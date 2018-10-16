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[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧10月15日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
0056   元大高股息             11411    138306    00632R 元大台灣50反1         -27648         0  
00637L 元大滬深300正2         11170         0    2330   台積電                 -6364    -32350  
2408   南亞科                  3702      4344    00677U 富邦VIX                -6230         0  
2834   臺企銀                  2822      3674    2337   旺宏                   -5378    -35075  
00631L 元大台灣50正2           2564         0    3481   群創                   -5238    -10376  
00633L 富邦上証正2             2452         0    2888   新光金                 -4443      7131  
0055   元大MSCI金融            1630     -1554    0050   元大台灣50             -3331    -23912  
2323   中環                    1322     -1287    2880   華南金                 -2751     -3411  
00708L 元大S&P黃金正2          1269         0    2892   第一金                 -2702    -17317  
2492   華新科                   963     -2280    5880   合庫金                 -2644     -4389  
2881   富邦金                   791      7306    2002   中鋼                   -2370     15241  
6456   GIS-KY                   790       937    6278   台表科                 -2129      1361  
1314   中石化                   739      1977    2324   仁寶                   -1958    -15978  
2014   中鴻                     688      3917    2412   中華電                 -1825     -7554  
00671R 富邦NASDAQ反1            682         0    2884   玉山金                 -1634     -4636  
2313   華通                     678     -2680    2890   永豐金                 -1623     -7998  
00692  富邦公司治理             659      4894    1605   華新                   -1581     -7929  
006205 富邦上証                 628         0    1504   東元                   -1564     -3085  
2478   大毅                     568       353    1402   遠東新                 -1508      5224  
00672L 元大S&P原油正2           537         0    2409   友達                   -1444    -18716  
00640L 富邦日本正2              534         0    00673R 元大S&P原油反1         -1307         0  
1310   台苯                     528     10652    00676R 富邦臺灣加權反1        -1225         0  
2448   晶電                     525      6099    2882   國泰金                 -1214       318  
1301   台塑                     502     -7235    2382   廣達                   -1192     -6197  
00634R 富邦上証反1              499         0    2353   宏碁                   -1181      -500  
00636  國泰中國A50              473    -20415    2340   光磊                   -1175      -405  
6153   嘉聯益                   465     -1320    9904   寶成                   -1143     -4435  
2885   元大金                   407      7197    4904   遠傳                   -1129     -2326  
00665L 富邦恒生國企正2          395         0    2371   大同                   -1066      5860  
2886   兆豐金                   301     12896    2344   華邦電                 -1047     -5858  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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