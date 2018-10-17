深陷財務疑雲 康美藥業遭遇股債雙殺 一只AAA級債券暴跌20%

康美藥業股價繼周二早盤閃崩後，周三跌停。15康美債跌逾20%被暫停交易。坊間對康美藥業的質疑，主要集中在大存大貸、可消耗生物資產背後是否有關聯交易甚至可疑資本運作上。

MSCI中國指數成分股之一的康美藥業，在股價連續跌6日、昨天一度觸及跌停後，今日上演股債雙殺，股價跌停、2022年到期票息5.33%評級AAA的“15康美債”收盤跌逾20%至75.49，為有數據以來最大跌幅和最低價格。

昨日早盤，康美藥業股價就閃崩過，但午後被翹板最後僅收跌於5.97%。康美藥業作為A股藥企中2018年半年報收入過百億、凈利潤過十億的6家企業中的領頭羊之一，本是醫藥股大白馬的代表，但坊間一直對康美藥業的的財務數據深存疑慮。

在接受彭博采訪時，旭方投資合夥人王晨表示，康美藥業股價下跌或受市場對其財務狀況擔憂的拖累，投資者對公司資產負債率高，但同時又持有很多現金有質疑。

目前坊間對康美藥業的質疑，主要集中在大存大貸、可消耗生物資產背後是否有關聯交易甚至可疑資本運作等。具體為如下幾點：

大存大貸。根據年報數據，康美藥業2015年-2017年賬上均趴著上百億的現金。這樣大量的貨幣資金，理論上銀行應該追著康美藥業買理財，即使放大額存單，利息收入也將非常可觀，但康美藥業的實際年化利息收入不到1%且完全不能覆蓋康美藥業高負債產生的財務成本。

存貨和“消耗性生物資產”條目數據存疑。從過往農業上市公司財務造假的案例看，“消耗性生物資產”是造假常用的資產科目。康美藥業截止2014年累計投入近10億收購“林下參”，目前有32.54億的資產與林下森種植相關。

與林下參相關的子公司康美新開河（吉林）藥業有限公司財務數據可疑。自2017年中報後，康美就再也沒披露過新開河的財務數據，但天眼查顯示新開河1-2億的銷售體量與康美在2012年《關於吉林人參產業園基地項目落成投產的公告》披露的預計年銷售17億完全不符。

康美藥業大股東股權質押比例近100%，主要關聯方股權質押也近100%，而康美第一大股東手中有大量上市公司體外的金融相關企業，康美藥業的錢是否被輸送進了資金運作的黑洞。

來源：華爾街見聞 作者： 張涓義