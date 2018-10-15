中國房屋空置率高 住建部：可把房地產稅拆成四個稅 燙平房產泡沫

為了遏制房地產投機，中國住房和城鄉建設部原副部長仇保興表示，中國房屋空置率比較高，以北京來說，就在百分之十幾到二十，認為房地產稅應該分為四種稅徵收，其中以消費稅、流轉稅、空置稅先行，就能先燙平房地產泡沫，至於物業稅可以再從容考慮。

仇保興表示，中國房地產泡沫的確不小，以針對衡量泡沫的收入房價比來看，「在中國的國情下，十倍左右或者再多一點，問題不大，但現在有的城市已經高於二十倍。」

不過仇保興強調：「中國民眾有 70% 在房產裡，這個情況下貿然把泡沫刺破，會造成重要影響。」

為了避免房地產泡沫貿然破裂，仇保興認為，房地產稅應該分解為四個稅：其中可以先推出能精準遏制投機的消費稅、流轉稅與空置稅，這三項先行應該就可以燙平房地產泡沫，而非貿然刺破，也可維持中國民眾的消費能力和財富存量。至於物業稅方面，仇保興認為可以等上五年，並非優先考量。

除了房地產泡沫大，中國房產空置率也相當高，依照不同城市各有不同，例如鄂爾多斯空置率是百分之七十，北京空置率在百分之十幾到二十。從國際上看，一般施行空置稅的國家空置率約百分之五左右。

他認為，要把房地產調控從原來的中央調為主轉變為地方調，從行政手段調為主變為經濟手段，從集中統一調變為分散調，透過國民經濟收入的成長來嚴格控制房價的漲幅，把房地產泡沫逐漸燙平，而非一腳踢破。

中國房地產類股近來表現不佳，今 (15) 日普遍走跌，其中又以紫光學大、華夏幸福、北汽藍穀、西藏城投跌幅最深。