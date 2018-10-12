◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧10月12日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 宏洲 群益臺灣加權反1 富邦科技 綠悅-KY 昶和 東泥 元大S&P原油正2 嘉裕 正道 元大台商50 本盟 大統新創 大飲 東華 富邦摩台 利勤 本盟 福懋油 立益 富邦發達 日馳 銘旺科 宏亞 佳和 富邦金融 巨庭 健和興 達新 昶和 元大MSCI台灣 亞德客-KY 旭隼 恆大 三洋紡 永豐臺灣加權 世紀鋼 元晶 怡華 本盟 富邦日本 國巨 遠雄來 聚隆 瑞利 國泰日經225 錸德 統領 昶和 樂士 元大歐洲50 金像電 威宏-KY 大統新創 正峰新 元大日經225 智寶 泰昇-KY 中宇 億泰 元大美債20正2 云辰 程泰 毛寶 國泰20年美債反1 承啟 氣立 懷特 元大S&P日圓反1 統懋 榮星 燁興 富邦歐洲 新美齊 台硝 中鴻 FH彭博高收益債 麗臺 永記 威致 FH彭博新興債 強茂 日勝化 華豐 元大台灣高息低波 華新科 展宇 首利 群益道瓊美國地產 同開 亞諾法 麗正 FH富時高息低波 禾伸堂 德淵 東訊 新光內需收益 喬鼎 華廣 華泰 宏洲 玉晶光 士紙 錸德 嘉裕 創意 高興昌 倫飛 東華 揚明光 東明-KY 虹光 利華 台勝科 世紀鋼 威盛 立益 辛耘 鑫永銓 國碩 佳和 健策 六暉-KY 銘旺科 昶和 世芯-KY 宏旭-KY 統懋 三洋紡 聯德控股-KY 友通 翔耀 本盟 康控-KY 隴華 太空梭 瑞利 嘉聯益 銘旺科 麗臺 樂士 鈞寶 互盛電 華映 正峰新 台表科 翔耀 吉祥全 億泰 訊芯-KY 華新科 憶聲 毛寶 GIS-KY 揚明光 科風 懷特 杜康-DR 新至陞 和鑫 燁興 陽光能源-DR 穎漢 力特 中鴻 時碩工業 喬鼎 聚亨 泰鼎-KY 正達 威致 迎廣 晟鈦 華豐 亞弘電 聯德 首利 全國電 同泰 麗正 陞泰 新世紀 鴻海 愛山林 誠研 東訊 潤弘 綠能 華泰 宅配通 誠創 錸德 遠雄來 嘉威 倫飛 夏都 力銘 虹光 鳳凰 亞太電 威盛 新天地 達能 國碩 欣欣 清惠 銘旺科 統領 慧友 統懋 客思達-KY 捷泰 翔耀 康師傅-DR 互億 太空梭 杜康-DR 天瀚 麗臺 同方友友-DR 迅杰 華映 匯僑 華上 吉祥全 一零四 光麗-KY 憶聲 欣天然 元晶 科風 新海 華冠 和鑫 欣高 裕豐 力特 全國 寶徠 喬鼎 jpp-KY 皇普 正達 台數科 陽明 晟鈦 南六 六福 聯德 基勝-KY 康師傅-DR 同泰 威宏-KY 聖馬丁-DR 新世紀 波力-KY 神州-DR 誠研 泰昇-KY 耀傑-DR 綠能 同方友友-DR 誠創 晨訊科-DR 嘉威 友佳-DR 力銘 陽光能源-DR 亞太電 精熙-DR 達能 中福 清惠 雷虎 慧友 中視 捷泰 秋雨 互億 慶豐富 天瀚 新利虹 迅杰 國光生 華上 光麗-KY 元晶 華冠 南茂 裕豐 寶徠 太設 中工 皇普 陽明 六福 台中銀 潤泰全 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 中保 中視 秋雨 慶豐富 新利虹 國光生 佐登-KY