 -0.20809 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.49380 13.49360 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 24.76000 24.70000 0.06000 0.24291 台新MSCI中國基金 18.32000 18.16000 0.16000 0.88106 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 19.05000 19.16000 -0.11000 -0.57411 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 19.08000 18.87000 0.21000 1.11288 台新大眾貨幣市場基金 14.17080 14.17060 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.48750 10.49410 -0.00660 -0.06289 台新中美貨幣市場基金-美元 10.49950 10.49220 0.00730 0.06958 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.10860 10.10810 0.00050 0.00495 台新中國通基金 35.40000 35.08000 0.32000 0.91220 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.44190 0.44560 -0.00370 -0.83034 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 13.64300 13.76600 -0.12300 -0.89351 台新中國精選中小基金-美元 0.28920 0.29230 -0.00310 -1.06055 台新中國精選中小基金-新台幣 8.95000 9.05000 -0.10000 -1.10497 台新主流基金 19.57000 19.43000 0.14000 0.72054 台新北美收益資產證券化基金(A) 19.50000 19.21000 0.29000 1.50963 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.63460 0.62490 0.00970 1.55225 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.39000 14.24000 0.15000 1.05337 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.46720 0.46210 0.00510 1.10366 台新台灣中小基金 28.00000 27.77000 0.23000 0.82823 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.65230 9.62000 0.03230 0.33576 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 8.90430 8.86800 0.03630 0.40934 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.40000 8.37000 0.03000 0.35842 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.00810 9.93430 0.07380 0.74288 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.47000 9.40000 0.07000 0.74468 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.95610 9.95920 -0.00310 -0.03113 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.54000 9.55000 -0.01000 -0.10471 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.81640 10.78370 0.03270 0.30324 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.37000 10.34000 0.03000 0.29014 台新印度基金 13.35000 13.20000 0.15000 1.13636 台新亞美短期債券基金 10.87710 10.88060 -0.00350 -0.03217 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.47500 8.52380 -0.04880 -0.57251 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.27970 0.28120 -0.00150 -0.53343 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.89610 11.90470 -0.00860 -0.07224 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.38710 0.38720 -0.00010 -0.02583 台新真吉利貨幣市場基金 11.09690 11.09680 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 27.20330 27.15790 0.04540 0.16717 台新智慧生活基金-美元 10.01390 9.73250 0.28140 2.89134 台新智慧生活基金-新台幣 10.32000 10.04000 0.28000 2.78884 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.25430 8.27330 -0.01900 -0.22965 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.46030 8.48520 -0.02490 -0.29345 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 8.96350 8.93930 0.02420 0.27071 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.19460 9.17580 0.01880 0.20489 台新新興市場債券基金(A類型) 10.45390 10.39290 0.06100 0.58694 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.33320 0.33110 0.00210 0.63425 台新新興市場債券基金(B類型) 7.72450 7.71460 0.00990 0.12833 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.25940 0.25890 0.00050 0.19312 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.34000 5.28000 0.06000 1.13636 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 20.99000 20.95000 0.04000 0.19093 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.75200 10.64800 0.10400 0.97671 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產全球大消費基金 15.17000 14.81000 0.36000 2.43079 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.74350 11.74570 -0.00220 -0.01873 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.41250 9.41430 -0.00180 -0.01912 未來資產亞洲新富基金 18.26000 18.19000 0.07000 0.38483 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.57420 12.57400 0.00020 0.00159 未來資產阿波羅基金 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 未來資產新興市場債券基金A 8.71670 8.71780 -0.00110 -0.01262 未來資產新興市場債券基金B 6.56070 6.56150 -0.00080 -0.01219 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.14260 11.14170 0.00090 0.00808 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.89670 9.88210 0.01460 0.14774 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.13760 9.14030 -0.00270 -0.02954 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.42270 10.42590 -0.00320 -0.03069 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.70080 7.69070 0.01010 0.13133 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 8.84510 8.83350 0.01160 0.13132 永豐中小基金 46.45000 45.96000 0.49000 1.06614 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.75920 1.76480 -0.00560 -0.31732 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.33960 2.34700 -0.00740 -0.31530 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 7.98200 7.99630 -0.01430 -0.17883 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.29920 10.31760 -0.01840 -0.17834 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.13000 4.16000 -0.03000 -0.72115 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 18.49000 18.61000 -0.12000 -0.64481 永豐主流品牌基金 16.71000 16.36000 0.35000 2.13936 永豐永豐基金 31.19000 31.10000 0.09000 0.28939 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.58550 9.49260 0.09290 0.97866 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.69330 9.59940 0.09390 0.97819 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.51550 9.42510 0.09040 0.95914 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.62360 9.53210 0.09150 0.95991 永豐亞洲民生消費基金 10.70000 10.67000 0.03000 0.28116 永豐南非幣2021保本基金 13.10240 13.06540 0.03700 0.28319 永豐高科技基金 20.54000 20.55000 -0.01000 -0.04866 永豐貨幣市場基金 13.89090 13.89070 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.12300 2.12590 -0.00290 -0.13641 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.51980 2.52320 -0.00340 -0.13475 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.75400 7.75380 0.00020 0.00258 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.45240 10.45200 0.00040 0.00383 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.00920 7.00510 0.00410 0.05853 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.83850 10.83230 0.00620 0.05724 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 8.90000 8.96000 -0.06000 -0.66964 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 6.99000 7.02000 -0.03000 -0.42735 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 16.12000 16.20000 -0.08000 -0.49383 永豐臺灣加權ETF基金 51.80000 51.67000 0.13000 0.25160 永豐領航科技基金 34.24000 33.92000 0.32000 0.94340 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.92000 10.83000 0.09000 0.83102 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.55000 10.46000 0.09000 0.86042 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.74000 9.59000 0.15000 1.56413 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.50000 9.36000 0.14000 1.49573 永豐趨勢平衡基金 38.45000 38.46000 -0.01000 -0.02600 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.62710 11.62600 0.00110 0.00946 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.54150 9.53780 0.00370 0.03879 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.79640 9.79260 0.00380 0.03880 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.54160 9.54290 -0.00130 -0.01362 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.71500 9.71640 -0.00140 -0.01441 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.55370 9.55150 0.00220 0.02303 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.93870 9.93650 0.00220 0.02214 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.51880 9.51920 -0.00040 -0.00420 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.77270 9.77310 -0.00040 -0.00409 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.03000 10.17000 -0.14000 -1.37660 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 8.79000 8.91000 -0.12000 -1.34680 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.39000 9.51000 -0.12000 -1.26183 兆豐國際中小基金 13.30000 13.27000 0.03000 0.22607 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 13.05000 13.21000 -0.16000 -1.21120 兆豐國際中國A股基金(台幣) 17.19000 17.39000 -0.20000 -1.15009 兆豐國際中國A股基金(美金) 17.04000 17.24000 -0.20000 -1.16009 兆豐國際生命科學基金 16.33000 15.76000 0.57000 3.61675 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.19180 10.10520 0.08660 0.85698 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.39680 10.30440 0.09240 0.89670 兆豐國際全球基金 31.03000 30.32000 0.71000 2.34169 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.30140 10.30080 0.00060 0.00582 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.11570 10.12170 -0.00600 -0.05928 兆豐國際國民基金 19.33000 19.19000 0.14000 0.72955 兆豐國際第一基金 11.54000 11.44000 0.10000 0.87413 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.03290 10.04250 -0.00960 -0.09559 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.92810 7.93570 -0.00760 -0.09577 兆豐國際萬全基金 18.64000 18.52000 0.12000 0.64795 兆豐國際電子基金 22.34000 22.18000 0.16000 0.72137 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 20.89000 20.84000 0.05000 0.23992 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.40000 17.49000 -0.09000 -0.51458 兆豐國際豐台灣基金 31.09000 30.94000 0.15000 0.48481 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.51020 12.51010 0.00010 0.00080 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.96500 9.95530 0.00970 0.09744 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.93360 9.92800 0.00560 0.05641 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 9.95270 9.94750 0.00520 0.05227 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 9.96660 9.95700 0.00960 0.09641 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 9.94090 9.93520 0.00570 0.05737 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 9.95180 9.94650 0.00530 0.05329 合庫台灣基金 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101 合庫全球高收益債券基金A類型 11.12540 11.10810 0.01730 0.15574 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.97750 11.95060 0.02690 0.22509 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.71510 10.69380 0.02130 0.19918 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.47620 11.45320 0.02300 0.20082 合庫全球高收益債券基金B類型 8.06130 8.04870 0.01260 0.15655 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.37010 9.34930 0.02080 0.22248 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.93360 8.91590 0.01770 0.19852 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.82690 8.80950 0.01740 0.19751 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.18210 9.16390 0.01820 0.19861 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.50000 10.40000 0.10000 0.96154 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.24000 11.12000 0.12000 1.07914 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.61000 9.51000 0.10000 1.05152 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.45000 10.34000 0.11000 1.06383 合庫全球新興市場基金 8.77000 8.65000 0.12000 1.38728 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.61000 9.58000 0.03000 0.31315 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 9.84000 9.80000 0.04000 0.40816 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 8.95000 8.93000 0.02000 0.22396 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.18000 9.15000 0.03000 0.32787 合庫貨幣市場基金 10.13610 10.13600 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.37080 9.35980 0.01100 0.11752 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.63250 9.62160 0.01090 0.11329 合庫新興多重收益基金A類型 9.94820 9.94020 0.00800 0.08048 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.36510 11.34990 0.01520 0.13392 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.55710 13.51930 0.03780 0.27960 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.60700 8.59740 0.00960 0.11166 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.29680 9.28630 0.01050 0.11307 合庫新興多重收益基金B類型 7.75700 7.75080 0.00620 0.07999 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.60200 8.59050 0.01150 0.13387 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.98400 9.95620 0.02780 0.27922 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.61000 9.61000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.58000 9.58000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 9.82000 9.79000 0.03000 0.30644 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 9.76000 9.73000 0.03000 0.30832 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 9.88000 9.85000 0.03000 0.30457 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 9.82000 9.79000 0.03000 0.30644 安本標準兩岸價值基金 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.05000 9.90000 0.15000 1.51515 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.29000 10.15000 0.14000 1.37931 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.76000 9.67000 0.09000 0.93071 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.00000 9.92000 0.08000 0.80645 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.02350 11.02260 0.00090 0.00817 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.88490 9.87070 0.01420 0.14386 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.76550 9.75780 0.00770 0.07891 安聯中國東協基金 14.46000 14.37000 0.09000 0.62630 安聯中國策略基金-美元 9.42000 9.54000 -0.12000 -1.25786 安聯中國策略基金-新臺幣 12.23000 12.40000 -0.17000 -1.37097 安聯中華新思路基金-人民幣 12.11000 12.21000 -0.10000 -0.81900 安聯中華新思路基金-美元 11.21000 11.28000 -0.07000 -0.62057 安聯中華新思路基金-新臺幣 10.54000 10.63000 -0.09000 -0.84666 安聯台灣大壩基金 24.73000 24.60000 0.13000 0.52846 安聯台灣科技基金 38.87000 38.57000 0.30000 0.77781 安聯台灣貨幣市場基金 12.49950 12.49930 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 26.63000 26.44000 0.19000 0.71861 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.10850 10.10900 -0.00050 -0.00495 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.00760 15.00990 -0.00230 -0.01532 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.56290 9.56440 -0.00150 -0.01568 安聯四季成長組合基金-美元 11.09000 10.94000 0.15000 1.37112 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.39000 11.24000 0.15000 1.33452 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.34740 12.34530 0.00210 0.01701 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.12340 10.12420 -0.00080 -0.00790 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.19530 12.19680 -0.00150 -0.01230 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.40850 9.40690 0.00160 0.01701 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.26090 9.26160 -0.00070 -0.00756 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.92000 8.92110 -0.00110 -0.01233 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.15000 11.05000 0.10000 0.90498 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.09000 11.00000 0.09000 0.81818 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.83000 10.75000 0.08000 0.74419 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.97000 9.88000 0.09000 0.91093 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.42000 9.34000 0.08000 0.85653 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.03000 10.93000 0.10000 0.91491 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.57000 10.49000 0.08000 0.76263 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.82000 9.73000 0.09000 0.92497 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.42000 9.35000 0.07000 0.74866 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.08530 12.08130 0.00400 0.03311 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.97830 10.97510 0.00320 0.02916 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.63890 10.63650 0.00240 0.02256 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.84690 8.84440 0.00250 0.02827 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.63640 