[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/10/15 107/10/12 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀人民幣保本基金 10.58920 10.58710 0.00210 0.01984 大華銀多元特別收益平衡基金 10.28000 10.31000 -0.03000 -0.29098 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 9.87680 9.85230 0.02450 0.24867 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.87870 9.85420 0.02450 0.24862 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.84980 9.83700 0.01280 0.13012 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.85000 9.83720 0.01280 0.13012 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.19500 9.18370 0.01130 0.12304 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.49160 9.48300 0.00860 0.09069 中國信託台灣活力基金 12.61000 12.63000 -0.02000 -0.15835 中國信託台灣優勢基金 14.75000 14.84000 -0.09000 -0.60647 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.85000 9.81000 0.04000 0.40775 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.37000 9.44000 -0.07000 -0.74153 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.74000 8.81000 -0.07000 -0.79455 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.12000 9.14000 -0.02000 -0.21882 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.89000 8.67000 0.22000 2.53749 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.49000 9.26000 0.23000 2.48380 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.91100 9.94830 -0.03730 -0.37494 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.23570 9.27050 -0.03480 -0.37538 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.26020 10.24550 0.01470 0.14348 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.52310 9.50950 0.01360 0.14301 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.44460 10.30060 0.14400 1.39798 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.07230 8.94720 0.12510 1.39820 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.64650 10.61140 0.03510 0.33078 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.55390 9.52230 0.03160 0.33185 中國信託智能運動基金-台幣 10.40000 10.25000 0.15000 1.46341 中國信託智能運動基金-美元 10.08000 9.87000 0.21000 2.12766 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.20000 9.00000 0.20000 2.22222 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.05000 8.80000 0.25000 2.84091 中國信託華盈貨幣市場基金 10.99320 10.99280 0.00040 0.00364 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.43790 9.44500 -0.00710 -0.07517 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.04960 9.05640 -0.00680 -0.07509 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.57660 9.56560 0.01100 0.11500 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.17720 9.16660 0.01060 0.11564 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.14000 11.07000 0.07000 0.63234 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.76000 10.69000 0.07000 0.65482 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.27000 11.13000 0.14000 1.25786 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.94000 10.81000 0.13000 1.20259 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 53.64000 53.93000 -0.29000 -0.53773 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 39.56220 39.96550 -0.40330 -1.00912 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 38.49240 38.85400 -0.36160 -0.93066 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 17.25000 17.04000 0.21000 1.23239 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.45290 11.45180 0.00110 0.00961 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.50850 10.65300 -0.14450 -1.35643 元大上證50基金 27.30000 27.67000 -0.37000 -1.33719 元大大中華TMT基金-人民幣 10.13000 9.87000 0.26000 2.63425 元大大中華TMT基金-新台幣 8.99000 8.88000 0.11000 1.23874 元大大中華價值指數基金-人民幣 12.90000 12.61000 0.29000 2.29976 元大大中華價值指數基金-美元 11.99900 11.81100 0.18800 1.59174 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.23500 16.08100 0.15400 0.95765 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 9.66200 9.50500 0.15700 1.65176 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.24600 9.22200 0.02400 0.26025 元大中國平衡基金-人民幣 2.84000 2.81000 0.03000 1.06762 元大中國平衡基金-新台幣 12.64000 12.66000 -0.02000 -0.15798 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 45.52060 45.69060 -0.17000 -0.37207 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.46360 10.43670 0.02690 0.25774 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.64950 9.62470 0.02480 0.25767 元大中國機會債券基金-新台幣 9.57870 9.68630 -0.10760 -1.11085 元大巴菲特基金 24.60000 24.88000 -0.28000 -1.12540 元大日經225基金 28.11000 28.60000 -0.49000 -1.71329 元大台商收成基金 21.23000 21.45000 -0.22000 -1.02564 元大台灣50單日反向1倍基金 13.21000 13.09000 0.12000 0.91673 元大台灣50單日正向2倍基金 32.85000 33.53000 -0.68000 -2.02803 元大台灣中型100基金 29.29000 29.47000 -0.18000 -0.61079 元大台灣加權股價指數基金 23.41400 23.73700 -0.32300 -1.36074 元大台灣卓越50基金 78.61000 80.12000 -1.51000 -1.88467 元大台灣金融基金 17.69000 17.95000 -0.26000 -1.44847 元大台灣高股息低波動ETF基金 29.33000 29.65000 -0.32000 -1.07926 元大台灣高股息基金 25.06000 25.16000 -0.10000 -0.39746 元大台灣電子科技基金 32.46000 32.90000 -0.44000 -1.33739 元大全球ETF成長組合基金 10.24000 10.22000 0.02000 0.19569 元大全球ETF穩健組合基金 14.40000 14.40000 0.00000 0.00000 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.72000 12.93000 -0.21000 -1.62413 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.88000 9.03000 -0.15000 -1.66113 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.56000 12.59000 -0.03000 -0.23828 元大全球不動產證券化基金-美元 11.70600 11.82400 -0.11800 -0.99797 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.55000 8.53000 0.02000 0.23447 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.49000 6.48000 0.01000 0.15432 元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.84000 7.86000 -0.02000 -0.25445 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.12000 6.14000 -0.02000 -0.32573 元大全球股票入息基金-美元配息 9.26000 9.20200 0.05800 0.63030 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.39000 10.39000 0.00000 0.00000 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.20000 9.20000 0.00000 0.00000 元大全球新興市場精選組合基金 12.66000 12.54000 0.12000 0.95694 元大全球農業商機基金 17.41000 17.32000 0.09000 0.51963 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.39000 10.41000 -0.02000 -0.19212 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.35000 10.36000 -0.01000 -0.09653 元大印尼指數基金 7.96100 7.88300 0.07800 0.98947 元大印度指數基金 8.89100 8.74000 0.15100 1.72769 元大印度基金 11.40000 11.27000 0.13000 1.15350 元大多多基金 15.68000 15.72000 -0.04000 -0.25445 元大多福基金 47.06000 47.33000 -0.27000 -0.57046 元大亞太成長基金 8.90000 8.94000 -0.04000 -0.44743 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.35470 8.43030 -0.07560 -0.89677 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 6.84020 6.90210 -0.06190 -0.89683 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.14200 9.16200 -0.02000 -0.21829 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.61000 9.69000 -0.08000 -0.82559 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.36000 9.44000 -0.08000 -0.84746 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.61000 9.69000 -0.08000 -0.82559 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.86800 9.87900 -0.01100 -0.11135 元大卓越基金 41.44000 41.96000 -0.52000 -1.23928 元大店頭基金 7.07000 7.03000 0.04000 0.56899 元大泛歐成長基金 8.90000 8.93000 -0.03000 -0.33595 元大美元貨幣市場基金-美元 10.29550 10.29380 0.00170 0.01651 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.65950 9.64850 0.01100 0.11401 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.75540 32.00660 -0.25120 -0.78484 元大美國政府20年期(以上)債券基金 36.55430 36.88320 -0.32890 -0.89173 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.83880 19.83170 0.00710 0.03580 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 17.45560 17.52820 -0.07260 -0.41419 元大美國政府7至10年期債券基金 38.51920 38.84060 -0.32140 -0.82748 元大高科技基金 16.66000 16.68000 -0.02000 -0.11990 元大得利貨幣市場基金 16.26400 16.26340 0.00060 0.00369 元大得寶貨幣市場基金 11.98930 11.98890 0.00040 0.00334 元大富櫃50基金 10.24000 10.13000 0.11000 1.08588 元大華夏中小基金 6.44000 6.38000 0.06000 0.94044 元大新中國基金-人民幣 8.53000 8.34000 0.19000 2.27818 元大新中國基金-美元 7.93900 7.82200 0.11700 1.49578 元大新中國基金-新台幣 7.92000 7.86000 0.06000 0.76336 元大新主流基金 21.54000 21.58000 -0.04000 -0.18536 元大新東協平衡基金-美元 8.96200 8.92300 0.03900 0.43707 元大新東協平衡基金-新台幣 8.76000 8.77000 -0.01000 -0.11403 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 9.60470 9.57640 0.02830 0.29552 元大新興印尼機會債券基金-美金 8.82760 8.86750 -0.03990 -0.44996 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 9.59580 9.70000 -0.10420 -1.07423 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 8.26780 8.35760 -0.08980 -1.07447 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.75290 9.75210 0.00080 0.00820 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.29970 9.32800 -0.02830 -0.30339 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.92520 9.98700 -0.06180 -0.61880 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.46810 9.55720 -0.08910 -0.93228 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.47790 9.48000 -0.00210 -0.02215 元大新興亞洲基金 10.57000 10.39000 0.18000 1.73244 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 8.57110 8.56240 0.00870 0.10161 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.24540 8.23700 0.00840 0.10198 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 8.82810 8.87480 -0.04670 -0.52621 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 8.49630 8.54120 -0.04490 -0.52569 元大萬泰貨幣市場基金 15.11080 15.11020 0.00060 0.00397 元大經貿基金 32.98000 33.24000 -0.26000 -0.78219 元大實質多重資產基金-人民幣 8.90000 8.90000 0.00000 0.00000 元大實質多重資產基金-美元 8.13300 8.19200 -0.05900 -0.72021 元大實質多重資產基金-新台幣 8.60000 8.72000 -0.12000 -1.37615 元大滬深300單日反向1倍基金 16.23000 16.06000 0.17000 1.05853 元大滬深300單日正向2倍基金 12.43000 12.67000 -0.24000 -1.89424 元大摩臺基金 36.12000 36.77000 -0.65000 -1.76775 元大標普500基金 25.74000 25.58000 0.16000 0.62549 元大標普500單日反向1倍基金 13.36000 13.50000 -0.14000 -1.03704 元大標普500單日正向2倍基金 32.57000 32.10000 0.47000 1.46417 元大標智滬深300基金 15.31000 15.08000 0.23000 1.52520 元大歐洲50基金 22.94000 23.02000 -0.08000 -0.34752 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.39170 9.37660 0.01510 0.16104 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.20120 10.20010 0.00110 0.01078 元大績效基金 44.79000 44.87000 -0.08000 -0.17829 元大韓國KOSPI200基金 20.77000 20.90000 -0.13000 -0.62201 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 13.89000 14.02000 -0.13000 -0.92725 日盛上選基金 28.88000 29.10000 -0.22000 -0.75601 日盛小而美基金 15.84000 15.92000 -0.08000 -0.50251 日盛中國內需動力基金 8.72000 8.52000 0.20000 2.34742 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.74280 11.74550 -0.00270 -0.02299 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.79230 9.79450 -0.00220 -0.02246 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.71570 11.71840 -0.00270 -0.02304 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.76420 9.76650 -0.00230 -0.02355 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.62800 10.65180 -0.02380 -0.22344 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.84210 8.86190 -0.01980 -0.22343 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.63000 9.45000 0.18000 1.90476 日盛中國戰略A股基金(美元) 9.13000 8.92000 0.21000 2.35426 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.45000 9.30000 0.15000 1.61290 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 9.82000 9.74000 0.08000 0.82136 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.65000 9.54000 0.11000 1.15304 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 9.73000 9.68000 0.05000 0.51653 日盛日盛基金 12.01000 12.14000 -0.13000 -1.07084 日盛目標收益組合基金(美元) 9.34000 9.32000 0.02000 0.21459 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.33000 9.33000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 10.27000 10.17000 0.10000 0.98328 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.06290 10.04010 0.02280 0.22709 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.39630 9.37510 0.02120 0.22613 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.89280 9.89300 -0.00020 -0.00202 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.23940 9.23960 -0.00020 -0.00216 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.41580 2.41560 0.00020 0.00828 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.66780 1.66760 0.00020 0.01199 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.36380 0.36380 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25190 0.25200 -0.00010 -0.03968 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.08940 12.11960 -0.03020 -0.24918 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.23650 8.25710 -0.02060 -0.24948 日盛亞洲機會基金 6.34000 6.20000 0.14000 2.25806 日盛首選基金 14.95000 15.04000 -0.09000 -0.59840 日盛高科技基金 15.30000 15.39000 -0.09000 -0.58480 日盛貨幣市場基金 14.77890 14.77840 0.00050 0.00338 日盛新台商基金 34.85000 35.20000 -0.35000 -0.99432 日盛精選五虎基金 33.58000 33.90000 -0.32000 -0.94395 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.49340 13.49290 0.00050 0.00371 台新2000高科技基金 24.65000 24.70000 -0.05000 -0.20243 台新MSCI中國基金 18.45000 17.99000 0.46000 2.55698 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 19.29000 19.10000 0.19000 0.99476 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 18.64000 18.99000 -0.35000 -1.84308 台新大眾貨幣市場基金 14.17040 14.16990 0.00050 0.00353 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.50340 10.43030 0.07310 0.70084 台新中美貨幣市場基金-美元 10.48990 10.49490 -0.00500 -0.04764 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.09610 10.16460 -0.06850 -0.67391 台新中國通基金 35.07000 35.12000 -0.05000 -0.14237 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.44950 0.44270 0.00680 1.53603 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 13.87200 13.74800 0.12400 0.90195 台新中國精選中小基金-美元 0.29420 0.29110 0.00310 1.06493 台新中國精選中小基金-新台幣 9.10000 9.06000 0.04000 0.44150 台新主流基金 19.41000 19.42000 -0.01000 -0.05149 台新北美收益資產證券化基金(A) 19.09000 19.24000 -0.15000 -0.77963 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.62160 0.62260 -0.00100 -0.16062 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.15000 14.26000 -0.11000 -0.77139 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.45960 0.46030 -0.00070 -0.15207 台新台灣中小基金 27.77000 27.81000 -0.04000 -0.14383 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.61240 9.63940 -0.02700 -0.28010 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 8.85370 8.92020 -0.06650 -0.74550 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.35000 8.47000 -0.12000 -1.41677 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.91840 9.99290 -0.07450 -0.74553 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.38000 9.51000 -0.13000 -1.36698 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.96420 9.94600 0.01820 0.18299 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.55000 9.59000 -0.04000 -0.41710 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.78940 10.77020 0.01920 0.17827 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.34000 10.39000 -0.05000 -0.48123 台新印度基金 13.19000 12.93000 0.26000 2.01083 台新亞美短期債券基金 10.87180 10.90220 -0.03040 -0.27884 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.51820 8.55510 -0.03690 -0.43132 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28130 0.28070 0.00060 0.21375 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.89670 11.94840 -0.05170 -0.43269 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.38730 0.38650 0.00080 0.20699 台新真吉利貨幣市場基金 11.09670 11.09630 0.00040 0.00360 台新高股息平衡基金 27.11920 27.13240 -0.01320 -0.04865 台新智慧生活基金-美元 9.77740 9.57620 0.20120 2.10104 台新智慧生活基金-新台幣 10.08000 9.93000 0.15000 1.51057 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.26460 8.22590 0.03870 0.47047 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.46800 8.48160 -0.01360 -0.16035 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 8.92990 8.88760 0.04230 0.47594 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.15720 9.17180 -0.01460 -0.15918 台新新興市場債券基金(A類型) 10.35590 10.39850 -0.04260 -0.40967 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.33020 0.32950 0.00070 0.21244 台新新興市場債券基金(B類型) 7.68710 7.71880 -0.03170 -0.41069 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.25820 0.25770 0.00050 0.19402 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.30000 5.22000 0.08000 1.53257 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 20.90000 21.03000 -0.13000 -0.61816 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.64600 10.68100 -0.03500 -0.32768 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產全球大消費基金 14.96000 14.68000 0.28000 1.90736 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.74480 11.75330 -0.00850 -0.07232 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.41360 9.45610 -0.04250 -0.44945 未來資產亞洲新富基金 18.39000 18.00000 0.39000 2.16667 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.57380 12.57330 0.00050 0.00398 未來資產阿波羅基金 9.97000 10.11000 -0.14000 -1.38477 未來資產新興市場債券基金A 8.71880 8.72260 -0.00380 -0.04356 未來資產新興市場債券基金B 6.56220 6.59820 -0.03600 -0.54560 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.13910 11.13830 0.00080 0.00718 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.88800 9.92780 -0.03980 -0.40089 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.13500 9.13760 -0.00260 -0.02845 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.41980 10.42270 -0.00290 -0.02782 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.69570 7.71250 -0.01680 -0.21783 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 8.83940 8.85830 -0.01890 -0.21336 永豐中小基金 45.89000 46.01000 -0.12000 -0.26081 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.76450 1.76520 -0.00070 -0.03966 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.34660 2.34740 -0.00080 -0.03408 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.00150 8.03700 -0.03550 -0.44171 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.32430 10.37010 -0.04580 -0.44165 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.21000 4.10000 0.11000 2.68293 