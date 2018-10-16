【華冠投顧】盤後分析：震盪打底

劉彥良 分析師

台股持續震盪打底，昨日下跌 144 點，今日則反彈 79 點，指數又重新回到萬點附近。政府基金和公司派持續進場護盤，唯外資尚未回心轉意，繼昨日大賣近 200 億元後，今天還是賣超近百億元。外資持續調節台股的最大的原因還是在於國際變數尚未釐清，而非台股的基本面不好，故台股接下來能否走出強勁的反彈氣勢，端看國際股市的臉色。

周四將召開法說會的權王台積電 (2330) 大漲 2.8%，成為今天帶動台股反彈的要角。台積電對於未來景氣的看法對台股來說舉足輕重，尤其美中貿易戰會造成多大衝擊，將是市場最擔心的變數。

電子股跌深反彈，唯法人的資金還是流向非電族群居多，加上線型普遍走空，故投資朋友應趁反彈進行減碼。至於非電族群方面，像是裕民 (2606)、台航(2617)、中航(2612)、潤泰材(8463)、聚陽(1477)、國建(2501)、日勝生(2547)、正隆(1904) 和台苯 (1310) 等等，都是少數還能維持多頭線型且法人持續買超的個股，投資朋友可好好留意後續的股價表現。

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