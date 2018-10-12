[表一9]台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 扣款日 迄10/11 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 申購筆數 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9941A 裕融企甲特 10/11 上市增資 10/04-10/08 9500 50.00 50.00 凱基 01 10/09 9999 4413 飛寶企業 10/11 上櫃增資 10/04-10/08 720 12.50 12.50 台新 01 10/09 5779 4961 天鈺 10/11 初上市 10/04-10/08 3213 33.00 33.00 福邦 01 10/09 117589 5876 上海商銀 10/15 上市增資 10/08-10/11 4000 32.28 32.28 華南永昌 01 10/12 70093 6640 均華 10/17 初上櫃 10/11-10/15 435 37.50 37.50 凱基 01 10/16 6654 天正國際 10/17 初上櫃 10/11-10/15 733 73.58 73.58 台新 01 10/16 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，一併繳存。
[表一9]台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表鉅亨台北資料中心
留言載入中...