深交所：中報監管重點關注上市公司商譽及減值等三大問題

10月12日，深交所新聞發言人就深市上市公司2018年中報監管情況答記者問。深交所表示，此次中報監管中，深交所重點關註了上市公司商譽及減值、現金流及債務、大股東高比例質押及風險傳導等三大問題。通過問詢，督促公司合規運營，盡早揭示和化解風險，取得了較好效果。

從問詢情況看：一是商譽規模與上年末相當，減值風險可控。截至2018年6月30日，A股上市公司賬面商譽金額為1.39萬億元，佔期末總資產、凈資產比例分別為0.61%、3.75%，與2017年末基本相當。目前深市僅有20余家上市公司商譽佔凈資產比例超過80%，佔總體公司數量相對較低；深市公司業績承諾履行情況總體較好，70%以上公司均能完成業績承諾，有部分公司因標的業績不達標，也基本能履行補償義務，商譽減值風險基本可控。深交所關注到，在半年度報告中，深市公司計提商譽減值損失的並不多，一定程度上與多數公司在年末才進行全面減值測試有關。針對個別公司在中期已出現減值跡象的情況，深交所引導公司盡早釋放風險，合理評估減值金額，深市有18家公司在中期計提了商譽減值。

二是現金流狀況總體改善，負債率基本持平。現金流端，總體上，2018年上半年，深市上市公司經營活動產生的現金流量凈額合計為400多億元，較去年同期負現金流情況明顯改善。分行業看，2018年中期末，深市所有行業營業活動產生收入的收現比例均超過了90%，且均實現了貨幣資金余額同比增長，其中國防軍工、農林牧漁、醫藥生物、電氣設備、機械設備等行業的貨幣資金余額比上年同期增長超過50%，受益於供給側結構性改革，鋼鐵行業的貨幣資金余額比上年同期更是增長近80%。

負債端，總體上，截至2018年6月30日，剔除預收賬款後的加權資產負債率為37.69%，與2017年末的37.35%基本持平。分行業看，採掘、計算機、家用電器、通信、汽車等11個行業涉及近600家公司剔除預收賬款後的平均資產負債率比上年末降低，且這些行業中國有企業的資產負債率普遍低於其他企業，例如，採掘行業國有企業的剔除預收賬款後的平均資產負債率為32.77%，採掘行業公眾企業的該比率為46.73%。有些行業雖未見降低，但維持在了28%的低水平，比如醫藥生物、飲料食品行業等。在負債規模未見顯著增長、現金流有所改善的情況下，償債風險總體可控。深交所密切關注個別償債風險較大的公司，了解公司所面臨的具體困難，督促積極尋求解決方案。

三是部分控股股東、實際控制人風險有所出現。2018年以來，部分上市公司的控股股東、實際控制人債務風險凸顯，主要表現為其股票質押到期不能償還或股價跌破平倉線無力補倉而導致股份被強制平倉。目前，深市場內質押平均履約保障比例超過200%。二級市場違約處置金額較為穩定，僅占日均成交金額萬分之二。

來源：證券時報APP