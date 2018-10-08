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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧10月08日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
0056   元大高股息             16679     54628    00632R 元大台灣50反1         -19497         0  
00637L 元大滬深300正2          8036         0    00677U 富邦VIX               -12080         0  
00631L 元大台灣50正2           5269         0    2330   台積電                 -7782    -11829  
2886   兆豐金                  3222     17054    00636  國泰中國A50            -7412    -19738  
2610   華航                    2616      2602    0050   元大台灣50             -5398     -6295  
2888   新光金                  2146      2440    00655L 國泰中國A50正2         -3981         0  
3037   欣興                    2091      7782    2317   鴻海                   -2871    -16132  
2881   富邦金                  1938      4985    00676R 富邦臺灣加權反1        -2481         0  
2002   中鋼                    1798     26032    6116   彩晶                   -2464    -19676  
00673R 元大S&P原油反1          1478         0    1605   華新                   -2430      -126  
3481   群創                    1339     -5143    006206 元大上證50             -2080         0  
2882   國泰金                  1178      2932    2344   華邦電                 -1851    -17226  
00633L 富邦上証正2             1034         0    3231   緯創                   -1832    -15627  
00692  富邦公司治理            1025      2410    3711   日月光投控             -1796       925  
2892   第一金                  1012     -3464    2823   中壽                   -1789      2076  
00675L 富邦臺灣加權正2         1006         0    2349   錸德                   -1610     -6751  
00653L 富邦印度正2              811         0    00664R 國泰臺灣加權反1        -1522         0  
1718   中纖                     808       503    2834   臺企銀                 -1486      2860  
2376   技嘉                     745     -2567    3702   大聯大                 -1229     -5681  
2323   中環                     723    -11615    00739  元大MSCI A股           -1209     -8416  
6153   嘉聯益                   665     -5577    2448   晶電                   -1169      5348  
2409   友達                     656     -6512    00686R 群益臺灣加權反1        -1114         0  
2885   元大金                   607      7327    006205 富邦上証               -1110         0  
9945   潤泰新                   500      3420    2498   宏達電                 -1095     -2417  
2377   微星                     478     -1390    2883   開發金                 -1094     15670  
2880   華南金                   452      4861    2027   大成鋼                 -1036      2375  
2891   中信金                   450     27576    00691R 兆豐藍籌30反1          -1029         0  
8150   南茂                     447      6859    00674R 元大S&P黃金反1         -1015         0  
2340   光磊                     443      1519    1326   台化                    -948      -505  
00671R 富邦NASDAQ反1            428         0    2371   大同                    -938      6277  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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