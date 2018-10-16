【華冠投顧】幸運星-築底期的人工盤……守護住選舉行情ING

林幸蓉 分析師

焦點個股：2327 國巨、2456 奇力新、2375 智寶⊕、6182 合晶、3016 嘉晶

台股果然如幸運星老師預期的持續進二退一，逐步打底進入「築底期」中…… 今日台股是大漲百點，收復萬點關卡的人工盤！控盤者藉由 iPhone XR 預估銷售量上修及轉單效應的利多，拉抬受惠權值股 2330 台積電、4938 和碩及 2474 可成，並拉抬跌深反彈人氣股 MLCC 與矽晶圓族群。但 10:30 過後，MLCC、矽晶圓與其他跌深反彈股套牢賣壓、獲利賣壓及當沖客湧現，大盤開始從 10011 點快速拉回至 9909 點。所幸尾盤 2330 台積電、航運族群、2327 鴻海、2882 國泰金、1301 台塑、1303 南亞、1326 台化、2002 中鋼、2327 國巨、2308 台達電、2412 中華電等權值股合力拉抬下…… 收 9981 點，漲 79 點，成交量縮為 1,072 億。OTC 連三漲，碰到短線賣壓收斂漲幅，收盤小漲 0.45%，成交量為 243 億，站上五日線！！

【破底的股票】

9938 百和、1319 東陽、1218 泰山、2201 裕隆、1402 遠東新、1504 東元、9958 世紀鋼、3260 威剛、5299 杰力、6146 耕興、3499 環天科?、6166 凌華、2456 奇力新……

【跌深反彈】

被動元件：5317 凱美⊕、2375 智寶⊕、3299 帛漢⊕、3624 光頡、2478 大毅

矽晶圓：3016 嘉晶、6182 合晶；IC 設計：6462 神盾、4947 昂寶 - KY⊕

光碟：2349 錸德；LED：2340 光鋐、3437 榮創

電腦組裝：2353 宏碁、2356 英業達……

紡織以 1477 聚陽最強，而航運族群今日為何創高後拉回？？尾盤又是誰去拉呢？？？？

文章篇幅有限…… 今日《股市幸運星》節目中，將關起門來說？？？…… 請免費加 LINE 粉絲群組隨點隨聽老師《股市幸運星》節目！！

最後祝大家明日操作順利！！！

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