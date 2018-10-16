[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧10月15日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 0056 元大高股息 11411 138306 00632R 元大台灣50反1 -27648 0 00637L 元大滬深300正2 11170 0 2330 台積電 -6364 -32350 2408 南亞科 3702 4344 00677U 富邦VIX -6230 0 2834 臺企銀 2822 3674 2337 旺宏 -5378 -35075 00631L 元大台灣50正2 2564 0 3481 群創 -5238 -10376 00633L 富邦上証正2 2452 0 2888 新光金 -4443 7131 0055 元大MSCI金融 1630 -1554 0050 元大台灣50 -3331 -23912 2323 中環 1322 -1287 2880 華南金 -2751 -3411 00708L 元大S&P黃金正2 1269 0 2892 第一金 -2702 -17317 2492 華新科 963 -2280 5880 合庫金 -2644 -4389 2881 富邦金 791 7306 2002 中鋼 -2370 15241 6456 GIS-KY 790 937 6278 台表科 -2129 1361 1314 中石化 739 1977 2324 仁寶 -1958 -15978 2014 中鴻 688 3917 2412 中華電 -1825 -7554 00671R 富邦NASDAQ反1 682 0 2884 玉山金 -1634 -4636 2313 華通 678 -2680 2890 永豐金 -1623 -7998 00692 富邦公司治理 659 4894 1605 華新 -1581 -7929 006205 富邦上証 628 0 1504 東元 -1564 -3085 2478 大毅 568 353 1402 遠東新 -1508 5224 00672L 元大S&P原油正2 537 0 2409 友達 -1444 -18716 00640L 富邦日本正2 534 0 00673R 元大S&P原油反1 -1307 0 1310 台苯 528 10652 00676R 富邦臺灣加權反1 -1225 0 2448 晶電 525 6099 2882 國泰金 -1214 318 1301 台塑 502 -7235 2382 廣達 -1192 -6197 00634R 富邦上証反1 499 0 2353 宏碁 -1181 -500 00636 國泰中國A50 473 -20415 2340 光磊 -1175 -405 6153 嘉聯益 465 -1320 9904 寶成 -1143 -4435 2885 元大金 407 7197 4904 遠傳 -1129 -2326 00665L 富邦恒生國企正2 395 0 2371 大同 -1066 5860 2886 兆豐金 301 12896 2344 華邦電 -1047 -5858 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股