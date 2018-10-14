IMFC會議：各方在機會窗口已收窄情況下 加快推進政策和改革落實

據央行網站消息，10月12-13日，第38屆國際貨幣與金融委員會（IMFC）會議在印度尼西亞巴厘島召開，會議主要討論了全球經濟金融形勢與風險、全球政策議程和基金組織改革等議題。中國人民銀行易綱行長、陳雨露副行長出席會議。

會議指出，全球經濟增長依然強勁，但覆蘇步伐日益不均，且此前預見到的一些風險已成為現實。總體上，在貿易緊張局勢升級、地緣政治問題繼續發酵的背景下，風險更加偏向下行，融資條件收緊對許多新興市場和發展中國家影響較大。

會議承諾各方在機會窗口已經收窄的情況下，加快推進政策和改革落實，以確保增長並降低風險。財政政策應在必要時重建緩沖，保持靈活性並促進增長，避免順周期性並確保公共債務處於可持續水平。央行應在符合自身職責並關註金融穩定風險的前提下，在通脹低於目標時保持寬松貨幣政策，並在通脹接近或超過目標時，以溝通良好、基於數據的方式逐步退出寬松貨幣政策。

會議強調加強合作以共同應對挑戰。各方認識到需要繼續加強對話和行動，以提升對國際貿易的信心，包括完善世界貿易組織（WTO）以應對當前和未來的挑戰。各方認同自由、公平和互利的貨物和服務貿易及投資是增長和就業的關鍵引擎，並重申落實二十國集團（G20）漢堡峰會關於貿易的共識的重要性。

會議指出應以多邊方式應對全球挑戰。各方呼籲基金組織在貿易領域支持降低風險和提振信心。各方對基金組織和世界銀行執董會通過《巴厘金融科技議程》表示歡迎。

易綱行長在發言中指出，今年以來，中國繼續實施穩健的貨幣政策，保持流動性合理充裕，健全貨幣政策和宏觀審慎政策雙支柱調控框架，積極推進金融業改革開放，深化匯率市場化改革，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。同時，中國積極推動平穩有序去杠桿，去年以來，非金融部門的杠桿率已經穩定。中國鼓勵基金組織加強對貿易問題的研究，並繼續支持開放、以規則為基礎的多邊貿易體系。中國歡迎基金組織和世界銀行共同提出的《巴厘金融科技議程》，支持將其作為基金組織關於金融科技的工作框架。中國呼籲各方尋求建設性方式，繼續推進基金組織份額和治理改革，確保按既定時間表完成第15次份額總檢查。同時，中國願繼續加強與基金組織在能力建設方面的合作。

來源：證券時報APP