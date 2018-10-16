◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧10月16日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00632R 元大台灣50反1 17820 0 2409 友達 -4057 -19244 0056 元大高股息 5114 143662 2337 旺宏 -3778 -29535 00708L 元大S&P黃金正2 2573 0 3481 群創 -3616 -11751 2353 宏碁 2258 3700 2408 南亞科 -3578 2005 1402 遠東新 2202 3932 0050 元大台灣50 -3155 -25085 2888 新光金 2169 10102 00704L 台新MSCI台灣正2 -2662 0 00677U 富邦VIX 2147 0 00705R 台新MSCI台灣反1 -2662 0 2344 華邦電 1413 -3432 00706L 元大S&P日圓正2 -2662 0 00655L 國泰中國A50正2 1377 0 2317 鴻海 -2656 -26706 00670L 富邦NASDAQ正2 1362 0 2886 兆豐金 -2163 10558 00672L 元大S&P原油正2 1290 0 2303 聯電 -1890 -10798 2834 臺企銀 868 6821 2892 第一金 -1633 -19131 00635U 元大S&P黃金 835 0 00673R 元大S&P原油反1 -1609 0 4938 和碩 813 -6633 3231 緯創 -1497 -15196 2356 英業達 771 -3035 2382 廣達 -1489 -7037 2884 玉山金 761 -6231 00637L 元大滬深300正2 -1465 0 00692 富邦公司治理 637 5694 00675L 富邦臺灣加權正2 -1391 0 00664R 國泰臺灣加權反1 616 0 5880 合庫金 -1260 -7217 00639 富邦深100 579 -210 1314 中石化 -1233 -214 00633L 富邦上証正2 556 0 2891 中信金 -1226 6642 4958 臻鼎-KY 531 1874 2324 仁寶 -1174 -14989 00676R 富邦臺灣加權反1 525 0 1504 東元 -1023 -4153 2605 新興 511 849 2880 華南金 -834 -6069 2330 台積電 450 -32235 006204 永豐臺灣加權 -807 0 00739 元大MSCI A股 422 -5256 1312A 國喬特 -792 0 4414 如興 387 722 2882 國泰金 -749 -2916 8150 南茂 378 7731 2349 錸德 -747 -6424 3016 嘉晶 368 227 2610 華航 -739 -1422 0055 元大MSCI金融 351 -1190 2448 晶電 -699 5388 2439 美律 340 226 3682 亞太電 -685 -3028 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股