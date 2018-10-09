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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧10月09日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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宏洲     國泰臺灣加權正2 富邦科技          綠悅-KY           昶和     東泥     元大S&P原油正2   
嘉裕     正道     元大台商50          本盟              大統新創 大飲     世紀鋼     
東華     康友-KY  富邦摩台          利勤              本盟     福懋油              
立益              富邦發達          日馳              銘旺科   宏亞                
佳和              富邦金融          巨庭              健和興   達新                
昶和              元大MSCI台灣          亞德客-KY          旭隼     恆大                
三洋紡            永豐臺灣加權          世紀鋼            元晶     怡華                
本盟              富邦日本          國巨              遠雄來   聚隆                
瑞利              國泰日經225          金像電            統領     昶和                
樂士              元大歐洲50          智寶              威宏-KY  大統新創            
正峰新            元大日經225          云辰              泰昇-KY  中宇                
億泰              元大美債20正2          國碩                       程泰                
毛寶              元大S&P日圓反1          承啟                       氣立                
懷特              富邦歐洲          統懋                       榮星                
燁興              FH彭博高收益債          新美齊                     台硝                
中鴻              FH彭博新興債          麗臺                       永記                
威致              元大台灣高息低波          華新科                     日勝化              
華豐              群益道瓊美國地產          同開                       展宇                
首利              富邦臺灣優質高息          禾伸堂                     亞諾法              
麗正              FH富時高息低波          喬鼎                       德淵                
東訊              新光內需收益          玉晶光                     華廣                
華泰              宏洲              揚明光                     士紙                
錸德              嘉裕              台勝科                     高興昌              
倫飛              東華              辛耘                       東明-KY             
虹光              立益              健策                       世紀鋼              
威盛              佳和              世芯-KY                    鑫永銓              
國碩              昶和              聯德控股-KY                   六暉-KY             
銘旺科            三洋紡            嘉聯益                     宏旭-KY             
統懋              本盟              台表科                     友通                
翔耀              瑞利              訊芯-KY                    隴華                
太空梭            樂士              GIS-KY                     承啟                
麗臺              正峰新            易華電                     銘旺科              
華映              億泰              杜康-DR                    互盛電              
吉祥全            毛寶              陽光能源-DR                   翔耀                
憶聲              懷特                                         華新科              
科風              燁興                                         揚明光              
和鑫              中鴻                                         新至陞              
力特              威致                                         穎漢                
喬鼎              華豐                                         時碩工業            
正達              首利                                         泰鼎-KY             
晟鈦              麗正                                         迎廣                
聯德              東訊                                         亞弘電              
同泰              華泰                                         全國電              
新世紀            錸德                                         陞泰                
誠研              倫飛                                         愛山林              
綠能              虹光                                         潤弘                
誠創              威盛                                         宅配通              
嘉威              國碩                                         遠雄來              
力銘              銘旺科                                       夏都                
亞太電            統懋                                         鳳凰                
達能              翔耀                                         新天地              
清惠              太空梭                                       欣欣                
慧友              麗臺                                         統領                
捷泰              華映                                         客思達-KY            
互億              吉祥全                                       康師傅-DR            
天瀚              憶聲                                         杜康-DR             
迅杰              科風                                         同方友友-DR            
華上              和鑫                                         匯僑                
光麗-KY           力特                                         一零四              
元晶              喬鼎                                         欣天然              
華冠              正達                                         新海                
裕豐              晟鈦                                         欣高                
寶徠              聯德                                         全國                
皇普              同泰                                         jpp-KY              
陽明              新世紀                                       台數科              
六福              誠研                                         南六                
康師傅-DR          綠能                                         基勝-KY             
聖馬丁-DR          誠創                                         波力-KY             
神州-DR           嘉威                                         泰昇-KY             
耀傑-DR           力銘                                                             
同方友友-DR          亞太電                                                           
晨訊科-DR          達能                                                             
友佳-DR           清惠                                                             
陽光能源-DR          慧友                                                             
精熙-DR           捷泰                                                             
中福              互億                                                             
雷虎              天瀚                                                             
中視              迅杰                                                             
秋雨              華上                                                             
慶豐富            光麗-KY                                                          
新利虹            元晶                                                             
國光生            華冠                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  中工                                                             
                  皇普                                                             
                  陽明                                                             
                  六福                                                             
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  雷虎                                                             
                  中保                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  慶豐富                                                           
                  新利虹                                                           
                  國光生
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