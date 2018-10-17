◆台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

台北‧10月17日 交易日 ◆買超張數／成交張數 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 0055 元大MSCI金融 2339 2348 99.62 9934 成霖 1364 1572 86.77 00665L 富邦恒生國企正2 1106 1350 81.93 2841 台開 2103 2780 75.65 2801 彰銀 4410 6129 71.95 5522 遠雄 850 1220 69.67 2357 華碩 893 1290 69.22 00708L 元大S&P黃金正2 3965 5992 66.17 2454 聯發科 2063 3133 65.85 00671R 富邦NASDAQ反1 1148 1765 65.04 5521 工信 1472 2283 64.48 1301 台塑 5841 9287 62.89 5264 鎧勝-KY 2044 3253 62.83 6005 群益證 1935 3092 62.58 2535 達欣工 752 1204 62.46 2023 燁輝 894 1435 62.30 00739 元大MSCI A股 2016 3251 62.01 2897 王道銀行 690 1122 61.50 1714 和桐 930 1530 60.78 2548 華固 734 1216 60.36 2823 中壽 3121 5292 58.98 3045 台灣大 1372 2350 58.38 00664R 國泰臺灣加權反1 1259 2197 57.31 2489 瑞軒 700 1250 56.00 2845 遠東銀 1365 2457 55.56 2609 陽明 1128 2042 55.24 2884 玉山金 14934 27109 55.09 1701 中化 836 1534 54.50 9910 豐泰 1882 3464 54.33 2501 國建 897 1656 54.17 ◆賣超張數／成交張數 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 00673R 元大S&P原油反1 -2511 3253 -77.19 2801 彰銀 -4454 6129 -72.67 2535 達欣工 -869 1204 -72.18 2841 台開 -2006 2780 -72.16 2357 華碩 -913 1290 -70.78 006207 FH滬深 -880 1250 -70.40 1301 台塑 -6498 9287 -69.97 00665L 富邦恒生國企正2 -944 1350 -69.93 2548 華固 -847 1216 -69.65 5521 工信 -1574 2283 -68.94 1714 和桐 -1052 1530 -68.76 2897 王道銀行 -759 1122 -67.65 2634 漢翔 -1013 1520 -66.64 1305 華夏 -3184 4840 -65.79 6005 群益證 -2002 3092 -64.75 2891 中信金 -13076 20343 -64.28 9934 成霖 -1006 1572 -63.99 6505 台塑化 -2364 3713 -63.67 5522 遠雄 -775 1220 -63.52 2880 華南金 -5858 9650 -60.70 9933 中鼎 -707 1177 -60.07 2887 台新金 -10484 17621 -59.50 2301 光寶科 -1734 2960 -58.58 2412 中華電 -4688 8092 -57.93 3033 威健 -622 1074 -57.91 1504 東元 -2540 4389 -57.87 2823 中壽 -3051 5292 -57.65 8046 南電 -1982 3444 -57.55 2892 第一金 -9099 15950 -57.05 2886 兆豐金 -10716 18798 -57.01 ◆淨買超張數／成交張數 代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%) 0055 元大MSCI金融 2331 2348 99.28 00708L 元大S&P黃金正2 3899 5992 65.07 00671R 富邦NASDAQ反1 1023 1765 57.96 00739 元大MSCI A股 1841 3251 56.63 0056 元大高股息 4382 8601 50.95 00693U 華頓S&P黃豆 572 1222 46.81 00672L 元大S&P原油正2 848 1900 44.63 00676R 富邦臺灣加權反1 890 2114 42.10 00643 群益深証中小 449 1087 41.31 00664R 國泰臺灣加權反1 898 2197 40.87 00639 富邦深100 1936 6885 28.12 00669R 國泰美國道瓊反1 649 2536 25.59 9934 成霖 358 1572 22.77 00655L 國泰中國A50正2 2252 14170 15.89 00632R 元大台灣50反1 11760 75981 15.48 4958 臻鼎-KY 851 5707 14.91 2915 潤泰全 624 4197 14.87 2884 玉山金 3967 27109 14.63 3698 隆達 142 1009 14.07 00637L 元大滬深300正2 26526 193329 13.72 2455 全新 432 3245 13.31 8039 台虹 150 1140 13.16 3576 新日光 1180 9124 12.93 1402 遠東新 1496 11790 12.69 2105 正新 441 3583 12.31 2454 聯發科 385 3133 12.29 00665L 富邦恒生國企正2 162 1350 12.00 00631L 元大台灣50正2 955 8172 11.69 2352 佳世達 609 5309 11.47 5264 鎧勝-KY 346 3253 10.64 ◆淨賣超張數／成交張數 代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%) 00673R 元大S&P原油反1 -2446 3253 -75.19 006207 FH滬深 -482 1250 -38.56 6257 矽格 -531 1754 -30.27 0050 元大台灣50 -5706 20309 -28.10 00634R 富邦上証反1 -407 1578 -25.79 3706 神達 -258 1064 -24.25 5880 合庫金 -1752 9817 -17.85 3702 大聯大 -327 2052 -15.94 2892 第一金 -2513 15950 -15.76 2880 華南金 -1470 9650 -15.23 2323 中環 -2640 17643 -14.96 1305 華夏 -702 4840 -14.50 9904 寶成 -397 2810 -14.13 1722 台肥 -263 1919 -13.71 0061 元大寶滬深 -604 4487 -13.46 2634 漢翔 -204 1520 -13.42 2538 基泰 -155 1166 -13.29 00636 國泰中國A50 -581 4419 -13.15 8046 南電 -450 3444 -13.07 1312 國喬 -689 5295 -13.01 2834 臺企銀 -4373 33805 -12.94 2376 技嘉 -540 4239 -12.74 6505 台塑化 -471 3713 -12.69 2542 興富發 -319 2700 -11.81 2887 台新金 -2051 17621 -11.64 2014 中鴻 -760 6551 -11.60 2891 中信金 -2311 20343 -11.36 1504 東元 -487 4389 -11.10 3035 智原 -255 2392 -10.66 1710 東聯 -172 1677 -10.26 備註： 1.當日買賣超比前30名計算方法，乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數 得出買超比，賣超張數除以成交張數得出賣超比，再以買超張數減去賣超張數得到淨 買(賣)超張數，據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。 2.當日淨買賣超比前30名之計算，成交張數低於1000張者不予比較。