8.63390 0.00250 0.02896 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.34420 8.34230 0.00190 0.02278 安聯全球人口趨勢基金 11.35000 11.15000 0.20000 1.79372 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.85000 9.45000 0.40000 4.23280 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 37.18000 35.67000 1.51000 4.23325 安聯全球油礦金趨勢基金 8.60000 8.52000 0.08000 0.93897 安聯全球債券基金-A類型(累積) 11.92040 11.92380 -0.00340 -0.02851 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.29470 10.29760 -0.00290 -0.02816 安聯全球新興市場基金 16.51000 16.37000 0.14000 0.85522 安聯全球農金趨勢基金 9.89000 9.68000 0.21000 2.16942 安聯全球綠能趨勢基金 8.57000 8.40000 0.17000 2.02381 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.42000 10.26000 0.16000 1.55945 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.20000 10.05000 0.15000 1.49254 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 10.12000 9.96000 0.16000 1.60643 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.01000 9.86000 0.15000 1.52130 安聯亞洲動態策略基金 20.98000 20.80000 0.18000 0.86538 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.09110 10.09200 -0.00090 -0.00892 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.79540 9.79630 -0.00090 -0.00919 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 82.95580 83.04250 -0.08670 -0.10440 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.27840 12.29120 -0.01280 -0.10414 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.58320 64.64850 -0.06530 -0.10101 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.48000 9.48990 -0.00990 -0.10432 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.57990 2.58160 -0.00170 -0.06585 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.41050 10.41930 -0.00880 -0.08446 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.19090 2.19260 -0.00170 -0.07753 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.60380 8.61110 -0.00730 -0.08477 宏利台灣動力基金 27.66000 27.64000 0.02000 0.07236 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.89200 9.84000 0.05200 0.52846 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.72340 9.67890 0.04450 0.45976 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.72790 7.68740 0.04050 0.52684 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.72080 7.68430 0.03650 0.47499 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.67000 10.52000 0.15000 1.42586 宏利全球債券組合基金 12.98410 12.98020 0.00390 0.03005 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.76460 2.76350 0.00110 0.03980 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.62510 11.62550 -0.00040 -0.00344 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.57660 8.57680 -0.00020 -0.00233 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.42460 2.42500 -0.00040 -0.01649 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.84440 10.85000 -0.00560 -0.05161 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.23830 3.22280 0.01550 0.48095 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.52200 0.51980 0.00220 0.42324 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.12000 15.05000 0.07000 0.46512 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.82060 11.80000 0.02060 0.17458 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.47120 10.45500 0.01620 0.15495 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.14850 10.13540 0.01310 0.12925 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.85490 8.83960 0.01530 0.17308 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.45220 8.43920 0.01300 0.15404 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.36980 8.35910 0.01070 0.12800 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.31740 8.30540 0.01200 0.14448 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 9.81000 9.79000 0.02000 0.20429 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.76990 2.76330 0.00660 0.23884 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.40130 0.40050 0.00080 0.19975 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.19260 12.17090 0.02170 0.17829 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.91320 0.91140 0.00180 0.19750 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.33400 7.32060 0.01340 0.18305 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.03010 2.02540 0.00470 0.23205 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29180 0.29120 0.00060 0.20604 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.97440 8.95790 0.01650 0.18419 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32710 0.32640 0.00070 0.21446 宏利萬利貨幣市場基金 13.64800 13.64790 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.34000 2.32000 0.02000 0.86207 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.63000 10.56000 0.07000 0.66288 宏利臺灣股息收益基金 24.43000 24.31000 0.12000 0.49362 宏利澳幣保本基金 12.14980 12.14180 0.00800 0.06589 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.83000 9.81000 0.02000 0.20387 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.67000 9.64000 0.03000 0.31120 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.12000 10.09000 0.03000 0.29732 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.77000 9.74000 0.03000 0.30801 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.24000 10.21000 0.03000 0.29383 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.74000 10.72000 0.02000 0.18657 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.75000 10.71000 0.04000 0.37348 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.45000 10.42000 0.03000 0.28791 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.96000 10.90000 0.06000 0.55046 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.48000 10.42000 0.06000 0.57582 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.54000 9.49000 0.05000 0.52687 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.29000 11.23000 0.06000 0.53428 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.22710 10.26750 -0.04040 -0.39347 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.42910 9.45300 -0.02390 -0.25283 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.89110 8.91940 -0.02830 -0.31729 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.68270 10.71670 -0.03400 -0.31726 貝萊德亞美利加收益基金 9.04000 8.99000 0.05000 0.55617 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.76000 9.70000 0.06000 0.61856 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.67000 9.58000 0.09000 0.93946 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.54000 9.41000 0.13000 1.38151 貝萊德新台幣基金 12.93850 12.93840 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 23.96000 23.89000 0.07000 0.29301 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.26190 11.26050 0.00140 0.01243 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.88270 9.87840 0.00430 0.04353 保德信大中華基金-人民幣 8.75000 8.77000 -0.02000 -0.22805 保德信大中華基金-美元 8.59000 8.61000 -0.02000 -0.23229 保德信大中華基金-新台幣 25.64000 25.70000 -0.06000 -0.23346 保德信中小型股基金 37.01000 36.77000 0.24000 0.65271 保德信中國中小基金-人民幣 7.79000 7.99000 -0.20000 -2.50313 保德信中國中小基金-美元 7.47000 7.65000 -0.18000 -2.35294 保德信中國中小基金-新臺幣 7.23000 7.41000 -0.18000 -2.42915 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 8.86930 8.90330 -0.03400 -0.38188 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 8.94350 8.97980 -0.03630 -0.40424 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 8.99630 9.03130 -0.03500 -0.38754 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.73710 9.77490 -0.03780 -0.38670 保德信中國品牌基金-人民幣 8.13000 8.20000 -0.07000 -0.85366 保德信中國品牌基金-美元 8.13000 8.20000 -0.07000 -0.85366 保德信中國品牌基金-新臺幣 8.79000 8.86000 -0.07000 -0.79007 保德信台商全方位基金 31.42000 31.29000 0.13000 0.41547 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 28.73000 28.15000 0.58000 2.06039 保德信全球消費商機基金 17.96000 17.70000 0.26000 1.46893 保德信全球基礎建設基金 12.13000 11.96000 0.17000 1.42140 保德信全球資源基金 8.02000 7.96000 0.06000 0.75377 保德信全球醫療生化基金-美元 10.37000 10.07000 0.30000 2.97915 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 34.45000 33.48000 0.97000 2.89725 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 9.99980 0.00000 9.99980 0.00000 保德信印度機會債券基金－美元累積型 9.99980 0.00000 9.99980 0.00000 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 9.99980 0.00000 9.99980 0.00000 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 9.99980 0.00000 9.99980 0.00000 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.59210 9.55510 0.03700 0.38723 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.42640 10.38630 0.04010 0.38609 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.13080 9.10160 0.02920 0.32082 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.90910 9.87740 0.03170 0.32093 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.13450 8.12990 0.00460 0.05658 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.77230 10.76620 0.00610 0.05666 保德信亞太基金 19.75000 19.64000 0.11000 0.56008 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.41930 8.42440 -0.00510 -0.06054 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.20160 11.20840 -0.00680 -0.06067 保德信店頭市場基金 26.04000 25.81000 0.23000 0.89113 保德信拉丁美洲基金 7.34000 7.18000 0.16000 2.22841 保德信金平衡基金 28.52000 28.55000 -0.03000 -0.10508 保德信金滿意基金 38.21000 38.06000 0.15000 0.39411 保德信科技島基金 22.95000 22.80000 0.15000 0.65789 保德信高成長基金 84.04000 83.92000 0.12000 0.14299 保德信第一基金 23.10000 23.03000 0.07000 0.30395 保德信貨幣市場基金 15.77880 15.77860 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.42290 10.31020 0.11270 1.09309 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.62410 10.51590 0.10820 1.02892 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.66750 10.57110 0.09640 0.91192 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.18100 10.09550 0.08550 0.84691 保德信新世紀基金 9.99000 10.04000 -0.05000 -0.49801 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 7.99090 7.98760 0.00330 0.04131 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.86250 10.85800 0.00450 0.04144 保德信新興趨勢組合基金 10.54000 10.30000 0.24000 2.33010 保德信瑞騰基金 15.55000 15.55000 0.00000 0.00000 保德信歐洲組合基金 10.07000 9.92000 0.15000 1.51210 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.71040 9.69590 0.01450 0.14955 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.01890 10.00390 0.01500 0.14994 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.68010 9.66390 0.01620 0.16763 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.84260 9.82360 0.01900 0.19341 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.75610 9.73330 0.02280 0.23425 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.90960 9.88630 0.02330 0.23568 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.64630 9.63250 0.01380 0.14326 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.76910 9.75520 0.01390 0.14249 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.08380 10.06620 0.01760 0.17484 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.05170 10.02540 0.02630 0.26233 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.05170 10.02540 0.02630 0.26233 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 9.98980 9.97450 0.01530 0.15339 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 9.98980 9.97450 0.01530 0.15339 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.92750 9.90320 0.02430 0.24538 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.11740 10.09290 0.02450 0.24274 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.83990 9.82470 0.01520 0.15471 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.93590 9.92040 0.01550 0.15624 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.60890 9.58340 0.02550 0.26609 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.44710 9.42900 0.01810 0.19196 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.06120 10.03340 0.02780 0.27707 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.05910 10.03150 0.02760 0.27513 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.14050 10.12170 0.01880 0.18574 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.21760 10.19670 0.02090 0.20497 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.07920 10.06210 0.01710 0.16994 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.07970 10.06260 0.01710 0.16994 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.94390 1.94450 -0.00060 -0.03086 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.67490 2.67540 -0.00050 -0.01869 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29100 0.29110 -0.00010 -0.03435 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.43400 0.43410 -0.00010 -0.02304 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.33910 8.33890 0.00020 0.00240 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.68020 11.68170 -0.00150 -0.01284 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.41570 9.41440 0.00130 0.01381 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.59720 11.59730 -0.00010 -0.00086 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.47340 8.47290 0.00050 0.00590 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.47380 10.47310 0.00070 0.00668 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.15070 10.13620 0.01450 0.14305 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.08030 10.06060 0.01970 0.19581 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.04930 10.03900 0.01030 0.10260 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.68590 10.67550 0.01040 0.09742 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.98630 9.97400 0.01230 0.12332 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.72290 9.71240 0.01050 0.10811 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.10610 10.09510 0.01100 0.10896 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.73420 9.72570 0.00850 0.08740 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.97690 9.96100 0.01590 0.15962 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.48550 10.44570 0.03980 0.38102 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.13270 6.11140 0.02130 0.34853 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.65090 10.61400 0.03690 0.34765 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.65310 11.65300 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 16.70000 16.56000 0.14000 0.84541 施羅德樂活中小基金-I類型 3818.34000 3787.12000 31.22000 0.82437 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 9.81240 9.85070 -0.03830 -0.38880 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 10.75030 10.78540 -0.03510 -0.32544 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.01480 10.04870 -0.03390 -0.33736 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.67900 8.71280 -0.03380 -0.38793 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.03230 9.06180 -0.02950 -0.32554 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.86320 8.89320 -0.03000 -0.33734 柏瑞中國平衡基金-N類型 9.95040 9.98920 -0.03880 -0.38842 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.42260 10.45670 -0.03410 -0.32611 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.37200 10.40710 -0.03510 -0.33727 柏瑞五國金勢力建設基金 6.27000 6.16000 0.11000 1.78571 柏瑞巨人基金 11.72000 11.70000 0.02000 0.17094 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.66060 13.66050 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 15.56000 15.43000 0.13000 0.84251 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.53410 13.52050 0.01360 0.10059 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.88860 11.87050 0.01810 0.15248 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.48110 12.46400 0.01710 0.13720 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.78640 8.77760 0.00880 0.10026 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.74790 6.74110 0.00680 0.10087 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.69380 8.68050 0.01330 0.15322 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.43460 8.42900 0.00560 