復星醫藥(02196-HK)：重慶食藥監局對重慶醫工院處以警告

復星醫藥(02196-HK)就重慶食藥監局對復星醫藥子公司重慶醫藥工業研究院處以警告一事發出公布。

10月12日，重慶市食品藥品監督管理局官網發布的行政處罰公告顯示，復星醫藥控股子公司重慶醫藥工業研究院存在未按照《藥品生產質量管理規範》生產藥品的違法事實。依據《中華人民共和國藥品管理法》(2015年修訂版)第七十八條，對重慶醫工院處以警告。

今年8月，重慶市食藥監局收到了一封題為《重慶醫藥工業研究院制藥公司嚴重違反藥品管理法》的舉報信，舉報人自稱是重慶醫工院的員工。舉報人在舉報信中指出，重慶醫工院近年來生產質量管理十分混亂，領導無視藥品生產管理法規，帶頭弄虛作假，造成了極其惡劣的後果。

此外，在2016年5月美國FDA現場檢查後，重慶醫工院收到了警告信；2017年11月，美國FDA再次現場檢查，重慶醫工院又出現了嚴重違反藥品管理法規的情況，得到了美國FDA給予的最差評價結果(OVI)，現在正在等待處理。隨後，重慶食藥監局回覆了關於重慶醫工院的舉報。辦理結果顯示，重慶市藥監局黨組已對重慶醫工院開展相關調查工作，並派出檢查組進駐企業。

根據行政處罰公告，經核實，2007年5月至2016年12月間，重慶醫工院對註冊生產工藝進行變更，以二氧六環代替乙腈作為溶劑生產阿立哌唑原料藥粗品，再經精烘包生產阿立哌唑原料藥成品。

不過，重慶食藥監局調取了2007年至2016年，重慶醫工院阿立哌唑原料藥的註冊檢驗及監督抽驗檢驗報告書原件，檢驗結果均符合標準規定。同時，2017年6月，重慶醫工院對變更後的生產工藝進行了研究以及補充申請申報資料。

重慶食藥監局在公告中表示，鑒於重慶醫工院生產的阿立哌唑原料藥，企業按標準進行了自檢，經監管部門監督抽驗，檢驗結果符合標準規定。此外，重慶醫工院從2017年起終止了上述編造生產記錄的違法行為，依據《中華人民共和國藥品管理法》(2015年修訂版)相關規定，對重慶醫工院處以警告。

復星醫藥的公布指，重慶醫工院營業收入及歸屬淨利潤佔該集團整體比重較小，預計收回阿立哌唑原料藥GMP證書不會對該集團生產經營及2018年財務狀況產生重大影響。上述事件發生後，該公司管理層高度重視，已要求重慶醫工院就所有產品生產過程進行全面復查，責成儘快完成相關整改，該公司對相關責任人員進行了嚴肅處理。針對檢查結果所指問題，重慶醫工院將充分吸取教訓，認真分析相關問題和不足，啟動整改方案，並儘快完成系統整改工作。該公司將密切關注後續進展，並履行信息披露義務。