[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/10/16 107/10/15 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀人民幣保本基金 10.59350 10.58920 0.00430 0.04061 大華銀多元特別收益平衡基金 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 9.88190 9.87680 0.00510 0.05164 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.88460 9.87870 0.00590 0.05972 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.85790 9.84980 0.00810 0.08224 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.85810 9.85000 0.00810 0.08223 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.20040 9.19500 0.00540 0.05873 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.49990 9.49160 0.00830 0.08745 中國信託台灣活力基金 12.73000 12.61000 0.12000 0.95163 中國信託台灣優勢基金 14.81000 14.75000 0.06000 0.40678 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.38000 9.37000 0.01000 0.10672 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.73000 8.74000 -0.01000 -0.11442 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.10000 9.12000 -0.02000 -0.21930 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.73000 8.89000 -0.16000 -1.79978 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.34000 9.49000 -0.15000 -1.58061 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.91740 9.91100 0.00640 0.06457 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.20320 9.23570 -0.03250 -0.35190 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.25910 10.26020 -0.00110 -0.01072 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.48240 9.52310 -0.04070 -0.42738 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.41900 10.44460 -0.02560 -0.24510 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.02730 9.07230 -0.04500 -0.49602 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.59550 10.64650 -0.05100 -0.47903 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.48020 9.55390 -0.07370 -0.77141 中國信託智能運動基金-台幣 10.32000 10.40000 -0.08000 -0.76923 中國信託智能運動基金-美元 10.00000 10.08000 -0.08000 -0.79365 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.13000 9.20000 -0.07000 -0.76087 中國信託智慧城市建設基金-美元 8.97000 9.05000 -0.08000 -0.88398 中國信託華盈貨幣市場基金 10.99340 10.99320 0.00020 0.00182 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.44560 9.43790 0.00770 0.08159 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.01930 9.04960 -0.03030 -0.33482 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.58300 9.57660 0.00640 0.06683 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.14530 9.17720 -0.03190 -0.34760 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.08000 11.14000 -0.06000 -0.53860 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.68000 10.76000 -0.08000 -0.74349 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.19000 11.27000 -0.08000 -0.70985 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.85000 10.94000 -0.09000 -0.82267 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 53.91000 53.64000 0.27000 0.50336 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 39.45790 39.56220 -0.10430 -0.26364 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 38.43550 38.49240 -0.05690 -0.14782 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 17.00000 17.25000 -0.25000 -1.44928 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.45630 11.45290 0.00340 0.02969 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.53340 10.50850 0.02490 0.23695 元大上證50基金 27.28000 27.30000 -0.02000 -0.07326 元大大中華TMT基金-人民幣 9.99000 10.13000 -0.14000 -1.38203 元大大中華TMT基金-新台幣 8.88000 8.99000 -0.11000 -1.22358 元大大中華價值指數基金-人民幣 12.73000 12.90000 -0.17000 -1.31783 元大大中華價值指數基金-美元 11.84600 11.99900 -0.15300 -1.27511 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.04300 16.23500 -0.19200 -1.18263 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 9.55200 9.66200 -0.11000 -1.13848 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.16100 9.24600 -0.08500 -0.91932 元大中國平衡基金-人民幣 2.81000 2.84000 -0.03000 -1.05634 元大中國平衡基金-新台幣 12.51000 12.64000 -0.13000 -1.02848 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 45.47800 45.52060 -0.04260 -0.09358 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.45890 10.46360 -0.00470 -0.04492 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.64510 9.64950 -0.00440 -0.04560 元大中國機會債券基金-新台幣 9.59410 9.57870 0.01540 0.16077 元大巴西指數基金 6.22100 6.14600 0.07500 1.22031 元大巴菲特基金 24.64000 24.60000 0.04000 0.16260 元大日經225基金 28.41000 28.11000 0.30000 1.06724 元大台商收成基金 21.43000 21.23000 0.20000 0.94206 元大台灣50單日反向1倍基金 13.12000 13.21000 -0.09000 -0.68130 元大台灣50單日正向2倍基金 33.30000 32.85000 0.45000 1.36986 元大台灣中型100基金 29.43000 29.29000 0.14000 0.47798 元大台灣加權股價指數基金 23.59400 23.41400 0.18000 0.76877 元大台灣卓越50基金 79.51000 78.61000 0.90000 1.14489 元大台灣金融基金 17.70000 17.69000 0.01000 0.05653 元大台灣高股息低波動ETF基金 29.48000 29.33000 0.15000 0.51142 元大台灣高股息基金 25.26000 25.06000 0.20000 0.79808 元大台灣電子科技基金 32.87000 32.46000 0.41000 1.26309 元大全球ETF成長組合基金 10.22000 10.24000 -0.02000 -0.19531 元大全球ETF穩健組合基金 14.37000 14.40000 -0.03000 -0.20833 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.76000 12.72000 0.04000 0.31447 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.91000 8.88000 0.03000 0.33784 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.57000 12.56000 0.01000 0.07962 元大全球不動產證券化基金-美元 11.72500 11.70600 0.01900 0.16231 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.43000 8.55000 -0.12000 -1.40351 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.40000 6.49000 -0.09000 -1.38675 元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.83000 7.84000 -0.01000 -0.12755 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.11000 6.12000 -0.01000 -0.16340 元大全球股票入息基金-美元配息 9.22200 9.26000 -0.03800 -0.41037 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.36000 10.39000 -0.03000 -0.28874 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.17000 9.20000 -0.03000 -0.32609 元大全球新興市場精選組合基金 12.64000 12.66000 -0.02000 -0.15798 元大全球農業商機基金 17.35000 17.41000 -0.06000 -0.34463 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.40000 10.39000 0.01000 0.09625 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662 元大印尼指數基金 7.93600 7.96100 -0.02500 -0.31403 元大印度指數基金 8.93300 8.89100 0.04200 0.47239 元大印度基金 11.43000 11.40000 0.03000 0.26316 元大多多基金 15.73000 15.68000 0.05000 0.31888 元大多福基金 47.32000 47.06000 0.26000 0.55249 元大亞太成長基金 8.86000 8.90000 -0.04000 -0.44944 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.36670 8.35470 0.01200 0.14363 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 6.85000 6.84020 0.00980 0.14327 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.05900 9.14200 -0.08300 -0.90790 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.53000 9.61000 -0.08000 -0.83247 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.29000 9.36000 -0.07000 -0.74786 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.53000 9.61000 -0.08000 -0.83247 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.75700 9.86800 -0.11100 -1.12485 元大卓越基金 41.54000 41.44000 0.10000 0.24131 元大店頭基金 7.04000 7.07000 -0.03000 -0.42433 元大泛歐成長基金 8.93000 8.90000 0.03000 0.33708 元大美元貨幣市場基金-美元 10.29610 10.29550 0.00060 0.00583 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.65400 9.65950 -0.00550 -0.05694 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.79450 31.75540 0.03910 0.12313 元大美國政府20年期(以上)債券基金 36.45980 36.55430 -0.09450 -0.25852 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.92710 19.83880 0.08830 0.44509 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 17.30860 17.45560 -0.14700 -0.84214 元大美國政府7至10年期債券基金 38.51630 38.51920 -0.00290 -0.00753 元大高科技基金 16.73000 16.66000 0.07000 0.42017 元大得利貨幣市場基金 16.26430 16.26400 0.00030 0.00184 元大得寶貨幣市場基金 11.98950 11.98930 0.00020 0.00167 元大富櫃50基金 10.20000 10.24000 -0.04000 -0.39063 元大華夏中小基金 6.35000 6.44000 -0.09000 -1.39752 元大新中國基金-人民幣 8.42000 8.53000 -0.11000 -1.28957 元大新中國基金-美元 7.84700 7.93900 -0.09200 -1.15884 元大新中國基金-新台幣 7.84000 7.92000 -0.08000 -1.01010 元大新主流基金 21.60000 21.54000 0.06000 0.27855 元大新東協平衡基金-美元 8.94500 8.96200 -0.01700 -0.18969 元大新東協平衡基金-新台幣 8.75000 8.76000 -0.01000 -0.11416 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 9.55090 9.60470 -0.05380 -0.56014 元大新興印尼機會債券基金-美金 8.78780 8.82760 -0.03980 -0.45086 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 9.56180 9.59580 -0.03400 -0.35432 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 8.23850 8.26780 -0.02930 -0.35439 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.75580 9.75290 0.00290 0.02973 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.30250 9.29970 0.00280 0.03011 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.93770 9.92520 0.01250 0.12594 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.48000 9.46810 0.01190 0.12569 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.47900 9.47790 0.00110 0.01161 元大新興亞洲基金 10.48000 10.57000 -0.09000 -0.85147 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 8.56130 8.57110 -0.00980 -0.11434 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.23600 8.24540 -0.00940 -0.11400 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 8.82660 8.82810 -0.00150 -0.01699 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 8.49490 8.49630 -0.00140 -0.01648 元大萬泰貨幣市場基金 15.11100 15.11080 0.00020 0.00132 元大經貿基金 33.17000 32.98000 0.19000 0.57611 元大實質多重資產基金-人民幣 8.98000 8.90000 0.08000 0.89888 元大實質多重資產基金-美元 8.21000 8.13300 0.07700 0.94676 元大實質多重資產基金-新台幣 8.69000 8.60000 0.09000 1.04651 元大滬深300單日反向1倍基金 16.17000 16.23000 -0.06000 -0.36969 元大滬深300單日正向2倍基金 12.50000 12.43000 0.07000 0.56315 元大摩臺基金 36.49000 36.12000 0.37000 1.02436 元大標普500基金 25.62000 25.74000 -0.12000 -0.46620 元大標普500單日反向1倍基金 13.46000 13.36000 0.10000 0.74850 元大標普500單日正向2倍基金 32.13000 32.57000 -0.44000 -1.35094 元大標智滬深300基金 14.95000 15.31000 -0.36000 -2.35140 元大歐洲50基金 23.08000 22.94000 0.14000 0.61029 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.38330 9.39170 -0.00840 -0.08944 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.20160 10.20120 0.00040 0.00392 元大績效基金 44.90000 44.79000 0.11000 0.24559 元大韓國KOSPI200基金 20.83000 20.77000 0.06000 0.28888 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 13.94000 13.89000 0.05000 0.35997 日盛上選基金 29.01000 28.88000 0.13000 0.45014 日盛小而美基金 15.87000 15.84000 0.03000 0.18939 日盛中國內需動力基金 8.65000 8.72000 -0.07000 -0.80275 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.74560 11.74280 0.00280 0.02384 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.75010 9.79230 -0.04220 -0.43095 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.71300 11.71570 -0.00270 -0.02305 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.71760 9.76420 -0.04660 -0.47725 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.62620 10.62800 -0.00180 -0.01694 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.80010 8.84210 -0.04200 -0.47500 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.54000 9.63000 -0.09000 -0.93458 日盛中國戰略A股基金(美元) 9.02000 9.13000 -0.11000 -1.20482 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.35000 9.45000 -0.10000 -1.05820 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 9.79000 9.82000 -0.03000 -0.30550 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.60000 9.65000 -0.05000 -0.51813 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 9.69000 9.73000 -0.04000 -0.41110 日盛日盛基金 12.02000 12.01000 0.01000 0.08326 日盛目標收益組合基金(美元) 9.34000 9.34000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.32000 9.33000 -0.01000 -0.10718 日盛全球抗暖化基金 10.19000 10.27000 -0.08000 -0.77897 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.06540 10.06290 0.00250 0.02484 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.39870 9.39630 0.00240 0.02554 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.89640 9.89280 0.00360 0.03639 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.24280 9.23940 0.00340 0.03680 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.41700 2.41580 0.00120 0.04967 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.66010 1.66780 -0.00770 -0.46169 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.36390 0.36380 0.00010 0.02749 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25070 0.25190 -0.00120 -0.47638 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.09320 12.08940 0.00380 0.03143 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.19720 8.23650 -0.03930 -0.47714 日盛亞洲機會基金 6.28000 6.34000 -0.06000 -0.94637 日盛首選基金 14.98000 14.95000 0.03000 0.20067 日盛高科技基金 15.36000 15.30000 0.06000 0.39216 日盛貨幣市場基金 14.77910 14.77890 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 34.93000 34.85000 0.08000 0.22956 日盛精選五虎基金 33.64000 33.58000 0.06000 0.17868 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.49360 13.49340 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 24.70000 24.65000 0.05000 0.20284 台新MSCI中國基金 18.16000 18.45000 -0.29000 -1.57182 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 19.16000 19.29000 -0.13000 -0.67392 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 18.87000 18.64000 0.23000 1.23391 台新大眾貨幣市場基金 14.17060 14.17040 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.49410 10.50340 -0.00930 -0.08854 台新中美貨幣市場基金-美元 10.49220 10.48990 0.00230 0.02193 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.10810 10.09610 0.01200 0.11886 台新中國通基金 35.08000 35.07000 0.01000 0.02851 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.44560 0.44950 -0.00390 -0.86763 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 13.76600 13.87200 -0.10600 -0.76413 台新中國精選中小基金-美元 0.29230 0.29420 -0.00190 -0.64582 台新中國精選中小基金-新台幣 9.05000 9.10000 -0.05000 -0.54945 台新主流基金 19.43000 19.41000 0.02000 0.10304 台新北美收益資產證券化基金(A) 19.21000 19.09000 0.12000 0.62860 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.62490 0.62160 0.00330 0.53089 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.24000 14.15000 0.09000 0.63604 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.46210 0.45960 0.00250 0.54395 台新台灣中小基金 27.77000 27.77000 0.00000 0.00000 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.62000 9.61240 0.00760 0.07906 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 8.86800 8.85370 0.01430 0.16151 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.37000 8.35000 0.02000 0.23952 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.93430 9.91840 0.01590 0.16031 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.40000 9.38000 0.02000 0.21322 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.95920 9.96420 -0.00500 -0.05018 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.55000 9.55000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.78370 10.78940 -0.00570 -0.05283 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000 台新印度基金 13.20000 13.19000 0.01000 0.07582 台新亞美短期債券基金 10.88060 10.87180 0.00880 0.08094 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.52380 8.51820 0.00560 0.06574 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28120 0.28130 -0.00010 -0.03555 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.90470 11.89670 0.00800 0.06725 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.38720 0.38730 -0.00010 -0.02582 台新真吉利貨幣市場基金 11.09680 11.09670 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 27.15790 27.11920 0.03870 0.14270 台新智慧生活基金-美元 9.73250 9.77740 -0.04490 -0.45922 台新智慧生活基金-新台幣 10.04000 10.08000 -0.04000 -0.39683 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.27330 8.26460 0.00870 0.10527 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.48520 8.46800 0.01720 0.20312 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 8.93930 8.92990 0.00940 0.10526 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.17580 9.15720 0.01860 0.20312 台新新興市場債券基金(A類型) 10.39290 10.35590 0.03700 0.35728 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.33110 0.33020 0.00090 0.27256 台新新興市場債券基金(B類型) 7.71460 7.68710 0.02750 0.35774 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.25890 0.25820 0.00070 0.27111 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.28000 5.30000 -0.02000 -0.37736 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 20.95000 20.90000 0.05000 0.23923 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.64800 10.64600 0.00200 0.01879 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產全球大消費基金 14.81000 14.96000 -0.15000 -1.00267 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.74570 11.74480 0.00090 0.00766 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.41430 