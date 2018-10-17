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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          107/10/16  107/10/15  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                               10.59350   10.58920   0.00430    0.04061
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.29000   10.28000   0.01000    0.09728
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                          9.88190    9.87680   0.00510    0.05164
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                          9.88460    9.87870   0.00590    0.05972
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                            9.85790    9.84980   0.00810    0.08224
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                            9.85810    9.85000   0.00810    0.08223
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.20040    9.19500   0.00540    0.05873
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                               9.49990    9.49160   0.00830    0.08745
中國信託台灣活力基金                                               12.73000   12.61000   0.12000    0.95163
中國信託台灣優勢基金                                               14.81000   14.75000   0.06000    0.40678
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                  9.84000    9.85000  -0.01000   -0.10152
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                    9.38000    9.37000   0.01000    0.10672
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    8.73000    8.74000  -0.01000   -0.11442
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.10000    9.12000  -0.02000   -0.21930
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     8.73000    8.89000  -0.16000   -1.79978
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     9.34000    9.49000  -0.15000   -1.58061
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                                9.91740    9.91100   0.00640    0.06457
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.20320    9.23570  -0.03250   -0.35190
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.25910   10.26020  -0.00110   -0.01072
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.48240    9.52310  -0.04070   -0.42738
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  10.41900   10.44460  -0.02560   -0.24510
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.02730    9.07230  -0.04500   -0.49602
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              10.59550   10.64650  -0.05100   -0.47903
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.48020    9.55390  -0.07370   -0.77141
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.32000   10.40000  -0.08000   -0.76923
中國信託智能運動基金-美元                                          10.00000   10.08000  -0.08000   -0.79365
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       9.13000    9.20000  -0.07000   -0.76087
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       8.97000    9.05000  -0.08000   -0.88398
中國信託華盈貨幣市場基金                                           10.99340   10.99320   0.00020    0.00182
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                  9.44560    9.43790   0.00770    0.08159
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.01930    9.04960  -0.03030   -0.33482
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                  9.58300    9.57660   0.00640    0.06683
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.14530    9.17720  -0.03190   -0.34760
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.08000   11.14000  -0.06000   -0.53860
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.68000   10.76000  -0.08000   -0.74349
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.19000   11.27000  -0.08000   -0.70985
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.85000   10.94000  -0.09000   -0.82267
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元大2001基金                                                       53.91000   53.64000   0.27000    0.50336
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          39.45790   39.56220  -0.10430   -0.26364
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             38.43550   38.49240  -0.05690   -0.14782
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       17.00000   17.25000  -0.25000   -1.44928
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.45630   11.45290   0.00340    0.02969
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.53340   10.50850   0.02490    0.23695
元大上證50基金                                                     27.28000   27.30000  -0.02000   -0.07326
元大大中華TMT基金-人民幣                                            9.99000   10.13000  -0.14000   -1.38203
元大大中華TMT基金-新台幣                                            8.88000    8.99000  -0.11000   -1.22358
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      12.73000   12.90000  -0.17000   -1.31783
元大大中華價值指數基金-美元                                        11.84600   11.99900  -0.15300   -1.27511
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      16.04300   16.23500  -0.19200   -1.18263
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                       9.55200    9.66200  -0.11000   -1.13848
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                       9.16100    9.24600  -0.08500   -0.91932
元大中國平衡基金-人民幣                                             2.81000    2.84000  -0.03000   -1.05634
元大中國平衡基金-新台幣                                            12.51000   12.64000  -0.13000   -1.02848
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      45.47800   45.52060  -0.04260   -0.09358
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.45890   10.46360  -0.00470   -0.04492
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.64510    9.64950  -0.00440   -0.04560
元大中國機會債券基金-新台幣                                         9.59410    9.57870   0.01540    0.16077
元大巴西指數基金                                                    6.22100    6.14600   0.07500    1.22031
元大巴菲特基金                                                     24.64000   24.60000   0.04000    0.16260
元大日經225基金                                                    28.41000   28.11000   0.30000    1.06724
元大台商收成基金                                                   21.43000   21.23000   0.20000    0.94206
元大台灣50單日反向1倍基金                                          13.12000   13.21000  -0.09000   -0.68130
元大台灣50單日正向2倍基金                                          33.30000   32.85000   0.45000    1.36986
元大台灣中型100基金                                                29.43000   29.29000   0.14000    0.47798
元大台灣加權股價指數基金                                           23.59400   23.41400   0.18000    0.76877
元大台灣卓越50基金                                                 79.51000   78.61000   0.90000    1.14489
元大台灣金融基金                                                   17.70000   17.69000   0.01000    0.05653
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        29.48000   29.33000   0.15000    0.51142
元大台灣高股息基金                                                 25.26000   25.06000   0.20000    0.79808
元大台灣電子科技基金                                               32.87000   32.46000   0.41000    1.26309
元大全球ETF成長組合基金                                            10.22000   10.24000  -0.02000   -0.19531
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.37000   14.40000  -0.03000   -0.20833
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               12.76000   12.72000   0.04000    0.31447
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  8.91000    8.88000   0.03000    0.33784
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    12.57000   12.56000   0.01000    0.07962
元大全球不動產證券化基金-美元                                      11.72500   11.70600   0.01900    0.16231
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.43000    8.55000  -0.12000   -1.40351
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.40000    6.49000  -0.09000   -1.38675
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   7.83000    7.84000  -0.01000   -0.12755
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.11000    6.12000  -0.01000   -0.16340
元大全球股票入息基金-美元配息                                       9.22200    9.26000  -0.03800   -0.41037
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                  10.36000   10.39000  -0.03000   -0.28874
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     9.17000    9.20000  -0.03000   -0.32609
元大全球新興市場精選組合基金                                       12.64000   12.66000  -0.02000   -0.15798
元大全球農業商機基金                                               17.35000   17.41000  -0.06000   -0.34463
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                           10.40000   10.39000   0.01000    0.09625
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                             10.36000   10.35000   0.01000    0.09662
元大印尼指數基金                                                    7.93600    7.96100  -0.02500   -0.31403
元大印度指數基金                                                    8.93300    8.89100   0.04200    0.47239
元大印度基金                                                       11.43000   11.40000   0.03000    0.26316
元大多多基金                                                       15.73000   15.68000   0.05000    0.31888
元大多福基金                                                       47.32000   47.06000   0.26000    0.55249
元大亞太成長基金                                                    8.86000    8.90000  -0.04000   -0.44944
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                8.36670    8.35470   0.01200    0.14363
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  6.85000    6.84020   0.00980    0.14327
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.05900    9.14200  -0.08300   -0.90790
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.53000    9.61000  -0.08000   -0.83247
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.29000    9.36000  -0.07000   -0.74786
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.53000    9.61000  -0.08000   -0.83247
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                           9.75700    9.86800  -0.11100   -1.12485
元大卓越基金                                                       41.54000   41.44000   0.10000    0.24131
元大店頭基金                                                        7.04000    7.07000  -0.03000   -0.42433
元大泛歐成長基金                                                    8.93000    8.90000   0.03000    0.33708
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.29610   10.29550   0.00060    0.00583
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.65400    9.65950  -0.00550   -0.05694
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    31.79450   31.75540   0.03910    0.12313
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   36.45980   36.55430  -0.09450   -0.25852
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        19.92710   19.83880   0.08830    0.44509
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        17.30860   17.45560  -0.14700   -0.84214
元大美國政府7至10年期債券基金                                      38.51630   38.51920  -0.00290   -0.00753
元大高科技基金                                                     16.73000   16.66000   0.07000    0.42017
元大得利貨幣市場基金                                               16.26430   16.26400   0.00030    0.00184
元大得寶貨幣市場基金                                               11.98950   11.98930   0.00020    0.00167
元大富櫃50基金                                                     10.20000   10.24000  -0.04000   -0.39063
元大華夏中小基金                                                    6.35000    6.44000  -0.09000   -1.39752
元大新中國基金-人民幣                                               8.42000    8.53000  -0.11000   -1.28957
元大新中國基金-美元                                                 7.84700    7.93900  -0.09200   -1.15884
元大新中國基金-新台幣                                               7.84000    7.92000  -0.08000   -1.01010
元大新主流基金                                                     21.60000   21.54000   0.06000    0.27855
元大新東協平衡基金-美元                                             8.94500    8.96200  -0.01700   -0.18969
元大新東協平衡基金-新台幣                                           8.75000    8.76000  -0.01000   -0.11416
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                     9.55090    9.60470  -0.05380   -0.56014
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       8.78780    8.82760  -0.03980   -0.45086
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                               9.56180    9.59580  -0.03400   -0.35432
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 8.23850    8.26780  -0.02930   -0.35439
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                              9.75580    9.75290   0.00290    0.02973
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.30250    9.29970   0.00280    0.03011
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                            9.93770    9.92520   0.01250    0.12594
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                              9.48000    9.46810   0.01190    0.12569
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                        9.47900    9.47790   0.00110    0.01161
元大新興亞洲基金                                                   10.48000   10.57000  -0.09000   -0.85147
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          8.56130    8.57110  -0.00980   -0.11434
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.23600    8.24540  -0.00940   -0.11400
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                        8.82660    8.82810  -0.00150   -0.01699
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          8.49490    8.49630  -0.00140   -0.01648
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.11100   15.11080   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       33.17000   32.98000   0.19000    0.57611
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.98000    8.90000   0.08000    0.89888
元大實質多重資產基金-美元                                           8.21000    8.13300   0.07700    0.94676
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.69000    8.60000   0.09000    1.04651
元大滬深300單日反向1倍基金                                         16.17000   16.23000  -0.06000   -0.36969
元大滬深300單日正向2倍基金                                         12.50000   12.43000   0.07000    0.56315
元大摩臺基金                                                       36.49000   36.12000   0.37000    1.02436
元大標普500基金                                                    25.62000   25.74000  -0.12000   -0.46620
元大標普500單日反向1倍基金                                         13.46000   13.36000   0.10000    0.74850
元大標普500單日正向2倍基金                                         32.13000   32.57000  -0.44000   -1.35094
元大標智滬深300基金                                                14.95000   15.31000  -0.36000   -2.35140
元大歐洲50基金                                                     23.08000   22.94000   0.14000    0.61029
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.38330    9.39170  -0.00840   -0.08944
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.20160   10.20120   0.00040    0.00392
元大績效基金                                                       44.90000   44.79000   0.11000    0.24559
元大韓國KOSPI200基金                                               20.83000   20.77000   0.06000    0.28888
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    13.94000   13.89000   0.05000    0.35997
日盛上選基金                                                       29.01000   28.88000   0.13000    0.45014
日盛小而美基金                                                     15.87000   15.84000   0.03000    0.18939
日盛中國內需動力基金                                                8.65000    8.72000  -0.07000   -0.80275
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    11.74560   11.74280   0.00280    0.02384
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.75010    9.79230  -0.04220   -0.43095
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      11.71300   11.71570  -0.00270   -0.02305
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.71760    9.76420  -0.04660   -0.47725
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    10.62620   10.62800  -0.00180   -0.01694
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.80010    8.84210  -0.04200   -0.47500
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                         9.54000    9.63000  -0.09000   -0.93458
日盛中國戰略A股基金(美元)                                           9.02000    9.13000  -0.11000   -1.20482
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                         9.35000    9.45000  -0.10000   -1.05820
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                        9.79000    9.82000  -0.03000   -0.30550
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                          9.60000    9.65000  -0.05000   -0.51813
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                        9.69000    9.73000  -0.04000   -0.41110
日盛日盛基金                                                       12.02000   12.01000   0.01000    0.08326
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.34000    9.34000   0.00000    0.00000
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.32000    9.33000  -0.01000   -0.10718
日盛全球抗暖化基金                                                 10.19000   10.27000  -0.08000   -0.77897
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.06540   10.06290   0.00250    0.02484
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.39870    9.39630   0.00240    0.02554
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                    9.89640    9.89280   0.00360    0.03639
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.24280    9.23940   0.00340    0.03680
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.41700    2.41580   0.00120    0.04967
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.66010    1.66780  -0.00770   -0.46169
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.36390    0.36380   0.00010    0.02749
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25070    0.25190  -0.00120   -0.47638
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.09320   12.08940   0.00380    0.03143
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.19720    8.23650  -0.03930   -0.47714
日盛亞洲機會基金                                                    6.28000    6.34000  -0.06000   -0.94637
日盛首選基金                                                       14.98000   14.95000   0.03000    0.20067
日盛高科技基金                                                     15.36000   15.30000   0.06000    0.39216
日盛貨幣市場基金                                                   14.77910   14.77890   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     34.93000   34.85000   0.08000    0.22956
日盛精選五虎基金                                                   33.64000   33.58000   0.06000    0.17868
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.49360   13.49340   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 24.70000   24.65000   0.05000    0.20284
台新MSCI中國基金                                                   18.16000   18.45000  -0.29000   -1.57182
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                        19.16000   19.29000  -0.13000   -0.67392
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                        18.87000   18.64000   0.23000    1.23391
台新大眾貨幣市場基金                                               14.17060   14.17040   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.49410   10.50340  -0.00930   -0.08854
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.49220   10.48990   0.00230    0.02193
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.10810   10.09610   0.01200    0.11886
台新中國通基金                                                     35.08000   35.07000   0.01000    0.02851
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.44560    0.44950  -0.00390   -0.86763
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              13.76600   13.87200  -0.10600   -0.76413
台新中國精選中小基金-美元                                           0.29230    0.29420  -0.00190   -0.64582
台新中國精選中小基金-新台幣                                         9.05000    9.10000  -0.05000   -0.54945
台新主流基金                                                       19.43000   19.41000   0.02000    0.10304
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      19.21000   19.09000   0.12000    0.62860
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.62490    0.62160   0.00330    0.53089
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      14.24000   14.15000   0.09000    0.63604
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.46210    0.45960   0.00250    0.54395
台新台灣中小基金                                                   27.77000   27.77000   0.00000    0.00000
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                             9.62000    9.61240   0.00760    0.07906
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               8.86800    8.85370   0.01430    0.16151
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             8.37000    8.35000   0.02000    0.23952
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                 9.93430    9.91840   0.01590    0.16031
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                               9.40000    9.38000   0.02000    0.21322
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                             9.95920    9.96420  -0.00500   -0.05018
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.55000    9.55000   0.00000    0.00000
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              10.78370   10.78940  -0.00570   -0.05283
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.34000   10.34000   0.00000    0.00000
台新印度基金                                                       13.20000   13.19000   0.01000    0.07582
台新亞美短期債券基金                                               10.88060   10.87180   0.00880    0.08094
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.52380    8.51820   0.00560    0.06574
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28120    0.28130  -0.00010   -0.03555
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     11.90470   11.89670   0.00800    0.06725
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.38720    0.38730  -0.00010   -0.02582
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.09680   11.09670   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 27.15790   27.11920   0.03870    0.14270
台新智慧生活基金-美元                                               9.73250    9.77740  -0.04490   -0.45922
台新智慧生活基金-新台幣                                            10.04000   10.08000  -0.04000   -0.39683
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.27330    8.26460   0.00870    0.10527
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.48520    8.46800   0.01720    0.20312
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             8.93930    8.92990   0.00940    0.10526
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.17580    9.15720   0.01860    0.20312
台新新興市場債券基金(A類型)                                        10.39290   10.35590   0.03700    0.35728
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.33110    0.33020   0.00090    0.27256
台新新興市場債券基金(B類型)                                         7.71460    7.68710   0.02750    0.35774
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.25890    0.25820   0.00070    0.27111
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.28000    5.30000  -0.02000   -0.37736
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        20.95000   20.90000   0.05000    0.23923
台新羅傑斯環球資源指數基金                                         10.64800   10.64600   0.00200    0.01879
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產全球大消費基金                                             14.81000   14.96000  -0.15000   -1.00267
未來資產亞洲高收益債券基金A                                        11.74570   11.74480   0.00090    0.00766
未來資產亞洲高收益債券基金B                                         9.41430    9.41360   0.00070    0.00744
