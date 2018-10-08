◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧10月08日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 0056 元大高股息 16679 54628 00632R 元大台灣50反1 -19497 0 00637L 元大滬深300正2 8036 0 00677U 富邦VIX -12080 0 00631L 元大台灣50正2 5269 0 2330 台積電 -7782 -11829 2886 兆豐金 3222 17054 00636 國泰中國A50 -7412 -19738 2610 華航 2616 2602 0050 元大台灣50 -5398 -6295 2888 新光金 2146 2440 00655L 國泰中國A50正2 -3981 0 3037 欣興 2091 7782 2317 鴻海 -2871 -16132 2881 富邦金 1938 4985 00676R 富邦臺灣加權反1 -2481 0 2002 中鋼 1798 26032 6116 彩晶 -2464 -19676 00673R 元大S&P原油反1 1478 0 1605 華新 -2430 -126 3481 群創 1339 -5143 006206 元大上證50 -2080 0 2882 國泰金 1178 2932 2344 華邦電 -1851 -17226 00633L 富邦上証正2 1034 0 3231 緯創 -1832 -15627 00692 富邦公司治理 1025 2410 3711 日月光投控 -1796 925 2892 第一金 1012 -3464 2823 中壽 -1789 2076 00675L 富邦臺灣加權正2 1006 0 2349 錸德 -1610 -6751 00653L 富邦印度正2 811 0 00664R 國泰臺灣加權反1 -1522 0 1718 中纖 808 503 2834 臺企銀 -1486 2860 2376 技嘉 745 -2567 3702 大聯大 -1229 -5681 2323 中環 723 -11615 00739 元大MSCI A股 -1209 -8416 6153 嘉聯益 665 -5577 2448 晶電 -1169 5348 2409 友達 656 -6512 00686R 群益臺灣加權反1 -1114 0 2885 元大金 607 7327 006205 富邦上証 -1110 0 9945 潤泰新 500 3420 2498 宏達電 -1095 -2417 2377 微星 478 -1390 2883 開發金 -1094 15670 2880 華南金 452 4861 2027 大成鋼 -1036 2375 2891 中信金 450 27576 00691R 兆豐藍籌30反1 -1029 0 8150 南茂 447 6859 00674R 元大S&P黃金反1 -1015 0 2340 光磊 443 1519 1326 台化 -948 -505 00671R 富邦NASDAQ反1 428 0 2371 大同 -938 6277 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股