9.41360 0.00070 0.00744 未來資產亞洲新富基金 18.19000 18.39000 -0.20000 -1.08755 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.57400 12.57380 0.00020 0.00159 未來資產阿波羅基金 10.00000 9.97000 0.03000 0.30090 未來資產新興市場債券基金A 8.71780 8.71880 -0.00100 -0.01147 未來資產新興市場債券基金B 6.56150 6.56220 -0.00070 -0.01067 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.14170 11.13910 0.00260 0.02334 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.88210 9.88800 -0.00590 -0.05967 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.14030 9.13500 0.00530 0.05802 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.42590 10.41980 0.00610 0.05854 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.69070 7.69570 -0.00500 -0.06497 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 8.83350 8.83940 -0.00590 -0.06675 永豐中小基金 45.96000 45.89000 0.07000 0.15254 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.76480 1.76450 0.00030 0.01700 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.34700 2.34660 0.00040 0.01705 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 7.99630 8.00150 -0.00520 -0.06499 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.31760 10.32430 -0.00670 -0.06490 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.16000 4.21000 -0.05000 -1.18765 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 18.61000 18.82000 -0.21000 -1.11583 永豐主流品牌基金 16.36000 16.47000 -0.11000 -0.66788 永豐永豐基金 31.10000 30.94000 0.16000 0.51713 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.49260 9.51110 -0.01850 -0.19451 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.59940 9.61820 -0.01880 -0.19546 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.42510 9.44360 -0.01850 -0.19590 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.53210 9.55080 -0.01870 -0.19580 永豐亞洲民生消費基金 10.67000 10.78000 -0.11000 -1.02041 永豐南非幣2021保本基金 13.06540 13.04920 0.01620 0.12415 永豐高科技基金 20.55000 20.41000 0.14000 0.68594 永豐貨幣市場基金 13.89070 13.89060 0.00010 0.00072 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.12590 2.12210 0.00380 0.17907 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.52320 2.51880 0.00440 0.17469 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.75380 7.74650 0.00730 0.09424 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.45200 10.44220 0.00980 0.09385 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.00510 6.99820 0.00690 0.09860 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.83230 10.82160 0.01070 0.09888 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 8.96000 9.11000 -0.15000 -1.64654 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.02000 7.15000 -0.13000 -1.81818 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 16.20000 16.49000 -0.29000 -1.75864 永豐臺灣加權ETF基金 51.67000 51.24000 0.43000 0.83919 永豐領航科技基金 33.92000 33.68000 0.24000 0.71259 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.59000 9.54000 0.05000 0.52411 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.36000 9.32000 0.04000 0.42918 永豐趨勢平衡基金 38.46000 38.35000 0.11000 0.28683 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.62710 11.62600 0.00110 0.00946 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.53780 9.53060 0.00720 0.07555 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.79260 9.78520 0.00740 0.07562 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.54290 9.54160 0.00130 0.01362 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.71640 9.71480 0.00160 0.01647 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.55150 9.54630 0.00520 0.05447 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.93650 9.93100 0.00550 0.05538 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.51920 9.51730 0.00190 0.01996 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.77310 9.77120 0.00190 0.01944 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.17000 10.27000 -0.10000 -0.97371 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 8.91000 8.98000 -0.07000 -0.77951 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.51000 9.59000 -0.08000 -0.83420 兆豐國際中小基金 13.27000 13.21000 0.06000 0.45420 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 13.21000 13.37000 -0.16000 -1.19671 兆豐國際中國A股基金(台幣) 17.39000 17.59000 -0.20000 -1.13701 兆豐國際中國A股基金(美金) 17.24000 17.45000 -0.21000 -1.20344 兆豐國際生命科學基金 15.76000 15.93000 -0.17000 -1.06717 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.10520 10.11100 -0.00580 -0.05736 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.30440 10.31610 -0.01170 -0.11341 兆豐國際全球基金 30.32000 30.60000 -0.28000 -0.91503 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.30140 10.30080 0.00060 0.00582 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.11570 10.12170 -0.00600 -0.05928 兆豐國際國民基金 19.19000 19.08000 0.11000 0.57652 兆豐國際第一基金 11.44000 11.39000 0.05000 0.43898 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.04250 10.03250 0.01000 0.09968 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.93570 7.92780 0.00790 0.09965 兆豐國際萬全基金 18.52000 18.48000 0.04000 0.21645 兆豐國際電子基金 22.18000 22.15000 0.03000 0.13544 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 20.84000 20.67000 0.17000 0.82245 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.49000 17.59000 -0.10000 -0.56850 兆豐國際豐台灣基金 30.94000 30.84000 0.10000 0.32425 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.51010 12.50990 0.00020 0.00160 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.95530 9.95220 0.00310 0.03115 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.92800 9.92910 -0.00110 -0.01108 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 9.94750 9.94800 -0.00050 -0.00503 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 9.95700 9.95390 0.00310 0.03114 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 9.93520 9.93630 -0.00110 -0.01107 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 9.94650 9.94710 -0.00060 -0.00603 合庫台灣基金 9.95000 9.91000 0.04000 0.40363 合庫全球高收益債券基金A類型 11.10810 11.09090 0.01720 0.15508 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.95060 11.93580 0.01480 0.12400 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.69380 10.68380 0.01000 0.09360 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.45320 11.44430 0.00890 0.07777 合庫全球高收益債券基金B類型 8.04870 8.03630 0.01240 0.15430 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.34930 9.33780 0.01150 0.12316 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.91590 8.90750 0.00840 0.09430 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.80950 8.80230 0.00720 0.08180 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.16390 9.15530 0.00860 0.09393 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.40000 10.41000 -0.01000 -0.09606 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.12000 11.14000 -0.02000 -0.17953 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.51000 9.53000 -0.02000 -0.20986 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.34000 10.36000 -0.02000 -0.19305 合庫全球新興市場基金 8.65000 8.71000 -0.06000 -0.68886 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.58000 9.59000 -0.01000 -0.10428 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 9.80000 9.82000 -0.02000 -0.20367 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 8.93000 8.93000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.15000 9.16000 -0.01000 -0.10917 合庫貨幣市場基金 10.13600 10.13580 0.00020 0.00197 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.35980 9.35190 0.00790 0.08447 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.62160 9.61150 0.01010 0.10508 合庫新興多重收益基金A類型 9.94020 9.92530 0.01490 0.15012 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.34990 11.33440 0.01550 0.13675 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.51930 13.50910 0.01020 0.07550 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.59740 8.58940 0.00800 0.09314 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.28630 9.27660 0.00970 0.10456 合庫新興多重收益基金B類型 7.75080 7.73920 0.01160 0.14989 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.59050 8.57870 0.01180 0.13755 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.95620 9.94840 0.00780 0.07840 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.77000 9.78000 -0.01000 -0.10225 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.61000 9.61000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.58000 9.59000 -0.01000 -0.10428 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 9.79000 9.80000 -0.01000 -0.10204 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 9.73000 9.75000 -0.02000 -0.20513 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 9.79000 9.80000 -0.01000 -0.10204 安本標準兩岸價值基金 9.87000 9.98000 -0.11000 -1.10220 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.90000 9.93000 -0.03000 -0.30211 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.15000 10.17000 -0.02000 -0.19666 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.67000 9.69000 -0.02000 -0.20640 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.02260 11.01960 0.00300 0.02722 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.87070 9.89300 -0.02230 -0.22541 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.75780 9.77030 -0.01250 -0.12794 安聯中國東協基金 14.37000 14.43000 -0.06000 -0.41580 安聯中國策略基金-美元 9.54000 9.68000 -0.14000 -1.44628 安聯中國策略基金-新臺幣 12.40000 12.58000 -0.18000 -1.43084 安聯中華新思路基金-人民幣 12.21000 12.28000 -0.07000 -0.57003 安聯中華新思路基金-美元 11.28000 11.38000 -0.10000 -0.87873 安聯中華新思路基金-新臺幣 10.63000 10.71000 -0.08000 -0.74697 安聯台灣大壩基金 24.60000 24.52000 0.08000 0.32626 安聯台灣科技基金 38.57000 38.28000 0.29000 0.75758 安聯台灣貨幣市場基金 12.49930 12.49920 0.00010 0.00080 安聯台灣智慧基金 26.44000 26.36000 0.08000 0.30349 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.10900 10.09910 0.00990 0.09803 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.00990 14.99440 0.01550 0.10337 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.56440 9.55450 0.00990 0.10362 安聯四季成長組合基金-美元 10.94000 10.98000 -0.04000 -0.36430 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.24000 11.28000 -0.04000 -0.35461 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.34530 12.32230 0.02300 0.18665 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.12420 10.11170 0.01250 0.12362 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.19680 12.18260 0.01420 0.11656 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.40690 9.38940 0.01750 0.18638 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.26160 9.25020 0.01140 0.12324 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.92110 8.91070 0.01040 0.11671 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.05000 11.08000 -0.03000 -0.27076 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.00000 11.02000 -0.02000 -0.18149 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.75000 10.75000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.88000 9.91000 -0.03000 -0.30272 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.34000 9.36000 -0.02000 -0.21368 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.93000 10.96000 -0.03000 -0.27372 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.49000 10.50000 -0.01000 -0.09524 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.73000 9.75000 -0.02000 -0.20513 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.35000 9.36000 -0.01000 -0.10684 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.08130 12.06140 0.01990 0.16499 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.97510 10.96110 0.01400 0.12772 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.63650 10.62270 0.01380 0.12991 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.84440 8.82940 0.01500 0.16989 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.63390 8.62290 0.01100 0.12757 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.34230 8.33150 0.01080 0.12963 安聯全球人口趨勢基金 11.15000 11.17000 -0.02000 -0.17905 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.45000 9.56000 -0.11000 -1.15063 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 35.67000 36.05000 -0.38000 -1.05409 安聯全球油礦金趨勢基金 8.52000 8.54000 -0.02000 -0.23419 安聯全球債券基金-A類型(累積) 11.92380 11.91820 0.00560 0.04699 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.29760 10.29280 0.00480 0.04663 安聯全球新興市場基金 16.37000 16.46000 -0.09000 -0.54678 安聯全球農金趨勢基金 9.68000 9.66000 0.02000 0.20704 安聯全球綠能趨勢基金 8.40000 8.42000 -0.02000 -0.23753 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.26000 10.30000 -0.04000 -0.38835 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.05000 10.09000 -0.04000 -0.39643 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.96000 10.00000 -0.04000 -0.40000 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.86000 9.90000 -0.04000 -0.40404 安聯亞洲動態策略基金 20.80000 21.01000 -0.21000 -0.99952 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.09200 10.08710 0.00490 0.04858 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.79630 9.79180 0.00450 0.04596 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 83.04250 83.00690 0.03560 0.04289 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.29120 12.29220 -0.00100 -0.00814 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.64850 64.62480 0.02370 0.03667 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.48990 9.49070 -0.00080 -0.00843 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.58160 2.57860 0.00300 0.11634 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.41930 10.41070 0.00860 0.08261 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.19260 2.18960 0.00300 0.13701 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.61110 8.60280 0.00830 0.09648 宏利台灣動力基金 27.64000 27.62000 0.02000 0.07241 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.84000 9.85090 -0.01090 -0.11065 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.67890 9.67940 -0.00050 -0.00517 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.68740 7.69590 -0.00850 -0.11045 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.68430 7.68690 -0.00260 -0.03382 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.52000 10.52000 0.00000 0.00000 宏利全球債券組合基金 12.98020 12.96550 0.01470 0.11338 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.76350 2.76170 0.00180 0.06518 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.62550 11.61850 0.00700 0.06025 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.57680 8.57170 0.00510 0.05950 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.42500 2.42170 0.00330 0.13627 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.85000 10.83420 0.01580 0.14583 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.22280 3.24120 -0.01840 -0.56769 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.51980 0.52290 -0.00310 -0.59285 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.05000 15.14000 -0.09000 -0.59445 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.80000 11.79460 0.00540 0.04578 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.45500 10.45380 0.00120 0.01148 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.13540 10.13100 0.00440 0.04343 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.83960 8.83570 0.00390 0.04414 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.43920 8.43820 0.00100 0.01185 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.35910 8.35540 0.00370 0.04428 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.30540 8.30500 0.00040 0.00482 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.76330 2.75690 0.00640 0.23214 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.40050 0.39960 0.00090 0.22523 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.17090 12.14150 0.02940 0.24214 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.91140 0.90960 0.00180 0.19789 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.32060 7.30350 0.01710 0.23413 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.02540 2.02050 0.00490 0.24251 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29120 0.29060 0.00060 0.20647 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.95790 8.93690 0.02100 0.23498 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32640 0.32580 0.00060 0.18416 宏利萬利貨幣市場基金 13.64790 13.64780 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.32000 2.35000 -0.03000 -1.27660 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.56000 10.70000 -0.14000 -1.30841 