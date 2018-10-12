[表四1]台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

台北‧10月11日 交易日 ◆買超張數／成交張數 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 00710B FH彭博高收益債 8608 8725 98.66 2107 厚生 2030 2303 88.15 00659R 國泰日本反1 3122 3669 85.09 2505 國揚 2356 3098 76.05 9914 美利達 934 1255 74.42 2850 新產 885 1201 73.69 8131 福懋科 1220 1695 71.98 2062 橋椿 993 1395 71.18 9136 巨騰-DR 1092 1547 70.59 0056 元大高股息 50102 71441 70.13 1806 冠軍 767 1115 68.79 00692 富邦公司治理 1449 2187 66.26 5522 遠雄 3276 4973 65.88 00683L 元大美元指數正2 676 1058 63.89 2852 第一保 738 1186 62.23 9921 巨大 699 1168 59.85 2514 龍邦 917 1550 59.16 6141 柏承 2325 3950 58.86 1423 利華 605 1033 58.57 2548 華固 816 1401 58.24 2467 志聖 958 1647 58.17 1611 中電 1881 3241 58.04 2417 圓剛 621 1083 57.34 2106 建大 791 1385 57.11 2022 聚亨 1349 2366 57.02 2913 農林 1267 2232 56.77 2428 興勤 764 1350 56.59 2809 京城銀 1476 2630 56.12 006206 元大上證50 1349 2419 55.77 6443 元晶 1238 2225 55.64 ◆賣超張數／成交張數 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 00710B FH彭博高收益債 -8711 8725 -99.84 00686R 群益臺灣加權反1 -2757 3167 -87.05 00662 富邦NASDAQ -1108 1334 -83.06 2107 厚生 -1853 2303 -80.46 00703 台新MSCI中國 -916 1199 -76.40 2505 國揚 -2362 3098 -76.24 2062 橋椿 -1015 1395 -72.76 2347 聯強 -8515 12210 -69.74 1806 冠軍 -772 1115 -69.24 1423 利華 -709 1033 -68.64 00676R 富邦臺灣加權反1 -10081 14967 -67.35 2417 圓剛 -696 1083 -64.27 9921 巨大 -750 1168 -64.21 2850 新產 -764 1201 -63.61 9136 巨騰-DR -968 1547 -62.57 6443 元晶 -1355 2225 -60.90 2852 第一保 -719 1186 -60.62 0050 元大台灣50 -41462 68552 -60.48 1301 台塑 -15469 26407 -58.58 00653L 富邦印度正2 -678 1159 -58.50 2836 高雄銀 -1057 1809 -58.43 2006 東和鋼鐵 -1677 2874 -58.35 2385 群光 -1936 3347 -57.84 2022 聚亨 -1360 2366 -57.48 9904 寶成 -7592 13293 -57.11 8011 台通 -580 1018 -56.97 2449 京元電子 -5816 10209 -56.97 2823 中壽 -12426 21878 -56.80 3044 健鼎 -2424 4290 -56.50 1434 福懋 -2645 4699 -56.29 ◆淨買超張數／成交張數 代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%) 00659R 國泰日本反1 2685 3669 73.18 0056 元大高股息 47602 71441 66.63 00692 富邦公司治理 1311 2187 59.95 9914 美利達 408 1255 32.51 00631L 元大台灣50正2 6265 19582 31.99 00675L 富邦臺灣加權正2 1220 3816 31.97 9939 宏全 446 2134 20.90 00683L 元大美元指數正2 189 1058 17.86 8131 福懋科 301 1695 17.76 5522 遠雄 776 4973 15.60 00708L 元大S&P黃金正2 267 1883 14.18 00654R 富邦印度反1 216 1590 13.58 1102 亞泥 2352 18087 13.00 5243 乙盛-KY 270 2093 12.90 006206 元大上證50 298 2419 12.32 2913 農林 271 2232 12.14 9938 百和 631 5255 12.01 1909 榮成 1221 10550 11.57 2204 中華 263 2279 11.54 2408 南亞科 2617 23043 11.36 8150 南茂 1445 13167 10.97 6141 柏承 427 3950 10.81 1710 東聯 463 4288 10.80 1611 中電 348 3241 10.74 3033 威健 181 1686 10.74 5531 鄉林 139 1299 10.70 1608 華榮 117 1097 10.67 2838 聯邦銀 416 3977 10.46 2520 冠德 834 8081 10.32 00635U 元大S&P黃金 108 1049 10.30 ◆淨賣超張數／成交張數 代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%) 00686R 群益臺灣加權反1 -2722 3167 -85.95 00662 富邦NASDAQ -947 1334 -70.99 00703 台新MSCI中國 -828 1199 -69.06 3706 神達 -1815 4222 -42.99 00693U 華頓S&P黃豆 -745 1841 -40.47 00676R 富邦臺灣加權反1 -5955 14967 -39.79 00632R 元大台灣50反1 -140885 363836 -38.72 0061 元大寶滬深 -2471 6587 -37.51 2451 創見 -570 1794 -31.77 6176 瑞儀 -1116 4113 -27.13 00636 國泰中國A50 -4628 17215 -26.88 00673R 元大S&P原油反1 -1616 6046 -26.73 00641R 富邦日本反1 -494 2010 -24.58 00642U 元大S&P石油 -302 1435 -21.05 00648R 元大S&P500反1 -968 4614 -20.98 1704 榮化 -687 3291 -20.88 2301 光寶科 -2643 12735 -20.75 2385 群光 -660 3347 -19.72 0050 元大台灣50 -13057 68552 -19.05 00671R 富邦NASDAQ反1 -356 1928 -18.46 1301 台塑 -4744 26407 -17.96 3044 健鼎 -750 4290 -17.48 00672L 元大S&P原油正2 -1202 7156 -16.80 2347 聯強 -1945 12210 -15.93 2324 仁寶 -4332 27957 -15.50 1452 宏益 -174 1192 -14.60 00639 富邦深100 -804 5523 -14.56 1303 南亞 -3014 21122 -14.27 2886 兆豐金 -8487 63587 -13.35 8039 台虹 -625 4780 -13.08 備註： 1.當日買賣超比前30名計算方法，乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數 得出買超比，賣超張數除以成交張數得出賣超比，再以買超張數減去賣超張數得到淨 買(賣)超張數，據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。 2.當日淨買賣超比前30名之計算，成交張數低於1000張者不予比較。