0.06644 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.67420 10.65950 0.01470 0.13791 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.30210 8.29060 0.01150 0.13871 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.06500 12.04660 0.01840 0.15274 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.72500 11.71320 0.01180 0.10074 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.96620 11.95830 0.00790 0.06606 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.36170 11.34610 0.01560 0.13749 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.94280 8.93380 0.00900 0.10074 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.71450 9.69970 0.01480 0.15258 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.64020 9.63380 0.00640 0.06643 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.49290 9.47990 0.01300 0.13713 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.37280 9.35980 0.01300 0.13889 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.15620 10.15100 0.00520 0.05123 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.01780 10.00920 0.00860 0.08592 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.88570 9.87720 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9.54160 9.54280 -0.00120 -0.01257 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.43670 10.44100 -0.00430 -0.04118 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.10240 11.10550 -0.00310 -0.02791 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.92140 10.92280 -0.00140 -0.01282 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 8.99980 9.00350 -0.00370 -0.04110 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.67740 9.68020 -0.00280 -0.02893 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.54210 9.54330 -0.00120 -0.01257 柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.05000 12.02000 0.03000 0.24958 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 12.80000 12.77000 0.03000 0.23493 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 8.39000 8.37000 0.02000 0.23895 柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.90000 7.89000 0.01000 0.12674 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.72000 8.70000 0.02000 0.22989 柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.43000 10.41000 0.02000 0.19212 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.44000 10.42000 0.02000 0.19194 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.67000 10.64000 0.03000 0.28195 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 11.95000 11.89000 0.06000 0.50463 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 12.13000 12.07000 0.06000 0.49710 柏瑞拉丁美洲基金 10.15000 9.89000 0.26000 2.62892 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.30830 11.30500 0.00330 0.02919 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.36520 7.36300 0.00220 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柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.32610 9.32200 0.00410 0.04398 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.64300 10.63750 0.00550 0.05170 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.01420 10.01310 0.00110 0.01099 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.15400 10.14960 0.00440 0.04335 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.62890 9.62400 0.00490 0.05091 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 8.95050 8.94960 0.00090 0.01006 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.85420 8.85270 0.00150 0.01694 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.35020 9.34610 0.00410 0.04387 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.83410 11.81240 0.02170 0.18371 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.28880 11.26250 0.02630 0.23352 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.70250 10.67880 0.02370 0.22194 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 6.97850 6.96570 0.01280 0.18376 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.70860 8.68840 0.02020 0.23249 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.30610 9.28550 0.02060 0.22185 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.17300 10.15440 0.01860 0.18317 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.71950 10.69580 0.02370 0.22158 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.42620 9.40430 0.02190 0.23287 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.90000 8.88370 0.01630 0.18348 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.50450 9.48350 0.02100 0.22144 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.18740 11.19860 -0.01120 -0.10001 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.76150 11.77080 -0.00930 -0.07901 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.77080 10.77870 -0.00790 -0.07329 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.06770 9.07680 -0.00910 -0.10026 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.58150 9.58910 -0.00760 -0.07926 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.57810 9.58510 -0.00700 -0.07303 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.08580 11.09460 -0.00880 -0.07932 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.98150 9.99150 -0.01000 -0.10009 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.26300 10.27050 -0.00750 -0.07302 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.46670 9.47620 -0.00950 -0.10025 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.22140 9.23070 -0.00930 -0.10075 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.80180 9.80960 -0.00780 -0.07951 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.34010 9.34690 -0.00680 -0.07275 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.74000 17.60000 0.14000 0.79545 柏瑞旗艦全球成長組合基金 16.41000 16.23000 0.18000 1.10906 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.83130 12.82570 0.00560 0.04366 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.33450 10.22780 0.10670 1.04324 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.29270 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國泰中國內需增長基金美元I級別 0.62050 0.62490 -0.00440 -0.70411 國泰中國內需增長基金美元級別 0.58420 0.58840 -0.00420 -0.71380 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.20650 2.20930 -0.00280 -0.12674 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.65540 9.65940 -0.00400 -0.04141 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.11260 8.11590 -0.00330 -0.04066 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31480 0.31480 0.00000 0.00000 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.55790 11.55690 0.00100 0.00865 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.66790 1.66560 0.00230 0.13809 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.95230 9.94780 0.00450 0.04524 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32710 0.32670 0.00040 0.12244 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 3.77570 3.83280 -0.05710 -1.48977 國泰中國新興戰略基金台幣級別 16.88000 17.12000 -0.24000 -1.40187 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.54150 0.54890 -0.00740 -1.34815 國泰中港台基金人民幣級別 2.73130 2.80300 -0.07170 -2.55797 國泰中港台基金台幣級別 12.22000 12.53000 -0.31000 -2.47406 國泰中港台基金美元級別 0.39660 0.40640 -0.00980 -2.41142 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 28.23000 27.85000 0.38000 1.36445 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.20000 12.46000 -0.26000 -2.08668 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 37.50000 36.03000 1.47000 4.07993 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.44370 10.44250 0.00120 0.01149 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.25270 10.25160 0.00110 0.01073 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.27660 10.27550 0.00110 0.01071 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33740 0.33720 0.00020 0.05931 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.33110 0.33080 0.00030 0.09069 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.33180 0.33150 0.00030 0.09050 國泰台灣貨幣市場基金 12.41820 12.41810 0.00010 0.00081 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.45350 2.41850 0.03500 1.44718 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.99000 10.83000 0.16000 1.47738 國泰全球高股息基金-美金級別 0.35520 0.34970 0.00550 1.57278 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.49980 0.49290 0.00690 1.39988 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.83000 12.65000 0.18000 1.42292 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.44120 0.43480 0.00640 1.47194 國泰全球資源基金台幣級別 5.78000 5.72000 0.06000 1.04895 國泰全球資源基金美元級別 0.18400 0.18200 0.00200 1.09890 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.40570 0.40190 0.00380 0.94551 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.36540 0.36200 0.00340 0.93923 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.43090 0.42690 0.00400 0.93699 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.87000 10.77000 0.10000 0.92851 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.64000 9.55000 0.09000 0.94241 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.51350 0.50960 0.00390 0.76531 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.58000 20.32000 0.26000 1.27953 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.32000 21.29000 0.03000 0.14091 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.40590 2.40340 0.00250 0.10402 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.78590 10.76560 0.02030 0.18856 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 9.61860 9.60050 0.01810 0.18853 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.34920 0.34840 0.00080 0.22962 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.31140 0.31070 0.00070 0.22530 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48820 0.48790 0.00030 0.06149 國泰亞洲成長基金台幣級別 10.90000 10.86000 0.04000 0.36832 國泰亞洲成長基金美元級別 0.36420 0.36260 0.00160 0.44126 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 17.94000 17.69000 0.25000 1.41323 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.58010 0.57180 0.00830 1.45156 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型) 17.94000 17.70000 0.24000 1.35593 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型) 0.81240 0.80190 0.01050 1.30939 國泰科技生化基金 27.89000 27.79000 0.10000 0.35984 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 27.76000 27.20000 0.56000 2.05882 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.17000 13.48000 -0.31000 -2.29970 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 38.00480 37.95640 0.04840 0.12751 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 20.33680 20.39220 -0.05540 -0.27167 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 17.67600 17.59070 0.08530 0.48492 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.40600 39.35480 0.05120 0.13010 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 41.13550 41.09920 0.03630 0.08832 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.68470 43.65110 0.03360 0.07697 國泰紐幣2021保本基金 12.25990 12.26340 -0.00350 -0.02854 國泰紐幣八年期保本基金 12.55120 12.55780 -0.00660 -0.05256 國泰紐幣保本基金 12.49180 12.49120 0.00060 0.00480 國泰國泰基金台幣I級別 18.88000 18.89000 -0.01000 -0.05294 國泰國泰基金台幣級別 18.88000 18.89000 -0.01000 -0.05294 國泰富時中國A50基金 17.53000 17.50000 0.03000 0.17143 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.39000 10.36000 0.03000 0.28958 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33470 0.33350 0.00120 0.35982 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47790 0.47710 0.00080 0.16768 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 11.39000 11.23000 0.16000 1.42476 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.36680 0.36150 0.00530 1.46611 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.52390 0.51720 0.00670 1.29544 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.59000 10.47000 0.12000 1.14613 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.10000 9.99000 0.11000 1.10110 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.34110 0.33700 0.00410 1.21662 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48710 0.48210 0.00500 1.03713 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.58410 10.57000 0.01410 0.13340 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.51200 7.50200 0.01000 0.13330 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35800 0.35740 0.00060 0.16788 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.24290 0.24250 0.00040 0.16495 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.14570 2.16030 -0.01460 -0.67583 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 9.56050 9.61860 -0.05810 -0.60404 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.30830 0.31000 -0.00170 -0.54839 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 40.05550 40.05200 0.00350 0.00874 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 16.89000 17.24000 -0.35000 -2.03016 國泰新興市場基金台幣級別 11.31000 11.31000 0.00000 0.00000 國泰新興市場基金美元級別 0.36600 0.36560 0.00040 0.10941 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.28350 2.28120 0.00230 0.10082 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.48710 1.48560 0.00150 0.10097 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.34070 0.33990 0.00080 0.23536 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33770 0.33670 0.00100 0.29700 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22410 0.22360 0.00050 0.22361 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.44050 10.41780 0.02270 0.21790 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.67170 6.65720 0.01450 0.21781 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.79000 14.88000 -0.09000 -0.60484 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 30.70000 30.35000 0.35000 1.15321 國泰價值卓越基金 12.64000 12.58000 0.06000 0.47695 國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.38000 10.17000 0.21000 2.06490 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.35310 0.34540 0.00770 2.22930 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.68480 38.69040 -0.00560 -0.01447 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 20.13000 19.61000 0.52000 2.65171 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 18.52000 18.28000 0.24000 1.31291 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 18.02000 17.93000 0.09000 0.50195 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.05900 12.05630 0.00270 0.02239 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39580 0.39570 0.00010 0.02527 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.59470 9.60050 -0.00580 -0.06041 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.23040 8.23210 -0.00170 -0.02065 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.74510 10.75170 -0.00660 -0.06139 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.33250 9.33440 -0.00190 -0.02035 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.22810 11.22720 0.00090 0.00802 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.82040 9.81190 0.00850 0.08663 第一金大中華基金 23.98000 23.96000 0.02000 0.08347 第一金小型精選基金 30.14000 29.89000 0.25000 0.83640 第一金中國世紀基金-人民幣 11.65000 11.69000 -0.04000 -0.34217 第一金中國世紀基金-美元 7.23610 7.25280 -0.01670 -0.23026 第一金中國世紀基金-美元-N 7.23670 7.25340 -0.01670 -0.23024 第一金中國世紀基金-新臺幣 8.53000 8.56000 -0.03000 -0.35047 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 8.53000 8.55000 -0.02000 -0.23392 第一金中概平衡基金 22.58000 22.53000 0.05000 0.22193 第一金台灣貨幣市場基金 15.26160 15.26140 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.96500 177.96200 0.00300 0.00169 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.82500 9.51910 0.30590 3.21354 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.82510 9.51920 0.30590 3.21351 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.03000 9.72000 0.31000 3.18930 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.03000 9.72000 0.31000 3.18930 