宏利臺灣股息收益基金 24.31000 24.35000 -0.04000 -0.16427 宏利澳幣保本基金 12.14180 12.14430 -0.00250 -0.02059 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.64000 9.63000 0.01000 0.10384 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.72000 10.71000 0.01000 0.09337 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.71000 10.71000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.42000 10.41000 0.01000 0.09606 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.90000 10.97000 -0.07000 -0.63810 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.42000 10.50000 -0.08000 -0.76190 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.49000 9.56000 -0.07000 -0.73222 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.23000 11.31000 -0.08000 -0.70734 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.26750 10.28070 -0.01320 -0.12840 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.45300 9.47160 -0.01860 -0.19638 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.91940 8.92830 -0.00890 -0.09968 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.71670 10.72740 -0.01070 -0.09974 貝萊德亞美利加收益基金 8.99000 8.97000 0.02000 0.22297 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.70000 9.70000 0.00000 0.00000 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.58000 9.59000 -0.01000 -0.10428 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.41000 9.44000 -0.03000 -0.31780 貝萊德新台幣基金 12.93840 12.93830 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 23.89000 23.69000 0.20000 0.84424 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.26050 11.25550 0.00500 0.04442 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.87840 9.86220 0.01620 0.16426 保德信大中華基金-人民幣 8.77000 8.90000 -0.13000 -1.46067 保德信大中華基金-美元 8.61000 8.73000 -0.12000 -1.37457 保德信大中華基金-新台幣 25.70000 26.04000 -0.34000 -1.30568 保德信中小型股基金 36.77000 36.41000 0.36000 0.98874 保德信中國中小基金-人民幣 7.99000 8.14000 -0.15000 -1.84275 保德信中國中小基金-美元 7.65000 7.79000 -0.14000 -1.79718 保德信中國中小基金-新臺幣 7.41000 7.54000 -0.13000 -1.72414 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 8.90330 8.94160 -0.03830 -0.42833 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 8.97980 9.01780 -0.03800 -0.42139 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.03130 9.07190 -0.04060 -0.44754 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.77490 9.81900 -0.04410 -0.44913 保德信中國品牌基金-人民幣 8.20000 8.28000 -0.08000 -0.96618 保德信中國品牌基金-美元 8.20000 8.29000 -0.09000 -1.08565 保德信中國品牌基金-新臺幣 8.86000 8.96000 -0.10000 -1.11607 保德信台商全方位基金 31.29000 31.19000 0.10000 0.32062 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 28.15000 28.19000 -0.04000 -0.14189 保德信全球消費商機基金 17.70000 17.68000 0.02000 0.11312 保德信全球基礎建設基金 11.96000 11.91000 0.05000 0.41982 保德信全球資源基金 7.96000 7.95000 0.01000 0.12579 保德信全球醫療生化基金-美元 10.07000 10.11000 -0.04000 -0.39565 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.48000 33.59000 -0.11000 -0.32748 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.55510 9.55420 0.00090 0.00942 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.38630 10.38510 0.00120 0.01156 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.10160 9.09170 0.00990 0.10889 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.87740 9.86670 0.01070 0.10845 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.12990 8.12540 0.00450 0.05538 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.76620 10.76030 0.00590 0.05483 保德信亞太基金 19.64000 19.81000 -0.17000 -0.85815 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.42440 8.42460 -0.00020 -0.00237 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.20840 11.20870 -0.00030 -0.00268 保德信店頭市場基金 25.81000 25.65000 0.16000 0.62378 保德信拉丁美洲基金 7.18000 7.11000 0.07000 0.98453 保德信金平衡基金 28.55000 28.41000 0.14000 0.49278 保德信金滿意基金 38.06000 37.78000 0.28000 0.74113 保德信科技島基金 22.80000 22.63000 0.17000 0.75122 保德信高成長基金 83.92000 83.43000 0.49000 0.58732 保德信第一基金 23.03000 22.90000 0.13000 0.56769 保德信貨幣市場基金 15.77860 15.77830 0.00030 0.00190 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.31020 10.32600 -0.01580 -0.15301 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.51590 10.52190 -0.00600 -0.05702 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.57110 10.58030 -0.00920 -0.08695 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.09550 10.09460 0.00090 0.00892 保德信新世紀基金 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 7.98760 7.98370 0.00390 0.04885 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.85800 10.85270 0.00530 0.04884 保德信新興趨勢組合基金 10.30000 10.40000 -0.10000 -0.96154 保德信瑞騰基金 15.55000 15.54990 0.00010 0.00064 保德信歐洲組合基金 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.69590 9.68470 0.01120 0.11565 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.00390 9.99290 0.01100 0.11008 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.66390 9.64950 0.01440 0.14923 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.82360 9.80940 0.01420 0.14476 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.73330 9.71690 0.01640 0.16878 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.88630 9.86970 0.01660 0.16819 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.63250 9.62400 0.00850 0.08832 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.75520 9.74650 0.00870 0.08926 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.06620 10.05140 0.01480 0.14724 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.02540 10.01170 0.01370 0.13684 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.02540 10.01180 0.01360 0.13584 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 9.97450 9.96970 0.00480 0.04815 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 9.97450 9.96970 0.00480 0.04815 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.90320 9.88400 0.01920 0.19425 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.09290 10.07230 0.02060 0.20452 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.82470 9.81270 0.01200 0.12229 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.92040 9.90780 0.01260 0.12717 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.58340 9.56970 0.01370 0.14316 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.42900 9.42260 0.00640 0.06792 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.03340 10.01940 0.01400 0.13973 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.03150 10.01760 0.01390 0.13876 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.12170 10.11900 0.00270 0.02668 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.19670 10.19370 0.00300 0.02943 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.06210 10.05670 0.00540 0.05370 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.06260 10.05720 0.00540 0.05369 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.94450 1.94350 0.00100 0.05145 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.67540 2.67360 0.00180 0.06732 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29110 0.29120 -0.00010 -0.03434 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.43410 0.43420 -0.00010 -0.02303 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.33890 8.33690 0.00200 0.02399 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.68170 11.67750 0.00420 0.03597 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.41440 9.40570 0.00870 0.09250 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.59730 11.58840 0.00890 0.07680 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.47290 8.47280 0.00010 0.00118 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.47310 10.47300 0.00010 0.00095 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.13620 10.12410 0.01210 0.11952 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.06060 10.04480 0.01580 0.15730 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.03900 10.02750 0.01150 0.11468 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.67550 10.66440 0.01110 0.10408 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.97400 9.96070 0.01330 0.13352 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.71240 9.70360 0.00880 0.09069 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.09510 10.08600 0.00910 0.09022 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.72570 9.71370 0.01200 0.12354 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.96100 9.94700 0.01400 0.14075 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.44570 10.40660 0.03910 0.37572 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.11140 6.08850 0.02290 0.37612 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.61400 10.57420 0.03980 0.37639 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.65300 11.65300 0.00000 0.00000 施羅德樂活中小基金-A類型 16.56000 16.51000 0.05000 0.30285 施羅德樂活中小基金-I類型 3787.12000 3773.49000 13.63000 0.36120 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 9.85070 9.92570 -0.07500 -0.75561 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 10.78540 10.87240 -0.08700 -0.80019 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.04870 10.13260 -0.08390 -0.82802 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.71280 8.77920 -0.06640 -0.75633 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.06180 9.13500 -0.07320 -0.80131 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.89320 8.96740 -0.07420 -0.82744 柏瑞中國平衡基金-N類型 9.98920 10.06530 -0.07610 -0.75606 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.45670 10.54110 -0.08440 -0.80068 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.40710 10.49400 -0.08690 -0.82809 柏瑞五國金勢力建設基金 6.16000 6.18000 -0.02000 -0.32362 柏瑞巨人基金 11.70000 11.61000 0.09000 0.77519 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.66050 13.66040 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 15.43000 15.47000 -0.04000 -0.25856 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.52050 13.50250 0.01800 0.13331 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.87050 11.85780 0.01270 0.10710 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.46400 12.45450 0.00950 0.07628 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.77760 8.76590 0.01170 0.13347 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.74110 6.73220 0.00890 0.13220 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.68050 8.67120 0.00930 0.10725 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.42900 8.42140 0.00760 0.09025 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.65950 10.65140 0.00810 0.07605 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.29060 8.28460 0.00600 0.07242 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.04660 12.03370 0.01290 0.10720 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.71320 11.69760 0.01560 0.13336 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.95830 11.94760 0.01070 0.08956 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.34610 11.33750 0.00860 0.07585 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.93380 8.92190 0.01190 0.13338 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.69970 9.68920 0.01050 0.10837 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.63380 9.62520 0.00860 0.08935 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.47990 9.47270 0.00720 0.07601 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.35980 9.35310 0.00670 0.07163 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.15100 10.14610 0.00490 0.04829 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.00920 10.00590 0.00330 0.03298 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.87720 9.87810 -0.00090 -0.00911 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 9.95560 9.95730 -0.00170 -0.01707 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.80910 9.80440 0.00470 0.04794 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.57930 9.57610 0.00320 0.03342 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.53880 9.53970 -0.00090 -0.00943 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.61830 9.61990 -0.00160 -0.01663 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.13200 10.12710 0.00490 0.04839 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.00920 10.00590 0.00330 0.03298 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.87730 9.87810 -0.00080 -0.00810 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 9.95570 9.95740 -0.00170 -0.01707 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.80910 9.80430 0.00480 0.04896 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.57950 9.57630 0.00320 0.03342 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.53880 9.53970 -0.00090 -0.00943 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.61840 9.62000 -0.00160 -0.01663 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.73000 10.72050 0.00950 0.08862 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.92700 11.91860 0.00840 0.07048 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.30600 11.30090 0.00510 0.04513 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.00330 8.99530 0.00800 0.08894 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.67980 9.67290 0.00690 0.07133 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.54280 9.53860 0.00420 0.04403 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.44100 10.43180 0.00920 0.08819 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.10550 11.09760 0.00790 0.07119 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.92280 10.91790 0.00490 0.04488 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.00350 8.99560 0.00790 0.08782 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.68020 9.67330 0.00690 0.07133 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.54330 9.53900 0.00430 0.04508 柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.02000 12.16000 -0.14000 -1.15132 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 12.77000 12.92000 -0.15000 -1.16099 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 8.37000 8.47000 -0.10000 -1.18064 柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.89000 7.98000 -0.09000 -1.12782 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.70000 8.80000 -0.10000 -1.13636 柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.41000 10.53000 -0.12000 -1.13960 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.42000 10.54000 -0.12000 -1.13852 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.64000 10.77000 -0.13000 -1.20706 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 11.89000 12.00000 -0.11000 -0.91667 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 12.07000 12.18000 -0.11000 -0.90312 柏瑞拉丁美洲基金 9.89000 9.79000 0.10000 1.02145 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.30500 11.31210 -0.00710 -0.06276 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.36300 7.36760 -0.00460 -0.06244 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.70000 10.70000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.39000 10.39000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.28000 9.28000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.60000 9.60000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.52000 9.53000 -0.01000 -0.10493 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.44000 10.44000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.36000 9.36000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.40000 9.40000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.43000 9.43000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.52000 9.52000 0.00000 0.00000 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.40230 11.39010 0.01220 0.10711 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.05830 11.04780 0.01050 0.09504 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.16670 10.16080 0.00590 0.05807 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.28290 8.27400 0.00890 0.10757 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.28960 9.28080 0.00880 0.09482 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.32200 9.31660 0.00540 0.05796 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.63750 10.62740 0.01010 0.09504 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.01310 10.00240 0.01070 0.10697 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.14960 10.14380 0.00580 0.05718 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.62400 9.61480 0.00920 0.09569 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 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0.08036 