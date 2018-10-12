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[表四1]台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

台北‧10月11日 交易日  
  
◆買超張數／成交張數                          
代碼   股票名稱          買超張數  成交張數  買超比(%)  
00710B FH彭博高收益債        8608      8725      98.66  
2107   厚生                  2030      2303      88.15  
00659R 國泰日本反1           3122      3669      85.09  
2505   國揚                  2356      3098      76.05  
9914   美利達                 934      1255      74.42  
2850   新產                   885      1201      73.69  
8131   福懋科                1220      1695      71.98  
2062   橋椿                   993      1395      71.18  
9136   巨騰-DR               1092      1547      70.59  
0056   元大高股息           50102     71441      70.13  
1806   冠軍                   767      1115      68.79  
00692  富邦公司治理          1449      2187      66.26  
5522   遠雄                  3276      4973      65.88  
00683L 元大美元指數正2        676      1058      63.89  
2852   第一保                 738      1186      62.23  
9921   巨大                   699      1168      59.85  
2514   龍邦                   917      1550      59.16  
6141   柏承                  2325      3950      58.86  
1423   利華                   605      1033      58.57  
2548   華固                   816      1401      58.24  
2467   志聖                   958      1647      58.17  
1611   中電                  1881      3241      58.04  
2417   圓剛                   621      1083      57.34  
2106   建大                   791      1385      57.11  
2022   聚亨                  1349      2366      57.02  
2913   農林                  1267      2232      56.77  
2428   興勤                   764      1350      56.59  
2809   京城銀                1476      2630      56.12  
006206 元大上證50            1349      2419      55.77  
6443   元晶                  1238      2225      55.64  
  
  
◆賣超張數／成交張數                          
代碼   股票名稱          賣超張數  成交張數  賣超比(%)  
00710B FH彭博高收益債       -8711      8725     -99.84  
00686R 群益臺灣加權反1      -2757      3167     -87.05  
00662  富邦NASDAQ           -1108      1334     -83.06  
2107   厚生                 -1853      2303     -80.46  
00703  台新MSCI中國          -916      1199     -76.40  
2505   國揚                 -2362      3098     -76.24  
2062   橋椿                 -1015      1395     -72.76  
2347   聯強                 -8515     12210     -69.74  
1806   冠軍                  -772      1115     -69.24  
1423   利華                  -709      1033     -68.64  
00676R 富邦臺灣加權反1     -10081     14967     -67.35  
2417   圓剛                  -696      1083     -64.27  
9921   巨大                  -750      1168     -64.21  
2850   新產                  -764      1201     -63.61  
9136   巨騰-DR               -968      1547     -62.57  
6443   元晶                 -1355      2225     -60.90  
2852   第一保                -719      1186     -60.62  
0050   元大台灣50          -41462     68552     -60.48  
1301   台塑                -15469     26407     -58.58  
00653L 富邦印度正2           -678      1159     -58.50  
2836   高雄銀               -1057      1809     -58.43  
2006   東和鋼鐵             -1677      2874     -58.35  
2385   群光                 -1936      3347     -57.84  
2022   聚亨                 -1360      2366     -57.48  
9904   寶成                 -7592     13293     -57.11  
8011   台通                  -580      1018     -56.97  
2449   京元電子             -5816     10209     -56.97  
2823   中壽                -12426     21878     -56.80  
3044   健鼎                 -2424      4290     -56.50  
1434   福懋                 -2645      4699     -56.29  
  
  
◆淨買超張數／成交張數                            
代碼   股票名稱          淨買超張數  成交張數  淨買超比(%)  
00659R 國泰日本反1             2685      3669        73.18  
0056   元大高股息             47602     71441        66.63  
00692  富邦公司治理            1311      2187        59.95  
9914   美利達                   408      1255        32.51  
00631L 元大台灣50正2           6265     19582        31.99  
00675L 富邦臺灣加權正2         1220      3816        31.97  
9939   宏全                     446      2134        20.90  
00683L 元大美元指數正2          189      1058        17.86  
8131   福懋科                   301      1695        17.76  
5522   遠雄                     776      4973        15.60  
00708L 元大S&P黃金正2           267      1883        14.18  
00654R 富邦印度反1              216      1590        13.58  
1102   亞泥                    2352     18087        13.00  
5243   乙盛-KY                  270      2093        12.90  
006206 元大上證50               298      2419        12.32  
2913   農林                     271      2232        12.14  
9938   百和                     631      5255        12.01  
1909   榮成                    1221     10550        11.57  
2204   中華                     263      2279        11.54  
2408   南亞科                  2617     23043        11.36  
8150   南茂                    1445     13167        10.97  
6141   柏承                     427      3950        10.81  
1710   東聯                     463      4288        10.80  
1611   中電                     348      3241        10.74  
3033   威健                     181      1686        10.74  
5531   鄉林                     139      1299        10.70  
1608   華榮                     117      1097        10.67  
2838   聯邦銀                   416      3977        10.46  
2520   冠德                     834      8081        10.32  
00635U 元大S&P黃金              108      1049        10.30  
  
  
◆淨賣超張數／成交張數                            
代碼   股票名稱          淨賣超張數  成交張數  淨賣超比(%)  
00686R 群益臺灣加權反1        -2722      3167       -85.95  
00662  富邦NASDAQ              -947      1334       -70.99  
00703  台新MSCI中國            -828      1199       -69.06  
3706   神達                   -1815      4222       -42.99  
00693U 華頓S&P黃豆             -745      1841       -40.47  
00676R 富邦臺灣加權反1        -5955     14967       -39.79  
00632R 元大台灣50反1        -140885    363836       -38.72  
0061   元大寶滬深             -2471      6587       -37.51  
2451   創見                    -570      1794       -31.77  
6176   瑞儀                   -1116      4113       -27.13  
00636  國泰中國A50            -4628     17215       -26.88  
00673R 元大S&P原油反1         -1616      6046       -26.73  
00641R 富邦日本反1             -494      2010       -24.58  
00642U 元大S&P石油             -302      1435       -21.05  
00648R 元大S&P500反1           -968      4614       -20.98  
1704   榮化                    -687      3291       -20.88  
2301   光寶科                 -2643     12735       -20.75  
2385   群光                    -660      3347       -19.72  
0050   元大台灣50            -13057     68552       -19.05  
00671R 富邦NASDAQ反1           -356      1928       -18.46  
1301   台塑                   -4744     26407       -17.96  
3044   健鼎                    -750      4290       -17.48  
00672L 元大S&P原油正2         -1202      7156       -16.80  
2347   聯強                   -1945     12210       -15.93  
2324   仁寶                   -4332     27957       -15.50  
1452   宏益                    -174      1192       -14.60  
00639  富邦深100               -804      5523       -14.56  
1303   南亞                   -3014     21122       -14.27  
2886   兆豐金                 -8487     63587       -13.35  
8039   台虹                    -625      4780       -13.08  
  
  
  
備註：  
1.當日買賣超比前30名計算方法，乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數  
  得出買超比，賣超張數除以成交張數得出賣超比，再以買超張數減去賣超張數得到淨  
  買(賣)超張數，據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。  
2.當日淨買賣超比前30名之計算，成交張數低於1000張者不予比較。
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