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 13.67310 13.30010 0.37300 2.80449 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 13.67380 13.30130 0.37250 2.80048 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 13.16000 12.81000 0.35000 2.73224 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 13.17000 12.82000 0.35000 2.73011 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.62270 9.57110 0.05160 0.53912 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.62560 9.57400 0.05160 0.53896 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.29780 9.25140 0.04640 0.50155 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.32230 9.27580 0.04650 0.50130 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.15760 10.10310 0.05450 0.53944 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.82820 9.77900 0.04920 0.50312 第一金全球大趨勢基金 23.21000 22.58000 0.63000 2.79008 第一金全球不動產證券化基金A 7.91090 7.81930 0.09160 1.17146 第一金全球不動產證券化基金B 5.59650 5.53170 0.06480 1.17143 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.29240 9.13290 0.15950 1.74643 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.29350 9.13410 0.15940 1.74511 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.00000 8.85000 0.15000 1.69492 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.00000 8.85000 0.15000 1.69492 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.72760 9.56060 0.16700 1.74675 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.72890 9.56200 0.16690 1.74545 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.43000 9.26000 0.17000 1.83585 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.43000 9.27000 0.16000 1.72600 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.45520 8.37980 0.07540 0.89978 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.06010 9.97030 0.08980 0.90068 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.59580 9.58770 0.00810 0.08448 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.59460 9.58710 0.00750 0.07823 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.89110 7.88530 0.00580 0.07355 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.76150 8.75720 0.00430 0.04910 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.76200 8.75770 0.00430 0.04910 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.23480 11.22600 0.00880 0.07839 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.23570 11.22690 0.00880 0.07838 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.00160 9.99420 0.00740 0.07404 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.80360 14.79640 0.00720 0.04866 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 13.32000 13.01820 0.30180 2.31829 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 13.33670 13.03450 0.30220 2.31846 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.60000 12.32000 0.28000 2.27273 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.63000 12.35000 0.28000 2.26721 第一金亞洲科技基金 17.55000 17.45000 0.10000 0.57307 第一金亞洲新興市場基金 12.45000 12.38000 0.07000 0.56543 第一金店頭市場基金 7.63000 7.58000 0.05000 0.65963 第一金創新趨勢基金 20.17000 20.07000 0.10000 0.49826 第一金電子基金 28.15000 28.06000 0.09000 0.32074 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 18.51000 18.46000 0.05000 0.27086 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 20.57000 20.69000 -0.12000 -0.57999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一大中華中小基金(人民幣) 6.93000 7.06000 -0.13000 -1.84136 統一大中華中小基金(美元) 6.30000 6.41000 -0.11000 -1.71607 統一大中華中小基金(新台幣) 9.33000 9.50000 -0.17000 -1.78947 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.19000 10.12000 0.07000 0.69170 統一大東協高股息基金(美元) 9.41000 9.34000 0.07000 0.74946 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.72000 9.65000 0.07000 0.72539 統一大滿貫基金-A類型 29.58000 29.36000 0.22000 0.74932 統一大滿貫基金-I類型 29.58000 29.36000 0.22000 0.74932 統一大龍印基金 13.24000 13.15000 0.09000 0.68441 統一大龍騰中國基金(人民幣) 7.88000 8.05000 -0.17000 -2.11180 統一大龍騰中國基金(美元) 7.17000 7.31000 -0.14000 -1.91518 統一大龍騰中國基金(新台幣) 8.16000 8.33000 -0.17000 -2.04082 統一中小基金 21.61000 21.48000 0.13000 0.60521 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.82330 9.84820 -0.02490 -0.25284 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.10730 9.11300 -0.00570 -0.06255 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.84240 8.85100 -0.00860 -0.09716 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.78090 11.81080 -0.02990 -0.25316 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.85800 10.86480 -0.00680 -0.06259 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.52800 10.53830 -0.01030 -0.09774 統一台灣動力基金 14.49000 14.43000 0.06000 0.41580 統一全天候基金-A類型 98.51000 98.66000 -0.15000 -0.15204 統一全天候基金-I類型 98.61000 98.76000 -0.15000 -0.15188 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.64540 8.57070 0.07470 0.87157 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.30320 8.21570 0.08750 1.06503 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.28140 8.19620 0.08520 1.03951 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.01070 8.93280 0.07790 0.87207 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.66140 8.57020 0.09120 1.06415 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.63150 8.54270 0.08880 1.03948 統一全球債券組合基金 11.91510 11.90850 0.00660 0.05542 統一全球新科技基金(人民幣) 15.94000 15.52000 0.42000 2.70619 統一全球新科技基金(美元) 14.91000 14.50000 0.41000 2.82759 統一全球新科技基金(新台幣) 14.32000 13.94000 0.38000 2.72597 統一亞太基金 23.18000 23.13000 0.05000 0.21617 統一亞洲大金磚基金 11.52000 11.43000 0.09000 0.78740 統一奔騰基金 51.76000 51.38000 0.38000 0.73959 統一強棒貨幣市場基金 16.67020 16.67000 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 8.97000 9.11000 -0.14000 -1.53677 統一強漢基金(美元) 8.03000 8.14000 -0.11000 -1.35135 統一強漢基金(新台幣) 21.17000 21.48000 -0.31000 -1.44320 統一統信基金 25.45000 25.34000 0.11000 0.43410 統一黑馬基金 52.16000 51.80000 0.36000 0.69498 統一新亞洲科技能源基金 16.62000 16.55000 0.07000 0.42296 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.95700 7.93070 0.02630 0.33162 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.19490 10.16120 0.03370 0.33165 統一經建基金 41.34000 41.45000 -0.11000 -0.26538 統一龍馬基金 56.39000 55.79000 0.60000 1.07546 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 16.33000 16.26000 0.07000 0.43050 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 40.08000 39.82000 0.26000 0.65294 野村中國機會基金 11.86000 11.90000 -0.04000 -0.33613 野村巴西基金 6.04000 5.85000 0.19000 3.24786 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.62000 11.56000 0.06000 0.51903 野村台灣高股息基金 22.85000 22.74000 0.11000 0.48373 野村台灣運籌基金 31.11000 30.84000 0.27000 0.87549 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.43540 9.43150 0.00390 0.04135 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.35280 9.35130 0.00150 0.01604 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.43710 9.43610 0.00100 0.01060 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.75250 9.74840 0.00410 0.04206 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.59500 9.59350 0.00150 0.01564 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.53970 9.53870 0.00100 0.01048 野村平衡基金 17.19000 17.11000 0.08000 0.46756 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 8.90000 8.76000 0.14000 1.59817 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.38000 9.23000 0.15000 1.62514 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.93000 12.73000 0.20000 1.57109 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.75000 10.57000 0.18000 1.70293 野村全球生技醫療基金 17.66000 17.11000 0.55000 3.21449 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.00020 10.00010 0.00010 0.00100 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 9.94930 9.94890 0.00040 0.00402 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 9.94870 9.95020 -0.00150 -0.01508 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.00020 10.00010 0.00010 0.00100 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 9.94930 9.94880 0.00050 0.00503 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 9.94880 9.95030 -0.00150 -0.01507 野村全球品牌基金 26.08000 25.62000 0.46000 1.79547 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.99000 12.80000 0.19000 1.48438 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.00000 10.83000 0.17000 1.56971 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.63000 19.34000 0.29000 1.49948 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.29000 12.10000 0.19000 1.57025 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.02080 10.01600 0.00480 0.04792 野村全球短期收益基金-美元計價 10.43840 10.43550 0.00290 0.02779 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.33610 10.33440 0.00170 0.01645 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.33530 9.25800 0.07730 0.83495 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.09860 9.02490 0.07370 0.81663 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.71180 8.64400 0.06780 0.78436 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.14630 11.05410 0.09220 0.83408 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.62660 10.54050 0.08610 0.81685 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.24190 10.16210 0.07980 0.78527 野村成長基金 26.24000 26.14000 0.10000 0.38256 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.36700 8.32750 0.03950 0.47433 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.37120 8.33280 0.03840 0.46083 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.56210 8.52730 0.03480 0.40810 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 8.97620 8.93380 0.04240 0.47460 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 8.87180 8.83110 0.04070 0.46087 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.07290 9.03600 0.03690 0.40837 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 7.87000 7.85000 0.02000 0.25478 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.38000 11.35000 0.03000 0.26432 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.20780 9.20720 0.00060 0.00652 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.25110 9.25250 -0.00140 -0.01513 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.37900 9.38330 -0.00430 -0.04583 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 9.84080 9.83990 0.00090 0.00915 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.78730 9.78870 -0.00140 -0.01430 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.92760 9.93220 -0.00460 -0.04631 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.44800 8.44570 0.00230 0.02723 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.01030 9.00420 0.00610 0.06775 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.87520 8.87070 0.00450 0.05073 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.01160 13.00810 0.00350 0.02691 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.06140 12.05320 0.00820 0.06803 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.80290 9.79790 0.00500 0.05103 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 9.98250 9.96910 0.01340 0.13442 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.13470 10.11880 0.01590 0.15713 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.75430 9.73940 0.01490 0.15299 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.31000 9.29770 0.01230 0.13229 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.23890 11.22400 0.01490 0.13275 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.01080 9.93840 0.07240 0.72849 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.03900 10.95320 0.08580 0.78333 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.52110 10.44100 0.08010 0.76717 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.33850 10.26360 0.07490 0.72976 野村泰國基金 42.41000 42.24000 0.17000 0.40246 野村高科技基金 8.55000 8.51000 0.04000 0.47004 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.09260 9.97870 0.11390 1.14143 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.11490 9.99360 0.12130 1.21378 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.50690 10.39920 0.10770 1.03566 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.47410 9.36220 0.11190 1.19523 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.44390 9.33750 0.10640 1.13949 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.29820 9.18600 0.11220 1.22142 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.72470 11.58390 0.14080 1.21548 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.21150 13.08350 0.12800 0.97833 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.65060 10.52480 0.12580 1.19527 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.62360 10.50390 0.11970 1.13958 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.72390 10.59470 0.12920 1.21948 野村貨幣市場基金 16.27770 16.27750 0.00020 0.00123 野村新馬基金 15.17000 15.18000 -0.01000 -0.06588 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 9.96720 9.95990 0.00730 0.07329 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.81970 9.81340 0.00630 0.06420 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.87980 9.87990 -0.00010 -0.00101 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.76830 9.76280 0.00550 0.05634 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.74770 9.74830 -0.00060 -0.00615 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.76270 9.76370 -0.00100 -0.01024 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 9.84710 9.84160 0.00550 0.05589 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 9.80960 9.81020 -0.00060 -0.00612 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 9.79130 9.79220 -0.00090 -0.00919 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.82530 9.79530 0.03000 0.30627 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.77280 9.74770 0.02510 0.25750 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.75360 9.72930 0.02430 0.24976 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 9.82530 9.79520 0.03010 0.30729 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 9.77280 9.74770 0.02510 0.25750 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 9.75360 9.72930 0.02430 0.24976 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.05120 10.04750 0.00370 0.03683 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.84980 7.84660 0.00320 0.04078 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.72470 11.72000 0.00470 0.04010 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.77000 7.64000 0.13000 1.70157 野村精選貨幣市場基金 12.08410 12.08400 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.63000 11.34000 0.29000 2.55732 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.75000 10.48000 0.27000 2.57634 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.51000 10.26000 0.25000 2.43665 野村歐洲高股息基金季配型 7.79000 7.72000 0.07000 0.90674 野村歐洲高股息基金累積型 11.07000 10.97000 0.10000 0.91158 野村積極成長基金 11.06000 11.02000 0.04000 0.36298 野村優質基金-S類型新臺幣計價 7.94000 7.87000 0.07000 0.88945 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 28.91000 28.67000 0.24000 0.83711 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.32330 10.31080 0.01250 0.12123 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.54790 8.53590 0.01200 0.14058 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.88020 7.87170 0.00850 0.10798 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.80690 7.79940 0.00750 0.09616 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.72610 11.70970 0.01640 0.14005 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.53990 10.52850 0.01140 0.10828 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.47530 10.46530 0.01000 0.09555 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.35000 10.12000 0.23000 2.27273 野村環球基金-人民幣計價 15.75000 15.39000 0.36000 2.33918 野村環球基金-美元計價 12.26000 11.98000 0.28000 2.33723 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 17.21000 16.83000 0.38000 2.25787 野村鴻利基金 19.69000 19.56000 0.13000 0.66462 野村鴻揚貨幣市場基金 