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.58510 9.57920 0.00590 0.06159 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.09460 11.08570 0.00890 0.08028 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.99150 9.98080 0.01070 0.10721 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.27050 10.26420 0.00630 0.06138 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.47620 9.46600 0.01020 0.10775 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.23070 9.22080 0.00990 0.10737 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.80960 9.80170 0.00790 0.08060 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.34690 9.34120 0.00570 0.06102 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.60000 17.62000 -0.02000 -0.11351 柏瑞旗艦全球成長組合基金 16.23000 16.28000 -0.05000 -0.30713 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.82570 12.81170 0.01400 0.10928 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.22780 10.24890 -0.02110 -0.20588 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.18120 11.19910 -0.01790 -0.15983 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 11.76830 11.79270 -0.02440 -0.20691 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.68290 10.70660 -0.02370 -0.22136 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.23100 9.25000 -0.01900 -0.20541 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.78060 9.79620 -0.01560 -0.15925 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.65890 9.67900 -0.02010 -0.20767 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.66740 9.68890 -0.02150 -0.22190 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.36400 9.38330 -0.01930 -0.20568 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.58580 9.60120 -0.01540 -0.16040 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.28380 11.30720 -0.02340 -0.20695 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.61140 9.63270 -0.02130 -0.22112 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 14.75000 14.81000 -0.06000 -0.40513 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 23.85000 23.67000 0.18000 0.76046 國泰大中華基金 17.12000 17.05000 0.07000 0.41056 國泰小龍基金 13.44000 13.42000 0.02000 0.14903 國泰中小成長基金 36.10000 36.15000 -0.05000 -0.13831 國泰中國內需增長基金台幣級別 16.67000 16.82000 -0.15000 -0.89180 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.65940 9.65110 0.00830 0.08600 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.11590 8.10900 0.00690 0.08509 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.94780 9.92630 0.02150 0.21660 國泰中國新興戰略基金台幣級別 17.12000 17.25000 -0.13000 -0.75362 國泰中港台基金台幣級別 12.53000 12.60000 -0.07000 -0.55556 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.85000 27.50000 0.35000 1.27273 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.46000 12.58000 -0.12000 -0.95390 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 36.03000 35.36000 0.67000 1.89480 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.44250 10.42780 0.01470 0.14097 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.25160 10.23710 0.01450 0.14164 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.27550 10.26100 0.01450 0.14131 國泰台灣貨幣市場基金 12.41810 12.41800 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 23.67000 23.64000 0.03000 0.12690 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.83000 10.85000 -0.02000 -0.18433 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.65000 12.64000 0.01000 0.07911 國泰全球資源基金台幣級別 5.72000 5.73000 -0.01000 -0.17452 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.77000 10.79000 -0.02000 -0.18536 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.55000 9.58000 -0.03000 -0.31315 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.32000 20.22000 0.10000 0.49456 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.29000 21.15000 0.14000 0.66194 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.76560 10.80040 -0.03480 -0.32221 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 9.60050 9.63160 -0.03110 -0.32290 國泰亞洲成長基金台幣級別 10.86000 10.91000 -0.05000 -0.45830 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 17.69000 17.77000 -0.08000 -0.45020 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型) 17.70000 17.77000 -0.07000 -0.39392 國泰科技生化基金 27.79000 27.73000 0.06000 0.21637 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 27.20000 27.22000 -0.02000 -0.07348 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.48000 13.42000 0.06000 0.44709 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 37.95640 38.01010 -0.05370 -0.14128 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 20.39220 20.29580 0.09640 0.47498 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 17.59070 17.74200 -0.15130 -0.85278 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.35480 39.42750 -0.07270 -0.18439 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 41.09920 41.01090 0.08830 0.21531 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.65110 43.48510 0.16600 0.38174 國泰高科技基金 10.48000 10.45000 0.03000 0.28708 國泰國泰基金台幣I級別 18.89000 18.79000 0.10000 0.53220 國泰國泰基金台幣級別 18.89000 18.79000 0.10000 0.53220 國泰富時中國A50基金 17.53000 17.50000 0.03000 0.17143 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 11.23000 11.28000 -0.05000 -0.44326 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.47000 10.51000 -0.04000 -0.38059 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 9.99000 10.03000 -0.04000 -0.39880 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.57000 10.54750 0.02250 0.21332 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.50200 7.48600 0.01600 0.21373 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 9.61860 9.63820 -0.01960 -0.20336 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 40.05200 39.99940 0.05260 0.13150 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 16.89000 17.24000 -0.35000 -2.03016 國泰新興市場基金台幣級別 11.31000 11.39000 -0.08000 -0.70237 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.41780 10.40290 0.01490 0.14323 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.65720 6.64760 0.00960 0.14441 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.88000 14.98000 -0.10000 -0.66756 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 30.35000 29.96000 0.39000 1.30174 國泰價值卓越基金 12.58000 12.55000 0.03000 0.23904 國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.17000 10.20000 -0.03000 -0.29412 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.69040 38.62920 0.06120 0.15843 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 19.61000 19.73000 -0.12000 -0.60821 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 18.28000 18.44000 -0.16000 -0.86768 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 17.93000 17.75000 0.18000 1.01408 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.05630 12.05310 0.00320 0.02655 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.60050 9.59600 0.00450 0.04689 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.23210 8.21600 0.01610 0.19596 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.75170 10.78180 -0.03010 -0.27917 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.33440 9.31620 0.01820 0.19536 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.22720 11.22440 0.00280 0.02495 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.81190 9.82450 -0.01260 -0.12825 第一金大中華基金 23.96000 23.84000 0.12000 0.50336 第一金小型精選基金 29.89000 29.83000 0.06000 0.20114 第一金中國世紀基金-人民幣 11.69000 11.84000 -0.15000 -1.26689 第一金中國世紀基金-美元 7.25280 7.33860 -0.08580 -1.16916 第一金中國世紀基金-美元-N 7.25340 7.33920 -0.08580 -1.16906 第一金中國世紀基金-新臺幣 8.56000 8.65000 -0.09000 -1.04046 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 8.55000 8.65000 -0.10000 -1.15607 第一金中概平衡基金 22.53000 22.35000 0.18000 0.80537 第一金台灣貨幣市場基金 15.26140 15.26120 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.96200 177.96000 0.00200 0.00112 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.51910 9.59770 -0.07860 -0.81895 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.51920 9.59780 -0.07860 -0.81894 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 9.72000 9.79000 -0.07000 -0.71502 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 9.72000 9.79000 -0.07000 -0.71502 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 13.30010 13.42690 -0.12680 -0.94437 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 13.30130 13.42780 -0.12650 -0.94208 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 12.81000 12.92000 -0.11000 -0.85139 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 12.82000 12.93000 -0.11000 -0.85073 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.57110 9.57520 -0.00410 -0.04282 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.57400 9.57810 -0.00410 -0.04281 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.25140 9.25090 0.00050 0.00540 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.27580 9.27530 0.00050 0.00539 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.10310 10.10780 -0.00470 -0.04650 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.77900 9.77860 0.00040 0.00409 第一金全球大趨勢基金 22.58000 22.78000 -0.20000 -0.87796 第一金全球不動產證券化基金A 7.81930 7.83260 -0.01330 -0.16980 第一金全球不動產證券化基金B 5.53170 5.54110 -0.00940 -0.16964 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.13290 9.08590 0.04700 0.51729 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.13410 9.08690 0.04720 0.51943 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 8.85000 8.80000 0.05000 0.56818 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 8.85000 8.80000 0.05000 0.56818 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.56060 9.51150 0.04910 0.51622 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.56200 9.51250 0.04950 0.52037 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.26000 9.22000 0.04000 0.43384 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.27000 9.22000 0.05000 0.54230 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.37980 8.36830 0.01150 0.13742 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.97030 9.95660 0.01370 0.13760 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.58770 9.58650 0.00120 0.01252 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.58710 9.58560 0.00150 0.01565 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.88530 7.88500 0.00030 0.00380 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.75720 8.75430 0.00290 0.03313 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.75770 8.75470 0.00300 0.03427 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.22600 11.22420 0.00180 0.01604 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.22690 11.22510 0.00180 0.01604 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.99420 9.99390 0.00030 0.00300 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.79640 14.79150 0.00490 0.03313 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 13.01820 13.06870 -0.05050 -0.38642 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 13.03450 13.08500 -0.05050 -0.38594 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.32000 12.36000 -0.04000 -0.32362 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.35000 12.38000 -0.03000 -0.24233 第一金亞洲科技基金 17.45000 17.67000 -0.22000 -1.24505 第一金亞洲新興市場基金 12.38000 12.36000 0.02000 0.16181 第一金店頭市場基金 7.58000 7.57000 0.01000 0.13210 第一金創新趨勢基金 20.07000 19.88000 0.19000 0.95573 第一金電子基金 28.06000 27.82000 0.24000 0.86269 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 18.46000 18.31000 0.15000 0.81922 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 20.69000 20.83000 -0.14000 -0.67211 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一大中華中小基金(人民幣) 7.06000 7.13000 -0.07000 -0.98177 統一大中華中小基金(美元) 6.41000 6.47000 -0.06000 -0.92736 統一大中華中小基金(新台幣) 9.50000 9.58000 -0.08000 -0.83507 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.12000 10.18000 -0.06000 -0.58939 統一大東協高股息基金(美元) 9.34000 9.40000 -0.06000 -0.63830 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.65000 9.70000 -0.05000 -0.51546 統一大滿貫基金-A類型 29.36000 29.37000 -0.01000 -0.03405 統一大滿貫基金-I類型 29.36000 29.37000 -0.01000 -0.03405 統一大龍印基金 13.15000 13.23000 -0.08000 -0.60469 統一大龍騰中國基金(人民幣) 8.05000 8.12000 -0.07000 -0.86207 統一大龍騰中國基金(美元) 7.31000 7.39000 -0.08000 -1.08254 統一大龍騰中國基金(新台幣) 8.33000 8.41000 -0.08000 -0.95125 統一中小基金 21.48000 21.35000 0.13000 0.60890 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.84820 9.83600 0.01220 0.12403 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.11300 9.11750 -0.00450 -0.04936 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.85100 8.85180 -0.00080 -0.00904 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.81080 11.79620 0.01460 0.12377 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.86480 10.87020 -0.00540 -0.04968 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.53830 10.53920 -0.00090 -0.00854 統一台灣動力基金 14.43000 14.34000 0.09000 0.62762 統一全天候基金-A類型 98.66000 98.25000 0.41000 0.41730 統一全天候基金-I類型 98.76000 98.35000 0.41000 0.41688 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.57070 8.60690 -0.03620 -0.42059 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.21570 8.26470 -0.04900 -0.59288 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.19620 8.24260 -0.04640 -0.56293 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.93280 8.97050 -0.03770 -0.42027 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.57020 8.62130 -0.05110 -0.59272 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.54270 8.59110 -0.04840 -0.56337 統一全球債券組合基金 11.90850 11.89330 0.01520 0.12780 統一全球新科技基金(人民幣) 15.52000 15.69000 -0.17000 -1.08349 統一全球新科技基金(美元) 14.50000 14.66000 -0.16000 -1.09141 統一全球新科技基金(新台幣) 13.94000 14.08000 -0.14000 -0.99432 統一亞太基金 23.13000 23.34000 -0.21000 -0.89974 統一亞洲大金磚基金 11.43000 11.50000 -0.07000 -0.60870 統一奔騰基金 51.38000 51.13000 0.25000 0.48895 統一強棒貨幣市場基金 16.67000 16.66980 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 9.11000 9.17000 -0.06000 -0.65431 統一強漢基金(美元) 8.14000 8.20000 -0.06000 -0.73171 統一強漢基金(新台幣) 21.48000 21.61000 -0.13000 -0.60157 統一統信基金 25.34000 25.22000 0.12000 0.47581 統一黑馬基金 51.80000 51.62000 0.18000 0.34870 統一新亞洲科技能源基金 16.55000 16.70000 -0.15000 -0.89820 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.93070 7.92330 0.00740 0.09340 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.16120 10.15170 0.00950 0.09358 統一經建基金 41.45000 41.28000 0.17000 0.41182 統一龍馬基金 55.79000 55.66000 0.13000 0.23356 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 16.26000 16.21000 0.05000 0.30845 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 39.82000 39.69000 0.13000 0.32754 野村中國機會基金 11.90000 12.00000 -0.10000 -0.83333 野村巴西基金 5.85000 5.80000 0.05000 0.86207 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.56000 11.72000 -0.16000 -1.36519 野村台灣高股息基金 22.74000 22.57000 0.17000 0.75321 野村台灣運籌基金 30.84000 30.57000 0.27000 0.88322 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.43150 9.43810 -0.00660 -0.06993 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.35130 9.34800 0.00330 0.03530 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.43610 9.43080 0.00530 0.05620 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.74840 9.75510 -0.00670 -0.06868 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.59350 9.59000 0.00350 0.03650 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.53870 9.53780 0.00090 0.00944 野村平衡基金 17.11000 17.05000 0.06000 0.35191 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 8.76000 8.74000 0.02000 0.22883 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.23000 9.22000 0.01000 0.10846 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.73000 12.69000 0.04000 0.31521 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.57000 10.56000 0.01000 0.09470 野村全球生技醫療基金 17.11000 17.23000 -0.12000 -0.69646 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.00010 10.00570 -0.00560 -0.05597 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 9.94890 9.94750 0.00140 0.01407 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 9.95020 9.94840 0.00180 0.01809 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.00010 10.00570 -0.00560 -0.05597 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 9.94880 9.94750 0.00130 0.01307 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 9.95030 9.94850 0.00180 0.01809 野村全球品牌基金 25.62000 25.82000 -0.20000 -0.77459 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.80000 