未來資產亞洲新富基金                                               18.19000   18.39000  -0.20000   -1.08755
未來資產所羅門貨幣市場基金                                         12.57400   12.57380   0.00020    0.00159
未來資產阿波羅基金                                                 10.00000    9.97000   0.03000    0.30090
未來資產新興市場債券基金A                                           8.71780    8.71880  -0.00100   -0.01147
未來資產新興市場債券基金B                                           6.56150    6.56220  -0.00070   -0.01067
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.14170   11.13910   0.00260    0.02334
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                   9.88210    9.88800  -0.00590   -0.05967
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.14030    9.13500   0.00530    0.05802
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.42590   10.41980   0.00610    0.05854
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.69070    7.69570  -0.00500   -0.06497
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   8.83350    8.83940  -0.00590   -0.06675
永豐中小基金                                                       45.96000   45.89000   0.07000    0.15254
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.76480    1.76450   0.00030    0.01700
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.34700    2.34660   0.00040    0.01705
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               7.99630    8.00150  -0.00520   -0.06499
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              10.31760   10.32430  -0.00670   -0.06490
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.16000    4.21000  -0.05000   -1.18765
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    18.61000   18.82000  -0.21000   -1.11583
永豐主流品牌基金                                                   16.36000   16.47000  -0.11000   -0.66788
永豐永豐基金                                                       31.10000   30.94000   0.16000    0.51713
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.49260    9.51110  -0.01850   -0.19451
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.59940    9.61820  -0.01880   -0.19546
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.42510    9.44360  -0.01850   -0.19590
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.53210    9.55080  -0.01870   -0.19580
永豐亞洲民生消費基金                                               10.67000   10.78000  -0.11000   -1.02041
永豐南非幣2021保本基金                                             13.06540   13.04920   0.01620    0.12415
永豐高科技基金                                                     20.55000   20.41000   0.14000    0.68594
永豐貨幣市場基金                                                   13.89070   13.89060   0.00010    0.00072
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.12590    2.12210   0.00380    0.17907
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.52320    2.51880   0.00440    0.17469
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.75380    7.74650   0.00730    0.09424
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.45200   10.44220   0.00980    0.09385
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.00510    6.99820   0.00690    0.09860
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   10.83230   10.82160   0.01070    0.09888
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                  8.96000    9.11000  -0.15000   -1.64654
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    7.02000    7.15000  -0.13000   -1.81818
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 16.20000   16.49000  -0.29000   -1.75864
永豐臺灣加權ETF基金                                                51.67000   51.24000   0.43000    0.83919
永豐領航科技基金                                                   33.92000   33.68000   0.24000    0.71259
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                       9.59000    9.54000   0.05000    0.52411
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         9.36000    9.32000   0.04000    0.42918
永豐趨勢平衡基金                                                   38.46000   38.35000   0.11000    0.28683
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.62710   11.62600   0.00110    0.00946
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.53780    9.53060   0.00720    0.07555
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                       9.79260    9.78520   0.00740    0.07562
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.54290    9.54160   0.00130    0.01362
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                       9.71640    9.71480   0.00160    0.01647
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.55150    9.54630   0.00520    0.05447
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                         9.93650    9.93100   0.00550    0.05538
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.51920    9.51730   0.00190    0.01996
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                           9.77310    9.77120   0.00190    0.01944
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.17000   10.27000  -0.10000   -0.97371
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        8.91000    8.98000  -0.07000   -0.77951
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                        9.51000    9.59000  -0.08000   -0.83420
兆豐國際中小基金                                                   13.27000   13.21000   0.06000    0.45420
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        13.21000   13.37000  -0.16000   -1.19671
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          17.39000   17.59000  -0.20000   -1.13701
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          17.24000   17.45000  -0.21000   -1.20344
兆豐國際生命科學基金                                               15.76000   15.93000  -0.17000   -1.06717
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.10520   10.11100  -0.00580   -0.05736
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.30440   10.31610  -0.01170   -0.11341
兆豐國際全球基金                                                   30.32000   30.60000  -0.28000   -0.91503
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.30140   10.30080   0.00060    0.00582
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.11570   10.12170  -0.00600   -0.05928
兆豐國際國民基金                                                   19.19000   19.08000   0.11000    0.57652
兆豐國際第一基金                                                   11.44000   11.39000   0.05000    0.43898
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.04250   10.03250   0.01000    0.09968
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             7.93570    7.92780   0.00790    0.09965
兆豐國際萬全基金                                                   18.52000   18.48000   0.04000    0.21645
兆豐國際電子基金                                                   22.18000   22.15000   0.03000    0.13544
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          20.84000   20.67000   0.17000    0.82245
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              17.49000   17.59000  -0.10000   -0.56850
兆豐國際豐台灣基金                                                 30.94000   30.84000   0.10000    0.32425
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.51010   12.50990   0.00020    0.00160
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                            9.95530    9.95220   0.00310    0.03115
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                            9.92800    9.92910  -0.00110   -0.01108
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                            9.94750    9.94800  -0.00050   -0.00503
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                              9.95700    9.95390   0.00310    0.03114
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                              9.93520    9.93630  -0.00110   -0.01107
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                              9.94650    9.94710  -0.00060   -0.00603
合庫台灣基金                                                        9.95000    9.91000   0.04000    0.40363
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.10810   11.09090   0.01720    0.15508
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                11.95060   11.93580   0.01480    0.12400
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  10.69380   10.68380   0.01000    0.09360
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  11.45320   11.44430   0.00890    0.07777
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.04870    8.03630   0.01240    0.15430
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.34930    9.33780   0.01150    0.12316
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   8.91590    8.90750   0.00840    0.09430
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.80950    8.80230   0.00720    0.08180
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.16390    9.15530   0.00860    0.09393
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.40000   10.41000  -0.01000   -0.09606
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.12000   11.14000  -0.02000   -0.17953
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.51000    9.53000  -0.02000   -0.20986
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.34000   10.36000  -0.02000   -0.19305
合庫全球新興市場基金                                                8.65000    8.71000  -0.06000   -0.68886
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                 9.58000    9.59000  -0.01000   -0.10428
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                 9.80000    9.82000  -0.02000   -0.20367
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   8.93000    8.93000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.15000    9.16000  -0.01000   -0.10917
合庫貨幣市場基金                                                   10.13600   10.13580   0.00020    0.00197
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.35980    9.35190   0.00790    0.08447
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                    9.62160    9.61150   0.01010    0.10508
合庫新興多重收益基金A類型                                           9.94020    9.92530   0.01490    0.15012
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.34990   11.33440   0.01550    0.13675
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  13.51930   13.50910   0.01020    0.07550
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.59740    8.58940   0.00800    0.09314
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.28630    9.27660   0.00970    0.10456
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.75080    7.73920   0.01160    0.14989
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.59050    8.57870   0.01180    0.13755
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                   9.95620    9.94840   0.00780    0.07840
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                          9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                          9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                          9.77000    9.78000  -0.01000   -0.10225
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.61000    9.61000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.78000    9.78000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.58000    9.59000  -0.01000   -0.10428
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                           9.79000    9.80000  -0.01000   -0.10204
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                         9.73000    9.75000  -0.02000   -0.20513
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                             9.85000    9.86000  -0.01000   -0.10142
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                           9.79000    9.80000  -0.01000   -0.10204
安本標準兩岸價值基金                                                9.87000    9.98000  -0.11000   -1.10220
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                      9.90000    9.93000  -0.03000   -0.30211
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.15000   10.17000  -0.02000   -0.19666
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.67000    9.69000  -0.02000   -0.20640
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                   9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.02260   11.01960   0.00300    0.02722
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.87070    9.89300  -0.02230   -0.22541
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.75780    9.77030  -0.01250   -0.12794
安聯中國東協基金                                                   14.37000   14.43000  -0.06000   -0.41580
安聯中國策略基金-美元                                               9.54000    9.68000  -0.14000   -1.44628
安聯中國策略基金-新臺幣                                            12.40000   12.58000  -0.18000   -1.43084
安聯中華新思路基金-人民幣                                          12.21000   12.28000  -0.07000   -0.57003
安聯中華新思路基金-美元                                            11.28000   11.38000  -0.10000   -0.87873
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          10.63000   10.71000  -0.08000   -0.74697
安聯台灣大壩基金                                                   24.60000   24.52000   0.08000    0.32626
安聯台灣科技基金                                                   38.57000   38.28000   0.29000    0.75758
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.49930   12.49920   0.00010    0.00080
安聯台灣智慧基金                                                   26.44000   26.36000   0.08000    0.30349
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.10900   10.09910   0.00990    0.09803
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.00990   14.99440   0.01550    0.10337
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.56440    9.55450   0.00990    0.10362
安聯四季成長組合基金-美元                                          10.94000   10.98000  -0.04000   -0.36430
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        11.24000   11.28000  -0.04000   -0.35461
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        12.34530   12.32230   0.02300    0.18665
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.12420   10.11170   0.01250    0.12362
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.19680   12.18260   0.01420    0.11656
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.40690    9.38940   0.01750    0.18638
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.26160    9.25020   0.01140    0.12324
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       8.92110    8.91070   0.01040    0.11671
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.05000   11.08000  -0.03000   -0.27076
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.00000   11.02000  -0.02000   -0.18149
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.75000   10.75000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.88000    9.91000  -0.03000   -0.30272
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.34000    9.36000  -0.02000   -0.21368
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              10.93000   10.96000  -0.03000   -0.27372
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.49000   10.50000  -0.01000   -0.09524
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.73000    9.75000  -0.02000   -0.20513
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.35000    9.36000  -0.01000   -0.10684
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.08130   12.06140   0.01990    0.16499
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  10.97510   10.96110   0.01400    0.12772
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.63650   10.62270   0.01380    0.12991
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.84440    8.82940   0.01500    0.16989
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.63390    8.62290   0.01100    0.12757
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.34230    8.33150   0.01080    0.12963
安聯全球人口趨勢基金                                               11.15000   11.17000  -0.02000   -0.17905
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           9.45000    9.56000  -0.11000   -1.15063
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        35.67000   36.05000  -0.38000   -1.05409
安聯全球油礦金趨勢基金                                              8.52000    8.54000  -0.02000   -0.23419
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       11.92380   11.91820   0.00560    0.04699
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.29760   10.29280   0.00480    0.04663
安聯全球新興市場基金                                               16.37000   16.46000  -0.09000   -0.54678
安聯全球農金趨勢基金                                                9.68000    9.66000   0.02000    0.20704
安聯全球綠能趨勢基金                                                8.40000    8.42000  -0.02000   -0.23753
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.26000   10.30000  -0.04000   -0.38835
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.05000   10.09000  -0.04000   -0.39643
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.96000   10.00000  -0.04000   -0.40000
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.86000    9.90000  -0.04000   -0.40404
安聯亞洲動態策略基金                                               20.80000   21.01000  -0.21000   -0.99952
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.09200   10.08710   0.00490    0.04858
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                   9.79630    9.79180   0.00450    0.04596
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               83.04250   83.00690   0.03560    0.04289
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.29120   12.29220  -0.00100   -0.00814
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               64.64850   64.62480   0.02370    0.03667
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.48990    9.49070  -0.00080   -0.00843
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.58160    2.57860   0.00300    0.11634
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.41930   10.41070   0.00860    0.08261
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.19260    2.18960   0.00300    0.13701
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.61110    8.60280   0.00830    0.09648
宏利台灣動力基金                                                   27.64000   27.62000   0.02000    0.07241
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                                9.84000    9.85090  -0.01090   -0.11065
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.67890    9.67940  -0.00050   -0.00517
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.68740    7.69590  -0.00850   -0.11045
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.68430    7.68690  -0.00260   -0.03382
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       10.52000   10.52000   0.00000    0.00000
宏利全球債券組合基金                                               12.98020   12.96550   0.01470    0.11338
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.76350    2.76170   0.00180    0.06518
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 11.62550   11.61850   0.00700    0.06025
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.57680    8.57170   0.00510    0.05950
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.42500    2.42170   0.00330    0.13627
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 10.85000   10.83420   0.01580    0.14583
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.22280    3.24120  -0.01840   -0.56769
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.51980    0.52290  -0.00310   -0.59285
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       15.05000   15.14000  -0.09000   -0.59445
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           11.80000   11.79460   0.00540    0.04578
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.45500   10.45380   0.00120    0.01148
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.13540   10.13100   0.00440    0.04343
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.83960    8.83570   0.00390    0.04414
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.43920    8.43820   0.00100    0.01185
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.35910    8.35540   0.00370    0.04428
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.30540    8.30500   0.00040    0.00482
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                    9.79000    9.79000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                  9.88000    9.86000   0.02000    0.20284
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.76000    9.75000   0.01000    0.10256
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                  9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.76330    2.75690   0.00640    0.23214
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.40050    0.39960   0.00090    0.22523
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.17090   12.14150   0.02940    0.24214
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.91140    0.90960   0.00180    0.19789
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.32060    7.30350   0.01710    0.23413
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.02540    2.02050   0.00490    0.24251
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.29120    0.29060   0.00060    0.20647
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.95790    8.93690   0.02100    0.23498
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32640    0.32580   0.00060    0.18416
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.64790   13.64780   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.32000    2.35000  -0.03000   -1.27660
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           10.56000   10.70000  -0.14000   -1.30841
宏利臺灣股息收益基金                                               24.31000   24.35000  -0.04000   -0.16427
宏利澳幣保本基金                                                   12.14180   12.14430  -0.00250   -0.02059
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                        9.81000    9.80000   0.01000    0.10204
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.64000    9.63000   0.01000    0.10384
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                        9.74000    9.73000   0.01000    0.10277
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.21000   10.20000   0.01000    0.09804
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  10.72000   10.71000   0.01000    0.09337
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    10.71000   10.71000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   10.42000   10.41000   0.01000    0.09606
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      10.90000   10.97000  -0.07000   -0.63810
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.42000   10.50000  -0.08000   -0.76190
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.49000    9.56000  -0.07000   -0.73222
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.23000   11.31000  -0.08000   -0.70734
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.26750   10.28070  -0.01320   -0.12840
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.45300    9.47160  -0.01860   -0.19638
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.91940    8.92830  -0.00890   -0.09968
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           10.71670   10.72740  -0.01070   -0.09974
貝萊德亞美利加收益基金                                              8.99000    8.97000   0.02000    0.22297
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                                9.70000    9.70000   0.00000    0.00000
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                                9.58000    9.59000  -0.01000   -0.10428
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.41000    9.44000  -0.03000   -0.31780
貝萊德新台幣基金                                                   12.93840   12.93830   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     23.89000   23.69000   0.20000    0.84424
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.26050   11.25550   0.00500    0.04442
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.87840    9.86220   0.01620    0.16426
