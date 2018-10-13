IEA月報稱全球油市“目前供應充足”

國際能源署(IEA)周五表示，過去六個月石油產量大幅增長之後，油市“目前看起來供應充足”，但石油產業在應對全球不斷增長的需求方面承受壓力。

IEA在其月度報告中稱，全球富余的石油產能已經降至只有全球需求的2%，未來可能進一步降低。

“這種緊張現象可能會持續一段時間，而且油價上漲料將隨之而來，無論我們多麽不樂於見到油價上漲及其對全球經濟的潛在負面沖擊，”IEA稱。

IEA指出，自5月以來，石油輸出國組織(OPEC)成員國、俄羅斯等其他石油出口國、及美國頁巖油生產商已大幅提高石油產量，日產量增加140萬桶。

自5月以來整體OPEC產量提高73.5萬桶/日，沙特及阿聯酋等中東波灣產油國的增產幅度，超過委內瑞拉及伊朗的產量下滑幅度。

全球石油消費展望趨弱。

IEA將今明兩年全球石油需求增幅預估均下修11萬桶/日，分別降至128萬桶/日及136萬桶/日。

“這是因經濟前景疲弱，貿易相關憂慮，油價上漲及中國數據作出修正所致，”IEA稱。

IEA稱，8月經濟合作暨發展組織(OECD)商業石油庫存增加1,570萬桶，至28.54億桶，創下2月以來最高，因煉廠產量強勁，而且液化石油氣(LPG)補充了庫存。

該機構補充稱，第三季OECD原油庫存可能增長4,300萬桶，創下2016年第一季以來最大季度增幅。

IEA稱，“5月以來在沙特等主要石油供應國的帶動下，石油凈產量增長約140萬桶/日，而且今年第二季石油庫存增加50萬桶/日，看上去第三季增幅可能相同，這使油市目前供應充足的看法更有分量。”

路透倫敦10月12日