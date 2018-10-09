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◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧10月09日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     晟楠     富邦美債1-3          穩懋              新昕纖   生泰                
易威     寬魚國際 富邦美債7-10          點晶              謚源     杏昌                
百略              富邦美債20年          迎輝              東林     進階                
穆拉德            元大美債7-10          松崗              欣厚-KY  寶島科              
南璋              富邦中國政策債          環球晶            友銓     德麥                
勝昱              元大美債1-3          奧斯特            達威     中華食              
精確              元大投資級公司債          花王              三圓     世坤                
宏易              元大中國債3-5                            雙喜     萬國通              
唐鋒              群益15年IG電信債                            力泰     新昕纖              
榮群              群益15年IG科技債                            理銘     力肯                
天宇              群益10年IG金融債                            亞都     祺驊                
新零售            國泰投資級公司債                            東凌-KY  世德                
力新              國泰5Y+新興債                            明揚     宏易                
恩得利            國泰1-5Y高收債                            綠河-KY  長佳                
李洲              富邦全球投等債                            欣泰     瑞穎                
凱柏實業          富邦全球高收債                                     大恭                
元炬              國泰中國政金債5+                                     永純                
及成              富邦中政債0-1                                     泓瀚                
和進              富邦A級公司債                                     致振                
耀勝              FH中國政策債                                     康聯訊              
倚強              凱基中國債3-10                                     創威                
錦明              凱基新興債10+                                     唐榮                
鑫創              凱基科技債10+                                     晉椿                
廣寰科            元大AAA至A公司債                                     久陽                
點晶              合世                                         強新                
建舜電            易威                                         松和                
泰谷              百略                                         力新                
典範              穆拉德                                       川寶                
長天              南璋                                         李洲                
益通              勝昱                                         及成                
振維              精確                                         耀勝                
鴻翊              宏易                                         倚強                
迎輝              唐鋒                                         至寶電              
欣厚-KY           榮群                                         錦明                
兆遠              天宇                                         宇環                
太欣              新零售                                       點晶                
系統電            力新                                         加百裕              
世紀              恩得利                                       幸康                
華容              李洲                                         泰谷                
建榮              凱柏實業                                     矽瑪                
立衛              元炬                                         先益                
天揚              及成                                         重鵬                
鈺創              和進                                         泓格                
佳總              耀勝                                         新鉅科              
合正              倚強                                         緯軟                
寶聯通            錦明                                         晶達                
凱鈺              鑫創                                         友銓                
德宏              廣寰科                                       高技                
合邦              點晶                                         寶聯通              
萬旭              建舜電                                       凱鈺                
驊宏資            泰谷                                         三聯                
久正              典範                                         合邦                
上揚              長天                                         業強                
全譜              益通                                         萬旭                
易通展            振維                                         撼訊                
安鈦克            鴻翊                                         亞銳士              
元隆              迎輝                                         信昌電              
沛亨              欣厚-KY                                      合晶                
九暘              兆遠                                         全譜                
凱碩              太欣                                         易通展              
全達              系統電                                       沛波                
奧斯特            世紀                                         元隆                
保銳              華容                                         沛亨                
越峰              建榮                                         迅德                
英格爾            立衛                                         倉和                
士開              天揚                                         光菱                
昇益              鈺創                                         星雲                
志嘉              佳總                                         三圓                
富裔              合正                                         昇益                
正德              寶聯通                                       三豐                
燦星旅            凱鈺                                         雙喜                
富驛-KY           德宏                                         力泰                
劍湖山            合邦                                         豐謙                
德記              萬旭                                         理銘                
泰偉              驊宏資                                       惠普                
華義              久正                                         中連貨              
昇華              上揚                                         安心                
得利影            全譜                                         易飛網              
鼎創達            易通展                                       亞都                
花王              安鈦克                                       老爺知              
邦泰              元隆                                         滿心                
                  沛亨                                         東凌-KY             
                  九暘                                         德記                
                  凱碩                                         弘帆                
                  全達                                         大展證              
                  奧斯特                                       誠品生活            
                  保銳                                         泰偉                
                  越峰                                         華義                
                  英格爾                                       得利影              
                  士開                                         時報                
                  昇益                                         琉園                
                  志嘉                                         旭然                
                  富裔                                         捷必勝-KY            
                  正德                                         明揚                
                  燦星旅                                       紅木-KY             
                  富驛-KY                                      綠河-KY             
                  劍湖山                                       欣雄                
                  德記                                         欣泰                
                  泰偉                                         大汽電              
                  華義                                                             
                  昇華                                                             
                  得利影                                                           
                  時報                                                             
                  鼎創達                                                           
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                  邦泰
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