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 18.82000 18.41000 0.41000 2.22705 永豐主流品牌基金 16.47000 16.47000 0.00000 0.00000 永豐永豐基金 30.94000 30.95000 -0.01000 -0.03231 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.51110 9.45730 0.05380 0.56887 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.61820 9.56370 0.05450 0.56986 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.44360 9.39490 0.04870 0.51837 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.55080 9.50160 0.04920 0.51781 永豐亞洲民生消費基金 10.78000 10.67000 0.11000 1.03093 永豐南非幣2021保本基金 13.04920 13.04520 0.00400 0.03066 永豐高科技基金 20.41000 20.51000 -0.10000 -0.48757 永豐貨幣市場基金 13.89060 13.89010 0.00050 0.00360 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.12210 2.11760 0.00450 0.21250 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.51880 2.51350 0.00530 0.21086 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.74650 7.76190 -0.01540 -0.19841 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.44220 10.46300 -0.02080 -0.19880 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 6.99820 7.00960 -0.01140 -0.16263 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.82160 10.83920 -0.01760 -0.16237 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 9.11000 9.00000 0.11000 1.22222 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.15000 7.05000 0.10000 1.41844 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 16.49000 16.33000 0.16000 0.97979 永豐臺灣加權ETF基金 51.24000 51.94000 -0.70000 -1.34771 永豐領航科技基金 33.68000 33.68000 0.00000 0.00000 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.83000 10.68000 0.15000 1.40449 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.46000 10.34000 0.12000 1.16054 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.54000 9.61000 -0.07000 -0.72841 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.32000 9.36000 -0.04000 -0.42735 永豐趨勢平衡基金 38.35000 38.49000 -0.14000 -0.36373 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.62600 11.62250 0.00350 0.03011 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.53060 9.52910 0.00150 0.01574 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.78520 9.78370 0.00150 0.01533 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.54160 9.54100 0.00060 0.00629 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.71480 9.71420 0.00060 0.00618 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.54630 9.54230 0.00400 0.04192 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.93100 9.92690 0.00410 0.04130 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.51730 9.51550 0.00180 0.01892 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.77120 9.76930 0.00190 0.01945 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.27000 10.07000 0.20000 1.98610 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 8.98000 8.89000 0.09000 1.01237 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.59000 9.46000 0.13000 1.37421 兆豐國際中小基金 13.21000 13.26000 -0.05000 -0.37707 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 13.37000 13.06000 0.31000 2.37366 兆豐國際中國A股基金(台幣) 17.59000 17.31000 0.28000 1.61756 兆豐國際中國A股基金(美金) 17.45000 17.11000 0.34000 1.98714 兆豐國際生命科學基金 15.93000 15.61000 0.32000 2.04997 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.11100 10.10660 0.00440 0.04354 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.31610 10.26870 0.04740 0.46160 兆豐國際全球基金 30.60000 30.17000 0.43000 1.42526 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.30080 10.29900 0.00180 0.01748 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.12170 10.11010 0.01160 0.11474 兆豐國際國民基金 19.08000 19.13000 -0.05000 -0.26137 兆豐國際第一基金 11.39000 11.46000 -0.07000 -0.61082 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.03250 10.06890 -0.03640 -0.36151 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.92780 7.95650 -0.02870 -0.36071 兆豐國際萬全基金 18.48000 18.54000 -0.06000 -0.32362 兆豐國際電子基金 22.15000 22.24000 -0.09000 -0.40468 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 20.67000 21.00000 -0.33000 -1.57143 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.59000 17.44000 0.15000 0.86009 兆豐國際豐台灣基金 30.84000 31.04000 -0.20000 -0.64433 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.50990 12.50950 0.00040 0.00320 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.95220 9.94150 0.01070 0.10763 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.92910 9.92650 0.00260 0.02619 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 9.94800 9.94520 0.00280 0.02815 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 9.95390 9.94320 0.01070 0.10761 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 9.93630 9.93370 0.00260 0.02617 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 9.94710 9.94510 0.00200 0.02011 合庫台灣基金 9.91000 9.99000 -0.08000 -0.80080 合庫全球高收益債券基金A類型 11.09090 11.10240 -0.01150 -0.10358 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.93580 11.89690 0.03890 0.32698 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.68380 10.65190 0.03190 0.29948 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.44430 11.40640 0.03790 0.33227 合庫全球高收益債券基金B類型 8.03630 8.04460 -0.00830 -0.10317 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.33780 9.30640 0.03140 0.33740 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.90750 8.88080 0.02670 0.30065 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.80230 8.77340 0.02890 0.32940 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.15530 9.12800 0.02730 0.29908 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.41000 10.40000 0.01000 0.09615 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.14000 11.06000 0.08000 0.72333 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.53000 9.52000 0.01000 0.10504 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.36000 10.29000 0.07000 0.68027 合庫全球新興市場基金 8.71000 8.58000 0.13000 1.51515 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.59000 9.60000 -0.01000 -0.10417 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 8.93000 8.94000 -0.01000 -0.11186 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.16000 9.15000 0.01000 0.10929 合庫貨幣市場基金 10.13580 10.13540 0.00040 0.00395 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.35190 9.33800 0.01390 0.14885 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.61150 9.60100 0.01050 0.10936 合庫新興多重收益基金A類型 9.92530 9.94520 -0.01990 -0.20010 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.33440 11.31930 0.01510 0.13340 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.50910 13.50550 0.00360 0.02666 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.58940 8.57720 0.01220 0.14224 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.27660 9.26640 0.01020 0.11008 合庫新興多重收益基金B類型 7.73920 7.75470 -0.01550 -0.19988 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.57870 8.56680 0.01190 0.13891 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.94840 9.94580 0.00260 0.02614 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 9.98000 10.03000 -0.05000 -0.49850 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.61000 9.61000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.78000 9.83000 -0.05000 -0.50865 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.59000 9.59000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 9.80000 9.75000 0.05000 0.51282 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 9.75000 9.70000 0.05000 0.51546 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 9.86000 9.81000 0.05000 0.50968 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 9.80000 9.75000 0.05000 0.51282 安本標準兩岸價值基金 9.98000 9.74000 0.24000 2.46407 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.93000 9.84000 0.09000 0.91463 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.17000 10.14000 0.03000 0.29586 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.69000 9.62000 0.07000 0.72765 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.01960 11.01840 0.00120 0.01089 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.89300 9.85710 0.03590 0.36420 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.77030 9.79630 -0.02600 -0.26541 安聯中國東協基金 14.43000 14.23000 0.20000 1.40548 安聯中國策略基金-美元 9.68000 9.47000 0.21000 2.21753 安聯中國策略基金-新臺幣 12.58000 12.37000 0.21000 1.69766 安聯中華新思路基金-人民幣 12.28000 11.98000 0.30000 2.50417 安聯中華新思路基金-美元 11.38000 11.06000 0.32000 2.89331 安聯中華新思路基金-新臺幣 10.71000 10.47000 0.24000 2.29226 安聯台灣大壩基金 24.52000 24.59000 -0.07000 -0.28467 安聯台灣科技基金 38.28000 38.13000 0.15000 0.39339 安聯台灣貨幣市場基金 12.49920 12.49870 0.00050 0.00400 安聯台灣智慧基金 26.36000 26.36000 0.00000 0.00000 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.09910 10.10420 -0.00510 -0.05047 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 14.99440 15.01390 -0.01950 -0.12988 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.55450 9.56690 -0.01240 -0.12961 安聯四季成長組合基金-美元 10.98000 10.89000 0.09000 0.82645 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.28000 11.26000 0.02000 0.17762 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.32230 12.32370 -0.00140 -0.01136 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.11170 10.12340 -0.01170 -0.11557 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.18260 12.19790 -0.01530 -0.12543 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.38940 9.39010 -0.00070 -0.00745 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.25020 9.26070 -0.01050 -0.11338 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.91070 8.92190 -0.01120 -0.12553 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.08000 10.97000 0.11000 1.00273 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.02000 10.99000 0.03000 0.27298 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.75000 10.68000 0.07000 0.65543 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.91000 9.81000 0.10000 1.01937 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.36000 9.33000 0.03000 0.32154 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.96000 10.87000 0.09000 0.82797 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.50000 10.48000 0.02000 0.19084 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.75000 9.67000 0.08000 0.82730 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.36000 9.34000 0.02000 0.21413 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.06140 12.07710 -0.01570 -0.13000 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.96110 10.97470 -0.01360 -0.12392 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.62270 10.64070 -0.01800 -0.16916 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.82940 8.83990 -0.01050 -0.11878 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.62290 8.63360 -0.01070 -0.12393 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.33150 8.34560 -0.01410 -0.16895 安聯全球人口趨勢基金 11.17000 11.14000 0.03000 0.26930 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.56000 9.34000 0.22000 2.35546 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 36.05000 35.46000 0.59000 1.66385 安聯全球油礦金趨勢基金 8.54000 8.56000 -0.02000 -0.23364 安聯全球債券基金-A類型(累積) 11.91820 11.93970 -0.02150 -0.18007 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.29280 10.31130 -0.01850 -0.17941 安聯全球新興市場基金 16.46000 16.21000 0.25000 1.54226 安聯全球農金趨勢基金 9.66000 9.61000 0.05000 0.52029 安聯全球綠能趨勢基金 8.42000 8.40000 0.02000 0.23810 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.30000 10.18000 0.12000 1.17878 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.09000 9.98000 0.11000 1.10220 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 10.00000 9.88000 0.12000 1.21457 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.90000 9.79000 0.11000 1.12360 安聯亞洲動態策略基金 21.01000 20.68000 0.33000 1.59574 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.08710 10.08690 0.00020 0.00198 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.79180 9.79160 0.00020 0.00204 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 83.00690 83.08630 -0.07940 -0.09556 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.29220 12.29610 -0.00390 -0.03172 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.62480 64.68280 -0.05800 -0.08967 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.49070 9.49370 -0.00300 -0.03160 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.57860 2.58040 -0.00180 -0.06976 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.41070 10.42560 -0.01490 -0.14292 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.18960 2.19240 -0.00280 -0.12771 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.60280 8.62960 -0.02680 -0.31056 宏利台灣動力基金 27.62000 27.93000 -0.31000 -1.10992 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.85090 9.83070 0.02020 0.20548 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.67940 9.72190 -0.04250 -0.43716 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.69590 7.68000 0.01590 0.20703 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.68690 7.70810 -0.02120 -0.27504 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.52000 10.55000 -0.03000 -0.28436 宏利全球債券組合基金 12.96550 12.98420 -0.01870 -0.14402 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.76170 2.75980 0.00190 0.06885 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.61850 11.63490 -0.01640 -0.14096 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.57170 8.58300 -0.01130 -0.13166 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.42170 2.42590 -0.00420 -0.17313 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.83420 10.90210 -0.06790 -0.62282 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.24120 3.15880 0.08240 2.60859 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.52290 0.51020 0.01270 2.48922 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.14000 14.80000 0.34000 2.29730 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.79460 11.77080 0.02380 0.20220 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.45380 10.43600 0.01780 0.17056 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.13100 10.13600 -0.00500 -0.04933 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.83570 8.81800 0.01770 0.20073 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.43820 8.42380 0.01440 0.17094 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.35540 8.35980 -0.00440 -0.05263 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.30500 8.29150 0.01350 0.16282 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 9.86000 9.91000 -0.05000 -0.50454 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 9.83000 9.87000 -0.04000 -0.40527 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.75690 2.74820 0.00870 0.31657 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.39960 0.39870 0.00090 0.22573 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.14150 12.14410 -0.00260 -0.02141 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.90960 0.90760 0.00200 0.22036 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.30350 7.30190 0.00160 0.02191 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.02050 2.01470 0.00580 0.28788 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29060 0.28990 0.00070 0.24146 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.93690 8.93560 0.00130 0.01455 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32580 0.32500 0.00080 0.24615 宏利萬利貨幣市場基金 13.64780 13.64740 0.00040 0.00293 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.35000 2.27000 0.08000 3.52423 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.70000 10.39000 0.31000 2.98364 宏利臺灣股息收益基金 24.35000 24.61000 -0.26000 -1.05648 宏利澳幣保本基金 12.14430 12.14310 0.00120 0.00988 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.80000 9.74000 0.06000 0.61602 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.63000 9.63000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.73000 9.79000 -0.06000 -0.61287 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.20000 10.25000 -0.05000 -0.48780 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.71000 10.61000 0.10000 0.94251 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.71000 10.67000 0.04000 0.37488 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.41000 10.43000 -0.02000 -0.19175 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.97000 10.85000 0.12000 1.10599 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.50000 10.36000 0.14000 1.35135 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.56000 9.49000 0.07000 0.73762 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.31000 11.23000 0.08000 0.71238 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.28070 10.22620 0.05450 0.53294 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.47160 9.47620 -0.00460 -0.04854 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.92830 8.98900 -0.06070 -0.67527 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.72740 10.80030 -0.07290 -0.67498 貝萊德亞美利加收益基金 8.97000 9.02000 -0.05000 -0.55432 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.70000 9.71000 -0.01000 -0.10299 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.59000 9.58000 0.01000 0.10438 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.44000 9.39000 0.05000 0.53248 貝萊德新台幣基金 12.93830 12.93800 0.00030 0.00232 貝萊德寶利基金 23.69000 23.88000 -0.19000 -0.79564 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.25550 11.26620 -0.01070 -0.09497 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.86220 9.95750 -0.09530 -0.95707 保德信大中華基金-人民幣 8.90000 8.64000 0.26000 3.00926 保德信大中華基金-美元 8.73000 8.50000 0.23000 2.70588 保德信大中華基金-新台幣 26.04000 25.53000 0.51000 1.99765 保德信中小型股基金 36.41000 36.52000 -0.11000 -0.30120 保德信中國中小基金-人民幣 8.14000 8.09000 0.05000 0.61805 保德信中國中小基金-美元 7.79000 7.78000 0.01000 0.12853 保德信中國中小基金-新臺幣 7.54000 7.57000 -0.03000 -0.39630 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 8.94160 8.94750 -0.00590 -0.06594 