12.84000 -0.04000 -0.31153 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.83000 10.89000 -0.06000 -0.55096 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.34000 19.40000 -0.06000 -0.30928 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.10000 12.16000 -0.06000 -0.49342 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.01600 10.02110 -0.00510 -0.05089 野村全球短期收益基金-美元計價 10.43550 10.43130 0.00420 0.04026 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.33440 10.33130 0.00310 0.03001 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.25800 9.28410 -0.02610 -0.28113 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.02490 9.04170 -0.01680 -0.18581 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.64400 8.65670 -0.01270 -0.14671 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.05410 11.08520 -0.03110 -0.28055 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.54050 10.56030 -0.01980 -0.18749 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.16210 10.17710 -0.01500 -0.14739 野村成長基金 26.14000 26.05000 0.09000 0.34549 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.32750 8.37220 -0.04470 -0.53391 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.33280 8.36980 -0.03700 -0.44207 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.52730 8.55880 -0.03150 -0.36804 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 8.93380 8.98180 -0.04800 -0.53441 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 8.83110 8.87030 -0.03920 -0.44192 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.03600 9.06940 -0.03340 -0.36827 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 7.85000 7.94000 -0.09000 -1.13350 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.35000 11.47000 -0.12000 -1.04621 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.20720 9.20930 -0.00210 -0.02280 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.25250 9.24660 0.00590 0.06381 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.38330 9.37450 0.00880 0.09387 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 9.83990 9.84200 -0.00210 -0.02134 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.78870 9.78250 0.00620 0.06338 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.93220 9.92280 0.00940 0.09473 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.44570 8.43990 0.00580 0.06872 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.00420 9.00750 -0.00330 -0.03664 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.87070 8.86590 0.00480 0.05414 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.00810 12.99910 0.00900 0.06924 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.05320 12.05760 -0.00440 -0.03649 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.79790 9.79260 0.00530 0.05412 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 9.96910 9.95980 0.00930 0.09338 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.11880 10.12010 -0.00130 -0.01285 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.73940 9.73150 0.00790 0.08118 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.29770 9.28950 0.00820 0.08827 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.22400 11.21420 0.00980 0.08739 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.93840 9.96420 -0.02580 -0.25893 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 10.95320 10.99550 -0.04230 -0.38470 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.44100 10.47140 -0.03040 -0.29031 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.26360 10.28870 -0.02510 -0.24396 野村高科技基金 8.51000 8.49000 0.02000 0.23557 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.97870 10.00900 -0.03030 -0.30273 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.99360 10.04280 -0.04920 -0.48990 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.39920 10.52200 -0.12280 -1.16708 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.36220 9.39850 -0.03630 -0.38623 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.33750 9.36640 -0.02890 -0.30855 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.18600 9.23860 -0.05260 -0.56935 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.58390 11.64120 -0.05730 -0.49222 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.08350 13.24510 -0.16160 -1.22007 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.52480 10.56560 -0.04080 -0.38616 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.50390 10.53640 -0.03250 -0.30845 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.59470 10.65490 -0.06020 -0.56500 野村貨幣市場基金 16.27750 16.27730 0.00020 0.00123 野村新馬基金 15.18000 15.21000 -0.03000 -0.19724 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 9.95990 9.95530 0.00460 0.04621 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.81340 9.80660 0.00680 0.06934 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.87990 9.86450 0.01540 0.15612 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.76280 9.76140 0.00140 0.01434 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.74830 9.74190 0.00640 0.06570 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.76370 9.75900 0.00470 0.04816 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 9.84160 9.84020 0.00140 0.01423 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 9.81020 9.80370 0.00650 0.06630 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 9.79220 9.78750 0.00470 0.04802 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.79530 9.79080 0.00450 0.04596 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.74770 9.73860 0.00910 0.09344 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.72930 9.72190 0.00740 0.07612 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 9.79520 9.79080 0.00440 0.04494 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 9.74770 9.73860 0.00910 0.09344 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 9.72930 9.72190 0.00740 0.07612 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.04750 10.04260 0.00490 0.04879 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.84660 7.84190 0.00470 0.05993 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.72000 11.71290 0.00710 0.06062 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.64000 7.60000 0.04000 0.52632 野村精選貨幣市場基金 12.08400 12.08390 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.34000 11.41000 -0.07000 -0.61350 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.48000 10.53000 -0.05000 -0.47483 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.26000 10.28000 -0.02000 -0.19455 野村歐洲高股息基金季配型 7.72000 7.66000 0.06000 0.78329 野村歐洲高股息基金累積型 10.97000 10.89000 0.08000 0.73462 野村積極成長基金 11.02000 10.98000 0.04000 0.36430 野村優質基金-S類型新臺幣計價 7.87000 7.85000 0.02000 0.25478 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 28.67000 28.60000 0.07000 0.24476 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.31080 10.29580 0.01500 0.14569 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.53590 8.53340 0.00250 0.02930 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.87170 7.86290 0.00880 0.11192 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.79940 7.79050 0.00890 0.11424 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.70970 11.70610 0.00360 0.03075 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.52850 10.51680 0.01170 0.11125 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.46530 10.45340 0.01190 0.11384 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.12000 10.18000 -0.06000 -0.58939 野村環球基金-人民幣計價 15.39000 15.50000 -0.11000 -0.70968 野村環球基金-美元計價 11.98000 12.06000 -0.08000 -0.66335 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 16.83000 16.93000 -0.10000 -0.59067 野村鴻利基金 19.56000 19.54000 0.02000 0.10235 野村鴻揚貨幣市場基金 16.86500 16.86490 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 16.63000 16.47000 0.16000 0.97146 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.63000 8.65000 -0.02000 -0.23121 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.06000 12.07000 -0.01000 -0.08285 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.50000 9.48000 0.02000 0.21097 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.13000 14.10000 0.03000 0.21277 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.11390 10.10660 0.00730 0.07223 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.26780 13.25830 0.00950 0.07165 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.03590 10.01990 0.01600 0.15968 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 9.91000 9.88320 0.02680 0.27117 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.60830 9.60160 0.00670 0.06978 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.60950 9.60420 0.00530 0.05518 凱基台商天下基金 11.83000 11.97000 -0.14000 -1.16959 凱基台灣精五門基金 17.97000 17.95000 0.02000 0.11142 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 39.07250 39.07200 0.00050 0.00128 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 39.35700 39.30260 0.05440 0.13841 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 40.23470 40.19960 0.03510 0.08731 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.23000 10.21000 0.02000 0.19589 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.65000 9.63000 0.02000 0.20768 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.46480 10.44980 0.01500 0.14354 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.47000 12.66000 -0.19000 -1.50079 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.18490 11.34600 -0.16110 -1.41988 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.07000 11.22000 -0.15000 -1.33690 凱基凱旋貨幣市場基金 11.55080 11.55060 0.00020 0.00173 凱基開創基金 23.82000 23.84000 -0.02000 -0.08389 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 21.32000 21.64000 -0.32000 -1.47874 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 20.56940 20.90430 -0.33490 -1.60206 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 16.27000 16.38000 -0.11000 -0.67155 凱基新興市場中小基金-美元計價B 15.47400 15.59310 -0.11910 -0.76380 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.15000 7.19000 -0.04000 -0.55633 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.80000 11.87000 -0.07000 -0.58972 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.40830 11.46430 -0.05600 -0.48847 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.96000 11.01000 -0.05000 -0.45413 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.59240 11.71850 -0.12610 -1.07608 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.93000 12.05000 -0.12000 -0.99585 凱基護城河基金-台幣計價A 12.81000 12.89000 -0.08000 -0.62064 凱基護城河基金-美元計價B 12.50190 12.58730 -0.08540 -0.67846 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 14.18000 14.00000 0.18000 1.28571 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 31.82000 32.74000 -0.92000 -2.81002 富邦NASDAQ-100基金 29.77000 30.14000 -0.37000 -1.22760 富邦上証180基金 26.02000 26.18000 -0.16000 -0.61115 富邦大中華成長基金-(美元) 0.16940 0.17170 -0.00230 -1.33955 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.24000 5.31000 -0.07000 -1.31827 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 8.07000 8.08000 -0.01000 -0.12376 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 32.93000 32.73000 0.20000 0.61106 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.89370 10.95910 -0.06540 -0.59676 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.04480 10.10420 -0.05940 -0.58787 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.65210 9.70590 -0.05380 -0.55430 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.46140 9.51820 -0.05680 -0.59675 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 8.65220 8.70340 -0.05120 -0.58828 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.31990 8.36630 -0.04640 -0.55461 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.17180 20.17140 0.00040 0.00198 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.39410 11.39100 0.00310 0.02721 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.38670 10.38100 0.00570 0.05491 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.90700 12.91500 -0.00800 -0.06194 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.89680 1.89680 0.00000 0.00000 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.30050 9.30620 -0.00570 -0.06125 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.41500 1.41500 0.00000 0.00000 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.78820 11.78520 0.00300 0.02546 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.71200 1.71160 0.00040 0.02337 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.12170 10.11910 0.00260 0.02569 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.48890 1.48850 0.00040 0.02687 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.83000 14.95000 -0.12000 -0.80268 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 22.08000 21.73000 0.35000 1.61068 富邦日本東証基金 21.85000 21.61000 0.24000 1.11060 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 43.57000 43.52000 0.05000 0.11489 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 44.12000 43.96000 0.16000 0.36397 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 48.57000 48.07000 0.50000 1.04015 富邦台灣心基金 19.42000 19.28000 0.14000 0.72614 富邦台灣釆吉50基金 45.87000 45.35000 0.52000 1.14664 富邦台灣科技指數基金 50.69000 49.65000 1.04000 2.09466 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 40.62310 40.76430 -0.14120 -0.34638 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.61400 41.54810 0.06590 0.15861 富邦全球不動產基金-(美元) 0.28030 0.28060 -0.00030 -0.10691 富邦全球不動產基金-(新台幣) 8.86000 8.87000 -0.01000 -0.11274 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.53370 2.53140 0.00230 0.09086 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33760 0.33750 0.00010 0.02963 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.46340 10.46470 -0.00130 -0.01242 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.19190 2.18990 0.00200 0.09133 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32250 0.32250 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 8.99400 8.99510 -0.00110 -0.01223 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 21.24000 21.23000 0.01000 0.04710 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 15.14000 15.20000 -0.06000 -0.39474 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 27.36000 27.15000 0.21000 0.77348 富邦吉祥貨幣市場基金 15.64990 15.64970 0.00020 0.00128 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 39.78610 39.78900 -0.00290 -0.00729 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 39.23310 39.35450 -0.12140 -0.30848 富邦長紅基金 55.07000 54.77000 0.30000 0.54775 富邦科技基金 20.30000 20.19000 0.11000 0.54482 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.64890 40.66580 -0.01690 -0.04156 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 38.41930 38.56640 -0.14710 -0.38142 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 38.88960 38.94490 -0.05530 -0.14200 富邦恒生國企ETF基金 19.26000 19.19000 0.07000 0.36477 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.86000 14.92000 -0.06000 -0.40214 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 24.60000 24.45000 0.15000 0.61350 富邦高成長基金 21.21000 21.10000 0.11000 0.52133 富邦基金A類型 11.84000 11.80000 0.04000 0.33898 富邦基金I類型 11.84000 11.80000 0.04000 0.33898 富邦深証100基金 7.89000 8.02000 -0.13000 -1.62095 富邦富時歐洲ETF基金 19.55000 19.54000 0.01000 0.05118 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.41300 0.41270 0.00030 0.07269 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.27320 12.27430 -0.00110 -0.00896 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.42310 9.42390 -0.00080 -0.00849 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30360 0.30340 0.00020 0.06592 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.73990 8.74070 -0.00080 -0.00915 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 8.90500 8.92440 -0.01940 -0.21738 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.43420 9.44560 -0.01140 -0.12069 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 8.69480 8.71380 -0.01900 -0.21804 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.20490 9.21600 -0.01110 -0.12044 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.96000 18.88000 0.08000 0.42373 富邦精準基金 40.23000 39.99000 0.24000 0.60015 富邦精銳中小基金 9.61000 9.58000 0.03000 0.31315 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 15.62000 15.68000 -0.06000 -0.38265 富邦臺灣公司治理100基金 20.93000 20.72000 0.21000 1.01351 