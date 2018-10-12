[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧10月11日 交易日 ◆成交張數前30名 代碼 股票名稱 成交張數 00677U 富邦VIX 371311 00632R 元大台灣50反1 363836 00637L 元大滬深300正2 218628 2888 新光金 160268 2303 聯電 120756 3481 群創 108947 2883 開發金 108045 2891 中信金 104579 2409 友達 97989 2317 鴻海 97096 2330 台積電 94590 2834 臺企銀 93620 2884 玉山金 77890 0056 元大高股息 71441 0050 元大台灣50 68552 2337 旺宏 67483 2886 兆豐金 63587 2892 第一金 62589 2002 中鋼 62055 2885 元大金 58225 2887 台新金 57372 2344 華邦電 52861 00633L 富邦上証正2 52683 2323 中環 51005 5880 合庫金 47331 3037 欣興 46430 2353 宏碁 40626 2890 永豐金 39369 2882 國泰金 39217 2880 華南金 38749
[表二3]台灣集中市場成交張數前30名鉅亨台北資料中心
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