保德信大中華基金-人民幣                                             8.77000    8.90000  -0.13000   -1.46067
保德信大中華基金-美元                                               8.61000    8.73000  -0.12000   -1.37457
保德信大中華基金-新台幣                                            25.70000   26.04000  -0.34000   -1.30568
保德信中小型股基金                                                 36.77000   36.41000   0.36000    0.98874
保德信中國中小基金-人民幣                                           7.99000    8.14000  -0.15000   -1.84275
保德信中國中小基金-美元                                             7.65000    7.79000  -0.14000   -1.79718
保德信中國中小基金-新臺幣                                           7.41000    7.54000  -0.13000   -1.72414
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 8.90330    8.94160  -0.03830   -0.42833
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   8.97980    9.01780  -0.03800   -0.42139
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                 9.03130    9.07190  -0.04060   -0.44754
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                 9.77490    9.81900  -0.04410   -0.44913
保德信中國品牌基金-人民幣                                           8.20000    8.28000  -0.08000   -0.96618
保德信中國品牌基金-美元                                             8.20000    8.29000  -0.09000   -1.08565
保德信中國品牌基金-新臺幣                                           8.86000    8.96000  -0.10000   -1.11607
保德信台商全方位基金                                               31.29000   31.19000   0.10000    0.32062
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          28.15000   28.19000  -0.04000   -0.14189
保德信全球消費商機基金                                             17.70000   17.68000   0.02000    0.11312
保德信全球基礎建設基金                                             11.96000   11.91000   0.05000    0.41982
保德信全球資源基金                                                  7.96000    7.95000   0.01000    0.12579
保德信全球醫療生化基金-美元                                        10.07000   10.11000  -0.04000   -0.39565
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      33.48000   33.59000  -0.11000   -0.32748
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.55510    9.55420   0.00090    0.00942
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.38630   10.38510   0.00120    0.01156
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.10160    9.09170   0.00990    0.10889
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                 9.87740    9.86670   0.01070    0.10845
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.12990    8.12540   0.00450    0.05538
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     10.76620   10.76030   0.00590    0.05483
保德信亞太基金                                                     19.64000   19.81000  -0.17000   -0.85815
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.42440    8.42460  -0.00020   -0.00237
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               11.20840   11.20870  -0.00030   -0.00268
保德信店頭市場基金                                                 25.81000   25.65000   0.16000    0.62378
保德信拉丁美洲基金                                                  7.18000    7.11000   0.07000    0.98453
保德信金平衡基金                                                   28.55000   28.41000   0.14000    0.49278
保德信金滿意基金                                                   38.06000   37.78000   0.28000    0.74113
保德信科技島基金                                                   22.80000   22.63000   0.17000    0.75122
保德信高成長基金                                                   83.92000   83.43000   0.49000    0.58732
保德信第一基金                                                     23.03000   22.90000   0.13000    0.56769
保德信貨幣市場基金                                                 15.77860   15.77830   0.00030    0.00190
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.31020   10.32600  -0.01580   -0.15301
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.51590   10.52190  -0.00600   -0.05702
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.57110   10.58030  -0.00920   -0.08695
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.09550   10.09460   0.00090    0.00892
保德信新世紀基金                                                   10.04000   10.02000   0.02000    0.19960
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              7.98760    7.98370   0.00390    0.04885
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               10.85800   10.85270   0.00530    0.04884
保德信新興趨勢組合基金                                             10.30000   10.40000  -0.10000   -0.96154
保德信瑞騰基金                                                     15.55000   15.54990   0.00010    0.00064
保德信歐洲組合基金                                                  9.92000    9.90000   0.02000    0.20202
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.69590    9.68470   0.01120    0.11565
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.00390    9.99290   0.01100    0.11008
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.66390    9.64950   0.01440    0.14923
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.82360    9.80940   0.01420    0.14476
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.73330    9.71690   0.01640    0.16878
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                   9.88630    9.86970   0.01660    0.16819
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.63250    9.62400   0.00850    0.08832
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.75520    9.74650   0.00870    0.08926
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.06620   10.05140   0.01480    0.14724
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型              10.02540   10.01170   0.01370    0.13684
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.02540   10.01180   0.01360    0.13584
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                 9.97450    9.96970   0.00480    0.04815
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                 9.97450    9.96970   0.00480    0.04815
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.90320    9.88400   0.01920    0.19425
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.09290   10.07230   0.02060    0.20452
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.82470    9.81270   0.01200    0.12229
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                 9.92040    9.90780   0.01260    0.12717
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.58340    9.56970   0.01370    0.14316
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.42900    9.42260   0.00640    0.06792
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型              10.03340   10.01940   0.01400    0.13973
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.03150   10.01760   0.01390    0.13876
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.12170   10.11900   0.00270    0.02668
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.19670   10.19370   0.00300    0.02943
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.06210   10.05670   0.00540    0.05370
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.06260   10.05720   0.00540    0.05369
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.94450    1.94350   0.00100    0.05145
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.67540    2.67360   0.00180    0.06732
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29110    0.29120  -0.00010   -0.03434
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.43410    0.43420  -0.00010   -0.02303
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.33890    8.33690   0.00200    0.02399
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    11.68170   11.67750   0.00420    0.03597
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.41440    9.40570   0.00870    0.09250
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  11.59730   11.58840   0.00890    0.07680
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.47290    8.47280   0.00010    0.00118
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    10.47310   10.47300   0.00010    0.00095
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.13620   10.12410   0.01210    0.11952
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.06060   10.04480   0.01580    0.15730
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.03900   10.02750   0.01150    0.11468
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            10.67550   10.66440   0.01110    0.10408
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                   9.97400    9.96070   0.01330    0.13352
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.71240    9.70360   0.00880    0.09069
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.09510   10.08600   0.00910    0.09022
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.72570    9.71370   0.01200    0.12354
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.96100    9.94700   0.01400    0.14075
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.44570   10.40660   0.03910    0.37572
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.11140    6.08850   0.02290    0.37612
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.61400   10.57420   0.03980    0.37639
施羅德新紀元貨幣市場基金                                           11.65300   11.65300   0.00000    0.00000
施羅德樂活中小基金-A類型                                           16.56000   16.51000   0.05000    0.30285
施羅德樂活中小基金-I類型                                         3787.12000 3773.49000  13.63000    0.36120
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                              9.85070    9.92570  -0.07500   -0.75561
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     10.78540   10.87240  -0.08700   -0.80019
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.04870   10.13260  -0.08390   -0.82802
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              8.71280    8.77920  -0.06640   -0.75633
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.06180    9.13500  -0.07320   -0.80131
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        8.89320    8.96740  -0.07420   -0.82744
柏瑞中國平衡基金-N類型                                              9.98920   10.06530  -0.07610   -0.75606
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.45670   10.54110  -0.08440   -0.80068
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.40710   10.49400  -0.08690   -0.82809
柏瑞五國金勢力建設基金                                              6.16000    6.18000  -0.02000   -0.32362
柏瑞巨人基金                                                       11.70000   11.61000   0.09000    0.77519
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.66050   13.66040   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                               15.43000   15.47000  -0.04000   -0.25856
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   13.52050   13.50250   0.01800    0.13331
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.87050   11.85780   0.01270    0.10710
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             12.46400   12.45450   0.00950    0.07628
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.77760    8.76590   0.01170    0.13347
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.74110    6.73220   0.00890    0.13220
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.68050    8.67120   0.00930    0.10725
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.42900    8.42140   0.00760    0.09025
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.65950   10.65140   0.00810    0.07605
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.29060    8.28460   0.00600    0.07242
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.04660   12.03370   0.01290    0.10720
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.71320   11.69760   0.01560    0.13336
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          11.95830   11.94760   0.01070    0.08956
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.34610   11.33750   0.00860    0.07585
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.93380    8.92190   0.01190    0.13338
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.69970    9.68920   0.01050    0.10837
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.63380    9.62520   0.00860    0.08935
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.47990    9.47270   0.00720    0.07601
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.35980    9.35310   0.00670    0.07163
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.15100   10.14610   0.00490    0.04829
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.00920   10.00590   0.00330    0.03298
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                                9.87720    9.87810  -0.00090   -0.00911
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                                9.95560    9.95730  -0.00170   -0.01707
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.80910    9.80440   0.00470    0.04794
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.57930    9.57610   0.00320    0.03342
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.53880    9.53970  -0.00090   -0.00943
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.61830    9.61990  -0.00160   -0.01663
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.13200   10.12710   0.00490    0.04839
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.00920   10.00590   0.00330    0.03298
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                               9.87730    9.87810  -0.00080   -0.00810
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                               9.95570    9.95740  -0.00170   -0.01707
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.80910    9.80430   0.00480    0.04896
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.57950    9.57630   0.00320    0.03342
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.53880    9.53970  -0.00090   -0.00943
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.61840    9.62000  -0.00160   -0.01663
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       10.73000   10.72050   0.00950    0.08862
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               11.92700   11.91860   0.00840    0.07048
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.30600   11.30090   0.00510    0.04513
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        9.00330    8.99530   0.00800    0.08894
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.67980    9.67290   0.00690    0.07133
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.54280    9.53860   0.00420    0.04403
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      10.44100   10.43180   0.00920    0.08819
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.10550   11.09760   0.00790    0.07119
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                10.92280   10.91790   0.00490    0.04488
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        9.00350    8.99560   0.00790    0.08782
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.68020    9.67330   0.00690    0.07133
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.54330    9.53900   0.00430    0.04508
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           12.02000   12.16000  -0.14000   -1.15132
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   12.77000   12.92000  -0.15000   -1.16099
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      8.37000    8.47000  -0.10000   -1.18064
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            7.89000    7.98000  -0.09000   -1.12782
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    8.70000    8.80000  -0.10000   -1.13636
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           10.41000   10.53000  -0.12000   -1.13960
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   10.42000   10.54000  -0.12000   -1.13852
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     10.64000   10.77000  -0.13000   -1.20706
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 11.89000   12.00000  -0.11000   -0.91667
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   12.07000   12.18000  -0.11000   -0.90312
柏瑞拉丁美洲基金                                                    9.89000    9.79000   0.10000    1.02145
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       11.30500   11.31210  -0.00710   -0.06276
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.36300    7.36760  -0.00460   -0.06244
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 10.70000   10.70000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.39000   10.39000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.28000    9.28000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.60000    9.60000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.56000    9.56000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.52000    9.53000  -0.01000   -0.10493
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.09000   10.09000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                10.44000   10.44000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.19000   10.19000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.36000    9.36000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.40000    9.40000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.43000    9.43000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.52000    9.52000   0.00000    0.00000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 11.40230   11.39010   0.01220    0.10711
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         11.05830   11.04780   0.01050    0.09504
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.16670   10.16080   0.00590    0.05807
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.28290    8.27400   0.00890    0.10757
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.28960    9.28080   0.00880    0.09482
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.32200    9.31660   0.00540    0.05796
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        10.63750   10.62740   0.01010    0.09504
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.01310   10.00240   0.01070    0.10697
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.14960   10.14380   0.00580    0.05718
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.62400    9.61480   0.00920    0.09569
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            8.94960    8.94000   0.00960    0.10738
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          8.85270    8.84640   0.00630    0.07122
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.34610    9.34080   0.00530    0.05674
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   11.81240   11.77970   0.03270    0.27760
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.26250   11.23430   0.02820    0.25102
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             10.67880   10.65580   0.02300    0.21584
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    6.96570    6.94640   0.01930    0.27784
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.68840    8.66660   0.02180    0.25154
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.28550    9.26560   0.01990    0.21477
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.15440   10.12630   0.02810    0.27750
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            10.69580   10.67280   0.02300    0.21550
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.40430    9.38070   0.02360    0.25158
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.88370    8.85910   0.02460    0.27768
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.48350    9.46310   0.02040    0.21557
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     11.19860   11.18660   0.01200    0.10727
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             11.77080   11.76140   0.00940    0.07992
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               10.77870   10.77210   0.00660    0.06127
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.07680    9.06700   0.00980    0.10808
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.58910    9.58140   0.00770    0.08036
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.58510    9.57920   0.00590    0.06159
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            11.09460   11.08570   0.00890    0.08028
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                               9.99150    9.98080   0.01070    0.10721
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              10.27050   10.26420   0.00630    0.06138
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.47620    9.46600   0.01020    0.10775
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.23070    9.22080   0.00990    0.10737
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                              9.80960    9.80170   0.00790    0.08060
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.34690    9.34120   0.00570    0.06102
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           17.60000   17.62000  -0.02000   -0.11351
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           16.23000   16.28000  -0.05000   -0.30713
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     12.82570   12.81170   0.01400    0.10928
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.22780   10.24890  -0.02110   -0.20588
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.18120   11.19910  -0.01790   -0.15983
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 11.76830   11.79270  -0.02440   -0.20691
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.68290   10.70660  -0.02370   -0.22136
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.23100    9.25000  -0.01900   -0.20541
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.78060    9.79620  -0.01560   -0.15925
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.65890    9.67900  -0.02010   -0.20767
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.66740    9.68890  -0.02150   -0.22190
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.36400    9.38330  -0.01930   -0.20568
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.58580    9.60120  -0.01540   -0.16040
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.28380   11.30720  -0.02340   -0.20695
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.61140    9.63270  -0.02130   -0.22112
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國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        14.75000   14.81000  -0.06000   -0.40513
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        23.85000   23.67000   0.18000    0.76046
國泰大中華基金                                                     17.12000   17.05000   0.07000    0.41056
國泰小龍基金                                                       13.44000   13.42000   0.02000    0.14903
國泰中小成長基金                                                   36.10000   36.15000  -0.05000   -0.13831
國泰中國內需增長基金台幣級別                                       16.67000   16.82000  -0.15000   -0.89180
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                                 9.65940    9.65110   0.00830    0.08600
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                   8.11590    8.10900   0.00690    0.08509
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                          9.94780    9.92630   0.02150    0.21660
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                       17.12000   17.25000  -0.13000   -0.75362
國泰中港台基金台幣級別                                             12.53000   12.60000  -0.07000   -0.55556
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   27.85000   27.50000   0.35000    1.27273
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.46000   12.58000  -0.12000   -0.95390
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       36.03000   35.36000   0.67000    1.89480
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                         10.44250   10.42780   0.01470    0.14097
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                         10.25160   10.23710   0.01450    0.14164
