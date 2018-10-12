[表一6]上市上櫃股東會一覽表

代碼 股票名稱 日期 地 點

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*3557 嘉威 20181016 高雄市楠梓區加昌路 600 之 7 號 (楠梓加工出口區管理處第二會議室)

*6555 榮炭 20181016 台北市大安區信義路四段 236 號 7 樓

*3117 年程 20181019 桃園市楊梅區幼獅工業區青年路 3 號

3521 鴻翊 20181019 新北市中和區中正路 631 號 3 樓福朋喜來登酒店

*6222 上揚 20181023 新北市汐止區中興路 32 號 2 樓

*4915 致伸 20181025 臺北市中正區杭州南路一段 24 號 2 樓 (集思交通部國際會議中心)

*6633 萊鎂醫 20181025 新竹縣竹北市生醫路二段 22 號 1 樓

*6497 亞獅康 - KY20181030 維多麗亞酒店大宴會廳 (臺北市中山區敬業四路 168 號 1 樓)

*6680 鑫創電子 20181030 新北市中和區中正路 716 號地下 2 樓會議室 (遠東世紀廣場 L 棟 B2)

*5222 全訊 20181031 南部科學工業園區台南市新市區南科三路 26 號 2 樓 201 會議室

*6111 大宇資 20181101 台北市信義區信義路五段 1 號 1 樓 103 會議室 (台北國際會議中心)

*2809 京城銀 20181102 台南市中西區西門路一段 506 號 14 樓大禮堂

*3268 海德威 20181102 台中市西屯區天保街 60 號

*5233 有量 20181102 桃園市龜山區茶專路六號

*4117 普生 20181105 新竹市科學園區創新一路六號 (本公司會議室)

*6691 洋基工程 20181107 新北市林口區文化二路一段 266 號

*8234 新漢 20181107 新北市中和區中正路 920 號 9 樓 (本公司國際會議廳)

*2208 台船 20181109 高雄市小港區中鋼路 3 號 (台船公司行政大樓大禮堂)

*6021 大慶證 20181109 臺北市松江路一六八號十三樓 (臺灣省商業會會議廳)

*6643 M31 20181113 新竹縣竹北市台元一街 3 號 2 樓多功能會議室

*6657 華安 20181113 台北市內湖區瑞光路 583 巷 21 號 6 樓之 3(本公司會議室)

*6689 伊雲谷 20181113 台北市中山區南京東路三段 9 號 11 樓 (小型會議室)

*1701 中化 20181114 新北市新店區北新路 3 段 223 號 B2(台北矽谷國際會議中心 B2)

*6131 悠克 20181114 新北市板橋區文化路一段 268 號 12 樓 (CMoney - 教育訓練中心)

*5259 清惠 20181115 新竹縣湖口鄉湖中路 212 號一樓大廳

*8462 柏文 20181115 高雄市左營區崇德路 801 號 (蓮潭國際會館會議室)

*6291 沛亨 20181116 新竹科學園區力行一路 1 號 (矽導研發中心會議室)

*8147 正淩 20181116 新北市汐止區康寧街 169 巷 5 號 1 樓

*3576 新日光 20181120 新竹市力行三路七號一樓本公司國際會議廳

*8069 元太 20181120 台北市南港區園區街 3 號 3 樓 (南港軟體園區 F 棟 3 樓視訊中心)

*8096 擎亞 20181120 台北市南港區園區街 3 號 3 樓 (南港軟體園區 F 棟 3 樓視訊中心)

*1218 泰山 20181121 彰化縣田中鎮興工路 6 號 (本公司員工教育訓練中心)

*4105 東洋 20181122 南港軟體育成中心 447 室 (台北市南港區三重路 19-11 號 E 棟 4 樓)

*3465 祥業 20181128 台北市萬華區長沙街 1 段 20 號 (台北國軍英雄館軍友餐廳二樓宴會廳)

*6617 共信 - KY 20181204 台北市松江路 168 號 13 樓台灣省商業會

*5271 紘通 20181212 新北市五股區中興路一段 8 號 3 樓之 7~10(本公司會議室)

註：有 * 號者為「臨時會」，無註記者為「常會」。

