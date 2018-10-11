破解特斯拉115億美元定時炸彈：143天後開啟

電動車商特斯拉 Tesla (TSLA-US) 執行長馬斯克還有 143 天的時間來籌出大筆債務的償還。2018 年由於資本市場依然流動，特斯拉債券償還似乎沒有出現近期違約的擔憂。

特斯拉目前有幾個償還債務的方案，一個是傳統的賺錢法則，也就是工廠快速的推出 Model 3 車款，以販售電動車使公司獲利，或是再次舉債，或請投資人延期收款。另外，特斯拉也可發行抵押債券，也就是抵押資產型債券，然而，如發行後便會壓低目前債券的價值。

Aegon 資產管理高級投資組合經理 Chris Hartman 表示，市場並未表明存在任何迫在眉睫的危險，認為特斯拉還有相當充裕的時間。只要沒有一些全球的流動性危機觸發，特斯拉應能進入資本市場融資。

據了解，特斯拉在未來 13 個月內，總債務 115 億美元中有超過 15 億美元將到期。在一些瑣碎的償還後，第一筆重大償還將在 2019 年 3 月 1 日開始，是一筆 9.2 億美元的可轉換債券，股權轉換價格定在 360 美元。因目前股價落在 260 美元水位，投資人似乎不太可能換股票，意味著特斯拉將不得不支付這筆錢。

特斯拉股價週三 (10 日) 下跌 2.25% 來到 256.88 美元。

特斯拉股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

在現金量方面，截至 6 月底總計 22 億美元，約為去年初的一半。而應付賬款，也就是拖欠供應商的金額已超過 30 億美元。

信貸市場也正在大步更進。據 Bloomberg Barclays 指數數據，特斯拉 2025 年到期的債券報酬率為 8.48%，低於具有類似 CCC 評級的債券。

在對沖部份，5 年內的 1000 萬美元特斯拉債券保險費用就高達 200 萬美元，而 2 個月前此金額才需 130 萬美元。

目前特斯拉成立的 15 年內還未有獲利的 1 年。《金融時報》週三報導，稱前 21 世紀福斯 (FOXA-US) 執行長 James Murdoch 會是更換特斯拉董事長一職的首選。在於美國 SEC 達成協議後，馬斯克將卸任董事長一職，但保有執行長職位。特斯拉更換董事長的最後期限為 11 月 13 日。

Murdoch 未具有製造業經歷，也從未領導過汽車或電動汽車業。今年早些時候，美國委託書代理機構顧問 Glass Lewis 和 Institutional Shareholder Services (ISS) 以及工會附屬投資顧問 CtW Investment 曾建議投資者在 6 月 5 日舉行的公司年會上投「反對」James Murdoch 擔任特斯拉董事一職。雖然 CtW 認為其不但缺乏相關經驗，但兩家代理公司都警告說，Murdoch 已經在太多董事會上任職。