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                        10.27550   10.26100   0.01450    0.14131
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.41810   12.41800   0.00010    0.00081
國泰平衡基金                                                       23.67000   23.64000   0.03000    0.12690
國泰全球高股息基金-台幣級別                                        10.83000   10.85000  -0.02000   -0.18433
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                       12.65000   12.64000   0.01000    0.07911
國泰全球資源基金台幣級別                                            5.72000    5.73000  -0.01000   -0.17452
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)           10.77000   10.79000  -0.02000   -0.18536
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)              9.55000    9.58000  -0.03000   -0.31315
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 20.32000   20.22000   0.10000    0.49456
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        21.29000   21.15000   0.14000    0.66194
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                           10.76560   10.80040  -0.03480   -0.32221
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                              9.60050    9.63160  -0.03110   -0.32290
國泰亞洲成長基金台幣級別                                           10.86000   10.91000  -0.05000   -0.45830
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                    17.69000   17.77000  -0.08000   -0.45020
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型)             17.70000   17.77000  -0.07000   -0.39392
國泰科技生化基金                                                   27.79000   27.73000   0.06000    0.21637
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          27.20000   27.22000  -0.02000   -0.07348
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           13.48000   13.42000   0.06000    0.44709
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    37.95640   38.01010  -0.05370   -0.14128
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    20.39220   20.29580   0.09640    0.47498
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    17.59070   17.74200  -0.15130   -0.85278
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   39.35480   39.42750  -0.07270   -0.18439
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   41.09920   41.01090   0.08830    0.21531
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.65110   43.48510   0.16600    0.38174
國泰高科技基金                                                     10.48000   10.45000   0.03000    0.28708
國泰國泰基金台幣I級別                                              18.89000   18.79000   0.10000    0.53220
國泰國泰基金台幣級別                                               18.89000   18.79000   0.10000    0.53220
國泰富時中國A50基金                                                17.53000   17.50000   0.03000    0.17143
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.36000   10.35000   0.01000    0.09662
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)                10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)              11.23000   11.28000  -0.05000   -0.44326
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.47000   10.51000  -0.04000   -0.38059
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)                 9.99000   10.03000  -0.04000   -0.39880
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                         10.57000   10.54750   0.02250    0.21332
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                            7.50200    7.48600   0.01600    0.21373
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A                    9.61860    9.63820  -0.01960   -0.20336
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       40.05200   39.99940   0.05260    0.13150
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            16.89000   17.24000  -0.35000   -2.03016
國泰新興市場基金台幣級別                                           11.31000   11.39000  -0.08000   -0.70237
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                             10.41780   10.40290   0.01490    0.14323
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                                6.65720    6.64760   0.00960    0.14441
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   14.88000   14.98000  -0.10000   -0.66756
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   30.35000   29.96000   0.39000    1.30174
國泰價值卓越基金                                                   12.58000   12.55000   0.03000    0.23904
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                          10.17000   10.20000  -0.03000   -0.29412
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    38.69040   38.62920   0.06120    0.15843
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              19.61000   19.73000  -0.12000   -0.60821
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              18.28000   18.44000  -0.16000   -0.86768
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  17.93000   17.75000   0.18000    1.01408
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                       12.05630   12.05310   0.00320    0.02655
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                           9.60050    9.59600   0.00450    0.04689
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                           8.23210    8.21600   0.01610    0.19596
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                          10.75170   10.78180  -0.03010   -0.27917
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.33440    9.31620   0.01820    0.19536
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.22720   11.22440   0.00280    0.02495
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.81190    9.82450  -0.01260   -0.12825
第一金大中華基金                                                   23.96000   23.84000   0.12000    0.50336
第一金小型精選基金                                                 29.89000   29.83000   0.06000    0.20114
第一金中國世紀基金-人民幣                                          11.69000   11.84000  -0.15000   -1.26689
第一金中國世紀基金-美元                                             7.25280    7.33860  -0.08580   -1.16916
第一金中國世紀基金-美元-N                                           7.25340    7.33920  -0.08580   -1.16906
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           8.56000    8.65000  -0.09000   -1.04046
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         8.55000    8.65000  -0.10000   -1.15607
第一金中概平衡基金                                                 22.53000   22.35000   0.18000    0.80537
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.26140   15.26120   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                          177.96200  177.96000   0.00200    0.00112
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                       9.51910    9.59770  -0.07860   -0.81895
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                     9.51920    9.59780  -0.07860   -0.81894
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                     9.72000    9.79000  -0.07000   -0.71502
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                   9.72000    9.79000  -0.07000   -0.71502
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                                 13.30010   13.42690  -0.12680   -0.94437
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                               13.30130   13.42780  -0.12650   -0.94208
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                               12.81000   12.92000  -0.11000   -0.85139
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                             12.82000   12.93000  -0.11000   -0.85073
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.57110    9.57520  -0.00410   -0.04282
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.57400    9.57810  -0.00410   -0.04281
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.25140    9.25090   0.00050    0.00540
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.27580    9.27530   0.00050    0.00539
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.10310   10.10780  -0.00470   -0.04650
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                          9.77900    9.77860   0.00040    0.00409
第一金全球大趨勢基金                                               22.58000   22.78000  -0.20000   -0.87796
第一金全球不動產證券化基金A                                         7.81930    7.83260  -0.01330   -0.16980
第一金全球不動產證券化基金B                                         5.53170    5.54110  -0.00940   -0.16964
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.13290    9.08590   0.04700    0.51729
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.13410    9.08690   0.04720    0.51943
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  8.85000    8.80000   0.05000    0.56818
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                8.85000    8.80000   0.05000    0.56818
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                    9.56060    9.51150   0.04910    0.51622
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                  9.56200    9.51250   0.04950    0.52037
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                  9.26000    9.22000   0.04000    0.43384
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N                9.27000    9.22000   0.05000    0.54230
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.37980    8.36830   0.01150    0.13742
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                              9.97030    9.95660   0.01370    0.13760
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.58770    9.58650   0.00120    0.01252
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.58710    9.58560   0.00150    0.01565
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.88530    7.88500   0.00030    0.00380
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.75720    8.75430   0.00290    0.03313
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.75770    8.75470   0.00300    0.03427
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.22600   11.22420   0.00180    0.01604
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.22690   11.22510   0.00180    0.01604
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                                9.99420    9.99390   0.00030    0.00300
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.79640   14.79150   0.00490    0.03313
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                              13.01820   13.06870  -0.05050   -0.38642
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                            13.03450   13.08500  -0.05050   -0.38594
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                            12.32000   12.36000  -0.04000   -0.32362
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                          12.35000   12.38000  -0.03000   -0.24233
第一金亞洲科技基金                                                 17.45000   17.67000  -0.22000   -1.24505
第一金亞洲新興市場基金                                             12.38000   12.36000   0.02000    0.16181
第一金店頭市場基金                                                  7.58000    7.57000   0.01000    0.13210
第一金創新趨勢基金                                                 20.07000   19.88000   0.19000    0.95573
第一金電子基金                                                     28.06000   27.82000   0.24000    0.86269
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       18.46000   18.31000   0.15000    0.81922
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           20.69000   20.83000  -0.14000   -0.67211
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                          7.06000    7.13000  -0.07000   -0.98177
統一大中華中小基金(美元)                                            6.41000    6.47000  -0.06000   -0.92736
統一大中華中小基金(新台幣)                                          9.50000    9.58000  -0.08000   -0.83507
統一大東協高股息基金(人民幣)                                       10.12000   10.18000  -0.06000   -0.58939
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.34000    9.40000  -0.06000   -0.63830
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.65000    9.70000  -0.05000   -0.51546
統一大滿貫基金-A類型                                               29.36000   29.37000  -0.01000   -0.03405
統一大滿貫基金-I類型                                               29.36000   29.37000  -0.01000   -0.03405
統一大龍印基金                                                     13.15000   13.23000  -0.08000   -0.60469
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          8.05000    8.12000  -0.07000   -0.86207
統一大龍騰中國基金(美元)                                            7.31000    7.39000  -0.08000   -1.08254
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          8.33000    8.41000  -0.08000   -0.95125
統一中小基金                                                       21.48000   21.35000   0.13000    0.60890
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.84820    9.83600   0.01220    0.12403
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.11300    9.11750  -0.00450   -0.04936
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.85100    8.85180  -0.00080   -0.00904
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              11.81080   11.79620   0.01460    0.12377
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                10.86480   10.87020  -0.00540   -0.04968
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              10.53830   10.53920  -0.00090   -0.00854
統一台灣動力基金                                                   14.43000   14.34000   0.09000    0.62762
統一全天候基金-A類型                                               98.66000   98.25000   0.41000    0.41730
統一全天候基金-I類型                                               98.76000   98.35000   0.41000    0.41688
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.57070    8.60690  -0.03620   -0.42059
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               8.21570    8.26470  -0.04900   -0.59288
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             8.19620    8.24260  -0.04640   -0.56293
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             8.93280    8.97050  -0.03770   -0.42027
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.57020    8.62130  -0.05110   -0.59272
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.54270    8.59110  -0.04840   -0.56337
統一全球債券組合基金                                               11.90850   11.89330   0.01520    0.12780
統一全球新科技基金(人民幣)                                         15.52000   15.69000  -0.17000   -1.08349
統一全球新科技基金(美元)                                           14.50000   14.66000  -0.16000   -1.09141
統一全球新科技基金(新台幣)                                         13.94000   14.08000  -0.14000   -0.99432
統一亞太基金                                                       23.13000   23.34000  -0.21000   -0.89974
統一亞洲大金磚基金                                                 11.43000   11.50000  -0.07000   -0.60870
統一奔騰基金                                                       51.38000   51.13000   0.25000    0.48895
統一強棒貨幣市場基金                                               16.67000   16.66980   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                                9.11000    9.17000  -0.06000   -0.65431
統一強漢基金(美元)                                                  8.14000    8.20000  -0.06000   -0.73171
統一強漢基金(新台幣)                                               21.48000   21.61000  -0.13000   -0.60157
統一統信基金                                                       25.34000   25.22000   0.12000    0.47581
統一黑馬基金                                                       51.80000   51.62000   0.18000    0.34870
統一新亞洲科技能源基金                                             16.55000   16.70000  -0.15000   -0.89820
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     7.93070    7.92330   0.00740    0.09340
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.16120   10.15170   0.00950    0.09358
統一經建基金                                                       41.45000   41.28000   0.17000    0.41182
統一龍馬基金                                                       55.79000   55.66000   0.13000    0.23356
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     16.26000   16.21000   0.05000    0.30845
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              39.82000   39.69000   0.13000    0.32754
野村中國機會基金                                                   11.90000   12.00000  -0.10000   -0.83333
野村巴西基金                                                        5.85000    5.80000   0.05000    0.86207
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.56000   11.72000  -0.16000   -1.36519
野村台灣高股息基金                                                 22.74000   22.57000   0.17000    0.75321
野村台灣運籌基金                                                   30.84000   30.57000   0.27000    0.88322
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.43150    9.43810  -0.00660   -0.06993
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.35130    9.34800   0.00330    0.03530
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.43610    9.43080   0.00530    0.05620
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                 9.74840    9.75510  -0.00670   -0.06868
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                   9.59350    9.59000   0.00350    0.03650
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                 9.53870    9.53780   0.00090    0.00944
野村平衡基金                                                       17.11000   17.05000   0.06000    0.35191
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            8.76000    8.74000   0.02000    0.22883
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                         9.23000    9.22000   0.01000    0.10846
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           12.73000   12.69000   0.04000    0.31521
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        10.57000   10.56000   0.01000    0.09470
野村全球生技醫療基金                                               17.11000   17.23000  -0.12000   -0.69646
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.00010   10.00570  -0.00560   -0.05597
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                               9.94890    9.94750   0.00140    0.01407
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                             9.95020    9.94840   0.00180    0.01809
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.00010   10.00570  -0.00560   -0.05597
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                               9.94880    9.94750   0.00130    0.01307
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                             9.95030    9.94850   0.00180    0.01809
野村全球品牌基金                                                   25.62000   25.82000  -0.20000   -0.77459
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.80000   12.84000  -0.04000   -0.31153
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.83000   10.89000  -0.06000   -0.55096
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.34000   19.40000  -0.06000   -0.30928
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              12.10000   12.16000  -0.06000   -0.49342
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.01600   10.02110  -0.00510   -0.05089
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.43550   10.43130   0.00420    0.04026
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.33440   10.33130   0.00310    0.03001
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             9.25800    9.28410  -0.02610   -0.28113
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               9.02490    9.04170  -0.01680   -0.18581
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.64400    8.65670  -0.01270   -0.14671
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            11.05410   11.08520  -0.03110   -0.28055
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.54050   10.56030  -0.01980   -0.18749
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.16210   10.17710  -0.01500   -0.14739
野村成長基金                                                       26.14000   26.05000   0.09000    0.34549
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.32750    8.37220  -0.04470   -0.53391
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.33280    8.36980  -0.03700   -0.44207
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.52730    8.55880  -0.03150   -0.36804
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         8.93380    8.98180  -0.04800   -0.53441
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           8.83110    8.87030  -0.03920   -0.44192
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.03600    9.06940  -0.03340   -0.36827
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  7.85000    7.94000  -0.09000   -1.13350
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 11.35000   11.47000  -0.12000   -1.04621
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.20720    9.20930  -0.00210   -0.02280
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.25250    9.24660   0.00590    0.06381
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.38330    9.37450   0.00880    0.09387
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                             9.83990    9.84200  -0.00210   -0.02134
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                               9.78870    9.78250   0.00620    0.06338
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                             9.93220    9.92280   0.00940    0.09473
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.44570    8.43990   0.00580    0.06872
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         9.00420    9.00750  -0.00330   -0.03664
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.87070    8.86590   0.00480    0.05414
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.00810   12.99910   0.00900    0.06924
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.05320   12.05760  -0.00440   -0.03649
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                           9.79790    9.79260   0.00530    0.05412
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                              9.96910    9.95980   0.00930    0.09338
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                          10.11880   10.12010  -0.00130   -0.01285
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.73940    9.73150   0.00790    0.08118
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.29770    9.28950   0.00820    0.08827
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.22400   11.21420   0.00980    0.08739
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                            9.93840    9.96420  -0.02580   -0.25893
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                10.95320   10.99550  -0.04230   -0.38470
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.44100   10.47140  -0.03040   -0.29031
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.26360   10.28870  -0.02510   -0.24396
野村高科技基金                                                      8.51000    8.49000   0.02000    0.23557
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                            9.97870   10.00900  -0.03030   -0.30273
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                         9.99360   10.04280  -0.04920   -0.48990
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.39920   10.52200  -0.12280   -1.16708
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.36220    9.39850  -0.03630   -0.38623
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.33750    9.36640  -0.02890   -0.30855
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.18600    9.23860  -0.05260   -0.56935
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        11.58390   11.64120  -0.05730   -0.49222
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        13.08350   13.24510  -0.16160   -1.22007
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.52480   10.56560  -0.04080   -0.38616
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.50390   10.53640  -0.03250   -0.30845
