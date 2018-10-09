亞洲股市慘澹開盤：日股低開1% 澳股回吐全年漲幅

周一，全球主要股指普遍下跌，日本市場因休市躲過一劫。周二開盤，日本日經 225 指數低開 1%，報 23550.47 點；日本東證指數低開 0.8%，報 1777.96 點，追隨全球股市跌勢。

日經 225 指數開盤後，跌幅擴大至 1.3%。

澳洲 ASX 200 指數跌幅擴大近 1%，已回吐全年漲幅。

與此同時，澳元已經成為 2018 年表現最差的發達市場貨幣，年初至今貶值近 9.5%，截止發稿報 0.7072，創 2015 年 9 月以來新低。

作為一個出口導向型經濟體，澳洲嚴重依賴國際貿易。以今年第一季為例，當季澳洲出口增長占 GDP 增長的一半。在出口產品中，煤炭、鐵礦石等礦產品又占了相當比重，國際貿易前景不明，這些大宗商品的需求和價格波動很大。

此外，與遭受重創的新興市場國家相同，澳洲經常項目赤字高企，使其更容易受到市場負面情緒的影響。

結構性問題之外，家庭收入增長緩慢、消費低迷等挑戰也一直困擾着澳洲經濟。MarketWatch 引述荷蘭合作銀行高級外匯策略師 Jane Foley 指出，澳洲樓市增長放緩表明，家庭債務水平已經較高，房價回調或將影響消費者信心，消費者對升息或勞動力市場有所放鬆的消息敏感度將會提高。

英國《金融時報》分析稱，如果全球貿易局勢繼續惡化，那麼貿易並無多少戰略縱深的澳洲的貨幣，就會被視為脆弱貨幣。

同時，聯準會帶頭升息抽走流動性，也讓在關鍵利率上「不敢動」的澳洲聯儲有苦說不出。9 月，澳洲聯儲宣布維持政策利率在創紀錄低位 1.5% 不變，這是澳洲聯儲連續第 23 個月按兵不動，再次創下紀錄。由於澳洲的銀行很大程度上依賴海外資金，全球流動性緊縮令澳洲銀行承壓，澳元隨之飽受打擊。

這已經迫使澳洲主要銀行上調貸款利率，以保證利潤率。年初至 9 月，澳洲三個月期融資成本已經上漲近 9%，澳洲四大銀行中已有三家（西太平洋銀行、澳新銀行及澳洲聯邦銀行）選擇上調抵押貸款利率。市場普遍擔心，上調貸款利率或將抑制澳洲經濟增長，澳洲聯儲升息的可能性也進一步降低，這導致澳洲經濟陷入了惡性循環。