16.86510 16.86500 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 16.78000 16.63000 0.15000 0.90198 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.77000 8.63000 0.14000 1.62225 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.20000 12.06000 0.14000 1.16086 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.52000 9.50000 0.02000 0.21053 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.15000 14.13000 0.02000 0.14154 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.11450 10.11390 0.00060 0.00593 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.26830 13.26780 0.00050 0.00377 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.04130 10.03590 0.00540 0.05381 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 9.92860 9.91000 0.01860 0.18769 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.61740 9.60830 0.00910 0.09471 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.62000 9.60950 0.01050 0.10927 凱基台商天下基金 11.86000 11.83000 0.03000 0.25359 凱基台灣精五門基金 18.12000 17.97000 0.15000 0.83472 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 39.11510 39.07250 0.04260 0.10903 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 39.44700 39.35700 0.09000 0.22868 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 40.23470 40.19960 0.03510 0.08731 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.34000 10.23000 0.11000 1.07527 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.73000 9.65000 0.08000 0.82902 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.58470 10.46480 0.11990 1.14575 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.50000 12.47000 0.03000 0.24058 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.23130 11.18490 0.04640 0.41485 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.11000 11.07000 0.04000 0.36134 凱基凱旋貨幣市場基金 11.55100 11.55080 0.00020 0.00173 凱基開創基金 23.92000 23.82000 0.10000 0.41982 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 21.97000 21.32000 0.65000 3.04878 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.21140 20.56940 0.64200 3.12114 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 16.37000 16.27000 0.10000 0.61463 凱基新興市場中小基金-美元計價B 15.58360 15.47400 0.10960 0.70828 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.25000 7.15000 0.10000 1.39860 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 12.02000 11.80000 0.22000 1.86441 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.63220 11.40830 0.22390 1.96261 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 11.17000 10.96000 0.21000 1.91606 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.90380 11.59240 0.31140 2.68624 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.24000 11.93000 0.31000 2.59849 凱基護城河基金-台幣計價A 13.10000 12.81000 0.29000 2.26386 凱基護城河基金-美元計價B 12.78390 12.50190 0.28200 2.25566 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 13.63000 14.18000 -0.55000 -3.87870 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 34.32000 31.82000 2.50000 7.85669 富邦NASDAQ-100基金 30.60000 29.77000 0.83000 2.78804 富邦上証180基金 26.13000 26.02000 0.11000 0.42275 富邦大中華成長基金-(美元) 0.16880 0.16940 -0.00060 -0.35419 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.22000 5.24000 -0.02000 -0.38168 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 8.04000 8.07000 -0.03000 -0.37175 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 33.25000 32.93000 0.32000 0.97176 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.89430 10.89370 0.00060 0.00551 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.04570 10.04480 0.00090 0.00896 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.65790 9.65210 0.00580 0.06009 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.46190 9.46140 0.00050 0.00528 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 8.65300 8.65220 0.00080 0.00925 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.32480 8.31990 0.00490 0.05889 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.17180 20.17140 0.00040 0.00198 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.39510 11.39410 0.00100 0.00878 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.39550 10.38670 0.00880 0.08472 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.90370 12.90700 -0.00330 -0.02557 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.89570 1.89680 -0.00110 -0.05799 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.29810 9.30050 -0.00240 -0.02581 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.41410 1.41500 -0.00090 -0.06360 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.78930 11.78820 0.00110 0.00933 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.71290 1.71200 0.00090 0.05257 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.12260 10.12170 0.00090 0.00889 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.48960 1.48890 0.00070 0.04701 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.52000 14.83000 -0.31000 -2.09036 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 23.05000 22.08000 0.97000 4.39312 富邦日本東証基金 22.21000 21.85000 0.36000 1.64760 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 43.51000 43.57000 -0.06000 -0.13771 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 43.86000 44.12000 -0.26000 -0.58930 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 48.61000 48.57000 0.04000 0.08236 富邦台灣心基金 19.45000 19.42000 0.03000 0.15448 富邦台灣釆吉50基金 45.88000 45.87000 0.01000 0.02180 富邦台灣科技指數基金 51.10000 50.69000 0.41000 0.80884 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 40.64600 40.62310 0.02290 0.05637 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.59980 41.61400 -0.01420 -0.03412 富邦全球不動產基金-(美元) 0.28320 0.28030 0.00290 1.03461 富邦全球不動產基金-(新台幣) 8.95000 8.86000 0.09000 1.01580 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.52990 2.53370 -0.00380 -0.14998 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33760 0.33760 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.46510 10.46340 0.00170 0.01625 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.18860 2.19190 -0.00330 -0.15055 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32250 0.32250 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 8.99540 8.99400 0.00140 0.01557 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 21.43000 21.24000 0.19000 0.89454 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 15.03000 15.14000 -0.11000 -0.72655 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 27.67000 27.36000 0.31000 1.13304 富邦吉祥貨幣市場基金 15.65010 15.64990 0.00020 0.00128 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 39.78610 39.78900 -0.00290 -0.00729 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 39.22610 39.23310 -0.00700 -0.01784 富邦長紅基金 55.23000 55.07000 0.16000 0.29054 富邦科技基金 20.45000 20.30000 0.15000 0.73892 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.58220 40.64890 -0.06670 -0.16409 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 38.44070 38.41930 0.02140 0.05570 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 38.85000 38.88960 -0.03960 -0.10183 富邦恒生國企ETF基金 19.26000 19.19000 0.07000 0.36477 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.86000 14.92000 -0.06000 -0.40214 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 24.60000 24.45000 0.15000 0.61350 富邦高成長基金 21.24000 21.21000 0.03000 0.14144 富邦基金A類型 11.88000 11.84000 0.04000 0.33784 富邦基金I類型 11.88000 11.84000 0.04000 0.33784 富邦深証100基金 7.95000 7.89000 0.06000 0.76046 富邦富時歐洲ETF基金 19.81000 19.55000 0.26000 1.32992 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.41340 0.41300 0.00040 0.09685 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.28980 12.27320 0.01660 0.13525 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.43570 9.42310 0.01260 0.13371 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30390 0.30360 0.00030 0.09881 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.75160 8.73990 0.01170 0.13387 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 8.94510 8.90500 0.04010 0.45031 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.47060 9.43420 0.03640 0.38583 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 8.73390 8.69480 0.03910 0.44969 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.24040 9.20490 0.03550 0.38566 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.90000 18.96000 -0.06000 -0.31646 富邦精準基金 40.27000 40.23000 0.04000 0.09943 富邦精銳中小基金 9.64000 9.61000 0.03000 0.31217 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 15.52000 15.62000 -0.10000 -0.64020 富邦臺灣公司治理100基金 20.90000 20.93000 -0.03000 -0.14333 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 8.01000 8.06000 -0.05000 -0.62035 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 13.30000 13.15000 0.15000 1.14068 富邦標普美國特別股ETF基金 19.43000 19.43000 0.00000 0.00000 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 9.94590 9.93640 0.00950 0.09561 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 9.70560 9.68070 0.02490 0.25721 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.87880 9.86110 0.01770 0.17949 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.63490 9.62580 0.00910 0.09454 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.36070 9.33670 0.02400 0.25705 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.51050 9.49350 0.01700 0.17907 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 28.73000 28.77000 -0.04000 -0.13903 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.81810 9.77480 0.04330 0.44298 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.75940 9.71940 0.04000 0.41155 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.79350 9.75380 0.03970 0.40702 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.81800 9.77470 0.04330 0.44298 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 9.75940 9.71940 0.04000 0.41155 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 9.79350 9.75380 0.03970 0.40702 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.56760 8.58100 -0.01340 -0.15616 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.10120 9.11860 -0.01740 -0.19082 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.85520 8.87250 -0.01730 -0.19498 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.66830 9.68350 -0.01520 -0.15697 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.67740 9.69580 -0.01840 -0.18977 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.42180 9.44020 -0.01840 -0.19491 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.50590 9.52440 -0.01850 -0.19424 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.21140 8.21070 0.00070 0.00853 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.24890 9.25100 -0.00210 -0.02270 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.76650 8.76900 -0.00250 -0.02851 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.33500 10.33420 0.00080 0.00774 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.11150 10.11380 -0.00230 -0.02274 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.66280 9.66550 -0.00270 -0.02793 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 8.89990 8.90220 -0.00230 -0.02584 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.50600 9.50860 -0.00260 -0.02734 富達卓越領航全球組合基金 14.90000 14.73000 0.17000 1.15411 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.43810 8.43910 -0.00100 -0.01185 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.13510 9.13920 -0.00410 -0.04486 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.85350 8.85780 -0.00430 -0.04854 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.69540 9.69660 -0.00120 -0.01238 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.66650 9.67090 -0.00440 -0.04550 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.40640 9.41100 -0.00460 -0.04888 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 8.95410 8.95840 -0.00430 -0.04800 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.48800 9.49260 -0.00460 -0.04846 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.59000 8.69000 -0.10000 -1.15075 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.17000 9.25000 -0.08000 -0.86486 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.08000 8.16000 -0.08000 -0.98039 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.16000 7.21000 -0.05000 -0.69348 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.15000 8.20000 -0.05000 -0.60976 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 7.99000 8.04000 -0.05000 -0.62189 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.74760 9.75950 -0.01190 -0.12193 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.20030 9.20820 -0.00790 -0.08579 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.81100 8.82080 -0.00980 -0.11110 富蘭克林華美中華基金 10.93000 10.85000 0.08000 0.73733 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 18.03000 17.93000 0.10000 0.55772 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 18.47000 18.48000 -0.01000 -0.05411 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.73000 10.60000 0.13000 1.22642 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.45000 10.32000 0.13000 1.25969 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.80490 7.79540 0.00950 0.12187 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.88390 8.87010 0.01380 0.15558 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.62580 9.61090 0.01490 0.15503 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.18650 9.17530 0.01120 0.12207 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.12330 11.10490 0.01840 0.16569 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.70110 8.68680 0.01430 0.16462 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.07630 9.06140 0.01490 0.16443 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.36600 13.34560 0.02040 0.15286 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.26920 10.25350 0.01570 0.15312 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.15110 10.13640 0.01470 0.14502 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.62380 7.61280 0.01100 0.14449 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.06350 9.05030 0.01320 0.14585 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.75050 10.73840 0.01210 0.11268 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.53920 7.53080 0.00840 0.11154 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.98160 8.97150 0.01010 0.11258 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.44710 10.43130 0.01580 0.15147 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.66990 7.65830 0.01160 0.15147 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.08950 8.08170 0.00780 0.09651 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.06940 9.05790 0.01150 0.12696 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.89610 9.88350 0.01260 0.12749 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.52440 12.51230 0.01210 0.09670 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.22000 8.14000 0.08000 0.98280 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.47000 8.39000 0.08000 0.95352 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 9.12000 9.06000 0.06000 0.66225 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.62000 10.54000 0.08000 0.75901 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.72000 8.77000 -0.05000 -0.57013 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.47000 11.54000 -0.07000 -0.60659 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.02000 8.94000 0.08000 0.89485 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.29000 10.20000 0.09000 0.88235 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.51000 8.44000 0.07000 0.82938 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.70000 9.62000 0.08000 0.83160 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.26000 9.17000 0.09000 0.98146 