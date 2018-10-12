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[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧10月11日 交易日  
  
◆成交張數前30名  
代碼   股票名稱          成交張數  
00677U 富邦VIX             371311  
00632R 元大台灣50反1       363836  
00637L 元大滬深300正2      218628  
2888   新光金              160268  
2303   聯電                120756  
3481   群創                108947  
2883   開發金              108045  
2891   中信金              104579  
2409   友達                 97989  
2317   鴻海                 97096  
2330   台積電               94590  
2834   臺企銀               93620  
2884   玉山金               77890  
0056   元大高股息           71441  
0050   元大台灣50           68552  
2337   旺宏                 67483  
2886   兆豐金               63587  
2892   第一金               62589  
2002   中鋼                 62055  
2885   元大金               58225  
2887   台新金               57372  
2344   華邦電               52861  
00633L 富邦上証正2          52683  
2323   中環                 51005  
5880   合庫金               47331  
3037   欣興                 46430  
2353   宏碁                 40626  
2890   永豐金               39369  
2882   國泰金               39217  
2880   華南金               38749
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