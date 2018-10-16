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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧10月16日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00632R 元大台灣50反1          17820         0    2409   友達                   -4057    -19244  
0056   元大高股息              5114    143662    2337   旺宏                   -3778    -29535  
00708L 元大S&P黃金正2          2573         0    3481   群創                   -3616    -11751  
2353   宏碁                    2258      3700    2408   南亞科                 -3578      2005  
1402   遠東新                  2202      3932    0050   元大台灣50             -3155    -25085  
2888   新光金                  2169     10102    00704L 台新MSCI台灣正2        -2662         0  
00677U 富邦VIX                 2147         0    00705R 台新MSCI台灣反1        -2662         0  
2344   華邦電                  1413     -3432    00706L 元大S&P日圓正2         -2662         0  
00655L 國泰中國A50正2          1377         0    2317   鴻海                   -2656    -26706  
00670L 富邦NASDAQ正2           1362         0    2886   兆豐金                 -2163     10558  
00672L 元大S&P原油正2          1290         0    2303   聯電                   -1890    -10798  
2834   臺企銀                   868      6821    2892   第一金                 -1633    -19131  
00635U 元大S&P黃金              835         0    00673R 元大S&P原油反1         -1609         0  
4938   和碩                     813     -6633    3231   緯創                   -1497    -15196  
2356   英業達                   771     -3035    2382   廣達                   -1489     -7037  
2884   玉山金                   761     -6231    00637L 元大滬深300正2         -1465         0  
00692  富邦公司治理             637      5694    00675L 富邦臺灣加權正2        -1391         0  
00664R 國泰臺灣加權反1          616         0    5880   合庫金                 -1260     -7217  
00639  富邦深100                579      -210    1314   中石化                 -1233      -214  
00633L 富邦上証正2              556         0    2891   中信金                 -1226      6642  
4958   臻鼎-KY                  531      1874    2324   仁寶                   -1174    -14989  
00676R 富邦臺灣加權反1          525         0    1504   東元                   -1023     -4153  
2605   新興                     511       849    2880   華南金                  -834     -6069  
2330   台積電                   450    -32235    006204 永豐臺灣加權            -807         0  
00739  元大MSCI A股             422     -5256    1312A  國喬特                  -792         0  
4414   如興                     387       722    2882   國泰金                  -749     -2916  
8150   南茂                     378      7731    2349   錸德                    -747     -6424  
3016   嘉晶                     368       227    2610   華航                    -739     -1422  
0055   元大MSCI金融             351     -1190    2448   晶電                    -699      5388  
2439   美律                     340       226    3682   亞太電                  -685     -3028  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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