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          10.59470   10.65490  -0.06020   -0.56500
野村貨幣市場基金                                                   16.27750   16.27730   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                       15.18000   15.21000  -0.03000   -0.19724
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價               9.95990    9.95530   0.00460    0.04621
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                 9.81340    9.80660   0.00680    0.06934
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價       9.87990    9.86450   0.01540    0.15612
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民     9.76280    9.76140   0.00140    0.01434
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元     9.74830    9.74190   0.00640    0.06570
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺     9.76370    9.75900   0.00470    0.04816
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民     9.84160    9.84020   0.00140    0.01423
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元     9.81020    9.80370   0.00650    0.06630
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺     9.79220    9.78750   0.00470    0.04802
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.79530    9.79080   0.00450    0.04596
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.74770    9.73860   0.00910    0.09344
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.72930    9.72190   0.00740    0.07612
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計     9.79520    9.79080   0.00440    0.04494
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價     9.74770    9.73860   0.00910    0.09344
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計     9.72930    9.72190   0.00740    0.07612
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.04750   10.04260   0.00490    0.04879
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.84660    7.84190   0.00470    0.05993
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    11.72000   11.71290   0.00710    0.06062
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      7.64000    7.60000   0.04000    0.52632
野村精選貨幣市場基金                                               12.08400   12.08390   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.34000   11.41000  -0.07000   -0.61350
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      10.48000   10.53000  -0.05000   -0.47483
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.26000   10.28000  -0.02000   -0.19455
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.72000    7.66000   0.06000    0.78329
野村歐洲高股息基金累積型                                           10.97000   10.89000   0.08000    0.73462
野村積極成長基金                                                   11.02000   10.98000   0.04000    0.36430
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        7.87000    7.85000   0.02000    0.25478
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    28.67000   28.60000   0.07000    0.24476
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.31080   10.29580   0.01500    0.14569
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.53590    8.53340   0.00250    0.02930
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.87170    7.86290   0.00880    0.11192
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.79940    7.79050   0.00890    0.11424
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            11.70970   11.70610   0.00360    0.03075
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.52850   10.51680   0.01170    0.11125
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.46530   10.45340   0.01190    0.11384
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       10.12000   10.18000  -0.06000   -0.58939
野村環球基金-人民幣計價                                            15.39000   15.50000  -0.11000   -0.70968
野村環球基金-美元計價                                              11.98000   12.06000  -0.08000   -0.66335
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    16.83000   16.93000  -0.10000   -0.59067
野村鴻利基金                                                       19.56000   19.54000   0.02000    0.10235
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.86500   16.86490   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                       16.63000   16.47000   0.16000    0.97146
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                      8.63000    8.65000  -0.02000   -0.23121
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     12.06000   12.07000  -0.01000   -0.08285
野村鑫平衡組合基金-S類型                                            9.50000    9.48000   0.02000    0.21097
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        14.13000   14.10000   0.03000    0.21277
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.11390   10.10660   0.00730    0.07223
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.26780   13.25830   0.00950    0.07165
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.03590   10.01990   0.01600    0.15968
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.91000    9.88320   0.02680    0.27117
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                  9.60830    9.60160   0.00670    0.06978
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                  9.60950    9.60420   0.00530    0.05518
凱基台商天下基金                                                   11.83000   11.97000  -0.14000   -1.16959
凱基台灣精五門基金                                                 17.97000   17.95000   0.02000    0.11142
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       39.07250   39.07200   0.00050    0.00128
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   39.35700   39.30260   0.05440    0.13841
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      40.23470   40.19960   0.03510    0.08731
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.23000   10.21000   0.02000    0.19589
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.65000    9.63000   0.02000    0.20768
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.46480   10.44980   0.01500    0.14354
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.47000   12.66000  -0.19000   -1.50079
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.18490   11.34600  -0.16110   -1.41988
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.07000   11.22000  -0.15000   -1.33690
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.55080   11.55060   0.00020    0.00173
凱基開創基金                                                       23.82000   23.84000  -0.02000   -0.08389
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         21.32000   21.64000  -0.32000   -1.47874
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         20.56940   20.90430  -0.33490   -1.60206
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     16.27000   16.38000  -0.11000   -0.67155
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     15.47400   15.59310  -0.11910   -0.76380
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.15000    7.19000  -0.04000   -0.55633
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.80000   11.87000  -0.07000   -0.58972
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.40830   11.46430  -0.05600   -0.48847
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.96000   11.01000  -0.05000   -0.45413
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       11.59240   11.71850  -0.12610   -1.07608
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     11.93000   12.05000  -0.12000   -0.99585
凱基護城河基金-台幣計價A                                           12.81000   12.89000  -0.08000   -0.62064
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.50190   12.58730  -0.08540   -0.67846
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         14.18000   14.00000   0.18000    1.28571
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         31.82000   32.74000  -0.92000   -2.81002
富邦NASDAQ-100基金                                                 29.77000   30.14000  -0.37000   -1.22760
富邦上証180基金                                                    26.02000   26.18000  -0.16000   -0.61115
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.16940    0.17170  -0.00230   -1.33955
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         5.24000    5.31000  -0.07000   -1.31827
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    8.07000    8.08000  -0.01000   -0.12376
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   32.93000   32.73000   0.20000    0.61106
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               10.89370   10.95910  -0.06540   -0.59676
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 10.04480   10.10420  -0.05940   -0.58787
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                                9.65210    9.70590  -0.05380   -0.55430
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                                9.46140    9.51820  -0.05680   -0.59675
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  8.65220    8.70340  -0.05120   -0.58828
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                8.31990    8.36630  -0.04640   -0.55461
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.17180   20.17140   0.00040    0.00198
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.39410   11.39100   0.00310    0.02721
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.38670   10.38100   0.00570    0.05491
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             12.90700   12.91500  -0.00800   -0.06194
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                1.89680    1.89680   0.00000    0.00000
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.30050    9.30620  -0.00570   -0.06125
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.41500    1.41500   0.00000    0.00000
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               11.78820   11.78520   0.00300    0.02546
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.71200    1.71160   0.00040    0.02337
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.12170   10.11910   0.00260    0.02569
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.48890    1.48850   0.00040    0.02687
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  14.83000   14.95000  -0.12000   -0.80268
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  22.08000   21.73000   0.35000    1.61068
富邦日本東証基金                                                   21.85000   21.61000   0.24000    1.11060
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    43.57000   43.52000   0.05000    0.11489
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    44.12000   43.96000   0.16000    0.36397
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    48.57000   48.07000   0.50000    1.04015
富邦台灣心基金                                                     19.42000   19.28000   0.14000    0.72614
富邦台灣釆吉50基金                                                 45.87000   45.35000   0.52000    1.14664
富邦台灣科技指數基金                                               50.69000   49.65000   1.04000    2.09466
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   40.62310   40.76430  -0.14120   -0.34638
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.61400   41.54810   0.06590    0.15861
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.28030    0.28060  -0.00030   -0.10691
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                         8.86000    8.87000  -0.01000   -0.11274
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.53370    2.53140   0.00230    0.09086
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.33760    0.33750   0.00010    0.02963
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             10.46340   10.46470  -0.00130   -0.01242
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.19190    2.18990   0.00200    0.09133
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.32250    0.32250   0.00000    0.00000
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              8.99400    8.99510  -0.00110   -0.01223
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             21.24000   21.23000   0.01000    0.04710
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 15.14000   15.20000  -0.06000   -0.39474
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 27.36000   27.15000   0.21000    0.77348
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.64990   15.64970   0.00020    0.00128
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          39.78610   39.78900  -0.00290   -0.00729
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   39.23310   39.35450  -0.12140   -0.30848
富邦長紅基金                                                       55.07000   54.77000   0.30000    0.54775
富邦科技基金                                                       20.30000   20.19000   0.11000    0.54482
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           40.64890   40.66580  -0.01690   -0.04156
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        38.41930   38.56640  -0.14710   -0.38142
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          38.88960   38.94490  -0.05530   -0.14200
富邦恒生國企ETF基金                                                19.26000   19.19000   0.07000    0.36477
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              14.86000   14.92000  -0.06000   -0.40214
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              24.60000   24.45000   0.15000    0.61350
富邦高成長基金                                                     21.21000   21.10000   0.11000    0.52133
富邦基金A類型                                                      11.84000   11.80000   0.04000    0.33898
富邦基金I類型                                                      11.84000   11.80000   0.04000    0.33898
富邦深証100基金                                                     7.89000    8.02000  -0.13000   -1.62095
富邦富時歐洲ETF基金                                                19.55000   19.54000   0.01000    0.05118
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.41300    0.41270   0.00030    0.07269
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.27320   12.27430  -0.00110   -0.00896
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.42310    9.42390  -0.00080   -0.00849
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.30360    0.30340   0.00020    0.06592
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.73990    8.74070  -0.00080   -0.00915
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                                8.90500    8.92440  -0.01940   -0.21738
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                              9.43420    9.44560  -0.01140   -0.12069
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                8.69480    8.71380  -0.01900   -0.21804
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.20490    9.21600  -0.01110   -0.12044
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      18.96000   18.88000   0.08000    0.42373
富邦精準基金                                                       40.23000   39.99000   0.24000    0.60015
富邦精銳中小基金                                                    9.61000    9.58000   0.03000    0.31315
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       15.62000   15.68000  -0.06000   -0.38265
富邦臺灣公司治理100基金                                            20.93000   20.72000   0.21000    1.01351
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               8.06000    8.13000  -0.07000   -0.86101
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              13.15000   12.93000   0.22000    1.70147
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.43000   19.44000  -0.01000   -0.05144
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                            9.93640    9.94460  -0.00820   -0.08246
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                              9.68070    9.69610  -0.01540   -0.15883
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                            9.86110    9.86570  -0.00460   -0.04663
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                            9.62580    9.63370  -0.00790   -0.08200
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.33670    9.35150  -0.01480   -0.15826
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.49350    9.49790  -0.00440   -0.04633
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                   28.77000   28.71000   0.06000    0.20899
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.77480    9.76270   0.01210    0.12394
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.71940    9.71060   0.00880    0.09062
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.75380    9.74700   0.00680    0.06977
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別             9.77470    9.76260   0.01210    0.12394
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                   9.71940    9.71060   0.00880    0.09062
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.75380    9.74710   0.00670    0.06874
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.58100    8.57780   0.00320    0.03731
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.11860    9.11820   0.00040    0.00439
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.87250    8.87400  -0.00150   -0.01690
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                   9.68350    9.67990   0.00360    0.03719
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                         9.69580    9.69550   0.00030    0.00309
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.44020    9.44170  -0.00150   -0.01589
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.52440    9.52520  -0.00080   -0.00840
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.21070    8.21130  -0.00060   -0.00731
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.25100    9.25460  -0.00360   -0.03890
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         8.76900    8.77410  -0.00510   -0.05813
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      10.33420   10.33480  -0.00060   -0.00581
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            10.11380   10.11780  -0.00400   -0.03953
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                           9.66550    9.67170  -0.00620   -0.06410
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        8.90220    8.90700  -0.00480   -0.05389
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                          9.50860    9.51350  -0.00490   -0.05151
富達卓越領航全球組合基金                                           14.73000   14.68000   0.05000    0.34060
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.43910    8.43790   0.00120    0.01422
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.13920    9.14100  -0.00180   -0.01969
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               8.85780    8.86150  -0.00370   -0.04175
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別             9.69660    9.69530   0.00130    0.01341
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                   9.67090    9.67270  -0.00180   -0.01861
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.41100    9.41520  -0.00420   -0.04461
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               8.95840    8.96140  -0.00300   -0.03348
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                 9.49260    9.49570  -0.00310   -0.03265
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     8.69000    8.79000  -0.10000   -1.13766
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.25000    9.37000  -0.12000   -1.28068
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.16000    8.25000  -0.09000   -1.09091
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        7.21000    7.28000  -0.07000   -0.96154
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          8.20000    8.29000  -0.09000   -1.08565
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.04000    8.12000  -0.08000   -0.98522
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                 9.75950    9.74640   0.01310    0.13441
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.20820    9.21100  -0.00280   -0.03040
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.82080    8.82140  -0.00060   -0.00680
富蘭克林華美中華基金                                               10.85000   10.96000  -0.11000   -1.00365
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               17.93000   17.87000   0.06000    0.33576
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 18.48000   18.41000   0.07000    0.38023
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.60000   10.59000   0.01000    0.09443
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                    10.32000   10.31000   0.01000    0.09699
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               7.79540    7.79040   0.00500    0.06418
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           8.87010    8.86740   0.00270    0.03045
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                           9.61090    9.60790   0.00300    0.03122
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.17530    9.16940   0.00590    0.06434
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.10490   11.07560   0.02930    0.26455
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.68680    8.66390   0.02290    0.26432
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        9.06140    9.03750   0.02390    0.26445
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       13.34560   13.28930   0.05630    0.42365
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.25350   10.21020   0.04330    0.42409
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.13640   10.13140   0.00500    0.04935
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.61280    7.60900   0.00380    0.04994
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          9.05030    9.04580   0.00450    0.04975
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       10.73840   10.72880   0.00960    0.08948
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.53080    7.52400   0.00680    0.09038
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.97150    8.96340   0.00810    0.09037
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.43130   10.42910   0.00220    0.02109
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.65830    7.65670   0.00160    0.02090
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.08170    8.07960   0.00210    0.02599
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.05790    9.05870  -0.00080   -0.00883
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                             9.88350    9.88430  -0.00080   -0.00809
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.51230   12.50900   0.00330    0.02638
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.14000    8.14000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.39000    8.39000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           9.06000    9.06000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.54000   10.54000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.77000    8.87000  -0.10000   -1.12740
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.54000   11.67000  -0.13000   -1.11397
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.94000    8.95000  -0.01000   -0.11173
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.20000   10.21000  -0.01000   -0.09794
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.44000    8.44000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.62000    9.62000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.17000    9.22000  -0.05000   -0.54230
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.11000    9.18000  -0.07000   -0.76253
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                               9.87000    9.95000  -0.08000   -0.80402
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             8.88000    8.95000  -0.07000   -0.78212
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                             9.61000    9.68000  -0.07000   -0.72314
