PS 5傳言成真？索尼證實正研發新一代遊戲主機

有關索尼將推出新一代 PS 遊戲主機的傳聞一直不絕於耳，如今終於得到索尼官方確認。

在周二刊發的英國金融時報採訪稿中，索尼（Sony）總裁吉田憲一郎證實，公司正在研發新一代 PlayStation 遊戲主機，且此舉「很有必要」。不過，他拒絕透露是否將新一代 PS 正式命名為 PS 5。

索尼旗艦級遊戲主機 PlayStation 4 自 2013 年上市以來備受玩家歡迎，但這也意味著這家遊戲巨頭已經五年沒有推出新一代產品。

當前，全球遊戲市場競爭愈加激烈，越來越多的消費者使用平板電腦和智慧型手機來玩遊戲，特別是後者，正逐漸吞噬更多的市場市佔率，規模已高達 700 億美元。

就在周一，微軟公司企業副總裁、遊戲雲負責人 Kareem Choudhry 在其部落格中表示，公司計劃於明年啟動名為 Project xCloud 的公開測試。該項目建立在雲端之上，是一種通過藍牙傳輸，使用 Xbox 無線手柄將電腦、遊戲主機和行動設備連接起來的流媒體遊戲技術，還能進行觸屏輸入。

任天堂美國分公司總裁 Reggie Fils-Aime 最近在接受採訪時更表示，任天堂從來就不曾將 Sony 與微軟視為主要競爭對手。

金融時報還援引行業傳言稱，索尼計劃推出可以連接多種不同設備的遊戲平板電腦。基於雲端技術的流媒體類遊戲正迅速普及，受到越來越多玩家的青睞，索尼尋求以此加強旗下遊戲與影視部門的協同協應。

負責開發 PS 的索尼互動娛樂公司早前表示，將考慮不同方案來加強公司的競爭優勢，並將吸引玩家在單一遊戲中投入更多時間。這使得外界猜測索尼是否正在考慮不再將家用遊戲主機作為重點業務。

如今，吉田憲一郎關於新一代 PS 研發工作的確認，以及他的相關表態都表明，索尼依然將高度重視這類產品，並正在嘗試延長 PS 的生命線。

畢竟，PS4 自推出以來其出貨量高達 8220 萬套，公司預計明年 3 月底能夠突破 9600 萬套。該產品去年為公司貢獻了 23% 的收入。索尼史上最輝煌的遊戲產品是 PS2，其在全球狂銷 1.5 億部， 至今依然是史上出貨量最高的一代遊戲主機。

海外科技網站 GearNuke 此前還稱，索尼近期登記了一項名為模擬器復刻（Remastering by emulation）的技術專利，有可能令新一代遊戲主機向下兼容，允許玩家在最新款主機上玩前一代主機的遊戲，甚至可以回溯到 PS1 的遊戲。

香港媒體援引匿名業內人士觀點稱，由於高端雲端遊戲所需的 5G 技術尚未普及，即使 PS4 進入產品周期尾聲，索尼也不宜貿然放棄家用遊戲主機市場。

在 2018 財年第一財季中，索尼遊戲和網路營運部門的總收入位列第一，遠超公司的「家庭娛樂 & 聲音」及「金融服務」部門。得益於遊戲和網路業務的強勁表現，2017 財年，索尼實現 7349 億日元營業利潤，創出了公司史上的最高記錄。

『新聞來源／華爾街見聞』