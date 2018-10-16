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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          107/10/15  107/10/12  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                               10.58920   10.58710   0.00210    0.01984
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.28000   10.31000  -0.03000   -0.29098
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                          9.87680    9.85230   0.02450    0.24867
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                          9.87870    9.85420   0.02450    0.24862
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                            9.84980    9.83700   0.01280    0.13012
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                            9.85000    9.83720   0.01280    0.13012
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.19500    9.18370   0.01130    0.12304
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                               9.49160    9.48300   0.00860    0.09069
中國信託台灣活力基金                                               12.61000   12.63000  -0.02000   -0.15835
中國信託台灣優勢基金                                               14.75000   14.84000  -0.09000   -0.60647
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                  9.85000    9.81000   0.04000    0.40775
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                    9.37000    9.44000  -0.07000   -0.74153
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    8.74000    8.81000  -0.07000   -0.79455
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.12000    9.14000  -0.02000   -0.21882
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     8.89000    8.67000   0.22000    2.53749
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     9.49000    9.26000   0.23000    2.48380
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                                9.91100    9.94830  -0.03730   -0.37494
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.23570    9.27050  -0.03480   -0.37538
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.26020   10.24550   0.01470    0.14348
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.52310    9.50950   0.01360    0.14301
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  10.44460   10.30060   0.14400    1.39798
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.07230    8.94720   0.12510    1.39820
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              10.64650   10.61140   0.03510    0.33078
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.55390    9.52230   0.03160    0.33185
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.40000   10.25000   0.15000    1.46341
中國信託智能運動基金-美元                                          10.08000    9.87000   0.21000    2.12766
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       9.20000    9.00000   0.20000    2.22222
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.05000    8.80000   0.25000    2.84091
中國信託華盈貨幣市場基金                                           10.99320   10.99280   0.00040    0.00364
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                  9.43790    9.44500  -0.00710   -0.07517
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.04960    9.05640  -0.00680   -0.07509
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                  9.57660    9.56560   0.01100    0.11500
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.17720    9.16660   0.01060    0.11564
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.14000   11.07000   0.07000    0.63234
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.76000   10.69000   0.07000    0.65482
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.27000   11.13000   0.14000    1.25786
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.94000   10.81000   0.13000    1.20259
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元大2001基金                                                       53.64000   53.93000  -0.29000   -0.53773
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          39.56220   39.96550  -0.40330   -1.00912
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             38.49240   38.85400  -0.36160   -0.93066
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       17.25000   17.04000   0.21000    1.23239
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.45290   11.45180   0.00110    0.00961
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.50850   10.65300  -0.14450   -1.35643
元大上證50基金                                                     27.30000   27.67000  -0.37000   -1.33719
元大大中華TMT基金-人民幣                                           10.13000    9.87000   0.26000    2.63425
元大大中華TMT基金-新台幣                                            8.99000    8.88000   0.11000    1.23874
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      12.90000   12.61000   0.29000    2.29976
元大大中華價值指數基金-美元                                        11.99900   11.81100   0.18800    1.59174
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      16.23500   16.08100   0.15400    0.95765
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                       9.66200    9.50500   0.15700    1.65176
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                       9.24600    9.22200   0.02400    0.26025
元大中國平衡基金-人民幣                                             2.84000    2.81000   0.03000    1.06762
元大中國平衡基金-新台幣                                            12.64000   12.66000  -0.02000   -0.15798
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      45.52060   45.69060  -0.17000   -0.37207
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.46360   10.43670   0.02690    0.25774
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.64950    9.62470   0.02480    0.25767
元大中國機會債券基金-新台幣                                         9.57870    9.68630  -0.10760   -1.11085
元大巴菲特基金                                                     24.60000   24.88000  -0.28000   -1.12540
元大日經225基金                                                    28.11000   28.60000  -0.49000   -1.71329
元大台商收成基金                                                   21.23000   21.45000  -0.22000   -1.02564
元大台灣50單日反向1倍基金                                          13.21000   13.09000   0.12000    0.91673
元大台灣50單日正向2倍基金                                          32.85000   33.53000  -0.68000   -2.02803
元大台灣中型100基金                                                29.29000   29.47000  -0.18000   -0.61079
元大台灣加權股價指數基金                                           23.41400   23.73700  -0.32300   -1.36074
元大台灣卓越50基金                                                 78.61000   80.12000  -1.51000   -1.88467
元大台灣金融基金                                                   17.69000   17.95000  -0.26000   -1.44847
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        29.33000   29.65000  -0.32000   -1.07926
元大台灣高股息基金                                                 25.06000   25.16000  -0.10000   -0.39746
元大台灣電子科技基金                                               32.46000   32.90000  -0.44000   -1.33739
元大全球ETF成長組合基金                                            10.24000   10.22000   0.02000    0.19569
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.40000   14.40000   0.00000    0.00000
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               12.72000   12.93000  -0.21000   -1.62413
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  8.88000    9.03000  -0.15000   -1.66113
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    12.56000   12.59000  -0.03000   -0.23828
元大全球不動產證券化基金-美元                                      11.70600   11.82400  -0.11800   -0.99797
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.55000    8.53000   0.02000    0.23447
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.49000    6.48000   0.01000    0.15432
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   7.84000    7.86000  -0.02000   -0.25445
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.12000    6.14000  -0.02000   -0.32573
元大全球股票入息基金-美元配息                                       9.26000    9.20200   0.05800    0.63030
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                  10.39000   10.39000   0.00000    0.00000
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     9.20000    9.20000   0.00000    0.00000
元大全球新興市場精選組合基金                                       12.66000   12.54000   0.12000    0.95694
元大全球農業商機基金                                               17.41000   17.32000   0.09000    0.51963
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                           10.39000   10.41000  -0.02000   -0.19212
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                             10.35000   10.36000  -0.01000   -0.09653
元大印尼指數基金                                                    7.96100    7.88300   0.07800    0.98947
元大印度指數基金                                                    8.89100    8.74000   0.15100    1.72769
元大印度基金                                                       11.40000   11.27000   0.13000    1.15350
元大多多基金                                                       15.68000   15.72000  -0.04000   -0.25445
元大多福基金                                                       47.06000   47.33000  -0.27000   -0.57046
元大亞太成長基金                                                    8.90000    8.94000  -0.04000   -0.44743
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                8.35470    8.43030  -0.07560   -0.89677
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  6.84020    6.90210  -0.06190   -0.89683
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.14200    9.16200  -0.02000   -0.21829
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.61000    9.69000  -0.08000   -0.82559
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.36000    9.44000  -0.08000   -0.84746
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.61000    9.69000  -0.08000   -0.82559
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                           9.86800    9.87900  -0.01100   -0.11135
元大卓越基金                                                       41.44000   41.96000  -0.52000   -1.23928
元大店頭基金                                                        7.07000    7.03000   0.04000    0.56899
元大泛歐成長基金                                                    8.90000    8.93000  -0.03000   -0.33595
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.29550   10.29380   0.00170    0.01651
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.65950    9.64850   0.01100    0.11401
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    31.75540   32.00660  -0.25120   -0.78484
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   36.55430   36.88320  -0.32890   -0.89173
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        19.83880   19.83170   0.00710    0.03580
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        17.45560   17.52820  -0.07260   -0.41419
元大美國政府7至10年期債券基金                                      38.51920   38.84060  -0.32140   -0.82748
元大高科技基金                                                     16.66000   16.68000  -0.02000   -0.11990
元大得利貨幣市場基金                                               16.26400   16.26340   0.00060    0.00369
元大得寶貨幣市場基金                                               11.98930   11.98890   0.00040    0.00334
元大富櫃50基金                                                     10.24000   10.13000   0.11000    1.08588
元大華夏中小基金                                                    6.44000    6.38000   0.06000    0.94044
元大新中國基金-人民幣                                               8.53000    8.34000   0.19000    2.27818
元大新中國基金-美元                                                 7.93900    7.82200   0.11700    1.49578
元大新中國基金-新台幣                                               7.92000    7.86000   0.06000    0.76336
元大新主流基金                                                     21.54000   21.58000  -0.04000   -0.18536
元大新東協平衡基金-美元                                             8.96200    8.92300   0.03900    0.43707
元大新東協平衡基金-新台幣                                           8.76000    8.77000  -0.01000   -0.11403
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                     9.60470    9.57640   0.02830    0.29552
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       8.82760    8.86750  -0.03990   -0.44996
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                               9.59580    9.70000  -0.10420   -1.07423
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 8.26780    8.35760  -0.08980   -1.07447
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                              9.75290    9.75210   0.00080    0.00820
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.29970    9.32800  -0.02830   -0.30339
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                            9.92520    9.98700  -0.06180   -0.61880
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                              9.46810    9.55720  -0.08910   -0.93228
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                        9.47790    9.48000  -0.00210   -0.02215
元大新興亞洲基金                                                   10.57000   10.39000   0.18000    1.73244
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          8.57110    8.56240   0.00870    0.10161
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.24540    8.23700   0.00840    0.10198
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                        8.82810    8.87480  -0.04670   -0.52621
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          8.49630    8.54120  -0.04490   -0.52569
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.11080   15.11020   0.00060    0.00397
元大經貿基金                                                       32.98000   33.24000  -0.26000   -0.78219
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.90000    8.90000   0.00000    0.00000
元大實質多重資產基金-美元                                           8.13300    8.19200  -0.05900   -0.72021
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.60000    8.72000  -0.12000   -1.37615
元大滬深300單日反向1倍基金                                         16.23000   16.06000   0.17000    1.05853
元大滬深300單日正向2倍基金                                         12.43000   12.67000  -0.24000   -1.89424
元大摩臺基金                                                       36.12000   36.77000  -0.65000   -1.76775
元大標普500基金                                                    25.74000   25.58000   0.16000    0.62549
元大標普500單日反向1倍基金                                         13.36000   13.50000  -0.14000   -1.03704
元大標普500單日正向2倍基金                                         32.57000   32.10000   0.47000    1.46417
元大標智滬深300基金                                                15.31000   15.08000   0.23000    1.52520
元大歐洲50基金                                                     22.94000   23.02000  -0.08000   -0.34752
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.39170    9.37660   0.01510    0.16104
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.20120   10.20010   0.00110    0.01078
元大績效基金                                                       44.79000   44.87000  -0.08000   -0.17829
元大韓國KOSPI200基金                                               20.77000   20.90000  -0.13000   -0.62201
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    13.89000   14.02000  -0.13000   -0.92725
日盛上選基金                                                       28.88000   29.10000  -0.22000   -0.75601
日盛小而美基金                                                     15.84000   15.92000  -0.08000   -0.50251
日盛中國內需動力基金                                                8.72000    8.52000   0.20000    2.34742
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    11.74280   11.74550  -0.00270   -0.02299
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.79230    9.79450  -0.00220   -0.02246
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      11.71570   11.71840  -0.00270   -0.02304
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.76420    9.76650  -0.00230   -0.02355
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    10.62800   10.65180  -0.02380   -0.22344
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.84210    8.86190  -0.01980   -0.22343
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                         9.63000    9.45000   0.18000    1.90476
日盛中國戰略A股基金(美元)                                           9.13000    8.92000   0.21000    2.35426
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                         9.45000    9.30000   0.15000    1.61290
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                        9.82000    9.74000   0.08000    0.82136
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                          9.65000    9.54000   0.11000    1.15304
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                        9.73000    9.68000   0.05000    0.51653
日盛日盛基金                                                       12.01000   12.14000  -0.13000   -1.07084
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.34000    9.32000   0.02000    0.21459
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.33000    9.33000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                                 10.27000   10.17000   0.10000    0.98328
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.06290   10.04010   0.02280    0.22709
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.39630    9.37510   0.02120    0.22613
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                    9.89280    9.89300  -0.00020   -0.00202
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.23940    9.23960  -0.00020   -0.00216
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.41580    2.41560   0.00020    0.00828
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.66780    1.66760   0.00020    0.01199
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.36380    0.36380   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25190    0.25200  -0.00010   -0.03968
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.08940   12.11960  -0.03020   -0.24918
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.23650    8.25710  -0.02060   -0.24948
日盛亞洲機會基金                                                    6.34000    6.20000   0.14000    2.25806
日盛首選基金                                                       14.95000   15.04000  -0.09000   -0.59840
日盛高科技基金                                                     15.30000   15.39000  -0.09000   -0.58480
日盛貨幣市場基金                                                   14.77890   14.77840   0.00050    0.00338
日盛新台商基金                                                     34.85000   35.20000  -0.35000   -0.99432
日盛精選五虎基金                                                   33.58000   33.90000  -0.32000   -0.94395
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.49340   13.49290   0.00050    0.00371
台新2000高科技基金                                                 24.65000   24.70000  -0.05000   -0.20243
台新MSCI中國基金                                                   18.45000   17.99000   0.46000    2.55698
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                        19.29000   19.10000   0.19000    0.99476
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                        18.64000   18.99000  -0.35000   -1.84308
台新大眾貨幣市場基金                                               14.17040   14.16990   0.00050    0.00353
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.50340   10.43030   0.07310    0.70084
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.48990   10.49490  -0.00500   -0.04764
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.09610   10.16460  -0.06850   -0.67391
台新中國通基金                                                     35.07000   35.12000  -0.05000   -0.14237
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.44950    0.44270   0.00680    1.53603
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              13.87200   13.74800   0.12400    0.90195
台新中國精選中小基金-美元                                           0.29420    0.29110   0.00310    1.06493
台新中國精選中小基金-新台幣                                         9.10000    9.06000   0.04000    0.44150
台新主流基金                                                       19.41000   19.42000  -0.01000   -0.05149
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      19.09000   19.24000  -0.15000   -0.77963
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.62160    0.62260  -0.00100   -0.16062
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      14.15000   14.26000  -0.11000   -0.77139
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.45960    0.46030  -0.00070   -0.15207
台新台灣中小基金                                                   27.77000   27.81000  -0.04000   -0.14383
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                             9.61240    9.63940  -0.02700   -0.28010
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               8.85370    8.92020  -0.06650   -0.74550
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             8.35000    8.47000  -0.12000   -1.41677
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                 9.91840    9.99290  -0.07450   -0.74553
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                               9.38000    9.51000  -0.13000   -1.36698
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                             9.96420    9.94600   0.01820    0.18299
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.55000    9.59000  -0.04000   -0.41710
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              10.78940   10.77020   0.01920    0.17827
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.34000   10.39000  -0.05000   -0.48123
台新印度基金                                                       13.19000   12.93000   0.26000    2.01083
台新亞美短期債券基金                                               10.87180   10.90220  -0.03040   -0.27884
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.51820    8.55510  -0.03690   -0.43132
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28130    0.28070   0.00060    0.21375
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     11.89670   11.94840  -0.05170   -0.43269
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.38730    0.38650   0.00080    0.20699
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.09670   11.09630   0.00040    0.00360
台新高股息平衡基金                                                 27.11920   27.13240  -0.01320   -0.04865
台新智慧生活基金-美元                                               9.77740    9.57620   0.20120    2.10104
台新智慧生活基金-新台幣                                            10.08000    9.93000   0.15000    1.51057
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.26460    8.22590   0.03870    0.47047
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.46800    8.48160  -0.01360   -0.16035
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             8.92990    8.88760   0.04230    0.47594
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.15720    9.17180  -0.01460   -0.15918
台新新興市場債券基金(A類型)                                        10.35590   10.39850  -0.04260   -0.40967
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.33020    0.32950   0.00070    0.21244
台新新興市場債券基金(B類型)                                         7.68710    7.71880  -0.03170   -0.41069
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.25820    0.25770   0.00050    0.19402
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.30000    5.22000   0.08000    1.53257
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        20.90000   21.03000  -0.13000   -0.61816
台新羅傑斯環球資源指數基金                                         10.64600   10.68100  -0.03500   -0.32768
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產全球大消費基金                                             14.96000   14.68000   0.28000    1.90736
未來資產亞洲高收益債券基金A                                        11.74480   11.75330  -0.00850   -0.07232
未來資產亞洲高收益債券基金B                                         9.41360    9.45610  -0.04250   -0.44945
未來資產亞洲新富基金                                               18.39000   18.00000   0.39000    2.16667
未來資產所羅門貨幣市場基金                                         12.57380   12.57330   0.00050    0.00398
未來資產阿波羅基金                                                  9.97000   10.11000  -0.14000   -1.38477
未來資產新興市場債券基金A                                           8.71880    8.72260  -0.00380   -0.04356
未來資產新興市場債券基金B                                           6.56220    6.59820  -0.03600   -0.54560
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.13910   11.13830   0.00080    0.00718
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                   9.88800    9.92780  -0.03980   -0.40089
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.13500    9.13760  -0.00260   -0.02845
