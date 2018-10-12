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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧10月12日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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宏洲     群益臺灣加權反1 富邦科技          綠悅-KY           昶和     東泥     元大S&P原油正2   
嘉裕     正道     元大台商50          本盟              大統新創 大飲                
東華              富邦摩台          利勤              本盟     福懋油              
立益              富邦發達          日馳              銘旺科   宏亞                
佳和              富邦金融          巨庭              健和興   達新                
昶和              元大MSCI台灣          亞德客-KY          旭隼     恆大                
三洋紡            永豐臺灣加權          世紀鋼            元晶     怡華                
本盟              富邦日本          國巨              遠雄來   聚隆                
瑞利              國泰日經225          錸德              統領     昶和                
樂士              元大歐洲50          金像電            威宏-KY  大統新創            
正峰新            元大日經225          智寶              泰昇-KY  中宇                
億泰              元大美債20正2          云辰                       程泰                
毛寶              國泰20年美債反1          承啟                       氣立                
懷特              元大S&P日圓反1          統懋                       榮星                
燁興              富邦歐洲          新美齊                     台硝                
中鴻              FH彭博高收益債          麗臺                       永記                
威致              FH彭博新興債          強茂                       日勝化              
華豐              元大台灣高息低波          華新科                     展宇                
首利              群益道瓊美國地產          同開                       亞諾法              
麗正              FH富時高息低波          禾伸堂                     德淵                
東訊              新光內需收益          喬鼎                       華廣                
華泰              宏洲              玉晶光                     士紙                
錸德              嘉裕              創意                       高興昌              
倫飛              東華              揚明光                     東明-KY             
虹光              利華              台勝科                     世紀鋼              
威盛              立益              辛耘                       鑫永銓              
國碩              佳和              健策                       六暉-KY             
銘旺科            昶和              世芯-KY                    宏旭-KY             
統懋              三洋紡            聯德控股-KY                   友通                
翔耀              本盟              康控-KY                    隴華                
太空梭            瑞利              嘉聯益                     銘旺科              
麗臺              樂士              鈞寶                       互盛電              
華映              正峰新            台表科                     翔耀                
吉祥全            億泰              訊芯-KY                    華新科              
憶聲              毛寶              GIS-KY                     揚明光              
科風              懷特              杜康-DR                    新至陞              
和鑫              燁興              陽光能源-DR                   穎漢                
力特              中鴻                                         時碩工業            
喬鼎              聚亨                                         泰鼎-KY             
正達              威致                                         迎廣                
晟鈦              華豐                                         亞弘電              
聯德              首利                                         全國電              
同泰              麗正                                         陞泰                
新世紀            鴻海                                         愛山林              
誠研              東訊                                         潤弘                
綠能              華泰                                         宅配通              
誠創              錸德                                         遠雄來              
嘉威              倫飛                                         夏都                
力銘              虹光                                         鳳凰                
亞太電            威盛                                         新天地              
達能              國碩                                         欣欣                
清惠              銘旺科                                       統領                
慧友              統懋                                         客思達-KY            
捷泰              翔耀                                         康師傅-DR            
互億              太空梭                                       杜康-DR             
天瀚              麗臺                                         同方友友-DR            
迅杰              華映                                         匯僑                
華上              吉祥全                                       一零四              
光麗-KY           憶聲                                         欣天然              
元晶              科風                                         新海                
華冠              和鑫                                         欣高                
裕豐              力特                                         全國                
寶徠              喬鼎                                         jpp-KY              
皇普              正達                                         台數科              
陽明              晟鈦                                         南六                
六福              聯德                                         基勝-KY             
康師傅-DR          同泰                                         威宏-KY             
聖馬丁-DR          新世紀                                       波力-KY             
神州-DR           誠研                                         泰昇-KY             
耀傑-DR           綠能                                                             
同方友友-DR          誠創                                                             
晨訊科-DR          嘉威                                                             
友佳-DR           力銘                                                             
陽光能源-DR          亞太電                                                           
精熙-DR           達能                                                             
中福              清惠                                                             
雷虎              慧友                                                             
中視              捷泰                                                             
秋雨              互億                                                             
慶豐富            天瀚                                                             
新利虹            迅杰                                                             
國光生            華上                                                             
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  華冠                                                             
                  南茂                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  太設                                                             
                  中工                                                             
                  皇普                                                             
                  陽明                                                             
                  六福                                                             
                  台中銀                                                           
                  潤泰全                                                           
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  雷虎                                                             
                  中保                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  慶豐富                                                           
                  新利虹                                                           
                  國光生                                                           
                  佐登-KY
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