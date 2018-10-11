黑色星期三改寫歷史！美股創川普時代最長連跌

美股遭遇載入史冊的黑色星期三，創下了川普當選總統以來的最長連跌等多項記錄。

10 月 10 日周三，三大美國股指集體低開，盤初跌幅迅速擴大。開盤後不到十分鐘，道指跌幅從不足 30 點擴大到 100 點以上，低開 0.22% 的標普 500 跌幅擴大到 0.6% 左右，低開 0.48% 的納指跌幅超過 1%。

開盤兩小時後，道指跌超 400 點，跌幅擴大至 1.6%；標普 500 跌超 1.6%，創今年 6 月以來最大盤中跌幅；納指跌逾 170 點或跌近 2.3%，創 7 月以來新低。

午盤市場恐慌加劇，股指跌幅急劇擴大，最終，三大股指集體創新低。

道指收跌 831.83 點、跌幅 3.15%，創今年 8 月 16 日以來收盤新低。在過去五個交易日中，道指有四日下跌，累跌近 900 點，10 月以來累跌 2.5%。

納指重挫 4.08%，創今年 7 月 3 日以來收盤新低。10 月以來，納指跌超 6.5%。

標普 500 指數收跌 3.29%，創今年 2 月以來最大單日跌幅，報 2785.68 點，創 2 月 8 日以來收盤新低，連續第五日以下跌收官。10 月迄今，標普跌超 3.6%。

周三盤前，三大股指期貨已經下行，預示美股將以下跌開盤。英國金融時報當時指出，標普上一次連續下跌至少五個交易日是在 2016 年 11 月 4 日，當天標普獲得九日連跌，那是在川普當選美國總統以前。

截至本周三，標普創下了川普當選以來的最長連跌日記錄。

彭博報導還指出，今年以來，標普已經有八個交易日跌幅超過 2%，數量創 2011 年歐洲債務危機以來新高。去年標普沒有一天跌幅達到 2%。今年也打破了另一項記錄：除了今年以外，1980 年以來，在沒有經濟衰退的年份里，標普全年跌 2% 的交易日總數不超過六天。

周三盤中，MarketWatch 報導指出，截至本周二，標普連續四個交易日收於 50 日行動均線下方，這一行動均線是通常被視為短期動量趨勢的技術水平，周三再度收於下方可能觸發標普進一步遭拋售。

隨著周三收跌逾 3%，標普今年 7 月以來首度連續五日收於 50 日均線下方，MarketWatch 的上述擔憂已經坐實。

雖然周三美股大跌的一大推手是科技股重挫，但值得一提的是，利率走高仍然在施壓。周三上午，10 年期美債殖利率升至 3.252%，刷新七年來最高紀錄，到美股早盤時段仍處 3.22% 上方，接近這一高位。

這又意味著，即使科技股跌勢緩和，在聯準會堅定繼續升息的背景下，市場對利率飆升的擔憂也不會那麼容易緩解，美股威脅仍存。

截至更新，到美股盤後，10 年期美債殖利率已跌落 3.2%。但盤後期貨交易顯示，周四美股將延續跌勢。道指期貨盤後一度跌 999 點或 3.8%，意味著開盤將跌 0.47%，標普股指期貨盤後跌 3.7%，意味著開盤將跌 0.44%，納股指期貨盤後跌 5.31%，意味著開盤將跌 0.58%。

而倘若美股跌勢持續，美國國內矛盾將急劇上升，並促使其對外火力全開。

美國經濟基本面和前景尚未出現悲觀預期，過去一周美國卻遭遇股債雙殺，若這種情形持續出現，會引發巨大的經濟和社會問題。因為美國人的養老金資產大多數都以股票加債券的經典組合為主進行配置，其中股票占大頭。在每天都有 1 萬人達到 65 歲退休年齡的美國，大量嬰兒潮一代退休人士都要靠股票吃飯。