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.41980   10.42270  -0.00290   -0.02782
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.69570    7.71250  -0.01680   -0.21783
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   8.83940    8.85830  -0.01890   -0.21336
永豐中小基金                                                       45.89000   46.01000  -0.12000   -0.26081
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.76450    1.76520  -0.00070   -0.03966
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.34660    2.34740  -0.00080   -0.03408
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.00150    8.03700  -0.03550   -0.44171
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              10.32430   10.37010  -0.04580   -0.44165
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.21000    4.10000   0.11000    2.68293
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    18.82000   18.41000   0.41000    2.22705
永豐主流品牌基金                                                   16.47000   16.47000   0.00000    0.00000
永豐永豐基金                                                       30.94000   30.95000  -0.01000   -0.03231
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.51110    9.45730   0.05380    0.56887
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.61820    9.56370   0.05450    0.56986
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.44360    9.39490   0.04870    0.51837
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.55080    9.50160   0.04920    0.51781
永豐亞洲民生消費基金                                               10.78000   10.67000   0.11000    1.03093
永豐南非幣2021保本基金                                             13.04920   13.04520   0.00400    0.03066
永豐高科技基金                                                     20.41000   20.51000  -0.10000   -0.48757
永豐貨幣市場基金                                                   13.89060   13.89010   0.00050    0.00360
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.12210    2.11760   0.00450    0.21250
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.51880    2.51350   0.00530    0.21086
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.74650    7.76190  -0.01540   -0.19841
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.44220   10.46300  -0.02080   -0.19880
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    6.99820    7.00960  -0.01140   -0.16263
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   10.82160   10.83920  -0.01760   -0.16237
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                  9.11000    9.00000   0.11000    1.22222
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    7.15000    7.05000   0.10000    1.41844
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 16.49000   16.33000   0.16000    0.97979
永豐臺灣加權ETF基金                                                51.24000   51.94000  -0.70000   -1.34771
永豐領航科技基金                                                   33.68000   33.68000   0.00000    0.00000
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    10.83000   10.68000   0.15000    1.40449
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  10.46000   10.34000   0.12000    1.16054
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                       9.54000    9.61000  -0.07000   -0.72841
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         9.32000    9.36000  -0.04000   -0.42735
永豐趨勢平衡基金                                                   38.35000   38.49000  -0.14000   -0.36373
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.62600   11.62250   0.00350    0.03011
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.53060    9.52910   0.00150    0.01574
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                       9.78520    9.78370   0.00150    0.01533
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.54160    9.54100   0.00060    0.00629
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                       9.71480    9.71420   0.00060    0.00618
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.54630    9.54230   0.00400    0.04192
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                         9.93100    9.92690   0.00410    0.04130
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.51730    9.51550   0.00180    0.01892
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                           9.77120    9.76930   0.00190    0.01945
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.27000   10.07000   0.20000    1.98610
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        8.98000    8.89000   0.09000    1.01237
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                        9.59000    9.46000   0.13000    1.37421
兆豐國際中小基金                                                   13.21000   13.26000  -0.05000   -0.37707
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        13.37000   13.06000   0.31000    2.37366
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          17.59000   17.31000   0.28000    1.61756
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          17.45000   17.11000   0.34000    1.98714
兆豐國際生命科學基金                                               15.93000   15.61000   0.32000    2.04997
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.11100   10.10660   0.00440    0.04354
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.31610   10.26870   0.04740    0.46160
兆豐國際全球基金                                                   30.60000   30.17000   0.43000    1.42526
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.30080   10.29900   0.00180    0.01748
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.12170   10.11010   0.01160    0.11474
兆豐國際國民基金                                                   19.08000   19.13000  -0.05000   -0.26137
兆豐國際第一基金                                                   11.39000   11.46000  -0.07000   -0.61082
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.03250   10.06890  -0.03640   -0.36151
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             7.92780    7.95650  -0.02870   -0.36071
兆豐國際萬全基金                                                   18.48000   18.54000  -0.06000   -0.32362
兆豐國際電子基金                                                   22.15000   22.24000  -0.09000   -0.40468
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          20.67000   21.00000  -0.33000   -1.57143
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              17.59000   17.44000   0.15000    0.86009
兆豐國際豐台灣基金                                                 30.84000   31.04000  -0.20000   -0.64433
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.50990   12.50950   0.00040    0.00320
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                            9.95220    9.94150   0.01070    0.10763
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                            9.92910    9.92650   0.00260    0.02619
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                            9.94800    9.94520   0.00280    0.02815
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                              9.95390    9.94320   0.01070    0.10761
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                              9.93630    9.93370   0.00260    0.02617
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                              9.94710    9.94510   0.00200    0.02011
合庫台灣基金                                                        9.91000    9.99000  -0.08000   -0.80080
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.09090   11.10240  -0.01150   -0.10358
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                11.93580   11.89690   0.03890    0.32698
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  10.68380   10.65190   0.03190    0.29948
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  11.44430   11.40640   0.03790    0.33227
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.03630    8.04460  -0.00830   -0.10317
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.33780    9.30640   0.03140    0.33740
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   8.90750    8.88080   0.02670    0.30065
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.80230    8.77340   0.02890    0.32940
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.15530    9.12800   0.02730    0.29908
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.41000   10.40000   0.01000    0.09615
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.14000   11.06000   0.08000    0.72333
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.53000    9.52000   0.01000    0.10504
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.36000   10.29000   0.07000    0.68027
合庫全球新興市場基金                                                8.71000    8.58000   0.13000    1.51515
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                 9.59000    9.60000  -0.01000   -0.10417
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                 9.82000    9.81000   0.01000    0.10194
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   8.93000    8.94000  -0.01000   -0.11186
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.16000    9.15000   0.01000    0.10929
合庫貨幣市場基金                                                   10.13580   10.13540   0.00040    0.00395
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.35190    9.33800   0.01390    0.14885
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                    9.61150    9.60100   0.01050    0.10936
合庫新興多重收益基金A類型                                           9.92530    9.94520  -0.01990   -0.20010
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.33440   11.31930   0.01510    0.13340
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  13.50910   13.50550   0.00360    0.02666
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.58940    8.57720   0.01220    0.14224
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.27660    9.26640   0.01020    0.11008
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.73920    7.75470  -0.01550   -0.19988
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.57870    8.56680   0.01190    0.13891
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                   9.94840    9.94580   0.00260    0.02614
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                          9.87000    9.88000  -0.01000   -0.10121
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                          9.98000   10.03000  -0.05000   -0.49850
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                          9.78000    9.78000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.61000    9.61000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.78000    9.83000  -0.05000   -0.50865
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.59000    9.59000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                           9.80000    9.75000   0.05000    0.51282
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                         9.75000    9.70000   0.05000    0.51546
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                             9.86000    9.81000   0.05000    0.50968
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                           9.80000    9.75000   0.05000    0.51282
安本標準兩岸價值基金                                                9.98000    9.74000   0.24000    2.46407
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                      9.93000    9.84000   0.09000    0.91463
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.17000   10.14000   0.03000    0.29586
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.69000    9.62000   0.07000    0.72765
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                   9.93000    9.92000   0.01000    0.10081
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.01960   11.01840   0.00120    0.01089
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.89300    9.85710   0.03590    0.36420
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.77030    9.79630  -0.02600   -0.26541
安聯中國東協基金                                                   14.43000   14.23000   0.20000    1.40548
安聯中國策略基金-美元                                               9.68000    9.47000   0.21000    2.21753
安聯中國策略基金-新臺幣                                            12.58000   12.37000   0.21000    1.69766
安聯中華新思路基金-人民幣                                          12.28000   11.98000   0.30000    2.50417
安聯中華新思路基金-美元                                            11.38000   11.06000   0.32000    2.89331
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          10.71000   10.47000   0.24000    2.29226
安聯台灣大壩基金                                                   24.52000   24.59000  -0.07000   -0.28467
安聯台灣科技基金                                                   38.28000   38.13000   0.15000    0.39339
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.49920   12.49870   0.00050    0.00400
安聯台灣智慧基金                                                   26.36000   26.36000   0.00000    0.00000
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.09910   10.10420  -0.00510   -0.05047
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        14.99440   15.01390  -0.01950   -0.12988
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.55450    9.56690  -0.01240   -0.12961
安聯四季成長組合基金-美元                                          10.98000   10.89000   0.09000    0.82645
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        11.28000   11.26000   0.02000    0.17762
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        12.32230   12.32370  -0.00140   -0.01136
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.11170   10.12340  -0.01170   -0.11557
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.18260   12.19790  -0.01530   -0.12543
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.38940    9.39010  -0.00070   -0.00745
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.25020    9.26070  -0.01050   -0.11338
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       8.91070    8.92190  -0.01120   -0.12553
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.08000   10.97000   0.11000    1.00273
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.02000   10.99000   0.03000    0.27298
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.75000   10.68000   0.07000    0.65543
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.91000    9.81000   0.10000    1.01937
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.36000    9.33000   0.03000    0.32154
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              10.96000   10.87000   0.09000    0.82797
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.50000   10.48000   0.02000    0.19084
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.75000    9.67000   0.08000    0.82730
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.36000    9.34000   0.02000    0.21413
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.06140   12.07710  -0.01570   -0.13000
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  10.96110   10.97470  -0.01360   -0.12392
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.62270   10.64070  -0.01800   -0.16916
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.82940    8.83990  -0.01050   -0.11878
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.62290    8.63360  -0.01070   -0.12393
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.33150    8.34560  -0.01410   -0.16895
安聯全球人口趨勢基金                                               11.17000   11.14000   0.03000    0.26930
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           9.56000    9.34000   0.22000    2.35546
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        36.05000   35.46000   0.59000    1.66385
安聯全球油礦金趨勢基金                                              8.54000    8.56000  -0.02000   -0.23364
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       11.91820   11.93970  -0.02150   -0.18007
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.29280   10.31130  -0.01850   -0.17941
安聯全球新興市場基金                                               16.46000   16.21000   0.25000    1.54226
安聯全球農金趨勢基金                                                9.66000    9.61000   0.05000    0.52029
安聯全球綠能趨勢基金                                                8.42000    8.40000   0.02000    0.23810
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.30000   10.18000   0.12000    1.17878
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.09000    9.98000   0.11000    1.10220
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.00000    9.88000   0.12000    1.21457
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.90000    9.79000   0.11000    1.12360
安聯亞洲動態策略基金                                               21.01000   20.68000   0.33000    1.59574
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.08710   10.08690   0.00020    0.00198
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                   9.79180    9.79160   0.00020    0.00204
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               83.00690   83.08630  -0.07940   -0.09556
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.29220   12.29610  -0.00390   -0.03172
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               64.62480   64.68280  -0.05800   -0.08967
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.49070    9.49370  -0.00300   -0.03160
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.57860    2.58040  -0.00180   -0.06976
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.41070   10.42560  -0.01490   -0.14292
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.18960    2.19240  -0.00280   -0.12771
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.60280    8.62960  -0.02680   -0.31056
宏利台灣動力基金                                                   27.62000   27.93000  -0.31000   -1.10992
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                                9.85090    9.83070   0.02020    0.20548
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.67940    9.72190  -0.04250   -0.43716
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.69590    7.68000   0.01590    0.20703
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.68690    7.70810  -0.02120   -0.27504
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       10.52000   10.55000  -0.03000   -0.28436
宏利全球債券組合基金                                               12.96550   12.98420  -0.01870   -0.14402
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.76170    2.75980   0.00190    0.06885
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 11.61850   11.63490  -0.01640   -0.14096
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.57170    8.58300  -0.01130   -0.13166
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.42170    2.42590  -0.00420   -0.17313
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 10.83420   10.90210  -0.06790   -0.62282
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.24120    3.15880   0.08240    2.60859
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.52290    0.51020   0.01270    2.48922
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       15.14000   14.80000   0.34000    2.29730
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           11.79460   11.77080   0.02380    0.20220
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.45380   10.43600   0.01780    0.17056
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.13100   10.13600  -0.00500   -0.04933
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.83570    8.81800   0.01770    0.20073
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.43820    8.42380   0.01440    0.17094
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.35540    8.35980  -0.00440   -0.05263
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.30500    8.29150   0.01350    0.16282
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                    9.79000    9.79000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                  9.86000    9.91000  -0.05000   -0.50454
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                              9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.75000    9.75000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                  9.83000    9.87000  -0.04000   -0.40527
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.75690    2.74820   0.00870    0.31657
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.39960    0.39870   0.00090    0.22573
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.14150   12.14410  -0.00260   -0.02141
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.90960    0.90760   0.00200    0.22036
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.30350    7.30190   0.00160    0.02191
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.02050    2.01470   0.00580    0.28788
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.29060    0.28990   0.00070    0.24146
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.93690    8.93560   0.00130    0.01455
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32580    0.32500   0.00080    0.24615
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.64780   13.64740   0.00040    0.00293
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.35000    2.27000   0.08000    3.52423
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           10.70000   10.39000   0.31000    2.98364
宏利臺灣股息收益基金                                               24.35000   24.61000  -0.26000   -1.05648
宏利澳幣保本基金                                                   12.14430   12.14310   0.00120    0.00988
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                        9.80000    9.74000   0.06000    0.61602
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.63000    9.63000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                        9.73000    9.79000  -0.06000   -0.61287
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.20000   10.25000  -0.05000   -0.48780
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  10.71000   10.61000   0.10000    0.94251
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    10.71000   10.67000   0.04000    0.37488
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   10.41000   10.43000  -0.02000   -0.19175
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      10.97000   10.85000   0.12000    1.10599
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.50000   10.36000   0.14000    1.35135
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.56000    9.49000   0.07000    0.73762
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.31000   11.23000   0.08000    0.71238
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.28070   10.22620   0.05450    0.53294
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.47160    9.47620  -0.00460   -0.04854
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.92830    8.98900  -0.06070   -0.67527
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           10.72740   10.80030  -0.07290   -0.67498
貝萊德亞美利加收益基金                                              8.97000    9.02000  -0.05000   -0.55432
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                                9.70000    9.71000  -0.01000   -0.10299
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                                9.59000    9.58000   0.01000    0.10438
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.44000    9.39000   0.05000    0.53248
貝萊德新台幣基金                                                   12.93830   12.93800   0.00030    0.00232
貝萊德寶利基金                                                     23.69000   23.88000  -0.19000   -0.79564
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.25550   11.26620  -0.01070   -0.09497
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.86220    9.95750  -0.09530   -0.95707
保德信大中華基金-人民幣                                             8.90000    8.64000   0.26000    3.00926
保德信大中華基金-美元                                               8.73000    8.50000   0.23000    2.70588
保德信大中華基金-新台幣                                            26.04000   25.53000   0.51000    1.99765
保德信中小型股基金                                                 36.41000   36.52000  -0.11000   -0.30120
保德信中國中小基金-人民幣                                           8.14000    8.09000   0.05000    0.61805
保德信中國中小基金-美元                                             7.79000    7.78000   0.01000    0.12853
保德信中國中小基金-新臺幣                                           7.54000    7.57000  -0.03000   -0.39630
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 8.94160    8.94750  -0.00590   -0.06594
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   9.01780    9.02670  -0.00890   -0.09860
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                 9.07190    9.06570   0.00620    0.06839
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                 9.81900    9.81230   0.00670    0.06828