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.01780 9.02670 -0.00890 -0.09860 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.07190 9.06570 0.00620 0.06839 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.81900 9.81230 0.00670 0.06828 保德信中國品牌基金-人民幣 8.28000 8.20000 0.08000 0.97561 保德信中國品牌基金-美元 8.29000 8.20000 0.09000 1.09756 保德信中國品牌基金-新臺幣 8.96000 8.85000 0.11000 1.24294 保德信台商全方位基金 31.19000 31.44000 -0.25000 -0.79517 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 28.19000 28.15000 0.04000 0.14210 保德信全球消費商機基金 17.68000 17.61000 0.07000 0.39750 保德信全球基礎建設基金 11.91000 11.97000 -0.06000 -0.50125 保德信全球資源基金 7.95000 7.98000 -0.03000 -0.37594 保德信全球醫療生化基金-美元 10.11000 9.97000 0.14000 1.40421 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.59000 33.31000 0.28000 0.84059 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.55420 9.53550 0.01870 0.19611 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.38510 10.36620 0.01890 0.18232 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.09170 9.13240 -0.04070 -0.44567 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.86670 9.91090 -0.04420 -0.44597 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.12540 8.13200 -0.00660 -0.08116 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.76030 10.76900 -0.00870 -0.08079 保德信亞太基金 19.81000 19.45000 0.36000 1.85090 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.42460 8.43980 -0.01520 -0.18010 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.20870 11.22880 -0.02010 -0.17900 保德信店頭市場基金 25.65000 25.57000 0.08000 0.31287 保德信金平衡基金 28.41000 28.68000 -0.27000 -0.94142 保德信金滿意基金 37.78000 38.22000 -0.44000 -1.15123 保德信科技島基金 22.63000 22.84000 -0.21000 -0.91944 保德信高成長基金 83.43000 84.37000 -0.94000 -1.11414 保德信第一基金 22.90000 23.10000 -0.20000 -0.86580 保德信貨幣市場基金 15.77830 15.77770 0.00060 0.00380 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.32600 10.26960 0.05640 0.54919 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.52190 10.53040 -0.00850 -0.08072 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.58030 10.53540 0.04490 0.42618 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.09460 10.11510 -0.02050 -0.20267 保德信新世紀基金 10.02000 10.16000 -0.14000 -1.37795 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 7.98370 7.99700 -0.01330 -0.16631 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.85270 10.87080 -0.01810 -0.16650 保德信新興趨勢組合基金 10.40000 10.20000 0.20000 1.96078 保德信瑞騰基金 15.54990 15.54970 0.00020 0.00129 保德信歐洲組合基金 9.90000 9.95000 -0.05000 -0.50251 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.68470 9.67610 0.00860 0.08888 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.99290 9.98280 0.01010 0.10117 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.64950 9.65720 -0.00770 -0.07973 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.80940 9.81250 -0.00310 -0.03159 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.71690 9.69100 0.02590 0.26726 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.86970 9.84300 0.02670 0.27126 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.62400 9.61920 0.00480 0.04990 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.74650 9.74160 0.00490 0.05030 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.05140 10.06730 -0.01590 -0.15794 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.01170 9.98560 0.02610 0.26138 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.01180 9.98600 0.02580 0.25836 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 9.96970 9.96620 0.00350 0.03512 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 9.96970 9.96620 0.00350 0.03512 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.88400 9.85930 0.02470 0.25052 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.07230 10.04910 0.02320 0.23087 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.81270 9.80510 0.00760 0.07751 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.90780 9.90020 0.00760 0.07677 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.56970 9.54750 0.02220 0.23252 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.42260 9.41430 0.00830 0.08816 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.01940 9.99120 0.02820 0.28225 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.01760 9.98870 0.02890 0.28933 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.11900 10.10900 0.01000 0.09892 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.19370 10.18110 0.01260 0.12376 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.05670 10.04880 0.00790 0.07862 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.05720 10.04920 0.00800 0.07961 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.94350 1.94290 0.00060 0.03088 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.67360 2.67230 0.00130 0.04865 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29120 0.29080 0.00040 0.13755 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.43420 0.43370 0.00050 0.11529 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.33690 8.34430 -0.00740 -0.08868 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.67750 11.69710 -0.01960 -0.16756 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.40570 9.40040 0.00530 0.05638 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.58840 11.58590 0.00250 0.02158 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.47280 8.46280 0.01000 0.11816 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.47300 10.46060 0.01240 0.11854 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.12410 10.11480 0.00930 0.09194 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.04480 10.04510 -0.00030 -0.00299 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.02750 10.01990 0.00760 0.07585 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.66440 10.65650 0.00790 0.07413 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.96070 9.96650 -0.00580 -0.05819 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.70360 9.69550 0.00810 0.08354 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.08600 10.07730 0.00870 0.08633 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.71370 9.72880 -0.01510 -0.15521 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.94700 9.95150 -0.00450 -0.04522 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.40660 10.35270 0.05390 0.52064 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.08850 6.08330 0.00520 0.08548 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.57420 10.56510 0.00910 0.08613 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.65300 11.65280 0.00020 0.00172 施羅德樂活中小基金-A類型 16.51000 16.51000 0.00000 0.00000 施羅德樂活中小基金-I類型 3773.49000 3773.46000 0.03000 0.00080 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 9.92570 9.87850 0.04720 0.47781 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 10.87240 10.76420 0.10820 1.00518 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.13260 10.03600 0.09660 0.96253 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.77920 8.73750 0.04170 0.47725 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.13500 9.04400 0.09100 1.00619 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.96740 8.88200 0.08540 0.96150 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.06530 10.01740 0.04790 0.47817 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.54110 10.43610 0.10500 1.00612 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.49400 10.39400 0.10000 0.96209 柏瑞五國金勢力建設基金 6.18000 6.14000 0.04000 0.65147 柏瑞巨人基金 11.61000 11.72000 -0.11000 -0.93857 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.66040 13.66000 0.00040 0.00293 柏瑞全球金牌組合基金 15.47000 15.48000 -0.01000 -0.06460 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.50250 13.51430 -0.01180 -0.08731 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.85780 11.82050 0.03730 0.31555 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.45450 12.42110 0.03340 0.26890 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.76590 8.77360 -0.00770 -0.08776 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.73220 6.73810 -0.00590 -0.08756 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.67120 8.64390 0.02730 0.31583 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.42140 8.40460 0.01680 0.19989 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.65140 10.62280 0.02860 0.26923 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.28460 8.26340 0.02120 0.25655 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.03370 11.99580 0.03790 0.31594 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.69760 11.70790 -0.01030 -0.08797 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.94760 11.92380 0.02380 0.19960 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.33750 11.30700 0.03050 0.26974 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.92190 8.92970 -0.00780 -0.08735 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.68920 9.65870 0.03050 0.31578 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.62520 9.60600 0.01920 0.19988 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.47270 9.44730 0.02540 0.26886 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.35310 9.32910 0.02400 0.25726 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.14610 10.17200 -0.02590 -0.25462 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.00590 9.99390 0.01200 0.12007 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.87810 9.86870 0.00940 0.09525 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 9.95730 9.95020 0.00710 0.07136 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.80440 9.82940 -0.02500 -0.25434 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.57610 9.56470 0.01140 0.11919 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.53970 9.53060 0.00910 0.09548 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.61990 9.61300 0.00690 0.07178 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.12710 10.15300 -0.02590 -0.25510 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.00590 9.99390 0.01200 0.12007 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.87810 9.86870 0.00940 0.09525 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 9.95740 9.95020 0.00720 0.07236 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.80430 9.82940 -0.02510 -0.25536 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.57630 9.56490 0.01140 0.11919 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.53970 9.53060 0.00910 0.09548 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.62000 9.61310 0.00690 0.07178 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.72050 10.74520 -0.02470 -0.22987 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.91860 11.91010 0.00850 0.07137 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.30090 11.29250 0.00840 0.07439 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 8.99530 9.01610 -0.02080 -0.23070 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.67290 9.66610 0.00680 0.07035 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.53860 9.53150 0.00710 0.07449 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.43180 10.45580 -0.02400 -0.22954 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.09760 11.08980 0.00780 0.07033 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.91790 10.90980 0.00810 0.07425 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 8.99560 9.01630 -0.02070 -0.22958 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.67330 9.66650 0.00680 0.07035 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.53900 9.53190 0.00710 0.07449 柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.16000 11.98000 0.18000 1.50250 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 12.92000 12.65000 0.27000 2.13439 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 8.47000 8.30000 0.17000 2.04819 柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.98000 7.86000 0.12000 1.52672 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.80000 8.62000 0.18000 2.08817 柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.53000 10.38000 0.15000 1.44509 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.54000 10.32000 0.22000 2.13178 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.77000 10.55000 0.22000 2.08531 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 12.00000 11.77000 0.23000 1.95412 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 12.18000 12.02000 0.16000 1.33111 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.31210 11.34430 -0.03220 -0.28384 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.36760 7.38860 -0.02100 -0.28422 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.10000 10.13000 -0.03000 -0.29615 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.70000 10.69000 0.01000 0.09355 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.39000 10.39000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.28000 9.30000 -0.02000 -0.21505 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.60000 9.59000 0.01000 0.10428 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.56000 9.55000 0.01000 0.10471 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.53000 9.52000 0.01000 0.10504 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.09000 10.12000 -0.03000 -0.29644 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.44000 10.43000 0.01000 0.09588 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.36000 9.39000 -0.03000 -0.31949 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.40000 9.39000 0.01000 0.10650 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.43000 9.42000 0.01000 0.10616 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.52000 9.52000 0.00000 0.00000 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.39010 11.41480 -0.02470 -0.21639 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.04780 11.02970 0.01810 0.16410 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.16080 10.14750 0.01330 0.13107 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.27400 8.29200 -0.01800 -0.21708 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.28080 9.26560 0.01520 0.16405 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.31660 9.30440 0.01220 0.13112 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.62740 10.61000 0.01740 0.16400 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.00240 10.02410 -0.02170 -0.21648 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.14380 10.13050 0.01330 0.13129 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.61480 9.59910 0.01570 0.16356 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 8.94000 8.95940 -0.01940 -0.21653 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.84640 8.83700 0.00940 0.10637 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.34080 9.32850 0.01230 0.13185 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.77970 11.78890 -0.00920 -0.07804 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.23430 11.19520 0.03910 0.34926 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.65580 10.62260 0.03320 0.31254 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 6.94640 6.95190 -0.00550 -0.07912 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.66660 8.63640 0.03020 0.34968 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.26560 9.23660 0.02900 0.31397 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.12630 10.13420 -0.00790 -0.07795 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.67280 10.63950 0.03330 0.31298 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.38070 9.34800 0.03270 0.34981 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.85910 8.86610 -0.00700 -0.07895 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.46310 9.43360 0.02950 0.31271 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.18660 11.22320 -0.03660 -0.32611 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.76140 11.76370 -0.00230 -0.01955 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.77210 10.77480 -0.00270 -0.02506 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.06700 9.09670 -0.02970 -0.32649 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.58140 9.58330 -0.00190 -0.01983 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.57920 9.58170 -0.00250 -0.02609 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.08570 11.08790 -0.00220 -0.01984 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.98080 10.01340 -0.03260 -0.32556 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.26420 10.26680 -0.00260 -0.02532 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.46600 9.49700 -0.03100 -0.32642 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.22080 9.25090 -0.03010 -0.32537 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.80170 9.80360 -0.00190 -0.01938 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.34120 9.34360 -0.00240 -0.02569 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.62000 17.63000 -0.01000 -0.05672 柏瑞旗艦全球成長組合基金 16.28000 16.22000 0.06000 0.36991 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.81170 12.82300 -0.01130 -0.08812 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.24890 10.24160 0.00730 0.07128 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.19910 11.18290 0.01620 0.14486 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 11.79270 11.78840 0.00430 0.03648 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.70660 10.68960 0.01700 0.15903 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.25000 9.24350 0.00650 0.07032 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.79620 9.78210 0.01410 0.14414 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.67900 9.67540 0.00360 0.03721 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.68890 9.67350 0.01540 0.15920 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.38330 9.37660 0.00670 0.07145 