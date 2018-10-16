[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧10月15日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 晟楠 富邦美債1-3 穩懋 新昕纖 生泰 易威 駿熠電 富邦美債20年 點晶 謚源 杏昌 百略 元大美債7-10 迎輝 東林 進階 穆拉德 富邦中國政策債 撼訊 欣厚-KY 寶島科 南璋 元大美債1-3 松崗 友銓 德麥 勝昱 元大投資級公司債 環球晶 達威 中華食 精確 元大中國債3-5 奧斯特 三圓 世坤 宏易 群益15年IG電信債 博智 雙喜 冠好 唐鋒 群益15年IG科技債 花王 力泰 萬國通 榮群 群益10年IG金融債 理銘 新昕纖 天宇 國泰投資級公司債 亞都 力肯 新零售 國泰5Y+新興債 東凌-KY 祺驊 力新 國泰1-5Y高收債 明揚 宏易 恩得利 富邦全球投等債 綠河-KY 長佳 李洲 富邦全球高收債 欣泰 瑞穎 凱柏實業 國泰中國政金債5+ 大恭 元炬 富邦中政債0-1 永純 及成 富邦A級公司債 泓瀚 和進 FH中國政策債 致振 耀勝 凱基中國債3-10 康聯訊 倚強 凱基新興債10+ 創威 錦明 凱基科技債10+ 唐榮 鑫創 元大AAA至A公司債 晉椿 廣寰科 合世 久陽 點晶 易威 強新 建舜電 百略 松和 泰谷 穆拉德 川寶 典範 南璋 李洲 長天 勝昱 及成 益通 精確 耀勝 振維 宏易 倚強 鴻翊 唐鋒 至寶電 迎輝 榮群 錦明 欣厚-KY 天宇 宇環 兆遠 新零售 點晶 太欣 力新 加百裕 系統電 恩得利 幸康 世紀 李洲 泰谷 華容 凱柏實業 矽瑪 建榮 元炬 先益 立衛 及成 重鵬 天揚 和進 泓格 鈺創 耀勝 新鉅科 佳總 倚強 晶達 合正 錦明 友銓 寶聯通 鑫創 高技 凱鈺 廣寰科 寶聯通 德宏 點晶 凱鈺 合邦 建舜電 三聯 萬旭 泰谷 合邦 驊宏資 典範 業強 久正 長天 萬旭 上揚 益通 撼訊 全譜 振維 亞銳士 易通展 鴻翊 信昌電 安鈦克 迎輝 合晶 元隆 欣厚-KY 全譜 沛亨 兆遠 易通展 九暘 太欣 沛波 凱碩 系統電 元隆 全達 世紀 沛亨 奧斯特 華容 迅德 保銳 建榮 倉和 越峰 立衛 光菱 英格爾 天揚 星雲 士開 鈺創 三圓 昇益 佳總 三豐 志嘉 合正 雙喜 富裔 寶聯通 力泰 正德 凱鈺 豐謙 燦星旅 德宏 理銘 富驛-KY 合邦 惠普 劍湖山 萬旭 中連貨 德記 驊宏資 易飛網 泰偉 久正 亞都 華義 上揚 老爺知 昇華 全譜 滿心 得利影 易通展 東凌-KY 鼎創達 安鈦克 德記 花王 元隆 弘帆 邦泰 沛亨 大展證 九暘 誠品生活 凱碩 泰偉 全達 華義 奧斯特 得利影 保銳 時報 越峰 琉園 英格爾 旭然 士開 捷必勝-KY 昇益 明揚 志嘉 紅木-KY 富裔 綠河-KY 正德 欣雄 燦星旅 欣泰 富驛-KY 大汽電 劍湖山 德記 泰偉 華義 昇華 得利影 時報 鼎創達 花王 邦泰