保德信中國品牌基金-人民幣                                           8.28000    8.20000   0.08000    0.97561
保德信中國品牌基金-美元                                             8.29000    8.20000   0.09000    1.09756
保德信中國品牌基金-新臺幣                                           8.96000    8.85000   0.11000    1.24294
保德信台商全方位基金                                               31.19000   31.44000  -0.25000   -0.79517
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          28.19000   28.15000   0.04000    0.14210
保德信全球消費商機基金                                             17.68000   17.61000   0.07000    0.39750
保德信全球基礎建設基金                                             11.91000   11.97000  -0.06000   -0.50125
保德信全球資源基金                                                  7.95000    7.98000  -0.03000   -0.37594
保德信全球醫療生化基金-美元                                        10.11000    9.97000   0.14000    1.40421
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      33.59000   33.31000   0.28000    0.84059
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.55420    9.53550   0.01870    0.19611
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.38510   10.36620   0.01890    0.18232
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.09170    9.13240  -0.04070   -0.44567
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                 9.86670    9.91090  -0.04420   -0.44597
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.12540    8.13200  -0.00660   -0.08116
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     10.76030   10.76900  -0.00870   -0.08079
保德信亞太基金                                                     19.81000   19.45000   0.36000    1.85090
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.42460    8.43980  -0.01520   -0.18010
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               11.20870   11.22880  -0.02010   -0.17900
保德信店頭市場基金                                                 25.65000   25.57000   0.08000    0.31287
保德信金平衡基金                                                   28.41000   28.68000  -0.27000   -0.94142
保德信金滿意基金                                                   37.78000   38.22000  -0.44000   -1.15123
保德信科技島基金                                                   22.63000   22.84000  -0.21000   -0.91944
保德信高成長基金                                                   83.43000   84.37000  -0.94000   -1.11414
保德信第一基金                                                     22.90000   23.10000  -0.20000   -0.86580
保德信貨幣市場基金                                                 15.77830   15.77770   0.00060    0.00380
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.32600   10.26960   0.05640    0.54919
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.52190   10.53040  -0.00850   -0.08072
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.58030   10.53540   0.04490    0.42618
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.09460   10.11510  -0.02050   -0.20267
保德信新世紀基金                                                   10.02000   10.16000  -0.14000   -1.37795
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              7.98370    7.99700  -0.01330   -0.16631
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               10.85270   10.87080  -0.01810   -0.16650
保德信新興趨勢組合基金                                             10.40000   10.20000   0.20000    1.96078
保德信瑞騰基金                                                     15.54990   15.54970   0.00020    0.00129
保德信歐洲組合基金                                                  9.90000    9.95000  -0.05000   -0.50251
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.68470    9.67610   0.00860    0.08888
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型             9.99290    9.98280   0.01010    0.10117
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.64950    9.65720  -0.00770   -0.07973
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.80940    9.81250  -0.00310   -0.03159
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.71690    9.69100   0.02590    0.26726
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                   9.86970    9.84300   0.02670    0.27126
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.62400    9.61920   0.00480    0.04990
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.74650    9.74160   0.00490    0.05030
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.05140   10.06730  -0.01590   -0.15794
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型              10.01170    9.98560   0.02610    0.26138
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.01180    9.98600   0.02580    0.25836
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                 9.96970    9.96620   0.00350    0.03512
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                 9.96970    9.96620   0.00350    0.03512
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.88400    9.85930   0.02470    0.25052
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.07230   10.04910   0.02320    0.23087
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.81270    9.80510   0.00760    0.07751
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                 9.90780    9.90020   0.00760    0.07677
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.56970    9.54750   0.02220    0.23252
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.42260    9.41430   0.00830    0.08816
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型              10.01940    9.99120   0.02820    0.28225
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.01760    9.98870   0.02890    0.28933
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.11900   10.10900   0.01000    0.09892
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.19370   10.18110   0.01260    0.12376
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.05670   10.04880   0.00790    0.07862
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.05720   10.04920   0.00800    0.07961
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.94350    1.94290   0.00060    0.03088
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.67360    2.67230   0.00130    0.04865
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29120    0.29080   0.00040    0.13755
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.43420    0.43370   0.00050    0.11529
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.33690    8.34430  -0.00740   -0.08868
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    11.67750   11.69710  -0.01960   -0.16756
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.40570    9.40040   0.00530    0.05638
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  11.58840   11.58590   0.00250    0.02158
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.47280    8.46280   0.01000    0.11816
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    10.47300   10.46060   0.01240    0.11854
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.12410   10.11480   0.00930    0.09194
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.04480   10.04510  -0.00030   -0.00299
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.02750   10.01990   0.00760    0.07585
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            10.66440   10.65650   0.00790    0.07413
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                   9.96070    9.96650  -0.00580   -0.05819
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.70360    9.69550   0.00810    0.08354
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.08600   10.07730   0.00870    0.08633
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.71370    9.72880  -0.01510   -0.15521
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.94700    9.95150  -0.00450   -0.04522
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.40660   10.35270   0.05390    0.52064
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.08850    6.08330   0.00520    0.08548
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.57420   10.56510   0.00910    0.08613
施羅德新紀元貨幣市場基金                                           11.65300   11.65280   0.00020    0.00172
施羅德樂活中小基金-A類型                                           16.51000   16.51000   0.00000    0.00000
施羅德樂活中小基金-I類型                                         3773.49000 3773.46000   0.03000    0.00080
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                              9.92570    9.87850   0.04720    0.47781
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     10.87240   10.76420   0.10820    1.00518
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.13260   10.03600   0.09660    0.96253
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              8.77920    8.73750   0.04170    0.47725
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.13500    9.04400   0.09100    1.00619
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        8.96740    8.88200   0.08540    0.96150
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.06530   10.01740   0.04790    0.47817
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.54110   10.43610   0.10500    1.00612
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.49400   10.39400   0.10000    0.96209
柏瑞五國金勢力建設基金                                              6.18000    6.14000   0.04000    0.65147
柏瑞巨人基金                                                       11.61000   11.72000  -0.11000   -0.93857
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.66040   13.66000   0.00040    0.00293
柏瑞全球金牌組合基金                                               15.47000   15.48000  -0.01000   -0.06460
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   13.50250   13.51430  -0.01180   -0.08731
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.85780   11.82050   0.03730    0.31555
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             12.45450   12.42110   0.03340    0.26890
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.76590    8.77360  -0.00770   -0.08776
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.73220    6.73810  -0.00590   -0.08756
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.67120    8.64390   0.02730    0.31583
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.42140    8.40460   0.01680    0.19989
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.65140   10.62280   0.02860    0.26923
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.28460    8.26340   0.02120    0.25655
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.03370   11.99580   0.03790    0.31594
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.69760   11.70790  -0.01030   -0.08797
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          11.94760   11.92380   0.02380    0.19960
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.33750   11.30700   0.03050    0.26974
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.92190    8.92970  -0.00780   -0.08735
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.68920    9.65870   0.03050    0.31578
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.62520    9.60600   0.01920    0.19988
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.47270    9.44730   0.02540    0.26886
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.35310    9.32910   0.02400    0.25726
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.14610   10.17200  -0.02590   -0.25462
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.00590    9.99390   0.01200    0.12007
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                                9.87810    9.86870   0.00940    0.09525
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                                9.95730    9.95020   0.00710    0.07136
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.80440    9.82940  -0.02500   -0.25434
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.57610    9.56470   0.01140    0.11919
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.53970    9.53060   0.00910    0.09548
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.61990    9.61300   0.00690    0.07178
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.12710   10.15300  -0.02590   -0.25510
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.00590    9.99390   0.01200    0.12007
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                               9.87810    9.86870   0.00940    0.09525
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                               9.95740    9.95020   0.00720    0.07236
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.80430    9.82940  -0.02510   -0.25536
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.57630    9.56490   0.01140    0.11919
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.53970    9.53060   0.00910    0.09548
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.62000    9.61310   0.00690    0.07178
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       10.72050   10.74520  -0.02470   -0.22987
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               11.91860   11.91010   0.00850    0.07137
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.30090   11.29250   0.00840    0.07439
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        8.99530    9.01610  -0.02080   -0.23070
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.67290    9.66610   0.00680    0.07035
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.53860    9.53150   0.00710    0.07449
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      10.43180   10.45580  -0.02400   -0.22954
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.09760   11.08980   0.00780    0.07033
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                10.91790   10.90980   0.00810    0.07425
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        8.99560    9.01630  -0.02070   -0.22958
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.67330    9.66650   0.00680    0.07035
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.53900    9.53190   0.00710    0.07449
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           12.16000   11.98000   0.18000    1.50250
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   12.92000   12.65000   0.27000    2.13439
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      8.47000    8.30000   0.17000    2.04819
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            7.98000    7.86000   0.12000    1.52672
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    8.80000    8.62000   0.18000    2.08817
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           10.53000   10.38000   0.15000    1.44509
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   10.54000   10.32000   0.22000    2.13178
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     10.77000   10.55000   0.22000    2.08531
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 12.00000   11.77000   0.23000    1.95412
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   12.18000   12.02000   0.16000    1.33111
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       11.31210   11.34430  -0.03220   -0.28384
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.36760    7.38860  -0.02100   -0.28422
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.10000   10.13000  -0.03000   -0.29615
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 10.70000   10.69000   0.01000    0.09355
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.39000   10.39000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.28000    9.30000  -0.02000   -0.21505
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.60000    9.59000   0.01000    0.10428
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.56000    9.55000   0.01000    0.10471
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.53000    9.52000   0.01000    0.10504
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.09000   10.12000  -0.03000   -0.29644
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                10.44000   10.43000   0.01000    0.09588
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.19000   10.18000   0.01000    0.09823
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.36000    9.39000  -0.03000   -0.31949
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.40000    9.39000   0.01000    0.10650
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.43000    9.42000   0.01000    0.10616
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.52000    9.52000   0.00000    0.00000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 11.39010   11.41480  -0.02470   -0.21639
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         11.04780   11.02970   0.01810    0.16410
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.16080   10.14750   0.01330    0.13107
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.27400    8.29200  -0.01800   -0.21708
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.28080    9.26560   0.01520    0.16405
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.31660    9.30440   0.01220    0.13112
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        10.62740   10.61000   0.01740    0.16400
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.00240   10.02410  -0.02170   -0.21648
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.14380   10.13050   0.01330    0.13129
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.61480    9.59910   0.01570    0.16356
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            8.94000    8.95940  -0.01940   -0.21653
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          8.84640    8.83700   0.00940    0.10637
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.34080    9.32850   0.01230    0.13185
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   11.77970   11.78890  -0.00920   -0.07804
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.23430   11.19520   0.03910    0.34926
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             10.65580   10.62260   0.03320    0.31254
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    6.94640    6.95190  -0.00550   -0.07912
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.66660    8.63640   0.03020    0.34968
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.26560    9.23660   0.02900    0.31397
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.12630   10.13420  -0.00790   -0.07795
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            10.67280   10.63950   0.03330    0.31298
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.38070    9.34800   0.03270    0.34981
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.85910    8.86610  -0.00700   -0.07895
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.46310    9.43360   0.02950    0.31271
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     11.18660   11.22320  -0.03660   -0.32611
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             11.76140   11.76370  -0.00230   -0.01955
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               10.77210   10.77480  -0.00270   -0.02506
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.06700    9.09670  -0.02970   -0.32649
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.58140    9.58330  -0.00190   -0.01983
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.57920    9.58170  -0.00250   -0.02609
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            11.08570   11.08790  -0.00220   -0.01984
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                               9.98080   10.01340  -0.03260   -0.32556
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              10.26420   10.26680  -0.00260   -0.02532
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.46600    9.49700  -0.03100   -0.32642
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.22080    9.25090  -0.03010   -0.32537
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                              9.80170    9.80360  -0.00190   -0.01938
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.34120    9.34360  -0.00240   -0.02569
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           17.62000   17.63000  -0.01000   -0.05672
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           16.28000   16.22000   0.06000    0.36991
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     12.81170   12.82300  -0.01130   -0.08812
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.24890   10.24160   0.00730    0.07128
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.19910   11.18290   0.01620    0.14486
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 11.79270   11.78840   0.00430    0.03648
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.70660   10.68960   0.01700    0.15903
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.25000    9.24350   0.00650    0.07032
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.79620    9.78210   0.01410    0.14414
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.67900    9.67540   0.00360    0.03721
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.68890    9.67350   0.01540    0.15920
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.38330    9.37660   0.00670    0.07145
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.60120    9.58730   0.01390    0.14498
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.30720   11.30310   0.00410    0.03627
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.63270    9.61740   0.01530    0.15909
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國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        14.81000   14.66000   0.15000    1.02319
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        23.67000   24.16000  -0.49000   -2.02815
國泰大中華基金                                                     17.05000   17.16000  -0.11000   -0.64103
國泰小龍基金                                                       13.42000   13.46000  -0.04000   -0.29718
國泰中小成長基金                                                   36.15000   36.07000   0.08000    0.22179
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                      3.77070    3.67190   0.09880    2.69071
國泰中國內需增長基金台幣級別                                       16.82000   16.61000   0.21000    1.26430
國泰中國內需增長基金美元I級別                                       0.63120    0.61920   0.01200    1.93798
國泰中國內需增長基金美元級別                                        0.59440    0.58320   0.01120    1.92044
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                                 2.21140    2.19750   0.01390    0.63254
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                                 9.65110    9.70600  -0.05490   -0.56563
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                   8.10900    8.15510  -0.04610   -0.56529
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                                 0.31480    0.31510  -0.00030   -0.09521
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                     11.55400   11.55300   0.00100    0.00866
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                        1.66330    1.67550  -0.01220   -0.72814
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                          9.92630   10.02870  -0.10240   -1.02107
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                          0.32630    0.32780  -0.00150   -0.45760
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                      3.86920    3.76160   0.10760    2.86048
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                       17.25000   17.00000   0.25000    1.47059
國泰中國新興戰略基金美元級別                                        0.55350    0.54220   0.01130    2.08410
國泰中港台基金人民幣級別                                            2.82360    2.76500   0.05860    2.11935
國泰中港台基金台幣級別                                             12.60000   12.51000   0.09000    0.71942
國泰中港台基金美元級別                                              0.40900    0.40350   0.00550    1.36307
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   27.50000   28.03000  -0.53000   -1.89083
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.58000   12.32000   0.26000    2.11039
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       35.36000   36.77000  -1.41000   -3.83465
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                         10.42780   10.47600  -0.04820   -0.46010
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                         10.23710   10.28450  -0.04740   -0.46089
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                        10.26100   10.30840  -0.04740   -0.45982
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                          0.33700    0.33650   0.00050    0.14859
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                          0.33070    0.33010   0.00060    0.18176
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                         0.33140    0.33080   0.00060    0.18138
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.41800   12.41760   0.00040    0.00322