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 8.06000 8.13000 -0.07000 -0.86101 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 13.15000 12.93000 0.22000 1.70147 富邦標普美國特別股ETF基金 19.43000 19.44000 -0.01000 -0.05144 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 9.93640 9.94460 -0.00820 -0.08246 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 9.68070 9.69610 -0.01540 -0.15883 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.86110 9.86570 -0.00460 -0.04663 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.62580 9.63370 -0.00790 -0.08200 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.33670 9.35150 -0.01480 -0.15826 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.49350 9.49790 -0.00440 -0.04633 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 28.77000 28.71000 0.06000 0.20899 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.77480 9.76270 0.01210 0.12394 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.71940 9.71060 0.00880 0.09062 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.75380 9.74700 0.00680 0.06977 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.77470 9.76260 0.01210 0.12394 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 9.71940 9.71060 0.00880 0.09062 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 9.75380 9.74710 0.00670 0.06874 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.58100 8.57780 0.00320 0.03731 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.11860 9.11820 0.00040 0.00439 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.87250 8.87400 -0.00150 -0.01690 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.68350 9.67990 0.00360 0.03719 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.69580 9.69550 0.00030 0.00309 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.44020 9.44170 -0.00150 -0.01589 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.52440 9.52520 -0.00080 -0.00840 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.21070 8.21130 -0.00060 -0.00731 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.25100 9.25460 -0.00360 -0.03890 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.76900 8.77410 -0.00510 -0.05813 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.33420 10.33480 -0.00060 -0.00581 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.11380 10.11780 -0.00400 -0.03953 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.66550 9.67170 -0.00620 -0.06410 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 8.90220 8.90700 -0.00480 -0.05389 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.50860 9.51350 -0.00490 -0.05151 富達卓越領航全球組合基金 14.73000 14.68000 0.05000 0.34060 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.43910 8.43790 0.00120 0.01422 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.13920 9.14100 -0.00180 -0.01969 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.85780 8.86150 -0.00370 -0.04175 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.69660 9.69530 0.00130 0.01341 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.67090 9.67270 -0.00180 -0.01861 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.41100 9.41520 -0.00420 -0.04461 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 8.95840 8.96140 -0.00300 -0.03348 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.49260 9.49570 -0.00310 -0.03265 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.69000 8.79000 -0.10000 -1.13766 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.25000 9.37000 -0.12000 -1.28068 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.16000 8.25000 -0.09000 -1.09091 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.21000 7.28000 -0.07000 -0.96154 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.20000 8.29000 -0.09000 -1.08565 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.04000 8.12000 -0.08000 -0.98522 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.75950 9.74640 0.01310 0.13441 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.20820 9.21100 -0.00280 -0.03040 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.82080 8.82140 -0.00060 -0.00680 富蘭克林華美中華基金 10.85000 10.96000 -0.11000 -1.00365 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 17.93000 17.87000 0.06000 0.33576 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 18.48000 18.41000 0.07000 0.38023 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.60000 10.59000 0.01000 0.09443 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.79540 7.79040 0.00500 0.06418 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.87010 8.86740 0.00270 0.03045 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.61090 9.60790 0.00300 0.03122 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.17530 9.16940 0.00590 0.06434 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.10490 11.07560 0.02930 0.26455 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.68680 8.66390 0.02290 0.26432 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.06140 9.03750 0.02390 0.26445 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.34560 13.28930 0.05630 0.42365 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.25350 10.21020 0.04330 0.42409 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.13640 10.13140 0.00500 0.04935 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.61280 7.60900 0.00380 0.04994 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.05030 9.04580 0.00450 0.04975 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.73840 10.72880 0.00960 0.08948 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.53080 7.52400 0.00680 0.09038 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.97150 8.96340 0.00810 0.09037 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.43130 10.42910 0.00220 0.02109 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.65830 7.65670 0.00160 0.02090 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.08170 8.07960 0.00210 0.02599 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.05790 9.05870 -0.00080 -0.00883 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.88350 9.88430 -0.00080 -0.00809 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.51230 12.50900 0.00330 0.02638 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.14000 8.14000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.39000 8.39000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 9.06000 9.06000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.77000 8.87000 -0.10000 -1.12740 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.54000 11.67000 -0.13000 -1.11397 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.94000 8.95000 -0.01000 -0.11173 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.44000 8.44000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.17000 9.22000 -0.05000 -0.54230 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.11000 9.18000 -0.07000 -0.76253 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 9.87000 9.95000 -0.08000 -0.80402 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 8.88000 8.95000 -0.07000 -0.78212 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.61000 9.68000 -0.07000 -0.72314 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.55230 12.61710 -0.06480 -0.51359 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.60000 9.57000 0.03000 0.31348 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.60000 9.57000 0.03000 0.31348 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 9.96000 9.93000 0.03000 0.30211 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 9.96000 9.93000 0.03000 0.30211 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.53000 9.53000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.53000 9.53000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.54000 9.56000 -0.02000 -0.20921 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.80000 9.81000 -0.01000 -0.10194 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.39000 9.44000 -0.05000 -0.52966 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.64000 9.68000 -0.04000 -0.41322 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.13000 9.17000 -0.04000 -0.43621 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.37000 9.41000 -0.04000 -0.42508 富蘭克林華美第一富基金 34.28000 34.21000 0.07000 0.20462 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.31060 10.31050 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.96000 9.01000 -0.05000 -0.55494 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.40000 9.44000 -0.04000 -0.42373 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.20000 9.24000 -0.04000 -0.43290 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.65000 9.68000 -0.03000 -0.30992 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.14000 14.20000 -0.06000 -0.42254 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.06000 13.13000 -0.07000 -0.53313 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.20000 15.26000 -0.06000 -0.39318 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.78710 7.78700 0.00010 0.00128 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.82160 9.86200 -0.04040 -0.40965 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.39500 9.36960 0.02540 0.27109 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.87480 10.84540 0.02940 0.27108 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.71850 6.71120 0.00730 0.10877 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.83890 8.83240 0.00650 0.07359 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 9.99460 9.98730 0.00730 0.07309 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.39410 10.38270 0.01140 0.10980 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華1至5年期高收益債券基金 20.17000 20.15000 0.02000 0.09926 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.85000 9.83000 0.02000 0.20346 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 復華人民幣貨幣市場基金 11.67040 11.66950 0.00090 0.00771 復華人生目標基金 34.93500 34.84100 0.09400 0.26980 復華大中華中小策略基金 7.82000 7.87000 -0.05000 -0.63532 復華中小精選基金 59.20000 59.06000 0.14000 0.23705 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 49.69520 49.74840 -0.05320 -0.10694 復華中國新經濟A股基金-人民幣 8.24000 8.31000 -0.07000 -0.84236 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.32000 7.38000 -0.06000 -0.81301 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 10.78000 10.81000 -0.03000 -0.27752 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.85000 9.87000 -0.02000 -0.20263 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.38000 9.41000 -0.03000 -0.31881 復華六年到期新興市場債券基金 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 復華台灣智能基金 11.67000 11.69000 -0.02000 -0.17109 復華全方位基金 26.66000 26.62000 0.04000 0.15026 復華全球大趨勢基金-美元 12.58000 12.73000 -0.15000 -1.17832 復華全球大趨勢基金-新臺幣 19.82000 20.03000 -0.21000 -1.04843 復華全球平衡基金-美元 9.01000 9.04000 -0.03000 -0.33186 復華全球平衡基金-新臺幣 19.23000 19.27000 -0.04000 -0.20758 復華全球物聯網科技基金-美元 14.91000 15.15000 -0.24000 -1.58416 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 14.37000 14.60000 -0.23000 -1.57534 復華全球原物料基金 9.18000 9.21000 -0.03000 -0.32573 復華全球消費基金-新臺幣 12.46000 12.49000 -0.03000 -0.24019 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.44260 11.44030 0.00230 0.02010 復華全球債券基金 13.18750 13.18940 -0.00190 -0.01441 復華全球債券組合基金 14.58000 14.57000 0.01000 0.06863 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.62000 13.66000 -0.04000 -0.29283 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.51000 9.53000 -0.02000 -0.20986 復華全球戰略配置強基金-美元 9.36000 9.38000 -0.02000 -0.21322 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.56000 10.58000 -0.02000 -0.18904 復華有利貨幣市場基金 13.44450 13.44430 0.00020 0.00149 復華亞太平衡基金 11.09000 11.14000 -0.05000 -0.44883 復華亞太成長基金 12.99000 13.19000 -0.20000 -1.51630 復華亞太神龍科技基金-美元 8.66000 8.77000 -0.11000 -1.25428 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.19000 9.30000 -0.11000 -1.18280 復華東協世紀基金 11.61000 11.66000 -0.05000 -0.42882 復華南非幣長期收益基金A 12.81000 12.76000 0.05000 0.39185 復華南非幣長期收益基金B 7.82000 7.79000 0.03000 0.38511 復華南非幣短期收益基金A 13.63000 13.62000 0.01000 0.07342 復華南非幣短期收益基金B 8.93000 8.91000 0.02000 0.22447 復華美國新星基金-美元 11.90000 12.10000 -0.20000 -1.65289 復華美國新星基金-新臺幣 12.06000 12.25000 -0.19000 -1.55102 復華恒生基金 19.22000 19.24000 -0.02000 -0.10395 復華恒生單日反向一倍基金 9.53000 9.55000 -0.02000 -0.20942 復華恒生單日正向二倍基金 25.77000 25.69000 0.08000 0.31141 復華神盾基金 22.68380 22.61170 0.07210 0.31886 復華高成長基金 59.00000 58.75000 0.25000 0.42553 復華高益策略組合基金 13.03000 13.02000 0.01000 0.07680 復華貨幣市場基金 14.40580 14.40560 0.00020 0.00139 復華富時不動產證券化基金 18.04000 17.88000 0.16000 0.89485 復華富時台灣高股息低波動基金 50.27000 50.07000 0.20000 0.39944 復華復華基金 18.37000 18.29000 0.08000 0.43740 復華華人世紀基金 14.97000 15.09000 -0.12000 -0.79523 復華傳家二號基金 28.11850 28.01480 0.10370 0.37016 復華傳家基金 20.10330 19.95550 0.14780 0.74065 復華奧林匹克全球組合基金 14.51000 14.50000 0.01000 0.06897 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.19000 11.22000 -0.03000 -0.26738 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 13.72000 13.75000 -0.03000 -0.21818 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.37000 9.40000 -0.03000 -0.31915 復華新興人民幣短期收益基金 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 11.74000 11.73000 0.01000 0.08525 復華新興人民幣債券基金B 8.92000 8.91000 0.01000 0.11223 復華新興市場10年期以上債券基金 18.87000 18.88000 -0.01000 -0.05297 復華新興市場高收益債券基金A 9.28000 9.27000 0.01000 0.10787 復華新興市場高收益債券基金B 5.40000 5.39000 0.01000 0.18553 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.03000 12.02000 0.01000 0.08319 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.09000 12.08000 0.01000 0.08278 復華新興市場短期收益基金 10.81000 10.80000 0.01000 0.09259 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.63000 8.65000 -0.02000 -0.23121 復華滬深300 A股基金 19.01000 19.14000 -0.13000 -0.67921 復華數位經濟基金 43.94000 43.52000 0.42000 0.96507 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.78170 9.77130 0.01040 0.10643 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.60460 9.59350 0.01110 0.11570 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.93670 9.92610 0.01060 0.10679 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.72230 9.71100 0.01130 0.11636 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.58120 9.57760 0.00360 0.03759 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.11730 10.10370 0.01360 0.13460 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.62950 9.62440 0.00510 0.05299 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.16960 10.15430 0.01530 0.15068 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.62870 9.62350 0.00520 0.05403 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.17150 10.15620 0.01530 0.15065 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 9.96950 9.96910 0.00040 0.00401 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 9.96950 9.96870 0.00080 0.00803 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.01310 10.00260 0.01050 0.10497 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 9.91300 9.91120 0.00180 0.01816 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.80510 10.91270 -0.10760 -0.98601 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 9.89770 9.89490 0.00280 0.02830 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 9.91310 9.91130 0.00180 0.01816 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.80310 10.91070 -0.10760 -0.98619 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 9.89800 9.89530 0.00270 0.02729 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 9.97530 9.96280 0.01250 0.12547 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.18820 9.18670 0.00150 0.01633 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.21530 8.21570 -0.00040 -0.00487 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.21440 8.20690 0.00750 0.09139 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.53890 11.53710 0.00180 0.01560 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.33440 10.33500 -0.00060 -0.00581 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.45240 10.44290 0.00950 0.09097 景順主流基金 14.64000 14.62000 0.02000 0.13680 景順台灣科技基金 25.14000 25.28000 -0.14000 -0.55380 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.64000 9.65000 -0.01000 -0.10363 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.34000 9.34000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.89000 8.90000 -0.01000 -0.11236 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.75000 10.76000 -0.01000 -0.09294 