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 12.55230   12.61710  -0.06480   -0.51359
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.60000    9.57000   0.03000    0.31348
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.60000    9.57000   0.03000    0.31348
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                            9.96000    9.93000   0.03000    0.30211
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                           9.96000    9.93000   0.03000    0.30211
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                              9.66000    9.66000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.53000    9.53000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.53000    9.53000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           10.18000   10.17000   0.01000    0.09833
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.05000   10.03000   0.02000    0.19940
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.54000    9.56000  -0.02000   -0.20921
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                       9.80000    9.81000  -0.01000   -0.10194
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.39000    9.44000  -0.05000   -0.52966
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                       9.64000    9.68000  -0.04000   -0.41322
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.13000    9.17000  -0.04000   -0.43621
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.37000    9.41000  -0.04000   -0.42508
富蘭克林華美第一富基金                                             34.28000   34.21000   0.07000    0.20462
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.31060   10.31050   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.96000    9.01000  -0.05000   -0.55494
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.40000    9.44000  -0.04000   -0.42373
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.20000    9.24000  -0.04000   -0.43290
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.65000    9.68000  -0.03000   -0.30992
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.14000   14.20000  -0.06000   -0.42254
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.06000   13.13000  -0.07000   -0.53313
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  15.20000   15.26000  -0.06000   -0.39318
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      7.78710    7.78700   0.00010    0.00128
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                  9.82160    9.86200  -0.04040   -0.40965
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.39500    9.36960   0.02540    0.27109
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    10.87480   10.84540   0.02940    0.27108
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.71850    6.71120   0.00730    0.10877
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.83890    8.83240   0.00650    0.07359
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型       9.99460    9.98730   0.00730    0.07309
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.39410   10.38270   0.01140    0.10980
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.17000   20.15000   0.02000    0.09926
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.85000    9.83000   0.02000    0.20346
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.67040   11.66950   0.00090    0.00771
復華人生目標基金                                                   34.93500   34.84100   0.09400    0.26980
復華大中華中小策略基金                                              7.82000    7.87000  -0.05000   -0.63532
復華中小精選基金                                                   59.20000   59.06000   0.14000    0.23705
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             49.69520   49.74840  -0.05320   -0.10694
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        8.24000    8.31000  -0.07000   -0.84236
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        7.32000    7.38000  -0.06000   -0.81301
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     10.78000   10.81000  -0.03000   -0.27752
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                      9.85000    9.87000  -0.02000   -0.20263
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                       9.38000    9.41000  -0.03000   -0.31881
復華六年到期新興市場債券基金                                        9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
復華台灣智能基金                                                   11.67000   11.69000  -0.02000   -0.17109
復華全方位基金                                                     26.66000   26.62000   0.04000    0.15026
復華全球大趨勢基金-美元                                            12.58000   12.73000  -0.15000   -1.17832
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          19.82000   20.03000  -0.21000   -1.04843
復華全球平衡基金-美元                                               9.01000    9.04000  -0.03000   -0.33186
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.23000   19.27000  -0.04000   -0.20758
復華全球物聯網科技基金-美元                                        14.91000   15.15000  -0.24000   -1.58416
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      14.37000   14.60000  -0.23000   -1.57534
復華全球原物料基金                                                  9.18000    9.21000  -0.03000   -0.32573
復華全球消費基金-新臺幣                                            12.46000   12.49000  -0.03000   -0.24019
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        11.44260   11.44030   0.00230    0.02010
復華全球債券基金                                                   13.18750   13.18940  -0.00190   -0.01441
復華全球債券組合基金                                               14.58000   14.57000   0.01000    0.06863
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     13.62000   13.66000  -0.04000   -0.29283
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                      9.51000    9.53000  -0.02000   -0.20986
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.36000    9.38000  -0.02000   -0.21322
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.56000   10.58000  -0.02000   -0.18904
復華有利貨幣市場基金                                               13.44450   13.44430   0.00020    0.00149
復華亞太平衡基金                                                   11.09000   11.14000  -0.05000   -0.44883
復華亞太成長基金                                                   12.99000   13.19000  -0.20000   -1.51630
復華亞太神龍科技基金-美元                                           8.66000    8.77000  -0.11000   -1.25428
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         9.19000    9.30000  -0.11000   -1.18280
復華東協世紀基金                                                   11.61000   11.66000  -0.05000   -0.42882
復華南非幣長期收益基金A                                            12.81000   12.76000   0.05000    0.39185
復華南非幣長期收益基金B                                             7.82000    7.79000   0.03000    0.38511
復華南非幣短期收益基金A                                            13.63000   13.62000   0.01000    0.07342
復華南非幣短期收益基金B                                             8.93000    8.91000   0.02000    0.22447
復華美國新星基金-美元                                              11.90000   12.10000  -0.20000   -1.65289
復華美國新星基金-新臺幣                                            12.06000   12.25000  -0.19000   -1.55102
復華恒生基金                                                       19.22000   19.24000  -0.02000   -0.10395
復華恒生單日反向一倍基金                                            9.53000    9.55000  -0.02000   -0.20942
復華恒生單日正向二倍基金                                           25.77000   25.69000   0.08000    0.31141
復華神盾基金                                                       22.68380   22.61170   0.07210    0.31886
復華高成長基金                                                     59.00000   58.75000   0.25000    0.42553
復華高益策略組合基金                                               13.03000   13.02000   0.01000    0.07680
復華貨幣市場基金                                                   14.40580   14.40560   0.00020    0.00139
復華富時不動產證券化基金                                           18.04000   17.88000   0.16000    0.89485
復華富時台灣高股息低波動基金                                       50.27000   50.07000   0.20000    0.39944
復華復華基金                                                       18.37000   18.29000   0.08000    0.43740
復華華人世紀基金                                                   14.97000   15.09000  -0.12000   -0.79523
復華傳家二號基金                                                   28.11850   28.01480   0.10370    0.37016
復華傳家基金                                                       20.10330   19.95550   0.14780    0.74065
復華奧林匹克全球組合基金                                           14.51000   14.50000   0.01000    0.06897
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.19000   11.22000  -0.03000   -0.26738
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               13.72000   13.75000  -0.03000   -0.21818
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.37000    9.40000  -0.03000   -0.31915
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.33000   10.33000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金A                                            11.74000   11.73000   0.01000    0.08525
復華新興人民幣債券基金B                                             8.92000    8.91000   0.01000    0.11223
復華新興市場10年期以上債券基金                                     18.87000   18.88000  -0.01000   -0.05297
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.28000    9.27000   0.01000    0.10787
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.40000    5.39000   0.01000    0.18553
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              12.03000   12.02000   0.01000    0.08319
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              12.09000   12.08000   0.01000    0.08278
復華新興市場短期收益基金                                           10.81000   10.80000   0.01000    0.09259
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     8.63000    8.65000  -0.02000   -0.23121
復華滬深300 A股基金                                                19.01000   19.14000  -0.13000   -0.67921
復華數位經濟基金                                                   43.94000   43.52000   0.42000    0.96507
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.78170    9.77130   0.01040    0.10643
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.60460    9.59350   0.01110    0.11570
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                          9.93670    9.92610   0.01060    0.10679
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                        9.72230    9.71100   0.01130    0.11636
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                          9.58120    9.57760   0.00360    0.03759
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.11730   10.10370   0.01360    0.13460
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.62950    9.62440   0.00510    0.05299
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.16960   10.15430   0.01530    0.15068
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                              9.62870    9.62350   0.00520    0.05403
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           10.17150   10.15620   0.01530    0.15065
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                            9.96950    9.96910   0.00040    0.00401
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                              9.96950    9.96870   0.00080    0.00803
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.01310   10.00260   0.01050    0.10497
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                            9.91300    9.91120   0.00180    0.01816
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.80510   10.91270  -0.10760   -0.98601
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                              9.89770    9.89490   0.00280    0.02830
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                            9.91310    9.91130   0.00180    0.01816
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.80310   10.91070  -0.10760   -0.98619
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                              9.89800    9.89530   0.00270    0.02729
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                            9.97530    9.96280   0.01250    0.12547
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.18820    9.18670   0.00150    0.01633
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.21530    8.21570  -0.00040   -0.00487
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.21440    8.20690   0.00750    0.09139
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.53890   11.53710   0.00180    0.01560
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.33440   10.33500  -0.00060   -0.00581
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.45240   10.44290   0.00950    0.09097
景順主流基金                                                       14.64000   14.62000   0.02000    0.13680
景順台灣科技基金                                                   25.14000   25.28000  -0.14000   -0.55380
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.64000    9.65000  -0.01000   -0.10363
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.34000    9.34000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.89000    8.90000  -0.01000   -0.11236
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   10.75000   10.76000  -0.01000   -0.09294
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.27000   10.27000   0.00000    0.00000
景順全球科技基金                                                   21.35000   21.69000  -0.34000   -1.56754
景順全球康健基金                                                   19.06000   19.13000  -0.07000   -0.36592
景順貨幣市場基金                                                   15.94530   15.94510   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                       26.80000   26.74000   0.06000    0.22438
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           13.59000   13.79000  -0.20000   -1.45033
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         12.74000   12.92000  -0.18000   -1.39319
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.64000   10.68000  -0.04000   -0.37453
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    10.84000   10.87000  -0.03000   -0.27599
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      10.89000   10.94000  -0.05000   -0.45704
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.11000   11.14000  -0.03000   -0.26930
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.35000    9.30000   0.05000    0.53763
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                            9.53000    9.48000   0.05000    0.52743
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                              9.60000    9.55000   0.05000    0.52356
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                            9.83000    9.77000   0.06000    0.61412
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.64670    8.64440   0.00230    0.02661
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.89980    7.90140  -0.00160   -0.02025
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.10860   11.10570   0.00290    0.02611
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.12900   10.13110  -0.00210   -0.02073
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         6.99000    7.09000  -0.10000   -1.41044
華南永昌中國A股基金(美元)                                           6.66000    6.76000  -0.10000   -1.47929
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                         9.79000    9.93000  -0.14000   -1.40987
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.33820    9.33240   0.00580    0.06215
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.55840    9.54310   0.01530    0.16033
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                      9.69640    9.69030   0.00610    0.06295
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                    9.92780    9.91190   0.01590    0.16041
華南永昌永昌基金                                                   16.56000   16.58000  -0.02000   -0.12063
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.26640   14.26110   0.00530    0.03716
華南永昌全球神農水資源基金                                          9.91000    9.89000   0.02000    0.20222
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        8.92000    8.99000  -0.07000   -0.77864
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                      9.22000    9.28000  -0.06000   -0.64655
華南永昌全球精品基金                                               14.91000   14.99000  -0.08000   -0.53369
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.58000   10.66000  -0.08000   -0.75047
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.60000   10.66000  -0.06000   -0.56285
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             12.81000   12.90000  -0.09000   -0.69767
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           12.74000   12.82000  -0.08000   -0.62402
華南永昌物聯網精選基金                                              9.53000    9.49000   0.04000    0.42150
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.21600   16.21570   0.00030    0.00185
華南永昌龍盈平衡基金                                               21.90130   21.85430   0.04700    0.21506
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.94470   11.94460   0.00010    0.00084
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.23260   10.22160   0.01100    0.10762
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.09920   10.06750   0.03170    0.31487
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.78540    9.77490   0.01050    0.10742
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.62620    9.59600   0.03020    0.31471
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.03300   10.02360   0.00940    0.09378
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                          9.84680    9.81720   0.02960    0.30151
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.68930    9.68020   0.00910    0.09401
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.49980    9.47130   0.02850    0.30091
華頓中小型基金                                                     22.06000   22.06000   0.00000    0.00000
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.23320   11.29790  -0.06470   -0.57267
華頓台灣基金                                                       22.77000   22.67000   0.10000    0.44111
華頓平安貨幣市場基金                                               11.52690   11.52680   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                               16.53000   16.79000  -0.26000   -1.54854
華頓全球高收益債券基金A                                            13.44160   13.42900   0.01260    0.09383
華頓全球高收益債券基金B                                             8.24000    8.23230   0.00770    0.09353
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.62000    5.67000  -0.05000   -0.88183
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.41680    2.44930  -0.03250   -1.32691
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          10.79790   10.94320  -0.14530   -1.32777
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.34900    0.35400  -0.00500   -1.41243
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.07550   11.12750  -0.05200   -0.46731
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                           10.04050   10.08760  -0.04710   -0.46691
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                            9.83760    9.88370  -0.04610   -0.46642
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                              8.83760    8.87900  -0.04140   -0.46627
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.00710   10.06380  -0.05670   -0.56341
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                              9.01420    9.06700  -0.05280   -0.58233
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                        9.42000    9.50000  -0.08000   -0.84211
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          8.10000    8.17000  -0.07000   -0.85679
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          8.66000    8.75000  -0.09000   -1.02857
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.50580    2.50340   0.00240    0.09587
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.04880    2.04690   0.00190    0.09282
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 11.64800   11.64930  -0.00130   -0.01116
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.37720    9.37820  -0.00100   -0.01066
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.36120    0.36120   0.00000    0.00000
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29560    0.29570  -0.00010   -0.03382
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.09000    3.13000  -0.04000   -1.27796
匯豐中國動力基金(台幣)                                             13.80000   14.00000  -0.20000   -1.42857
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.45000    0.45000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                   22.37000   22.26000   0.11000    0.49416
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.02000   12.09000  -0.07000   -0.57899
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.08000    8.07000   0.01000    0.12392
匯豐安富基金                                                       24.42000   24.34000   0.08000    0.32868
匯豐成功基金                                                       40.07000   39.77000   0.30000    0.75434
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                   10.73000   10.78000  -0.05000   -0.46382
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.31000   10.35000  -0.04000   -0.38647
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                      9.95000    9.98000  -0.03000   -0.30060
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   10.92000   10.97000  -0.05000   -0.45579
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                     10.53000   10.57000  -0.04000   -0.37843
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                     10.47000   10.50000  -0.03000   -0.28571
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.57620    2.57430   0.00190    0.07381
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.32830    2.32640   0.00190    0.08167
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.43260   11.43160   0.00100    0.00875
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.74940    7.74790   0.00150    0.01936
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.37270    0.37280  -0.00010   -0.02682
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.32870    0.32880  -0.00010   -0.03041
匯豐金磚動力基金                                                   13.26000   13.35000  -0.09000   -0.67416
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           14.98490   14.98480   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            4.84000    4.79000   0.05000    1.04384
匯豐新鑽動力基金                                                   10.27000   10.33000  -0.06000   -0.58083
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.38250    5.32720   0.05530    1.03807
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.02740    8.97250   0.05490    0.61187
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 48.14000   47.87000   0.27000    0.56403
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 48.14000   47.87000   0.27000    0.56403
匯豐龍騰電子基金                                                   31.86000   31.70000   0.16000    0.50473
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.14140   12.13080   0.01060    0.08738
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     16.95000   16.92000   0.03000    0.17730
新光中國成長基金(人民幣)                                            8.60000    8.62000  -0.02000   -0.23202
新光中國成長基金(美元)                                              8.56000    8.60000  -0.04000   -0.46512
新光中國成長基金(新臺幣)                                            8.55000    8.58000  -0.03000   -0.34965
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             10.51030   10.47500   0.03530    0.33699
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                                9.63180    9.62860   0.00320    0.03323