國泰平衡基金                                                       23.64000   23.78000  -0.14000   -0.58873
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                       2.42710    2.39780   0.02930    1.22195
國泰全球高股息基金-台幣級別                                        10.85000   10.86000  -0.01000   -0.09208
國泰全球高股息基金-美金級別                                         0.35050    0.34890   0.00160    0.45858
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                         0.49510    0.49220   0.00290    0.58919
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                       12.64000   12.72000  -0.08000   -0.62893
國泰全球基礎建設基金美元級別                                        0.43470    0.43470   0.00000    0.00000
國泰全球資源基金台幣級別                                            5.73000    5.74000  -0.01000   -0.17422
國泰全球資源基金美元級別                                            0.18270    0.18170   0.00100    0.55036
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)              0.40300    0.40050   0.00250    0.62422
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                0.36300    0.36080   0.00220    0.60976
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)              0.42800    0.42530   0.00270    0.63485
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)           10.79000   10.75000   0.04000    0.37209
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)              9.58000    9.54000   0.04000    0.41929
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)              0.51200    0.50830   0.00370    0.72792
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 20.22000   20.36000  -0.14000   -0.68762
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        21.15000   21.49000  -0.34000   -1.58213
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                          2.41560    2.36860   0.04700    1.98429
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                           10.80040   10.72080   0.07960    0.74248
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                              9.63160    9.56060   0.07100    0.74263
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                            0.34980    0.34550   0.00430    1.24457
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                              0.31190    0.30820   0.00370    1.20052
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                            0.49080    0.48430   0.00650    1.34214
國泰亞洲成長基金台幣級別                                           10.91000   10.80000   0.11000    1.01852
國泰亞洲成長基金美元級別                                            0.36470    0.35860   0.00610    1.70106
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                    17.77000   17.68000   0.09000    0.50905
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                     0.57490    0.56850   0.00640    1.12577
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型)             17.77000   17.69000   0.08000    0.45223
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型)              0.80790    0.79790   0.01000    1.25329
國泰科技生化基金                                                   27.73000   27.81000  -0.08000   -0.28767
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          27.22000   27.16000   0.06000    0.22091
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           13.42000   13.50000  -0.08000   -0.59259
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    38.01010   38.40580  -0.39570   -1.03031
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    20.29580   20.29460   0.00120    0.00591
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    17.74200   17.80650  -0.06450   -0.36223
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   39.42750   39.84720  -0.41970   -1.05327
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   41.01090   41.32970  -0.31880   -0.77136
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.48510   43.83270  -0.34760   -0.79302
國泰紐幣2021保本基金                                               12.25270   12.25090   0.00180    0.01469
國泰紐幣八年期保本基金                                             12.54620   12.54240   0.00380    0.03030
國泰紐幣保本基金                                                   12.48760   12.48320   0.00440    0.03525
國泰高科技基金                                                     10.45000   10.50000  -0.05000   -0.47619
國泰國泰基金台幣I級別                                              18.79000   18.86000  -0.07000   -0.37116
國泰國泰基金台幣級別                                               18.79000   18.86000  -0.07000   -0.37116
國泰富時中國A50基金                                                17.50000   17.69000  -0.19000   -1.07405
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.35000   10.40000  -0.05000   -0.48077
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)                10.01000   10.06000  -0.05000   -0.49702
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)               0.33350    0.33300   0.00050    0.15015
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.47800    0.47680   0.00120    0.25168
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)              11.28000   11.22000   0.06000    0.53476
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)               0.36330    0.35930   0.00400    1.11328
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.52080    0.51440   0.00640    1.24417
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.51000   10.47000   0.04000    0.38204
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)                10.03000    9.99000   0.04000    0.40040
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)               0.33860    0.33520   0.00340    1.01432
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.48530    0.47980   0.00550    1.14631
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                         10.54750   10.56110  -0.01360   -0.12877
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                            7.48600    7.49570  -0.00970   -0.12941
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                          0.35680    0.35600   0.00080    0.22472
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                            0.24220    0.24100   0.00120    0.49793
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C                  2.16910    2.14500   0.02410    1.12354
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A                    9.63820    9.66310  -0.02490   -0.25768
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B                    0.31090    0.30970   0.00120    0.38747
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       39.99940   40.19660  -0.19720   -0.49059
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            17.24000   17.50000  -0.26000   -1.48571
國泰新興市場基金台幣級別                                           11.39000   11.31000   0.08000    0.70734
國泰新興市場基金美元級別                                            0.36870    0.36370   0.00500    1.37476
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                              2.28080    2.26080   0.02000    0.88464
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                                1.48530    1.47230   0.01300    0.88297
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                                0.33950    0.33910   0.00040    0.11796
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                                0.33660    0.33440   0.00220    0.65789
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                  0.22330    0.22300   0.00030    0.13453
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                             10.40290   10.40280   0.00010    0.00096
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                                6.64760    6.64760   0.00000    0.00000
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   14.98000   14.84000   0.14000    0.94340
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   29.96000   30.55000  -0.59000   -1.93126
國泰價值卓越基金                                                   12.55000   12.64000  -0.09000   -0.71203
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                          10.20000   10.22000  -0.02000   -0.19569
國泰歐洲精選基金-美元級別                                           0.34680    0.34530   0.00150    0.43440
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    38.62920   38.89740  -0.26820   -0.68951
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              19.73000   19.57000   0.16000    0.81758
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              18.44000   18.08000   0.36000    1.99115
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  17.75000   18.02000  -0.27000   -1.49834
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                       12.05310   12.06490  -0.01180   -0.09780
國泰豐益債券組合基金美元級別                                        0.39560    0.39530   0.00030    0.07589
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                           9.59600    9.58050   0.01550    0.16179
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                           8.21600    8.28910  -0.07310   -0.88188
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                          10.78180   10.72910   0.05270    0.49119
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.31620    9.39900  -0.08280   -0.88094
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.22440   11.22350   0.00090    0.00802
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.82450    9.84890  -0.02440   -0.24774
第一金大中華基金                                                   23.84000   24.09000  -0.25000   -1.03778
第一金小型精選基金                                                 29.83000   29.84000  -0.01000   -0.03351
第一金中國世紀基金-人民幣                                          11.84000   11.48000   0.36000    3.13589
第一金中國世紀基金-美元                                             7.33860    7.16690   0.17170    2.39574
第一金中國世紀基金-美元-N                                           7.33920    7.16750   0.17170    2.39554
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           8.65000    8.50000   0.15000    1.76471
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         8.65000    8.50000   0.15000    1.76471
第一金中概平衡基金                                                 22.35000   22.49000  -0.14000   -0.62250
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.26120   15.26060   0.00060    0.00393
第一金全家福貨幣市場基金                                          177.96000  177.95400   0.00600    0.00337
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                       9.59770    9.42070   0.17700    1.87884
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                     9.59780    9.42060   0.17720    1.88098
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                     9.79000    9.67000   0.12000    1.24095
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                   9.79000    9.67000   0.12000    1.24095
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                                 13.42690   13.16610   0.26080    1.98084
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                               13.42780   13.16660   0.26120    1.98381
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                               12.92000   12.75000   0.17000    1.33333
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                             12.93000   12.76000   0.17000    1.33229
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.57520    9.56930   0.00590    0.06166
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.57810    9.57220   0.00590    0.06164
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.25090    9.27760  -0.02670   -0.28779
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.27530    9.30200  -0.02670   -0.28704
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.10780   10.10120   0.00660    0.06534
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                          9.77860    9.80680  -0.02820   -0.28756
第一金全球大趨勢基金                                               22.78000   22.49000   0.29000    1.28946
第一金全球不動產證券化基金A                                         7.83260    7.91870  -0.08610   -1.08730
第一金全球不動產證券化基金B                                         5.54110    5.60210  -0.06100   -1.08888
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.08590    9.11550  -0.02960   -0.32472
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.08690    9.11680  -0.02990   -0.32797
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  8.80000    8.84000  -0.04000   -0.45249
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                8.80000    8.84000  -0.04000   -0.45249
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                    9.51150    9.54250  -0.03100   -0.32486
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                  9.51250    9.54380  -0.03130   -0.32796
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                  9.22000    9.25000  -0.03000   -0.32432
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N                9.22000    9.26000  -0.04000   -0.43197
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.36830    8.39280  -0.02450   -0.29192
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                              9.95660    9.98570  -0.02910   -0.29142
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.58650    9.55880   0.02770    0.28979
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.58560    9.55790   0.02770    0.28981
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.88500    7.87450   0.01050    0.13334
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.75430    8.76340  -0.00910   -0.10384
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.75470    8.76390  -0.00920   -0.10498
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.22420   11.19170   0.03250    0.29039
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.22510   11.19260   0.03250    0.29037
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                                9.99390    9.97950   0.01440    0.14430
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.79150   14.80700  -0.01550   -0.10468
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                              13.06870   12.85550   0.21320    1.65843
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                            13.08500   12.87180   0.21320    1.65633
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                            12.36000   12.23000   0.13000    1.06296
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                          12.38000   12.26000   0.12000    0.97879
第一金亞洲科技基金                                                 17.67000   17.30000   0.37000    2.13873
第一金亞洲新興市場基金                                             12.36000   12.26000   0.10000    0.81566
第一金店頭市場基金                                                  7.57000    7.57000   0.00000    0.00000
第一金創新趨勢基金                                                 19.88000   20.08000  -0.20000   -0.99602
第一金電子基金                                                     27.82000   28.14000  -0.32000   -1.13717
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       18.31000   18.60000  -0.29000   -1.55914
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           20.83000   20.63000   0.20000    0.96946
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                          7.13000    7.07000   0.06000    0.84866
統一大中華中小基金(美元)                                            6.47000    6.42000   0.05000    0.77882
統一大中華中小基金(新台幣)                                          9.58000    9.56000   0.02000    0.20921
統一大東協高股息基金(人民幣)                                       10.18000   10.02000   0.16000    1.59681
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.40000    9.24000   0.16000    1.73160
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.70000    9.60000   0.10000    1.04167
統一大滿貫基金-A類型                                               29.37000   29.40000  -0.03000   -0.10204
統一大滿貫基金-I類型                                               29.37000   29.40000  -0.03000   -0.10204
統一大龍印基金                                                     13.23000   12.91000   0.32000    2.47870
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          8.12000    8.00000   0.12000    1.50000
統一大龍騰中國基金(美元)                                            7.39000    7.27000   0.12000    1.65062
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          8.41000    8.32000   0.09000    1.08173
統一中小基金                                                       21.35000   21.34000   0.01000    0.04686
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.83600    9.85640  -0.02040   -0.20697
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.11750    9.11650   0.00100    0.01097
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.85180    8.87880  -0.02700   -0.30410
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              11.79620   11.82070  -0.02450   -0.20726
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                10.87020   10.86890   0.00130    0.01196
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              10.53920   10.57140  -0.03220   -0.30460
統一台灣動力基金                                                   14.34000   14.34000   0.00000    0.00000
統一全天候基金-A類型                                               98.25000   98.85000  -0.60000   -0.60698
統一全天候基金-I類型                                               98.35000   98.95000  -0.60000   -0.60637
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.60690    8.51910   0.08780    1.03063
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               8.26470    8.16250   0.10220    1.25207
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             8.24260    8.16060   0.08200    1.00483
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             8.97050    8.87900   0.09150    1.03052
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.62130    8.51470   0.10660    1.25195
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.59110    8.50550   0.08560    1.00641
統一全球債券組合基金                                               11.89330   11.90400  -0.01070   -0.08989
統一全球新科技基金(人民幣)                                         15.69000   15.25000   0.44000    2.88525
統一全球新科技基金(美元)                                           14.66000   14.24000   0.42000    2.94944
統一全球新科技基金(新台幣)                                         14.08000   13.76000   0.32000    2.32558
統一亞太基金                                                       23.34000   22.85000   0.49000    2.14442
統一亞洲大金磚基金                                                 11.50000   11.24000   0.26000    2.31317
統一奔騰基金                                                       51.13000   51.30000  -0.17000   -0.33138
統一強棒貨幣市場基金                                               16.66980   16.66920   0.00060    0.00360
統一強漢基金(人民幣)                                                9.17000    8.90000   0.27000    3.03371
統一強漢基金(美元)                                                  8.20000    7.95000   0.25000    3.14465
統一強漢基金(新台幣)                                               21.61000   21.09000   0.52000    2.46562
統一統信基金                                                       25.22000   25.19000   0.03000    0.11909
統一黑馬基金                                                       51.62000   51.78000  -0.16000   -0.30900
統一新亞洲科技能源基金                                             16.70000   16.46000   0.24000    1.45808
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     7.92330    7.92830  -0.00500   -0.06307
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.15170   10.15810  -0.00640   -0.06300
統一經建基金                                                       41.28000   41.56000  -0.28000   -0.67372
統一龍馬基金                                                       55.66000   55.77000  -0.11000   -0.19724
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     16.21000   16.34000  -0.13000   -0.79559
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              39.69000   39.60000   0.09000    0.22727
野村中國機會基金                                                   12.00000   11.73000   0.27000    2.30179
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.72000   11.70000   0.02000    0.17094
野村台灣高股息基金                                                 22.57000   22.65000  -0.08000   -0.35320
野村台灣運籌基金                                                   30.57000   30.69000  -0.12000   -0.39101
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.43810    9.42640   0.01170    0.12412
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.34800    9.34880  -0.00080   -0.00856
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.43080    9.43810  -0.00730   -0.07735
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                 9.75510    9.74300   0.01210    0.12419
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                   9.59000    9.59080  -0.00080   -0.00834
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                 9.53780    9.54400  -0.00620   -0.06496
野村平衡基金                                                       17.05000   17.14000  -0.09000   -0.52509
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            8.74000    8.82000  -0.08000   -0.90703
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                         9.22000    9.26000  -0.04000   -0.43197
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           12.69000   12.82000  -0.13000   -1.01404
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        10.56000   10.60000  -0.04000   -0.37736
野村全球生技醫療基金                                               17.23000   17.02000   0.21000    1.23384
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.00570    9.99390   0.01180    0.11807
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                               9.94750    9.94300   0.00450    0.04526
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                             9.94840    9.96340  -0.01500   -0.15055
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.00570    9.99380   0.01190    0.11907
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                               9.94750    9.94300   0.00450    0.04526
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                             9.94850    9.96350  -0.01500   -0.15055
野村全球品牌基金                                                   25.82000   25.64000   0.18000    0.70203
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.84000   12.83000   0.01000    0.07794
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.89000   10.79000   0.10000    0.92678
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.40000   19.39000   0.01000    0.05157
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              12.16000   12.05000   0.11000    0.91286
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.02110   10.00230   0.01880    0.18796
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.43130   10.42930   0.00200    0.01918
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.33130   10.34230  -0.01100   -0.10636
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             9.28410    9.23550   0.04860    0.52623
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               9.04170    9.00920   0.03250    0.36074
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.65670    8.65720  -0.00050   -0.00578
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            11.08520   11.02730   0.05790    0.52506
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.56030   10.52220   0.03810    0.36209
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.17710   10.17700   0.00010    0.00098
野村成長基金                                                       26.05000   26.25000  -0.20000   -0.76190
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.37220    8.24940   0.12280    1.48859
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.36980    8.26130   0.10850    1.31335
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.55880    8.49190   0.06690    0.78781
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         8.98180    8.85030   0.13150    1.48583
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           8.87030    8.75530   0.11500    1.31349
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.06940    8.99850   0.07090    0.78791
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  7.94000    7.81000   0.13000    1.66453
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 11.47000   11.28000   0.19000    1.68440
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.20930    9.19260   0.01670    0.18167
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.24660    9.24490   0.00170    0.01839
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.37450    9.40250  -0.02800   -0.29779
