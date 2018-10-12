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[表一9]台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

                                                                 實際
代號   證券名稱    抽籤  發行性質  申購期間      承銷  承銷價    承銷價  主辦     申購  扣款日   迄10/11
                   日期                          張數    (元)      (元)  券商     張數          申購筆數
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9941A  裕融企甲特 10/11  上市增資  10/04-10/08   9500   50.00     50.00  凱基       01   10/09      9999
4413   飛寶企業   10/11  上櫃增資  10/04-10/08    720   12.50     12.50  台新       01   10/09      5779
4961   天鈺       10/11  初上市    10/04-10/08   3213   33.00     33.00  福邦       01   10/09    117589
5876   上海商銀   10/15  上市增資  10/08-10/11   4000   32.28     32.28  華南永昌   01   10/12     70093
6640   均華       10/17  初上櫃    10/11-10/15    435   37.50     37.50  凱基       01   10/16
6654   天正國際   10/17  初上櫃    10/11-10/15    733   73.58     73.58  台新       01   10/16

備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。

      2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
        有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認
        購價款繳存截止日時，一併繳存。
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