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 景順全球科技基金 21.35000 21.69000 -0.34000 -1.56754 景順全球康健基金 19.06000 19.13000 -0.07000 -0.36592 景順貨幣市場基金 15.94530 15.94510 0.00020 0.00125 景順潛力基金 26.80000 26.74000 0.06000 0.22438 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 13.59000 13.79000 -0.20000 -1.45033 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 12.74000 12.92000 -0.18000 -1.39319 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.64000 10.68000 -0.04000 -0.37453 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.84000 10.87000 -0.03000 -0.27599 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.89000 10.94000 -0.05000 -0.45704 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.11000 11.14000 -0.03000 -0.26930 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.35000 9.30000 0.05000 0.53763 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.53000 9.48000 0.05000 0.52743 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.60000 9.55000 0.05000 0.52356 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 9.83000 9.77000 0.06000 0.61412 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.64670 8.64440 0.00230 0.02661 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.89980 7.90140 -0.00160 -0.02025 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.10860 11.10570 0.00290 0.02611 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.12900 10.13110 -0.00210 -0.02073 華南永昌中國A股基金(人民幣) 6.99000 7.09000 -0.10000 -1.41044 華南永昌中國A股基金(美元) 6.66000 6.76000 -0.10000 -1.47929 華南永昌中國A股基金(新台幣) 9.79000 9.93000 -0.14000 -1.40987 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.33820 9.33240 0.00580 0.06215 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.55840 9.54310 0.01530 0.16033 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.69640 9.69030 0.00610 0.06295 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.92780 9.91190 0.01590 0.16041 華南永昌永昌基金 16.56000 16.58000 -0.02000 -0.12063 華南永昌全球亨利組合基金 14.26640 14.26110 0.00530 0.03716 華南永昌全球神農水資源基金 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222 華南永昌全球新零售基金(美元) 8.92000 8.99000 -0.07000 -0.77864 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 9.22000 9.28000 -0.06000 -0.64655 華南永昌全球精品基金 14.91000 14.99000 -0.08000 -0.53369 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.58000 10.66000 -0.08000 -0.75047 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.60000 10.66000 -0.06000 -0.56285 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 12.81000 12.90000 -0.09000 -0.69767 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 12.74000 12.82000 -0.08000 -0.62402 華南永昌物聯網精選基金 9.53000 9.49000 0.04000 0.42150 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.21600 16.21570 0.00030 0.00185 華南永昌龍盈平衡基金 21.90130 21.85430 0.04700 0.21506 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.94470 11.94460 0.00010 0.00084 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.23260 10.22160 0.01100 0.10762 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.09920 10.06750 0.03170 0.31487 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.78540 9.77490 0.01050 0.10742 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.62620 9.59600 0.03020 0.31471 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.03300 10.02360 0.00940 0.09378 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.84680 9.81720 0.02960 0.30151 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.68930 9.68020 0.00910 0.09401 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.49980 9.47130 0.02850 0.30091 華頓中小型基金 22.06000 22.06000 0.00000 0.00000 華頓中國多重機會平衡基金 11.23320 11.29790 -0.06470 -0.57267 華頓台灣基金 22.77000 22.67000 0.10000 0.44111 華頓平安貨幣市場基金 11.52690 11.52680 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 16.53000 16.79000 -0.26000 -1.54854 華頓全球高收益債券基金A 13.44160 13.42900 0.01260 0.09383 華頓全球高收益債券基金B 8.24000 8.23230 0.00770 0.09353 華頓全球黑鑽油源基金 5.62000 5.67000 -0.05000 -0.88183 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.41680 2.44930 -0.03250 -1.32691 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 10.79790 10.94320 -0.14530 -1.32777 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.34900 0.35400 -0.00500 -1.41243 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.07550 11.12750 -0.05200 -0.46731 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.04050 10.08760 -0.04710 -0.46691 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 9.83760 9.88370 -0.04610 -0.46642 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 8.83760 8.87900 -0.04140 -0.46627 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.00710 10.06380 -0.05670 -0.56341 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.01420 9.06700 -0.05280 -0.58233 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 9.42000 9.50000 -0.08000 -0.84211 匯豐中國科技精選基金(台幣) 8.10000 8.17000 -0.07000 -0.85679 匯豐中國科技精選基金(美元) 8.66000 8.75000 -0.09000 -1.02857 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.50580 2.50340 0.00240 0.09587 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.04880 2.04690 0.00190 0.09282 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.64800 11.64930 -0.00130 -0.01116 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.37720 9.37820 -0.00100 -0.01066 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.36120 0.36120 0.00000 0.00000 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29560 0.29570 -0.00010 -0.03382 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.09000 3.13000 -0.04000 -1.27796 匯豐中國動力基金(台幣) 13.80000 14.00000 -0.20000 -1.42857 匯豐中國動力基金(美元) 0.45000 0.45000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 22.37000 22.26000 0.11000 0.49416 匯豐全球趨勢組合基金 12.02000 12.09000 -0.07000 -0.57899 匯豐全球關鍵資源基金 8.08000 8.07000 0.01000 0.12392 匯豐安富基金 24.42000 24.34000 0.08000 0.32868 匯豐成功基金 40.07000 39.77000 0.30000 0.75434 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.73000 10.78000 -0.05000 -0.46382 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.31000 10.35000 -0.04000 -0.38647 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.95000 9.98000 -0.03000 -0.30060 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.92000 10.97000 -0.05000 -0.45579 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.53000 10.57000 -0.04000 -0.37843 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.47000 10.50000 -0.03000 -0.28571 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.57620 2.57430 0.00190 0.07381 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.32830 2.32640 0.00190 0.08167 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.43260 11.43160 0.00100 0.00875 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.74940 7.74790 0.00150 0.01936 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37270 0.37280 -0.00010 -0.02682 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.32870 0.32880 -0.00010 -0.03041 匯豐金磚動力基金 13.26000 13.35000 -0.09000 -0.67416 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.98490 14.98480 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.84000 4.79000 0.05000 1.04384 匯豐新鑽動力基金 10.27000 10.33000 -0.06000 -0.58083 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.38250 5.32720 0.05530 1.03807 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.02740 8.97250 0.05490 0.61187 匯豐龍鳳基金-A類型 48.14000 47.87000 0.27000 0.56403 匯豐龍鳳基金-I類型 48.14000 47.87000 0.27000 0.56403 匯豐龍騰電子基金 31.86000 31.70000 0.16000 0.50473 匯豐雙高收益債券組合基金 12.14140 12.13080 0.01060 0.08738 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 16.95000 16.92000 0.03000 0.17730 新光中國成長基金(人民幣) 8.60000 8.62000 -0.02000 -0.23202 新光中國成長基金(美元) 8.56000 8.60000 -0.04000 -0.46512 新光中國成長基金(新臺幣) 8.55000 8.58000 -0.03000 -0.34965 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.51030 10.47500 0.03530 0.33699 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.63180 9.62860 0.00320 0.03323 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 9.94730 9.93950 0.00780 0.07847 新光台灣富貴基金 20.99000 20.87000 0.12000 0.57499 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.80000 8.81000 -0.01000 -0.11351 新光全球生技醫療基金(美元) 11.40000 11.53000 -0.13000 -1.12749 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.13000 11.25000 -0.12000 -1.06667 新光全球債券基金(A累積)美元 9.97210 9.97170 0.00040 0.00401 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.76130 9.75640 0.00490 0.05022 新光全球債券基金(B配息)美元 9.57210 9.57180 0.00030 0.00313 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.35670 9.35210 0.00460 0.04919 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.23000 9.23000 0.00000 0.00000 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.58000 10.59000 -0.01000 -0.09443 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.87000 9.89000 -0.02000 -0.20222 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.88000 9.90000 -0.02000 -0.20202 新光吉星貨幣市場基金 15.45290 15.45270 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000 新光多重資產基金(A累積)美元 8.83000 8.85000 -0.02000 -0.22599 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.27000 9.28000 -0.01000 -0.10776 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.17000 9.18000 -0.01000 -0.10893 新光亞洲精選基金-美金 20.91000 21.17000 -0.26000 -1.22815 新光亞洲精選基金-新台幣 21.23000 21.48000 -0.25000 -1.16387 新光兩岸優勢基金 9.97000 10.04000 -0.07000 -0.69721 新光店頭基金 21.48000 21.42000 0.06000 0.28011 新光南非幣保本基金 12.01000 12.01000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.53000 9.52000 0.01000 0.10504 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.01000 9.00000 0.01000 0.11111 新光特選內需收益ETF基金 19.83000 19.80000 0.03000 0.15152 新光創新科技基金 13.59000 13.53000 0.06000 0.44346 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.81340 9.80440 0.00900 0.09180 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.04890 10.04590 0.00300 0.02986 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.67610 9.67500 0.00110 0.01137 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.22430 9.21590 0.00840 0.09115 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.45230 9.44940 0.00290 0.03069 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.09790 9.09680 0.00110 0.01209 新光澳幣八年期保本基金 10.42000 10.41000 0.01000 0.09606 新光澳幣十年期保本基金 10.20000 10.18000 0.02000 0.19646 新光澳幣保本基金 11.96000 11.96000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.09690 10.08980 0.00710 0.07037 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.61500 9.60830 0.00670 0.06973 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.58930 9.58190 0.00740 0.07723 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.98770 9.97990 0.00780 0.07816 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.92790 9.92420 0.00370 0.03728 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.52880 9.52520 0.00360 0.03779 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.52470 9.52420 0.00050 0.00525 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.92110 9.92070 0.00040 0.00403 瑞銀全球創新趨勢基金 6.92000 6.93000 -0.01000 -0.14430 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.53000 8.56000 -0.03000 -0.35047 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.82680 9.82110 0.00570 0.05804 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.27850 9.27320 0.00530 0.05715 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.71630 9.71350 0.00280 0.02883 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.24390 9.24270 0.00120 0.01298 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.33390 9.33450 -0.00060 -0.00643 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.86260 9.86280 -0.00020 -0.00203 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.81890 13.80770 0.01120 0.08111 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.40220 8.39540 0.00680 0.08100 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以上金融債ETF基金 37.07540 37.08340 -0.00800 -0.02157 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 39.99850 0.00000 39.99850 0.00000 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 37.87890 37.90260 -0.02370 -0.06253 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 39.99950 0.00000 39.99950 0.00000 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 39.99950 0.00000 39.99950 0.00000 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 39.30140 39.31280 -0.01140 -0.02900 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.24140 11.23880 0.00260 0.02313 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.96890 9.98160 -0.01270 -0.12723 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 11.14300 11.27320 -0.13020 -1.15495 群益大中華雙力優勢基金-美元 8.27400 8.39180 -0.11780 -1.40375 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.59000 8.70000 -0.11000 -1.26437 群益大印度基金-人民幣 12.13260 12.14780 -0.01520 -0.12513 群益大印度基金-美元 11.33550 11.37830 -0.04280 -0.37615 群益大印度基金-新臺幣 10.78000 10.81000 -0.03000 -0.27752 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.91790 11.93860 -0.02070 -0.17339 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.41760 11.46620 -0.04860 -0.42385 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.76000 10.79000 -0.03000 -0.27804 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.94280 10.96180 -0.01900 -0.17333 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.56660 9.60730 -0.04070 -0.42364 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.04000 9.07000 -0.03000 -0.33076 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.56400 9.58060 -0.01660 -0.17327 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.39450 8.43030 -0.03580 -0.42466 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 8.90000 8.93000 -0.03000 -0.33595 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.13890 9.15480 -0.01590 -0.17368 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.29010 8.32540 -0.03530 -0.42400 群益中小型股基金 36.99000 36.99000 0.00000 0.00000 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.49490 9.49500 -0.00010 -0.00105 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 8.75710 8.77930 -0.02220 -0.25287 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.23980 8.25260 -0.01280 -0.15510 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.30910 8.30920 -0.00010 -0.00120 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 7.66300 7.68230 -0.01930 -0.25123 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.21110 7.22230 -0.01120 -0.15508 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.01080 10.99660 0.01420 0.12913 群益中國高收益債券基金-美元 10.62420 10.62250 0.00170 0.01600 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.82430 9.82240 0.00190 0.01934 群益中國新機會基金N-人民幣 7.53980 7.60090 -0.06110 -0.80385 群益中國新機會基金N-美元 6.87780 6.95100 -0.07320 -1.05309 群益中國新機會基金N-新臺幣 7.37000 7.44000 -0.07000 -0.94086 群益中國新機會基金-人民幣 6.68670 6.74090 -0.05420 -0.80405 群益中國新機會基金-美元 7.35400 7.43230 -0.07830 -1.05351 群益中國新機會基金-新臺幣 7.04000 7.11000 -0.07000 -0.98453 群益平衡王基金 18.19040 18.16410 0.02630 0.14479 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.95000 7.94000 0.01000 0.12594 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.74000 5.73000 0.01000 0.17452 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.50010 10.47970 0.02040 0.19466 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 9.95660 9.96230 -0.00570 -0.05722 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.47000 9.47000 0.00000 0.00000 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.33780 9.31960 0.01820 0.19529 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 8.85410 8.85910 -0.00500 -0.05644 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.42000 8.42000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.82320 9.82810 -0.00490 -0.04986 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.61430 9.61830 -0.00400 -0.04159 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.61000 9.61000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.09470 9.09930 -0.00460 -0.05055 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.01670 9.02040 -0.00370 -0.04102 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.02000 9.01000 0.01000 0.11099 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 9.88010 9.88500 -0.00490 -0.04957 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 9.91590 9.92000 -0.00410 -0.04133 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.25490 9.25950 -0.00460 -0.04968 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.64740 9.65130 -0.00390 -0.04041 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.19710 