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                             9.84200    9.82330   0.01870    0.19036
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                               9.78250    9.78050   0.00200    0.02045
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                             9.92280    9.95260  -0.02980   -0.29942
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.43990    8.46120  -0.02130   -0.25174
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         9.00750    8.99460   0.01290    0.14342
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.86590    8.86660  -0.00070   -0.00789
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          12.99910   13.03180  -0.03270   -0.25092
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.05760   12.04080   0.01680    0.13953
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                           9.79260    9.79340  -0.00080   -0.00817
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                              9.95980    9.96690  -0.00710   -0.07124
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                          10.12010   10.09380   0.02630    0.26056
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.73150    9.71940   0.01210    0.12449
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.28950    9.29640  -0.00690   -0.07422
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.21420   11.22240  -0.00820   -0.07307
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                            9.96420    9.94680   0.01740    0.17493
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                10.99550   10.91730   0.07820    0.71629
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.47140   10.41360   0.05780    0.55504
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.28870   10.27130   0.01740    0.16940
野村泰國基金                                                       42.24000   42.13000   0.11000    0.26110
野村高科技基金                                                      8.49000    8.55000  -0.06000   -0.70175
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.00900    9.99140   0.01760    0.17615
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.04280    9.95020   0.09260    0.93063
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.52200   10.39700   0.12500    1.20227
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.39850    9.33160   0.06690    0.71692
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.36640    9.35010   0.01630    0.17433
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.23860    9.15860   0.08000    0.87350
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        11.64120   11.53310   0.10810    0.93730
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        13.24510   13.08980   0.15530    1.18642
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.56560   10.49040   0.07520    0.71685
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.53640   10.51800   0.01840    0.17494
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          10.65490   10.56300   0.09190    0.87002
野村貨幣市場基金                                                   16.27730   16.27670   0.00060    0.00369
野村新馬基金                                                       15.21000   15.15000   0.06000    0.39604
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價               9.95530    9.92940   0.02590    0.26084
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                 9.80660    9.78660   0.02000    0.20436
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價       9.86450    9.90420  -0.03970   -0.40084
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民     9.76140    9.73700   0.02440    0.25059
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元     9.74190    9.74210  -0.00020   -0.00205
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺     9.75900    9.76720  -0.00820   -0.08395
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民     9.84020    9.81550   0.02470    0.25164
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元     9.80370    9.80390  -0.00020   -0.00204
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺     9.78750    9.79580  -0.00830   -0.08473
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.79080    9.74980   0.04100    0.42052
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.73860    9.71880   0.01980    0.20373
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.72190    9.71090   0.01100    0.11327
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計     9.79080    9.74980   0.04100    0.42052
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價     9.73860    9.71880   0.01980    0.20373
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計     9.72190    9.71090   0.01100    0.11327
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.04260   10.04870  -0.00610   -0.06070
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.84190    7.84890  -0.00700   -0.08918
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    11.71290   11.72330  -0.01040   -0.08871
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      7.60000    7.48000   0.12000    1.60428
野村精選貨幣市場基金                                               12.08390   12.08360   0.00030    0.00248
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.41000   11.33000   0.08000    0.70609
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      10.53000   10.49000   0.04000    0.38132
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.28000   10.30000  -0.02000   -0.19417
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.66000    7.74000  -0.08000   -1.03359
野村歐洲高股息基金累積型                                           10.89000   11.00000  -0.11000   -1.00000
野村積極成長基金                                                   10.98000   11.07000  -0.09000   -0.81301
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        7.85000    7.89000  -0.04000   -0.50697
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    28.60000   28.74000  -0.14000   -0.48713
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.29580   10.29700  -0.00120   -0.01165
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.53340    8.50730   0.02610    0.30680
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.86290    7.85150   0.01140    0.14520
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.79050    7.79190  -0.00140   -0.01797
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            11.70610   11.67140   0.03470    0.29731
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.51680   10.50150   0.01530    0.14569
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.45340   10.45510  -0.00170   -0.01626
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       10.18000   10.06000   0.12000    1.19284
野村環球基金-人民幣計價                                            15.50000   15.20000   0.30000    1.97368
野村環球基金-美元計價                                              12.06000   11.85000   0.21000    1.77215
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    16.93000   16.73000   0.20000    1.19546
野村鴻利基金                                                       19.54000   19.62000  -0.08000   -0.40775
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.86490   16.86450   0.00040    0.00237
野村鴻運基金                                                       16.47000   16.53000  -0.06000   -0.36298
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                      8.65000    8.60000   0.05000    0.58140
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     12.07000   11.81000   0.26000    2.20152
野村鑫平衡組合基金-S類型                                            9.48000    9.57000  -0.09000   -0.94044
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        14.10000   14.23000  -0.13000   -0.91356
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.10660   10.12290  -0.01630   -0.16102
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.25830   13.27990  -0.02160   -0.16265
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.01990   10.00600   0.01390    0.13892
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.88320    9.94350  -0.06030   -0.60643
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                  9.60160    9.59950   0.00210    0.02188
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                  9.60420    9.59130   0.01290    0.13450
凱基台商天下基金                                                   11.97000   11.75000   0.22000    1.87234
凱基台灣精五門基金                                                 17.95000   18.17000  -0.22000   -1.21079
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       39.07200   39.44200  -0.37000   -0.93809
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   39.30260   39.50660  -0.20400   -0.51637
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      40.19960   40.25020  -0.05060   -0.12571
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.21000   10.23000  -0.02000   -0.19550
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.63000    9.65000  -0.02000   -0.20725
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.44980   10.40980   0.04000    0.38425
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.66000   12.24000   0.42000    3.43137
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.34600   11.04560   0.30040    2.71963
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.22000   10.99000   0.23000    2.09281
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.55060   11.55020   0.00040    0.00346
凱基開創基金                                                       23.84000   24.07000  -0.23000   -0.95555
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         21.64000   21.11000   0.53000    2.51066
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         20.90430   20.26470   0.63960    3.15623
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     16.38000   16.21000   0.17000    1.04874
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     15.59310   15.33470   0.25840    1.68507
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.19000    7.11000   0.08000    1.12518
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.87000   11.68000   0.19000    1.62671
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.46430   11.36860   0.09570    0.84179
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       11.01000   10.98000   0.03000    0.27322
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       11.71850   11.51260   0.20590    1.78848
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.05000   11.92000   0.13000    1.09060
凱基護城河基金-台幣計價A                                           12.89000   12.76000   0.13000    1.01881
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.58730   12.38620   0.20110    1.62358
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         14.00000   14.29000  -0.29000   -2.02939
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         32.74000   31.52000   1.22000    3.87056
富邦NASDAQ-100基金                                                 30.14000   29.56000   0.58000    1.96211
富邦上証180基金                                                    26.18000   26.54000  -0.36000   -1.35644
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.17170    0.16680   0.00490    2.93765
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         5.31000    5.19000   0.12000    2.31214
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    8.08000    8.00000   0.08000    1.00000
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   32.73000   33.40000  -0.67000   -2.00599
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               10.95910   10.84610   0.11300    1.04185
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 10.10420   10.01490   0.08930    0.89167
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                                9.70590    9.71660  -0.01070   -0.11012
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                                9.51820    9.42010   0.09810    1.04139
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  8.70340    8.62650   0.07690    0.89144
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                8.36630    8.37540  -0.00910   -0.10865
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.17140   20.21560  -0.04420   -0.21864
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.39100   11.39000   0.00100    0.00878
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.38100   10.50520  -0.12420   -1.18227
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             12.91500   12.89990   0.01510    0.11706
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                1.89680    1.89730  -0.00050   -0.02635
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.30620    9.29530   0.01090    0.11726
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.41500    1.41540  -0.00040   -0.02826
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               11.78520   11.77750   0.00770    0.06538
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.71160    1.71450  -0.00290   -0.16915
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.11910   10.11250   0.00660    0.06527
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.48850    1.49100  -0.00250   -0.16767
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  14.95000   14.71000   0.24000    1.63154
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  21.73000   22.51000  -0.78000   -3.46513
富邦日本東証基金                                                   21.61000   22.02000  -0.41000   -1.86194
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    43.52000   44.13000  -0.61000   -1.38228
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    43.96000   44.57000  -0.61000   -1.36863
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    48.07000   48.95000  -0.88000   -1.79775
富邦台灣心基金                                                     19.28000   19.43000  -0.15000   -0.77200
富邦台灣釆吉50基金                                                 45.35000   46.22000  -0.87000   -1.88230
富邦台灣科技指數基金                                               49.65000   50.70000  -1.05000   -2.07101
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   40.76430   41.19070  -0.42640   -1.03519
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.54810   41.85970  -0.31160   -0.74439
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.28060    0.28140  -0.00080   -0.28429
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                         8.87000    8.95000  -0.08000   -0.89385
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.53140    2.52040   0.01100    0.43644
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.33750    0.33820  -0.00070   -0.20698
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             10.46470   10.47650  -0.01180   -0.11263
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.18990    2.18040   0.00950    0.43570
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.32250    0.32310  -0.00060   -0.18570
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              8.99510    9.00520  -0.01010   -0.11216
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             21.23000   20.82000   0.41000    1.96926
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 15.20000   15.56000  -0.36000   -2.31362
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 27.15000   26.23000   0.92000    3.50743
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.64970   15.64920   0.00050    0.00320
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          39.78900   39.87080  -0.08180   -0.20516
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   39.35450   39.71360  -0.35910   -0.90422
富邦長紅基金                                                       54.77000   55.16000  -0.39000   -0.70703
富邦科技基金                                                       20.19000   20.29000  -0.10000   -0.49285
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           40.66580   40.98920  -0.32340   -0.78899
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        38.56640   38.93440  -0.36800   -0.94518
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          38.94490   39.27350  -0.32860   -0.83670
富邦恒生國企ETF基金                                                19.19000   19.49000  -0.30000   -1.53925
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              14.92000   14.75000   0.17000    1.15254
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              24.45000   25.05000  -0.60000   -2.39521
富邦高成長基金                                                     21.10000   21.29000  -0.19000   -0.89244
富邦基金A類型                                                      11.80000   11.89000  -0.09000   -0.75694
富邦基金I類型                                                      11.80000   11.89000  -0.09000   -0.75694
富邦深証100基金                                                     8.02000    8.13000  -0.11000   -1.35301
富邦富時歐洲ETF基金                                                19.54000   19.68000  -0.14000   -0.71138
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.41270    0.41360  -0.00090   -0.21760
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.27430   12.25260   0.02170    0.17711
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.42390    9.40730   0.01660    0.17646
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.30340    0.30410  -0.00070   -0.23019
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.74070    8.72520   0.01550    0.17765
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                                8.92440    8.87670   0.04770    0.53736
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                              9.44560    9.45440  -0.00880   -0.09308
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                8.71380    8.66720   0.04660    0.53766
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.21600    9.22460  -0.00860   -0.09323
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      18.88000   19.04000  -0.16000   -0.84034
富邦精準基金                                                       39.99000   40.35000  -0.36000   -0.89219
富邦精銳中小基金                                                    9.58000    9.56000   0.02000    0.20921
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       15.68000   15.66000   0.02000    0.12771
富邦臺灣公司治理100基金                                            20.72000   21.09000  -0.37000   -1.75439
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               8.13000    8.05000   0.08000    0.99379
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              12.93000   13.19000  -0.26000   -1.97119
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.44000   19.59000  -0.15000   -0.76570
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                            9.94460    9.81370   0.13090    1.33385
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                              9.69610    9.63910   0.05700    0.59134
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                            9.86570    9.88420  -0.01850   -0.18717
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                            9.63370    9.50690   0.12680    1.33377
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.35150    9.29660   0.05490    0.59054
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.49790    9.51580  -0.01790   -0.18811
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                   28.71000   29.04000  -0.33000   -1.13636
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.76270    9.83770  -0.07500   -0.76237
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.71060    9.73820  -0.02760   -0.28342
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.74700    9.71520   0.03180    0.32732
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別             9.76260    9.83750  -0.07490   -0.76137
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                   9.71060    9.73810  -0.02750   -0.28240
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.74710    9.71530   0.03180    0.32732
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.57780    8.64640  -0.06860   -0.79339
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.11820    9.14620  -0.02800   -0.30614
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.87400    8.84830   0.02570    0.29045
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                   9.67990    9.75760  -0.07770   -0.79630
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                         9.69550    9.72530  -0.02980   -0.30642
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.44170    9.41530   0.02640    0.28039
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.52520    9.50030   0.02490    0.26210
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.21130    8.29060  -0.07930   -0.95650
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.25460    9.29990  -0.04530   -0.48710
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         8.77410    8.76590   0.00820    0.09354
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      10.33480   10.43450  -0.09970   -0.95548
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            10.11780   10.16730  -0.04950   -0.48685
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                           9.67170    9.66270   0.00900    0.09314
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        8.90700    8.89650   0.01050    0.11802
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                          9.51350    9.50560   0.00790    0.08311
富達卓越領航全球組合基金                                           14.68000   14.78000  -0.10000   -0.67659
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.43790    8.51460  -0.07670   -0.90081
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.14100    9.17950  -0.03850   -0.41941
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               8.86150    8.84450   0.01700    0.19221
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別             9.69530    9.78270  -0.08740   -0.89341
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                   9.67270    9.71350  -0.04080   -0.42003
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.41520    9.39660   0.01860    0.19794
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               8.96140    8.94560   0.01580    0.17662
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                 9.49570    9.47980   0.01590    0.16773
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     8.79000    8.51000   0.28000    3.29025
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.37000    9.12000   0.25000    2.74123
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.25000    8.09000   0.16000    1.97775
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        7.28000    7.10000   0.18000    2.53521
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          8.29000    8.13000   0.16000    1.96802
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.12000    8.02000   0.10000    1.24688
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                 9.74640    9.72860   0.01780    0.18297
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.21100    9.20760   0.00340    0.03693
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.82140    8.84040  -0.01900   -0.21492
富蘭克林華美中華基金                                               10.96000   10.84000   0.12000    1.10701
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               17.87000   17.93000  -0.06000   -0.33463
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 18.41000   18.52000  -0.11000   -0.59395
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.59000   10.55000   0.04000    0.37915
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                    10.31000   10.33000  -0.02000   -0.19361
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               7.79040    7.81730  -0.02690   -0.34411
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           8.86740    8.87090  -0.00350   -0.03945
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                           9.60790    9.61160  -0.00370   -0.03850
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.16940    9.20110  -0.03170   -0.34452
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.07560   11.07420   0.00140    0.01264
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.66390    8.66270   0.00120    0.01385
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        9.03750    9.03630   0.00120    0.01328
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       13.28930   13.31610  -0.02680   -0.20126
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.21020   10.23090  -0.02070   -0.20233
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.13140   10.11700   0.01440    0.14233
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.60900    7.59820   0.01080    0.14214