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.60120 9.58730 0.01390 0.14498 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.30720 11.30310 0.00410 0.03627 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.63270 9.61740 0.01530 0.15909 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 14.81000 14.66000 0.15000 1.02319 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 23.67000 24.16000 -0.49000 -2.02815 國泰大中華基金 17.05000 17.16000 -0.11000 -0.64103 國泰小龍基金 13.42000 13.46000 -0.04000 -0.29718 國泰中小成長基金 36.15000 36.07000 0.08000 0.22179 國泰中國內需增長基金人民幣級別 3.77070 3.67190 0.09880 2.69071 國泰中國內需增長基金台幣級別 16.82000 16.61000 0.21000 1.26430 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.63120 0.61920 0.01200 1.93798 國泰中國內需增長基金美元級別 0.59440 0.58320 0.01120 1.92044 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.21140 2.19750 0.01390 0.63254 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.65110 9.70600 -0.05490 -0.56563 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.10900 8.15510 -0.04610 -0.56529 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31480 0.31510 -0.00030 -0.09521 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.55400 11.55300 0.00100 0.00866 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.66330 1.67550 -0.01220 -0.72814 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.92630 10.02870 -0.10240 -1.02107 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32630 0.32780 -0.00150 -0.45760 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 3.86920 3.76160 0.10760 2.86048 國泰中國新興戰略基金台幣級別 17.25000 17.00000 0.25000 1.47059 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.55350 0.54220 0.01130 2.08410 國泰中港台基金人民幣級別 2.82360 2.76500 0.05860 2.11935 國泰中港台基金台幣級別 12.60000 12.51000 0.09000 0.71942 國泰中港台基金美元級別 0.40900 0.40350 0.00550 1.36307 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.50000 28.03000 -0.53000 -1.89083 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.58000 12.32000 0.26000 2.11039 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 35.36000 36.77000 -1.41000 -3.83465 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.42780 10.47600 -0.04820 -0.46010 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.23710 10.28450 -0.04740 -0.46089 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.26100 10.30840 -0.04740 -0.45982 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33700 0.33650 0.00050 0.14859 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.33070 0.33010 0.00060 0.18176 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.33140 0.33080 0.00060 0.18138 國泰台灣貨幣市場基金 12.41800 12.41760 0.00040 0.00322 國泰平衡基金 23.64000 23.78000 -0.14000 -0.58873 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.42710 2.39780 0.02930 1.22195 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.85000 10.86000 -0.01000 -0.09208 國泰全球高股息基金-美金級別 0.35050 0.34890 0.00160 0.45858 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.49510 0.49220 0.00290 0.58919 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.64000 12.72000 -0.08000 -0.62893 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.43470 0.43470 0.00000 0.00000 國泰全球資源基金台幣級別 5.73000 5.74000 -0.01000 -0.17422 國泰全球資源基金美元級別 0.18270 0.18170 0.00100 0.55036 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.40300 0.40050 0.00250 0.62422 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.36300 0.36080 0.00220 0.60976 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.42800 0.42530 0.00270 0.63485 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.79000 10.75000 0.04000 0.37209 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.58000 9.54000 0.04000 0.41929 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.51200 0.50830 0.00370 0.72792 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.22000 20.36000 -0.14000 -0.68762 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.15000 21.49000 -0.34000 -1.58213 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.41560 2.36860 0.04700 1.98429 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.80040 10.72080 0.07960 0.74248 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 9.63160 9.56060 0.07100 0.74263 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.34980 0.34550 0.00430 1.24457 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.31190 0.30820 0.00370 1.20052 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49080 0.48430 0.00650 1.34214 國泰亞洲成長基金台幣級別 10.91000 10.80000 0.11000 1.01852 國泰亞洲成長基金美元級別 0.36470 0.35860 0.00610 1.70106 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 17.77000 17.68000 0.09000 0.50905 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.57490 0.56850 0.00640 1.12577 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型) 17.77000 17.69000 0.08000 0.45223 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型) 0.80790 0.79790 0.01000 1.25329 國泰科技生化基金 27.73000 27.81000 -0.08000 -0.28767 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 27.22000 27.16000 0.06000 0.22091 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.42000 13.50000 -0.08000 -0.59259 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 38.01010 38.40580 -0.39570 -1.03031 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 20.29580 20.29460 0.00120 0.00591 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 17.74200 17.80650 -0.06450 -0.36223 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 39.42750 39.84720 -0.41970 -1.05327 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 41.01090 41.32970 -0.31880 -0.77136 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.48510 43.83270 -0.34760 -0.79302 國泰紐幣2021保本基金 12.25270 12.25090 0.00180 0.01469 國泰紐幣八年期保本基金 12.54620 12.54240 0.00380 0.03030 國泰紐幣保本基金 12.48760 12.48320 0.00440 0.03525 國泰高科技基金 10.45000 10.50000 -0.05000 -0.47619 國泰國泰基金台幣I級別 18.79000 18.86000 -0.07000 -0.37116 國泰國泰基金台幣級別 18.79000 18.86000 -0.07000 -0.37116 國泰富時中國A50基金 17.50000 17.69000 -0.19000 -1.07405 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.35000 10.40000 -0.05000 -0.48077 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 10.01000 10.06000 -0.05000 -0.49702 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33350 0.33300 0.00050 0.15015 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47800 0.47680 0.00120 0.25168 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 11.28000 11.22000 0.06000 0.53476 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.36330 0.35930 0.00400 1.11328 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.52080 0.51440 0.00640 1.24417 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.51000 10.47000 0.04000 0.38204 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.03000 9.99000 0.04000 0.40040 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33860 0.33520 0.00340 1.01432 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48530 0.47980 0.00550 1.14631 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.54750 10.56110 -0.01360 -0.12877 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.48600 7.49570 -0.00970 -0.12941 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35680 0.35600 0.00080 0.22472 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.24220 0.24100 0.00120 0.49793 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.16910 2.14500 0.02410 1.12354 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 9.63820 9.66310 -0.02490 -0.25768 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.31090 0.30970 0.00120 0.38747 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 39.99940 40.19660 -0.19720 -0.49059 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 17.24000 17.50000 -0.26000 -1.48571 國泰新興市場基金台幣級別 11.39000 11.31000 0.08000 0.70734 國泰新興市場基金美元級別 0.36870 0.36370 0.00500 1.37476 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.28080 2.26080 0.02000 0.88464 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.48530 1.47230 0.01300 0.88297 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33950 0.33910 0.00040 0.11796 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33660 0.33440 0.00220 0.65789 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22330 0.22300 0.00030 0.13453 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.40290 10.40280 0.00010 0.00096 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.64760 6.64760 0.00000 0.00000 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.98000 14.84000 0.14000 0.94340 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 29.96000 30.55000 -0.59000 -1.93126 國泰價值卓越基金 12.55000 12.64000 -0.09000 -0.71203 國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.20000 10.22000 -0.02000 -0.19569 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.34680 0.34530 0.00150 0.43440 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.62920 38.89740 -0.26820 -0.68951 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 19.73000 19.57000 0.16000 0.81758 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 18.44000 18.08000 0.36000 1.99115 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 17.75000 18.02000 -0.27000 -1.49834 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.05310 12.06490 -0.01180 -0.09780 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39560 0.39530 0.00030 0.07589 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.59600 9.58050 0.01550 0.16179 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.21600 8.28910 -0.07310 -0.88188 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.78180 10.72910 0.05270 0.49119 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.31620 9.39900 -0.08280 -0.88094 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.22440 11.22350 0.00090 0.00802 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.82450 9.84890 -0.02440 -0.24774 第一金大中華基金 23.84000 24.09000 -0.25000 -1.03778 第一金小型精選基金 29.83000 29.84000 -0.01000 -0.03351 第一金中國世紀基金-人民幣 11.84000 11.48000 0.36000 3.13589 第一金中國世紀基金-美元 7.33860 7.16690 0.17170 2.39574 第一金中國世紀基金-美元-N 7.33920 7.16750 0.17170 2.39554 第一金中國世紀基金-新臺幣 8.65000 8.50000 0.15000 1.76471 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 8.65000 8.50000 0.15000 1.76471 第一金中概平衡基金 22.35000 22.49000 -0.14000 -0.62250 第一金台灣貨幣市場基金 15.26120 15.26060 0.00060 0.00393 第一金全家福貨幣市場基金 177.96000 177.95400 0.00600 0.00337 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.59770 9.42070 0.17700 1.87884 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.59780 9.42060 0.17720 1.88098 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 9.79000 9.67000 0.12000 1.24095 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 9.79000 9.67000 0.12000 1.24095 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 13.42690 13.16610 0.26080 1.98084 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 13.42780 13.16660 0.26120 1.98381 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 12.92000 12.75000 0.17000 1.33333 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 12.93000 12.76000 0.17000 1.33229 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.57520 9.56930 0.00590 0.06166 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.57810 9.57220 0.00590 0.06164 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.25090 9.27760 -0.02670 -0.28779 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.27530 9.30200 -0.02670 -0.28704 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.10780 10.10120 0.00660 0.06534 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.77860 9.80680 -0.02820 -0.28756 第一金全球大趨勢基金 22.78000 22.49000 0.29000 1.28946 第一金全球不動產證券化基金A 7.83260 7.91870 -0.08610 -1.08730 第一金全球不動產證券化基金B 5.54110 5.60210 -0.06100 -1.08888 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.08590 9.11550 -0.02960 -0.32472 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.08690 9.11680 -0.02990 -0.32797 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 8.80000 8.84000 -0.04000 -0.45249 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 8.80000 8.84000 -0.04000 -0.45249 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.51150 9.54250 -0.03100 -0.32486 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.51250 9.54380 -0.03130 -0.32796 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.22000 9.25000 -0.03000 -0.32432 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.22000 9.26000 -0.04000 -0.43197 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.36830 8.39280 -0.02450 -0.29192 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 9.95660 9.98570 -0.02910 -0.29142 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.58650 9.55880 0.02770 0.28979 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.58560 9.55790 0.02770 0.28981 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.88500 7.87450 0.01050 0.13334 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.75430 8.76340 -0.00910 -0.10384 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.75470 8.76390 -0.00920 -0.10498 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.22420 11.19170 0.03250 0.29039 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.22510 11.19260 0.03250 0.29037 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.99390 9.97950 0.01440 0.14430 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.79150 14.80700 -0.01550 -0.10468 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 13.06870 12.85550 0.21320 1.65843 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 13.08500 12.87180 0.21320 1.65633 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.36000 12.23000 0.13000 1.06296 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.38000 12.26000 0.12000 0.97879 第一金亞洲科技基金 17.67000 17.30000 0.37000 2.13873 第一金亞洲新興市場基金 12.36000 12.26000 0.10000 0.81566 第一金店頭市場基金 7.57000 7.57000 0.00000 0.00000 第一金創新趨勢基金 19.88000 20.08000 -0.20000 -0.99602 第一金電子基金 27.82000 28.14000 -0.32000 -1.13717 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 18.31000 18.60000 -0.29000 -1.55914 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 20.83000 20.63000 0.20000 0.96946 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一大中華中小基金(人民幣) 7.13000 7.07000 0.06000 0.84866 統一大中華中小基金(美元) 6.47000 6.42000 0.05000 0.77882 統一大中華中小基金(新台幣) 9.58000 9.56000 0.02000 0.20921 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.18000 10.02000 0.16000 1.59681 統一大東協高股息基金(美元) 9.40000 9.24000 0.16000 1.73160 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.70000 9.60000 0.10000 1.04167 統一大滿貫基金-A類型 29.37000 29.40000 -0.03000 -0.10204 統一大滿貫基金-I類型 29.37000 29.40000 -0.03000 -0.10204 統一大龍印基金 13.23000 12.91000 0.32000 2.47870 統一大龍騰中國基金(人民幣) 8.12000 8.00000 0.12000 1.50000 統一大龍騰中國基金(美元) 7.39000 7.27000 0.12000 1.65062 統一大龍騰中國基金(新台幣) 8.41000 8.32000 0.09000 1.08173 統一中小基金 21.35000 21.34000 0.01000 0.04686 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.83600 9.85640 -0.02040 -0.20697 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.11750 9.11650 0.00100 0.01097 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.85180 8.87880 -0.02700 -0.30410 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.79620 11.82070 -0.02450 -0.20726 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.87020 10.86890 0.00130 0.01196 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.53920 10.57140 -0.03220 -0.30460 統一台灣動力基金 14.34000 14.34000 0.00000 0.00000 統一全天候基金-A類型 98.25000 98.85000 -0.60000 -0.60698 統一全天候基金-I類型 98.35000 98.95000 -0.60000 -0.60637 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.60690 8.51910 0.08780 1.03063 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.26470 8.16250 0.10220 1.25207 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.24260 8.16060 0.08200 1.00483 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.97050 8.87900 0.09150 1.03052 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.62130 8.51470 0.10660 1.25195 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.59110 8.50550 0.08560 1.00641 統一全球債券組合基金 11.89330 11.90400 -0.01070 -0.08989 統一全球新科技基金(人民幣) 15.69000 15.25000 0.44000 2.88525 統一全球新科技基金(美元) 14.66000 14.24000 0.42000 2.94944 統一全球新科技基金(新台幣) 14.08000 13.76000 0.32000 2.32558 統一亞太基金 23.34000 22.85000 0.49000 2.14442 統一亞洲大金磚基金 11.50000 11.24000 0.26000 2.31317 統一奔騰基金 51.13000 51.30000 -0.17000 -0.33138 統一強棒貨幣市場基金 16.66980 16.66920 0.00060 0.00360 統一強漢基金(人民幣) 9.17000 8.90000 0.27000 3.03371 統一強漢基金(美元) 8.20000 7.95000 0.25000 3.14465 統一強漢基金(新台幣) 21.61000 21.09000 0.52000 2.46562 統一統信基金 25.22000 25.19000 0.03000 0.11909 統一黑馬基金 51.62000 51.78000 -0.16000 -0.30900 統一新亞洲科技能源基金 16.70000 16.46000 0.24000 1.45808 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.92330 7.92830 -0.00500 -0.06307 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.15170 10.15810 -0.00640 -0.06300 統一經建基金 41.28000 41.56000 -0.28000 -0.67372 統一龍馬基金 55.66000 55.77000 -0.11000 -0.19724 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 16.21000 16.34000 -0.13000 -0.79559 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 39.69000 39.60000 0.09000 0.22727 野村中國機會基金 12.00000 11.73000 0.27000 2.30179 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.72000 11.70000 0.02000 0.17094 野村台灣高股息基金 22.57000 22.65000 -0.08000 -0.35320 野村台灣運籌基金 30.57000 30.69000 -0.12000 -0.39101 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.43810 9.42640 0.01170 0.12412 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.34800 9.34880 -0.00080 -0.00856 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.43080 9.43810 -0.00730 -0.07735 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.75510 9.74300 0.01210 0.12419 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.59000 9.59080 -0.00080 -0.00834 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.53780 9.54400 -0.00620 -0.06496 野村平衡基金 17.05000 17.14000 -0.09000 -0.52509 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 8.74000 8.82000 -0.08000 -0.90703 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.22000 9.26000 -0.04000 -0.43197 