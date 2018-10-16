智冠旗下智凡迪代理手遊《東方異譚》 月底上市挹注Q4業績

智冠 (5478) 旗下負責營運代理的智凡迪，推出以山海經為故事背景題材的 3D 奇遇式手機遊戲《東方異譚》，已於官網及 Google Play 開放事前登錄活動，預約人數累積近 7 萬人，遊戲預計 10 月底在台灣、香港及澳門地區 iOS 及 Android 雙平台上市，將可挹注第四季營運 。智冠營運範圍包含自製研發、營運代理、通路行銷等業務。旗下子公司中華網龍(3083)、智樂堂負責上游研發，中游營運代理則交由子公司遊戲新幹線與智凡 迪，下游通路由母公司智冠負責。



《東方異譚》以山海經為背景打造原創故事，為將東方古韻的精髓與現代遊戲藝術結合，《東方異譚》邀請擁有多項知名遊戲、動漫作曲與配樂經歷的音樂大師梁邦彥為遊戲打造主題曲及各場景配樂，融合中國傳統樂器與西方管絃樂，塑造獨具東方氣息的旋律，並由周杰倫御用詞人方文山填詞，透過音樂繪製經典場景、傳遞角色情感，令人沉浸於東方傳說世界。



智凡迪致力提供遊戲客服、社群經營等專業的營運加值服務，也策劃《MCL 台港澳網咖電競聯賽》攜手全球人氣遊戲《絕地求生》合作，已舉辦三屆大規模系列賽事，獲得選手與玩家一致好評。