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          9.04580    9.03300   0.01280    0.14170
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       10.72880   10.74970  -0.02090   -0.19442
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.52400    7.53870  -0.01470   -0.19499
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.96340    8.98090  -0.01750   -0.19486
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.42910   10.40930   0.01980    0.19021
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.65670    7.64220   0.01450    0.18974
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.07960    8.09110  -0.01150   -0.14213
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.05870    9.04310   0.01560    0.17251
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                             9.88430    9.86730   0.01700    0.17229
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.50900   12.52680  -0.01780   -0.14210
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.14000    8.13000   0.01000    0.12300
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.39000    8.42000  -0.03000   -0.35629
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           9.06000    8.96000   0.10000    1.11607
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.54000   10.43000   0.11000    1.05465
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.87000    8.90000  -0.03000   -0.33708
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.67000   11.70000  -0.03000   -0.25641
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.95000    8.90000   0.05000    0.56180
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.21000   10.15000   0.06000    0.59113
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.44000    8.45000  -0.01000   -0.11834
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.62000    9.63000  -0.01000   -0.10384
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.22000    9.12000   0.10000    1.09649
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.18000    9.08000   0.10000    1.10132
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                               9.95000    9.84000   0.11000    1.11789
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             8.95000    8.88000   0.07000    0.78829
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                             9.68000    9.60000   0.08000    0.83333
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 12.61710   12.60600   0.01110    0.08805
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.57000    9.58000  -0.01000   -0.10438
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.57000    9.58000  -0.01000   -0.10438
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                            9.93000    9.96000  -0.03000   -0.30120
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                           9.93000    9.96000  -0.03000   -0.30120
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                              9.66000    9.65000   0.01000    0.10363
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.53000    9.52000   0.01000    0.10504
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.53000    9.52000   0.01000    0.10504
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           10.17000   10.22000  -0.05000   -0.48924
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.03000   10.08000  -0.05000   -0.49603
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.03000   10.08000  -0.05000   -0.49603
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.56000    9.49000   0.07000    0.73762
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                       9.81000    9.80000   0.01000    0.10204
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.44000    9.32000   0.12000    1.28755
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                       9.68000    9.62000   0.06000    0.62370
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.17000    9.04000   0.13000    1.43805
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.41000    9.33000   0.08000    0.85745
富蘭克林華美第一富基金                                             34.21000   34.43000  -0.22000   -0.63898
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.31050   10.31000   0.00050    0.00485
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               9.01000    8.96000   0.05000    0.55804
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.44000    9.40000   0.04000    0.42553
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.24000    9.25000  -0.01000   -0.10811
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.68000    9.70000  -0.02000   -0.20619
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.20000   13.91000   0.29000    2.08483
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.13000   12.94000   0.19000    1.46832
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  15.26000   15.14000   0.12000    0.79260
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      7.78700    7.83880  -0.05180   -0.66082
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                  9.86200    9.80240   0.05960    0.60801
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.36960    9.36030   0.00930    0.09936
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    10.84540   10.83470   0.01070    0.09876
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.71120    6.72490  -0.01370   -0.20372
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.83240    8.82210   0.01030    0.11675
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型       9.98730    9.97570   0.01160    0.11628
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.38270   10.40400  -0.02130   -0.20473
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復華1至5年期高收益債券基金                                         20.15000   20.30000  -0.15000   -0.73892
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.82000    9.81000   0.01000    0.10194
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.66950   11.66650   0.00300    0.02571
復華人生目標基金                                                   34.84100   34.82320   0.01780    0.05112
復華大中華中小策略基金                                              7.87000    7.72000   0.15000    1.94301
復華中小精選基金                                                   59.06000   59.07000  -0.01000   -0.01693
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             49.74840   49.99280  -0.24440   -0.48887
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        8.31000    8.06000   0.25000    3.10174
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        7.38000    7.24000   0.14000    1.93370
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     10.81000   10.61000   0.20000    1.88501
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                      9.87000    9.71000   0.16000    1.64779
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                       9.41000    9.33000   0.08000    0.85745
復華六年到期新興市場債券基金                                        9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
復華台灣智能基金                                                   11.69000   11.68000   0.01000    0.08562
復華全方位基金                                                     26.62000   26.73000  -0.11000   -0.41152
復華全球大趨勢基金-美元                                            12.73000   12.42000   0.31000    2.49597
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          20.03000   19.67000   0.36000    1.83020
復華全球平衡基金-美元                                               9.04000    8.89000   0.15000    1.68729
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.27000   19.08000   0.19000    0.99581
復華全球物聯網科技基金-美元                                        15.15000   14.60000   0.55000    3.76712
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      14.60000   14.16000   0.44000    3.10734
復華全球原物料基金                                                  9.21000    9.15000   0.06000    0.65574
復華全球消費基金-新臺幣                                            12.49000   12.33000   0.16000    1.29765
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        11.44030   11.45950  -0.01920   -0.16755
復華全球債券基金                                                   13.18940   13.21360  -0.02420   -0.18314
復華全球債券組合基金                                               14.57000   14.59000  -0.02000   -0.13708
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     13.66000   13.66000   0.00000    0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                      9.53000    9.54000  -0.01000   -0.10482
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.38000    9.31000   0.07000    0.75188
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.58000   10.55000   0.03000    0.28436
復華有利貨幣市場基金                                               13.44430   13.44390   0.00040    0.00298
復華亞太平衡基金                                                   11.14000   11.00000   0.14000    1.27273
復華亞太成長基金                                                   13.19000   12.84000   0.35000    2.72586
復華亞太神龍科技基金-美元                                           8.77000    8.54000   0.23000    2.69321
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         9.30000    9.11000   0.19000    2.08562
復華東協世紀基金                                                   11.66000   11.54000   0.12000    1.03986
復華南非幣長期收益基金A                                            12.76000   12.75000   0.01000    0.07843
復華南非幣長期收益基金B                                             7.79000    7.78000   0.01000    0.12853
復華南非幣短期收益基金A                                            13.62000   13.61000   0.01000    0.07348
復華南非幣短期收益基金B                                             8.91000    8.91000   0.00000    0.00000
復華美國新星基金-美元                                              12.10000   11.71000   0.39000    3.33049
復華美國新星基金-新臺幣                                            12.25000   11.93000   0.32000    2.68231
復華恒生基金                                                       19.24000   19.50000  -0.26000   -1.33333
復華恒生單日反向一倍基金                                            9.55000    9.42000   0.13000    1.38004
復華恒生單日正向二倍基金                                           25.69000   26.40000  -0.71000   -2.68939
復華神盾基金                                                       22.61170   22.61190  -0.00020   -0.00088
復華高成長基金                                                     58.75000   59.19000  -0.44000   -0.74337
復華高益策略組合基金                                               13.02000   13.04000  -0.02000   -0.15337
復華貨幣市場基金                                                   14.40560   14.40510   0.00050    0.00347
復華富時不動產證券化基金                                           17.88000   18.09000  -0.21000   -1.16086
復華富時台灣高股息低波動基金                                       50.07000   50.89000  -0.82000   -1.61132
復華復華基金                                                       18.29000   18.43000  -0.14000   -0.75963
復華華人世紀基金                                                   15.09000   14.85000   0.24000    1.61616
復華傳家二號基金                                                   28.01480   28.08290  -0.06810   -0.24250
復華傳家基金                                                       19.95550   19.84360   0.11190    0.56391
復華奧林匹克全球組合基金                                           14.50000   14.54000  -0.04000   -0.27510
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.22000   11.16000   0.06000    0.53763
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               13.75000   13.73000   0.02000    0.14567
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.40000    9.38000   0.02000    0.21322
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.33000   10.36000  -0.03000   -0.28958
復華新興人民幣債券基金A                                            11.73000   11.73000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                             8.91000    8.91000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                     18.88000   19.04000  -0.16000   -0.84034
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.27000    9.27000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.39000    5.39000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              12.02000   12.01000   0.01000    0.08326
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              12.08000   12.07000   0.01000    0.08285
復華新興市場短期收益基金                                           10.80000   10.82000  -0.02000   -0.18484
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     8.65000    8.60000   0.05000    0.58140
復華滬深300 A股基金                                                19.14000   19.43000  -0.29000   -1.49254
復華數位經濟基金                                                   43.52000   43.55000  -0.03000   -0.06889
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.77130    9.76350   0.00780    0.07989
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.59350    9.59440  -0.00090   -0.00938
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                          9.92610    9.91800   0.00810    0.08167
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                        9.71100    9.71200  -0.00100   -0.01030
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                          9.57760    9.57080   0.00680    0.07105
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.10370   10.16020  -0.05650   -0.55609
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.62440    9.61800   0.00640    0.06654
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.15430   10.21160  -0.05730   -0.56113
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                              9.62350    9.61710   0.00640    0.06655
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           10.15620   10.21340  -0.05720   -0.56005
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                            9.96910    9.87220   0.09690    0.98154
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                              9.96870    9.96280   0.00590    0.05922
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.00260   10.05970  -0.05710   -0.56761
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                            9.91120    9.81070   0.10050    1.02439
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.91270   10.79990   0.11280    1.04445
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                              9.89490    9.88870   0.00620    0.06270
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                            9.91130    9.81090   0.10040    1.02335
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.91070   10.79790   0.11280    1.04465
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                              9.89530    9.88880   0.00650    0.06573
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                            9.96280   10.01930  -0.05650   -0.56391
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.18670    9.17640   0.01030    0.11224
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.21570    8.25000  -0.03430   -0.41576
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.20690    8.29310  -0.08620   -1.03942
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.53710   11.51530   0.02180    0.18931
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.33500   10.37810  -0.04310   -0.41530
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.44290   10.55260  -0.10970   -1.03955
景順主流基金                                                       14.62000   14.59000   0.03000    0.20562
景順台灣科技基金                                                   25.28000   25.27000   0.01000    0.03957
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.65000    9.55000   0.10000    1.04712
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.34000    9.32000   0.02000    0.21459
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.90000    8.88000   0.02000    0.22523
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   10.76000   10.73000   0.03000    0.27959
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.27000   10.25000   0.02000    0.19512
景順全球科技基金                                                   21.69000   21.18000   0.51000    2.40793
景順全球康健基金                                                   19.13000   19.03000   0.10000    0.52549
景順貨幣市場基金                                                   15.94510   15.94470   0.00040    0.00251
景順潛力基金                                                       26.74000   26.72000   0.02000    0.07485
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           13.79000   13.40000   0.39000    2.91045
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         12.92000   12.63000   0.29000    2.29612
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.68000   10.53000   0.15000    1.42450
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    10.87000   10.80000   0.07000    0.64815
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      10.94000   10.79000   0.15000    1.39018
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.14000   11.07000   0.07000    0.63234
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.30000    9.37000  -0.07000   -0.74707
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                            9.48000    9.61000  -0.13000   -1.35276
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                              9.55000    9.63000  -0.08000   -0.83074
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                            9.77000    9.91000  -0.14000   -1.41271
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.64440    8.61630   0.02810    0.32613
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.90140    7.94730  -0.04590   -0.57755
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.10570   11.07000   0.03570    0.32249
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.13110   10.19000  -0.05890   -0.57802
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         7.09000    6.94000   0.15000    2.16138
華南永昌中國A股基金(美元)                                           6.76000    6.62000   0.14000    2.11480
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                         9.93000    9.79000   0.14000    1.43003
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.33240    9.32780   0.00460    0.04931
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.54310    9.59900  -0.05590   -0.58235
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                      9.69030    9.68590   0.00440    0.04543
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                    9.91190    9.97000  -0.05810   -0.58275
華南永昌永昌基金                                                   16.58000   16.64000  -0.06000   -0.36058
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.26110   14.26930  -0.00820   -0.05747
華南永昌全球神農水資源基金                                          9.89000    9.91000  -0.02000   -0.20182
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        8.99000    8.80000   0.19000    2.15909
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                      9.28000    9.14000   0.14000    1.53173
華南永昌全球精品基金                                               14.99000   14.96000   0.03000    0.20053
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.66000   10.41000   0.25000    2.40154
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.66000   10.48000   0.18000    1.71756
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             12.90000   12.60000   0.30000    2.38095
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           12.82000   12.60000   0.22000    1.74603
華南永昌物聯網精選基金                                              9.49000    9.49000   0.00000    0.00000
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.21570   16.21500   0.00070    0.00432
華南永昌龍盈平衡基金                                               21.85430   21.88350  -0.02920   -0.13343
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.94460   11.94410   0.00050    0.00419
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.22160   10.22510  -0.00350   -0.03423
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.06750   10.21040  -0.14290   -1.39955
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.77490    9.77770  -0.00280   -0.02864
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.59600    9.73220  -0.13620   -1.39948
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.02360   10.02910  -0.00550   -0.05484
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                          9.81720    9.95860  -0.14140   -1.41988
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.68020    9.68550  -0.00530   -0.05472
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.47130    9.60770  -0.13640   -1.41969
華頓中小型基金                                                     22.06000   22.09000  -0.03000   -0.13581
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.29790   11.22980   0.06810    0.60642
華頓台灣基金                                                       22.67000   22.84000  -0.17000   -0.74431
華頓平安貨幣市場基金                                               11.52680   11.52640   0.00040    0.00347
華頓全球時尚精品基金                                               16.79000   16.53000   0.26000    1.57290
華頓全球高收益債券基金A                                            13.42900   13.44730  -0.01830   -0.13609
華頓全球高收益債券基金B                                             8.23230    8.24350  -0.01120   -0.13586
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.67000    5.64000   0.03000    0.53191
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匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.44930    2.39710   0.05220    2.17763
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          10.94320   10.82580   0.11740    1.08445
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.35400    0.34800   0.00600    1.72414
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.12750   11.05900   0.06850    0.61941
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                           10.08760   10.00400   0.08360    0.83567
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                            9.88370    9.92920  -0.04550   -0.45824
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                              8.87900    8.91990  -0.04090   -0.45853
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.06380   10.04670   0.01710    0.17021
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                              9.06700    9.04050   0.02650    0.29313
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                        9.50000    9.23000   0.27000    2.92524
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          8.17000    8.03000   0.14000    1.74346
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          8.75000    8.54000   0.21000    2.45902
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.50340    2.50360  -0.00020   -0.00799
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.04690    2.03300   0.01390    0.68372
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 11.64930   11.70380  -0.05450   -0.46566
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.37820    9.42210  -0.04390   -0.46593
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.36120    0.36290  -0.00170   -0.46845
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29570    0.29590  -0.00020   -0.06759
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.13000    3.04000   0.09000    2.96053
匯豐中國動力基金(台幣)                                             14.00000   13.71000   0.29000    2.11524
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.45000    0.44000   0.01000    2.27273
匯豐台灣精典基金                                                   22.26000   22.56000  -0.30000   -1.32979
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.09000   11.97000   0.12000    1.00251
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.07000    8.11000  -0.04000   -0.49322
匯豐安富基金                                                       24.34000   24.55000  -0.21000   -0.85540
匯豐成功基金                                                       39.77000   40.45000  -0.68000   -1.68109
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                   10.78000   10.73000   0.05000    0.46598
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.35000   10.34000   0.01000    0.09671
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                      9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   10.97000   10.92000   0.05000    0.45788
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                     10.57000   10.52000   0.05000    0.47529
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                     10.50000   10.44000   0.06000    0.57471
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.57430    2.55790   0.01640    0.64115
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.32640    2.30920   0.01720    0.74485
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.43160   11.43870  -0.00710   -0.06207