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.69000 12.82000 -0.13000 -1.01404 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.56000 10.60000 -0.04000 -0.37736 野村全球生技醫療基金 17.23000 17.02000 0.21000 1.23384 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.00570 9.99390 0.01180 0.11807 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 9.94750 9.94300 0.00450 0.04526 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 9.94840 9.96340 -0.01500 -0.15055 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.00570 9.99380 0.01190 0.11907 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 9.94750 9.94300 0.00450 0.04526 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 9.94850 9.96350 -0.01500 -0.15055 野村全球品牌基金 25.82000 25.64000 0.18000 0.70203 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.84000 12.83000 0.01000 0.07794 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.89000 10.79000 0.10000 0.92678 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.40000 19.39000 0.01000 0.05157 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.16000 12.05000 0.11000 0.91286 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.02110 10.00230 0.01880 0.18796 野村全球短期收益基金-美元計價 10.43130 10.42930 0.00200 0.01918 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.33130 10.34230 -0.01100 -0.10636 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.28410 9.23550 0.04860 0.52623 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.04170 9.00920 0.03250 0.36074 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.65670 8.65720 -0.00050 -0.00578 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.08520 11.02730 0.05790 0.52506 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.56030 10.52220 0.03810 0.36209 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.17710 10.17700 0.00010 0.00098 野村成長基金 26.05000 26.25000 -0.20000 -0.76190 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.37220 8.24940 0.12280 1.48859 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.36980 8.26130 0.10850 1.31335 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.55880 8.49190 0.06690 0.78781 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 8.98180 8.85030 0.13150 1.48583 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 8.87030 8.75530 0.11500 1.31349 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.06940 8.99850 0.07090 0.78791 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 7.94000 7.81000 0.13000 1.66453 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.47000 11.28000 0.19000 1.68440 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.20930 9.19260 0.01670 0.18167 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.24660 9.24490 0.00170 0.01839 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.37450 9.40250 -0.02800 -0.29779 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 9.84200 9.82330 0.01870 0.19036 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.78250 9.78050 0.00200 0.02045 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.92280 9.95260 -0.02980 -0.29942 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.43990 8.46120 -0.02130 -0.25174 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.00750 8.99460 0.01290 0.14342 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.86590 8.86660 -0.00070 -0.00789 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.99910 13.03180 -0.03270 -0.25092 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.05760 12.04080 0.01680 0.13953 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.79260 9.79340 -0.00080 -0.00817 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 9.95980 9.96690 -0.00710 -0.07124 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.12010 10.09380 0.02630 0.26056 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.73150 9.71940 0.01210 0.12449 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.28950 9.29640 -0.00690 -0.07422 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.21420 11.22240 -0.00820 -0.07307 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.96420 9.94680 0.01740 0.17493 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 10.99550 10.91730 0.07820 0.71629 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.47140 10.41360 0.05780 0.55504 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.28870 10.27130 0.01740 0.16940 野村泰國基金 42.24000 42.13000 0.11000 0.26110 野村高科技基金 8.49000 8.55000 -0.06000 -0.70175 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.00900 9.99140 0.01760 0.17615 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.04280 9.95020 0.09260 0.93063 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.52200 10.39700 0.12500 1.20227 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.39850 9.33160 0.06690 0.71692 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.36640 9.35010 0.01630 0.17433 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.23860 9.15860 0.08000 0.87350 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.64120 11.53310 0.10810 0.93730 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.24510 13.08980 0.15530 1.18642 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.56560 10.49040 0.07520 0.71685 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.53640 10.51800 0.01840 0.17494 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.65490 10.56300 0.09190 0.87002 野村貨幣市場基金 16.27730 16.27670 0.00060 0.00369 野村新馬基金 15.21000 15.15000 0.06000 0.39604 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 9.95530 9.92940 0.02590 0.26084 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.80660 9.78660 0.02000 0.20436 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.86450 9.90420 -0.03970 -0.40084 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.76140 9.73700 0.02440 0.25059 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.74190 9.74210 -0.00020 -0.00205 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.75900 9.76720 -0.00820 -0.08395 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 9.84020 9.81550 0.02470 0.25164 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 9.80370 9.80390 -0.00020 -0.00204 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 9.78750 9.79580 -0.00830 -0.08473 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.79080 9.74980 0.04100 0.42052 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.73860 9.71880 0.01980 0.20373 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.72190 9.71090 0.01100 0.11327 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 9.79080 9.74980 0.04100 0.42052 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 9.73860 9.71880 0.01980 0.20373 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 9.72190 9.71090 0.01100 0.11327 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.04260 10.04870 -0.00610 -0.06070 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.84190 7.84890 -0.00700 -0.08918 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.71290 11.72330 -0.01040 -0.08871 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.60000 7.48000 0.12000 1.60428 野村精選貨幣市場基金 12.08390 12.08360 0.00030 0.00248 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.41000 11.33000 0.08000 0.70609 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.53000 10.49000 0.04000 0.38132 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.28000 10.30000 -0.02000 -0.19417 野村歐洲高股息基金季配型 7.66000 7.74000 -0.08000 -1.03359 野村歐洲高股息基金累積型 10.89000 11.00000 -0.11000 -1.00000 野村積極成長基金 10.98000 11.07000 -0.09000 -0.81301 野村優質基金-S類型新臺幣計價 7.85000 7.89000 -0.04000 -0.50697 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 28.60000 28.74000 -0.14000 -0.48713 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.29580 10.29700 -0.00120 -0.01165 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.53340 8.50730 0.02610 0.30680 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.86290 7.85150 0.01140 0.14520 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.79050 7.79190 -0.00140 -0.01797 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.70610 11.67140 0.03470 0.29731 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.51680 10.50150 0.01530 0.14569 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.45340 10.45510 -0.00170 -0.01626 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.18000 10.06000 0.12000 1.19284 野村環球基金-人民幣計價 15.50000 15.20000 0.30000 1.97368 野村環球基金-美元計價 12.06000 11.85000 0.21000 1.77215 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 16.93000 16.73000 0.20000 1.19546 野村鴻利基金 19.54000 19.62000 -0.08000 -0.40775 野村鴻揚貨幣市場基金 16.86490 16.86450 0.00040 0.00237 野村鴻運基金 16.47000 16.53000 -0.06000 -0.36298 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.65000 8.60000 0.05000 0.58140 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.07000 11.81000 0.26000 2.20152 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.48000 9.57000 -0.09000 -0.94044 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.10000 14.23000 -0.13000 -0.91356 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.10660 10.12290 -0.01630 -0.16102 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.25830 13.27990 -0.02160 -0.16265 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.01990 10.00600 0.01390 0.13892 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 9.88320 9.94350 -0.06030 -0.60643 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.60160 9.59950 0.00210 0.02188 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.60420 9.59130 0.01290 0.13450 凱基台商天下基金 11.97000 11.75000 0.22000 1.87234 凱基台灣精五門基金 17.95000 18.17000 -0.22000 -1.21079 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 39.07200 39.44200 -0.37000 -0.93809 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 39.30260 39.50660 -0.20400 -0.51637 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 40.19960 40.25020 -0.05060 -0.12571 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.21000 10.23000 -0.02000 -0.19550 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.63000 9.65000 -0.02000 -0.20725 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.44980 10.40980 0.04000 0.38425 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.66000 12.24000 0.42000 3.43137 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.34600 11.04560 0.30040 2.71963 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.22000 10.99000 0.23000 2.09281 凱基凱旋貨幣市場基金 11.55060 11.55020 0.00040 0.00346 凱基開創基金 23.84000 24.07000 -0.23000 -0.95555 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 21.64000 21.11000 0.53000 2.51066 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 20.90430 20.26470 0.63960 3.15623 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 16.38000 16.21000 0.17000 1.04874 凱基新興市場中小基金-美元計價B 15.59310 15.33470 0.25840 1.68507 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.19000 7.11000 0.08000 1.12518 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.87000 11.68000 0.19000 1.62671 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.46430 11.36860 0.09570 0.84179 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 11.01000 10.98000 0.03000 0.27322 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.71850 11.51260 0.20590 1.78848 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.05000 11.92000 0.13000 1.09060 凱基護城河基金-台幣計價A 12.89000 12.76000 0.13000 1.01881 凱基護城河基金-美元計價B 12.58730 12.38620 0.20110 1.62358 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 14.00000 14.29000 -0.29000 -2.02939 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 32.74000 31.52000 1.22000 3.87056 富邦NASDAQ-100基金 30.14000 29.56000 0.58000 1.96211 富邦上証180基金 26.18000 26.54000 -0.36000 -1.35644 富邦大中華成長基金-(美元) 0.17170 0.16680 0.00490 2.93765 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.31000 5.19000 0.12000 2.31214 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 8.08000 8.00000 0.08000 1.00000 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 32.73000 33.40000 -0.67000 -2.00599 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.95910 10.84610 0.11300 1.04185 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.10420 10.01490 0.08930 0.89167 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.70590 9.71660 -0.01070 -0.11012 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.51820 9.42010 0.09810 1.04139 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 8.70340 8.62650 0.07690 0.89144 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.36630 8.37540 -0.00910 -0.10865 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.17140 20.21560 -0.04420 -0.21864 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.39100 11.39000 0.00100 0.00878 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.38100 10.50520 -0.12420 -1.18227 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.91500 12.89990 0.01510 0.11706 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.89680 1.89730 -0.00050 -0.02635 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.30620 9.29530 0.01090 0.11726 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.41500 1.41540 -0.00040 -0.02826 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.78520 11.77750 0.00770 0.06538 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.71160 1.71450 -0.00290 -0.16915 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.11910 10.11250 0.00660 0.06527 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.48850 1.49100 -0.00250 -0.16767 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.95000 14.71000 0.24000 1.63154 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 21.73000 22.51000 -0.78000 -3.46513 富邦日本東証基金 21.61000 22.02000 -0.41000 -1.86194 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 43.52000 44.13000 -0.61000 -1.38228 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 43.96000 44.57000 -0.61000 -1.36863 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 48.07000 48.95000 -0.88000 -1.79775 富邦台灣心基金 19.28000 19.43000 -0.15000 -0.77200 富邦台灣釆吉50基金 45.35000 46.22000 -0.87000 -1.88230 富邦台灣科技指數基金 49.65000 50.70000 -1.05000 -2.07101 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 40.76430 41.19070 -0.42640 -1.03519 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.54810 41.85970 -0.31160 -0.74439 富邦全球不動產基金-(美元) 0.28060 0.28140 -0.00080 -0.28429 富邦全球不動產基金-(新台幣) 8.87000 8.95000 -0.08000 -0.89385 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.53140 2.52040 0.01100 0.43644 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33750 0.33820 -0.00070 -0.20698 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.46470 10.47650 -0.01180 -0.11263 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.18990 2.18040 0.00950 0.43570 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32250 0.32310 -0.00060 -0.18570 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 8.99510 9.00520 -0.01010 -0.11216 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 21.23000 20.82000 0.41000 1.96926 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 15.20000 15.56000 -0.36000 -2.31362 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 27.15000 26.23000 0.92000 3.50743 富邦吉祥貨幣市場基金 15.64970 15.64920 0.00050 0.00320 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 39.78900 39.87080 -0.08180 -0.20516 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 39.35450 39.71360 -0.35910 -0.90422 富邦長紅基金 54.77000 55.16000 -0.39000 -0.70703 富邦科技基金 20.19000 20.29000 -0.10000 -0.49285 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.66580 40.98920 -0.32340 -0.78899 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 38.56640 38.93440 -0.36800 -0.94518 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 38.94490 39.27350 -0.32860 -0.83670 富邦恒生國企ETF基金 19.19000 19.49000 -0.30000 -1.53925 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.92000 14.75000 0.17000 1.15254 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 24.45000 25.05000 -0.60000 -2.39521 富邦高成長基金 21.10000 21.29000 -0.19000 -0.89244 富邦基金A類型 11.80000 11.89000 -0.09000 -0.75694 富邦基金I類型 11.80000 11.89000 -0.09000 -0.75694 富邦深証100基金 8.02000 8.13000 -0.11000 -1.35301 富邦富時歐洲ETF基金 19.54000 19.68000 -0.14000 -0.71138 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.41270 0.41360 -0.00090 -0.21760 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.27430 12.25260 0.02170 0.17711 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.42390 9.40730 0.01660 0.17646 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30340 0.30410 -0.00070 -0.23019 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.74070 8.72520 0.01550 0.17765 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 8.92440 8.87670 0.04770 0.53736 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.44560 9.45440 -0.00880 -0.09308 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 8.71380 8.66720 0.04660 0.53766 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.21600 9.22460 -0.00860 -0.09323 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.88000 19.04000 -0.16000 -0.84034 富邦精準基金 39.99000 40.35000 -0.36000 -0.89219 富邦精銳中小基金 9.58000 9.56000 0.02000 0.20921 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 15.68000 15.66000 0.02000 0.12771 富邦臺灣公司治理100基金 20.72000 21.09000 -0.37000 -1.75439 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 8.13000 8.05000 0.08000 0.99379 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 12.93000 13.19000 -0.26000 -1.97119 富邦標普美國特別股ETF基金 19.44000 19.59000 -0.15000 -0.76570 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 9.94460 9.81370 0.13090 1.33385 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 9.69610 9.63910 0.05700 0.59134 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.86570 9.88420 -0.01850 -0.18717 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.63370 9.50690 0.12680 1.33377 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.35150 9.29660 0.05490 0.59054 