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.20000 9.11000 0.09000 0.98793 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 9.96000 9.87000 0.09000 0.91185 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 8.97000 8.88000 0.09000 1.01351 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.69000 9.61000 0.08000 0.83247 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.69510 12.55230 0.14280 1.13764 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.61000 9.60000 0.01000 0.10417 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.61000 9.60000 0.01000 0.10417 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.67000 9.66000 0.01000 0.10352 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.54000 9.53000 0.01000 0.10493 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.54000 9.53000 0.01000 0.10493 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.59000 9.54000 0.05000 0.52411 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.84000 9.80000 0.04000 0.40816 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.48000 9.39000 0.09000 0.95847 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.72000 9.64000 0.08000 0.82988 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.25000 9.13000 0.12000 1.31435 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.49000 9.37000 0.12000 1.28068 富蘭克林華美第一富基金 34.21000 34.28000 -0.07000 -0.20420 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.31070 10.31060 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.09000 8.96000 0.13000 1.45089 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.53000 9.40000 0.13000 1.38298 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.32000 9.20000 0.12000 1.30435 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.77000 9.65000 0.12000 1.24352 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.38000 14.14000 0.24000 1.69731 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.31000 13.06000 0.25000 1.91424 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.48000 15.20000 0.28000 1.84211 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.82010 7.78710 0.03300 0.42378 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.85710 9.82160 0.03550 0.36145 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.41280 9.39500 0.01780 0.18946 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.89540 10.87480 0.02060 0.18943 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.72920 6.71850 0.01070 0.15926 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.85570 8.83890 0.01680 0.19007 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.01370 9.99460 0.01910 0.19110 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.41060 10.39410 0.01650 0.15874 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華1至5年期高收益債券基金 20.17000 20.17000 0.00000 0.00000 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 復華人民幣貨幣市場基金 11.67040 11.66950 0.00090 0.00771 復華人生目標基金 34.98970 34.93500 0.05470 0.15658 復華大中華中小策略基金 7.79000 7.82000 -0.03000 -0.38363 復華中小精選基金 59.35000 59.20000 0.15000 0.25338 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 49.68970 49.69520 -0.00550 -0.01107 復華中國新經濟A股基金-人民幣 8.25000 8.24000 0.01000 0.12136 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.33000 7.32000 0.01000 0.13661 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 10.77000 10.78000 -0.01000 -0.09276 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.38000 9.38000 0.00000 0.00000 復華六年到期新興市場債券基金 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 復華台灣智能基金 11.65000 11.67000 -0.02000 -0.17138 復華全方位基金 26.61000 26.66000 -0.05000 -0.18755 復華全球大趨勢基金-美元 12.93000 12.58000 0.35000 2.78219 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.34000 19.82000 0.52000 2.62361 復華全球平衡基金-美元 9.08000 9.01000 0.07000 0.77691 復華全球平衡基金-新臺幣 19.37000 19.23000 0.14000 0.72803 復華全球物聯網科技基金-美元 15.49000 14.91000 0.58000 3.89001 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 14.93000 14.37000 0.56000 3.89701 復華全球原物料基金 9.25000 9.18000 0.07000 0.76253 復華全球消費基金-新臺幣 12.65000 12.46000 0.19000 1.52488 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.43830 11.44260 -0.00430 -0.03758 復華全球債券基金 13.18330 13.18750 -0.00420 -0.03185 復華全球債券組合基金 14.58000 14.58000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.89000 13.62000 0.27000 1.98238 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.70000 9.51000 0.19000 1.99790 復華全球戰略配置強基金-美元 9.40000 9.36000 0.04000 0.42735 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.60000 10.56000 0.04000 0.37879 復華有利貨幣市場基金 13.44470 13.44450 0.00020 0.00149 復華亞太平衡基金 11.07000 11.09000 -0.02000 -0.18034 復華亞太成長基金 13.39000 12.99000 0.40000 3.07929 復華亞太神龍科技基金-美元 8.89000 8.66000 0.23000 2.65589 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.43000 9.19000 0.24000 2.61153 復華東協世紀基金 11.67000 11.61000 0.06000 0.51680 復華南非幣長期收益基金A 12.86000 12.81000 0.05000 0.39032 復華南非幣長期收益基金B 7.85000 7.82000 0.03000 0.38363 復華南非幣短期收益基金A 13.66000 13.63000 0.03000 0.22010 復華南非幣短期收益基金B 8.94000 8.93000 0.01000 0.11198 復華美國新星基金-美元 12.35000 11.90000 0.45000 3.78151 復華美國新星基金-新臺幣 12.50000 12.06000 0.44000 3.64842 復華恒生基金 19.22000 19.24000 -0.02000 -0.10395 復華恒生單日反向一倍基金 9.53000 9.55000 -0.02000 -0.20942 復華恒生單日正向二倍基金 25.77000 25.69000 0.08000 0.31141 復華神盾基金 22.72200 22.68380 0.03820 0.16840 復華高成長基金 59.12000 59.00000 0.12000 0.20339 復華高益策略組合基金 13.03000 13.03000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.40590 14.40580 0.00010 0.00069 復華富時不動產證券化基金 18.23000 18.04000 0.19000 1.05322 復華富時台灣高股息低波動基金 50.18000 50.27000 -0.09000 -0.17903 復華復華基金 18.41000 18.37000 0.04000 0.21775 復華華人世紀基金 14.99000 14.97000 0.02000 0.13360 復華傳家二號基金 28.14220 28.11850 0.02370 0.08429 復華傳家基金 20.08940 20.10330 -0.01390 -0.06914 復華奧林匹克全球組合基金 14.57000 14.51000 0.06000 0.41351 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.27000 11.19000 0.08000 0.71492 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 13.81000 13.72000 0.09000 0.65598 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.44000 9.37000 0.07000 0.74707 復華新興人民幣短期收益基金 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 11.74000 11.74000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 8.92000 8.92000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 18.92000 18.87000 0.05000 0.26497 復華新興市場高收益債券基金A 9.30000 9.28000 0.02000 0.21552 復華新興市場高收益債券基金B 5.41000 5.40000 0.01000 0.18519 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.06000 12.03000 0.03000 0.24938 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.12000 12.09000 0.03000 0.24814 復華新興市場短期收益基金 10.81000 10.81000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.67000 8.63000 0.04000 0.46350 復華滬深300 A股基金 19.10000 19.01000 0.09000 0.47344 復華數位經濟基金 44.08000 43.94000 0.14000 0.31862 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.79230 9.78170 0.01060 0.10837 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.61430 9.60460 0.00970 0.10099 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.94740 9.93670 0.01070 0.10768 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.73220 9.72230 0.00990 0.10183 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.58790 9.58120 0.00670 0.06993 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.11790 10.11730 0.00060 0.00593 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.63460 9.62950 0.00510 0.05296 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.16840 10.16960 -0.00120 -0.01180 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.63370 9.62870 0.00500 0.05193 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.17020 10.17150 -0.00130 -0.01278 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 9.96140 9.96950 -0.00810 -0.08125 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 9.97050 9.96950 0.00100 0.01003 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.00770 10.01310 -0.00540 -0.05393 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 9.90910 9.91300 -0.00390 -0.03934 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.77450 10.80510 -0.03060 -0.28320 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 9.90130 9.89770 0.00360 0.03637 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 9.90930 9.91310 -0.00380 -0.03833 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.77250 10.80310 -0.03060 -0.28325 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 9.90160 9.89800 0.00360 0.03637 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 9.97250 9.97530 -0.00280 -0.02807 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.17750 9.18820 -0.01070 -0.11645 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.22260 8.21530 0.00730 0.08886 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.21640 8.21440 0.00200 0.02435 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.52560 11.53890 -0.01330 -0.11526 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.34370 10.33440 0.00930 0.08999 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.45500 10.45240 0.00260 0.02487 景順主流基金 14.70000 14.64000 0.06000 0.40984 景順台灣科技基金 25.35000 25.14000 0.21000 0.83532 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.72000 9.64000 0.08000 0.82988 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.43000 9.34000 0.09000 0.96360 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.98000 8.89000 0.09000 1.01237 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.86000 10.75000 0.11000 1.02326 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.36000 10.27000 0.09000 0.87634 景順全球科技基金 21.94000 21.35000 0.59000 2.76347 景順全球康健基金 19.50000 19.06000 0.44000 2.30850 景順貨幣市場基金 15.94540 15.94530 0.00010 0.00063 景順潛力基金 26.91000 26.80000 0.11000 0.41045 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 13.90000 13.59000 0.31000 2.28109 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.02000 12.74000 0.28000 2.19780 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.84000 10.64000 0.20000 1.87970 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.03000 10.84000 0.19000 1.75277 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.10000 10.89000 0.21000 1.92837 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.31000 11.11000 0.20000 1.80018 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.50000 9.35000 0.15000 1.60428 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.68000 9.53000 0.15000 1.57398 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.76000 9.60000 0.16000 1.66667 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 9.98000 9.83000 0.15000 1.52594 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.65030 8.64670 0.00360 0.04163 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.89230 7.89980 -0.00750 -0.09494 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.11290 11.10860 0.00430 0.03871 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.11950 10.12900 -0.00950 -0.09379 華南永昌中國A股基金(人民幣) 6.98000 6.99000 -0.01000 -0.14306 華南永昌中國A股基金(美元) 6.64000 6.66000 -0.02000 -0.30030 華南永昌中國A股基金(新台幣) 9.76000 9.79000 -0.03000 -0.30644 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.34070 9.33820 0.00250 0.02677 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.55480 9.55840 -0.00360 -0.03766 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.69900 9.69640 0.00260 0.02681 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.92400 9.92780 -0.00380 -0.03828 華南永昌永昌基金 16.63000 16.56000 0.07000 0.42271 華南永昌全球亨利組合基金 14.27050 14.26640 0.00410 0.02874 華南永昌全球神農水資源基金 10.05000 9.91000 0.14000 1.41271 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.12000 8.92000 0.20000 2.24215 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 9.42000 9.22000 0.20000 2.16920 華南永昌全球精品基金 15.16000 14.91000 0.25000 1.67673 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.73000 10.58000 0.15000 1.41777 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.74000 10.60000 0.14000 1.32075 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 12.98000 12.81000 0.17000 1.32709 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 12.91000 12.74000 0.17000 1.33438 華南永昌物聯網精選基金 9.55000 9.53000 0.02000 0.20986 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.21620 16.21600 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 21.93860 21.90130 0.03730 0.17031 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.94490 11.94470 0.00020 0.00167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.23430 10.23260 0.00170 0.01661 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.10760 10.09920 0.00840 0.08317 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.78690 9.78540 0.00150 0.01533 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.63420 9.62620 0.00800 0.08311 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.03310 10.03300 0.00010 0.00100 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.85370 9.84680 0.00690 0.07007 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.68940 9.68930 0.00010 0.00103 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.50650 9.49980 0.00670 0.07053 華頓中小型基金 22.12000 22.06000 0.06000 0.27199 華頓中國多重機會平衡基金 11.30880 11.23320 0.07560 0.67301 華頓台灣基金 22.77000 22.77000 0.00000 0.00000 華頓平安貨幣市場基金 11.52710 11.52690 0.00020 0.00174 華頓全球時尚精品基金 16.72000 16.53000 0.19000 1.14943 華頓全球高收益債券基金A 13.44840 13.44160 0.00680 0.05059 華頓全球高收益債券基金B 8.24420 8.24000 0.00420 0.05097 華頓全球黑鑽油源基金 5.66000 5.62000 0.04000 0.71174 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.40240 2.41680 -0.01440 -0.59583 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 10.74870 10.79790 -0.04920 -0.45564 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.34760 0.34900 -0.00140 -0.40115 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.04560 11.07550 -0.02990 -0.26997 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.01060 10.04050 -0.02990 -0.29779 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 9.82480 9.83760 -0.01280 -0.13011 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 8.82610 8.83760 -0.01150 -0.13013 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.00060 10.00710 -0.00650 -0.06495 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.00950 9.01420 -0.00470 -0.05214 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 9.36000 9.42000 -0.06000 -0.63694 匯豐中國科技精選基金(台幣) 8.07000 8.10000 -0.03000 -0.37037 匯豐中國科技精選基金(美元) 8.63000 8.66000 -0.03000 -0.34642 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.50150 2.50580 -0.00430 -0.17160 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.04350 2.04880 -0.00530 -0.25869 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.66200 11.64800 0.01400 0.12019 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.38840 9.37720 0.01120 0.11944 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.36130 0.36120 0.00010 0.02769 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29580 0.29560 0.00020 0.06766 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.10000 3.09000 0.01000 0.32362 匯豐中國動力基金(台幣) 13.85000 13.80000 0.05000 0.36232 匯豐中國動力基金(美元) 0.45000 0.45000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 22.38000 22.37000 0.01000 0.04470 匯豐全球趨勢組合基金 12.27000 12.02000 0.25000 2.07987 匯豐全球關鍵資源基金 8.19000 8.08000 0.11000 1.36139 匯豐安富基金 24.44000 24.42000 0.02000 0.08190 匯豐成功基金 39.90000 40.07000 -0.17000 -0.42426 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.78000 10.73000 0.05000 0.46598 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.34000 10.31000 0.03000 0.29098 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.98000 9.95000 0.03000 0.30151 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.97000 10.92000 0.05000 0.45788 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.57000 10.53000 0.04000 0.37987 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.52000 10.47000 0.05000 0.47755 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.57070 2.57620 -0.00550 -0.21349 