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.74790    7.75480  -0.00690   -0.08898
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.37280    0.37210   0.00070    0.18812
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.32880    0.32790   0.00090    0.27447
匯豐金磚動力基金                                                   13.35000   13.05000   0.30000    2.29885
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           14.98480   14.98460   0.00020    0.00133
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            4.79000    4.78000   0.01000    0.20921
匯豐新鑽動力基金                                                   10.33000   10.13000   0.20000    1.97433
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.32720    5.35530  -0.02810   -0.52471
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     8.97250    9.00070  -0.02820   -0.31331
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 47.87000   48.50000  -0.63000   -1.29897
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 47.87000   48.50000  -0.63000   -1.29897
匯豐龍騰電子基金                                                   31.70000   32.01000  -0.31000   -0.96845
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.13080   12.12270   0.00810    0.06682
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     16.92000   17.06000  -0.14000   -0.82063
新光中國成長基金(人民幣)                                            8.62000    8.47000   0.15000    1.77096
新光中國成長基金(美元)                                              8.60000    8.43000   0.17000    2.01661
新光中國成長基金(新臺幣)                                            8.58000    8.48000   0.10000    1.17925
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             10.47500   10.44550   0.02950    0.28242
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                                9.62860    9.61410   0.01450    0.15082
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                              9.93950   10.00560  -0.06610   -0.66063
新光台灣富貴基金                                                   20.87000   21.02000  -0.15000   -0.71361
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.79000    9.83000  -0.04000   -0.40692
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.81000    8.85000  -0.04000   -0.45198
新光全球生技醫療基金(美元)                                         11.53000   11.37000   0.16000    1.40721
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       11.25000   11.18000   0.07000    0.62612
新光全球債券基金(A累積)美元                                         9.97170    9.98010  -0.00840   -0.08417
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                       9.75640    9.84470  -0.08830   -0.89693
新光全球債券基金(B配息)美元                                         9.57180    9.57710  -0.00530   -0.05534
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                       9.35210    9.43670  -0.08460   -0.89650
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.23000    9.32000  -0.09000   -0.96567
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  10.59000   10.67000  -0.08000   -0.74977
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.89000    9.77000   0.12000    1.22825
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.90000    9.86000   0.04000    0.40568
新光吉星貨幣市場基金                                               15.45270   15.45220   0.00050    0.00324
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.75000    9.62000   0.13000    1.35135
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.85000    8.72000   0.13000    1.49083
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       9.28000    9.23000   0.05000    0.54171
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       9.18000    9.11000   0.07000    0.76839
新光亞洲精選基金-美金                                              21.17000   20.88000   0.29000    1.38889
新光亞洲精選基金-新台幣                                            21.48000   21.35000   0.13000    0.60890
新光兩岸優勢基金                                                   10.04000    9.88000   0.16000    1.61943
新光店頭基金                                                       21.42000   21.43000  -0.01000   -0.04666
新光南非幣保本基金                                                 12.01000   12.00000   0.01000    0.08333
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    10.29000   10.29000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                   9.75000    9.83000  -0.08000   -0.81384
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                     9.52000    9.53000  -0.01000   -0.10493
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.00000    9.08000  -0.08000   -0.88106
新光特選內需收益ETF基金                                            19.80000   19.98000  -0.18000   -0.90090
新光創新科技基金                                                   13.53000   13.65000  -0.12000   -0.87912
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                 9.80440    9.81430  -0.00990   -0.10087
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.04590   10.07170  -0.02580   -0.25616
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                 9.67500    9.69750  -0.02250   -0.23202
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.21590    9.22350  -0.00760   -0.08240
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.44940    9.47370  -0.02430   -0.25650
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.09680    9.11800  -0.02120   -0.23251
新光澳幣八年期保本基金                                             10.41000   10.41000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                             10.18000   10.19000  -0.01000   -0.09814
新光澳幣保本基金                                                   11.96000   11.95000   0.01000    0.08368
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.08980   10.06870   0.02110    0.20956
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.60830    9.58830   0.02000    0.20859
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.58190    9.59050  -0.00860   -0.08967
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                         9.97990    9.98890  -0.00900   -0.09010
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.92420    9.90960   0.01460    0.14733
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.52520    9.51120   0.01400    0.14719
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.52420    9.51100   0.01320    0.13879
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.92070    9.90630   0.01440    0.14536
瑞銀全球創新趨勢基金                                                6.93000    6.90000   0.03000    0.43478
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                            8.56000    8.66000  -0.10000   -1.15473
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                        9.82110    9.82550  -0.00440   -0.04478
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.27320    9.27670  -0.00350   -0.03773
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                           9.71350    9.71700  -0.00350   -0.03602
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.24270    9.24600  -0.00330   -0.03569
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.33450    9.34010  -0.00560   -0.05996
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                           9.86280    9.86900  -0.00620   -0.06282
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        13.80770   13.86120  -0.05350   -0.38597
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.39540    8.42790  -0.03250   -0.38562
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                        37.08340   37.45470  -0.37130   -0.99133
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  37.90260   38.29750  -0.39490   -1.03114
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  39.31280   39.71100  -0.39820   -1.00274
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.23880   11.23820   0.00060    0.00534
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.98160   10.00650  -0.02490   -0.24884
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      11.27320   11.02290   0.25030    2.27073
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         8.39180    8.17520   0.21660    2.64948
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                       8.70000    8.53000   0.17000    1.99297
群益大印度基金-人民幣                                              12.14780   11.83440   0.31340    2.64821
群益大印度基金-美元                                                11.37830   11.04400   0.33430    3.02698
群益大印度基金-新臺幣                                              10.81000   10.56000   0.25000    2.36742
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 11.93860   11.89330   0.04530    0.38089
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.46620   11.38070   0.08550    0.75127
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 10.79000   10.78000   0.01000    0.09276
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 10.96180   10.92020   0.04160    0.38095
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.60730    9.53570   0.07160    0.75086
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  9.07000    9.05000   0.02000    0.22099
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.58060    9.54430   0.03630    0.38033
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.43030    8.36740   0.06290    0.75173
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 8.93000    8.92000   0.01000    0.11211
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.15480    9.12010   0.03470    0.38048
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.32540    8.26330   0.06210    0.75152
群益中小型股基金                                                   36.99000   37.05000  -0.06000   -0.16194
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                               9.49500    9.45330   0.04170    0.44112
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 8.77930    8.70850   0.07080    0.81300
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               8.25260    8.23780   0.01480    0.17966
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.30920    8.27270   0.03650    0.44121
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 7.68230    7.62040   0.06190    0.81229
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.22230    7.20930   0.01300    0.18032
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      10.99660   11.01350  -0.01690   -0.15345
群益中國高收益債券基金-美元                                        10.62250   10.62720  -0.00470   -0.04423
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                       9.82240    9.85650  -0.03410   -0.34596
群益中國新機會基金N-人民幣                                          7.60090    7.46220   0.13870    1.85870
群益中國新機會基金N-美元                                            6.95100    6.79910   0.15190    2.23412
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          7.44000    7.33000   0.11000    1.50068
群益中國新機會基金-人民幣                                           6.74090    6.61780   0.12310    1.86013
群益中國新機會基金-美元                                             7.43230    7.26980   0.16250    2.23527
群益中國新機會基金-新臺幣                                           7.11000    6.99000   0.12000    1.71674
群益平衡王基金                                                     18.16410   18.18700  -0.02290   -0.12591
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    7.94000    8.00000  -0.06000   -0.75000
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    5.73000    5.78000  -0.05000   -0.86505
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               10.47970   10.54260  -0.06290   -0.59663
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                  9.96230    9.98520  -0.02290   -0.22934
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                                9.47000    9.55000  -0.08000   -0.83770
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                                9.31960    9.37550  -0.05590   -0.59623
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  8.85910    8.87950  -0.02040   -0.22974
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                8.42000    8.49000  -0.07000   -0.82450
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                              9.82810    9.81950   0.00860    0.08758
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                                9.61830    9.61180   0.00650    0.06763
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                              9.61000    9.64000  -0.03000   -0.31120
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.09930    9.09130   0.00800    0.08800
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.02040    9.01430   0.00610    0.06767
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.01000    9.04000  -0.03000   -0.33186
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                             9.88500    9.87640   0.00860    0.08708
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                               9.92000    9.91330   0.00670    0.06759
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.06000   10.09000  -0.03000   -0.29732
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.25950    9.25140   0.00810    0.08755
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.65130    9.64480   0.00650    0.06739
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                             9.89000    9.92000  -0.03000   -0.30242
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 10.18020   10.22650  -0.04630   -0.45275
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.30890    7.34210  -0.03320   -0.45219
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.17680   10.14600   0.03080    0.30357
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.05180   10.02940   0.02240    0.22334
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.20520   10.21200  -0.00680   -0.06659
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.94120    9.91110   0.03010    0.30370
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.85210    9.83010   0.02200    0.22380
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                     10.00250   10.00920  -0.00670   -0.06694
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.17690   10.14610   0.03080    0.30356
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.05180   10.02930   0.02250    0.22434
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.20530   10.21220  -0.00690   -0.06757
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.94120    9.91110   0.03010    0.30370
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.85200    9.83000   0.02200    0.22380
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                    10.00250   10.00920  -0.00670   -0.06694
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.59850    9.43470   0.16380    1.73614
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.19000   11.07000   0.12000    1.08401
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.70570   15.43760   0.26810    1.73667
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.52000   15.36000   0.16000    1.04167
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            10.30000   10.25000   0.05000    0.48780
群益印度中小基金N-美元                                              8.17840    7.94050   0.23790    2.99603
群益印度中小基金N-新臺幣                                            7.74000    7.57000   0.17000    2.24571
群益印度中小基金-人民幣                                            13.24300   12.90520   0.33780    2.61755
群益印度中小基金-美元                                              11.69740   11.35710   0.34030    2.99636
群益印度中小基金-新臺幣                                            13.55000   13.24000   0.31000    2.34139
群益多利策略組合基金                                               11.41000   11.43000  -0.02000   -0.17498
群益多重收益組合基金                                               13.51000   13.54000  -0.03000   -0.22157
群益多重資產組合基金                                               14.94000   14.96000  -0.02000   -0.13369
群益安家基金                                                       22.84260   23.07430  -0.23170   -1.00415
群益安穩貨幣市場基金                                               16.09480   16.09420   0.00060    0.00373
群益那斯達克生技基金                                               22.77000   22.64000   0.13000    0.57420
群益亞太中小基金                                                   10.44000   10.24000   0.20000    1.95313
群益亞太新趨勢平衡基金                                             15.18000   15.05000   0.13000    0.86379
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                          9.65770    9.68870  -0.03100   -0.31996
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.36620    7.38990  -0.02370   -0.32071
群益店頭市場基金                                                   84.77000   84.52000   0.25000    0.29579
群益東方盛世基金                                                    8.49000    8.46000   0.03000    0.35461
群益東協成長基金-人民幣                                            12.49330   12.35800   0.13530    1.09484
群益東協成長基金-美元                                              10.92140   10.76340   0.15800    1.46794
群益東協成長基金-新臺幣                                            10.82000   10.73000   0.09000    0.83877
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               10.99110   10.86810   0.12300    1.13175
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 10.40930   10.29320   0.11610    1.12793
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                                9.89520    9.81470   0.08050    0.82020
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.50860    9.40220   0.10640    1.13165
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.00830    8.90790   0.10040    1.12709
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.56140    8.49170   0.06970    0.82080
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.30520    9.20110   0.10410    1.13139
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.16860    9.06630   0.10230    1.12835
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.56430    9.48650   0.07780    0.82011
群益長安基金                                                       24.99000   24.96000   0.03000    0.12019
群益美國新創亮點基金N-美元                                          9.87030    9.65250   0.21780    2.25641
群益美國新創亮點基金-美元                                          14.93120   14.60170   0.32950    2.25659
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        14.45000   14.22000   0.23000    1.61744
群益真善美基金                                                     15.71190   15.70620   0.00570    0.03629
群益馬拉松基金                                                    110.12000  110.95000  -0.83000   -0.74808
群益馬拉松基金I類型                                               110.21000  111.04000  -0.83000   -0.74748
群益深証中小板基金                                                 10.36000   10.47000  -0.11000   -1.05062
群益創新科技基金                                                   28.46000   28.74000  -0.28000   -0.97425
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            8.71560    8.59860   0.11700    1.36069
群益華夏盛世基金N-美元                                              7.98860    7.85230   0.13630    1.73580
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            8.34000    8.25000   0.09000    1.09091
群益華夏盛世基金-人民幣                                             9.49120    9.36380   0.12740    1.36056
群益華夏盛世基金-美元                                               8.80850    8.65830   0.15020    1.73475
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            14.55000   14.40000   0.15000    1.04167
群益奧斯卡基金                                                     24.03000   24.31000  -0.28000   -1.15179
群益新興金鑽基金-美元                                              10.78430   10.53190   0.25240    2.39653
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.25000    8.11000   0.14000    1.72626
群益葛萊美基金                                                     20.28000   20.52000  -0.24000   -1.16959
群益道瓊美國地產ETF基金                                            19.01000   19.21000  -0.20000   -1.04112
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         8.87000    8.78000   0.09000    1.02506
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        11.38000   11.61000  -0.23000   -1.98105
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   11.72050   11.70320   0.01730    0.14782
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.03660   11.00390   0.03270    0.29717
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.17000   10.18000  -0.01000   -0.09823
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     10.99980   10.97160   0.02820    0.25703
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.41640    8.40400   0.01240    0.14755
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      8.82020    8.79410   0.02610    0.29679
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.13000    8.14000  -0.01000   -0.12285
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.45400    8.43240   0.02160    0.25615
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                     9.89870    9.86950   0.02920    0.29586
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.75600    9.72720   0.02880    0.29608
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               8.82000    8.91000  -0.09000   -1.01010
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.33000    9.43000  -0.10000   -1.06045
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.94000    9.92000   0.02000    0.20161
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.97000    9.94000   0.03000    0.30181
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.93000    9.91000   0.02000    0.20182
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.91000    9.88000   0.03000    0.30364
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.02000   10.00000   0.02000    0.20000
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              10.08000   10.05000   0.03000    0.29851
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.00000    9.98000   0.02000    0.20040
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.03000   10.04000  -0.01000   -0.09960
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                 9.97000    9.95000   0.02000    0.20101
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德信大發基金                                                       25.26000   25.31000  -0.05000   -0.19755
德信中國精選成長基金                                               10.07000   10.03000   0.04000    0.39880
德信台灣主流中小基金                                               15.60000   15.51000   0.09000    0.58027
德信新興股票組合基金                                               10.21000   10.22000  -0.01000   -0.09785
德信萬保貨幣市場基金                                               11.94010   11.93970   0.00040    0.00335
德信萬瑞基金                                                       10.74840   10.77160  -0.02320   -0.21538
德信數位時代基金                                                   24.78000   24.79000  -0.01000   -0.04034
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       10.02210   10.00890   0.01320    0.13188
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                          9.99550    9.98580   0.00970    0.09714
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.66880   11.66830   0.00050    0.00429
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            12.99000   13.01000  -0.02000   -0.15373
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      18.56000   18.61000  -0.05000   -0.26867
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.50830   10.42200   0.08630    0.82806
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     15.17280   15.05110   0.12170    0.80858
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.15010    8.19470  -0.04460   -0.54425
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       10.96600   10.95680   0.00920    0.08397
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       11.38790   11.37850   0.00940    0.08261
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                13.19790   13.27000  -0.07210   -0.54333
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摩根大歐洲基金                                                     16.81000   16.86000  -0.05000   -0.29656
摩根中小基金                                                       18.93000   18.87000   0.06000    0.31797
摩根中國A股基金                                                    12.03000   11.86000   0.17000    1.43339
摩根中國A股基金(美元)                                               9.43000    9.24000   0.19000    2.05628
摩根中國亮點基金                                                   11.48000   11.18000   0.30000    2.68336
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      10.67090   10.60390   0.06700    0.63184
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              11.84970   11.70420   0.14550    1.24314
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.03410    8.94060   0.09350    1.04579
