香港銀拍屋來年增25% 學者警告：危機不輸亞洲金融風暴和SARS

銀拍屋數目是房市轉差指標之一，近期更有銀全新的拍豪宅出現。業界指出，目前香港經濟下滑風險大增，料會出現銀拍屋拍賣潮，預計未來 1 年數量會增加 20% 至 25%。

根據香港土地註冊處最新數據，今年第三季二手屋登記平均價港幣 899.68 萬元 (約新台幣 3548 萬元)，創 1996 年有記錄以來歷史季度新高，季升 7.45%。以房價港幣 900 萬元為例估計，房貸繳款期 20 年，利率 2.375%，每月繳款逾港幣 2.8 萬元 (約新台幣 11.04 萬元)，折算家庭收入至少要港幣 6.2 萬元 (約新台幣 24.45 萬元)。

而統計處數字顯示，今年香港家庭住戶收入中位數僅港幣 2.76 萬元 (約新台幣 10.88 萬元)，對比二手屋平均價及房貸數據，反映房價與普遍家庭承受能力已完全脫鈎。倘若房市出現大跌或經濟出現衰退，恐將導致屋主無力負擔房貸，產生大量銀拍屋。

21 集團拍賣部董事蔡漢陞表示，中美貿易戰以及美國啟動升息等因素衝擊房市，買家購買力轉弱，率先影響的是銀拍屋銷量，10 月銀拍屋客源已減少約 4 成。

從過去的數據來看，2015 年每個月銀拍屋存量大約有 40 個，2016 年每月存量有約 100 個至 120 個，2017 年每月存量則有 70 至 80 個，2018 年年初則放緩至 60 個至 65 個，反映過往房市氣氛正在上升，10 月銀拍屋則約有 68 個，與年初相若。

蔡漢陞表示，拍賣行生意興隆，顯示不少屋主開始急著出售。同時，來自大陸的拍賣項目增加，反映大陸資金開始有撤退跡象。

他預計，倘若現況持續，料有房貸屋主無力繳交貸款，由於銀拍屋形成需時，預計明年上半年或 3 月至 6 月間才會出現更多銀拍屋，整體新增約 10 個至 15 個，並預料未來 1 年銀拍屋數量會增加接近 20% 至 25%。

紀惠集團行政總裁湯文亮亦曾經表示，現今香港房價早已超出民眾負擔能力，並估計在升息及中美貿易戰下的 1 年內，會出現由財務公司帶動的銀拍屋拍賣潮。

對於銀拍屋數量變化，經濟學者關焯照認為，即使房價回調 1、2 成，對銀拍屋數量不會產生太大影響。不過，房價向下調整時，首當其衝房貸成數高的新房屋主。

他預料，當房價下調 2-3 成時，便會出現該類銀拍屋，若下調 3 成或以上，則會產生大量二手屋的銀拍屋。

關焯照警告，現今外圍環境複雜，倘若這次美國經濟泡沫爆破，威力可能強過 1997 年亞洲金融風暴及 2003 年 SARS 時，或會重演當年銀拍屋大規模湧現的景況。當年累計出現超過 10 萬個負資產。

他指出，大多數的新屋房貸成數偏高，當房價下跌時，屋主只有 3 條路可走：1、繼續繳納高利率房貸苦撐。2、還款減輕房貸壓力。3、讓房子變銀拍屋。