10.18020 0.01690 0.16601 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.32090 7.30890 0.01200 0.16418 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.17800 10.17680 0.00120 0.01179 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.05040 10.05180 -0.00140 -0.01393 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.20820 10.20520 0.00300 0.02940 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.94240 9.94120 0.00120 0.01207 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.85070 9.85210 -0.00140 -0.01421 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.00550 10.00250 0.00300 0.02999 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.17810 10.17690 0.00120 0.01179 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.05030 10.05180 -0.00150 -0.01492 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.20840 10.20530 0.00310 0.03038 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.94240 9.94120 0.00120 0.01207 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.85060 9.85200 -0.00140 -0.01421 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.00550 10.00250 0.00300 0.02999 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.50470 9.59850 -0.09380 -0.97724 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.09000 11.19000 -0.10000 -0.89366 群益全球關鍵生技基金-美元 15.55210 15.70570 -0.15360 -0.97799 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.39000 15.52000 -0.13000 -0.83763 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.34000 10.30000 0.04000 0.38835 群益印度中小基金N-美元 8.20590 8.17840 0.02750 0.33625 群益印度中小基金N-新臺幣 7.78000 7.74000 0.04000 0.51680 群益印度中小基金-人民幣 13.32090 13.24300 0.07790 0.58824 群益印度中小基金-美元 11.73670 11.69740 0.03930 0.33597 群益印度中小基金-新臺幣 13.61000 13.55000 0.06000 0.44280 群益多利策略組合基金 11.42000 11.41000 0.01000 0.08764 群益多重收益組合基金 13.52000 13.51000 0.01000 0.07402 群益多重資產組合基金 14.94000 14.94000 0.00000 0.00000 群益安家基金 22.99960 22.84260 0.15700 0.68731 群益安穩貨幣市場基金 16.09500 16.09480 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 22.59000 22.77000 -0.18000 -0.79051 群益亞太中小基金 10.37000 10.44000 -0.07000 -0.67050 群益亞太新趨勢平衡基金 15.12000 15.18000 -0.06000 -0.39526 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.66490 9.65770 0.00720 0.07455 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.37170 7.36620 0.00550 0.07467 群益店頭市場基金 84.33000 84.77000 -0.44000 -0.51905 群益東方盛世基金 8.41000 8.49000 -0.08000 -0.94229 群益東協成長基金-人民幣 12.48230 12.49330 -0.01100 -0.08805 群益東協成長基金-美元 10.88440 10.92140 -0.03700 -0.33878 群益東協成長基金-新臺幣 10.80000 10.82000 -0.02000 -0.18484 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 10.93450 10.99110 -0.05660 -0.51496 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.35460 10.40930 -0.05470 -0.52549 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.84740 9.89520 -0.04780 -0.48306 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.45960 9.50860 -0.04900 -0.51532 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 8.96100 9.00830 -0.04730 -0.52507 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.52000 8.56140 -0.04140 -0.48357 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.25720 9.30520 -0.04800 -0.51584 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.12050 9.16860 -0.04810 -0.52462 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.51810 9.56430 -0.04620 -0.48305 群益長安基金 25.01000 24.99000 0.02000 0.08003 群益美國新創亮點基金N-美元 9.75190 9.87030 -0.11840 -1.19956 群益美國新創亮點基金-美元 14.75200 14.93120 -0.17920 -1.20017 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.29000 14.45000 -0.16000 -1.10727 群益真善美基金 15.69250 15.71190 -0.01940 -0.12347 群益馬拉松基金 110.42000 110.12000 0.30000 0.27243 群益馬拉松基金I類型 110.52000 110.21000 0.31000 0.28128 群益深証中小板基金 10.13000 10.36000 -0.23000 -2.22008 群益創新科技基金 28.59000 28.46000 0.13000 0.45678 群益華夏盛世基金N-人民幣 8.63630 8.71560 -0.07930 -0.90986 群益華夏盛世基金N-美元 7.89600 7.98860 -0.09260 -1.15915 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.25000 8.34000 -0.09000 -1.07914 群益華夏盛世基金-人民幣 9.40490 9.49120 -0.08630 -0.90926 群益華夏盛世基金-美元 8.70650 8.80850 -0.10200 -1.15797 群益華夏盛世基金-新臺幣 14.40000 14.55000 -0.15000 -1.03093 群益奧斯卡基金 24.09000 24.03000 0.06000 0.24969 群益新興金鑽基金-美元 10.75270 10.78430 -0.03160 -0.29302 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.24000 8.25000 -0.01000 -0.12121 群益葛萊美基金 20.52000 20.28000 0.24000 1.18343 群益道瓊美國地產ETF基金 19.17000 19.01000 0.16000 0.84166 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.79000 8.87000 -0.08000 -0.90192 群益臺灣加權單日正向2倍基金 11.57000 11.38000 0.19000 1.66960 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.69270 11.72050 -0.02780 -0.23719 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.01100 11.03660 -0.02560 -0.23196 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.15000 10.17000 -0.02000 -0.19666 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.97390 10.99980 -0.02590 -0.23546 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.39640 8.41640 -0.02000 -0.23763 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.79980 8.82020 -0.02040 -0.23129 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.12000 8.13000 -0.01000 -0.12300 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.43410 8.45400 -0.01990 -0.23539 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 9.87580 9.89870 -0.02290 -0.23134 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.73350 9.75600 -0.02250 -0.23063 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.84000 8.82000 0.02000 0.22676 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.35000 9.33000 0.02000 0.21436 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 25.36000 25.26000 0.10000 0.39588 德信中國精選成長基金 9.94000 10.07000 -0.13000 -1.29096 德信台灣主流中小基金 15.64000 15.60000 0.04000 0.25641 德信新興股票組合基金 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794 德信萬保貨幣市場基金 11.94030 11.94010 0.00020 0.00168 德信萬瑞基金 10.75120 10.74840 0.00280 0.02605 德信數位時代基金 24.91000 24.78000 0.13000 0.52462 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.03600 10.02210 0.01390 0.13869 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.00290 9.99550 0.00740 0.07403 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.66890 11.66880 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 13.10000 12.99000 0.11000 0.84681 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.53000 18.56000 -0.03000 -0.16164 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.50190 10.50830 -0.00640 -0.06090 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 15.16400 15.17280 -0.00880 -0.05800 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.16200 8.15010 0.01190 0.14601 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.97130 10.96600 0.00530 0.04833 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.39340 11.38790 0.00550 0.04830 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.21710 13.19790 0.01920 0.14548 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 16.83000 16.81000 0.02000 0.11898 摩根中小基金 18.96000 18.93000 0.03000 0.15848 摩根中國A股基金 11.89000 12.03000 -0.14000 -1.16376 摩根中國A股基金(美元) 9.31000 9.43000 -0.12000 -1.27253 摩根中國亮點基金 11.31000 11.48000 -0.17000 -1.48084 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 10.57550 10.67090 -0.09540 -0.89402 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 11.73640 11.84970 -0.11330 -0.95614 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 8.94840 9.03410 -0.08570 -0.94863 摩根中國雙息平衡基金-累積型 11.95120 12.05860 -0.10740 -0.89065 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 13.75550 13.88840 -0.13290 -0.95691 摩根台灣金磚基金-累積型 17.24000 17.17000 0.07000 0.40769 摩根台灣金磚基金-機構法人型 17.24000 17.17000 0.07000 0.40769 摩根台灣增長基金 45.85000 45.62000 0.23000 0.50416 摩根平衡基金 26.83000 26.69000 0.14000 0.52454 摩根全球α基金 18.76000 18.85000 -0.09000 -0.47745 摩根全球平衡基金 14.59080 14.60510 -0.01430 -0.09791 摩根全球發現基金 12.11000 12.10000 0.01000 0.08264 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.43760 9.44320 -0.00560 -0.05930 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.43530 10.44030 -0.00500 -0.04789 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.82910 9.83490 -0.00580 -0.05897 摩根多元入息成長基金-累積型 11.16750 11.17350 -0.00600 -0.05370 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.81970 9.82550 -0.00580 -0.05903 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.10390 10.13820 -0.03430 -0.33832 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.05450 13.09880 -0.04430 -0.33820 摩根亞洲基金 50.98000 51.52000 -0.54000 -1.04814 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.33710 8.33030 0.00680 0.08163 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.71740 9.70990 0.00750 0.07724 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.59360 8.58860 0.00500 0.05822 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.19860 12.18830 0.01030 0.08451 摩根東方內需機會基金 16.16000 16.33000 -0.17000 -1.04103 摩根東方科技基金 30.49000 30.94000 -0.45000 -1.45443 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.21000 9.26000 -0.05000 -0.53996 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.48000 9.54000 -0.06000 -0.62893 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 8.95000 9.00000 -0.05000 -0.55556 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.87000 10.93000 -0.06000 -0.54895 摩根金龍收成基金 18.58000 18.87000 -0.29000 -1.53683 摩根第一貨幣市場基金 15.08640 15.08620 0.00020 0.00133 摩根絕對日本基金 13.91000 14.18000 -0.27000 -1.90409 摩根新金磚五國基金 10.69000 10.73000 -0.04000 -0.37279 摩根新絲路基金 8.92000 9.00000 -0.08000 -0.88889 摩根新興35基金 12.19000 12.26000 -0.07000 -0.57096 摩根新興日本基金 23.80000 24.10000 -0.30000 -1.24481 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.17640 7.14870 0.02770 0.38748 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.41850 9.38110 0.03740 0.39867 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.16610 9.13130 0.03480 0.38111 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.46190 10.42180 0.04010 0.38477 摩根新興科技基金 46.00000 45.72000 0.28000 0.61242 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.24200 8.24170 0.00030 0.00364 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.50800 10.50750 0.00050 0.00476 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.32590 8.32200 0.00390 0.04686 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.02050 9.02170 -0.00120 -0.01330 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.48110 8.48360 -0.00250 -0.02947 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.61580 9.61130 0.00450 0.04682 摩根龍揚基金 27.72000 28.15000 -0.43000 -1.52753 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.58000 10.56000 0.02000 0.18939 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.34000 10.32000 0.02000 0.19380 摩根環球股票收益基金-累積型 11.05000 11.02000 0.03000 0.27223 摩根總收益組合基金-月配息型 9.28610 9.27280 0.01330 0.14343 摩根總收益組合基金-累積型 11.25720 11.24110 0.01610 0.14322 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦中國龍基金 21.25000 21.17000 0.08000 0.37789 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.80960 11.80230 0.00730 0.06185 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.03390 11.02900 0.00490 0.04443 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.04940 10.03870 0.01070 0.10659 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.20660 10.20020 0.00640 0.06274 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.59450 9.59020 0.00430 0.04484 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.73270 8.72350 0.00920 0.10546 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.96070 9.97720 -0.01650 -0.16538 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.05240 10.05930 -0.00690 -0.06859 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.38730 9.40280 -0.01550 -0.16484 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.56320 9.56970 -0.00650 -0.06792 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.13250 9.14750 -0.01500 -0.16398 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.30330 9.30960 -0.00630 -0.06767 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.03220 11.04550 -0.01330 -0.12041 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.80210 10.81750 -0.01540 -0.14236 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.03330 10.03880 -0.00550 -0.05479 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.43820 10.45090 -0.01270 -0.12152 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.20480 10.21940 -0.01460 -0.14287 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.48130 9.48650 -0.00520 -0.05481 聯邦金鑽平衡基金 20.54640 20.49190 0.05450 0.26596 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.03380 9.11290 -0.07910 -0.86800 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.35910 9.43190 -0.07280 -0.77185 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.02620 9.10530 -0.07910 -0.86872 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.35130 9.42400 -0.07270 -0.77143 聯邦貨幣市場基金 13.17110 13.17090 0.00020 0.00152 聯邦精選科技基金 10.77000 10.73000 0.04000 0.37279 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.16610 16.14570 0.02040 0.12635 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.90250 11.96950 -0.06700 -0.55976 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.48470 11.53970 -0.05500 -0.47662 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.01250 11.06530 -0.05280 -0.47717 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.76360 11.75690 0.00670 0.05699 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.03580 11.02690 0.00890 0.08071 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.45340 10.44740 0.00600 0.05743 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.57450 8.56760 0.00690 0.08054 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 32.76000 32.69000 0.07000 0.21413 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 14.94000 15.08000 -0.14000 -0.92838 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 14.95000 15.11000 -0.16000 -1.05890 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 9.92000 10.01000 -0.09000 -0.89910 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.51000 15.50000 0.01000 0.06452 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.32000 12.31000 0.01000 0.08123 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.99000 12.99000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.18000 12.18000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.82000 7.81000 0.01000 0.12804 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.83000 11.82000 0.01000 0.08460 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 14.16000 14.23000 -0.07000 -0.49192 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.24000 10.28000 -0.04000 -0.38911 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.51000 8.55000 -0.04000 -0.46784 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.52000 11.57000 -0.05000 -0.43215 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 14.11000 14.20000 -0.09000 -0.63380 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.63000 14.70000 -0.07000 -0.47619 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.56000 14.65000 -0.09000 -0.61433 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.62000 9.66000 -0.04000 -0.41408 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.98000 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13.21000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.03000 14.04000 -0.01000 -0.07123 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.06000 13.07000 -0.01000 -0.07651 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.02000 8.03000 -0.01000 -0.12453 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.97000 12.98000 -0.01000 -0.07704 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.40000 14.40000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.37000 14.37000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.60000 9.60000 0.00000 0.00000 聯博貨幣市場基金 15.00220 15.00210 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.42420 10.42010 0.00410 0.03935 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.56910 13.56980 -0.00070 -0.00516 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.45570 7.45280 0.00290 0.03891 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 13.80000 13.79000 0.01000 0.07252 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 13.84000 13.83000 0.01000 0.07231 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.15000 9.14000 0.01000 0.10941 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