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        12.05860   11.98280   0.07580    0.63257
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                13.88840   13.71790   0.17050    1.24290
摩根台灣金磚基金-累積型                                            17.17000   17.25000  -0.08000   -0.46377
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        17.17000   17.25000  -0.08000   -0.46377
摩根台灣增長基金                                                   45.62000   46.12000  -0.50000   -1.08413
摩根平衡基金                                                       26.69000   26.94000  -0.25000   -0.92799
摩根全球α基金                                                     18.85000   18.75000   0.10000    0.53333
摩根全球平衡基金                                                   14.60510   14.55310   0.05200    0.35731
摩根全球發現基金                                                   12.10000   12.17000  -0.07000   -0.57518
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.44320    9.45990  -0.01670   -0.17653
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.44030   10.43890   0.00140    0.01341
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                 9.83490    9.84220  -0.00730   -0.07417
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.17350   11.19320  -0.01970   -0.17600
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                   9.82550    9.83270  -0.00720   -0.07323
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.13820   10.10150   0.03670    0.36331
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.09880   13.05140   0.04740    0.36318
摩根亞洲基金                                                       51.52000   50.18000   1.34000    2.67039
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.33030    8.35910  -0.02880   -0.34453
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.70990    9.71620  -0.00630   -0.06484
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.58860    8.59980  -0.01120   -0.13024
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.18830   12.23060  -0.04230   -0.34585
摩根東方內需機會基金                                               16.33000   15.91000   0.42000    2.63985
摩根東方科技基金                                                   30.94000   30.02000   0.92000    3.06462
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.26000    9.21000   0.05000    0.54289
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.54000    9.42000   0.12000    1.27389
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.00000    8.89000   0.11000    1.23735
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      10.93000   10.87000   0.06000    0.55198
摩根金龍收成基金                                                   18.87000   18.30000   0.57000    3.11475
摩根第一貨幣市場基金                                               15.08620   15.08580   0.00040    0.00265
摩根絕對日本基金                                                   14.18000   14.04000   0.14000    0.99715
摩根新金磚五國基金                                                 10.73000   10.53000   0.20000    1.89934
摩根新絲路基金                                                      9.00000    8.81000   0.19000    2.15664
摩根新興35基金                                                     12.26000   12.03000   0.23000    1.91189
摩根新興日本基金                                                   24.10000   24.20000  -0.10000   -0.41322
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.14870    7.15270  -0.00400   -0.05592
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.38110    9.37070   0.01040    0.11098
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.13130    9.12800   0.00330    0.03615
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  10.42180   10.42450  -0.00270   -0.02590
摩根新興科技基金                                                   45.72000   45.64000   0.08000    0.17528
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                   8.24170    8.25120  -0.00950   -0.11513
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                    10.50750   10.51970  -0.01220   -0.11597
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.32200    8.29770   0.02430    0.29285
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.02170    8.94320   0.07850    0.87776
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.48360    8.41600   0.06760    0.80323
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                         9.61130    9.58320   0.02810    0.29322
摩根龍揚基金                                                       28.15000   27.30000   0.85000    3.11355
摩根環球股票收益基金-月配息型                                       9.91000    9.96000  -0.05000   -0.50201
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              10.56000   10.53000   0.03000    0.28490
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.32000   10.31000   0.01000    0.09699
摩根環球股票收益基金-累積型                                        11.02000   11.08000  -0.06000   -0.54152
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.27280    9.27710  -0.00430   -0.04635
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.24110   11.24630  -0.00520   -0.04624
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                     21.17000   21.25000  -0.08000   -0.37647
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       11.80230   11.79600   0.00630    0.05341
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.02900   11.02770   0.00130    0.01179
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.03870   10.07930  -0.04060   -0.40281
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.20020   10.19480   0.00540    0.05297
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.59020    9.58900   0.00120    0.01251
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.72350    8.75870  -0.03520   -0.40189
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                       9.97720    9.89290   0.08430    0.85213
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                    10.05930   10.03730   0.02200    0.21918
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.40280    9.37040   0.03240    0.34577
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                  9.56970    9.59680  -0.02710   -0.28239
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.14750    9.11600   0.03150    0.34555
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.30960    9.33600  -0.02640   -0.28278
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.04550   10.98840   0.05710    0.51964
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     10.81750   10.76490   0.05260    0.48863
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.03880   10.04750  -0.00870   -0.08659
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.45090   10.39680   0.05410    0.52035
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.21940   10.16970   0.04970    0.48871
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.48650    9.49480  -0.00830   -0.08742
聯邦金鑽平衡基金                                                   20.49190   20.59890  -0.10700   -0.51945
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.11290    8.97820   0.13470    1.50030
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.43190    9.35120   0.08070    0.86299
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.10530    8.97070   0.13460    1.50044
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.42400    9.34330   0.08070    0.86372
聯邦貨幣市場基金                                                   13.17090   13.17040   0.00050    0.00380
聯邦精選科技基金                                                   10.73000   10.77000  -0.04000   -0.37140
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.14570   16.22150  -0.07580   -0.46728
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.96950   11.82860   0.14090    1.19118
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 11.53970   11.46020   0.07950    0.69371
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.06530   10.98910   0.07620    0.69341
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          11.75690   11.74610   0.01080    0.09195
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.02690   11.06060  -0.03370   -0.30469
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.44740   10.43780   0.00960    0.09197
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.56760    8.59370  -0.02610   -0.30371
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       32.69000   33.00000  -0.31000   -0.93939
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     15.08000   14.98000   0.10000    0.66756
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       15.11000   14.98000   0.13000    0.86782
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     10.01000    9.98000   0.03000    0.30060
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              15.50000   15.46000   0.04000    0.25873
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.24000   10.25000  -0.01000   -0.09756
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              12.31000   12.28000   0.03000    0.24430
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.99000   12.96000   0.03000    0.23148
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                12.18000   12.15000   0.03000    0.24691
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.81000    7.82000  -0.01000   -0.12788
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.82000   11.80000   0.02000    0.16949
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            14.23000   14.06000   0.17000    1.20910
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.28000   10.19000   0.09000    0.88322
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.55000    8.47000   0.08000    0.94451
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.57000   11.56000   0.01000    0.08651
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            14.20000   14.13000   0.07000    0.49540
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.70000   14.63000   0.07000    0.47847
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.65000   14.58000   0.07000    0.48011
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.66000    9.65000   0.01000    0.10363
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          20.01000   19.85000   0.16000    0.80605
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            18.14000   18.00000   0.14000    0.77778
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          12.54000   12.50000   0.04000    0.32000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.96000   14.84000   0.12000    0.80863
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.72000   15.60000   0.12000    0.76923
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.76000   14.65000   0.11000    0.75085
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.82000    9.78000   0.04000    0.40900
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.92000   14.81000   0.11000    0.74274
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          13.30000   13.20000   0.10000    0.75758
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            13.31000   13.21000   0.10000    0.75700
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           9.07000    9.04000   0.03000    0.33186
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.94000   13.84000   0.10000    0.72254
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              18.40000   18.38000   0.02000    0.10881
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                17.22000   17.21000   0.01000    0.05811
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              10.75000   10.76000  -0.01000   -0.09294
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.21000   13.20000   0.01000    0.07576
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.04000   14.04000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.07000   13.06000   0.01000    0.07657
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               8.03000    8.03000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.98000   12.98000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.09000   10.10000  -0.01000   -0.09901
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.40000   14.36000   0.04000    0.27855
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.37000   14.35000   0.02000    0.13937
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.60000    9.61000  -0.01000   -0.10406
聯博貨幣市場基金                                                   15.00210   15.00180   0.00030    0.00200
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            10.42010   10.45150  -0.03140   -0.30044
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.56980   13.56940   0.00040    0.00295
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.45280    7.47520  -0.02240   -0.29966
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                 9.75000    9.78000  -0.03000   -0.30675
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                13.79000   13.78000   0.01000    0.07257
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  13.83000   13.83000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.14000    9.17000  -0.03000   -0.32715
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                   18.87000   18.91000  -0.04000   -0.21153
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             10.53000   10.42000   0.11000    1.05566
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             10.98000   10.93000   0.05000    0.45746
瀚亞外銷基金                                                       37.64000   37.99000  -0.35000   -0.92130
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   11.48000   11.44000   0.04000    0.34965
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     10.84000   10.80000   0.04000    0.37037
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   10.39000   10.42000  -0.03000   -0.28791
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                    9.85000    9.82000   0.03000    0.30550
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.48000    9.45000   0.03000    0.31746
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    9.12000    9.14000  -0.02000   -0.21882
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.64000    9.60000   0.04000    0.41667
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.23000    9.19000   0.04000    0.43526
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.53000    9.56000  -0.03000   -0.31381
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     10.68450   10.63500   0.04950    0.46544
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.31680   10.28410   0.03270    0.31797
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.22270   12.21290   0.00980    0.08024
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.25580   10.23160   0.02420    0.23652
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.42230    7.38640   0.03590    0.48603
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.92440    7.90190   0.02250    0.28474
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.04450    8.03820   0.00630    0.07838
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.13430    7.11750   0.01680    0.23604
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.76480    8.75790   0.00690    0.07879
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      9.13100    9.08700   0.04400    0.48421
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.26570    9.23640   0.02930    0.31722
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.13590    9.12870   0.00720    0.07887
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   11.40000   11.36000   0.04000    0.35211
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     10.99000   10.94000   0.05000    0.45704
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   10.69000   10.71000  -0.02000   -0.18674
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.48000   10.44000   0.04000    0.38314
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.24000   10.20000   0.04000    0.39216
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                    9.99000   10.01000  -0.02000   -0.19980
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                             9.74810    9.77920  -0.03110   -0.31802
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.83400    9.81550   0.01850    0.18848
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.67260    9.65200   0.02060    0.21343
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.74810    9.77920  -0.03110   -0.31802
瀚亞印度基金-人民幣                                                12.85000   12.50000   0.35000    2.80000
瀚亞印度基金-美元                                                  12.03000   11.70000   0.33000    2.82051
瀚亞印度基金-新台幣                                                26.76000   26.18000   0.58000    2.21543
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                  9.96000    9.89000   0.07000    0.70779
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                               10.02000    9.96000   0.06000    0.60241
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.96000    9.89000   0.07000    0.70779
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                               10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                               10.02000    9.96000   0.06000    0.60241
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.96000    9.89000   0.07000    0.70779
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                               10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                  9.91000    9.87000   0.04000    0.40527
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                                9.95000    9.97000  -0.02000   -0.20060
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.98000    9.94000   0.04000    0.40241
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.74000    9.75000  -0.01000   -0.10256
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.91000    9.87000   0.04000    0.40527
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                 10.12000   10.12000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.95000    9.97000  -0.02000   -0.20060
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.12000   10.11000   0.01000    0.09891
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.98000    9.94000   0.04000    0.40241
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.91000    9.87000   0.04000    0.40527
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.95000    9.97000  -0.02000   -0.20060
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.12000   10.11000   0.01000    0.09891
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      11.55000   11.64000  -0.09000   -0.77320
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                       9.56000    9.63000  -0.07000   -0.72690
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.25000   11.04000   0.21000    1.90217
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.01000    9.82000   0.19000    1.93483
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.15000   13.97000   0.18000    1.28848
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.88000    8.71000   0.17000    1.95178
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            8.55000    8.39000   0.16000    1.90703
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.59000    8.48000   0.11000    1.29717
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.31000   11.23000   0.08000    0.71238
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       11.55500   11.44410   0.11090    0.96906
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       13.27280   13.22600   0.04680    0.35385
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         10.49910   10.40930   0.08980    0.86269
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.31700   10.27530   0.04170    0.40583
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         11.62860   11.55670   0.07190    0.62215
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        8.83670    8.75330   0.08340    0.95278
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.60490    9.56630   0.03860    0.40350
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.67770    8.60350   0.07420    0.86244
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.51540    8.48100   0.03440    0.40561
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.00300    8.94650   0.05650    0.63153
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.28140   14.32300  -0.04160   -0.29044
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.69510   10.66170   0.03340    0.31327
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.43940   10.40420   0.03520    0.33832
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.37550   12.41160  -0.03610   -0.29086
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.89000   10.82000   0.07000    0.64695
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                19.18000   18.97000   0.21000    1.10701
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.57120   13.57070   0.00050    0.00368
瀚亞美國高科技基金                                                 26.59000   26.00000   0.59000    2.26923
瀚亞高科技基金                                                     52.39000   52.90000  -0.51000   -0.96408
瀚亞理財通基金                                                     25.98000   26.20000  -0.22000   -0.83969
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               8.99000    8.95000   0.04000    0.44693
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.51000    8.43000   0.08000    0.94899
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.19000    8.10000   0.09000    1.11111
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.38000    8.34000   0.04000    0.47962
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.47000    8.38000   0.09000    1.07399
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.23000    8.14000   0.09000    1.10565
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.39000    8.35000   0.04000    0.47904
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 8.92000    8.90000   0.02000    0.22472
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.13000    9.16000  -0.03000   -0.32751
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.65000    8.62000   0.03000    0.34803
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.31000    8.29000   0.02000    0.24125
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.51000    8.53000  -0.02000   -0.23447
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.34000    9.36000  -0.02000   -0.21368
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.63000    8.61000   0.02000    0.23229
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.42000    8.40000   0.02000    0.23810
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.59000    8.61000  -0.02000   -0.23229
瀚亞菁華基金                                                       21.04000   21.23000  -0.19000   -0.89496
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      12.78300   12.77230   0.01070    0.08378
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       8.90800    8.90050   0.00750    0.08426
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.28570   10.20510   0.08060    0.78980
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           10.89200   10.92740  -0.03540   -0.32396
瀚亞新興豐收基金A-美元                                             10.05170    9.97660   0.07510    0.75276
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                            9.52000    9.50840   0.01160    0.12200
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                              9.93090    9.88640   0.04450    0.45011
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.10220    8.03930   0.06290    0.78241
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.11720    8.13750  -0.02030   -0.24946
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.55030    8.48640   0.06390    0.75297
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            7.98840    7.97860   0.00980    0.12283
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              7.76770    7.73290   0.03480    0.45003
瀚亞電通網基金                                                     13.23000   13.35000  -0.12000   -0.89888
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         13.58860   13.63840  -0.04980   -0.36515
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.42920   10.42670   0.00250    0.02398
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.67500    9.67030   0.00470    0.04860
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.36080   11.40240  -0.04160   -0.36484
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞歐洲基金                                                       11.23000   11.25000  -0.02000   -0.17778
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