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.49790 9.51580 -0.01790 -0.18811 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 28.71000 29.04000 -0.33000 -1.13636 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.76270 9.83770 -0.07500 -0.76237 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.71060 9.73820 -0.02760 -0.28342 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.74700 9.71520 0.03180 0.32732 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.76260 9.83750 -0.07490 -0.76137 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 9.71060 9.73810 -0.02750 -0.28240 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 9.74710 9.71530 0.03180 0.32732 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.57780 8.64640 -0.06860 -0.79339 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.11820 9.14620 -0.02800 -0.30614 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.87400 8.84830 0.02570 0.29045 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.67990 9.75760 -0.07770 -0.79630 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.69550 9.72530 -0.02980 -0.30642 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.44170 9.41530 0.02640 0.28039 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.52520 9.50030 0.02490 0.26210 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.21130 8.29060 -0.07930 -0.95650 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.25460 9.29990 -0.04530 -0.48710 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.77410 8.76590 0.00820 0.09354 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.33480 10.43450 -0.09970 -0.95548 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.11780 10.16730 -0.04950 -0.48685 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.67170 9.66270 0.00900 0.09314 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 8.90700 8.89650 0.01050 0.11802 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.51350 9.50560 0.00790 0.08311 富達卓越領航全球組合基金 14.68000 14.78000 -0.10000 -0.67659 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.43790 8.51460 -0.07670 -0.90081 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.14100 9.17950 -0.03850 -0.41941 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.86150 8.84450 0.01700 0.19221 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.69530 9.78270 -0.08740 -0.89341 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.67270 9.71350 -0.04080 -0.42003 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.41520 9.39660 0.01860 0.19794 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 8.96140 8.94560 0.01580 0.17662 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.49570 9.47980 0.01590 0.16773 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.79000 8.51000 0.28000 3.29025 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.37000 9.12000 0.25000 2.74123 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.25000 8.09000 0.16000 1.97775 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.28000 7.10000 0.18000 2.53521 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.29000 8.13000 0.16000 1.96802 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.12000 8.02000 0.10000 1.24688 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.74640 9.72860 0.01780 0.18297 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.21100 9.20760 0.00340 0.03693 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.82140 8.84040 -0.01900 -0.21492 富蘭克林華美中華基金 10.96000 10.84000 0.12000 1.10701 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 17.87000 17.93000 -0.06000 -0.33463 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 18.41000 18.52000 -0.11000 -0.59395 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.59000 10.55000 0.04000 0.37915 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.31000 10.33000 -0.02000 -0.19361 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.79040 7.81730 -0.02690 -0.34411 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.86740 8.87090 -0.00350 -0.03945 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.60790 9.61160 -0.00370 -0.03850 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.16940 9.20110 -0.03170 -0.34452 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.07560 11.07420 0.00140 0.01264 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.66390 8.66270 0.00120 0.01385 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.03750 9.03630 0.00120 0.01328 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.28930 13.31610 -0.02680 -0.20126 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.21020 10.23090 -0.02070 -0.20233 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.13140 10.11700 0.01440 0.14233 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.60900 7.59820 0.01080 0.14214 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.04580 9.03300 0.01280 0.14170 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.72880 10.74970 -0.02090 -0.19442 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.52400 7.53870 -0.01470 -0.19499 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.96340 8.98090 -0.01750 -0.19486 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.42910 10.40930 0.01980 0.19021 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.65670 7.64220 0.01450 0.18974 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.07960 8.09110 -0.01150 -0.14213 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.05870 9.04310 0.01560 0.17251 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.88430 9.86730 0.01700 0.17229 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.50900 12.52680 -0.01780 -0.14210 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.14000 8.13000 0.01000 0.12300 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.39000 8.42000 -0.03000 -0.35629 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 9.06000 8.96000 0.10000 1.11607 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.54000 10.43000 0.11000 1.05465 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.87000 8.90000 -0.03000 -0.33708 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.67000 11.70000 -0.03000 -0.25641 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.95000 8.90000 0.05000 0.56180 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.21000 10.15000 0.06000 0.59113 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.44000 8.45000 -0.01000 -0.11834 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.62000 9.63000 -0.01000 -0.10384 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.22000 9.12000 0.10000 1.09649 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.18000 9.08000 0.10000 1.10132 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 9.95000 9.84000 0.11000 1.11789 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 8.95000 8.88000 0.07000 0.78829 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.68000 9.60000 0.08000 0.83333 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.61710 12.60600 0.01110 0.08805 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.57000 9.58000 -0.01000 -0.10438 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.57000 9.58000 -0.01000 -0.10438 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 9.93000 9.96000 -0.03000 -0.30120 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 9.93000 9.96000 -0.03000 -0.30120 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.66000 9.65000 0.01000 0.10363 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.53000 9.52000 0.01000 0.10504 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.53000 9.52000 0.01000 0.10504 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.17000 10.22000 -0.05000 -0.48924 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.03000 10.08000 -0.05000 -0.49603 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.03000 10.08000 -0.05000 -0.49603 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.56000 9.49000 0.07000 0.73762 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.44000 9.32000 0.12000 1.28755 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.68000 9.62000 0.06000 0.62370 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.17000 9.04000 0.13000 1.43805 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.41000 9.33000 0.08000 0.85745 富蘭克林華美第一富基金 34.21000 34.43000 -0.22000 -0.63898 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.31050 10.31000 0.00050 0.00485 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.01000 8.96000 0.05000 0.55804 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.44000 9.40000 0.04000 0.42553 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.24000 9.25000 -0.01000 -0.10811 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.68000 9.70000 -0.02000 -0.20619 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.20000 13.91000 0.29000 2.08483 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.13000 12.94000 0.19000 1.46832 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.26000 15.14000 0.12000 0.79260 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.78700 7.83880 -0.05180 -0.66082 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.86200 9.80240 0.05960 0.60801 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.36960 9.36030 0.00930 0.09936 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.84540 10.83470 0.01070 0.09876 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.71120 6.72490 -0.01370 -0.20372 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.83240 8.82210 0.01030 0.11675 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 9.98730 9.97570 0.01160 0.11628 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.38270 10.40400 -0.02130 -0.20473 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華1至5年期高收益債券基金 20.15000 20.30000 -0.15000 -0.73892 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194 復華人民幣貨幣市場基金 11.66950 11.66650 0.00300 0.02571 復華人生目標基金 34.84100 34.82320 0.01780 0.05112 復華大中華中小策略基金 7.87000 7.72000 0.15000 1.94301 復華中小精選基金 59.06000 59.07000 -0.01000 -0.01693 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 49.74840 49.99280 -0.24440 -0.48887 復華中國新經濟A股基金-人民幣 8.31000 8.06000 0.25000 3.10174 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.38000 7.24000 0.14000 1.93370 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 10.81000 10.61000 0.20000 1.88501 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.87000 9.71000 0.16000 1.64779 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.41000 9.33000 0.08000 0.85745 復華六年到期新興市場債券基金 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 復華台灣智能基金 11.69000 11.68000 0.01000 0.08562 復華全方位基金 26.62000 26.73000 -0.11000 -0.41152 復華全球大趨勢基金-美元 12.73000 12.42000 0.31000 2.49597 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.03000 19.67000 0.36000 1.83020 復華全球平衡基金-美元 9.04000 8.89000 0.15000 1.68729 復華全球平衡基金-新臺幣 19.27000 19.08000 0.19000 0.99581 復華全球物聯網科技基金-美元 15.15000 14.60000 0.55000 3.76712 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 14.60000 14.16000 0.44000 3.10734 復華全球原物料基金 9.21000 9.15000 0.06000 0.65574 復華全球消費基金-新臺幣 12.49000 12.33000 0.16000 1.29765 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.44030 11.45950 -0.01920 -0.16755 復華全球債券基金 13.18940 13.21360 -0.02420 -0.18314 復華全球債券組合基金 14.57000 14.59000 -0.02000 -0.13708 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.66000 13.66000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.53000 9.54000 -0.01000 -0.10482 復華全球戰略配置強基金-美元 9.38000 9.31000 0.07000 0.75188 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.58000 10.55000 0.03000 0.28436 復華有利貨幣市場基金 13.44430 13.44390 0.00040 0.00298 復華亞太平衡基金 11.14000 11.00000 0.14000 1.27273 復華亞太成長基金 13.19000 12.84000 0.35000 2.72586 復華亞太神龍科技基金-美元 8.77000 8.54000 0.23000 2.69321 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.30000 9.11000 0.19000 2.08562 復華東協世紀基金 11.66000 11.54000 0.12000 1.03986 復華南非幣長期收益基金A 12.76000 12.75000 0.01000 0.07843 復華南非幣長期收益基金B 7.79000 7.78000 0.01000 0.12853 復華南非幣短期收益基金A 13.62000 13.61000 0.01000 0.07348 復華南非幣短期收益基金B 8.91000 8.91000 0.00000 0.00000 復華美國新星基金-美元 12.10000 11.71000 0.39000 3.33049 復華美國新星基金-新臺幣 12.25000 11.93000 0.32000 2.68231 復華恒生基金 19.24000 19.50000 -0.26000 -1.33333 復華恒生單日反向一倍基金 9.55000 9.42000 0.13000 1.38004 復華恒生單日正向二倍基金 25.69000 26.40000 -0.71000 -2.68939 復華神盾基金 22.61170 22.61190 -0.00020 -0.00088 復華高成長基金 58.75000 59.19000 -0.44000 -0.74337 復華高益策略組合基金 13.02000 13.04000 -0.02000 -0.15337 復華貨幣市場基金 14.40560 14.40510 0.00050 0.00347 復華富時不動產證券化基金 17.88000 18.09000 -0.21000 -1.16086 復華富時台灣高股息低波動基金 50.07000 50.89000 -0.82000 -1.61132 復華復華基金 18.29000 18.43000 -0.14000 -0.75963 復華華人世紀基金 15.09000 14.85000 0.24000 1.61616 復華傳家二號基金 28.01480 28.08290 -0.06810 -0.24250 復華傳家基金 19.95550 19.84360 0.11190 0.56391 復華奧林匹克全球組合基金 14.50000 14.54000 -0.04000 -0.27510 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.22000 11.16000 0.06000 0.53763 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 13.75000 13.73000 0.02000 0.14567 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.40000 9.38000 0.02000 0.21322 復華新興人民幣短期收益基金 10.33000 10.36000 -0.03000 -0.28958 復華新興人民幣債券基金A 11.73000 11.73000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 8.91000 8.91000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 18.88000 19.04000 -0.16000 -0.84034 復華新興市場高收益債券基金A 9.27000 9.27000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金B 5.39000 5.39000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.02000 12.01000 0.01000 0.08326 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.08000 12.07000 0.01000 0.08285 復華新興市場短期收益基金 10.80000 10.82000 -0.02000 -0.18484 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.65000 8.60000 0.05000 0.58140 復華滬深300 A股基金 19.14000 19.43000 -0.29000 -1.49254 復華數位經濟基金 43.52000 43.55000 -0.03000 -0.06889 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.77130 9.76350 0.00780 0.07989 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.59350 9.59440 -0.00090 -0.00938 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.92610 9.91800 0.00810 0.08167 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.71100 9.71200 -0.00100 -0.01030 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.57760 9.57080 0.00680 0.07105 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.10370 10.16020 -0.05650 -0.55609 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.62440 9.61800 0.00640 0.06654 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.15430 10.21160 -0.05730 -0.56113 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.62350 9.61710 0.00640 0.06655 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.15620 10.21340 -0.05720 -0.56005 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 9.96910 9.87220 0.09690 0.98154 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 9.96870 9.96280 0.00590 0.05922 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.00260 10.05970 -0.05710 -0.56761 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 9.91120 9.81070 0.10050 1.02439 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.91270 10.79990 0.11280 1.04445 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 9.89490 9.88870 0.00620 0.06270 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 9.91130 9.81090 0.10040 1.02335 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.91070 10.79790 0.11280 1.04465 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 9.89530 9.88880 0.00650 0.06573 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 9.96280 10.01930 -0.05650 -0.56391 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.18670 9.17640 0.01030 0.11224 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.21570 8.25000 -0.03430 -0.41576 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.20690 8.29310 -0.08620 -1.03942 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.53710 11.51530 0.02180 0.18931 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.33500 10.37810 -0.04310 -0.41530 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.44290 10.55260 -0.10970 -1.03955 景順主流基金 14.62000 14.59000 0.03000 0.20562 景順台灣科技基金 25.28000 25.27000 0.01000 0.03957 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.65000 9.55000 0.10000 1.04712 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.34000 9.32000 0.02000 0.21459 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.90000 8.88000 0.02000 0.22523 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.76000 10.73000 0.03000 0.27959 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.27000 10.25000 0.02000 0.19512 景順全球科技基金 21.69000 21.18000 0.51000 2.40793 景順全球康健基金 19.13000 19.03000 0.10000 0.52549 景順貨幣市場基金 15.94510 15.94470 0.00040 0.00251 景順潛力基金 26.74000 26.72000 0.02000 0.07485 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 13.79000 13.40000 0.39000 2.91045 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 12.92000 12.63000 0.29000 2.29612 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.68000 10.53000 0.15000 1.42450 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.87000 10.80000 0.07000 0.64815 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.94000 10.79000 0.15000 1.39018 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.14000 11.07000 0.07000 0.63234 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.30000 9.37000 -0.07000 -0.74707 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.48000 9.61000 -0.13000 -1.35276 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.55000 9.63000 -0.08000 -0.83074 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 9.77000 9.91000 -0.14000 -1.41271 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.64440 8.61630 0.02810 0.32613 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.90140 7.94730 -0.04590 -0.57755 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.10570 11.07000 0.03570 0.32249 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.13110 10.19000 -0.05890 -0.57802 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.09000 6.94000 0.15000 2.16138 華南永昌中國A股基金(美元) 6.76000 6.62000 0.14000 2.11480 華南永昌中國A股基金(新台幣) 9.93000 9.79000 0.14000 1.43003 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.33240 9.32780 0.00460 0.04931 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.54310 9.59900 -0.05590 -0.58235 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.69030 9.68590 0.00440 0.04543 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.91190 9.97000 -0.05810 -0.58275 華南永昌永昌基金 16.58000 16.64000 -0.06000 -0.36058 華南永昌全球亨利組合基金 14.26110 14.26930 -0.00820 -0.05747 華南永昌全球神農水資源基金 9.89000 9.91000 -0.02000 -0.20182 華南永昌全球新零售基金(美元) 8.99000 8.80000 0.19000 2.15909 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 9.28000 9.14000 0.14000 1.53173 華南永昌全球精品基金 14.99000 14.96000 0.03000 0.20053 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.66000 10.41000 0.25000 2.40154 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.66000 10.48000 0.18000 1.71756 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 12.90000 12.60000 0.30000 2.38095 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 12.82000 12.60000 0.22000 1.74603 華南永昌物聯網精選基金 9.49000 9.49000 0.00000 0.00000 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.21570 16.21500 0.00070 0.00432 華南永昌龍盈平衡基金 21.85430 21.88350 -0.02920 -0.13343 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.94460 11.94410 0.00050 0.00419 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.22160 10.22510 -0.00350 -0.03423 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.06750 10.21040 -0.14290 -1.39955 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.77490 9.77770 -0.00280 -0.02864 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.59600 9.73220 -0.13620 -1.39948 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.02360 10.02910 -0.00550 -0.05484 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.81720 9.95860 -0.14140 -1.41988 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.68020 9.68550 -0.00530 -0.05472 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.47130 9.60770 -0.13640 -1.41969 華頓中小型基金 22.06000 22.09000 -0.03000 -0.13581 華頓中國多重機會平衡基金 11.29790 11.22980 0.06810 0.60642 華頓台灣基金 22.67000 22.84000 -0.17000 -0.74431 華頓平安貨幣市場基金 11.52680 11.52640 0.00040 0.00347 華頓全球時尚精品基金 16.79000 16.53000 0.26000 1.57290 華頓全球高收益債券基金A 13.42900 13.44730 -0.01830 -0.13609 華頓全球高收益債券基金B 8.23230 8.24350 -0.01120 -0.13586 華頓全球黑鑽油源基金 5.67000 5.64000 0.03000 0.53191 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.44930 2.39710 0.05220 2.17763 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 10.94320 10.82580 0.11740 1.08445 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.35400 0.34800 0.00600 1.72414 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.12750 11.05900 0.06850 0.61941 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.08760 10.00400 0.08360 0.83567 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 9.88370 9.92920 -0.04550 -0.45824 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 8.87900 8.91990 -0.04090 -0.45853 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.06380 10.04670 0.01710 0.17021 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.06700 9.04050 0.02650 0.29313 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 9.50000 9.23000 0.27000 2.92524 匯豐中國科技精選基金(台幣) 8.17000 8.03000 0.14000 1.74346 匯豐中國科技精選基金(美元) 8.75000 8.54000 0.21000 2.45902 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.50340 2.50360 -0.00020 -0.00799 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.04690 2.03300 0.01390 0.68372 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.64930 11.70380 -0.05450 -0.46566 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.37820 9.42210 -0.04390 -0.46593 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.36120 0.36290 -0.00170 -0.46845 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29570 0.29590 -0.00020 -0.06759 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.13000 3.04000 0.09000 2.96053 匯豐中國動力基金(台幣) 14.00000 13.71000 0.29000 2.11524 匯豐中國動力基金(美元) 0.45000 0.44000 0.01000 2.27273 匯豐台灣精典基金 22.26000 22.56000 -0.30000 -1.32979 匯豐全球趨勢組合基金 12.09000 11.97000 0.12000 1.00251 匯豐全球關鍵資源基金 8.07000 8.11000 -0.04000 -0.49322 匯豐安富基金 24.34000 24.55000 -0.21000 -0.85540 匯豐成功基金 39.77000 40.45000 -0.68000 -1.68109 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.78000 10.73000 0.05000 0.46598 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.97000 10.92000 0.05000 0.45788 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.57000 10.52000 0.05000 0.47529 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.50000 10.44000 0.06000 0.57471 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.57430 2.55790 0.01640 0.64115 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.32640 2.30920 0.01720 0.74485 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.43160 11.43870 -0.00710 -0.06207 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.74790 7.75480 -0.00690 -0.08898 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37280 0.37210 0.00070 0.18812 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.32880 0.32790 0.00090 0.27447 匯豐金磚動力基金 13.35000 13.05000 0.30000 2.29885 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.98480 14.98460 0.00020 0.00133 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.79000 4.78000 0.01000 0.20921 匯豐新鑽動力基金 10.33000 10.13000 0.20000 1.97433 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.32720 5.35530 -0.02810 -0.52471 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.97250 9.00070 -0.02820 -0.31331 匯豐龍鳳基金-A類型 47.87000 48.50000 -0.63000 -1.29897 匯豐龍鳳基金-I類型 47.87000 48.50000 -0.63000 -1.29897 匯豐龍騰電子基金 31.70000 32.01000 -0.31000 -0.96845 匯豐雙高收益債券組合基金 12.13080 12.12270 0.00810 0.06682 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 16.92000 17.06000 -0.14000 -0.82063 新光中國成長基金(人民幣) 8.62000 8.47000 0.15000 1.77096 新光中國成長基金(美元) 8.60000 8.43000 0.17000 2.01661 新光中國成長基金(新臺幣) 8.58000 8.48000 0.10000 1.17925 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.47500 10.44550 0.02950 0.28242 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.62860 9.61410 0.01450 0.15082 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 9.93950 10.00560 -0.06610 -0.66063 新光台灣富貴基金 20.87000 21.02000 -0.15000 -0.71361 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.79000 9.83000 -0.04000 -0.40692 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.81000 8.85000 -0.04000 -0.45198 新光全球生技醫療基金(美元) 11.53000 11.37000 0.16000 1.40721 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.25000 11.18000 0.07000 0.62612 新光全球債券基金(A累積)美元 9.97170 9.98010 -0.00840 -0.08417 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.75640 9.84470 -0.08830 -0.89693 新光全球債券基金(B配息)美元 9.57180 9.57710 -0.00530 -0.05534 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.35210 9.43670 -0.08460 -0.89650 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.23000 9.32000 -0.09000 -0.96567 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.59000 10.67000 -0.08000 -0.74977 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.89000 9.77000 0.12000 1.22825 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.90000 9.86000 0.04000 0.40568 新光吉星貨幣市場基金 15.45270 15.45220 0.00050 0.00324 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.75000 9.62000 0.13000 1.35135 新光多重資產基金(A累積)美元 8.85000 8.72000 0.13000 1.49083 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.28000 9.23000 0.05000 0.54171 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.18000 9.11000 0.07000 0.76839 新光亞洲精選基金-美金 21.17000 20.88000 0.29000 1.38889 新光亞洲精選基金-新台幣 21.48000 21.35000 0.13000 0.60890 新光兩岸優勢基金 10.04000 9.88000 0.16000 1.61943 新光店頭基金 21.42000 21.43000 -0.01000 -0.04666 新光南非幣保本基金 12.01000 12.00000 0.01000 0.08333 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.75000 9.83000 -0.08000 -0.81384 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.52000 9.53000 -0.01000 -0.10493 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.00000 9.08000 -0.08000 -0.88106 新光特選內需收益ETF基金 19.80000 19.98000 -0.18000 -0.90090 新光創新科技基金 13.53000 13.65000 -0.12000 -0.87912 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.80440 9.81430 -0.00990 -0.10087 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.04590 10.07170 -0.02580 -0.25616 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.67500 9.69750 -0.02250 -0.23202 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.21590 9.22350 -0.00760 -0.08240 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.44940 9.47370 -0.02430 -0.25650 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.09680 9.11800 -0.02120 -0.23251 新光澳幣八年期保本基金 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814 新光澳幣保本基金 11.96000 11.95000 0.01000 0.08368 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.08980 10.06870 0.02110 0.20956 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.60830 9.58830 0.02000 0.20859 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.58190 9.59050 -0.00860 -0.08967 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.97990 9.98890 -0.00900 -0.09010 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.92420 9.90960 0.01460 0.14733 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.52520 9.51120 0.01400 0.14719 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.52420 9.51100 0.01320 0.13879 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.92070 9.90630 0.01440 0.14536 瑞銀全球創新趨勢基金 6.93000 6.90000 0.03000 0.43478 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.56000 8.66000 -0.10000 -1.15473 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.82110 9.82550 -0.00440 -0.04478 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.27320 9.27670 -0.00350 -0.03773 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.71350 9.71700 -0.00350 -0.03602 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.24270 9.24600 -0.00330 -0.03569 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.33450 9.34010 -0.00560 -0.05996 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.86280 9.86900 -0.00620 -0.06282 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.80770 13.86120 -0.05350 -0.38597 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.39540 8.42790 -0.03250 -0.38562 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以上金融債ETF基金 37.08340 37.45470 -0.37130 -0.99133 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 37.90260 38.29750 -0.39490 -1.03114 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 39.31280 39.71100 -0.39820 -1.00274 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.23880 11.23820 0.00060 0.00534 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.98160 10.00650 -0.02490 -0.24884 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 11.27320 11.02290 0.25030 2.27073 群益大中華雙力優勢基金-美元 8.39180 8.17520 0.21660 2.64948 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.70000 8.53000 0.17000 1.99297 群益大印度基金-人民幣 12.14780 11.83440 0.31340 2.64821 群益大印度基金-美元 11.37830 11.04400 0.33430 3.02698 群益大印度基金-新臺幣 10.81000 10.56000 0.25000 2.36742 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.93860 11.89330 0.04530 0.38089 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.46620 11.38070 0.08550 0.75127 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.79000 10.78000 0.01000 0.09276 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.96180 10.92020 0.04160 0.38095 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.60730 9.53570 0.07160 0.75086 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.07000 9.05000 0.02000 0.22099 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.58060 9.54430 0.03630 0.38033 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.43030 8.36740 0.06290 0.75173 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 8.93000 8.92000 0.01000 0.11211 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.15480 9.12010 0.03470 0.38048 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.32540 8.26330 0.06210 0.75152 群益中小型股基金 36.99000 37.05000 -0.06000 -0.16194 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.49500 9.45330 0.04170 0.44112 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 8.77930 8.70850 0.07080 0.81300 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.25260 8.23780 0.01480 0.17966 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.30920 8.27270 0.03650 0.44121 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 7.68230 7.62040 0.06190 0.81229 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.22230 7.20930 0.01300 0.18032 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.99660 11.01350 -0.01690 -0.15345 群益中國高收益債券基金-美元 10.62250 10.62720 -0.00470 -0.04423 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.82240 9.85650 -0.03410 -0.34596 群益中國新機會基金N-人民幣 7.60090 7.46220 0.13870 1.85870 群益中國新機會基金N-美元 6.95100 6.79910 0.15190 2.23412 群益中國新機會基金N-新臺幣 7.44000 7.33000 0.11000 1.50068 群益中國新機會基金-人民幣 6.74090 6.61780 0.12310 1.86013 群益中國新機會基金-美元 7.43230 7.26980 0.16250 2.23527 群益中國新機會基金-新臺幣 7.11000 6.99000 0.12000 1.71674 群益平衡王基金 18.16410 18.18700 -0.02290 -0.12591 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.94000 8.00000 -0.06000 -0.75000 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.73000 5.78000 -0.05000 -0.86505 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.47970 10.54260 -0.06290 -0.59663 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 9.96230 9.98520 -0.02290 -0.22934 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.47000 9.55000 -0.08000 -0.83770 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.31960 9.37550 -0.05590 -0.59623 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 8.85910 8.87950 -0.02040 -0.22974 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.42000 8.49000 -0.07000 -0.82450 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.82810 9.81950 0.00860 0.08758 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.61830 9.61180 0.00650 0.06763 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.61000 9.64000 -0.03000 -0.31120 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.09930 9.09130 0.00800 0.08800 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.02040 9.01430 0.00610 0.06767 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.01000 9.04000 -0.03000 -0.33186 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 9.88500 9.87640 0.00860 0.08708 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 9.92000 9.91330 0.00670 0.06759 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.06000 10.09000 -0.03000 -0.29732 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.25950 9.25140 0.00810 0.08755 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.65130 9.64480 0.00650 0.06739 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 9.89000 9.92000 -0.03000 -0.30242 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.18020 10.22650 -0.04630 -0.45275 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.30890 7.34210 -0.03320 -0.45219 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.17680 10.14600 0.03080 0.30357 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.05180 10.02940 0.02240 0.22334 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.20520 10.21200 -0.00680 -0.06659 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.94120 9.91110 0.03010 0.30370 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.85210 9.83010 0.02200 0.22380 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.00250 10.00920 -0.00670 -0.06694 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.17690 10.14610 0.03080 0.30356 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.05180 10.02930 0.02250 0.22434 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.20530 10.21220 -0.00690 -0.06757 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.94120 9.91110 0.03010 0.30370 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.85200 9.83000 0.02200 0.22380 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.00250 10.00920 -0.00670 -0.06694 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.59850 9.43470 0.16380 1.73614 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.19000 11.07000 0.12000 1.08401 群益全球關鍵生技基金-美元 15.70570 15.43760 0.26810 1.73667 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.52000 15.36000 0.16000 1.04167 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.30000 10.25000 0.05000 0.48780 群益印度中小基金N-美元 8.17840 7.94050 0.23790 2.99603 群益印度中小基金N-新臺幣 7.74000 7.57000 0.17000 2.24571 群益印度中小基金-人民幣 13.24300 12.90520 0.33780 2.61755 群益印度中小基金-美元 11.69740 11.35710 0.34030 2.99636 群益印度中小基金-新臺幣 13.55000 13.24000 0.31000 2.34139 群益多利策略組合基金 11.41000 11.43000 -0.02000 -0.17498 群益多重收益組合基金 13.51000 13.54000 -0.03000 -0.22157 群益多重資產組合基金 14.94000 14.96000 -0.02000 -0.13369 群益安家基金 22.84260 23.07430 -0.23170 -1.00415 群益安穩貨幣市場基金 16.09480 16.09420 0.00060 0.00373 群益那斯達克生技基金 22.77000 22.64000 0.13000 0.57420 群益亞太中小基金 10.44000 10.24000 0.20000 1.95313 群益亞太新趨勢平衡基金 15.18000 15.05000 0.13000 0.86379 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.65770 9.68870 -0.03100 -0.31996 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.36620 7.38990 -0.02370 -0.32071 群益店頭市場基金 84.77000 84.52000 0.25000 0.29579 群益東方盛世基金 8.49000 8.46000 0.03000 0.35461 群益東協成長基金-人民幣 12.49330 12.35800 0.13530 1.09484 群益東協成長基金-美元 10.92140 10.76340 0.15800 1.46794 群益東協成長基金-新臺幣 10.82000 10.73000 0.09000 0.83877 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 10.99110 10.86810 0.12300 1.13175 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.40930 10.29320 0.11610 1.12793 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.89520 9.81470 0.08050 0.82020 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.50860 9.40220 0.10640 1.13165 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.00830 8.90790 0.10040 