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.32270 2.32830 -0.00560 -0.24052 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.42820 11.43260 -0.00440 -0.03849 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.74510 7.74940 -0.00430 -0.05549 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37270 0.37270 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.32860 0.32870 -0.00010 -0.03042 匯豐金磚動力基金 13.40000 13.26000 0.14000 1.05581 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.98500 14.98490 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.85000 4.84000 0.01000 0.20661 匯豐新鑽動力基金 10.40000 10.27000 0.13000 1.26582 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.41310 5.38250 0.03060 0.56851 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.05780 9.02740 0.03040 0.33675 匯豐龍鳳基金-A類型 48.17000 48.14000 0.03000 0.06232 匯豐龍鳳基金-I類型 48.17000 48.14000 0.03000 0.06232 匯豐龍騰電子基金 31.99000 31.86000 0.13000 0.40804 匯豐雙高收益債券組合基金 12.15520 12.14140 0.01380 0.11366 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 16.92000 16.95000 -0.03000 -0.17699 新光中國成長基金(人民幣) 8.57000 8.60000 -0.03000 -0.34884 新光中國成長基金(美元) 8.54000 8.56000 -0.02000 -0.23364 新光中國成長基金(新臺幣) 8.52000 8.55000 -0.03000 -0.35088 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.52840 10.51030 0.01810 0.17221 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.64500 9.63180 0.01320 0.13705 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 9.94800 9.94730 0.00070 0.00704 新光台灣富貴基金 20.99000 20.99000 0.00000 0.00000 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.85000 9.78000 0.07000 0.71575 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.82000 8.80000 0.02000 0.22727 新光全球生技醫療基金(美元) 11.60000 11.40000 0.20000 1.75439 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.31000 11.13000 0.18000 1.61725 新光全球債券基金(A累積)美元 9.97450 9.97210 0.00240 0.02407 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.75080 9.76130 -0.01050 -0.10757 新光全球債券基金(B配息)美元 9.57450 9.57210 0.00240 0.02507 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.34670 9.35670 -0.01000 -0.10688 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.28000 9.23000 0.05000 0.54171 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.65000 10.58000 0.07000 0.66163 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.97000 9.87000 0.10000 1.01317 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.97000 9.88000 0.09000 0.91093 新光吉星貨幣市場基金 15.45310 15.45290 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.84000 9.75000 0.09000 0.92308 新光多重資產基金(A累積)美元 8.92000 8.83000 0.09000 1.01925 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.36000 9.27000 0.09000 0.97087 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.25000 9.17000 0.08000 0.87241 新光亞洲精選基金-美金 21.01000 20.91000 0.10000 0.47824 新光亞洲精選基金-新台幣 21.30000 21.23000 0.07000 0.32972 新光兩岸優勢基金 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060 新光店頭基金 21.61000 21.48000 0.13000 0.60521 新光南非幣保本基金 12.02000 12.01000 0.01000 0.08326 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.34000 10.30000 0.04000 0.38835 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.79000 9.76000 0.03000 0.30738 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.57000 9.53000 0.04000 0.41973 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.03000 9.01000 0.02000 0.22198 新光特選內需收益ETF基金 19.78000 19.83000 -0.05000 -0.25214 新光創新科技基金 13.59000 13.59000 0.00000 0.00000 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.81710 9.81340 0.00370 0.03770 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.04220 10.04890 -0.00670 -0.06667 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.67460 9.67610 -0.00150 -0.01550 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.22780 9.22430 0.00350 0.03794 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.44600 9.45230 -0.00630 -0.06665 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.09650 9.09790 -0.00140 -0.01539 新光澳幣八年期保本基金 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.19000 10.20000 -0.01000 -0.09804 新光澳幣保本基金 11.97000 11.96000 0.01000 0.08361 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.11730 10.09690 0.02040 0.20204 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.63440 9.61500 0.01940 0.20177 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.60270 9.58930 0.01340 0.13974 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.00160 9.98770 0.01390 0.13917 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.94460 9.92790 0.01670 0.16821 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.54480 9.52880 0.01600 0.16791 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.54310 9.52470 0.01840 0.19318 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.94030 9.92110 0.01920 0.19353 瑞銀全球創新趨勢基金 7.08000 6.92000 0.16000 2.31214 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.56000 8.53000 0.03000 0.35170 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.80910 9.82680 -0.01770 -0.18012 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.26190 9.27850 -0.01660 -0.17891 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.69790 9.71630 -0.01840 -0.18937 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.22650 9.24390 -0.01740 -0.18823 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.31880 9.33390 -0.01510 -0.16178 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.84630 9.86260 -0.01630 -0.16527 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.78800 13.81890 -0.03090 -0.22361 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.38340 8.40220 -0.01880 -0.22375 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以上金融債ETF基金 36.74530 37.07540 -0.33010 -0.89035 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 39.99700 39.99850 -0.00150 -0.00375 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 37.58660 37.87890 -0.29230 -0.77167 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 39.99900 39.99950 -0.00050 -0.00125 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 39.99870 39.99950 -0.00080 -0.00200 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 38.95020 39.30140 -0.35120 -0.89361 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.24250 11.24140 0.00110 0.00979 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.97750 9.96890 0.00860 0.08627 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 11.16920 11.14300 0.02620 0.23513 群益大中華雙力優勢基金-美元 8.30530 8.27400 0.03130 0.37829 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.62000 8.59000 0.03000 0.34924 群益大印度基金-人民幣 12.26710 12.13260 0.13450 1.10858 群益大印度基金-美元 11.47760 11.33550 0.14210 1.25358 群益大印度基金-新臺幣 10.91000 10.78000 0.13000 1.20594 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.15190 11.91790 0.23400 1.96343 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.65840 11.41760 0.24080 2.10902 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.98000 10.76000 0.22000 2.04461 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.15770 10.94280 0.21490 1.96385 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.76830 9.56660 0.20170 2.10838 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.22000 9.04000 0.18000 1.99115 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.75180 9.56400 0.18780 1.96361 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.57160 8.39450 0.17710 2.10971 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.08000 8.90000 0.18000 2.02247 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.31830 9.13890 0.17940 1.96304 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.46490 8.29010 0.17480 2.10854 群益中小型股基金 37.13000 36.99000 0.14000 0.37848 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.47320 9.49490 -0.02170 -0.22854 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 8.74960 8.75710 -0.00750 -0.08564 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.22740 8.23980 -0.01240 -0.15049 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.29010 8.30910 -0.01900 -0.22866 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 7.65640 7.66300 -0.00660 -0.08613 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.20020 7.21110 -0.01090 -0.15116 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.00000 11.01080 -0.01080 -0.09809 群益中國高收益債券基金-美元 10.61690 10.62420 -0.00730 -0.06871 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.81870 9.82430 -0.00560 -0.05700 群益中國新機會基金N-人民幣 7.50450 7.53980 -0.03530 -0.46818 群益中國新機會基金N-美元 6.85540 6.87780 -0.02240 -0.32569 群益中國新機會基金N-新臺幣 7.34000 7.37000 -0.03000 -0.40706 群益中國新機會基金-人民幣 6.65530 6.68670 -0.03140 -0.46959 群益中國新機會基金-美元 7.33000 7.35400 -0.02400 -0.32635 群益中國新機會基金-新臺幣 7.01000 7.04000 -0.03000 -0.42614 群益平衡王基金 18.20170 18.19040 0.01130 0.06212 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.02000 7.95000 0.07000 0.88050 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.79000 5.74000 0.05000 0.87108 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.68000 10.50010 0.17990 1.71332 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.14170 9.95660 0.18510 1.85907 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.64000 9.47000 0.17000 1.79514 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.49780 9.33780 0.16000 1.71347 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.01870 8.85410 0.16460 1.85903 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.57000 8.42000 0.15000 1.78147 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.83490 9.82320 0.01170 0.11911 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.62340 9.61430 0.00910 0.09465 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.62000 9.61000 0.01000 0.10406 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.10560 9.09470 0.01090 0.11985 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.02520 9.01670 0.00850 0.09427 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.02000 9.02000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 9.89180 9.88010 0.01170 0.11842 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 9.92520 9.91590 0.00930 0.09379 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.26590 9.25490 0.01100 0.11886 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.65650 9.64740 0.00910 0.09433 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.20440 10.19710 0.00730 0.07159 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.32620 7.32090 0.00530 0.07240 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.19890 10.17800 0.02090 0.20534 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.06770 10.05040 0.01730 0.17213 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.22280 10.20820 0.01460 0.14302 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.96270 9.94240 0.02030 0.20418 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.86770 9.85070 0.01700 0.17258 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.01970 10.00550 0.01420 0.14192 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.19900 10.17810 0.02090 0.20534 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.06770 10.05030 0.01740 0.17313 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.22300 10.20840 0.01460 0.14302 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.96280 9.94240 0.02040 0.20518 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.86760 9.85060 0.01700 0.17258 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.01980 10.00550 0.01430 0.14292 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.79150 9.50470 0.28680 3.01745 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.42000 11.09000 0.33000 2.97565 群益全球關鍵生技基金-美元 16.02140 15.55210 0.46930 3.01760 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.84000 15.39000 0.45000 2.92398 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.68000 10.34000 0.34000 3.28820 群益印度中小基金N-美元 8.35140 8.20590 0.14550 1.77311 群益印度中小基金N-新臺幣 7.91000 7.78000 0.13000 1.67095 群益印度中小基金-人民幣 13.53780 13.32090 0.21690 1.62827 群益印度中小基金-美元 11.94490 11.73670 0.20820 1.77392 群益印度中小基金-新臺幣 13.85000 13.61000 0.24000 1.76341 群益多利策略組合基金 11.42000 11.42000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 13.52000 13.52000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 15.00000 14.94000 0.06000 0.40161 群益安家基金 23.03830 22.99960 0.03870 0.16826 群益安穩貨幣市場基金 16.09520 16.09500 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 23.53000 22.59000 0.94000 4.16113 群益亞太中小基金 10.36000 10.37000 -0.01000 -0.09643 群益亞太新趨勢平衡基金 15.14000 15.12000 0.02000 0.13228 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.66120 9.66490 -0.00370 -0.03828 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.36890 7.37170 -0.00280 -0.03798 群益店頭市場基金 84.78000 84.33000 0.45000 0.53362 群益東方盛世基金 8.48000 8.41000 0.07000 0.83234 群益東協成長基金-人民幣 12.53350 12.48230 0.05120 0.41018 群益東協成長基金-美元 10.94460 10.88440 0.06020 0.55309 群益東協成長基金-新臺幣 10.85000 10.80000 0.05000 0.46296 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.07880 10.93450 0.14430 1.31968 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.49090 10.35460 0.13630 1.31632 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.97380 9.84740 0.12640 1.28359 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.58450 9.45960 0.12490 1.32035 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.07890 8.96100 0.11790 1.31570 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.62940 8.52000 0.10940 1.28404 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.37940 9.25720 0.12220 1.32005 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.24050 9.12050 0.12000 1.31572 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.64030 9.51810 0.12220 1.28387 群益長安基金 25.03000 25.01000 0.02000 0.07997 群益美國新創亮點基金N-美元 10.02220 9.75190 0.27030 2.77177 群益美國新創亮點基金-美元 15.16090 14.75200 0.40890 2.77183 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.67000 14.29000 0.38000 2.65920 群益真善美基金 15.67810 15.69250 -0.01440 -0.09176 群益馬拉松基金 110.47000 110.42000 0.05000 0.04528 群益馬拉松基金I類型 110.58000 110.52000 0.06000 0.05429 群益深証中小板基金 10.23000 10.13000 0.10000 0.98717 群益創新科技基金 28.71000 28.59000 0.12000 0.41973 群益華夏盛世基金N-人民幣 8.61980 8.63630 -0.01650 -0.19105 群益華夏盛世基金N-美元 7.89220 7.89600 -0.00380 -0.04813 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.24000 8.25000 -0.01000 -0.12121 群益華夏盛世基金-人民幣 9.38690 9.40490 -0.01800 -0.19139 群益華夏盛世基金-美元 8.70220 8.70650 -0.00430 -0.04939 群益華夏盛世基金-新臺幣 14.38000 14.40000 -0.02000 -0.13889 群益奧斯卡基金 24.21000 24.09000 0.12000 0.49813 群益新興金鑽基金-美元 10.85770 10.75270 0.10500 0.97650 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.31000 8.24000 0.07000 0.84951 群益葛萊美基金 20.54000 20.52000 0.02000 0.09747 群益道瓊美國地產ETF基金 19.32000 19.17000 0.15000 0.78247 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.74000 8.79000 -0.05000 -0.56883 群益臺灣加權單日正向2倍基金 11.70000 11.57000 0.13000 1.12360 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.73250 11.69270 0.03980 0.34038 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.05880 11.01100 0.04780 0.43411 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.19000 10.15000 0.04000 0.39409 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.02200 10.97390 0.04810 0.43831 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.42500 8.39640 0.02860 0.34062 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.83800 8.79980 0.03820 0.43410 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.15000 8.12000 0.03000 0.36946 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.47100 8.43410 0.03690 0.43751 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 9.91870 9.87580 0.04290 0.43440 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.77570 9.73350 0.04220 0.43355 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.81000 8.84000 -0.03000 -0.33937 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.32000 9.35000 -0.03000 -0.32086 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 9.90000 10.00000 -0.10000 -1.