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                              9.94730    9.93950   0.00780    0.07847
新光台灣富貴基金                                                   20.99000   20.87000   0.12000    0.57499
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.78000    9.79000  -0.01000   -0.10215
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.80000    8.81000  -0.01000   -0.11351
新光全球生技醫療基金(美元)                                         11.40000   11.53000  -0.13000   -1.12749
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       11.13000   11.25000  -0.12000   -1.06667
新光全球債券基金(A累積)美元                                         9.97210    9.97170   0.00040    0.00401
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                       9.76130    9.75640   0.00490    0.05022
新光全球債券基金(B配息)美元                                         9.57210    9.57180   0.00030    0.00313
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                       9.35670    9.35210   0.00460    0.04919
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.23000    9.23000   0.00000    0.00000
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  10.58000   10.59000  -0.01000   -0.09443
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.87000    9.89000  -0.02000   -0.20222
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.88000    9.90000  -0.02000   -0.20202
新光吉星貨幣市場基金                                               15.45290   15.45270   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.75000    9.75000   0.00000    0.00000
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.83000    8.85000  -0.02000   -0.22599
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       9.27000    9.28000  -0.01000   -0.10776
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       9.17000    9.18000  -0.01000   -0.10893
新光亞洲精選基金-美金                                              20.91000   21.17000  -0.26000   -1.22815
新光亞洲精選基金-新台幣                                            21.23000   21.48000  -0.25000   -1.16387
新光兩岸優勢基金                                                    9.97000   10.04000  -0.07000   -0.69721
新光店頭基金                                                       21.48000   21.42000   0.06000    0.28011
新光南非幣保本基金                                                 12.01000   12.01000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    10.30000   10.29000   0.01000    0.09718
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                   9.76000    9.75000   0.01000    0.10256
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                     9.53000    9.52000   0.01000    0.10504
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.01000    9.00000   0.01000    0.11111
新光特選內需收益ETF基金                                            19.83000   19.80000   0.03000    0.15152
新光創新科技基金                                                   13.59000   13.53000   0.06000    0.44346
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                 9.81340    9.80440   0.00900    0.09180
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.04890   10.04590   0.00300    0.02986
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                 9.67610    9.67500   0.00110    0.01137
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.22430    9.21590   0.00840    0.09115
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.45230    9.44940   0.00290    0.03069
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.09790    9.09680   0.00110    0.01209
新光澳幣八年期保本基金                                             10.42000   10.41000   0.01000    0.09606
新光澳幣十年期保本基金                                             10.20000   10.18000   0.02000    0.19646
新光澳幣保本基金                                                   11.96000   11.96000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.09690   10.08980   0.00710    0.07037
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.61500    9.60830   0.00670    0.06973
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.58930    9.58190   0.00740    0.07723
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                         9.98770    9.97990   0.00780    0.07816
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.92790    9.92420   0.00370    0.03728
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.52880    9.52520   0.00360    0.03779
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.52470    9.52420   0.00050    0.00525
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.92110    9.92070   0.00040    0.00403
瑞銀全球創新趨勢基金                                                6.92000    6.93000  -0.01000   -0.14430
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                            8.53000    8.56000  -0.03000   -0.35047
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                        9.82680    9.82110   0.00570    0.05804
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.27850    9.27320   0.00530    0.05715
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                           9.71630    9.71350   0.00280    0.02883
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.24390    9.24270   0.00120    0.01298
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.33390    9.33450  -0.00060   -0.00643
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                           9.86260    9.86280  -0.00020   -0.00203
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        13.81890   13.80770   0.01120    0.08111
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.40220    8.39540   0.00680    0.08100
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群益10年期以上金融債ETF基金                                        37.07540   37.08340  -0.00800   -0.02157
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               39.99850    0.00000  39.99850    0.00000
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  37.87890   37.90260  -0.02370   -0.06253
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 39.99950    0.00000  39.99950    0.00000
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                39.99950    0.00000  39.99950    0.00000
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  39.30140   39.31280  -0.01140   -0.02900
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.24140   11.23880   0.00260    0.02313
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.96890    9.98160  -0.01270   -0.12723
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      11.14300   11.27320  -0.13020   -1.15495
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         8.27400    8.39180  -0.11780   -1.40375
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                       8.59000    8.70000  -0.11000   -1.26437
群益大印度基金-人民幣                                              12.13260   12.14780  -0.01520   -0.12513
群益大印度基金-美元                                                11.33550   11.37830  -0.04280   -0.37615
群益大印度基金-新臺幣                                              10.78000   10.81000  -0.03000   -0.27752
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 11.91790   11.93860  -0.02070   -0.17339
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.41760   11.46620  -0.04860   -0.42385
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 10.76000   10.79000  -0.03000   -0.27804
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 10.94280   10.96180  -0.01900   -0.17333
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.56660    9.60730  -0.04070   -0.42364
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  9.04000    9.07000  -0.03000   -0.33076
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.56400    9.58060  -0.01660   -0.17327
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.39450    8.43030  -0.03580   -0.42466
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 8.90000    8.93000  -0.03000   -0.33595
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.13890    9.15480  -0.01590   -0.17368
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.29010    8.32540  -0.03530   -0.42400
群益中小型股基金                                                   36.99000   36.99000   0.00000    0.00000
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                               9.49490    9.49500  -0.00010   -0.00105
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 8.75710    8.77930  -0.02220   -0.25287
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               8.23980    8.25260  -0.01280   -0.15510
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.30910    8.30920  -0.00010   -0.00120
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 7.66300    7.68230  -0.01930   -0.25123
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.21110    7.22230  -0.01120   -0.15508
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.01080   10.99660   0.01420    0.12913
群益中國高收益債券基金-美元                                        10.62420   10.62250   0.00170    0.01600
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                       9.82430    9.82240   0.00190    0.01934
群益中國新機會基金N-人民幣                                          7.53980    7.60090  -0.06110   -0.80385
群益中國新機會基金N-美元                                            6.87780    6.95100  -0.07320   -1.05309
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          7.37000    7.44000  -0.07000   -0.94086
群益中國新機會基金-人民幣                                           6.68670    6.74090  -0.05420   -0.80405
群益中國新機會基金-美元                                             7.35400    7.43230  -0.07830   -1.05351
群益中國新機會基金-新臺幣                                           7.04000    7.11000  -0.07000   -0.98453
群益平衡王基金                                                     18.19040   18.16410   0.02630    0.14479
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    7.95000    7.94000   0.01000    0.12594
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    5.74000    5.73000   0.01000    0.17452
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               10.50010   10.47970   0.02040    0.19466
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                  9.95660    9.96230  -0.00570   -0.05722
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                                9.47000    9.47000   0.00000    0.00000
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                                9.33780    9.31960   0.01820    0.19529
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  8.85410    8.85910  -0.00500   -0.05644
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                8.42000    8.42000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                              9.82320    9.82810  -0.00490   -0.04986
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                                9.61430    9.61830  -0.00400   -0.04159
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                              9.61000    9.61000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.09470    9.09930  -0.00460   -0.05055
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.01670    9.02040  -0.00370   -0.04102
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.02000    9.01000   0.01000    0.11099
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                             9.88010    9.88500  -0.00490   -0.04957
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                               9.91590    9.92000  -0.00410   -0.04133
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.25490    9.25950  -0.00460   -0.04968
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.64740    9.65130  -0.00390   -0.04041
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                             9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 10.19710   10.18020   0.01690    0.16601
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.32090    7.30890   0.01200    0.16418
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.17800   10.17680   0.00120    0.01179
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.05040   10.05180  -0.00140   -0.01393
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.20820   10.20520   0.00300    0.02940
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.94240    9.94120   0.00120    0.01207
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.85070    9.85210  -0.00140   -0.01421
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                     10.00550   10.00250   0.00300    0.02999
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.17810   10.17690   0.00120    0.01179
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.05030   10.05180  -0.00150   -0.01492
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.20840   10.20530   0.00310    0.03038
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.94240    9.94120   0.00120    0.01207
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.85060    9.85200  -0.00140   -0.01421
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                    10.00550   10.00250   0.00300    0.02999
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.50470    9.59850  -0.09380   -0.97724
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.09000   11.19000  -0.10000   -0.89366
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.55210   15.70570  -0.15360   -0.97799
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.39000   15.52000  -0.13000   -0.83763
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            10.34000   10.30000   0.04000    0.38835
群益印度中小基金N-美元                                              8.20590    8.17840   0.02750    0.33625
群益印度中小基金N-新臺幣                                            7.78000    7.74000   0.04000    0.51680
群益印度中小基金-人民幣                                            13.32090   13.24300   0.07790    0.58824
群益印度中小基金-美元                                              11.73670   11.69740   0.03930    0.33597
群益印度中小基金-新臺幣                                            13.61000   13.55000   0.06000    0.44280
群益多利策略組合基金                                               11.42000   11.41000   0.01000    0.08764
群益多重收益組合基金                                               13.52000   13.51000   0.01000    0.07402
群益多重資產組合基金                                               14.94000   14.94000   0.00000    0.00000
群益安家基金                                                       22.99960   22.84260   0.15700    0.68731
群益安穩貨幣市場基金                                               16.09500   16.09480   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               22.59000   22.77000  -0.18000   -0.79051
群益亞太中小基金                                                   10.37000   10.44000  -0.07000   -0.67050
群益亞太新趨勢平衡基金                                             15.12000   15.18000  -0.06000   -0.39526
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                          9.66490    9.65770   0.00720    0.07455
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.37170    7.36620   0.00550    0.07467
群益店頭市場基金                                                   84.33000   84.77000  -0.44000   -0.51905
群益東方盛世基金                                                    8.41000    8.49000  -0.08000   -0.94229
群益東協成長基金-人民幣                                            12.48230   12.49330  -0.01100   -0.08805
群益東協成長基金-美元                                              10.88440   10.92140  -0.03700   -0.33878
群益東協成長基金-新臺幣                                            10.80000   10.82000  -0.02000   -0.18484
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               10.93450   10.99110  -0.05660   -0.51496
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 10.35460   10.40930  -0.05470   -0.52549
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                                9.84740    9.89520  -0.04780   -0.48306
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.45960    9.50860  -0.04900   -0.51532
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  8.96100    9.00830  -0.04730   -0.52507
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.52000    8.56140  -0.04140   -0.48357
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.25720    9.30520  -0.04800   -0.51584
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.12050    9.16860  -0.04810   -0.52462
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.51810    9.56430  -0.04620   -0.48305
群益長安基金                                                       25.01000   24.99000   0.02000    0.08003
群益美國新創亮點基金N-美元                                          9.75190    9.87030  -0.11840   -1.19956
群益美國新創亮點基金-美元                                          14.75200   14.93120  -0.17920   -1.20017
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        14.29000   14.45000  -0.16000   -1.10727
群益真善美基金                                                     15.69250   15.71190  -0.01940   -0.12347
群益馬拉松基金                                                    110.42000  110.12000   0.30000    0.27243
群益馬拉松基金I類型                                               110.52000  110.21000   0.31000    0.28128
群益深証中小板基金                                                 10.13000   10.36000  -0.23000   -2.22008
群益創新科技基金                                                   28.59000   28.46000   0.13000    0.45678
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            8.63630    8.71560  -0.07930   -0.90986
群益華夏盛世基金N-美元                                              7.89600    7.98860  -0.09260   -1.15915
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            8.25000    8.34000  -0.09000   -1.07914
群益華夏盛世基金-人民幣                                             9.40490    9.49120  -0.08630   -0.90926
群益華夏盛世基金-美元                                               8.70650    8.80850  -0.10200   -1.15797
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            14.40000   14.55000  -0.15000   -1.03093
群益奧斯卡基金                                                     24.09000   24.03000   0.06000    0.24969
群益新興金鑽基金-美元                                              10.75270   10.78430  -0.03160   -0.29302
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.24000    8.25000  -0.01000   -0.12121
群益葛萊美基金                                                     20.52000   20.28000   0.24000    1.18343
群益道瓊美國地產ETF基金                                            19.17000   19.01000   0.16000    0.84166
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         8.79000    8.87000  -0.08000   -0.90192
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        11.57000   11.38000   0.19000    1.66960
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   11.69270   11.72050  -0.02780   -0.23719
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.01100   11.03660  -0.02560   -0.23196
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.15000   10.17000  -0.02000   -0.19666
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     10.97390   10.99980  -0.02590   -0.23546
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.39640    8.41640  -0.02000   -0.23763
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      8.79980    8.82020  -0.02040   -0.23129
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.12000    8.13000  -0.01000   -0.12300
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.43410    8.45400  -0.01990   -0.23539
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                     9.87580    9.89870  -0.02290   -0.23134
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.73350    9.75600  -0.02250   -0.23063
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路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               8.84000    8.82000   0.02000    0.22676
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.35000    9.33000   0.02000    0.21436
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                 9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                            10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                            10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                              10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                            10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                              10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                            10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                            10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                            10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                            10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                              10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                            10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                              10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                            10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                            10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
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德信大發基金                                                       25.36000   25.26000   0.10000    0.39588
德信中國精選成長基金                                                9.94000   10.07000  -0.13000   -1.29096
德信台灣主流中小基金                                               15.64000   15.60000   0.04000    0.25641
德信新興股票組合基金                                               10.20000   10.21000  -0.01000   -0.09794
德信萬保貨幣市場基金                                               11.94030   11.94010   0.00020    0.00168
德信萬瑞基金                                                       10.75120   10.74840   0.00280    0.02605
德信數位時代基金                                                   24.91000   24.78000   0.13000    0.52462
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       10.03600   10.02210   0.01390    0.13869
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         10.00290    9.99550   0.00740    0.07403
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.66890   11.66880   0.00010    0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            13.10000   12.99000   0.11000    0.84681
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      18.53000   18.56000  -0.03000   -0.16164
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.50190   10.50830  -0.00640   -0.06090
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     15.16400   15.17280  -0.00880   -0.05800
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.16200    8.15010   0.01190    0.14601
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       10.97130   10.96600   0.00530    0.04833
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       11.39340   11.38790   0.00550    0.04830
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                13.21710   13.19790   0.01920    0.14548
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摩根大歐洲基金                                                     16.83000   16.81000   0.02000    0.11898
摩根中小基金                                                       18.96000   18.93000   0.03000    0.15848
摩根中國A股基金                                                    11.89000   12.03000  -0.14000   -1.16376
摩根中國A股基金(美元)                                               9.31000    9.43000  -0.12000   -1.27253
摩根中國亮點基金                                                   11.31000   11.48000  -0.17000   -1.48084
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      10.57550   10.67090  -0.09540   -0.89402
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              11.73640   11.84970  -0.11330   -0.95614
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 8.94840    9.03410  -0.08570   -0.94863
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        11.95120   12.05860  -0.10740   -0.89065
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                13.75550   13.88840  -0.13290   -0.95691
摩根台灣金磚基金-累積型                                            17.24000   17.17000   0.07000    0.40769
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        17.24000   17.17000   0.07000    0.40769
摩根台灣增長基金                                                   45.85000   45.62000   0.23000    0.50416
