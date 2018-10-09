◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧10月09日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 晟楠 富邦美債1-3 穩懋 新昕纖 生泰 易威 寬魚國際 富邦美債7-10 點晶 謚源 杏昌 百略 富邦美債20年 迎輝 東林 進階 穆拉德 元大美債7-10 松崗 欣厚-KY 寶島科 南璋 富邦中國政策債 環球晶 友銓 德麥 勝昱 元大美債1-3 奧斯特 達威 中華食 精確 元大投資級公司債 花王 三圓 世坤 宏易 元大中國債3-5 雙喜 萬國通 唐鋒 群益15年IG電信債 力泰 新昕纖 榮群 群益15年IG科技債 理銘 力肯 天宇 群益10年IG金融債 亞都 祺驊 新零售 國泰投資級公司債 東凌-KY 世德 力新 國泰5Y+新興債 明揚 宏易 恩得利 國泰1-5Y高收債 綠河-KY 長佳 李洲 富邦全球投等債 欣泰 瑞穎 凱柏實業 富邦全球高收債 大恭 元炬 國泰中國政金債5+ 永純 及成 富邦中政債0-1 泓瀚 和進 富邦A級公司債 致振 耀勝 FH中國政策債 康聯訊 倚強 凱基中國債3-10 創威 錦明 凱基新興債10+ 唐榮 鑫創 凱基科技債10+ 晉椿 廣寰科 元大AAA至A公司債 久陽 點晶 合世 強新 建舜電 易威 松和 泰谷 百略 力新 典範 穆拉德 川寶 長天 南璋 李洲 益通 勝昱 及成 振維 精確 耀勝 鴻翊 宏易 倚強 迎輝 唐鋒 至寶電 欣厚-KY 榮群 錦明 兆遠 天宇 宇環 太欣 新零售 點晶 系統電 力新 加百裕 世紀 恩得利 幸康 華容 李洲 泰谷 建榮 凱柏實業 矽瑪 立衛 元炬 先益 天揚 及成 重鵬 鈺創 和進 泓格 佳總 耀勝 新鉅科 合正 倚強 緯軟 寶聯通 錦明 晶達 凱鈺 鑫創 友銓 德宏 廣寰科 高技 合邦 點晶 寶聯通 萬旭 建舜電 凱鈺 驊宏資 泰谷 三聯 久正 典範 合邦 上揚 長天 業強 全譜 益通 萬旭 易通展 振維 撼訊 安鈦克 鴻翊 亞銳士 元隆 迎輝 信昌電 沛亨 欣厚-KY 合晶 九暘 兆遠 全譜 凱碩 太欣 易通展 全達 系統電 沛波 奧斯特 世紀 元隆 保銳 華容 沛亨 越峰 建榮 迅德 英格爾 立衛 倉和 士開 天揚 光菱 昇益 鈺創 星雲 志嘉 佳總 三圓 富裔 合正 昇益 正德 寶聯通 三豐 燦星旅 凱鈺 雙喜 富驛-KY 德宏 力泰 劍湖山 合邦 豐謙 德記 萬旭 理銘 泰偉 驊宏資 惠普 華義 久正 中連貨 昇華 上揚 安心 得利影 全譜 易飛網 鼎創達 易通展 亞都 花王 安鈦克 老爺知 邦泰 元隆 滿心 沛亨 東凌-KY 九暘 德記 凱碩 弘帆 全達 大展證 奧斯特 誠品生活 保銳 泰偉 越峰 華義 英格爾 得利影 士開 時報 昇益 琉園 志嘉 旭然 富裔 捷必勝-KY 正德 明揚 燦星旅 紅木-KY 富驛-KY 綠河-KY 劍湖山 欣雄 德記 欣泰 泰偉 大汽電 華義 昇華 得利影 時報 鼎創達 霹靂 花王 邦泰