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 9.90000 10.00000 -0.10000 -1.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 9.90000 10.00000 -0.10000 -1.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 9.90000 10.00000 -0.10000 -1.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 25.43000 25.36000 0.07000 0.27603 德信中國精選成長基金 9.87000 9.94000 -0.07000 -0.70423 德信台灣主流中小基金 15.71000 15.64000 0.07000 0.44757 德信新興股票組合基金 10.23000 10.20000 0.03000 0.29412 德信萬保貨幣市場基金 11.94040 11.94030 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.74550 10.75120 -0.00570 -0.05302 德信數位時代基金 25.01000 24.91000 0.10000 0.40145 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.05350 10.03600 0.01750 0.17437 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.01290 10.00290 0.01000 0.09997 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.66910 11.66890 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 13.11000 13.10000 0.01000 0.07634 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.73000 18.53000 0.20000 1.07933 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.48620 10.50190 -0.01570 -0.14950 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 15.14160 15.16400 -0.02240 -0.14772 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.15540 8.16200 -0.00660 -0.08086 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.96950 10.97130 -0.00180 -0.01641 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.39160 11.39340 -0.00180 -0.01580 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.20640 13.21710 -0.01070 -0.08096 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 17.13000 16.83000 0.30000 1.78253 摩根中小基金 19.28000 18.96000 0.32000 1.68776 摩根中國A股基金 11.81000 11.89000 -0.08000 -0.67283 摩根中國A股基金(美元) 9.26000 9.31000 -0.05000 -0.53706 摩根中國亮點基金 11.34000 11.31000 0.03000 0.26525 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 10.56010 10.57550 -0.01540 -0.14562 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 11.72180 11.73640 -0.01460 -0.12440 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 8.93940 8.94840 -0.00900 -0.10058 摩根中國雙息平衡基金-累積型 11.93380 11.95120 -0.01740 -0.14559 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 13.73840 13.75550 -0.01710 -0.12431 摩根台灣金磚基金-累積型 17.43000 17.24000 0.19000 1.10209 摩根台灣金磚基金-機構法人型 17.43000 17.24000 0.19000 1.10209 摩根台灣增長基金 46.02000 45.85000 0.17000 0.37077 摩根平衡基金 26.91000 26.83000 0.08000 0.29817 摩根全球α基金 19.12000 18.76000 0.36000 1.91898 摩根全球平衡基金 14.65720 14.59080 0.06640 0.45508 摩根全球發現基金 12.10000 12.11000 -0.01000 -0.08258 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.46350 9.43760 0.02590 0.27443 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.46540 10.43530 0.03010 0.28844 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.85730 9.82910 0.02820 0.28690 摩根多元入息成長基金-累積型 11.19820 11.16750 0.03070 0.27490 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.84780 9.81970 0.02810 0.28616 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.11870 10.10390 0.01480 0.14648 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.07360 13.05450 0.01910 0.14631 摩根亞洲基金 51.32000 50.98000 0.34000 0.66693 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.32840 8.33710 -0.00870 -0.10435 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.71070 9.71740 -0.00670 -0.06895 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.58690 8.59360 -0.00670 -0.07796 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.18590 12.19860 -0.01270 -0.10411 摩根東方內需機會基金 16.27000 16.16000 0.11000 0.68069 摩根東方科技基金 30.65000 30.49000 0.16000 0.52476 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.24000 9.21000 0.03000 0.32573 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.51000 9.48000 0.03000 0.31646 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 8.98000 8.95000 0.03000 0.33520 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.90000 10.87000 0.03000 0.27599 摩根金龍收成基金 18.63000 18.58000 0.05000 0.26911 摩根第一貨幣市場基金 15.08650 15.08640 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 13.74000 13.91000 -0.17000 -1.22214 摩根新金磚五國基金 10.89000 10.69000 0.20000 1.87091 摩根新絲路基金 9.00000 8.92000 0.08000 0.89686 摩根新興35基金 12.32000 12.19000 0.13000 1.06645 摩根新興日本基金 23.80000 23.80000 0.00000 0.00000 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.19740 7.17640 0.02100 0.29263 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.44800 9.41850 0.02950 0.31321 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.19390 9.16610 0.02780 0.30329 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.49230 10.46190 0.03040 0.29058 摩根新興科技基金 46.72000 46.00000 0.72000 1.56522 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.24300 8.24200 0.00100 0.01213 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.50920 10.50800 0.00120 0.01142 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.38620 8.32590 0.06030 0.72425 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.09210 9.02050 0.07160 0.79375 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.54700 8.48110 0.06590 0.77702 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.68540 9.61580 0.06960 0.72381 摩根龍揚基金 27.80000 27.72000 0.08000 0.28860 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.06000 9.94000 0.12000 1.20724 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.73000 10.58000 0.15000 1.41777 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.48000 10.34000 0.14000 1.35397 摩根環球股票收益基金-累積型 11.19000 11.05000 0.14000 1.26697 摩根總收益組合基金-月配息型 9.28420 9.28610 -0.00190 -0.02046 摩根總收益組合基金-累積型 11.25480 11.25720 -0.00240 -0.02132 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦中國龍基金 21.33000 21.25000 0.08000 0.37647 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.80320 11.80960 -0.00640 -0.05419 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.02610 11.03390 -0.00780 -0.07069 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.03790 10.04940 -0.01150 -0.11443 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.20100 10.20660 -0.00560 -0.05487 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.58760 9.59450 -0.00690 -0.07192 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.72280 8.73270 -0.00990 -0.11337 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.07630 9.96070 0.11560 1.16056 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.16250 10.05240 0.11010 1.09526 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.48070 9.38730 0.09340 0.99496 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.65210 9.56320 0.08890 0.92961 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.22340 9.13250 0.09090 0.99535 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.38980 9.30330 0.08650 0.92978 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.12000 11.03220 0.08780 0.79585 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.88630 10.80210 0.08420 0.77948 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.10560 10.03330 0.07230 0.72060 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.52130 10.43820 0.08310 0.79611 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.28440 10.20480 0.07960 0.78003 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.54960 9.48130 0.06830 0.72037 聯邦金鑽平衡基金 20.55940 20.54640 0.01300 0.06327 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.12670 9.03380 0.09290 1.02836 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.44940 9.35910 0.09030 0.96484 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.11910 9.02620 0.09290 1.02923 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.44140 9.35130 0.09010 0.96350 聯邦貨幣市場基金 13.17120 13.17110 0.00010 0.00076 聯邦精選科技基金 10.83000 10.77000 0.06000 0.55710 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.16670 16.16610 0.00060 0.00371 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.99020 11.90250 0.08770 0.73682 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.56460 11.48470 0.07990 0.69571 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.08920 11.01250 0.07670 0.69648 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.76090 11.76360 -0.00270 -0.02295 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.02630 11.03580 -0.00950 -0.08608 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.45100 10.45340 -0.00240 -0.02296 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.56710 8.57450 -0.00740 -0.08630 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 32.98000 32.76000 0.22000 0.67155 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 14.82000 14.94000 -0.12000 -0.80321 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 14.83000 14.95000 -0.12000 -0.80268 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 9.83000 9.92000 -0.09000 -0.90726 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.53000 15.51000 0.02000 0.12895 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.34000 12.32000 0.02000 0.16234 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.01000 12.99000 0.02000 0.15396 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.20000 12.18000 0.02000 0.16420 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.83000 7.82000 0.01000 0.12788 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.84000 11.83000 0.01000 0.08453 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 14.19000 14.16000 0.03000 0.21186 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.53000 8.51000 0.02000 0.23502 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.68000 11.52000 0.16000 1.38889 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 14.33000 14.11000 0.22000 1.55918 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.85000 14.63000 0.22000 1.50376 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.78000 14.56000 0.22000 1.51099 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.76000 9.62000 0.14000 1.45530 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.24000 19.98000 0.26000 1.30130 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.33000 18.10000 0.23000 1.27072 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.68000 12.53000 0.15000 1.19713 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.13000 14.94000 0.19000 1.27175 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.89000 15.69000 0.20000 1.27470 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.92000 14.73000 0.19000 1.28988 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.93000 9.81000 0.12000 1.22324 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.08000 14.89000 0.19000 1.27602 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 13.45000 13.28000 0.17000 1.28012 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 13.45000 13.28000 0.17000 1.28012 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.17000 9.06000 0.11000 1.21413 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 14.09000 13.92000 0.17000 1.22126 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.50000 18.39000 0.11000 0.59815 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.30000 17.21000 0.09000 0.52295 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.81000 10.75000 0.06000 0.55814 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.29000 13.21000 0.08000 0.60560 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.11000 14.03000 0.08000 0.57021 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.13000 13.06000 0.07000 0.53599 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.07000 8.02000 0.05000 0.62344 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.05000 12.97000 0.08000 0.61681 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.43000 14.40000 0.03000 0.20833 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.39000 14.37000 0.02000 0.13918 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.61000 9.60000 0.01000 0.10417 聯博貨幣市場基金 15.00230 15.00220 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.42350 10.42420 -0.00070 -0.00672 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.57180 13.56910 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9.30000 9.22000 0.08000 0.86768 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.61000 9.53000 0.08000 0.83945 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.71780 10.69500 0.02280 0.21318 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.34010 10.31750 0.02260 0.21905 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.25190 12.22770 0.02420 0.19791 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.26990 10.25540 0.01450 0.14139 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.44560 7.42970 0.01590 0.21401 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 7.94240 7.92500 0.01740 0.21956 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.06370 8.04780 0.01590 0.19757 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.14390 7.13380 0.01010 0.14158 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.78570 8.76840 0.01730 0.19730 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 9.15970 9.14010 0.01960 0.21444 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.28680 9.26640 0.02040 0.22015 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 9.15770 9.13960 0.01810 0.19804 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 11.51000 11.39000 0.12000 1.05356 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.08000 10.96000 0.12000 1.09489 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.78000 10.67000 0.11000 1.03093 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.57000 10.46000 0.11000 1.05163 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.32000 10.21000 0.11000 1.07738 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.08000 9.97000 0.11000 1.10331 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣 9.74640 9.73150 0.01490 0.15311 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣 9.83910 9.82390 0.01520 0.15472 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元 9.66840 9.64830 0.02010 0.20833 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣 9.74640 9.73150 0.01490 0.15311 瀚亞印度基金-人民幣 12.97000 12.83000 0.14000 1.09119 瀚亞印度基金-美元 12.13000 11.99000 0.14000 1.16764 瀚亞印度基金-新台幣 26.99000 26.70000 0.29000 1.08614 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 9.71000 9.76000 -0.05000 -0.51230 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 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0.30113 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 8.95950 8.93260 0.02690 0.30114 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 10.35580 10.28310 0.07270 0.70699 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 10.84660 10.88120 -0.03460 -0.31798 瀚亞新興豐收基金A-美元 10.11020 10.03530 0.07490 0.74637 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.57840 9.51360 0.06480 0.68113 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 9.97350 9.89610 0.07740 0.78213 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.15740 8.10010 0.05730 0.70740 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.08330 8.10920 -0.02590 -0.31939 瀚亞新興豐收基金B-美元 8.60000 8.53640 0.06360 0.74504 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.03740 7.98300 0.05440 0.68145 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 7.80110 7.74050 0.06060 0.78290 瀚亞電通網基金 13.32000 13.30000 0.02000 0.15038 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.60390 13.60540 -0.00150 -0.01103 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.44890 10.45100 -0.00210 -0.02009 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 9.68420 9.68090 0.00330 0.03409 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 11.37350 11.37480 -0.00130 -0.01143 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞歐洲基金 11.40000 11.25000 0.15000 1.33333 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------