1.12709 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.56140 8.49170 0.06970 0.82080 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.30520 9.20110 0.10410 1.13139 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.16860 9.06630 0.10230 1.12835 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.56430 9.48650 0.07780 0.82011 群益長安基金 24.99000 24.96000 0.03000 0.12019 群益美國新創亮點基金N-美元 9.87030 9.65250 0.21780 2.25641 群益美國新創亮點基金-美元 14.93120 14.60170 0.32950 2.25659 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.45000 14.22000 0.23000 1.61744 群益真善美基金 15.71190 15.70620 0.00570 0.03629 群益馬拉松基金 110.12000 110.95000 -0.83000 -0.74808 群益馬拉松基金I類型 110.21000 111.04000 -0.83000 -0.74748 群益深証中小板基金 10.36000 10.47000 -0.11000 -1.05062 群益創新科技基金 28.46000 28.74000 -0.28000 -0.97425 群益華夏盛世基金N-人民幣 8.71560 8.59860 0.11700 1.36069 群益華夏盛世基金N-美元 7.98860 7.85230 0.13630 1.73580 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.34000 8.25000 0.09000 1.09091 群益華夏盛世基金-人民幣 9.49120 9.36380 0.12740 1.36056 群益華夏盛世基金-美元 8.80850 8.65830 0.15020 1.73475 群益華夏盛世基金-新臺幣 14.55000 14.40000 0.15000 1.04167 群益奧斯卡基金 24.03000 24.31000 -0.28000 -1.15179 群益新興金鑽基金-美元 10.78430 10.53190 0.25240 2.39653 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.25000 8.11000 0.14000 1.72626 群益葛萊美基金 20.28000 20.52000 -0.24000 -1.16959 群益道瓊美國地產ETF基金 19.01000 19.21000 -0.20000 -1.04112 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.87000 8.78000 0.09000 1.02506 群益臺灣加權單日正向2倍基金 11.38000 11.61000 -0.23000 -1.98105 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.72050 11.70320 0.01730 0.14782 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.03660 11.00390 0.03270 0.29717 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.17000 10.18000 -0.01000 -0.09823 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.99980 10.97160 0.02820 0.25703 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.41640 8.40400 0.01240 0.14755 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.82020 8.79410 0.02610 0.29679 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.13000 8.14000 -0.01000 -0.12285 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.45400 8.43240 0.02160 0.25615 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 9.89870 9.86950 0.02920 0.29586 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.75600 9.72720 0.02880 0.29608 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.82000 8.91000 -0.09000 -1.01010 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.33000 9.43000 -0.10000 -1.06045 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.97000 9.94000 0.03000 0.30181 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.91000 9.88000 0.03000 0.30364 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 10.08000 10.05000 0.03000 0.29851 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 25.26000 25.31000 -0.05000 -0.19755 德信中國精選成長基金 10.07000 10.03000 0.04000 0.39880 德信台灣主流中小基金 15.60000 15.51000 0.09000 0.58027 德信新興股票組合基金 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785 德信萬保貨幣市場基金 11.94010 11.93970 0.00040 0.00335 德信萬瑞基金 10.74840 10.77160 -0.02320 -0.21538 德信數位時代基金 24.78000 24.79000 -0.01000 -0.04034 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.02210 10.00890 0.01320 0.13188 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 9.99550 9.98580 0.00970 0.09714 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.66880 11.66830 0.00050 0.00429 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 12.99000 13.01000 -0.02000 -0.15373 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.56000 18.61000 -0.05000 -0.26867 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.50830 10.42200 0.08630 0.82806 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 15.17280 15.05110 0.12170 0.80858 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.15010 8.19470 -0.04460 -0.54425 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.96600 10.95680 0.00920 0.08397 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.38790 11.37850 0.00940 0.08261 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.19790 13.27000 -0.07210 -0.54333 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 16.81000 16.86000 -0.05000 -0.29656 摩根中小基金 18.93000 18.87000 0.06000 0.31797 摩根中國A股基金 12.03000 11.86000 0.17000 1.43339 摩根中國A股基金(美元) 9.43000 9.24000 0.19000 2.05628 摩根中國亮點基金 11.48000 11.18000 0.30000 2.68336 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 10.67090 10.60390 0.06700 0.63184 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 11.84970 11.70420 0.14550 1.24314 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.03410 8.94060 0.09350 1.04579 摩根中國雙息平衡基金-累積型 12.05860 11.98280 0.07580 0.63257 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 13.88840 13.71790 0.17050 1.24290 摩根台灣金磚基金-累積型 17.17000 17.25000 -0.08000 -0.46377 摩根台灣金磚基金-機構法人型 17.17000 17.25000 -0.08000 -0.46377 摩根台灣增長基金 45.62000 46.12000 -0.50000 -1.08413 摩根平衡基金 26.69000 26.94000 -0.25000 -0.92799 摩根全球α基金 18.85000 18.75000 0.10000 0.53333 摩根全球平衡基金 14.60510 14.55310 0.05200 0.35731 摩根全球發現基金 12.10000 12.17000 -0.07000 -0.57518 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.44320 9.45990 -0.01670 -0.17653 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.44030 10.43890 0.00140 0.01341 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.83490 9.84220 -0.00730 -0.07417 摩根多元入息成長基金-累積型 11.17350 11.19320 -0.01970 -0.17600 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 9.82550 9.83270 -0.00720 -0.07323 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.13820 10.10150 0.03670 0.36331 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.09880 13.05140 0.04740 0.36318 摩根亞洲基金 51.52000 50.18000 1.34000 2.67039 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.33030 8.35910 -0.02880 -0.34453 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.70990 9.71620 -0.00630 -0.06484 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.58860 8.59980 -0.01120 -0.13024 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.18830 12.23060 -0.04230 -0.34585 摩根東方內需機會基金 16.33000 15.91000 0.42000 2.63985 摩根東方科技基金 30.94000 30.02000 0.92000 3.06462 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.26000 9.21000 0.05000 0.54289 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.54000 9.42000 0.12000 1.27389 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.00000 8.89000 0.11000 1.23735 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.93000 10.87000 0.06000 0.55198 摩根金龍收成基金 18.87000 18.30000 0.57000 3.11475 摩根第一貨幣市場基金 15.08620 15.08580 0.00040 0.00265 摩根絕對日本基金 14.18000 14.04000 0.14000 0.99715 摩根新金磚五國基金 10.73000 10.53000 0.20000 1.89934 摩根新絲路基金 9.00000 8.81000 0.19000 2.15664 摩根新興35基金 12.26000 12.03000 0.23000 1.91189 摩根新興日本基金 24.10000 24.20000 -0.10000 -0.41322 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.14870 7.15270 -0.00400 -0.05592 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.38110 9.37070 0.01040 0.11098 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.13130 9.12800 0.00330 0.03615 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.42180 10.42450 -0.00270 -0.02590 摩根新興科技基金 45.72000 45.64000 0.08000 0.17528 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.24170 8.25120 -0.00950 -0.11513 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.50750 10.51970 -0.01220 -0.11597 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.32200 8.29770 0.02430 0.29285 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.02170 8.94320 0.07850 0.87776 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.48360 8.41600 0.06760 0.80323 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.61130 9.58320 0.02810 0.29322 摩根龍揚基金 28.15000 27.30000 0.85000 3.11355 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.91000 9.96000 -0.05000 -0.50201 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.56000 10.53000 0.03000 0.28490 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699 摩根環球股票收益基金-累積型 11.02000 11.08000 -0.06000 -0.54152 摩根總收益組合基金-月配息型 9.27280 9.27710 -0.00430 -0.04635 摩根總收益組合基金-累積型 11.24110 11.24630 -0.00520 -0.04624 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦中國龍基金 21.17000 21.25000 -0.08000 -0.37647 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.80230 11.79600 0.00630 0.05341 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.02900 11.02770 0.00130 0.01179 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.03870 10.07930 -0.04060 -0.40281 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.20020 10.19480 0.00540 0.05297 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.59020 9.58900 0.00120 0.01251 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.72350 8.75870 -0.03520 -0.40189 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.97720 9.89290 0.08430 0.85213 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.05930 10.03730 0.02200 0.21918 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.40280 9.37040 0.03240 0.34577 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.56970 9.59680 -0.02710 -0.28239 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.14750 9.11600 0.03150 0.34555 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.30960 9.33600 -0.02640 -0.28278 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.04550 10.98840 0.05710 0.51964 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.81750 10.76490 0.05260 0.48863 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.03880 10.04750 -0.00870 -0.08659 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.45090 10.39680 0.05410 0.52035 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.21940 10.16970 0.04970 0.48871 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.48650 9.49480 -0.00830 -0.08742 聯邦金鑽平衡基金 20.49190 20.59890 -0.10700 -0.51945 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.11290 8.97820 0.13470 1.50030 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.43190 9.35120 0.08070 0.86299 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.10530 8.97070 0.13460 1.50044 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.42400 9.34330 0.08070 0.86372 聯邦貨幣市場基金 13.17090 13.17040 0.00050 0.00380 聯邦精選科技基金 10.73000 10.77000 -0.04000 -0.37140 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.14570 16.22150 -0.07580 -0.46728 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.96950 11.82860 0.14090 1.19118 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.53970 11.46020 0.07950 0.69371 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.06530 10.98910 0.07620 0.69341 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.75690 11.74610 0.01080 0.09195 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.02690 11.06060 -0.03370 -0.30469 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.44740 10.43780 0.00960 0.09197 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.56760 8.59370 -0.02610 -0.30371 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 32.69000 33.00000 -0.31000 -0.93939 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 15.08000 14.98000 0.10000 0.66756 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 15.11000 14.98000 0.13000 0.86782 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 10.01000 9.98000 0.03000 0.30060 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.50000 15.46000 0.04000 0.25873 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.31000 12.28000 0.03000 0.24430 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.99000 12.96000 0.03000 0.23148 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.18000 12.15000 0.03000 0.24691 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.81000 7.82000 -0.01000 -0.12788 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.82000 11.80000 0.02000 0.16949 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 14.23000 14.06000 0.17000 1.20910 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.28000 10.19000 0.09000 0.88322 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.55000 8.47000 0.08000 0.94451 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.57000 11.56000 0.01000 0.08651 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 14.20000 14.13000 0.07000 0.49540 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.70000 14.63000 0.07000 0.47847 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.65000 14.58000 0.07000 0.48011 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.66000 9.65000 0.01000 0.10363 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.01000 19.85000 0.16000 0.80605 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.14000 18.00000 0.14000 0.77778 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.54000 12.50000 0.04000 0.32000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.96000 14.84000 0.12000 0.80863 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.72000 15.60000 0.12000 0.76923 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.76000 14.65000 0.11000 0.75085 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.82000 9.78000 0.04000 0.40900 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.92000 14.81000 0.11000 0.74274 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 13.30000 13.20000 0.10000 0.75758 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 13.31000 13.21000 0.10000 0.75700 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.07000 9.04000 0.03000 0.33186 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.94000 13.84000 0.10000 0.72254 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.40000 18.38000 0.02000 0.10881 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.22000 17.21000 0.01000 0.05811 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.75000 10.76000 -0.01000 -0.09294 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.21000 13.20000 0.01000 0.07576 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.04000 14.04000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.07000 13.06000 0.01000 0.07657 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.03000 8.03000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.98000 12.98000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.40000 14.36000 0.04000 0.27855 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.37000 14.35000 0.02000 0.13937 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.60000 9.61000 -0.01000 -0.10406 聯博貨幣市場基金 15.00210 15.00180 0.00030 0.00200 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.42010 10.45150 -0.03140 -0.30044 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.56980 13.56940 0.00040 0.00295 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.45280 7.47520 -0.02240 -0.29966 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.75000 9.78000 -0.03000 -0.30675 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 13.79000 13.78000 0.01000 0.07257 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 13.83000 13.83000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.14000 9.17000 -0.03000 -0.32715 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞中小型股基金 18.87000 18.91000 -0.04000 -0.21153 瀚亞中國A股基金-人民幣 10.53000 10.42000 0.11000 1.05566 瀚亞中國A股基金-新台幣 10.98000 10.93000 0.05000 0.45746 瀚亞外銷基金 37.64000 37.99000 -0.35000 -0.92130 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.48000 11.44000 0.04000 0.34965 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 10.84000 10.80000 0.04000 0.37037 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.39000 10.42000 -0.03000 -0.28791 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 9.85000 9.82000 0.03000 0.30550 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.48000 9.45000 0.03000 0.31746 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.12000 9.14000 -0.02000 -0.21882 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.64000 9.60000 0.04000 0.41667 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.23000 9.19000 0.04000 0.43526 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.53000 9.56000 -0.03000 -0.31381 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.68450 10.63500 0.04950 0.46544 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.31680 10.28410 0.03270 0.31797 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.22270 12.21290 0.00980 0.08024 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.25580 10.23160 0.02420 0.23652 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.42230 7.38640 0.03590 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瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元 8.92000 8.90000 0.02000 0.22472 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣 9.13000 9.16000 -0.03000 -0.32751 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣 8.65000 8.62000 0.03000 0.34803 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元 8.31000 8.29000 0.02000 0.24125 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣 8.51000 8.53000 -0.02000 -0.23447 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣 9.34000 9.36000 -0.02000 -0.21368 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 8.63000 8.61000 0.02000 0.23229 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 8.42000 8.40000 0.02000 0.23810 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 8.59000 8.61000 -0.02000 -0.23229 瀚亞菁華基金 21.04000 21.23000 -0.19000 -0.89496 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 12.78300 12.77230 0.01070 0.08378 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 8.90800 8.90050 0.00750 0.08426 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 10.28570 10.20510 0.08060 0.78980 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 10.89200 10.92740 -0.03540 -0.32396 瀚亞新興豐收基金A-美元 10.05170 9.97660 0.07510 0.75276 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.52000 9.50840 0.01160 0.12200 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 9.93090 9.88640 0.04450 0.45011 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