摩根平衡基金                                                       26.83000   26.69000   0.14000    0.52454
摩根全球α基金                                                     18.76000   18.85000  -0.09000   -0.47745
摩根全球平衡基金                                                   14.59080   14.60510  -0.01430   -0.09791
摩根全球發現基金                                                   12.11000   12.10000   0.01000    0.08264
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.43760    9.44320  -0.00560   -0.05930
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.43530   10.44030  -0.00500   -0.04789
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                 9.82910    9.83490  -0.00580   -0.05897
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.16750   11.17350  -0.00600   -0.05370
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                   9.81970    9.82550  -0.00580   -0.05903
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.10390   10.13820  -0.03430   -0.33832
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.05450   13.09880  -0.04430   -0.33820
摩根亞洲基金                                                       50.98000   51.52000  -0.54000   -1.04814
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.33710    8.33030   0.00680    0.08163
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.71740    9.70990   0.00750    0.07724
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.59360    8.58860   0.00500    0.05822
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.19860   12.18830   0.01030    0.08451
摩根東方內需機會基金                                               16.16000   16.33000  -0.17000   -1.04103
摩根東方科技基金                                                   30.49000   30.94000  -0.45000   -1.45443
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.21000    9.26000  -0.05000   -0.53996
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.48000    9.54000  -0.06000   -0.62893
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               8.95000    9.00000  -0.05000   -0.55556
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      10.87000   10.93000  -0.06000   -0.54895
摩根金龍收成基金                                                   18.58000   18.87000  -0.29000   -1.53683
摩根第一貨幣市場基金                                               15.08640   15.08620   0.00020    0.00133
摩根絕對日本基金                                                   13.91000   14.18000  -0.27000   -1.90409
摩根新金磚五國基金                                                 10.69000   10.73000  -0.04000   -0.37279
摩根新絲路基金                                                      8.92000    9.00000  -0.08000   -0.88889
摩根新興35基金                                                     12.19000   12.26000  -0.07000   -0.57096
摩根新興日本基金                                                   23.80000   24.10000  -0.30000   -1.24481
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.17640    7.14870   0.02770    0.38748
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.41850    9.38110   0.03740    0.39867
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.16610    9.13130   0.03480    0.38111
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  10.46190   10.42180   0.04010    0.38477
摩根新興科技基金                                                   46.00000   45.72000   0.28000    0.61242
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                   8.24200    8.24170   0.00030    0.00364
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                    10.50800   10.50750   0.00050    0.00476
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.32590    8.32200   0.00390    0.04686
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.02050    9.02170  -0.00120   -0.01330
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.48110    8.48360  -0.00250   -0.02947
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                         9.61580    9.61130   0.00450    0.04682
摩根龍揚基金                                                       27.72000   28.15000  -0.43000   -1.52753
摩根環球股票收益基金-月配息型                                       9.94000    9.91000   0.03000    0.30272
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              10.58000   10.56000   0.02000    0.18939
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.34000   10.32000   0.02000    0.19380
摩根環球股票收益基金-累積型                                        11.05000   11.02000   0.03000    0.27223
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.28610    9.27280   0.01330    0.14343
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.25720   11.24110   0.01610    0.14322
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                     21.25000   21.17000   0.08000    0.37789
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       11.80960   11.80230   0.00730    0.06185
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.03390   11.02900   0.00490    0.04443
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.04940   10.03870   0.01070    0.10659
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.20660   10.20020   0.00640    0.06274
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.59450    9.59020   0.00430    0.04484
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.73270    8.72350   0.00920    0.10546
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                       9.96070    9.97720  -0.01650   -0.16538
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                    10.05240   10.05930  -0.00690   -0.06859
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.38730    9.40280  -0.01550   -0.16484
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                  9.56320    9.56970  -0.00650   -0.06792
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.13250    9.14750  -0.01500   -0.16398
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.30330    9.30960  -0.00630   -0.06767
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.03220   11.04550  -0.01330   -0.12041
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     10.80210   10.81750  -0.01540   -0.14236
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.03330   10.03880  -0.00550   -0.05479
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.43820   10.45090  -0.01270   -0.12152
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.20480   10.21940  -0.01460   -0.14287
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.48130    9.48650  -0.00520   -0.05481
聯邦金鑽平衡基金                                                   20.54640   20.49190   0.05450    0.26596
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.03380    9.11290  -0.07910   -0.86800
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.35910    9.43190  -0.07280   -0.77185
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.02620    9.10530  -0.07910   -0.86872
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.35130    9.42400  -0.07270   -0.77143
聯邦貨幣市場基金                                                   13.17110   13.17090   0.00020    0.00152
聯邦精選科技基金                                                   10.77000   10.73000   0.04000    0.37279
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.16610   16.14570   0.02040    0.12635
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.90250   11.96950  -0.06700   -0.55976
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 11.48470   11.53970  -0.05500   -0.47662
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.01250   11.06530  -0.05280   -0.47717
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          11.76360   11.75690   0.00670    0.05699
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.03580   11.02690   0.00890    0.08071
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.45340   10.44740   0.00600    0.05743
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.57450    8.56760   0.00690    0.08054
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       32.76000   32.69000   0.07000    0.21413
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     14.94000   15.08000  -0.14000   -0.92838
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       14.95000   15.11000  -0.16000   -1.05890
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                      9.92000   10.01000  -0.09000   -0.89910
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              15.51000   15.50000   0.01000    0.06452
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.25000   10.24000   0.01000    0.09766
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              12.32000   12.31000   0.01000    0.08123
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.99000   12.99000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                12.18000   12.18000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.82000    7.81000   0.01000    0.12804
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.83000   11.82000   0.01000    0.08460
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            14.16000   14.23000  -0.07000   -0.49192
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.24000   10.28000  -0.04000   -0.38911
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.51000    8.55000  -0.04000   -0.46784
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.52000   11.57000  -0.05000   -0.43215
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            14.11000   14.20000  -0.09000   -0.63380
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.63000   14.70000  -0.07000   -0.47619
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.56000   14.65000  -0.09000   -0.61433
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.62000    9.66000  -0.04000   -0.41408
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          19.98000   20.01000  -0.03000   -0.14993
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            18.10000   18.14000  -0.04000   -0.22051
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          12.53000   12.54000  -0.01000   -0.07974
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.94000   14.96000  -0.02000   -0.13369
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.69000   15.72000  -0.03000   -0.19084
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.73000   14.76000  -0.03000   -0.20325
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.81000    9.82000  -0.01000   -0.10183
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.89000   14.92000  -0.03000   -0.20107
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          13.28000   13.30000  -0.02000   -0.15038
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            13.28000   13.31000  -0.03000   -0.22539
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           9.06000    9.07000  -0.01000   -0.11025
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.92000   13.94000  -0.02000   -0.14347
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              18.39000   18.40000  -0.01000   -0.05435
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                17.21000   17.22000  -0.01000   -0.05807
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              10.75000   10.75000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.21000   13.21000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.03000   14.04000  -0.01000   -0.07123
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.06000   13.07000  -0.01000   -0.07651
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               8.02000    8.03000  -0.01000   -0.12453
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.97000   12.98000  -0.01000   -0.07704
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.09000   10.09000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.40000   14.40000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.37000   14.37000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.60000    9.60000   0.00000    0.00000
聯博貨幣市場基金                                                   15.00220   15.00210   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            10.42420   10.42010   0.00410    0.03935
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.56910   13.56980  -0.00070   -0.00516
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.45570    7.45280   0.00290    0.03891
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                 9.75000    9.75000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                13.80000   13.79000   0.01000    0.07252
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  13.84000   13.83000   0.01000    0.07231
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.15000    9.14000   0.01000    0.10941
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瀚亞中小型股基金                                                   18.87000   18.87000   0.00000    0.00000
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             10.39000   10.53000  -0.14000   -1.32953
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             10.83000   10.98000  -0.15000   -1.36612
瀚亞巴西基金                                                        5.12000    5.07000   0.05000    0.98619
瀚亞外銷基金                                                       37.75000   37.64000   0.11000    0.29224
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   11.49000   11.48000   0.01000    0.08711
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     10.83000   10.84000  -0.01000   -0.09225
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   10.39000   10.39000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                    9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.47000    9.48000  -0.01000   -0.10549
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    9.12000    9.12000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.64000    9.64000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.22000    9.23000  -0.01000   -0.10834
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.53000    9.53000   0.00000    0.00000
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     10.69500   10.68450   0.01050    0.09827
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.31750   10.31680   0.00070    0.00679
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.22770   12.22270   0.00500    0.04091
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.25540   10.25580  -0.00040   -0.00390
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.42970    7.42230   0.00740    0.09970
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.92500    7.92440   0.00060    0.00757
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.04780    8.04450   0.00330    0.04102
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.13380    7.13430  -0.00050   -0.00701
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.76840    8.76480   0.00360    0.04107
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      9.14010    9.13100   0.00910    0.09966
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.26640    9.26570   0.00070    0.00755
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.13960    9.13590   0.00370    0.04050
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   11.39000   11.40000  -0.01000   -0.08772
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     10.96000   10.99000  -0.03000   -0.27298
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   10.67000   10.69000  -0.02000   -0.18709
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.46000   10.48000  -0.02000   -0.19084
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.21000   10.24000  -0.03000   -0.29297
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                    9.97000    9.99000  -0.02000   -0.20020
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                             9.73150    9.74810  -0.01660   -0.17029
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.82390    9.83400  -0.01010   -0.10270
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.64830    9.67260  -0.02430   -0.25123
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.73150    9.74810  -0.01660   -0.17029
瀚亞印度基金-人民幣                                                12.83000   12.85000  -0.02000   -0.15564
瀚亞印度基金-美元                                                  11.99000   12.03000  -0.04000   -0.33250
瀚亞印度基金-新台幣                                                26.70000   26.76000  -0.06000   -0.22422
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                  9.94000    9.96000  -0.02000   -0.20080
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.03000   10.04000  -0.01000   -0.09960
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                               10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.94000    9.96000  -0.02000   -0.20080
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                               10.03000   10.04000  -0.01000   -0.09960
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                               10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.94000    9.96000  -0.02000   -0.20080
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                               10.03000   10.04000  -0.01000   -0.09960
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                  9.90000    9.91000  -0.01000   -0.10091
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                                9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.76000    9.74000   0.02000    0.20534
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.90000    9.91000  -0.01000   -0.10091
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                 10.10000   10.12000  -0.02000   -0.19763
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.09000   10.12000  -0.03000   -0.29644
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.90000    9.91000  -0.01000   -0.10091
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.09000   10.12000  -0.03000   -0.29644
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      11.51000   11.55000  -0.04000   -0.34632
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                       9.53000    9.56000  -0.03000   -0.31381
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.15000   11.25000  -0.10000   -0.88889
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                            9.91000   10.01000  -0.10000   -0.99900
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.02000   14.15000  -0.13000   -0.91873
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.80000    8.88000  -0.08000   -0.90090
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            8.46000    8.55000  -0.09000   -1.05263
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.51000    8.59000  -0.08000   -0.93132
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.25000   11.31000  -0.06000   -0.53050
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       11.52120   11.55500  -0.03380   -0.29251
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       13.25570   13.27280  -0.01710   -0.12883
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         10.45480   10.49910  -0.04430   -0.42194
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.28010   10.31700  -0.03690   -0.35766
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         11.56450   11.62860  -0.06410   -0.55123
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        8.81070    8.83670  -0.02600   -0.29423
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.59280    9.60490  -0.01210   -0.12598
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.64100    8.67770  -0.03670   -0.42292
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.48490    8.51540  -0.03050   -0.35817
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          8.95270    9.00300  -0.05030   -0.55870
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.27800   14.28140  -0.00340   -0.02381
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.69810   10.69510   0.00300    0.02805
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.42710   10.43940  -0.01230   -0.11782
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.37250   12.37550  -0.00300   -0.02424
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.77000   10.89000  -0.12000   -1.10193
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                18.97000   19.18000  -0.21000   -1.09489
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.57140   13.57120   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 26.17000   26.59000  -0.42000   -1.57954
瀚亞高科技基金                                                     52.52000   52.39000   0.13000    0.24814
瀚亞理財通基金                                                     26.05000   25.98000   0.07000    0.26944
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               8.96000    8.99000  -0.03000   -0.33370
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.49000    8.51000  -0.02000   -0.23502
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.15000    8.19000  -0.04000   -0.48840
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.35000    8.38000  -0.03000   -0.35800
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.44000    8.47000  -0.03000   -0.35419
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.19000    8.23000  -0.04000   -0.48603
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.36000    8.39000  -0.03000   -0.35757
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 8.89000    8.92000  -0.03000   -0.33632
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.11000    9.13000  -0.02000   -0.21906
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.63000    8.65000  -0.02000   -0.23121
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.29000    8.31000  -0.02000   -0.24067
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.49000    8.51000  -0.02000   -0.23502
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.32000    9.34000  -0.02000   -0.21413
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.62000    8.63000  -0.01000   -0.11587
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.40000    8.42000  -0.02000   -0.23753
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.57000    8.59000  -0.02000   -0.23283
瀚亞菁華基金                                                       21.09000   21.04000   0.05000    0.23764
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      12.81830   12.78300   0.03530    0.27615
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       8.93260    8.90800   0.02460    0.27616
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.28310   10.28570  -0.00260   -0.02528
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           10.88120   10.89200  -0.01080   -0.09916
瀚亞新興豐收基金A-美元                                             10.03530   10.05170  -0.01640   -0.16316
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                            9.51360    9.52000  -0.00640   -0.06723
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                              9.89610    9.93090  -0.03480   -0.35042
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.10010    8.10220  -0.00210   -0.02592
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.10920    8.11720  -0.00800   -0.09856
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.53640    8.55030  -0.01390   -0.16257
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            7.98300    7.98840  -0.00540   -0.06760
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              7.74050    7.76770  -0.02720   -0.35017
瀚亞電通網基金                                                     13.30000   13.23000   0.07000    0.52910
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         13.60540   13.58860   0.01680    0.12363
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.45100   10.42920   0.02180    0.20903
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.68090    9.67500   0.00590    0.06098
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.37480   11.36080   0.01400    0.12323
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞歐洲基金                                                       11.25000   11.23000   0.02000    0.17809
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