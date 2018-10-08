◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧10月08日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 宏洲 正道 富邦科技 綠悅-KY 昶和 東泥 元大S&P原油正2 嘉裕 元大台商50 本盟 大統新創 大飲 世紀鋼 東華 富邦摩台 利勤 本盟 福懋油 立益 富邦發達 日馳 銘旺科 宏亞 佳和 富邦金融 巨庭 健和興 達新 昶和 元大MSCI台灣 亞德客-KY 旭隼 恆大 三洋紡 永豐臺灣加權 世紀鋼 元晶 怡華 本盟 富邦日本 國巨 遠雄來 聚隆 瑞利 國泰日經225 金像電 統領 昶和 樂士 元大歐洲50 智寶 威宏-KY 大統新創 正峰新 元大日經225 云辰 泰昇-KY 中宇 億泰 元大美債20正2 國碩 程泰 毛寶 元大S&P日圓反1 承啟 氣立 懷特 富邦歐洲 統懋 榮星 燁興 FH彭博高收益債 新美齊 台硝 中鴻 FH彭博新興債 麗臺 永記 威致 元大台灣高息低波 華新科 日勝化 華豐 群益道瓊美國地產 同開 展宇 首利 富邦臺灣優質高息 禾伸堂 亞諾法 麗正 FH富時高息低波 喬鼎 德淵 東訊 新光內需收益 玉晶光 華廣 華泰 信大 揚明光 士紙 錸德 宏洲 台勝科 高興昌 倫飛 嘉裕 辛耘 東明-KY 虹光 東華 健策 世紀鋼 威盛 立益 聯德控股-KY 鑫永銓 國碩 佳和 嘉聯益 六暉-KY 銘旺科 昶和 台表科 宏旭-KY 統懋 三洋紡 訊芯-KY 友通 翔耀 本盟 GIS-KY 隴華 太空梭 瑞利 易華電 承啟 麗臺 樂士 杜康-DR 銘旺科 華映 正峰新 陽光能源-DR 互盛電 吉祥全 億泰 翔耀 憶聲 毛寶 華新科 科風 懷特 禾伸堂 和鑫 燁興 揚明光 力特 中鴻 新至陞 喬鼎 威致 穎漢 正達 華豐 時碩工業 晟鈦 首利 泰鼎-KY 聯德 麗正 迎廣 同泰 東訊 亞弘電 新世紀 華泰 全國電 誠研 錸德 陞泰 綠能 倫飛 愛山林 誠創 虹光 潤弘 嘉威 威盛 宅配通 力銘 國碩 遠雄來 亞太電 銘旺科 夏都 達能 統懋 鳳凰 清惠 翔耀 新天地 慧友 太空梭 欣欣 捷泰 義隆 統領 互億 麗臺 客思達-KY 天瀚 華映 康師傅-DR 迅杰 吉祥全 杜康-DR 華上 憶聲 同方友友-DR 光麗-KY 科風 匯僑 元晶 和鑫 一零四 華冠 力特 欣天然 裕豐 喬鼎 新海 寶徠 正達 欣高 皇普 晟鈦 全國 陽明 聯德 jpp-KY 六福 同泰 台數科 康師傅-DR 新世紀 南六 聖馬丁-DR 誠研 基勝-KY 神州-DR 綠能 波力-KY 耀傑-DR 誠創 泰昇-KY 同方友友-DR 嘉威 鼎炫-KY 晨訊科-DR 力銘 友佳-DR 亞太電 陽光能源-DR 達能 精熙-DR 清惠 中福 慧友 雷虎 捷泰 中視 互億 秋雨 天瀚 慶豐富 迅杰 新利虹 華上 國光生 光麗-KY 元晶 尖點 華冠 裕豐 寶徠 中工 皇普 陽明 六福 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 中保 中視 秋雨 慶豐富 新利虹 國光生